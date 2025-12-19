Hur man automatiserar återanvändning av innehåll med AI för skalbar marknadsföring

Det krävs mellan 8 och 50 kontaktpunkter för att genomföra en försäljning, dvs. omvandla en potentiell kund eller en inaktiv användare till en aktiv kund.

Som en del av innehållsteamet vet jag att alla är mer upptagna än någonsin. Att skapa mer innehåll är inte lösningen.

Återanvändning av innehåll kommer till undsättning. AI gör det enklare för alla.

Låter det för bra för att vara sant? Nedan visar jag dig hur du automatiserar återanvändning av innehåll med hjälp av AI, utan att slösa bort dina resurser eller din tid.

⭐ Utvalda mallar

Har du tappat koll på dina återanvändningsprojekt mellan olika teammedlemmar och deadlines? Använd ClickUps mall för innehållsplanering för att centralisera allt innehåll från den första skapelsen till den slutliga publiceringen. Visualisera din innehållstidslinje i fyra olika vyer och spåra dess framsteg i en centraliserad instrumentpanel.

Få en gratis mall Hantera skapandet och distributionen av ditt innehåll, och allt däremellan, med ClickUps mall för innehållsplanering.

Vad är återanvändning av innehåll (och varför det är viktigare än någonsin)

Återanvändning av innehåll är processen att strategiskt anpassa ett innehåll till olika format för olika plattformar. Du kan till exempel ta en populär blogg och omvandla den till en serie nyhetsbrev, inlägg på sociala medier eller en interaktiv video, beroende på vad din målgrupp gillar att konsumera.

Smarta marknadsförare använder det för att öka den totala livslängden för högvärdiga innehållstillgångar.

Det bästa med återanvändning av innehåll med AI är att alla kan använda det: från juniora marknadsförare till mellanchefer och högre chefer.

Här är varför du och ditt team bör återanvända innehåll:

Nå olika målgrupper : Omvandla befintligt innehåll till flera format för att nå din målgrupp via deras föredragna konsumtionsmetoder (video, sociala medier, korta texter, långa texter) utan att behöva duplicera research- och strategiarbete.

Minska skapandekostnaderna : Dina team kan omvandla befintligt innehåll till olika format till en bråkdel av vad de skulle ha spenderat på att utveckla nytt material.

Skapa ett konsekvent budskap : Återanvänt innehåll förstärker dina kärnvärden över alla kontaktpunkter utan att låta likadant överallt.

Maximera avkastningen på ditt innehåll : Återanvändning hjälper dig att få ut maximalt värde av din investering i innehåll genom att förvandla ett tidlöst innehåll till flera intäktsgenererande tillgångar.

Förbättra SEO-prestanda: Återanvänt innehåll skapar flera ingångspunkter och möjligheter till interna länkar som kan öka din totala digitala närvaro.

Vanliga flaskhalsar vid återanvändning för marknadsföringsteam

Att återanvända innehåll låter enkelt i teorin. Jag förstår det. Men om du gör det för första gången kan det kännas överväldigande.

Här ser jag att de flesta marknadsföringsteam har svårt:

Identifiera innehåll som kan återanvändas : Utmaningen börjar med att identifiera vilket innehåll som ska återanvändas och i vilka format, dvs. att prioritera en typ av innehåll framför en annan.

Manuell formatanpassning : Varje plattform har sina egna krav och publikens förväntningar – att manuellt anpassa innehåll för varje kanal är extremt tidskrävande (ibland mer än att skapa nytt innehåll).

Inkonsekvent varumärkesröst : Det är en utmaning att anpassa innehåll till olika plattformar utan att kompromissa med varumärkesrösten eller försvaga kärnbudskapet.

Brister i kvalitetskontrollen : Under omvandlingsprocessen saknar återanvänt innehåll ofta den effekt, kontext eller noggrannhet som det är tänkt att leverera.

Koordineringens mardröm: Att publicera återanvänt innehåll på flera plattformar kräver koordinering när du samarbetar med flera avdelningar (design, produkt etc.) för att få in synpunkter.

