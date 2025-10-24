De 10 bästa Notion ADHD-mallarna för fokus och produktivitet

Cirka 404 miljoner vuxna världen över lever idag med ADHD. Ändå är de flesta produktivitetssystem inte utformade för deras neurodivergerande hjärnor.

Vi vet hur det känns att sitta med en rigid planerare när din största utmaning är tidsblindhet. Uppgifter missas, tiden försvinner och det som ser ut som en enkel daglig plan känns plötsligt som en hög med oavslutade uppgifter.

Utan ADHD-anpassade mallar upprepas denna cykel, vilket gör att personer med neurodivergens fastnar i frustration istället för att komma in i ett flöde.

För att hjälpa dig spara tid och få tillgång till ett system som fungerar för dig har vi sammanställt de bästa Notion ADHD-mallarna som du kan börja använda REDAN IDAG.

De bästa Notion ADHD-mallarna i korthet

Vad kännetecknar en bra Notion ADHD-mall?

Alla produktivitetsmallar fungerar inte på samma sätt för alla, särskilt om du är neurodivergent eller lätt blir överväldigad av komplexitet. När du utvärderar en Notion ADHD-mall är det följande faktorer som bör styra ditt val:👇

Enkel och minimalistisk layout: Leta efter en ADHD-vänlig Notion-mall som prioriterar rena instrumentpaneler, minimala ikoner och enkel navigering. Du ska kunna se vad du ska göra härnäst med en enda blick, eftersom för många färger eller widgets skapar förvirring istället för tydlighet.

Tydlig tids- och uppgiftsöversikt: Visuella ledtrådar hjälper dig att behålla fokus när du tappar tidsuppfattningen. Välj en Notion-mall som visar uppgifter kopplade till en kalender- eller tidslinjevy, dagliga uppdelningar eller till och med förloppsindikatorer som visar tidsåtgång och uppnådda resultat.

Inbyggd prioritering: Allt kan kännas brådskande på en gång, vilket leder till beslutsförlamning. Se till att den ADHD-vänliga dashboard-mallen låter dig rangordna uppgifter efter hur brådskande de är. Alternativt bör den markera en ”huvuduppgift” för dagen.

Tidsblockering: En av de största utmaningarna med ADHD är att tappa fokus mitt i arbetet. Du behöver en digital planeringsmall med Pomodoro-timers, fokuslägesknappar eller områden för snabba anteckningar för att fånga upp distraktioner.

Spåra vanor och rutiner: Leta efter en ADHD-planerare med en enkel uppgiftshanterare inbyggd i dagliga eller veckovisa instrumentpaneler. På så sätt kan antingen du (som användare) eller din ADHD-coach snabbt bocka av uppgifter och se till att den är tillgänglig via mobilen.

Integrationer: Din ADHD-vänliga Notion-mall bör kunna integreras med andra appar och digitala verktyg som du använder i din vardag för att spåra framsteg och ge positiv förstärkning.

👀 Visste du att? Kvinnor får vanligtvis diagnosen ADHD cirka fyra år senare än män. De troliga orsakerna är: Sociokulturella förväntningar som bagatelliserar symtom på ouppmärksamhet

Diagnostiska kriterier baserade på manliga symtommönster

Maskerande och kompenserande beteenden hos flickor och kvinnor

Feldiagnos av humörstörningar innan ADHD upptäcks

Gratis Notion ADHD-mallar

Låt oss utforska gratis ADHD-vänliga Notion-mallar. De är skapade av studenter, kreatörer och produktivitetsentusiaster som förstår ADHD-utmaningarna.

Dessa Notion-mallar och ADHD-livsplanerare är en utgångspunkt. Ladda ner dem, kom igång och se vad som fungerar för dig – eller anpassa systemet så att det passar just dig.

1. Mall för ADHD Mastery Toolkit

via Notion

Mallen ADHD Mastery Toolkit ger fokus, struktur och framsteg i din vardag.

Den har en inbyggd Pomodoro-timer, så att du kan börja koncentrerade arbetspass utan att behöva byta mellan olika appar. Denna ADHD-vänliga livsplanerare har separata avsnitt för personliga uppgifter och professionellt arbete.

Planeraren, med ett mörkt läge, är till hjälp för personer med neurodivergens som vill ha flexibilitet och enkelhet i sin planering.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa ADHD-att-göra-listor för att hantera dagliga uppgifter och förbättra din tidshantering.

Få tillgång till utvalda insikter via en ADHD-kunskapswiki som förser din arbetsplats med resurser och strategier.

Skapa konsekvens med en enkel vanespårare som uppmuntrar till små, upprepbara handlingar varje dag.

Fånga meningsfulla reflektioner med hjälp av en dagbok med en rad per dag som gör det snabbt och hållbart att logga dina framsteg.

✅ Perfekt för: Alla med ADHD som behöver ett strukturerat system som kombinerar planering, vanebildning och tidshantering i en enda översikt.

