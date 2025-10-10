Gratis Figma-mallar för användarresekartor för att visualisera kundupplevelser

En barista ger dig din kaffe, men de har stavat ditt namn fel, glömt den extra skottet och tagit fem minuter längre tid än vanligt. Små detaljer, men de summeras.

Detsamma gäller för digitala produkter. Varje klick, fördröjning eller felsteg påverkar hur användarna upplever ditt varumärke.

En Figma-mall för användarresekarta hjälper dig att fånga upp dessa ögonblick innan de förvandlas till frustration. Vi har samlat några av de bästa mallarna som hjälper UX-designers, produktteam och marknadsförare att spåra varje steg i kundresan, upptäcka smärtpunkter och finjustera upplevelser som glädjer.

Häng kvar och utforska några utmärkta ClickUp-mallar med AI-drivna insikter för att göra kartläggningen av kundresan ännu smartare. 🗺️✨

De 10 bästa mallarna för Figma-användarresor i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för Figma-användarresekarta?

Eftersom olika bidragsgivare skapar Figma-mallar finns det ofta flera versioner av en användarresekarta. Här är vad du ska leta efter i en användbar mall för kundresan. 👀

Användarpersonligheter: Inkluderar demografi, behov, mål, distinkta användarprofiler och målgruppens tankesätt.

Resans etapper: Delar upp upplevelsen i tydliga faser med motsvarande användaråtgärder och mål.

Känslor och smärtpunkter: Visualiserar hur användaren känner sig vid varje steg och belyser deras frustrationer.

Kontaktpunkter: Visar var användarna interagerar med produkten eller tjänsten i olika kanaler.

Visuell struktur: Erbjuder en ren, organiserad layout med kopplingar, ikoner eller emojis för att göra insikterna lätta att följa.

Flexibilitet: Möjliggör anpassning för olika produkter, personas eller Möjliggör anpassning för olika produkter, personas eller CRM-arbetsflöden

🔍 Visste du att? Spotifys kundresekarta är ett fantastiskt, praktiskt exempel på vad du behöver kartlägga. Enligt deras rapport om konsumenters beslutsprocess säger 71 % av lyssnarna att plattformen hjälper dem i deras köpprocess. De delar upp vägen till köp i fem steg: Be (när människor bara lever sitt liv och ännu inte överväger ett köp), Dream (utforska möjligheter), Choose (begränsa urvalet), Buy (köpa) och Use (vad händer efter köpet).

10 mallar för Figma-användarresekartor

Låt oss utforska 10 färdiga Figma-verktyg för kartläggning av kundresor som hjälper dig att visualisera kundupplevelser, ta itu med problem och upptäcka förbättringsmöjligheter. 🎯

1. Figma-mall för användarresekarta

via Figma

Figma-mallen för användarresekarta ger en ren, strukturerad yta för att visualisera och förstå varje kontaktpunkt i användarens resa. Den går utöver ett enkelt linjärt flöde och erbjuder särskilda avsnitt för att fånga vad användarna gör, vad de känner, tänker och var deras smärtpunkter verkligen ligger.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skapa detaljerade användarprofiler med särskilda fält för namn , ålder , mål och mer.

Dra nytta av inbyggda vägledningar och avsnitt med instruktioner som förklarar processen.

Använd en modulär, rutnätsbaserad design för att enkelt lägga till, ta bort eller omorganisera steg och kontaktpunkter.

📌 Perfekt för: Produktchefer, UX-designers och forskare som behöver en heltäckande lösning för att skapa en delbar användarresekarta.

🧠 Rolig fakta: Det första ”flödesprocessdiagrammet” skapades av Frank Gilbreth och Lillian Gilbreth på 1920-talet för att analysera industriella arbetsflöden och minska onödiga rörelser.

2. Figma-mall för resekarta

via Figma

Denna enkla mall för Figma-användarresekarta erbjuder en tydlig struktur för att visualisera användarens väg. Den är utformad för tydlighet och effektivitet och hjälper team att snabbt identifiera viktiga ögonblick, känslomässiga förändringar och avgörande kontaktpunkter utan att fastna i onödiga detaljer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera användarnas mål, handlingar, tankar och känslor i olika stadier av interaktionen.