👀 Visste du att? Det tar i genomsnitt 3 timmar och 48 minuter att skapa ett blogginlägg i full längd. 🤯 Tja, det tog mig över 12 timmar att skapa det här, och det trots att jag använde AI. Enligt samma undersökning är det troligt att bloggare som lägger mer än 6 timmar på att skapa ett blogginlägg uppnår bättre resultat. Det betyder att även med AI handlar det aldrig om att bara skriva, kopiera, klistra in och schemalägga. Du måste få det att fungera för dig.

Hur AI löser problemet med återanvändning

När jag genomför återanvändningsaktiviteten låter jag AI hantera de tidskrävande och repetitiva uppgifterna i processen. Till exempel

Formataanpassning

Hela poängen med återanvändning är att anpassa innehållet till varje kanal. En karusell på LinkedIn kan hjälpa mig att packa in mer information för en intresserad köpare. Eller så får korta sammanfattningar bättre genomslag på Twitter (jag kan fortfarande inte förmå mig att kalla det X).

Men som jag sa tidigare är det ofta för mycket arbete att göra detta manuellt.

Jag outsourcar plattformsspecifik innehållsanpassning till AI-verktyg för innehållsskapande.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar kostnaderna för växling och kontextbyte med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

Bevara varumärkets röst

När flera teammedlemmar är involverade i skapandet och återanvändningen av innehåll är den största utmaningen att upprätthålla varumärkets ton och röst.

Ett blogginlägg skrivet av din senior copywriter bör inte låta helt annorlunda än ett tweet skrivet av din nya medarbetare på sociala medier.

Det är här AI blir en utjämnare för kompetensgap.

Jag har löst problemet genom att skapa ett AI-bibliotek med varumärkets ton, vokabulär osv. Vem som helst kan kopiera detta eller följa det för att få ett konsekvent resultat.

Så här ser det ut i praktiken: Börja med exempel på varumärkesriktlinjer : Skapa ett kort bibliotek med godkända tonreferenser, till exempel rubriker, blogginledningar, bildtexter på sociala medier eller annonstexter som återspeglar din röst. Dessa kan hämtas från ditt befintliga högpresterande innehåll.

Lägg till sammanhang, inte kommandon : Istället för att be AI att "skriva en vänlig bildtext" kan du ge den referenser till ditt varumärkes tonfall, t.ex. "Skriv en bildtext med samma tonfall och rytm som våra produktmeddelanden".

Använd exempel i arbetsytan: Oavsett om det är ett dokument, en innehållsbrief eller en kreativ tavla, klistra in 2–3 av dina bästa tonfallsexempel så att AI:n förstår önskad energi, struktur och formuleringar innan den genererar resultatet.

Prioritering av innehåll

När ditt innehåll finns i kalkylblad är det en svår uppgift att hitta de bästa kandidaterna för återanvändning.

Varför? För att de inte ger några insikter.

Utan AI-driven taggning, klustring eller poängsättning blir identifieringen av dina bästa återanvändningsmöjligheter ett manuellt detektivarbete.

När innehållsbiblioteket är stort finns det också en risk att man omedvetet duplicerar ämnen. AI kan gruppera liknande delar, vilket hjälper dig att slå ihop eller uppdatera dem istället för att börja om från början.

AI inom innehållsmarknadsföring är en välsignelse i detta avseende. Den kan analysera hela ditt innehållsbibliotek för att lyfta fram:

Vilka delar är evergreen (fortfarande relevanta månader senare)?

Vilka är underutnyttjade (bra innehåll som aldrig nått tillräcklig spridning)?

Och vilka som förtjänar en uppdatering eller omarbetning (många visningar, få konverteringar)

I det sammanhanget måste du också veta hur du kan humanisera AI-genererat innehåll. Utan det kommer det att låta själlöst och platt. Inkorporera analogier och dina personliga erfarenheter i texten. Det kan vara humor, kvickhet eller något annat som ger en personlig touch. AI kan också hallucinera. Kontrollera alla fakta innan du publicerar. Detta inkluderar data, rapporter, citat och fördomar som AI är känt för att ge upphov till.

Hur man automatiserar återanvändning av innehåll med AI (och hur ClickUp hjälper till)

AI är ingen mirakelkur, utan fungerar bäst när det ingår i ett strukturerat system för återanvändning.

Använd detta ramverk om du just har börjat automatisera återanvändningen av innehåll med hjälp av AI.