2. Mall för ADHD/produktivitetsplanerare

via Notion

Vissa dagar känns din hjärna som en webbläsare med 40 öppna flikar. På sådana dagar ger Notion ADHD/Productivity Planner Template dig ett lugnt fönster att arbeta från. Den tillför precis tillräckligt med struktur för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår utan att det känns tungt eller stressigt. Du kan snabbt skriva ner saker, rensa huvudet och känna dig mer i kontroll.

Denna Notion-livsplan består av tre huvudkomponenter: Brain Dump-tavlan, som är en säker plats att parkera slumpmässiga idéer så att de inte stjäl din uppmärksamhet; den dagliga att göra-listan, som håller uppgifterna korta och lätta att bocka av med ett klick; och rutan Little Joys of Today, som på ett vänligt sätt påminner dig om att fira små segrar, perfekt för dagar när det känns svårare än vanligt att hantera symtomen.

Vad är livet om man inte kan hitta stunder av glädje mitt i allt brus!

Varför du kommer att älska den här mallen:

Återställ vanor snabbt med en flexibel vanespårare som inte straffar dig för missade dagar.

Håll dig på rätt spår med ett dagligt schema som ger en mild struktur.

Använd kalendervyn för att få en bättre överblick över ditt schema utan extra krångel.

✅ Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt och flexibelt system som gör planeringen till en hjälp snarare än en börda.

3. Mall för ADHD-uppgiftshanterare

via Notion

ADHD-uppgiftshanteringsmallen är skapad för personer som ofta tittar på en lång lista och inte vet var de ska börja.

Istället för att lägga allt på en enda överväldigande sida sorterar den här mallen uppgifter efter brådskandehet, vikt och till och med varaktighet. Du kan snabbt se vilka uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet, vilka som kan vänta och vilka som är värda att schemalägga i fokuserade tidsblock.

Dashboarden i Notion-mallen ger dig snabba insikter som sammanfattar hur många uppgifter som är brådskande, valfria eller redan slutförda. Den sparar dig också från att behöva byta mellan olika sammanhang. Du behöver inte längre hoppa mellan flera sidor, appar eller listor för att hitta vad du ska göra härnäst.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp arbetet i mindre delar med tidsblockering , så att långa uppgifter känns mindre överväldigande.

Prioritera smartare med sortering baserad på varaktighet, vilket hjälper dig att välja uppgifter som matchar den energi du har just nu.

Använd listor över utförda uppgifter som ett visuellt belöningssystem för att förstärka framstegen och minska skuldkänslorna över oavslutade uppgifter.

✅ Perfekt för: Personer och studenter med neurodivergens som behöver ett beslutsstöd inbyggt i sin planerare, vilket gör det lättare att komma igång utan att överanalysera.

💡 Proffstips: Tänk om AI kunde hjälpa dig att identifiera brådskande och viktiga åtgärder? ClickUp Brain, ClickUps kontextmedvetna AI, skannar din arbetsyta för att identifiera kritiska uppgifter. Den föreslår också i vilken ordning du ska utföra dem, tillsammans med rimliga deadlines baserade på dina tidigare data. Gör ditt liv enklare med AI-driven uppgiftsprioritering i ClickUp Brain.

4. Smart journalmall för ADHD

via Notion

För många personer med ADHD kan tankar och känslor kännas oorganiserade, och det är svårt att se mönstren förrän stressen börjar hopa sig. ADHD Smart Journal Template fokuserar på dessa mönster.

Denna ADHD-planerare kombinerar en dagbok med humörspårning. Vad betyder det för dig? Du spårar inte bara vad som hände under dagen utan också hur du kände dig under dagen.

Du får en visuell humörkalender och värmekarta, vilket gör dessa loggar lättare att förstå med ett ögonkast. Spåra när din energi sjunker eller din motivation når sin topp, tillsammans med vad som utlöser detta.

Det som gör den användbar är Mind Log, som bygger på CBT-principer (kognitiv beteendeterapi) och som förvandlar vardagliga reflektioner till verktyg för självmedvetenhet och mental klarhet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra din konsekvens med en streckräknare som motiverar dig att skriva dagbok regelbundet.

Navigera i en ADHD-vänlig design som är enkel och fokuserad.

Organisera olika delar av livet (personligt, mål, resor, drömmar) i särskilda mappar för tydligare uppdelning.

Få tillgång till en layout som är helt optimerad för både datorer och mobiler, så att du inte behöver vara bunden till en enda enhet när du skriver dagbok.

✅ Perfekt för: Personer med ADHD som vill förbättra sin mentala hälsa och självförståelse genom att logga sina känslor och skapa en konsekvent ADHD-livsplanerare.

💡 Proffstips: ADHD Smart Journal-mallen i Notion är en bra start, men ibland kan en dedikerad digital dagboksapp ge dig extra funktioner som humörspårning, guidade uppmaningar eller snabb mobil loggning.

5. ADHD-målspårare och upptäcktsmall

Det är viktigt att skriva ner dina mål, till exempel att bli mer självsäker eller spara mer pengar. Men det är lika viktigt att ha ett system som hjälper dig att förvandla dessa ambitioner till prestationer.

Här kommer ADHD Goal Tracker & Discovery Template. Den skiljer dina konkreta mål (som att spara 5 000 dollar eller spåra träningsresultat) från abstrakta mål (som att förbättra självförtroendet eller koncentrationen), så att inget känns för vagt för att arbeta med.

