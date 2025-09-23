ChatGPT Voice vs. Whisper AI: Förklaring av de viktigaste skillnaderna

OpenAI, ledande inom AI-innovation, har konsekvent levererat verktyg som förändrar interaktionen mellan människa och dator.

ChatGPT Voice Mode och Whisper AI kommer från samma företag, men hanterar röstbearbetning från motsatta vinklar.

Medan den förstnämnda underlättar konversationer i realtid, är den senare en automatisk taligenkänningsmodell som transkriberar ljud till text.

Med denna guide ChatGPT Voice vs. Whisper AI ska vi bryta ner deras olika funktioner och se hur varje teknik passar in i moderna röststyrda arbetsflöden.

Som bonus rekommenderar vi ett annat verktyg, vår interna favorit, som omvandlar transkriptioner till åtgärder.

Vad är ChatGPT Voice Mode?

via ChatGPT

ChatGPT Voice Mode är en ChatGPT-funktion som låter dig föra muntliga konversationer med en AI-chattbot i realtid. Tack vare den handsfree-interaktionen kan du fortsätta röstkonversationer i bakgrunden medan du använder andra appar eller till och med när telefonens skärm är låst.

Använd det för att få snabba svar på dina frågor, brainstorma idéer eller helt enkelt lära dig mer om ett ämne genom naturliga konversationer.

Voice stöder över ett tjugotal språk och erbjuder nio olika utgångsröst.

Funktioner i ChatGPT Voice Mode

Röstläget skiftar från konventionella text-till-tal-chattbottar till konversationsinriktade och känslomässigt medvetna interaktioner. Här är några av dess funktioner som gör att det sticker ut.

Funktion nr 1: Hantering av avbrott

Det avancerade röstläget i ChatGPT kan justeras mitt i konversationen om du avbryter medan det svarar. Detta gör det mycket enklare att lägga till nya detaljer eller ställa en följdfråga utan att behöva vänta.

I stället för att hoppa in för tidigt kan du med röst också ta längre pauser för att samla dina tankar.

💡 Proffstips: Följ alltid 3-sekundersregeln när du använder röstteknik. När du pausar i 2–3 sekunder efter att ha ställt en komplex fråga ger det AI tid att bearbeta sammanhanget och leverera mer genomtänkta svar.

Funktion nr 2: Kontextbevarande

ChatGPT:s kontextbevarande fungerar både för röst- och textinteraktioner. När du växlar mellan text och röst inom samma tråd behöver du inte mata in detaljerna igen; det plockar upp nyanser och vet vad du syftar på.

Till skillnad från verktyg som Siri och Alexa, som har kortare minnesfönster, behåller ChatGPT Voice Mode sammanhanget under hela sessionen (även om den pågår i timmar).

Funktion nr 3: Visuella interaktionsmöjligheter

via ChatGPT

I ChatGPT:s mobilappar kan du kombinera röstkommandon med visuellt innehåll. Denna avancerade inställning låter dig dela din skärm, ladda upp videor eller rikta kameran direkt mot objekt. Denna kombination av visuellt innehåll och röst öppnar upp för praktiska problemlösningsscenarier.

Till exempel

Dela ett kalkylblad via skärmdelning och be ChatGPT att guida dig genom formelfel.

Ladda upp ett PDF-kontrakt och diskutera specifika klausuler genom röstinteraktion.

Rikta kameran mot en trasig apparat och beskriv problemet muntligt (på flera språk) för att få hjälp med felsökning.

Priser för ChatGPT Voice Mode

Gratis

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 dollar/månad

Företag: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

(Ingår i de olika ChatGPT-abonnemangen och prissätts inte separat)

Vad är WhisperAI?

via OpenAI

Whisper är ett system för automatisk taligenkänning (ASR) som omvandlar talat ljud eller inspelade filer till skriftlig text. Denna öppen källkodsmodell är tränad på 680 000 timmar av flerspråkiga och multitask-övervakade data och fokuserar enbart på transkriptionsnoggrannhet.

Eftersom en tredjedel av dess förträningsdata är flerspråkig kan Whisper känna igen och transkribera över 99 språk med anmärkningsvärd precision. Systemet uppvisar robust prestanda även för ljud av dålig kvalitet med flera talare och bakgrundsljud.

Whisper-funktioner

Här är Whispers viktigaste funktioner som gör det till en enastående teknik för tal-till-text-transkription.

