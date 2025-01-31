De 10 bästa alternativen till Sora AI för videoproduktion 2025

OpenAI revolutionerade den AI-drivna innehållsproduktionsbranschen med sitt innovativa text-till-video-verktyg, Sora AI. Soras debut var mer än bara en produktlansering; det var ett märkbart ögonblick där AI och multimedieproduktion möttes, vilket öppnade nya horisonter för videoproducenter världen över.

Denna AI-videogenerator använder avancerade algoritmer som låter användare omvandla text till interaktiva videor. Den integrerar text med bilder och musik på ett snyggt sätt för att producera professionella videor, vilket skiljer Sora från sina konkurrenter.

Sora AI passar för många olika tillämpningar, från videomarknadsföring till instruktionsinnehåll och underhållningsvideor.

Trots sina imponerande funktioner har Sora AI vissa begränsningar.

För det första är det inte offentligt släppt (per maj 2024). Det är endast tillgängligt för ett begränsat antal red teamers och kreativa proffs för att OpenAI ska få feedback om optimering av sin modell.

För det andra saknar det en implicit förståelse för fysik, så det följer inte alltid de fysiska reglerna i den verkliga världen. Denna begränsning kan leda till att karaktärer, objekt eller djur kan försvinna, deformeras eller replikeras över tid.

Slutligen kan Sora AI endast generera videor som är upp till en minut långa, vilket begränsar dess lämplighet för längre videoinnehåll.

Flera alternativ erbjuder funktioner som är liknande eller bättre än vad Sora erbjuder. I den här artikeln utforskar vi de 10 bästa alternativen till Sora 2024 och går på djupet med deras funktioner, fördelar, priser och mycket mer.

Men först och främst...

Vad ska du leta efter i Sora AI-alternativ?

När du överväger alternativ till Sora AI är det viktigt att leta efter viktiga funktioner och egenskaper som passar dina specifika behov.

Här är några faktorer att tänka på:

Funktionsuppsättning: Se till att alternativet erbjuder en robust uppsättning funktioner som uppfyller dina krav, såsom text-till-video-konvertering, sentimentanalys, textsammanfattning, anpassningsalternativ och integrationsmöjligheter.

Användarvänlighet : Välj en plattform som är användarvänlig och intuitiv, så att du kan skapa videor effektivt utan behov av omfattande utbildning.

Skalbarhet: Välj en plattform som kan skalas upp i takt med ditt företag och tillgodose ökande behov av videoproduktion utan att kompromissa med kvalitet eller prestanda.

Enkel integration: Kontrollera om alternativet kan integreras med dina befintliga verktyg och arbetsflöden, inklusive CRM, CMS, Adobe Suite och andra verktyg, för att säkerställa en smidig övergång och kompatibilitet med din nuvarande konfiguration.

Efterlevnad och säkerhet: Kontrollera att plattformen följer relevanta dataskyddsbestämmelser och säkerhetsstandarder. Den bör erbjuda robusta dataskyddsmekanismer och säkerställa efterlevnad av branschspecifika krav.

Kostnad och prismodell: Jämför prisstrukturerna för olika plattformar, inklusive prenumerationsavgifter, användningsbaserade priser och eventuella extra kostnader för anpassning eller supporttjänster. Välj en lösning som passar din budget och ger valuta för pengarna.

Kundsupport: Utvärdera nivån på kundsupporten som erbjuds av alternativet, inklusive tillgänglighet, responsivitet och expertis inom videoproduktion.

Genom att utvärdera dessa faktorer på ett omfattande sätt kan du identifiera det mest lämpliga alternativet till Sora AI som uppfyller dina affärskrav och effektivt stöder dina AI-drivna initiativ.

De 10 bästa Sora AI-alternativen att använda

Det finns olika alternativ, inklusive etablerade plattformar och nyare företag, för att tillgodose olika behov inom videomarknadsföring. Nedan utforskar vi de 10 bästa alternativen till Sora AI för videoproduktion.

1. ClickUp

Organisera videoproduktionsuppgifter i ClickUp med dess 15 dynamiska vyer för bättre hantering av videoprojekt.