Denna Notion-mall har ett interaktivt arbetsblad för målupptäckt som guidar dig genom att klargöra vad som verkligen är viktigt och omforma det till realistiska, spårbara resultat. Den är mobil- och datorvänlig, och du kan bara tala in i mikrofonen så transkriberar systemet dina dagliga reflektioner.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra mätbara resultat med en konkret måluppföljare som använder siffror och förloppsindikatorer.

Håll motivationen uppe med en abstrakt måluppföljare som uppmanar till dagliga åtgärder för svårare mätbara mål.

Få tillgång till en blomstrande gemenskap av ADHD-kompisar

✅ Perfekt för: Personer med ADHD, studenter eller yrkesverksamma som har svårt att sätta upp tydliga mål och vill ha ett ramverk som gör abstrakta drömmar till praktiska och mätbara mål.

6. Mall för ADHD-dagbok och humörlogg

via Notion

Mallen ADHD Journal and Mood Logger kombinerar en daglig ADHD-dagbok för snabba reflektioner med en logg över ADHD-symtom för att spåra hur din hjärna och kropp reagerar under dagen.

När negativiteten slår till hjälper den inbyggda dagboken Processing Negative Events dig att sortera dina känslor istället för att låta dem hopa sig. Och om du har ont om tid ger 90-sekunders humörloggen ett snabbt sätt att kolla in och upptäcka mönster.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd spelifierade knappar och färger som gör det lättare att logga känslor, istället för att tynga ner dem.

Ställ in timers och påminnelser för att undvika att hamna i ändlösa journalskrivningssessioner.

Låt AI analysera dina anteckningar för att sammanfatta känslor och avslöja dolda mönster.

Anpassa allt efter dina rutiner, oavsett om du föredrar snabba anteckningar eller detaljerade loggar.

✅ Perfekt för: ADHD-användare som vill ha ett mentalt check-in-system som balanserar hastighet och djup, vilket hjälper dem att spåra känslor och hantera mentalt välbefinnande.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

7. Mall för att spåra vanor och rutiner vid ADHD

via Notion

Om dina morgnar känns kaotiska och kvällarna går för fort, hjälper denna ADHD-mall för vanor och rutiner dig att få ordning på din dag med rutiner som är särskilt utformade för din hjärna.

Det finns ett färdigt avsnitt om morgon- och kvällsrutiner med en vetenskaplig förklaring till varför det fungerar.

Det finns också ett ”Anti-ADHD Rutt”-protokoll för att rensa hjärnan på mindre än fem minuter, som du kan använda när motivationen sjunker till sin lägsta nivå.

För mer koncentrerat arbete finns avsnittet ”Get Ready for Focus” som hjälper dig att fokusera längre utan distraktioner.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd spelifierade kryssrutor och dopamindrivna knappar som gör det belönande att bocka av vanor.

Håll motivationen uppe med inbyggda motiverande ord medan du går igenom dina rutiner.

Få tillgång till videohandledningar och textguider för att lära dig varje protokoll i din egen takt.

✅ Perfekt för: Alla som kämpar med inkonsekventa rutiner och vill ha en vetenskapligt underbyggd struktur för morgnar, kvällar och fokusperioder.

8. ADHD-veckoplanerare

via Notion

ADHD Weekly Planner Template ger dig ett tydligt flöde för att registrera och organisera. Istället för att hålla uppgifterna i huvudet kan du snabbt logga in dem i avsnittet Quick Capture och sedan sortera dem i dagliga eller veckovisa planer.

Med veckoplaneringsvyn kan du reflektera över den senaste veckan, omprioritera och skapa en realistisk plan för de kommande dagarna. Detta minskar stressen att behöva börja om från början varje måndag.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa struktur med en steg-för-steg-checklista för varje dag som hjälper dig att planera och utvärdera.

Använd den inbyggda Pomodoro-timern för att arbeta koncentrerat och granska dina framsteg i slutet av dagen.

Organisera mål och påminnelser i särskilda avsnitt för veckovis översiktlighet.

Spåra din energi och produktivitet under veckan med hjälp av granskningsprompter och anteckningar.

✅ Perfekt för: ADHD-professionella som kämpar med att tiden rinner iväg och vill ha ett strukturerat men flexibelt system för att starta om varje vecka.

9. Mall för daglig fokusplanerare (ADHD & Beyond)

via Notion

Om du har problem med att prioritera är den här Notion-mallen något för dig. Med mallen Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) kan du registrera upp till tre huvuduppgifter.

Du har också möjlighet att lägga till valfria uppgifter.

Mallens Brain Dump-zon fungerar som en mental inkorg. Varje idé, distraktion eller påminnelse fångas upp direkt innan den stör din koncentration. Senare kan du bearbeta dessa anteckningar till uppgifter eller helt enkelt radera dem.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa konsekvens steg för steg med en veckovis vanespårare som belönar framsteg utan överväldigande diagram.

Få en översikt över veckans huvudmål, organiserade per dag för enkel planering.