Funktion nr 1: Öppen källkod

Whisper är en öppen källkodsprogramvara för transkription av tal till text utan licensavgifter. Eftersom det är öppen källkod kan du få tillgång till den fullständiga kodbasen och modifiera den efter dina specifika behov för distribution.

Verktyget tillhandahåller även omfattande dokumentation. Utvecklare kan undersöka hur modellen bearbetar ljud, förstå dess beslutslogik och felsöka problem direkt i källkoden.

❗Varning: Whisper har rapporterats uppfinna medicinska tillstånd eller behandlingar, falska biverkningar, rasistiska eller demografiska uttalanden, ibland våldsamt innehåll och till och med slumpmässiga fraser som "Tack för att du tittar!" för att fylla tystnader i inmatningen.

Funktion nr 2: Lokal hosting

Whisper kan distribueras lokalt och i molnet, vilket gör det möjligt för användare att transkribera ljudfiler utan internetanslutning. Det är användbart för företag som behöver fullständig dataintegritet och efterlevnad av GDPR.

Lokal Whisper-distribution kräver dock betydande beräkningsresurser, särskilt en högpresterande GPU för optimal bearbetningshastighet.

Funktion nr 3: Finjustering av Whisper

Whisper låter dig träna dess tal-till-text-modell för specifika användningsfall och datamängder. Detta är dock en resurskrävande process. För att anpassa modellen måste du förbereda en datamängd med ljud att träna på, tillsammans med en förklaring.

Funktionen för finjustering är användbar för branscher som kräver produktspecifikt ordförråd, till exempel transkription för medicinska ändamål, juridisk dokumentation eller kundsupportsamtal.

Hur Whisper fungerar

🧠 Kul fakta: Whisper är tränat på 680 000 timmar ljuddata, vilket motsvarar 77 års kontinuerligt lyssnande. Från poddar till föreläsningar och konversationer till intervjuer – Whisper är tränat på mångsidigt, flerspråkigt ljud som hämtats från webben.

Whisper-priser

Whisper låter dig skapa multimodala upplevelser med låg latens. Priset för 1 miljon API-tokens inkluderar:

GPT-4o : 40,00 dollar för inmatningstoken, 2,50 dollar för cachade inmatningstoken och 80,00 dollar för utmatningstoken.

GPT-4o mini: 10 dollar för inmatningstoken, 0,30 dollar för cachade inmatningstoken och 20 dollar för utmatningstoken.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, såsom handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain är en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

ChatGPT Voice Mode vs. WhisperAI: Jämförelse av funktioner

ChatGPT Voice Mode möjliggör naturliga interaktioner genom talade konversationer. Whisper är däremot ett rent tal-till-text-transkriptionssystem som är utformat för att omvandla ljud till skriftlig text.

Den ena är känd för konversationsdialog, medan den andra utför transkription på flera språk.

Här är en snabb översikt över de viktigaste skillnaderna mellan de två:

Funktioner ChatGPT Voice Mode Whisper AI Interaktionsmodell Tvåvägskommunikation med röstsvar Envägs taligenkänning för textkonvertering Språkstöd Stöder över 30 språk med inbyggd röstsyntes Känner igen och transkriberar över 99 språk med hög precision Svarstyp Genererar röstsvar och transkriberar konversationer Producerar endast skriftlig text Resursintensitet Molnbaserad bearbetning med minimala lokala krav Kräver en högpresterande GPU för optimal lokal bearbetning Träningsprogram Förutbildad konversationsmodell, inte anpassningsbar Finjusterbar modell för domänspecifik terminologi Hantering av bakgrundsljud Bra prestanda i konversationsmiljöer Noggrann även vid dålig ljudkvalitet Integrationskomplexitet Enkel API-integration med användningsbaserad prissättning Integrationen av Whisper AI kräver en komplex installation för lokal distribution. Stöd för flera talare Utformad för interaktion med en enda användare Avancerad röstigenkänningsteknik som kan skilja mellan och transkribera flera talare Inställningar Plug-and-play-lösning; kan även användas direkt i ChatGPT. Kräver manuell installation på molnbaserade eller lokala applikationer.

Funktion nr 1: Taligenkänningsfunktion

ChatGPT Voice Mode bearbetar dina röstkommandon och svarar med en röstutmatning. Den är multimodal, förstår ditt naturliga språk och kan hantera avbrott och filtrera bort bakgrundsljud.