1. Genomför en innehållsgranskning

Fokusera på tidlösa grundläggande ämnen. Tänk på guider eller problemlösande innehåll som fungerar i flera format och på flera plattformar. Dessa delar kommer att leverera ett konsekvent värde oavsett när de upptäcks.

Jag använder tabellen nedan för att spåra hur den bästa kandidaten för återanvändning stämmer överens med relevanta mätvärden:

Innehållstyp Viktiga mätvärden som du bör följa Blogginlägg Sidvisningar, tid på sidan, bakåtlänkar, delningar på sociala medier, konverteringsfrekvenser Inlägg på sociala medier Gillanden, delningar, kommentarer, sparade inlägg, klickfrekvens Nyhetsbrev via e-post Öppningsfrekvens, klickfrekvens och vidarebefordringsfrekvens Vitböcker och e-böcker Antal nedladdningar, leadgenerering, engagemangstid

I detta skede måste du också överväga den strategiska passformen. Stämmer innehållet överens med den aktuella positioneringen? Stöder det en aktiv kampanj? Kan jag koppla det till en kommande lansering eller ett evenemang?

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Docs centraliserar alla dina innehållstillgångar, analysanteckningar och revisionsresultat i ett gemensamt utrymme. Alla, från designers till skribenter och strateger, hänvisar till en enda källa.

Använd redigerbara och delbara Clickup Docs för att genomföra en innehållsgranskning innan du sätter igång din strategi för återanvändning av innehåll.

Varje innehåll kan taggas efter kampanj, trattstadium eller persona, så att ditt team kan se hur varje tillgång passar in i det större marknadsföringsekosystemet.

Redigering i realtid och inbyggda kommentarer gör det enkelt för innehålls-, design- och SEO-team att samarbeta kring återanvändningsidéer direkt i dokumentet. Säg adjö till versionskaos.

💡 Fördel med ClickUp: Jag kan förvandla innehållsgranskningen från en ensam, kvartalsvis övning till en tvärfunktionell process som kontinuerligt identifierar nya möjligheter till återanvändning.

2. Definiera strategi och mål för återanvändning av innehåll

Definiera dina mål för återanvändningen, dvs. vad vill du uppnå med det återanvända innehållet?

Vill du driva mer trafik till specifika målsidor?

Försöker du generera kvalificerade leads från nya kanaler?

Behöver du etablera auktoritet på plattformar där du inte är aktiv?

Riktar du dig till en specifik målgrupp som konsumerar innehåll på ett annat sätt?

Vill du förlänga livslängden för högpresterande innehåll?

Dina svar på dessa frågor påverkar varje beslut i ditt återanvändningsflöde. Främst dessa två viktiga saker:

Prioriteringar för omvandling: En vitbok kan återanvändas i en bloggserie, videoserie, infografikserie eller inlägg på sociala medier – vilken bör du ta itu med först utifrån dina prioriteringar?

Resursallokering: Att omvandla en vitbok till ett nyhetsbrev kan kräva mindre arbete än att skapa en interaktiv infografik – hur mycket tid bör du investera, beroende på dina mål med det specifika innehållet?

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Whiteboards förflyttar strategin från statiska dokument till ett samarbetsinriktat, visuellt utrymme. Ditt team kan brainstorma, planera och koppla samman idéer på en digital duk i realtid.

Skissa, rita och bygg upp din vision utan ansträngning med ClickUp Whiteboards.

Koppla strategin till genomförandet via whiteboards. Omvandla klisterlappar eller idéer till genomförbara ClickUp-uppgifter med ett enda klick, så att din återanvändningsplan förblir kopplad till ditt innehållskalender.

💡 Fördel med ClickUp: Min strategi för återanvändning av innehåll blir interaktiv och transparent. Alla kan med ett ögonkast se hur innehållet kopplas till affärsmålen, vilket minskar överlappningar, missade idéer och fram-och-tillbaka-godkännanden.

3. Välj och konfigurera automatiseringsverktyget

Nu behöver du AI-verktyg som passar dina behov av återanvändning av innehåll och din tekniska komfortnivå.

Helst bör du leta efter ett verktyg som kan:

Integrera med dina befintliga innehållshanteringssystem och sociala plattformar

Har en minimal inlärningskurva för snabb implementering i teamet.

Kräver minimal installation och utbildning för att komma igång.