Sora AI har varit ett populärt val för olika videoproduktionsuppgifter, men vissa alternativ erbjuder liknande funktioner, kompletterade med unika egenskaper.

Ett sådant alternativ är ClickUp, en mångsidig projektledningsprogramvara för videoproduktion som integrerar olika produktivitetsverktyg, inklusive ClickUp Brain och ClickUp Clip.

ClickUp kombinerar det bästa av AI-teknik och AI-transkriptionsverktyg för att hantera alla videoprojekt, tilldela roller och prioriteringar samt säkerställa att alla håller deadlines och hålls informerade.

Använd ClickUp Brain för att transkribera röstklipp

Med ClickUp Brain kan du snabbt transkribera röstklipp för att lägga till undertexter till dina videor. Denna funktion förenklar skapandet av tillgängligt videoinnehåll och förbättrar användarengagemanget. Allt du behöver göra är att ladda upp ditt röstklipp till ClickUp Brain, som transkriberar ljudet till text.

Titta på den här videon för att ta reda på hur:

Du kan sedan använda denna text som undertexter i dina videor, så att tittarna kan följa med även utan ljud. Denna funktion är praktisk för att skapa handledningar, utbildningsvideor och annat utbildningsinnehåll där tydlig kommunikation är viktigt.

Prova AI-driven sammanfattning med ClickUp Brain

Utnyttja ClickUp Clip för att spela in skärmen och skapa videoinstruktionerUtnyttja ClickUp Clip för att spela in skärmen och skapa videoinstruktioner

Dela ditt ClickUp-videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver någon nedladdning och kan visas direkt efter inspelningen.

Framgångsrika videokanaler kräver mer än bara bra filmmaterial. ClickUps allt-i-ett -programvara för skärminspelning för Windows, Mac och din webbläsare hjälper dig att skapa, spela in, redigera och publicera dina videor.

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, lägga till ljud från din mikrofon och dela videoklipp med en länk. Denna funktion gör det möjligt för dig att skapa meddelanden, brainstorma idéer och kommunicera direkt med tvärfunktionella team.

Du kan använda ClickUps Chrome-tillägg för skärminspelning för att spela in meddelanden och produktionsmaterial för extra bekvämlighet.

Dessutom kan du förbättra brainstorming och idéskapande med storyboardmallar i plattformen och tilldela uppgifter i alla produktionsprojekt med hjälp av olika projektledningsvyer. ClickUp erbjuder SOP-mallar för att skapa och revidera interna arbetsflöden, vilket hjälper alla att slutföra sina produktionsuppgifter snabbare.

Dela enkelt din skärm och spela in den i en ClickUp-uppgift för att kommunicera med andra användare snabbare utan behov av andra skärminspelningsverktyg.

Clip är perfekt för att skapa djupgående handledningar för produkter eller tjänster. Detta kan vara till stor nytta för försäljningen, vilket framgår av videomarknadsföringsstatistiken för 2022, som visar att 96 % av människor tittar på informationsvideor för att lära sig om nya produkter. Dessutom kan du använda plattformen för att producera genomgångar för anställda eller praktiska skärminspelningar med instruktioner.

Använd ClickUp-mallen för videoproduktion

Håll hela din videoproduktion organiserad från initialt koncept till slutlig publicering med ClickUps mall för videoproduktion.

Ladda ner den här mallen Planera, hantera och anpassa dina videor med ClickUps videoproduktion.

Mallen har fördefinierade steg för att spåra din videos framsteg. Kategorisera dina videor i anpassade statusar som Filmning, Redigering, Granskning, Godkännande och Slutgiltig version för att enkelt kunna övervaka ditt videoproduktionsflöde.

Det hjälper till att säkerställa att alla inblandade är överens om deadlines, uppgifter och den övergripande framstegen. Det ger också en tydlig färdplan för varje videoprojekt, vilket underlättar en smidig produktionsprocess.

ClickUps bästa funktioner

Transkribera röstklipp korrekt med ClickUp Brain

Säkerställ professionell video- och ljudkvalitet

Spela in utan tidsbegränsningar eller vattenstämplar på dina skärminspelningar

Få tillgång till över 1 000 mallar, inklusive mallar för videoproduktion, marknadsföring och innehållsskapande.