Du får också en transkription av konversationen i din ChatGPT-tråd, men noggrannheten i denna transkription varierar.

Whisper fungerar däremot som ett enkelriktat taligenkänningssystem. Det omvandlar ljudfiler eller live-tal till korrekt skriven text.

🏆 Vinnare: ChatGPT Voice Mode utmärker sig för sina konversationsfunktioner i realtid, medan Whisper är begränsat till endast transkription.

Funktion nr 2: Kontextuell förståelse

ChatGPT Voice Mode kan bygga konversationer på tidigare diskussioner inom samma tråd. Det plockar upp underförstådda betydelser och förstår nyanserade förfrågningar genom att referera till information som delats tidigare i konversationen. Denna kontextuella medvetenhet skapar en smidig dialogupplevelse.

Whisper saknar dock förståelse för konversationssammanhanget eftersom det fungerar som ett verktyg för enbart transkription. Det bearbetar varje ljudsegment separat utan att behålla minnet av tidigare interaktioner.

Det konverterar tal till text med hög precision, men tolkar inte betydelsen eller relationerna mellan separata ljudfiler eller konversationer.

🏆 Vinnare: ChatGPT Voice Mode vinner tack vare sin förmåga att bygga vidare på tidigare sammanhang och upprätthålla meningsfulla dialoger.

Funktion nr 3: Realtidsbearbetning

ChatGPT Voice Mode utmärker sig i realtidsbearbetning av konversationer. Det bearbetar talinmatning och genererar röstsvar med minimal fördröjning.

Whisper kan dock hantera förinspelade filer i batchbearbetning. Med andra ord bearbetar den filen först efter att inspelningen är klar. Jämfört med andra alternativ är Whispers bearbetningstid relativt långsammare. Denna kompromiss prioriterar transkriptionsnoggrannhet framför hastighet.

🏆 Vinnare: ChatGPT Voice Mode är bättre för interaktioner i realtid, medan Whisper passar bättre för dokumentation efter möten.

Funktion nr 4: Användningsspecifikation

ChatGPT Voice Mode är idealisk för interaktiva uppgifter och problemlösande diskussioner där du behöver en AI-assistent som kan tänka och svara i realtid. Den passar dem som söker snabba men tillförlitliga svar på problem.

Whisper är dock användbart när du vill skapa skriftliga anteckningar från ljudinnehåll och dikterad text. Det används främst för att transkribera röstmemon och tillhandahålla tillgänglighetsfunktioner för personer med nedsatt hörsel. Dess styrka ligger i dokumentation och arkiveringsändamål.

🏆 Vinnare: Det finns ingen klar vinnare; det beror på ditt mål. Välj ChatGPT Voice Mode för interaktiv dialog och Whisper för dokumentation och arkivering.

Funktion nr 5: Prissättning

ChatGPT Voice Mode är tillgängligt i alla ChatGPT-prisklasser, men gratisanvändare får begränsad tillgång. Det har ett öppet API som utvecklare kan integrera i applikationer, med användningsbaserad prissättning via OpenAI:s plattform.

Whisper erbjuder mer flexibel prissättning via OpenAI:s API och är ett av de mest kostnadseffektiva verktygen för transkribering med ett pris på 0,006 dollar per minut ljud. Det är dock mer ekonomiskt att använda den lokala modellen för organisationer som behöver bearbeta data ofta.

🏆 Vinnare: Beror på hur du planerar att använda dem. ChatGPT Voice Mode passar för konversationer och användning på begäran, medan Whisper är mer kostnadseffektivt för storskaliga transkriptionspipelines.

🌟 Bonus: ChatGPT Voice Mode och Whisper fokuserar på konversationer och transkription i realtid, men erbjuder inte inbyggd automatisering av arbetsflöden. Autopilotagenter (som de i ClickUp) kan vara förkonfigurerade eller skräddarsydda för att agera automatiskt baserat på specifika triggers, något som varken ChatGPT Voice eller Whisper kan göra som standard. Här är varför detta är viktigt: Från konversation till handling: Förkonfigurerade Autopilot Agents skannar chattar, uppgifter och dokument på sin plats och skapar eller tilldelar uppgifter därefter. ChatGPT Voice kan fånga upp ljudinmatning, men genererar inte automatiskt uppgifter eller driver arbetet framåt utan specifika inmatningar.