Skapa olika anpassningar av innehållet samtidigt som du behåller ditt varumärkes röst.

Hur ClickUp hjälper till

Istället för att jonglera med flera verktyg i detta skede kan du välja ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning, som fungerar som en centraliserad hubb för hantering av innehåll under hela dess livscykel.

Hantera alla dina marknadsföringsinsatser på ett ställe med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

När din arbetsyta är klar tar ClickUp Tasks över det tunga arbetet. De omvandlar din återanvändningsstrategi till praktiska steg som är lätta att tilldela, spåra och automatisera.

Skapa uppgifter direkt från idéer eller anteckningar på whiteboardtavlan och tilldela dem till rätt teammedlemmar med deadlines, deluppgifter och beroenden.

Använd anpassade fält för att kategorisera varje återanvändningsuppgift efter innehållsformat, målkanal eller kampanjmål. Få omedelbar insyn i vad som pågår och vad som är nästa steg.

Tillsammans med denna omfattande arbetsyta finns ClickUp Brain, ClickUps egenutvecklade AI. Använd Brain för att omvandla ditt innehåll till olika format samtidigt som du bibehåller konsekvensen med dina varumärkesriktlinjer och tonfall.

Omvandla ditt högvärdiga innehåll till flera återanvändbara tillgångar med ClickUp Brain.

ClickUp Brain har en fullständig kontextuell förståelse för alla dina projekt och tidigare kampanjer. Det betyder att du inte behöver mata in kontext (varje gång) för att det ska fungera.

Om du automatiserar innehållsskapandet med hjälp av AI kommer den här videon att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av det.

Förutom återanvändning kan Brain även:

Identifiera de mest värdefulla delarna för återanvändning från långformat innehåll

Skapa innehållskalendrar som visar när och var varje återanvänt innehåll ska publiceras.

Spåra återanvändningsprocessen för flera olika innehållstyper och format samtidigt.

4. Skapa arbetsflöden för återanvändning

Återanvändning ger bäst resultat när det är ett repeterbart system.

Arbetsflöden för återanvändning fungerar som din spelplan. De säkerställer att varje blogg, video eller kampanj följer samma strukturerade väg. Till exempel val → anpassning → granskning → publicering.

Så här strukturerar du en:

Fastställ tydliga steg: Till exempel Idégenerering → val av tillgångar → anpassning av text och design → granskning → godkännande → publicering → prestationsmätning

Tilldela ansvar : Den juniora skribenten ansvarar för att anpassa texten. Designern arbetar med det visuella. Seniorredaktören ger det slutgiltiga godkännandet.

Automatisera repetitiva steg: Använd AI och automatisering för att hantera de förutsägbara delarna. Detta frigör tid för ditt team att fokusera på kreativ redigering och storytelling.

Hur ClickUp hjälper till

ClickUp Automations håller ditt återanvändningsflöde igång i bakgrunden genom att följa ett enkelt men kraftfullt flöde: Trigger → Villkor → Åtgärd.

Kör tidskrävande och repeterbara uppgifter i dina återanvändningsarbetsflöden på autopilot med ClickUp Automations.

Utlösare: Automatiseringar aktiveras så fort något förändras – till exempel när en uppgiftsstatus uppdateras till Redo för granskning eller ett förfallodatum infaller.

Villkor: Regler säkerställer att automatiseringar endast tillämpas där det är relevant – till exempel att denna regel endast körs om innehållstypen är ”Blogg” eller om kampanjtaggen är ”Q4 Launch”. Detta gör att arbetsflödena förblir precisa och kontextmedvetna.

Åtgärd: När automatiseringarna har aktiverats hanterar de nästa steg – att tilldela rätt teammedlem, uppdatera status eller skicka aviseringar direkt.

ClickUps mall för innehållsplanering hjälper dig att omvandla innehållsprojekt till genomförbara uppgifter med tydliga ansvarsområden och deadlines. Mallen erbjuder fördefinierade projektstrukturer som kopplar samman innehållsstrategi med genomförande.

Få en gratis mall Kartlägg dina innehållsuppgifter med ClickUp Content Plan Template.

Med den här mallen kan du:

Lägg till anpassade fält för innehållstyp, tillgångar, nyckelord och syfte för att enkelt visualisera innehållsdata.