Utnyttja ClickUp Dashboards med inbyggda rapporter och widgets

Dela videor via e-post eller offentliga eller privata länkar

Njut av kompatibilitet med flera plattformar

Använd Chrome-tillägget för snabb klippning av webbplatser och skärmdumpar.

Använd presentationsverktyg för att skapa engagerande och kreativa presentationer

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att ClickUps breda utbud av funktioner är överväldigande och att det tar lite tid att lära sig utnyttja dess kapacitet fullt ut.

Det kan inte skapa videor från grunden som SORA (men kan hjälpa till i processen med kreativ brainstorming och videoproduktionshantering).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 10 USD/användare per månad

Företag: 19 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. RunwayML

vis RunwayML

Här är ett annat alternativ till Sora AI för dig. Med detta verktyg kan du enkelt skapa videor från text. Med sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner är RunwayML ett utmärkt val för både nybörjare och erfarna skapare av digitalt innehåll.

En ny uppdatering av RunwayML är Multi-Motion Brush, som ger dig större kontroll över rörelserna i dina genererade videor. Denna Gen-2-funktion är tillgänglig både på Runways webbplattform och i deras mobilapp, vilket ger flexibilitet för kreativa projekt på språng.

Du kan förhandsgranska och ladda ner de videor som genereras och välja den som bäst passar din vision. Dessutom kan du med RunwayML redigera, trimma och animera dina inmatningar, vilket ökar de kreativa möjligheterna.

RunwayML:s bästa funktioner

Skapa engagerande videor och omvandla text till videor med AI-teknik

Förbättra videornas övergripande kvalitet med verktyg för felfri redigering.

Anpassa videor efter dina behov

Integrera med andra AI-verktyg och applikationer

Begränsningar för RunwayML

På grund av sina avancerade funktioner kan RunwayML ha en brantare inlärningskurva för användare som är nya inom AI-programvara.

Priser för RunwayML

Grundläggande: Gratis för alltid

Standard : 15 $/användare per månad

Pro : 35 $/användare per månad

Obegränsat : 95 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

RunwayML-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

3. Kaiber AI

via Kaiber AI

Kaiber AI är en revolutionerande plattform som gör det möjligt för kreatörer att omvandla sina idéer till fantastiska visuella upplevelser.

Den utnyttjar en avancerad AI-genereringsmotor för att omvandla text, videor, foton och musik till fängslande realistiska och fantasifulla scener som lämnar ett bestående intryck. Genom att helt enkelt ladda upp en låt och tillämpa en touch av konstnärlig känsla utför Kaiber AI sin magi och skapar en fascinerande audiovisuell resa.

Plattformens bildruta-för-bildruta-animationsstil uppmuntrar kreativitet med en tidlös charm. Varje lager bygger på det föregående, vilket gör att du enkelt kan utforska nya stilar och estetiker.

Kaiber AI-teknik omvandlar smidigt uppmaningar till fängslande visuella upplevelser som kännetecknas av flyt och rörelse.

Kaiber AI:s bästa funktioner

Designa dina berättelser med Kaiber storyboard-mallar

Utforska nya stilar och estetiker med utvecklingsbara lager

Låt dig inspireras av andras arbete och visa upp dina skapelser för världen, allt på ett och samma ställe.

Begränsningar för Kaiber AI

Kräver att användare registrerar sig och loggar in för att få tillgång till dess funktioner.

Priser för Kaiber AI

Explorer : 5 $/användare per månad

Pro : 15 $/användare per månad

Artist: 30 $/användare per månad

Kaiber AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

4. DescriptAI

via Descript

Descript är inte bara en videoredigerare utan en multifunktionell plattform som enkelt omvandlar ditt skriftliga innehåll till videor. Med DescriptAI kan du snabbt transkribera ljudinspelningar till skriftlig text, en funktion som är fördelaktig för studenter som föredrar att läsa framför att lyssna eller för personer med hörselnedsättning.

Descript har också kraftfulla samarbetsfunktioner som gör det möjligt för flera användare att arbeta med ett projekt samtidigt. Teammedlemmar kan lämna kommentarer och komma med förslag, vilket effektiviserar redigeringsprocessen.