Anpassad logik för ditt företag: Du kan skapa Du kan skapa anpassade Autopilot-agenter som följer dina exakta regler, till exempel att tagga mötesreferat, uppdatera CRM-poster eller utlösa uppföljningsmejl. Whisper genererar bara text, vilket innebär att du måste göra allt uppföljningsarbete manuellt.

ChatGPT Voice Mode vs. WhisperAI på Reddit

För att avsluta debatten tog vi den till Reddit. Här är några användares åsikter om de båda verktygen.

Även om ChatGPT Voice Mode initialt fick ett extremt positivt mottagande, upplever användarna (i stort sett) frustration över de nya uppdateringarna. Enligt en av användarna

Jag brukade se fram emot att använda det (ChatGPT Voice Mode) för att sammanfatta min vecka efter en lång arbetsvecka, fördjupa mig i ett tekniskt ämne eller bara chatta fritt. Konversationerna brukade kännas naturliga och trevliga. Nu är det irriterande som fan. Korta svar, kortfattade. Oavsett vad jag pratar om styr det konversationen på ett sådant sätt att det inte finns någonstans att ta vägen. Konversationen faller bara platt. Som en person som är irriterad på dig, har något annat att göra och bara försöker blidka dig snabbt innan den måste gå.

Jag brukade se fram emot att använda det (ChatGPT Voice Mode) för att sammanfatta min vecka efter en lång arbetsvecka, fördjupa mig i ett tekniskt ämne eller bara chatta fritt. Konversationerna brukade kännas naturliga och trevliga. Nu är det irriterande som fan. Korta svar, kortfattade. Oavsett vad jag pratar om styr det konversationen på ett sådant sätt att det inte finns någonstans att ta vägen. Konversationen faller bara platt. Som en person som är irriterad på dig, har något annat att göra och bara försöker blidka dig snabbt innan den måste gå.

En annan användare delade också en liknande åsikt om det utvecklade avancerade röstläget. Enligt tråden

Advanced Voice är den enda röstmodellen som faktiskt går bakåt i takt med att tiden går. Om vi ser tillbaka på de ursprungliga demos var det FULL expressiv läge, extremt verklighetstroget. Efter den senaste uppdateringen kan den inte viska och den kan inte göra accenter. Den har ett, något uttråkat, företagshelpdesk-läge.

Advanced Voice är den enda röstmodellen som faktiskt går bakåt i takt med att tiden går. Om vi ser tillbaka på de ursprungliga demos var det FULL expressiv läge, extremt verklighetstroget. Efter den senaste uppdateringen kan den inte viska och den kan inte göra accenter. Den har ett, något uttråkat, företagshelpdesk-läge.

Whisper kräver omfattande installation, och även då uppstår det ibland problem vid bearbetning av stora filer. Enligt en användare

Jag har använt Whispers stora modell i ungefär ett och ett halvt år, och även om den är fantastisk när den fungerar, börjar den fortfarande uppvisa hallucinationer och återhämtar sig inte riktigt förrän den har laddats om.

Jag har använt Whispers stora modell i ungefär ett och ett halvt år, och även om den är fantastisk när den fungerar, börjar den fortfarande uppvisa hallucinationer och återhämtar sig inte riktigt förrän den har laddats om.

Begränsningar för varje verktyg

Varken ChatGPT Voice Mode eller Whisper är utan nackdelar. Det är bättre att förstå var de brister, så att det inte blir några överraskningar när man använder dem i verkliga situationer.

Begränsningar för ChatGPT Voice Mode

Begränsad offlinefunktionalitet : Kräver en konstant internetanslutning för bearbetning, vilket gör den oanvändbar i områden med dålig uppkoppling eller för konfidentiella samtal.

Fokus på en enda talare : Utformat för en-till-en-samtal och har svårt med gruppdiskussioner eller flera deltagare som talar samtidigt.

Ingen bearbetning av ljudfiler: Kan inte transkribera förinspelade möten eller befintligt ljudinnehåll.

Whisper-begränsningar

Bara en vanlig transkription: Whisper är inte en Whisper är inte en AI för att utveckla mötesanteckningar . Den ger dig bara en vanlig transkription av ljudinspelningen utan någon formatering.

Ingen interaktion i realtid : Kan inte delta i konversationer eller ge intelligenta svar.