Länka samman relaterade återanvända delar så att teamen kan se hur ett blogginlägg blev flera inlägg på sociala medier.

Spåra återanvändningsprocessen för flera innehållsdelar samtidigt i en centraliserad instrumentpanel.

👀 Visste du att? 41,9 % av innehållsmarknadsförare har svårt att hitta bra skribenter till sina projekt. Smart återanvändning av innehåll kan hjälpa dig att hantera denna kompetensbrist. Medan dina skribenter fokuserar på att skapa högkvalitativt källmaterial kan AI hantera anpassningen till flera kanaler och format.

5. Skapa granskningssystem

Även om AI sköter det mesta av anpassningsarbetet är mänsklig granskning ett måste.

AI kan påskynda skapandet av innehåll, men det krävs fortfarande varumärkeskontext, emotionella nyanser och redaktionellt omdöme för att gå från tillräckligt bra till fantastiskt.

Så här strukturerar du din granskningscykel:

Ställ in godkännandesteg : Definiera kontrollpunkter för redigering, design och varumärkesanpassning innan innehållet publiceras.

Standardisera kriterier : Använd checklistor för ton, formatnoggrannhet och faktagranskning för att säkerställa enhetlig kvalitet i alla återanvända format.

Integrera feedbackloopar: Kommentarer och revideringar bör finnas i samma system.

Hur ClickUp hjälper till

ClickUps mall för innehållshantering hjälper dig att hantera allt ditt återanvänt innehåll från en enda instrumentpanel. Använd denna kostnadsfria mall för att planera, organisera och spåra innehåll och ge din organisation gemensam synlighet.

Få en gratis mall Organisera och hantera allt ditt innehåll med ClickUp Content Management Template.

Med den här mallen kan du:

Använd färdiga formulär med drag-and-drop-anpassning för att effektivisera omfördelningsförfrågningar från intressenter.

Se alla innehållsmarknadsföringsuppgifter och projekt som behöver slutföras eller redan är slutförda i en centraliserad instrumentpanel.

Visualisera innehållsflöden i 8 effektiva ClickUp-vyer, inklusive tavla, lista, tidslinje och Gantt.

Här får du en mer ingående inblick i hur du kan använda ClickUps mall för innehållshantering.

⭐ Bonus: Fånga dina idéer för återanvändning av innehåll direkt med hjälp av ClickUp BrainGPT:s Talk-to-Text-funktion. Diktatera briefs, innehållsinstruktioner eller kampanjanteckningar direkt i Tasks och Docs och få polerade, strukturerade anteckningar utan att tappa tråden.

6. Schemalägg och publicera i olika kanaler

Helst vill du dela samma typ av inlägg även om de återanvänds, över olika kanaler.

Din tidsplan kan se ut så här:

Samma dag: X-tråd

Nästa dag: 20 sekunders video

Två dagar senare: Blogginlägg

Fem dagar senare: Nyhetsbrev

Sju dagar senare: Infografik eller en längre video

7. Spåra och analysera prestandan för det AI-återanvända innehållet

Du måste förstå vilka delar av innehållet som fungerade bäst. Och sedan skapa mer av det.

Inledningsvis handlar det om att prova sig fram för att hitta den typ av innehåll som din målgrupp reagerar bäst på. Det är därför viktigt att inte vara för rigid.

Anta att du bestämmer dig för att omvandla en rapport till en bloggserie, men upptäcker att den inte tilltalar din målgrupp eftersom webbplatsens trafik är dålig.

Du kanske istället vill skapa en videoserie som kan delas upp och spridas på sociala medier.

Genom att spåra dina insatser kan du planera vilken typ av innehåll som bäst tilltalar din målgrupp. Det hjälper dig att förfina din strategi för återanvändning av innehåll för att maximera dess värde.

Hur ClickUp hjälper till

Använd ClickUp Dashboards för att jämföra prestationsmått för alla återanvända delar.

Spåra engagemang, konverteringar eller tillgångars prestanda i alla kanaler. Du kan lägga till anpassade widgets som hämtar data från uppgifter, mål eller integrationer (som Google Analytics eller HubSpot).

Visualisera effekten av dina återanvända delar med ClickUp Dashboards.

