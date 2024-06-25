Hur man använder Sora AI för att skapa text-till-video-innehåll

Observera: Sora AI är ännu inte släppt för allmänheten. För närvarande ger Open AI tillgång till verktyget till en utvald grupp av konstnärer, designers och filmskapare för att testa det.

Det grundläggande löftet med generativ AI-teknik är förmågan att skapa något nytt som svar på användarens uppmaningar. Verktyg som ChatGPT, Googles Gemini, Microsoft Copilot etc. är AI-textgeneratorer.

DALL-E och Midjourney genererar bilder som svar på text. Open AI:s Sora lovar att skapa realistiska videor utifrån textinstruktioner. Det är ett av de få verktygen som erbjuder text-till-video-AI, vilket väcker stort intresse bland kreativa personer.

Låt oss se hur det fungerar och hur du kan använda det för dina videobehov.

Vad är Sora AI?

Sora AI är ett generativt AI-verktyg som skapar realistiska videor baserade på textinmatning/prompter. Det är skapat av Open AI och kan skapa karaktärer, djur, landskap, perspektiv, stop-motion-bilder etc. baserat på den textbeskrivning som användaren anger.

Skärmdump från demonstrationsvideo på openai.com/sora

Hur fungerar Sora: Vetenskapen bakom AI

Precis som AI-skrivverktyg (ChatGPT) och bildgenereringsverktyg (DALL-E) skapar Sora videor istället för text/bilder.

Sora AI:s modell är tränad på videor med alt-text som förklarar vad som händer i videon. Baserat på detta associerar Sora ord med bilder, som den sedan använder för att generera videor enligt uppmaningar. Några av de viktigaste funktionerna i Sora AI är följande.

Viktiga funktioner i Sora AI

Sora, uppkallat efter det japanska ordet för himmel, sägs ha obegränsad kreativ potential. Några av Soras funktioner är:

1. Text till video

I grund och botten är Sora ett AI-verktyg för innehållsskapande, som tar emot input i form av några få ord och skapar videor som output.

Du kan till exempel säga ”Visa en flygande tefat som cirklar runt Frihetsgudinnan mitt på dagen” och skapa den videon nästan omedelbart.

2. Högupplöst

Sora kan generera högupplösta videor med specifika typer av rörelser, motiv och bakgrunder.

3. En minut lång

För närvarande är Sora en AI-innehållsgenerator för videor på upp till en minut.

4. Flera tagningar i en enda video

Sora AI kan berätta en historia eller skapa en fängslande video med flera tagningar – som zoomning, panorering, närbilder etc. – som har en enhetlig stil och karaktärer.

Priser för Sora AI

Sora AI har ännu inte släppts offentligt. Vi kommer att uppdatera dig om prissättningen när vi vet mer.

Hur man använder Sora AI

Som allmänhet kan du inte använda Sora AI eftersom det ännu inte har släppts. För närvarande ger Open AI tillgång till en utvald grupp av konstnärer, designers och filmskapare för att testa verktyget.

Du kan dock läsa en omfattande rapport om hur Sora fungerar på deras webbplats. Den innehåller ett antal tekniska aspekter, såsom:

Användning av LLM och visuella data

Längd, upplösning och bildformat

Inramning och komposition

Möjlighet att använda bilder och videor (samt text) som utgångspunkt

3D-simuleringsfunktioner

Potentiella tillämpningar av Sora och användningsfall

Generativ AI har skapat enorma möjligheter inom olika branscher och användningsområden, vilket har accelererat innehållsproduktionen exponentiellt. Sora AI är inget undantag. Några av de användningsområden som för närvarande utforskas är:

Produktdemonstrationer och reklamfilmer

Varumärken kan skapa produktdemonstrationer och videoreklam till en bråkdel av den kostnad och tid som krävs idag. Filmskapare kan mata AI-modellen med sina långfilmer och skapa fantasifulla filmtrailers med viktiga element.

Sociala videor

Instagram-influencers och kreativa proffs kan skapa högkvalitativa videor i stor skala för marknadsförings- och underhållningsändamål.

Filmer

Film, särskilt fantasy- eller historiska fiktionsfilmer, kan väckas till liv lika snabbt som man kan föreställa sig.

