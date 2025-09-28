10 smarta programvaror för hantering av retaineravtal för fakturering 2025

Fråga vilken byrå eller konsult som helst, så kommer de att säga att det är mycket dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga. Om ditt team inte aktivt hanterar pågående kunduppdrag eller fokuserar på kundnöjdhet kommer det så småningom att märkas – särskilt i ditt kassaflöde. Denna brist på struktur påverkar kundnöjdheten och i slutändan dina intäkter.

Att skaffa en ny kund kan faktiskt kosta fem till sju gånger mer än att behålla en befintlig kund. ​

För att förbättra avtalen om löpande uppdrag och hantera dem effektivt för kreativa byråer har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för hantering av löpande uppdrag som hjälper dig att hantera återkommande kunduppdrag och upprätthålla långsiktiga kundrelationer.

Här är en snabb jämförelse av de bästa programvarorna för hantering av retaineravtal som hjälper dig att välja rätt utifrån viktiga funktioner, ytterligare funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bästa funktion Primärt användningsområde Prissättning ClickUp Dokument, mallar, tidrapportering och instrumentpaneler i ett arbetsutrymme Retainerhantering + projektgenomförande i en enda samarbetsplattform Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Accelo Hela livscykeln från offert till betalning med kundportaler Automatisera fakturering, spårning och kundhantering från början till slut Anpassad prissättning Scoro Finansiella instrumentpaneler och marginalspårning Byråer som hanterar budgetar, prognoser och lönsamhet tillsammans med retainer-projekt Från 23,90 $/månad per användare Paymo Realtidsuppföljning + återkommande fakturering Koppla fakturerbara timmar till automatiserad fakturering av retaineravtal med spårning av uppgifter Gratis; betalt från 5,90 $/månad FunctionFox CEO Desktop + spårning av budget för retaineravtal Kreativa team som hanterar återkommande kunder med fokus på timmar, omfattning och rapportering Från 12 USD/månad per användare Toggl Plan Teamets tidslinjer med kapacitet och visuell schemaläggning Små team som samordnar arbetsbelastningen mellan olika retainer-projekt med tydlighet Gratis; kostar från 10 USD/månad per användare Hubstaff Tidsspårning med produktivitetsövervakning Kontorsbaserade team som spårar timmar, aktiviteter och budget för retainers Gratis; kostar från 5 $/månad per användare Wrike Avancerade behörigheter + AI + riskprognoser Företagsteam som behöver säkra och skalbara arbetsflöden för retainer-avtal Gratis; kostar från 10 USD/månad per användare Zoho Projects Uppgifts- och budgetuppföljning med AI-assistent Små team som behöver prisvärd spårning av tid, uppgifter och fakturor Gratis; kostar från 4 $/månad per användare Proposify Utarbetande av offerter + analys + e-signatur Sälj- och kundteam som hanterar offerter, förnyelser och presentationer av retaineravtal Från 29 $/månad per användare

Vad bör du leta efter i en programvara för hantering av retaineravtal för att stärka kundrelationerna?

Att välja rätt programvara för hantering av retaineravtal kan hjälpa dig att bygga upp de där svåra långsiktiga kundrelationerna och skapa ett smidigt arbetsflöde.

Den största utmaningen när man hanterar återkommande kunder är att all information finns i kalkylblad, vilket gör det svårt att fatta välgrundade beslut. Det bästa är därför att leta efter funktioner som förenklar fakturering av retaineravtal, förbättrar kassaflödeshanteringen och minskar administrativa uppgifter kopplade till pågående kundarbete.

Här är vad du bör prioritera för att lyckas med strategier för kundbevarande:

✅ Spåra budgetar för retaineravtal, övervaka användningen av retaineravtal och upprätta en betalningsstruktur samtidigt som du ställer in varningar för outnyttjade timmar eller när gränserna närmar sig✅ Integrera tidrapportering med fakturering för att automatiskt generera fakturor för slutförda uppgifter✅ Automatisera faktureringsprocessen med stöd för olika retainermodeller, inklusive fast pris eller evergreen retainers✅ Få realtidsinsikter med dashboards som visar användning, prestanda och kunddata✅ Erbjud en kundportal för ökad transparens och för att förbättra kundnöjdheten

💡 Proffstips: Kämpar du med oförutsägbara inkomster som konsult? Hur fungerar retainers för konsulter visar dig hur du kan säkra stabila, återkommande intäkter med rätt retainer-upplägg.