Till skillnad från statiska rapporter är dashboards interaktiva. Du kan zooma in på en widget för att spåra mätvärden tillbaka till det faktiska innehållet eller uppgiften, så att varje siffra förblir kopplad till sin verkliga källa.

Oavsett om du är innehållsstrateg, designer eller marknadschef kan du anpassa instrumentpaneler med widgets som är relevanta för din roll – från översikter över prestanda på hög nivå till detaljerade kampanjinsikter.

⭐ Bonus: Tolka dashboardens prestanda med hjälp av AI-kort. Med ClickUp AI Cards kan du automatiskt sammanfatta kampanjresultat, lyfta fram trender och visa rekommendationer för nästa steg direkt i din instrumentpanel. Det kan generera sammanfattningar som sedan kan konverteras till ledningsrapporter. Få snabba, sammanfattande insikter på dina ClickUp-instrumentpaneler med AI-kort som visar viktiga data, trender eller förslag på ett överskådligt sätt.

👀 Visste du att? Om du fortfarande undrar om återanvändning av innehåll med AI är effektivt, ska du veta att nästan 38 % av marknadsförarna på ledande företag redan använder AI för att återanvända sina högpresterande innehåll.

8. Bonus: (Om)värdera din teknikstack

Du kanske också vill överväga vilken teknik du använder för återanvändning och om alla verktyg kommunicerar med varandra för dataöverföring. Din verktygslåda för återanvändning av innehåll kan se ut så här:

Kategori Verktyg Användningsfall Fördelar med AI AI-innehållsintelligens ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identifiera högpresterande eller tidlöst innehåll Visar insikter och rekommenderar automatiskt kandidater för återanvändning AI-skrivande och anpassning Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Skriv om, sammanfatta eller anpassa innehåll mellan olika format Skapar skräddarsydda variationer samtidigt som tonen och tydligheten bibehålls. Återanvändning av multimedia Canva, Figma Konvertera skriftligt eller långt innehåll till bilder eller videor Generera automatiskt bilder eller korta klipp för att öka räckvidden Arbetsflöde och projektledning Asana ClickUp, Notion Tilldela uppgifter, följ framsteg och samarbeta Effektiviserar överlämningar och automatiserar repetitiva steg Schemaläggning och distribution Buffer, Later Schemalägg och publicera på olika plattformar Föreslår optimala tider och format för varje kanal Spåra prestanda Sprout Social ClickUp Dashboards, Ahrefs Spåra engagemang och avkastning på återanvänt innehåll Omvandlar råa mätvärden till användbara insikter för framtida planering

Exempel på smarta uppmaningar för att påskynda återanvändningen

Oavsett om du använder AI för copywriting eller innehållsanpassning behöver du kontextrika uppmaningar för att återanvända innehåll som faktiskt tjänar dina marknadsföringsmål.

När du har ont om tid kan dessa tips hjälpa dig att få ut mesta möjliga av ditt innehåll. Spara dem i ditt tipsbibliotek så att alla i ditt marknadsföringsteam kan ta del av dem.

Uppmaning att återanvända bloggen som inlägg på sociala medier

Ett blogginlägg kan utbilda din befintliga publik, men potentiella kunder som befinner sig i medvetenhetsfasen kanske letar efter lättsmälta insikter när de surfar på sociala medier.

Det bästa med AI-driven återanvändning av innehåll är att du kan sammanfatta långa texter med hjälp av AI-verktyg och använda dem i olika kanaler.

🤖 Prompt: Omvandla detta blogginlägg till fem LinkedIn-inlägg där varje inlägg ska fokusera på en huvudpoäng från bloggen. Börja med en intresseväckande fråga eller överraskande statistik, inkludera praktiska råd i 2–3 punkter, avsluta med en engagerande fråga, håll dig inom 150 ord och behåll en professionell, konverserande ton.

Uppmaning att omvandla vitboken till nyhetsbrevsinnehåll

Din vitbok kan vara en guldgruva av proprietär information, men inte alla kommer att ladda ner en 20-sidig PDF för att läsa igenom dina data.

Du kan återanvända de viktigaste insikterna i ett nyhetsbrev. Ännu bättre är att du kan segmentera målgruppen och skicka kontextuella sammanfattningar från nyhetsbrevet.

Naturligtvis kan de alltid klicka på rapporten för att få mer detaljerad information om de är intresserade.