Identifiera hinder och frustrationer som användarna stöter på, så att du kan lösa problemen på ett målinriktat sätt.

Dokumentera potentiella förbättringar och innovativa lösningar för varje steg i ett särskilt avsnitt.

📌 Perfekt för: Startups, småföretag och agila team som prioriterar enkelhet när det gäller att förstå och förbättra sina användarupplevelser, eller personer som är nya inom kartläggning av användarresor.

3. Figma-mall för story mapping

via Figma

För att skapa produkter som tilltalar användarna måste man förstå deras berättelse. Figma Story Mapping-mallen erbjuder ett visuellt intuitivt sätt att dela upp användarens resa i hanterbara ”berättelsekort”.

Varje kort fokuserar på episka användarmål och de enskilda steg som krävs för att uppnå dem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg upp användarnas aktiviteter och mål på hög nivå för en strategisk översikt.

Dela upp varje episk berättelse i mindre, genomförbara berättelsekort som representerar specifika användaruppgifter och interaktioner.

Använd den vertikala axeln för att stapla berättelsekort efter prioritet eller releaseinkrement, vilket styr iterativ utveckling.

Samordna tvärfunktionella team kring användarnas behov och produktens omfattning

📌 Perfekt för: Agila produktteam, produktägare och scrum masters som behöver ett samarbetsverktyg för att planera produktbackloggar och prioritera funktioner.

🔍 Visste du att? På 1990-talet förde Unified Modeling Language (UML) aktivitetsdiagram flödesscheman in i den digitala eran. De standardiserade symboler och gjorde det enklare för team att kartlägga processer med hjälp av specialiserad UML-programvara.

4. Figma-mall för användarflödesdiagram

via Figma

Mallen för Figma-användarflödesdiagram erbjuder ett logiskt ramverk för att illustrera användarinteraktioner, beslut och systemresponser inom en applikation.

Det som gör denna flödesschemamall särskilt värdefull är dess omfattande uppsättning fördesignade komponenter, från åtgärder och skärmnamn till beslutspunkter. Den hjälper till att identifiera potentiella friktionspunkter och optimera interaktionssekvenser.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg användarvägar i flera steg och visa hur användarna rör sig genom en applikation.

Skapa snabbt diagram med hjälp av ett omfattande bibliotek med former för åtgärder, skärmar och beslutspunkter.

Inkorporera tydliga ja/nej- eller frågenoder för att representera användarnas val och deras efterföljande vägar.

Skaffa ett gemensamt visuellt språk för designers, utvecklare och intressenter för att diskutera och förfina användarresor.

📌 Perfekt för: UX/UI-designers, produktutvecklare och affärsanalytiker som behöver dokumentera och optimera användarnas flöde genom digitala produkter eller tjänster.

5. Figma-mall för användarresekarta

via Figma

Denna Figma-mall för användarresekarta erbjuder en mycket visuell och detaljerad metod för att kartlägga användarupplevelsen. Den utmärker sig genom att ha särskilda rader för Tänkande, Görande, Smärtpunkter och Känslor, vilket gör det möjligt att fördjupa sig i de psykologiska och emotionella aspekterna av en användares interaktion.

Med en framträdande användarprofil och scenario högst upp säkerställer denna mall att varje detalj i resan förblir förankrad i ett specifikt användarkontext.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Börja med en tydlig användarprofil och ett tydligt scenario, så att alla insikter om resan baseras på en realistisk användarprofil.

Spåra användarnas känslor med emoji-indikatorer i olika stadier, så att du snabbt kan se deras känslomässiga toppar och dalar.

Formulera utmaningar och hinder för att hitta riktade lösningar och prioritera utvecklingsinsatser.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktstrateger och marknadsföringsteam som behöver en detaljerad bild av användarresan.