De 10 bästa programvarorna för hantering av retaineravtal

De bästa lösningarna för hantering av retainer integreras med dina projektledningsverktyg, automatiserar tidrapportering och ger realtidsinformation om användningen av retainer.

Här är 10 verktyg som erbjuder allt detta – och mer därtill.

1. ClickUp (Bäst för effektiv hantering av retaineravtal och smidiga arbetsflöden i teamet)

Det är viktigt att integrera din programvara för hantering av retaineravtal med ditt projektledningssystem. Ändå upplever många byråer fortfarande brister när viktig information är spridd över olika verktyg.

ClickUp överbryggar klyftan genom att förvandla din projektledningsarbetsplats till en fullt fungerande hubb för hantering av fasta uppdrag inom en och samma plattform. Så här fungerar alla funktioner tillsammans.

Samordna ditt team med ClickUp Docs

Varje avtalsperiod bör återspegla uppdaterade tjänster, leveranser, priser och avtalsvillkor för att säkerställa samstämmighet mellan ditt team och kunden. ClickUp Docs gör det enkelt att skapa, revidera och dela avtal från din arbetsplats.

Skapa, uppdatera och skicka enkelt avtal under varje retainerperiod med ClickUp Docs

Du kan koppla varje dokument till relevanta uppgifter och tidslinjer för ett kontextrikt samarbete.

Standardisera dina processer med ClickUp-mallar

När din retainermodell är strukturerad kan du skapa ClickUp-mallar för onboarding, servicepaket eller projektplaner. Denna metod standardiserar arbetsflöden mellan kunder, minskar manuellt arbete och hjälper ditt team att fokusera på leverans istället för installation.

💡 Proffstips: Om du vill säkerställa rättsligt skydd för konsulter och kunder är ClickUps mall för konsultavtal det rätta valet. Få en gratis mall Formalisera kundrelationer utan att behöva börja om från början varje gång med ClickUps mall för konsultavtal.

Denna konsultmall standardiserar villkor relaterade till omfattning, betalningar och ansvar, vilket bidrar till att minska missförstånd och lägger grunden för en smidig, professionell relation.

Spåra ditt teams insatser med ClickUp Time Tracking

När dina arbetsflöden är på plats är det dags att övervaka timmarna som läggs på pågående kundarbete. ClickUps tidsspårningsfunktion loggar timmarna direkt i uppgifterna, vilket hjälper dig att automatiskt generera fakturor som återspeglar den faktiska arbetsinsatsen.

Registrera varje fakturerbar minut för att skapa korrekta fakturor med ClickUps tidrapporteringsfunktion

Detta steg är avgörande för att säkerställa att kunderna betalar för utfört arbete – och att inga outnyttjade timmar går förlorade.

Förhindra utbrändhet med ClickUp Views

Du kommer att vilja omfördela överbliven tid eller bandbredd när kontrakt utvecklas eller avslutas. Med ClickUps Workload och Box View kan du omfördela ditt teams tid, undvika produktivitetsluckor och se till att dina retainer-projekt bemannas effektivt.

Hantera teamets kapacitet och överför insatser mellan retainerkontrakt med ClickUps arbetsbelastningsvy

Dela upp uppgifter och dela feedback med ClickUp Tasks och live-samarbete

När dina projekt är igång kan du använda ClickUp Tasks för att dela upp varje leverans, tilldela beroenden och prioritera arbetet under hela retainerperioden. Eftersom varje uppgift är kopplad till dina dokument, tidslinjer och tidsloggar vet ditt team alltid vad som är nästa steg.

När resurserna är samordnade och uppgifterna pågår måste du se till att alla håller kontakten.

Oavsett om det gäller ditt interna team, frilansare eller kunder, stödjer ClickUps samarbetsverktyg – live-redigering, kommentarer till uppgifter och uppdateringar i realtid – en konsekvent kommunikation i allt pågående arbete.

Arbeta smidigt tillsammans på en och samma plattform med ClickUps samarbetsfunktioner

Få 360-graders projektframsteg med ClickUp Dashboards

Slutligen, när arbetet fortskrider, blir synlighet avgörande. ClickUp Dashboards ger realtidsinformation om användningen av retainer, leveranser, spårad tid och statusuppdateringar – vilket hjälper dig att visa värde och förbättra kundnöjdheten.

Få realtidsöverblick över deras användning av retainer och projektstatus med hjälp av ClickUp Dashboards

Här är en snabbguide till hur du använder ClickUp Dashboards för maximal effektivitet.