Njut av en minimalistisk, distraktionsfri design med ren formatering, emoji-signaler och layouter som håller fokus skarpt

✅ Perfekt för: Studenter eller ADHD-specialister som vill ha ett minimalt men effektivt sätt att hålla sig fokuserade varje dag, särskilt om långa att göra-listor tenderar att ha motsatt effekt.

⭐ Bonus: De bästa idéerna går förlorade om de inte fångas upp i stunden. Med ClickUps Talk to Text kan du tala in uppgifter, anteckningar och påminnelser när de dyker upp och få dem omedelbart transkriberade till din arbetsyta. Du kan aktivera funktionen i ClickUps Desktop AI Super App – ClickUp Brain MAX. De är perfekta för personer med ADHD som får idéer mitt i en uppgift eller mitt i en scrollning. Istället för att bryta fokus för att skriva kan du röstdumpa dina att göra-listor, tankar eller mötesanteckningar och organisera dem senare. Dessutom ansluter den direkt till ClickUp, så att du kan söka, sammanfatta eller till och med tilldela det du har sagt.

10. Allt-i-ett-mall för ADHD-planerare

via Notion

Tänk på ADHD Planner All-in-One Template som en självhjälpsdashboard. Den använder Pomodoro-tekniken för att dela upp dina arbetstimmar i 25-minutersintervaller.

Använd den här mallen för att reflektera över din dag, spåra vanor, hantera din budget eller till och med impulsköp och sortera dina känslor.

Det innehåller också roliga verktyg som bucket lists, drömlistor, belöningsdiagram och en Eisenhower-matris. Allt är utformat för att hjälpa dig att hålla ordning samtidigt som det är flexibelt och lätt att följa.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Få tillgång till över 30 inbyggda planerare som täcker allt från daglig och veckovis planering till ekonomi, hälsa, studier och hushållsplanerare.

Använd ADHD-specifika mallar som fokusplaner, belöningsdiagram, målprioritering och checklistor för att rensa upp, utformade för neurodivergerande personliga behov.

Den dagliga, veckovisa och månatliga planeraren har avsnitt som uppgiftsanteckningar, snabba anteckningar, inköpslistor och ett avsnitt för dagliga reflektioner.

✅ Perfekt för: Alla med ADHD eller de som söker en strukturerad, allt-i-ett-livsplanerare för att hålla sig fokuserade, organiserade och konsekventa i sina personliga och professionella mål.

💡 Proffstips: När du har dussintals tankar samtidigt kan det kännas överväldigande att bestämma vad du ska göra härnäst. Eisenhower-matrisen hjälper dig genom att dela upp uppgifter i tydliga kategorier, som brådskande, viktigt och allt annat. ClickUps Eisenhower Matrix-mall ger dig en flygande start. Få gratis mall Organisera dina uppgifter i tydliga kategorier och fokusera på det som verkligen är viktigt med hjälp av ClickUp Eisenhower Matrix-mallen. För personer med ADHD fungerar denna metod ännu bättre när den kombineras med: Färgkodade uppgifter så att prioriteringar syns direkt

Dela upp ”brådskande och viktiga” uppgifter i små steg för att undvika överbelastning.

Planera in ”viktiga men inte brådskande” mål i din kalender så att de inte glöms bort.

Ställ in snabba timers (Pomodoro-stil) för saker som måste göras omedelbart för att skapa en känsla av brådska och fokus. Med dessa får du ett system som gör det enklare och mer givande att utföra dina uppgifter.

Notions begränsningar

Notion är ett fantastiskt allt-i-ett-verktyg för produktivitet, men användare påpekar ofta vissa nackdelar i sina recensioner. Här är några vanliga som du bör känna till:

Inlärningskurvan är brant. Det tar tid att förstå block, databaser och formler.

Kan bli långsam eller laggig när du hanterar stora sidor eller stora databaser, särskilt på mobilen.

Fungerar inte bra offline eftersom de flesta funktionerna kräver internetuppkoppling.

Begränsade inbyggda funktioner som tidsspårning, diagram eller avancerad rapportering

Formler är knepiga och fungerar inte på samma sätt som i Excel eller Google Sheets.

Det kan vara frustrerande att kopiera eller flytta innehåll i växlar (rullgardinsmenyer).

Alternativa Notion-mallar

Notion är populärt för ADHD-vänliga arbetsflöden, men många användare önskar sig mer automatisering, påminnelser och inbyggd struktur.

ClickUps färdiga mallar är ett utmärkt alternativ till Notion. De organiserar inte bara dina uppgifter utan också:

Automatisera rutinmässiga steg

Skicka smarta påminnelser för återkommande uppgifter

Anpassa efter din arbetsstil

Integrera din kalender direkt med dina uppgiftslistor

Tro inte bara på oss! Här är vad en användare med ADHD säger om ClickUp :

Jag lever med svår ADHD, och ClickUp har verkligen förändrat mitt liv. Tidigare hamnade jag i en spiral av överväldigande känslor och glömde flera gånger om dagen vad jag behövde göra. Nu öppnar jag bara appen – antingen på min bärbara dator eller telefon – och allt finns där, organiserat i kategorier som jag har ställt in. Sorterat efter förfallodatum och prioritet håller det mig på rätt spår utan mentalt kaos. Med ClickUps inbyggda funktioner (som jag tidigare betalade extra för i andra verktyg) känner jag äntligen att jag kan fungera med klarhet och självförtroende.