Dessutom kan plattformen enkelt integreras med vanliga verktyg som Slack, Castos, Podbean, Restream och Final Cut Pro. Kompatibiliteten med Adobe Premiere Pro befäster dess status som ett självklart verktyg för avancerade redigeringsuppgifter.

Det innehåller också en inbyggd skärminspelare, så att du enkelt kan skapa undervisnings- eller presentationsvideor från början till slut inom plattformen.

Descripts bästa funktioner

Transkribera ljudinspelningar till skriftlig text på 23 språk

Lägg enkelt till innehåll med dra-och-släpp-funktioner

Förbättra ljudet med en lösning som med ett enda klick ger ljudförbättringar och textbaserad redigering.

Stöd din videoproduktion med mallar, bildtexter och övergångar för att berika din videoproduktionsprocess med viktiga element.

Begränsningar för Descript

Användare kan behöva en stabil internetanslutning och lägga tid på att lära sig alla funktioner, eftersom Descript har en inlärningskurva.

Det medför högre kostnader för större team eftersom prissättningen är per användare/redaktör.

Descript-priser

Gratis

Skapare : 15 $/användare per månad

Pro : 30 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

5. Pika. art

Pika. art är en innovativ plattform som erbjuder olika funktioner som är utformade för att göra videoproduktionen mer effektiv och smidig.

En utmärkande funktion hos Pika. art är dess intuitiva gränssnitt, som gör att du enkelt kan navigera på plattformen. Varje steg är enkelt och användarvänligt, från att ladda upp filmmaterial till att redigera och lägga till effekter.

En annan viktig funktion är det omfattande biblioteket med fördesignade mallar och anpassningsbara element. Oavsett om du letar efter textanimationer, övergångar eller grafik har Pika. art allt du behöver. Plattformen erbjuder också samarbetsfunktioner som gör det möjligt för team att samarbeta i realtidsprojekt.

Dessutom erbjuder Pika. art robusta exportalternativ som du kan använda för att spara dina färdiga videor i olika format och upplösningar. Oavsett om du skapar innehåll för sociala medier, webbplatser eller presentationer kan du enkelt optimera dina videor för den avsedda plattformen.

Pika. art bästa funktioner

Använd Pika. arts läppsynkroniseringsfunktion för att ge dina karaktärer en röst.

Skapa fängslande animerade berättelser utan ansträngning

Utnyttja dess ljudeffektfunktioner genom att antingen erbjuda uppmaningar eller låta Pika. art generera dem åt dig.

Anpassa mallar enkelt med hjälp av funktionen "expandera arbetsytan".

Förläng videolängden och spara dina skapelser i olika format

Pika. konstnärliga begränsningar

Vissa användare har upplevt kompatibilitetsproblem med extern programvara eller plugins.

Pika. art prissättning

Grundläggande: Gratis

Standard : 10 USD/användare per månad

Obegränsat : 35 $/användare per månad

Pro: 70 $/användare per månad

Pika. konstbetyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

6. Invideo

via Invideo

Invideo är en mångsidig onlineplattform för videoredigering som gör det enkelt för dig att skapa professionella videor.

En av dess bästa funktioner är det omfattande biblioteket med anpassningsbara mallar. Med över 4 000 färdiga mallar tillgängliga har du gott om alternativ för olika typer av videor.

En annan höjdpunkt med Invideo är dess intuitiva gränssnitt och användarvänliga redigerare. Drag-och-släpp-funktionen gör det enkelt att lägga till text, bilder och videoklipp till ditt projekt och ordna dem efter eget tycke.

Invideo ger också tillgång till ett omfattande bibliotek med arkivbilder, musikspår och ljudeffekter, vilket eliminerar behovet av att skaffa externa tillgångar för dina projekt.

Dessutom erbjuder plattformen olika inbyggda designelement, såsom klistermärken, ikoner och animationer, för att förbättra dina videors visuella utseende.

Invideos bästa funktioner

Använd anpassningsbara mallar för olika typer av videor, såsom annonser på sociala medier, marknadsföringsvideor och presentationer.