🧠 Rolig fakta: Disneys animatörer använde på 1930-talet storyboards för att kartlägga händelseförlopp i filmer. Den första kompletta storyboarden dök upp i kortfilmen Three Little Pigs från 1933 och användes i långfilmen Snow White and the Seven Dwarfs från 1937. Moderna UX-designers lånade denna idé för att visualisera användarinteraktioner och kundresor.

6. Figma-mall för upplevelsekarta för modeapp

via Figma

För att förstå användarbeteende i dynamiska branscher, såsom mode, krävs en specialiserad approach. Denna Figma-mall för upplevelsekarta för modeappar fångar de unika nyanserna i shopping, surfning och interaktion i en digital miljö.

Till skillnad från generiska resekartor integrerar den visuella representationer av appskärmar och tydliga exempel på användarflöden (som kartan över nuvarande och framtida upplevelser). Detta gör den effektiv för att spåra hur användare upptäcker trender, fattar köpbeslut och interagerar med innehåll.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg användarresans alternativ och interaktioner direkt i sammanhanget av en mobil modeapplikations skärmar.

Inkorporera skärmdumpar eller wireframes av appgränssnitt för att ge ett konkret sammanhang för varje användarsteg.

Använd inbäddade Emoji-skalor för att mäta användarnas känslor i olika skeden av deras interaktion med appen.

📌 Perfekt för: UX/UI-designers och produktteam inom e-handel och modeteknik som behöver analysera och optimera hela användarupplevelsen på djupet.

7. Figma-karta över kundresan och mall för användarprofil

via Figma

Har du svårt att anpassa komplexa affärsprocesser till olika användarbehov? Denna Figma-mall för användarresekarta och användarprofil är särskilt utformad för projekt på företagsnivå. Den erbjuder ett robust ramverk för att definiera implementeringsresor samtidigt som slutanvändaren hålls i fokus.

Kartlägg faser, steg, ägarskap och samarbetspartners. Mallen för kundresan utmärker sig genom att integrera produktens UX-skala och särskilda avsnitt för kritiska ouppfyllda behov. På så sätt kan du säkerställa att den tekniska implementeringen direkt hanterar människocentrerade utmaningar inom storskaliga distributioner.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Skissera de olika stadierna i ett företagsprojekt, från definition av användningsfall till arkitektur för databehandling.

Ange ägare och enskilda medarbetare för varje steg, så att ansvarsskyldighet och tydlig kommunikation mellan teamen säkerställs.

Spåra visuellt UX-effekten och engagemangsnivån under hela implementeringsprocessen och lyft fram områden som kan förbättras.

Dokumentera övergripande utmaningar och krav som måste hanteras för en framgångsrik implementering.

📌 Perfekt för: Produktteam på företag, IT-projektledare och affärsarkitekter som hanterar storskaliga systemimplementeringar.

🔍 Visste du att? AIDA-modellen, Attention, Interest, Desire, Action (uppmärksamhet, intresse, önskan, handling), introducerades 1898 av reklampionjären Elias Saint Elmo Lewis. Detta ramverk lade grunden för modern kartläggning av kundresan.

8. Figma-mall för användarberättelse (brainstorming med teamet)

via Figma

Att organisera en produktiv brainstorming-session för teamet kring användarberättelser kan vara kaotiskt. När du befinner dig i en sådan situation kan du använda denna Figma-mall för användarberättelser. Den är särskilt avsedd för samarbetsworkshops och delar upp användarinteraktioner i lättförståeliga flöden: Registrera dig och dela flöde, Betalningsflöde och Dela innehållsflöde.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Inkorporera användarprofilbilder i varje steg, vilket gör flödet mer personligt och användarcentrerat under diskussioner.

Skapa en gemensam visuell plattform där teamen kan diskutera, förfina och prioritera användarberättelser och funktionsutveckling.

Ändra eller utöka enkelt befintliga flöden för att utforska alternativa vägar och optimera användarupplevelsen.

📌 Idealisk för: Agila utvecklingsteam, produktchefer och UX-designers som genomför gemensamma brainstorming-sessioner för att definiera, förfina och prioritera användarberättelser och funktionsutveckling.