🤖 Prompt: Omvandla denna vitbok till en e-postnyhetsbrevsserie i tre delar där e-post 1 introducerar problemet och viktiga statistikuppgifter, e-post 2 presenterar de viktigaste lösningarna med praktiska steg och e-post 3 täcker fallstudier och nästa steg i 300 ord vardera. Sammanfattningen kommer att bestå av punktlistor för att göra informationen lättillgänglig. Inkludera även en relevant CTA för varje e-postmeddelande. ELLER 🤖 Prompt: Konvertera denna PDF till personbaserade nyhetsbrev. Identifiera varje köparpersonlighet som nämns eller antyds i rapporten (till exempel produktchefer, IT-chefer och inköpschefer). För varje personlighet: Extrahera de tre mest relevanta insikterna, problemområdena eller datahöjdpunkterna

Omformulera dem i personans eget språk och prioriteringar.

Skriv en sammanfattning på två meningar som förklarar varför detta är viktigt för deras roll.

Föreslå en rubrik eller ett avsnittstitel för nyhetsbrevet som är anpassat efter den personlighetens fokus.

Avsluta med en tydlig, personanpassad CTA (t.ex. ”Ladda ner den fullständiga tekniska analysen för CIO:er” eller ”Se modellen för kostnadsbesparingar vid upphandling”).

Uppmaning att omvandla funktioner till videoinnehåll

Produktfunktioner är mer engagerande när de demonstreras än när de beskrivs. Återanvänd produktsidor eller release notes i korta videoklipp som visar vad som finns där för användaren.

🤖 Prompt: Omvandla denna lista med produktfunktioner till tre korta videoskript (under 45 sekunder vardera). Varje video ska: Börja med en problemformulering eller ett användningsfall

Presentera en funktion som lösningen

Avsluta med en tydlig uppmaning till handling eller en fördelbeskrivning.

Håll tonen enkel, visuell och fördelaktig.

Uppmaning att omvandla fallstudier till infografik

Detaljerade fallstudier bevisar dina förmågor för seriösa potentiella kunder, men målgrupper på sociala medier behöver snabba tecken på trovärdighet. AI-återanvänt innehåll, i form av kortfattade framgångshistorier och kundresultat, fungerar som ett kraftfullt verktyg för att bygga förtroende hos personer som upptäcker ditt varumärke på sociala medieplattformar.

Du kan dela upp och analysera dessa data efter plattform och målgruppens preferenser och få ut mesta möjliga av dina ansträngningar att återanvända innehåll.

🤖 Prompt: Extrahera tre viktiga resultat med specifika siffror från denna fallstudie och omvandla varje resultat till ett separat inlägg på sociala medier eller en infografik. Fokusera på ett mätbart resultat per bild (t.ex. ”45 % snabbare onboarding”) och nämn kundens bransch för att ge sammanhang och trovärdighet.

💡 Proffstips: Om du redan använder ClickUps arbetsyta kan du skapa bilder i Brain. Nedan har jag använt Brain för att omvandla en ClickUp-fallstudie till en infografik som jag kan redigera vidare eller använda som den är. Med funktionen för att skapa visuellt innehåll behöver jag inte vara beroende av designteamet för varje liten ändring. Eller använda Brain för inspiration som designern sedan kan förfina.

Uppmaning att omvandla podcast till nyhetsbrevsinnehåll

Podcastavsnitt skapar en koppling till publiken genom konversation, men alla har inte tid att lyssna på 45 minuter långa avsnitt. Nyhetsbrevsversioner gör att du kan nå prenumeranter som behöver snabba insikter eller kanske en knuff för att dyka in i en hel podcast.

Om du har delvisa anteckningar eller tidsstämplar kan du klistra in dem i ett verktyg för återanvändning av innehåll, som extraherar de viktigaste punkterna. När du har identifierat de viktigaste momenten kan du sammanfatta dem i en kort videoklipp eller skapa ett nytt blogginlägg som också hjälper till med SEO.

🤖 Prompt: Omvandla denna poddavsnitt till ett nyhetsbrev med en intressant rubrik, tre huvudpunkter som separata avsnitt och praktiska tips som prenumeranterna kan använda direkt.