ClickUp för frilansare är ett annat användbart verktyg för att organisera kundprojekt, hantera pågående leveranser och hålla kontroll över dina frilansarbetsflöden. Från intagsformulär till tidrapportering och automatiseringar kan frilansare förenkla alla delar av kundarbetet utan att behöva växla mellan olika verktyg.

💡 Proffstips: Vill du hantera flera kunder samtidigt utan att tappa bort något? Den bästa programvaran för projektledning för frilansare hjälper dig att hitta verktyg för att hålla ordning, hålla deadlines och se till att alla projekt går enligt plan.

💜 Bonus: ClickUp Brain Max : Effektivisera retainer-verksamheten med Talk to Text Förvandla varje kundkontakt till fakturerbar tydlighet. Med Brain Max på datorn kan du använda Talk to Text för att spela in kundsamtal, standups och röstanteckningar och sedan omedelbart: Skapa uppgifter med ansvariga, förfallodatum och länkade retainers.

Utkast till mötesprotokoll, uppdateringar av SOW och månatliga sammanfattningar av retaineravtal

Automatiskt generera åtgärdspunkter för godkännande av överskridanden och förberedelser inför förnyelse.

Lägg till tidsposter till rätt kund/projekt medan du pratar Resultat: smidigare överlämningar, korrekt fakturering och snabbare månadsrapporter – utan att behöva leva i kalkylblad.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, revidera och dela avtal om fast arvode med ClickUp Docs, med länkar till uppgifter och tidslinjer.

Skapa anpassade mallar för retainerprojekt, onboardingflöden och tjänsteleverans.

Använd den inbyggda tidrapporteringen för att logga timmar, undvika outnyttjade timmar och säkerställa korrekt fakturering.

Samarbeta i realtid med kunder och entreprenörer genom dokument, kommentarer och uppgiftsdelning.

Visualisera användningen av retainer, leveranstider och prestanda med anpassningsbara instrumentpaneler.

Begränsningar i ClickUp

Kan kännas överväldigande för små team utan dedikerad onboarding.

Det kan ta tid att konfigurera komplexa arbetsflöden för retainer-avtal i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger användarna om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp är en anpassad lösning på en mängd olika problem som mitt företag behöver lösa. Vi kan spåra projekt på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt som gör att alla är organiserade och på samma sida, samtidigt som vi behåller viktig information som våra användare kan behöva tillgång till för att slutföra en uppgift.

ClickUp är en anpassad lösning på en mängd olika problem som mitt företag behöver lösa. Vi kan spåra projekt på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt som gör att alla är organiserade och på samma sida, samtidigt som vi behåller viktig information som våra användare kan behöva tillgång till för att slutföra en uppgift.

2. Accelo (Bäst för att automatisera hela livscykeln från offert till betalning)

via Accelo

En av de största utmaningarna inom retainerhantering är att samordna alla steg i kundens livscykel – spridda verktyg för offerter, osammanhängande projektuppföljning, försenad fakturering och röriga kalkylblad för retaineranvändning.

Denna fragmentering slösar tid, ökar risken för fel och gör det svårare att leverera ett konsekvent värde till retainerkunder.

Accelo löser dessa problem med en plattform som centraliserar allt – från initiala offerter och avtal om löpande uppdrag till utförande av uppgifter, tidrapportering och fakturering.

Accelo är uttryckligen utformat som ett konsultprogram för tjänsteföretag och kombinerar drift, leverans och ekonomi så att ditt team kan hantera pågående kunduppdrag på ett och samma ställe.

Accelos bästa funktioner

Hantera avtal om löpande uppdrag, offerter och projektomfattning på ett och samma ställe med hjälp av kundportaler och pipelineverktyg.

Automatisera fakturering av retaineravtal , kostnadsspårning och återkommande fakturor med full insyn i användningen av retaineravtal och ekonomi.

Övervaka teamets kapacitet och resursfördelning med insikter om utnyttjandet.

Spåra tid med intuitiva loggar och tidrapporter, så att varje fakturerbar timme redovisas under avtalsperioden.

Få tillgång till realtidsinformation med inbyggda instrumentpaneler som hjälper dig att prognostisera arbetsbelastningen.

Accelos begränsningar

Brant inlärningskurva, särskilt under onboarding och konfiguration

Minimikraven på antal användare gör det mindre lämpligt för mycket små team.

Gränssnittet kan kännas rörigt när man hanterar flera kundarbetsflöden.