9. Figma Shu Ha Ri UX-mall

via Figma

Resan mot designmognad, från att följa regler till att vara innovativ, fångas av Shu Ha Ri UX-mallen . Denna Figma-mall för användarresekarta är inspirerad av det japanska kampsportskonceptet och är ett omfattande ramverk för designsystem som skapats för att förbättra användarupplevelsen av din produkt genom tre stadier av mästerskap.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Guida designers genom stadierna ”Shu” (följ regler), ”Ha” (bryt regler) och ”Ri” (överskrid regler) och främja en kultur av kontinuerligt lärande.

Organisera element i logiska kategorier med detaljerade räkningar för att förbättra upptäckbarheten.

Skaffa en grundläggande struktur för hantering av alla designkomponenter, stilar och variabler.

Dokumentera alla uppdateringar, tillägg, modifieringar, avvecklingar och buggfixar för en detaljerad ändringslogg.

📌 Perfekt för: Stora designteam, designsystemansvariga och UX-chefer som bygger, underhåller och skalar designprocesser.

🧠 Rolig fakta: 1947 utvecklade John von Neumann och Herman Goldstine flödesscheman för att planera datorprogram, vilket var ett av de tidigaste användningsområdena för flödesscheman inom datavetenskap.

10. Figma Service Blueprint Kit-mall

via Figma

Denna Figma-mall är ett avancerat verktyg för att analysera och visualisera de komplexa lagren i en tjänsteupplevelse. Den kartlägger samtidigt användaråtgärder, interaktioner i förgrunden (vad användaren ser), åtgärder i bakgrunden (interna processer) och supportåtgärder (interna system och personer).

Dess unika styrka ligger i att tydligt definiera "interaktionslinjer" och "synlighetslinjer", vilket tydliggör de överlämningar och insatser bakom kulisserna som krävs för att leverera en tjänst.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg både mobil- och datorvyer sida vid sida för interaktioner mellan olika enheter.

Skissera de nödvändiga supportåtgärderna, från tekniska samtal till serviceingripanden.

Visualisera kontaktpunkter mellan kunder och tjänsten, och vilka delar av tjänsten som är synliga eller dolda för kunden.

📌 Perfekt för: Servicedesigners, driftschefer och upplevelsestrateger i organisationer som erbjuder tjänster med flera kontaktpunkter.

Figmas begränsningar för att designa användarresor

Här är några begränsningar som ofta gör Figma-resekartor mindre effektiva:

Statisk eller begränsad interaktivitet: Interaktiviteten är relativt grundläggande. Det är besvärligt att simulera mycket dynamiska användarvägar, villkorad logik eller förändringar i realtid (t.ex. svar baserade på användarinmatning).

Prestanda påverkas av storleken: Många lager, ramar, tillgångar och kopplingar påverkar laddning, redigering och delning i Figma.

Underhållssvårighet: Du måste manuellt uppdatera känslor, kontaktpunkter, nya flöden och andra element för att hålla din resekarta uppdaterad.

Brist på inbyggda analysverktyg och feedbackloopar: Du kan inte direkt hämta in verkliga användarstatistik (t.ex. avhoppningsfrekvens, NPS, CSAT) till Figma-kartor, vilket begränsar hur mycket resan speglar verkligt beteende jämfört med antaganden.

Avvägning mellan mallens rigiditet och överanpassning: Mallar som skapats av communityn i Figma varierar mycket i stil och struktur. Om du använder en färdig mall kan det tvinga dig att anpassa din kartläggning efter mallens stil istället för din process.

🔍 Visste du att? 1986 utvecklade Sovjetunionen DRAKON, ett visuellt programmeringsspråk, för att förbättra effektiviteten i mjukvaruutvecklingen för rymdfärjeprogrammet Buran. DRAKONs strukturerade flödesscheman används fortfarande idag i olika applikationer.

Alternativa mallar för användarresekartläggning

Figma är utmärkt för design, men när det gäller att skapa och underhålla användarresekartor blir dess begränsningar snabbt uppenbara.