Låt oss titta på de bästa mallarna för livsplanerare från ClickUp som du kan använda för att arbeta bättre med ADHD.

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Få gratis mall Planera uppgifter, evenemang och deadlines på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp Calendar Planner Template.

Har du någonsin känt att din schemaläggning är oorganiserad med post-it-lappar, appar och halvminnesbilder? ClickUp Calendar Planner Template samlar allt i en färgglad, distraktionsfri kalender som faktiskt gör planeringen genomförbar. Den ger dig en tydlig visuell layout som visar vad som är nästa steg, vad som är brådskande och vad du säkert kan skjuta upp.

För personer med ADHD är det ett sätt att se hela veckan på ett ögonblick och sluta fundera över vad som förtjänar din uppmärksamhet. Det bästa är att du kan göra den så enkel eller detaljerad som du behöver utan att någonsin tappa överblicken.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dra och släpp uppgifter eller händelser direkt i kalendern för att omedelbart visualisera din dag eller vecka.

Använd färgmärken för att snabbt skilja mellan prioriteringar, personliga händelser och teamåtaganden.

Filtrera aktiviteter efter brådskande, status eller typ för att undvika överbelastning och fokusera endast på det som är viktigt just nu.

Exportera eller redigera flera objekt samtidigt för att förenkla hanteringen av större arbetsbelastningar utan att tappa kontrollen.

Lägg till evenemangsplatser via Google Maps och bifoga kvitton, filer eller anteckningar för att hålla allt sammankopplat.

✅ Perfekt för: Neurodivergerande yrkesverksamma eller studenter som behöver ett visuellt, distraktionsfritt sätt att strukturera sin tid och minska beslutsutmattning.

💡 Proffstips: Om du gillade ClickUp-kalenderplaneringsmallen kommer du att älska vad den fullständiga ClickUp-kalendern kan göra. Det är ett AI-drivet produktivitetsverktyg som anpassar sig efter dina prioriteringar i realtid. Det blockerar automatiskt fokuseringstid, flyttar uppgifter för att undvika konflikter och omplanerar till och med försenade uppgifter utan att du behöver lyfta ett finger. Dessutom kan du också: Schemalägg prioriterade uppgifter automatiskt för att hålla din arbetsbelastning balanserad och deadlines stressfria.

Synkronisera smidigt med Google Kalender och Outlook så att du aldrig missar ett evenemang.

Dra och släpp uppgifter från din backlog eller dina prioriteringar för att omedelbart avsätta tid för koncentrerat arbete.

Använd ClickUps AI Notetaker för att spela in, transkribera och länka mötesanteckningar direkt till dina uppgifter och dokument.

Få smarta schemaläggningslänkar för att slippa det ändlösa fram och tillbaka när du planerar möten.

Sök och få snabba svar i ClickUp-kalendern för att omedelbart kontrollera tillgänglighet. Håll koll på din planering med ClickUp Calendar.

🎥 Vill du se hur ClickUp Calendar fungerar? Titta på den här korta videon som visar hur den automatiskt schemalägger ditt arbete 👇

2. ClickUp-mall för dagliga planerare

Få gratis mall Organisera personliga uppgifter efter förfallodatum, spåra prioriteringar och håll dig konsekvent med dina dagliga mål med ClickUp Daily Planner Template.

ClickUp Daily Planner Template är som en personlig produktivitetscoach i fickformat. Den förvandlar den dagliga planeringen till något du faktiskt ser fram emot.

Med en inbyggd streckräknare håller den dig motiverad att hålla fast vid dina rutiner och ger dig en tillfredsställande känsla av framsteg varje dag.

Lägg till färgkodade prioriteringar så slipper du slösa mental energi på att fundera över vad som förtjänar din uppmärksamhet först. Allt framträder tydligt visuellt, vilket gör det ADHD-vänligt och stressfritt.

Dessutom kan du använda ClickUp Docs direkt i samma arbetsyta. Docs kopplas till uppgifter, så att du kan sitta i både tanken och handlingen samtidigt. För ADHD-användare innebär detta mindre kontextväxling och mer mental klarhet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp uppgifter i hanterbara steg med deluppgifter, uppgiftschecklistor och anteckningar för djupare sammanhang.

Växla mellan listvy för snabb uppgiftsregistrering eller Kanban-vy för ett visuellt flöde som visar din dag på det sätt som din hjärna föredrar.

Anpassa planeringen med ClickUp Custom Fields för hälsa, arbete, personlig utveckling eller andra fokusområden.

Håll koll på dina åtaganden med påminnelser och återkommande uppgifter så att du inte glömmer bort viktiga saker.

✅ Perfekt för: Alla med ADHD som vill hålla ordning, vara motiverade och hantera dagliga uppgifter utan att känna sig överväldigade.