Resursintensiv lokal distribution : Kräver kraftfull hårdvara med högpresterande GPU:er för optimal bearbetningshastighet vid lokal körning.

Begränsad talaridentifiering: Även om det kan hantera flera talare identifierar det inte automatiskt vem som talar eller separerar talare efter namn.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX för röst-till-text som går utöver transkription. Medan ChatGPT Voice Mode och Whisper hanterar röst isolerat, omvandlar ClickUp Brain MAX tal till strukturerad, kontextualiserad kunskap inom samma plattform där ditt team redan arbetar. Så här överträffar det båda: Röst till handling: Brain MAX transkriberar dina ljud- och videoklipp för att automatiskt extrahera viktiga punkter, beslut och uppföljningsuppgifter. Du behöver inte skriva om eller omorganisera något manuellt.

En app för alla dina sammanhang: Alla transkriptioner, anteckningar och uppgifter som Brain MAX skapar finns i ClickUp – tillsammans med dina projekt, dokument, whiteboards och chattar. Få sammanhang utan att byta app.

Fungerar på live- eller inspelad video: Hanterar realtidsinspelning av möten (som ChatGPT Voice) med Hanterar realtidsinspelning av möten (som ChatGPT Voice) med ClickUp AI Notetaker och transkriberar inspelade ljudfiler (som Whisper), vilket kombinerar båda användningsområdena i ett verktyg.

Sekretessvänligt: Data förblir inom din ClickUp-arbetsyta, vilket gör det lämpligt för sekretesskänsliga miljöer.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till ChatGPT Voice och WhisperAI

Varken ChatGPT Voice Mode eller Whisper AI sluter helt cirkeln från talade konversationer till användbar kunskap.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, överbryggar klyftan. Den låter dig fånga upp, bearbeta och agera på konversationer. Låt oss gå igenom de viktigaste funktionerna i ClickUp som gör detta möjligt.

ClickUps One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Omvandla åtgärdspunkter från dina möten till genomförbara uppgifter med ClickUp Notetaker.

Du behöver inte konfigurera externa API:er eller använda separata AI-transkriptionsverktyg för att transkribera timslånga möten. När du använder ClickUp får du den funktionen inbyggd i ClickUp AI Notetaker.

Låt den delta i dina möten så transkriberar den mötesljudet till text, identifierar talare och lägger till tidsstämplar så att du kan följa med i konversationen.

Med ClickUp AI får du transkriptionsstöd för möten, röstanteckningar och skärminspelningar. Det omvandlar ljud från alla arbetsflöden till sökbar och användbar text.

Omvandla dina inspelningar till användbara insikter med ClickUps automatiska transkribering.

De extra funktioner som ger dig en fördel jämfört med ChatGPT Voice eller Whisper AI inkluderar:

Skapar smarta sammanfattningar : Denna : Denna AI-mötesreferent sammanfattar automatiskt viktiga punkter (från ditt möte) och publicerar dem direkt i en specifik ClickUp Chat -kanal för omedelbar synlighet för teamet.

Identifierar åtgärdspunkter : Extraherar åtgärdspunkter från dina samtal och omvandlar dem till tilldelade : Extraherar åtgärdspunkter från dina samtal och omvandlar dem till tilldelade ClickUp-uppgifter , t.ex. "Emma ska slutföra avtalsvillkoren före vårt nästa möte" blir en uppgift som tilldelas Emma med ett lämpligt förfallodatum.

Strukturerar transkriptioner : Formaterar transkriptioner i : Formaterar transkriptioner i ClickUp Docs och lagrar dem som sökbara referenspunkter för framtida åtkomst.

Möjliggör mötesökning : Söker igenom alla dina mötesprotokoll för att hitta specifika diskussioner från flera veckor tillbaka och : Söker igenom alla dina mötesprotokoll för att hitta specifika diskussioner från flera veckor tillbaka och delar anteckningar med relevanta teammedlemmar.

Fungerar överallt: Ansluter till valfri samtalsplattform (Zoom, Teams, Meet) för att transkribera virtuella möten utan ytterligare installation.

💡 Proffstips: ClickUp AI Notetaker märker åtgärdspunkter, deadlines och beslut som fattas under mötet och organiserar dem under ClickUp Docs.

ClickUps One Up #2: ClickUp Brain

Medan ClickUps AI Notetaker transkriberar dina möten, lägger ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, till ett kraftfullt lager av intelligens till dina anteckningar.