Prototyputveckling

Filmskapare och bildkonstnärer kan presentera ambitiösa projekt genom att skapa korta AI-genererade videoprototyper. Denna teknik kan också användas för prototyper för kundresor, onlineutbildning, arkitektonisk design etc.

Med tanke på Sora AI:s växande mognad är ovanstående bara utgångspunkter. Potentialen hos ett text-till-video-verktyg som Sora AI kan öppna upp för stor hastighet och skala i videoproduktionen.

Fördelar med att använda Sora AI

Sora AI gör det möjligt att producera videor, vilket tidigare har krävt mycket tid, energi och investeringar. Några av de största fördelarna med verktyg som Sora AI för att skapa videor är:

Hastighet: Sora AI kan skapa korta videor på några minuter, vilket annars skulle ta minst ett par veckor.

Skalbarhet: Sora AI kan generera dussintals videor utan begränsningar i form av kompetens eller tid, precis som textbaserade AI-paragrafgeneratorer, som kan skapa innehåll på några minuter.

Flexibilitet: Verktyget kan skapa bilder i vidvinkel, närbild, vertikalt, horisontellt och i olika andra format, vilket annars skulle kräva flera olika utrustningar och omtagningar. Du kan också förlänga befintliga videor utan extra produktionsarbete.

Omtagning: När du skapar videor med Sora AI är det enklare att korrigera misstag eller göra om delar av videon tills vi når en tillfredsställande nivå samtidigt som den visuella kvaliteten bibehålls.

Fantasi: Sora AI ger dig möjlighet att visualisera det omöjliga och skapa fantasifulla scener och karaktärer från fantasin. Det är också ett utmärkt AI-verktyg för presentationer, som möjliggör kreativitet och engagemang i det som tidigare var vardagligt.

Skärmdump av en video med en ”liten, rund, fluffig varelse med stora uttrycksfulla ögon” från openai.com/sora

Vanliga problem som Sora AI-användare stöter på

Det största problemet med Sora AI är att det ännu inte är tillgängligt för allmänheten. Dessutom har modellen flera brister, till exempel:

Oförmåga att simulera fysiken i en komplex scen

Representera kausalitet

Urskilja rumsliga detaljer

Vilseledande innehåll i AI-genererade videor

Sora AI-recensioner på Reddit

Medan allmänheten väntar på att Sora AI ska lanseras har vissa ämnesexperter haft möjlighet att testa det. Här är några recensioner från Reddit.

En Reddit-användare visar på begränsningarna i Soras förmåga att skapa originellt innehåll och säger: ”En tecknad känguru dansar disco. Man ser tydligt att det är en scen från en film. Dansen är ingen slump (ingenting är det); det är exakt samma dans eller en mycket liknande dans från en specifik scen.

Samma sak gäller för alla videoklipp som visas där. Man skulle kunna tro att det är en originalvideo, men det är bara en blandning av olika inslag. Du kan inte gå utanför det material du använde för träningen. Aldrig.

När det gäller filmens kvalitet säger en Reddit-användare om Air Head av shy kids: ”Helt otroligt. Jag har bara sett en del av Air Head, men det här är vad man menar med riktig disruption.

Denna kvalitet, som är så lätt att producera, kommer att göra det möjligt för så många oupphörliga berättelser att nå dagsljuset. Jag är hoppfull. ”

Även om förhoppningarna är stora kan vanliga användare ännu inte få tillgång till Sora AI. Under tiden finns det några alternativ.

Sora har visserligen skapat mest uppmärksamhet, men det är inte det enda text-till-video-verktyget som finns tillgängligt idag. Metas Make-A-Video och Googles Lumiere befinner sig i olika utvecklingsstadier.

Synthesia är ett AI-program för videoproduktion som du kan använda direkt. Även om det bara kan skapa videor med AI-avatarer och voiceovers, möjliggör det skalbarhet och snabbhet vid skapandet av videor för demonstrationer, säljpresentationer, utbildningsvideor etc.

Flera verktyg använder AI-funktioner för att stödja videoproduktion och åtkomst.

ClickUp Brain är ett kraftfullt AI-transkriptionsverktyg för befintliga videor, möten, webbseminarier och mycket mer.

ClickUp Clips låter dig skapa skärminspelningar och dela dem utan ansträngning.

Med ClickUp får du tillgång till ett brett utbud av projektlednings- och AI-funktioner för så lite som 5 dollar per månad.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