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den fungerar även som CRM-programvara och ger dig allt du behöver (inklusive några fantastiska mallar) för att säkerställa en smidig kundupplevelse. 🏁

Som en bonus får du här en titt på några av de bästa mallarna för användarresekartor som du kan använda inom plattformen:

1. ClickUp-mall för kundresekarta

Få en gratis mall Få kundinsikter om lojalitet och missnöje med ClickUp-mallen för kundresekarta.

ClickUp Customer Journey Map Template ger ditt team ett visuellt sätt att förstå hela kundupplevelsen från början till slut. Du behöver inte längre pussla ihop osammanhängande insikter i Figma.

Denna mall lägger ut allt på en samarbetsinriktad ClickUp-whiteboard och delar upp resan i faserna Medvetenhet, Övervägande och Konvertering.

Varje steg är förladdat med klisterlappar och vägledande frågor som hjälper dig att fånga upp kundernas handlingar, viktiga kontaktpunkter och potentiella hinder.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela ansvar genom att koppla teamledare till varje steg för tydlig ansvarsfördelning.

Skissa upp lösningar och möjligheter tillsammans med kundkontaktpunkter för att driva tillväxtstrategier.

Spåra känslomässiga toppar och dalar för att utforma upplevelser som skapar förtroende och lojalitet.

📌 Idealisk för: Marknadsförings-, försäljnings- och produktutvecklingsteam som vill samordna kundinsikter, identifiera friktionspunkter och samarbeta för att förbättra hela användarresan.

🚀 Fördel med ClickUp: ClickUp Mind Maps omvandlar brainstorming till handling där varje nod fungerar som en idé, uppgift eller gren i din resa. Varje gren är fullt redigerbar, kan anpassas med olika färger och kan omvandlas direkt till uppgifter eller deluppgifter. Med automatisk omlayout, beroenden, list- och blank-lägen samt smidiga kopplingar till uppgifter, dokument, instrumentpaneler och automatiseringar blir dina kartor genomförbara planer.

2. ClickUp-mall för användarflöde

Få en gratis mall Utveckla ett intuitivt gränssnitt för din produkt med ClickUp User Flow Template.

Vill du utforma användarupplevelser som känns smidiga? ClickUp User Flow Template är där du börjar. Den låter dig kartlägga varje beslut, åtgärd och skärm som dina användare möter. Med sitt färgkodade system för startpunkter, åtgärder och beslutsnoder kan du snabbt lägga ut de mest logiska rutterna, upptäcka omvägar och förfina hur användarna rör sig genom din produkt.

Se det som din plan för användbarhet, som hjälper dig att förutse hinder och förenkla beslutsfattandet. Eftersom hela mallen är samarbetsbaserad kan du granska vägarna med ditt team i realtid för att effektivisera komplexa flöden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg beslut med en tydlig legend över start-/slutpunkter, åtgärder och villkorliga logiknoder.

Bifoga verkliga skärmmockups så att ditt team kan koppla flöden till faktiska designer.

Visualisera "vad händer om"-scenarier med förgrenade vägar för att täcka alla möjliga utfall.

📌 Perfekt för: UX/UI-designers, produktchefer och utvecklare som behöver visualisera användarvägar, validera designbeslut och samarbeta för att skapa en smidig, felfri användarupplevelse.

3. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Få en gratis mall Skapa dedikerade användarpersonas med ClickUp User Story Mapping Template.

Om ditt team har svårt att omsätta stora produktidéer till genomförbara utvecklingsuppgifter är ClickUp User Story Mapping Template något för dig. Till skillnad från en kundresekarta, som fokuserar på ett användarflöde som zoomar in på beslut skärm för skärm, handlar story mapping om att omvandla användaraktiviteter till strukturerade utvecklingsberättelser.

Med denna användarupplevelsekarta kan du organisera användarnas behov i steg, koppla dem till personas och sedan prioritera vilka funktioner som ska inkluderas i varje release.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp aktiviteter i sekventiella steg och omvandla dem till detaljerade, färgkodade användarberättelser.