📚 Läs mer: De bästa dagliga planeringsapparna för att organisera din dag

3. ClickUp-mall för daglig tidsplanering

Få gratis mall Strukturera din dag enkelt med hjälp av ClickUp Daily Time Blocking Template för att fördela fokus, pauser och prioriteringar timme för timme.

Många gånger händer det att hela dagen har gått och du inte kan peka på vad du egentligen har gjort. Det är där ClickUp Daily Time Blocking Template hjälper dig att åtgärda det genom att ge varje timme en uppgift. Istället för en platt lista med uppgifter ser du ditt schema uppdelat i visuella block med anpassade fält som varaktighet (så att du inte underskattar tiden), kategori (för att skilja arbete från privatliv) och fas (för att planera energinivåer på morgonen, eftermiddagen och kvällen).

Det som gör denna tidsplanering så effektiv är att du slutar gissa var din tid har tagit vägen och istället börjar se exakt hur den används. Denna struktur skapar lugn utan att vara rigid. Du vet när du ska fokusera, när du ska ladda batterierna och när du bara ska andas.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera hela din dag i block, från koncentrerat arbete till vilotid.

Växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga vyer för helt anpassningsbar planering.

Lägg till inbyggda tidsuppskattningar för att hålla målen realistiska och undvika att överbelasta dig själv.

Använd ClickUp Whiteboards och Priority Matrix för att undvika distraktioner och behålla momentum.

✅ Perfekt för: ADHD-användare som trivs med en visuell översikt över sin dag istället för en oändlig lista.

▶️ Hur fungerar tidsblockering i verkligheten? Titta på videon nedan som visar hur du kan utnyttja din tid på bästa sätt genom att dela upp dagen i fokuserade block.

Perfekt om du just har börjat med tidsblockering eller behöver en uppfriskning för att öka produktiviteten.

📮 ClickUp Insight: 50 % av arbetstagarna är fortfarande bundna till kontoret, även om 48 % föredrar en hybridlösning för bättre balans mellan arbete och privatliv. Resultatet? Stela scheman, trötthet från pendling och dålig gränskontroll. 🚗💨 Med automatiserad schemaläggning och tidsblockering hjälper ClickUps kalender dig att hålla ordning i alla arbetsmiljöer. Oavsett om du är hemma eller på kontoret förblir ditt arbetsflöde konsekvent på ClickUp, och din personliga tid förblir skyddad! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

⚡ Mallarkiv: Planera bortom dagliga uppgifter med mallar för livsplanering som hjälper dig att kartlägga långsiktiga mål, spåra personlig utveckling och skapa balans mellan arbete och privatliv.

4. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Få gratis mall Effektivisera prioriteringar och teamets arbetsflöden med ClickUp Task Management Template.

Om din att göra-lista känns oändlig fungerar ClickUp Task Management Template som en personlig projektledare för dig. Den samlar allt, inklusive deadlines, prioriteringar och teamansvar, i en kristallklar vy, precis som en kraftfull uppgiftshanteringsprogramvara, men skräddarsydd till en färdig mall.

Du kan också lägga till detaljer som hur brådskande en uppgift är, hur lång tid den tar och vem som ansvarar för den, så att du vet exakt vad som behöver uppmärksammas och när. Det verkligt magiska är flexibiliteten. Oavsett om du spårar dagliga uppgifter, nya idéer eller långa eftersläpningar anpassar sig mallen efter din stil och hjälper dig att omvandla osammanhängande anteckningar till tydliga framsteg.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra framsteg med procentuella färdigställandebalkar och uppdateringar i realtid.

Automatisera repetitiva uppdateringar med uppgiftspåminnelser och statusändringar.

Lagra bilagor, länkar eller budgetar direkt i uppgifterna för åtkomst med ett enda klick.

Växla mellan personlig vy och teamvy för att balansera fokus och samarbete.

✅ Perfekt för: Frilansare eller ADHD-proffs som trivs med visuell struktur och behöver ett pålitligt system för att undvika överbelastning och öka ansvarstagandet.

🎥 Vill du bli en mästare på att prioritera uppgifter? Titta på videon för att lära dig hur du skapar ett system där dina högsta prioriteringar alltid hamnar i fokus.

⭐ Bonus: Möt ClickUps AI-agenter – dina inbyggda uppgiftsassistenter som hanterar de små sakerna så att du kan fokusera på helheten. Från automatisk tilldelning av uppgifter till utkast till uppdateringar, de håller dina arbetsflöden igång även när din hjärna behöver en paus.

5. ClickUp-mall för livsplanering

Få gratis mall Organisera prioriteringar, sätt upp SMART-mål och anpassa olika delar av livet med ansvarstagande hjälp av ClickUp Life Planner Template för en balanserad färdplan.

Om du har ADHD kan livet kännas som en virvelvind av idéer, mål och ansvar. ClickUp Life Planning Template hjälper dig att skapa lugn i kaoset genom att ge dina stora drömmar en strukturerad plats. Från att sätta upp din livsvision till att bryta ner den i SMART-mål, håller denna mall dig motiverad och fokuserad utan att överväldiga dig.