Uppmaning att konvertera en teknisk rapport till videosnuttar

Upptagen läsare hinner kanske aldrig läsa hela rapporten. AI-återanvändning av innehåll i form av korta, värdefulla videosnuttar kan nå dem snabbare än skriftligt innehåll. Alternativt kan du använda långa videoklipp i bloggar eller som YouTube-videor.

🤖 Prompt: Sammanfatta denna tekniska rapport i en serie med 3–4 korta videosnuttar (under 60 sekunder vardera). Varje snutt ska: Fokusera på en viktig insikt eller datapunkt

Använd ett enkelt språk för att förklara poängen.

Inkludera statistik, diagram eller citat för trovärdighet

Avsluta varje utdrag med en subtil CTA som leder till den fullständiga rapporten.

⭐ Bonus: Förkonfigurerade eller anpassade agenter för återanvändning. Om ditt marknadsföringsteam ofta återanvänder befintligt innehåll kan ClickUps fördefinierade och anpassade AI-agenter automatisera detta arbetsflöde. Förkonfigurerade agenter levereras med färdiga åtgärder som att sammanfatta blogginlägg, omformulera innehåll för specifika sociala medieplattformar eller extrahera statistik från PDF-filer. De är perfekta för standarduppgifter som att ”omvandla blogginlägg till inlägg på sociala medier” eller ”sammanfatta rapporter för nyhetsbrev”.

Med Custom Agents kan du däremot träna en AI-assistent i ditt varumärkes tonfall, mallar och personlighet. Du kan till exempel skapa en ”Social Media Repurposing Agent” som känner till ditt önskade ordantal, formatering, tonfall och call-to-action-stil – för ett konsekvent resultat.

Hur du får ut mesta möjliga av AI-driven återanvändning

Här är några värdefulla tips innan du sätter igång och konfigurerar ditt arbetsflöde för återanvändning av AI-innehåll:

Träna din AI eller LLM : Mata in ditt mest framgångsrika innehåll och varumärkes-/formatsspecifika riktlinjer för att ge AI en konkret förståelse för vad som fungerar för din målgrupp och ditt varumärkes röst. Annars är utmaningen med AI-genererat innehåll att skräp in, skräp ut.

Skapa plattformsspecifika promptmallar : Skapa standardiserade promptar för varje plattform så slipper du ge instruktioner varje gång.

Ställ in kontrollpunkter för godkännande av innehåll : Skapa granskningssteg och involvera en teammedlem så att varje återanvänt innehåll redigeras enligt dina exakta varumärkesstandarder.

Spåra resultatet : Spåra dina återanvända delar och använd framgångsrika exempel från dessa för att förbättra dina uppmaningar och träningsdata för framtida innehåll.

Samla liknande återanvändningsuppgifter : Bearbeta flera delar av samma innehållstyp samtidigt, t.ex. konvertera de mest populära blogginläggen till utdrag för sociala medier på en gång. Det är effektivare än att återanvända enskilda delar.

Välj rätt AI-plattform: När du skapar en : När du skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring , välj en AI-plattform som enkelt kan integreras med dina befintliga marknadsföringssystem och arbetsflöden.

⚠️ Effekten ”Lost in the Middle”: Stora språkmodeller (LLM) tenderar att förbise information som placeras i mitten av långa textsekvenser – ett fenomen som forskare vid MIT kallar effekten ”lost in the middle”. När du återanvänder långt innehåll kan viktiga insikter som ligger begravda i mitten ignoreras om du inte delar upp det i mindre bitar.

Gör återanvändning av innehåll enklare med ClickUp

Genom att återanvända befintligt innehåll får du maximal avkastning på din investering. För att göra detta i stor skala behöver du stöd från en AI-teknikstack.

AI-driven återanvändning av innehåll handlar i grunden om att välja rätt verktyg och automatisera processen.

Med ClickUp får du en inbyggd AI som fungerar tillsammans med alla dina marknadsföringsaktiviteter utan att du behöver konstant handhållning eller upprepade instruktioner. Med dina innehållsdelar, varumärkesriktlinjer, uppgifter, teamdiskussioner och data i ClickUps konvergerade AI-arbetsyta blir hela processen smidig.

Automatisera processen för återanvändning av innehåll i stor skala med ClickUp. Ta ditt innehåll till nästa nivå genom att registrera dig gratis på ClickUp.