Lägg till instruktioner som målgrupp och plattform för att anpassa dina videor.

Använd den kraftfulla videoredigeraren för att ändra videoskript och media med ett enkelt gränssnitt.

Använd röstpålägg som låter mänskliga för att ge liv åt dina videor.

Invideo-begränsningar

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med fristående programvara.

Priser för Invideo

Gratis

Plus : Från 25 $/användare per månad

Max: Från 60 $/användare per månad

Invideo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (370+ recensioner)

7. Lumen5

via Lumen5

Lumen5 är ett kraftfullt verktyg för att skapa video online som förenklar skapandet av engagerande videoinnehåll.

Den användarvänliga plattformen gör det möjligt för teammedlemmar, oavsett tekniska kunskaper eller erfarenhet, att enkelt producera professionella videor. Plattformen har ett pek-och-klicka-gränssnitt med dra-och-släpp-funktion, så att du snabbt kan lägga till text, bilder och videoklipp till dina projekt.

En av Lumen5:s främsta funktioner är dess avancerade automatiseringsteknik, som med några få klick kan omvandla blogginlägg eller Zoom-inspelningar till fängslande videor.

Denna automatisering – i kombination med flera mallar, typsnitt, färger och animationer – gör det möjligt för dig att skapa fantastiska videor som effektivt förmedlar sitt budskap till publiken.

Oavsett om det är för marknadsföring, utbildning eller undervisning är Lumen5:s anpassningsbara designer och samarbetsverktyg ett förstklassigt val för företag av alla storlekar.

Lumen5:s bästa funktioner

Använd Lumen5:s AI Script Composer för att konvertera dina texter till videor.

Få tillgång till ett bibliotek med högkvalitativa videoklipp och bilder

Konvertera dina blogginlägg, artiklar, PDF-filer, vitböcker och annat skriftligt material till dynamiska videor.

Använd AI för att automatiskt matcha text med relevant bildmaterial.

Begränsningar för Lumen5

Dyrt jämfört med andra Sora-alternativ

Priser för Lumen5

Grundläggande : 29 $/månad

Startpaket : 79 $/månad

Professionell : 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lumen5-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

8. Animaker

via Animaker

Animaker är en gör-det-själv-plattform (DIY) för att skapa professionella live- och animerade videor på några minuter.

Plattformen hjälper dig att skapa högkvalitativa 4K-videor för olika ändamål, såsom introduktion, marknadsföring, varumärkesbyggande och förenkling av komplexa begrepp, utan att du behöver någon teknisk expertis. Detta gör det möjligt för företag att anpassa sig till marknadsförändringar och snabbt få en konkurrensfördel.

En av Animakers viktigaste funktioner är stödet för videoinfografik, som hjälper företagsteam att presentera data visuellt genom ett brett utbud av diagram, ikoner och kartor.

Plattformen erbjuder också professionella funktioner som inspelning, multi-move, kurvor, övergångseffekter, kamera in och ut samt in- och utgångseffekter, så att du kan skapa professionella och engagerande animationer.

Dessutom erbjuder Animaker verktyg för att ge liv åt videor, såsom text-till-tal-funktionen, ett bibliotek med bakgrundsmusik och ljudeffekter samt direkt röstinspelning. Du kan exportera dina videor i full HD-kvalitet och optimera dem vertikalt för mobila skärmar.

Animakers bästa funktioner

Använd över 50 röster, över 25 språk och andra anpassningsmöjligheter för att humanisera text-till-tal.

Skapa anpassade karaktärer med över 15 ansiktsdrag, 10 tillbehörsplatser och 20 ansiktsuttryck.

Utnyttja hundratals mallar för företagsmiljöer

Lägg till bilder, videor och GIF-filer till dina projekt från Giphy och Getty.

Effektivisera din arbetsbelastning genom att interagera med dina projekt i realtid.

Använd Animakers Steve.ai för att konvertera text till video.

Animakers begränsningar

Eftersom programvaran är ny har den begränsade karaktärsanimationer.

Vissa användare säger att det krävs mer data för videoredigering.