Det som gör den unik är dess förmåga att koppla varje mål till specifika områden i ditt liv, som relationer, hälsa, karriär eller välbefinnande, så att du alltid vet var din energi går. Dessutom säkerställer funktionen för ansvarspartner att du inte går igenom resan ensam.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd färgkodade markörer för att direkt se uppgiftens status (Att göra, Pågående, Klar).

Lägg till prioritetsetiketter för snabba visuella indikationer på hur brådskande och viktigt något är.

Anpassa olika livsområden (karriär, hälsa, ekonomi, relationer) för en helhetsöversikt.

Växla mellan listvy och Life Board-vy beroende på din planeringsstil.

✅ Perfekt för: Alla som vill balansera övergripande livsmål med dagliga framsteg, perfekt för ADHD-hjärnor som trivs med struktur och visuell tydlighet.

6. ClickUp-mall för timschema

Få gratis mall Planera din dag timme för timme med ClickUp Hour Schedule Template för strukturerad fokusering.

ClickUp Hour Schedule Template hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över din schemaläggning, en timme i taget. Med förinställda block som du kan anpassa för möten, koncentrerat arbete, pauser eller till och med spontana ärenden, håller den din dag strukturerad utan att kännas rigid.

Ännu bättre är att de färgkodade kategorierna och alternativen för återkommande uppgifter innebär att du inte behöver ständigt omorganisera din vardag. Dra, släpp och justera efterhand som livet förändras, så anpassar sig ditt schema efter dig, inte tvärtom.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp din dag i timsegment så blir det lättare att fokusera på en uppgift i taget utan att känna sig överväldigad.

Justera uppgifter direkt med en dra-och-släpp-kalendervy, så att ditt schema anpassas efter plötsliga förändringar.

Håll dig konsekvent med Daily Schedule View, som spårar framsteg och förhindrar att uppgifter glöms bort.

✅ Perfekt för: Personer med ADHD som behöver visuell tydlighet och flexibilitet i realtid för att hålla koll på fullspäckade dagar och skiftande prioriteringar.

⚡ Mallarkiv: Det kan vara svårt att hitta rätt rytm för din dag, särskilt med ADHD, där struktur ofta gör hela skillnaden. Därför har vi sammanställt ett bibliotek med schemamallar som är utformade för att hjälpa dig att planera din tid på ditt sätt genom att: Skapa struktur utan att känna dig begränsad

Håll koll på rutinerna så att inget glöms bort

Dela upp din dag i tydliga, hanterbara tidsblock

7. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Få gratis mall Implementera GTD-systemet i ditt dagliga arbete för att organisera arbetsbelastningen med ClickUp Getting Things Done-mallen.

När allt känns brådskande och din hjärna inte kan sluta hoppa mellan olika uppgifter, kan ClickUp GTD Board Template fungera som din allt-i-ett-hjärnorganiserare. Den är baserad på David Allens GTD-metod och anpassar sig efter hur din hjärna fungerar, vilket ger dig flera olika sätt att hantera uppgifter. Du kan till exempel växla till en Kanban-tavla för ett visuellt dra-och-släpp-flöde eller förenkla din dag med en enkel att göra-lista.

Och det slutar inte här. För projektintensiva arbetsflöden kan du också välja Board View för att organisera uppgifter över flera grupper eller avdelningar, eller Doc View, som också fungerar som ett samarbetsutrymme där du kan lägga till anteckningar, brainstorma idéer eller bifoga detaljerade referenser direkt bredvid dina uppgifter.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Lägg till kategoritaggar som arbete, hem eller personligt till uppgifter för att balansera olika delar av livet på ett och samma ställe.

Använd kontextetiketter (telefon, e-post, dator, pappersarbete) så att du vet exakt vilken typ av uppgift du ska ta itu med härnäst.

Använd energiklassificeringar för att matcha uppgifter med dina fokusnivåer. Energikrävande uppgifter när du är utvilad, snabba vinster när du är trött.

Tilldela uppskattad tid till uppgifter så att du inte överbelastar din dag.

✅ Perfekt för: Alla som kämpar med överbelastning av uppgifter eller ADHD-förlamning och behöver ett färgglatt, flexibelt system för att prioritera med tydlighet och äntligen få saker gjorda.

⚡ Mallarkiv: Behöver du mer struktur i ditt arbetsflöde? Utforska GTD-mallar som hjälper dig att registrera uppgifter, organisera projekt och enkelt granska framsteg.

8. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få gratis mall Planera måltider enkelt och balansera näringsintaget med ClickUps mall för måltidsplanering.

Om frågan ”Vad ska vi äta till middag?” känns som den mest stressande frågan under dagen, kan ClickUp Meal Planning Template hjälpa dig. Den är perfekt för ADHD-hjärnor som trivs med färg, struktur och drag-och-släpp-funktionalitet, och tar bort stressen genom att ge dig ett tydligt, visuellt system för att organisera dina måltider, recept och inköpslistor.