Prioritera releaser visuellt genom att dela upp kartan i Release 1 , Release 2 och så vidare.

Utnyttja flexibiliteten i ClickUp Whiteboard med klisterlappar, pilar, text, länkar och ritningar.

📌 Perfekt för: Agila produktteam, projektledare och tvärfunktionella grupper som behöver anpassa produktfunktioner efter verkliga användarbehov och planera lanseringar.

Här är vad Stefani DiGiovanni, systemspecialist på Tefans Tactics, hade att säga:

Jag stötte på ClickUp när jag letade efter en kundportal, men jag hade ingen aning om att det skulle bli vårt virtuella kontor eftersom det kunde göra så mycket mer. Det ersatte flera andra programvaror och kostnader och kan anpassas till varje typ av process i vårt team. Jag använder det personligen, professionellt och har hjälpt andra att göra detsamma. ClickUp för livet!

Jag stötte på ClickUp när jag letade efter en kundportal, men jag hade ingen aning om att det skulle bli vårt virtuella kontor eftersom det kunde göra så mycket mer. Det ersatte flera andra programvaror och kostnader och kan anpassas till varje typ av process i vårt team. Jag använder det personligen, professionellt och har hjälpt andra att göra detsamma. ClickUp för livet!

4. ClickUp-mall för empati-whiteboard

Få en gratis mall Upptäck användarnas behov och mål med ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.

Med ClickUp Empathy Map Whiteboard Template kan du få djupgående kundinsikter utan att behöva lägga timmar på att skapa en karta från grunden. Du kan arbeta digitalt med färgkodade kvadranter, särskilda avsnitt för smärta/vinst och en central kundprofil som håller fokus helt på användaren.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Arbeta inom fyra fördefinierade kvadranter som Tänka & Känna , Se , Hör och Säga & Göra för strukturerade, användarcentrerade insikter.

Fånga upp dolda frustrationer och möjligheter med hjälp av särskilda avsnitt om smärta och vinst .

Håll all forskning fokuserad på en enda profil med den centrala cirkeln Kundprofil.

📌 Perfekt för: UX-forskare, produktdesigners och marknadsföringsteam som vill gå bortom antaganden, bygga empati och skapa lösningar som är förankrade i verkliga användarmotivationer.

5. Mall för ClickUp-kundframgångsplan

Få en gratis mall Få en tydlig bild av var varje kund befinner sig med ClickUps mall för kundframgångsplan.

Att behålla kunder beror ofta mindre på första intrycket och mer på hur konsekvent du stöder dem efter att affären har avslutats. ClickUp Customer Success Plan Template organiserar alla dina kunddata, kontrakt och framsteg i ett visuellt arbetsflöde.

Den verkliga fördelen med detta kundhanteringsverktyg ligger i synligheten. Varje kund representeras på en tavla med viktiga detaljer, inklusive kontaktinformation, överenskommen pris och servicetyp, allt i kombination med indikatorer som spårar deras framsteg genom livscykeln.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Onboarding , Retention , eller At Churn Risk . Filtrera kunder efter livscykelstadium med ClickUp Custom Statuses someller

Lagra viktiga kunduppgifter som prenumerationstyp, kontrakt, kontostatus och problembeskrivningar i ClickUps anpassade fält.

Visualisera framsteg direkt med procentbaserade framstegsfält på varje kundkort.

Nya kunder, Onboarding-kunder, Kunder efter hälsa, för snabb åtkomst till specifika segment. Växla mellan sju färdiga ClickUp-vyer , såsom, för snabb åtkomst till specifika segment.

📌 Idealisk för: SaaS-kundframgångsteam (CS), kundansvariga och supportchefer som behöver ett strukturerat sätt att hantera kundernas livscykler.

6. ClickUp-mall för kundernas röst

Få en gratis mall Gör meningsfulla förbättringar av produkter eller tjänster med ClickUps mall för kundernas röster.