Priser för Animaker

Grundläggande : 24 $/månad

Startpaket : 37 $/månad

Pro : 79 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Animaker-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 200 recensioner)

9. Vidyo. ai

Du kan förbättra videoredigering och produktion med Vidyo. ai. Med sin avancerade AI-teknik erbjuder Vidyo. ai många funktioner och verktyg som förenklar skapandet av högkvalitativa videor.

En av dess viktigaste funktioner är möjligheten att automatiskt generera videohöjdpunkter, vilket gör det enklare att identifiera och dela viktiga ögonblick i ditt filmmaterial.

Vidyo.ai erbjuder dessutom en rad redigeringsverktyg, såsom automatisk scenavkänning och smart beskärning, som gör din redigeringsprocess mer effektiv och förbättrar den övergripande kvaliteten på dina videor.

Dess AI-drivna röstförbättring kan förbättra ljudkvaliteten i dina videor genom att minska bakgrundsljudet och förbättra talets tydlighet. Denna funktion är praktisk för intervjuer, webbseminarier och annat innehåll där tydligt ljud är viktigt.

Vidyo. ai erbjuder också en rad samarbetsverktyg som gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma projekt samtidigt.

Vidyo. ai bästa funktioner

Lägg till undertexter till dina videor med den AI-drivna automatiska undertextgeneratorn för video.

Använd den AI-drivna videohöjdpunkts- och trailermakaren för långa videor.

Öka din onlinepublik med Vidyo. ai:s Virality Scores-funktion för dina kortfilmer, reels och TikToks.

Vidyo. ai-begränsningar

I gratisversionen kan användarna bara ladda upp en video åt gången.

Plattformen klipper inte automatiskt bort tystnader eller fyllnadsord.

Vidyo. ai-priser

Gratis

Essential : 35 $/månad

Tillväxt : 50 $/månad

Anpassad: 75–150 USD/månad

Vidyo. ai betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Betyg ej tillgängliga

10. Pictory AI

via Pictory AI

Pictory är ett mycket intuitivt verktyg som snabbt och enkelt omvandlar dina manus till videor. Med Pictory AI kan du skapa videobakgrunder, AI-röstpålägg, bildtexter, undertexter och mycket mer direkt från dina texter.

Använd detta verktyg för att ändra storlek på videor så att de passar olika sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, TikTok etc.

Premiumanvändare har tillgång till ytterligare funktioner, men med gratisversionen kan du bara skapa korta videor. Pictory är utformat för att förenkla videoproduktionen och göra den tillgänglig för alla, oavsett teknisk expertis.

Pictory AI:s bästa funktioner

Använd Pictorys AI-drivna verktyg för att omvandla dina texter, bilder och manus till videor.

Få tillgång till ett omfattande musikbibliotek för att förbättra dina videor.

Lägg enkelt till musik till videor med hjälp av låtarna i Pictorys bibliotek.

Välj mellan en mängd olika stilar för dina videor

Begränsningar för Pictory AI

Användare får begränsade avancerade funktioner med startpaketet.

Videorenderingstakten kan vara långsammare än hos andra verktyg.

Priser för Pictory AI

Startpaket : 29 $/månad

Professionell : 59 $/månad

Team: 149 $/månad

Pictory AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (75+ recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Välj det bästa Sora AI-alternativet för dina videoproduktionsbehov

Som avslutning på vår lista över de bästa Sora-alternativen 2024 är det tydligt att text-till-video-plattformar utvecklas snabbt för att möta olika användares behov. Varje alternativ erbjuder unika funktioner, vilket understryker den konkurrensutsatta naturen hos denna bransch.

I takt med att tekniken utvecklas kan vi förvänta oss att ännu fler plattformar dyker upp, som ger dig innovativa sätt att skapa engagerande videor. En sådan plattform är ClickUp, som inte bara omvandlar skriven text till fantastiska videor utan också hjälper dig att organisera och hantera dina projekt (och inte bara de som är relaterade till videoproduktion och distribution!).

Med ClickUp kan du förenkla och påskynda ditt videoredigeringsflöde. Passa samtidigt på att utnyttja AI-virtuella assistenter och podcasting-programvara för att förbättra din innehållsskapandeprocess med ClickUp.

Registrera dig på ClickUp idag gratis!