Vi nämnde tidigare hur det kan sammanfatta transkriptioner eller plocka ut specifika moment utan att manuellt söka igenom innehållet. Det kan till och med läsa igenom transkriptionen och extrahera viktiga punkter.

Ställ frågor till Brain om mötet, så hämtar det information från transkriptet.

ClickUp Brain kan göra mycket mer:

Skriv dokument handsfree : Säg vad du tänker, så omvandlar Brain det till strukturerade anteckningar som du kan använda i uppgifter eller dokument.

Omvandla tal till genomförbara uppgifter : Diktatera projektkrav och se hur Brain skapar omfattande uppgiftslistor med korrekta beskrivningar, förfallodatum och rekommendationer om vem som ska utföra uppgifterna.

Automatisera uppgiftskapande : Be Brain att skapa : Be Brain att skapa ClickUp-automatiseringar och få en skräddarsydd automatisering med triggers och åtgärder som kan redigeras efter dina behov.

Sökning på företagsnivå: Ställ frågor som ”Ge mig projektuppdateringar från förra månadens kundmöten” så hämtar : Ställ frågor som ”Ge mig projektuppdateringar från förra månadens kundmöten” så hämtar ClickUps Enterprise Search relevant data från alla dina anslutna appar för att ge fullständiga kontextuella svar.

Titta på den här YouTube-videon för en mer detaljerad översikt över hur ClickUp Brain transkriberar röst och video:

🌟 Bonus: ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive ChatGPT, Claude och Gemini, för olika skriv-, resonemangs- och kodningsuppgifter, direkt från sin ClickUp-plattform! Maximera projektets effektivitet med den AI-modell du väljer med ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Lägg till anpassningsbara widgets för att minska kontextväxlingar i ClickUp Docs

Vi har redan diskuterat hur ClickUp Notetaker skapar anteckningar från en video och lagrar dem i ClickUp Docs.

Docs erbjuder omfattande dokumenthanteringsfunktioner som fristående dikteringsverktyg helt enkelt inte kan mäta sig med. Ditt arbete hålls organiserat i ett sökbart Docs Hub så att du snabbt kan hitta all information du behöver.

Här är de viktigaste funktionerna för röst-till-dokument som ClickUp Docs erbjuder:

Samarbetsredigering i realtid : Flera teammedlemmar kan redigera röstgenererade dokument samtidigt och lägga till kommentarer och förslag.

Smart formatering från tal : ClickUp Brain strukturerar automatiskt dikterat innehåll med rubriker, listor och avsnitt baserat på det talade sammanhanget.

Uppgiftskonvertering : Omvandla valfri del av ett dokument till tilldelade uppgifter med deadlines och projektkopplingar.

Widgetintegration : Bädda in liveprojektdata, uppgiftslistor och rapporteringswidgets direkt i dokument.

Inbäddade bilagor: Lägg till skärmdumpar, PDF-filer eller referensfiler direkt i dokument för fullständig kontext.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Assign Comments för att tagga specifika teammedlemmar direkt i dina anteckningar eller dokument. Du kan omvandla feedback till spårbara uppgifter, tilldela en ägare till varje objekt och eliminera förvirring efter mötet.

ClickUps integrerade AI-funktioner möjliggör intelligent automatisering som isolerade AI-verktyg inte kan uppnå. Och det är därför vi anser att det är ett bättre alternativ än Voice och Whisper.

Utnyttja din röst för att automatisera arbetsflöden i ClickUp

Tal-till-tal-funktionerna i ChatGPT Voice Mode och transkriptionsnoggrannheten i Whisper har öppnat möjligheter för handsfree-produktivitet och flerspråkig kommunikation. Det finns dock fortfarande en betydande klyfta mellan AI-assistans och faktisk arbetsutförande.

ClickUp, med sin universella arbetsplatsstrategi, kopplar AI-drivna röst-till-text-funktioner direkt till sina projektarbetsflöden. Här blir dina dikterade idéer tilldelade uppgifter, medan mötesprotokoll omvandlas till samarbetsprojektdokument.

Kombinera detta med alla dina uppgifter, dokument och chattar på ett och samma ställe, så förstår du varför ClickUp är den AI-lösning du behöver för allt.

Registrera dig gratis nu och förändra hur ditt team använder röstteknik för faktisk projektgenomförande.