Medan de tidigare mallarna hjälper dig att visualisera kundens väg och upprätthålla goda relationer, låter ClickUp Voice of the Customer (VoC)-mallen dig förstå kunderna med deras egna ord.

Detta verktyg för utmärkt kundservice låter dig analysera feedback från flera kanaler, inklusive undersökningar, sociala medier, intervjuer och online-recensioner, innan du omvandlar den till tydliga punkter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Samla in autentiska kundcitat tillsammans med tolkade behov och praktiska lösningar.

Länka varje feedback till uppgifter, deluppgifter och ägare så att lösningarna inte går förlorade i virrvarret.

Använd anpassade fält som Kundbehov , VoC-källa och Lösning för att hålla insikterna konsekventa och strukturerade.

Växla mellan vyerna Lista, Tavla och Börja här för snabb navigering och analys.

📌 Perfekt för: Produktchefer, forskningsteam och kundorienterade team som behöver omvandla rå kundfeedback till datadrivna beslut och genomförbara förbättringar.

7. ClickUp-mall för kundintroduktion

Få en gratis mall Förvandla nya registreringar till lojala, långsiktiga kunder med ClickUp-mallen för kundonboarding.

ClickUp Customer Onboarding Template guidar nya kunder genom en strukturerad välkomstprocess. Den säkerställer att varje ny kund känner sig stödd från det ögonblick de registrerar sig, vilket minskar kundbortfallet och ökar den långsiktiga nöjdheten.

Du kan dela upp kundens onboarding i tydliga steg som välkomstgåva, teamuppdrag, frågeformulär och onboarding-samtal för en smidig start.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra onboarding-processen med anpassade statusar som Ny kund , Onboarding-samtal, frågeformulär och Slutförd .

Fånga viktiga detaljer, inklusive kundtyp, tjänster och datum för onboarding-samtal.

Arbeta med sju fördefinierade vyer, inklusive kundintagsformulär, startguide och onboardingprocess.

📌 Perfekt för: Kundframgångsteam och kundansvariga som behöver en CRM-mall för att leverera enhetliga, personaliserade onboarding-upplevelser.

Här är en specialiserad guide om hur du navigerar i kundrelationer:

8. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Få en gratis mall Lös problem och behåll kunder med ClickUp-mallen för eskalering av kundtjänstärenden.

När en supportförfrågan blir komplicerad behöver du en tydlig eskaleringsprocess. Det är precis vad ClickUp Customer Service Escalation Template gör. Den erbjuder ett nivåindelat system för att snabbt hantera och lösa komplexa kundanslutningsproblem.

Från Tier 1-förfrågningar till Tier 2-kritiska problem säkerställer mallen att rätt personer tar ansvar vid rätt tidpunkt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra ärenden med anpassade statusar som Öppet , Pågående , Väntar på kund eller Eskalering till nivå 2 .

Samla in fullständiga kunduppgifter med anpassade fält för order-ID, e-post, telefonnummer, leveransadress och mer.

Använd biljettlistan för att se alla öppna ärenden eller växla till supporttavlan för ett mer visuellt arbetsflöde.

📌 Perfekt för: Support- och kundtjänstteam som hanterar stora mängder ärenden och SaaS-företag med differentierade eskaleringsprocesser.

9. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få en gratis mall Hantera dina kunddata med ClickUp-mallen för försäljningspipeline.

ClickUp Sales Pipeline Template samlar alla dina affärer på ett ställe, så att du kan spåra möjligheter, prognostisera intäkter och guida potentiella kunder från första kontakten till en avslutad affär.

Med dra-och-släpp-steg, realtidsdashboards och anpassningsbara vyer vet du alltid var varje konto står. Använd uppgiftsfördelning, förfallodatum och ClickUp-påminnelser för att hålla uppföljningarna uppdaterade, så att ditt team kan fokusera på försäljning utan att behöva jaga efter spridda uppdateringar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera möjligheter med över 30 anpassade statusar som Kvalificerad prospekt , Behöver uppmärksamhet , Förlorad eller Dags för förnyelse .