Du kan planera måltider per vecka eller månad, sätta upp näringsmål och dela upp recept i enkla inköpslistor, vilket är perfekt för att undvika beslutsutmattning. Anpassade fält som kalorier, kolhydrater, proteiner och måltidstyper (frukost, lunch, mellanmål, middag) gör det enkelt att följa kostmål och samtidigt minska matsvinnet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera recept i lättillgängliga mappar för favoriter som du använder ofta.

Skapa automatiska inköpslistor så att du aldrig glömmer någon ingrediens.

Växla enkelt mellan olika perspektiv med flera vyer: måltidskalender för övergripande planering, måltidstypstavla för snabb sortering och veckosammanfattningsvy för fokuserad daglig förberedelse.

✅ Perfekt för: Alla som lever med ADHD eller har fullspäckade scheman och behöver hjälp med att planera måltider utan stress och minska beslutsutmattningen vid måltiderna.

💡 Proffstips: Måltidsplanering ska inte kännas som att skriva om samma lista varje vecka. Med ClickUps återkommande uppgifter kan du ställa in din meny en gång och låta systemet sköta resten. Välj bara veckodag, ställ in den som återkommande, så upprepas din måltidsplan automatiskt enligt schemat. Du behöver inte längre lägga till samma måltider varje vecka.

Håll din planering konsekvent och stressfri

Frigör tid för kreativitet (prova nya recept istället för att skriva om gamla).

Håll ordning genom att synkronisera återkommande uppgifter med din fullständiga kalendervy.

9. ClickUp-mall för att organisera schemat

Få gratis mall Skapa ordning i dina personliga, arbetsmässiga och sociala rutiner med ClickUps mall för att organisera scheman.

ClickUp Organizing Schedule Template är som en instrumentpanel för ditt liv som organiserar allt, inklusive dina arbetsdeadlines, hushållssysslor, sociala planer och personliga mål.

Det ser till att varje område i ditt liv (personligt, arbete, hem, socialt och till och med personlig utveckling) får sin egen dedikerade bana med färgkodad tydlighet, så att din hjärna omedelbart vet var en uppgift hör hemma. Och när planerna ändras (vilket de ofta gör) kan du med drag-and-drop-funktionen omorganisera ditt schema på några sekunder, vilket gör att du kan vara flexibel och samtidigt hålla dig på rätt spår. Detta hjälper till att minska överbelastningen och gör det lättare att växla om utan att tappa fokus.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Gruppera uppgifter efter aktivitetstyp (personligt, arbete, hem, socialt eller utveckling) så att du vet exakt vilken kategori din energi tillhör.

Lägg till start- och slutdatum för att strukturera din dag samtidigt som du lämnar utrymme för flexibilitet.

Schemalägg återkommande vanor (morgonjogging, sysslor, lugn tid) på autopilot utan att behöva ange dem igen varje vecka.

✅ Perfekt för: Upptagen multitaskare och personer med ADHD som behöver en överblick över sitt liv samtidigt som de kan zooma in på dagliga detaljer.

10. ClickUp ADHD och neurodivergerande vuxna – mall för projektplanering

Få gratis mall Strukturera komplexa mål i tydliga steg med ClickUp ADHD och Neurodivergent Adults Project Plan Template.

ClickUp ADHD och Neurodivergent Adults Project Plan Template är inte en vanlig projektplanerare. Istället hjälper den dig att hålla fokus och följa planen genom att dela upp stora, överväldigande planer i strukturerade, färgkodade steg som du faktiskt kan följa. Den ger dig flera olika sätt att arbeta på: listvyn för tydlig, stegvis fokusering, tavelvyn för visuell Kanban-organisation och dokumentvyn för att samla alla dina anteckningar, guider och detaljer på ett ställe.

Alla uppgiftskort kan dras och släppas fritt, vilket ger dig friheten att omorganisera projekt när ditt fokus skiftar under dagen. Dessutom säkerställer färgkodad tydlighet att ingenting smälter in i bakgrunden. Dina ögon ser omedelbart vad som behöver uppmärksamhet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa statusar så att de speglar ditt verkliga arbetsflöde, inte någon annans rigida system.

Samla planer, anteckningar och resurser på ett ställe för att slippa frustrationen med att söka igenom flera filer.

Tilldela prioriteringsnivåer, förfallodatum och ansträngningsbetyg till uppgifter, vilket minskar mental röra.

✅ Perfekt för: ADHD-professionella eller neurodivergerande kreatörer som längtar efter en projektplan som är flexibel och utformad för hur din hjärna faktiskt fungerar.

Förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp!

Notion ADHD-mallar är en bra start när du vill ha struktur och lite mer kontroll över din dag. De ger dig rena ytor att planera, spåra och organisera på.

Men om du någonsin har känt dig begränsad av manuella inställningar eller önskat att ditt system kunde göra mer för dig, blir ClickUp ditt självklara verktyg.

ClickUp-mallarna hjälper dig inte bara att organisera din dag/vecka/uppgifter. Med AI-drivna Brain, Docs, Calendar och mer hjälper de dig att faktiskt få jobbet gjort. För personer med neurodivergens och alla andra innebär detta mindre mental belastning och högre produktivitet.

Om du är redo att prova ett system som anpassar sig efter dig, och inte tvärtom, testa ClickUp.