Samla in viktig affärsinformation i anpassade fält för senaste kontaktdatum, affärsvärde, betalningsstatus och mer.

Växla mellan listvy för detaljer och försäljnings-SOP-vy för processsteg.

Prognosera intäkter med beräknade fält som sammanställer affärsvärden per steg eller över hela din pipeline.

📌 Perfekt för: Säljteam som hanterar komplexa affärscykler, kundansvariga som spårar förnyelser och merförsäljning, eller alla typer av företag.

10. ClickUp DMAIC-mall

Få en gratis mall Definiera projektets omfattning med tydligt definierade mål med hjälp av ClickUp DMAIC-mallen.

ClickUp DMAIC-mallen ger dig en färdig whiteboard som guidar ditt team genom varje steg i denna beprövade metodik. DMAIC-ramverket (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) hjälper dig att definiera problemen, spåra långsiktiga resultat och hålla hela arbetsflödet organiserat och synligt på ett ställe.

Varje fas är färgkodad och förstrukturerad, så att du vet exakt var du ska ange mål, KPI:er, grundorsaker, lösningar och kontrollåtgärder.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kom igång direkt med förifyllda vägledningsanteckningar som förklarar vad du ska lägga till i varje fas.

Samla in mätvärden, KPI:er och åtgärdssteg med hjälp av anpassade fält för strukturerad spårning.

Gå från brainstorming till genomförande med länkade list- och boardvyer som omvandlar anteckningar till genomförbara uppgifter.

Håll förändringarna hållbara med hjälp av ClickUp Automations , taggar och rapporteringspaneler för att övervaka långsiktiga resultat.

📌 Perfekt för: Operativa team, specialister på processförbättring, Lean Six Sigma -utövare eller alla team som söker ett repeterbart system för att identifiera problem och förbättra effektiviteten.

11. ClickUp Swimlane-processkarta-mall

Få en gratis mall Skapa och organisera processer utan kod med hjälp av ClickUp Swimlane Process Map Template.

Processer bryter ofta samman när ägarskapet är otydligt.

Mallen ClickUp Swimlane Process Map Template ger ett färgkodat sätt att visualisera arbetsflöden, vilket gör roller, ansvarsområden och överlämningar kristallklara. Du kan separera varje teams bidrag, vilket gör det lättare att se hur arbetet flödar mellan marknadsföring, försäljning, produkt eller support.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Planera roller och ansvarsområden med tydliga färgkodade simbanor för varje team eller intressent.

Spåra överlämningar mellan team för att se exakt var processer saktar ner eller kunder möter friktion.

Fånga komplexiteten utan att skapa oordning genom att visualisera villkorade vägar (t.ex. ja/nej-kontrollpunkter).

Ersätt statiska diagram med en interaktiv whiteboard som stöder live-redigeringar, klisterlappar och anteckningar.

📌 Idealisk för: Tvärfunktionella team (marknadsföring, försäljning, support, produkt) som behöver kartlägga kundupplevelser från början till slut och identifiera processförbättringar utan att tappa fokus på ägarskapet.

🔍 Visste du att? Datasetet FlowLearn, som introducerades 2024, innehåller tusentals kommenterade flödesscheman från vetenskaplig litteratur, vilket understryker deras betydelse för forskningskommunikation.

Leverera spektakulär kundservice med ClickUp

Att visualisera resan är en sak, att koppla den till varje projekt, varje uppgift och varje teammedlem är en annan. Figma-mallar gör det enkelt att dela resekartor, men de kopplar inte dessa insikter till ditt dagliga arbete.

Figma-mallar gör det enkelt att dela resekartor, men de kopplar inte dessa insikter till ditt dagliga arbete.

Här kommer ClickUp in i bilden. Med whiteboards för brainstorming i realtid, mind maps för att omvandla idéer till strukturerade arbetsflöden och ClickUp Brain för AI-driven sammanfattning, guidar dina resekartor aktivt genomförandet.

Registrera dig gratis på ClickUp och ge liv åt dina kundresor. ✅