Accelo-priser

Professionell plan : Anpassad prissättning

Affärsplan : Anpassad prissättning

Avancerad plan: Anpassad prissättning

Accelo-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Vad säger användarna om Accelo?

En Capterra-användare säger:

Accelo är fantastiskt eftersom det gör att vi kan organisera all vår kundinformation på ett ställe, inklusive anteckningar, fakturor, betalningar och öppna uppgifter.

Accelo är fantastiskt eftersom det gör att vi kan organisera all vår kundinformation på ett ställe, inklusive anteckningar, fakturor, betalningar och öppna uppgifter.

3. Scoro (Bäst för finansiell överskådlighet i retainerprojekt)

via Scoro

En av de svåraste delarna för byråer som hanterar retaineravtal är inte att spåra tid – det är att spåra pengar.

Det är där Scoro utmärker sig: denna programvara integrerar projektledning och ekonomisk kontroll i ett system, vilket ger användarna full insyn i intäkter, kostnader och tidsåtgång innan fakturan skickas ut.

Istället för att jonglera med kalkylblad och verktyg hjälper Scoro dig att skapa offerter, tilldela uppgifter, spåra tid och generera fakturor – samtidigt som du jämför planerade budgetar med faktiska kostnader i realtid.

Scoro bästa funktioner

Spåra fakturerbara timmar med manuell och realtidsbaserad tidrapportering, synkroniserad mellan uppgifter och retainerkunder.

Skapa offerter som automatiskt omvandlas till strukturerade projekt med definierade budgetar och tidsplaner.

Övervaka ekonomin med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler och realtidsrapporter för kostnader, marginaler och användning av retainer.

Prognosera arbetsbelastning och intäkter med verktyg för finansiell planering, resurstillgänglighet och vinstspårning.

Scoro-begränsningar

Brant inlärningskurva, särskilt under introduktionsfasen

Dyrt för små team och frilansare

Rapportering och avancerade finansiella verktyg är begränsade till högre nivåer av abonnemang.

Scoro-priser

Core : 23,90 $/månad per användare

Tillväxt : 38,90 $/månad per användare

Prestanda : 59,90 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Vad säger användarna om Scoro?

En G2-användare säger:

Jag uppskattar Scoros offertfunktion eftersom den underlättar skapandet av standardiserade offerter för våra kunder. Mallfunktionen ökar vår effektivitet genom att vi snabbt och enkelt kan hämta fördesignade projektmallar.

Jag uppskattar Scoros offertfunktion eftersom den underlättar skapandet av standardiserade offerter för våra kunder. Mallfunktionen ökar vår effektivitet genom att vi snabbt och enkelt kan hämta fördesignade projektmallar.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Scoro för projekt- och uppgiftshantering

✨ Rolig fakta: På 1980-talet skiftade marknadsföringsvärlden fokus från att enbart skaffa nya kunder till att bygga varaktiga relationer med befintliga kunder. Denna strategi, känd som relationsmarknadsföring, betonar kundnöjdhet och lojalitet som viktiga komponenter för långsiktig affärsframgång.

4. Paymo (Bäst för att smidigt koppla tidrapportering till fakturering av retainer)

via Paymo

Att hantera retainerprojekt innebär ofta att man måste kämpa med fragmenterade arbetsflöden – särskilt när tidrapportering och fakturering hanteras i separata verktyg.

Denna bristande koppling leder till felaktig fakturering, förlorade timmar och förseningar i kassaflödet. Paymo utmärker sig genom att integrera tidrapportering, uppgiftsutförande och fakturering av retaineravtal i ett enda, överskådligt gränssnitt.

Till skillnad från de flesta programvaror för hantering av retainer är Paymos inbyggda timer direkt kopplad till faktureringen, vilket gör att du kan spåra tid, tilldela fakturerbara priser och automatiskt generera återkommande fakturor utan att byta plattform.

Paymos bästa funktioner

Koppla fakturerbara timmar till fakturor med hjälp av en widget för realtidsspårning på både dator och mobil.

Automatisera fakturering av retainer med återkommande fakturor, kostnadsberäkningar och spårade utgifter.

Visualisera tidslinjer och uppgiftsberoenden med hjälp av Gantt-diagram, uppgiftslistor och projektplaneringsverktyg.

Samarbeta kring uppgifter, dela filer och begär visuell feedback genom integrerade korrekturverktyg.

Möjliggör flexibel resursfördelning med hjälp av arbetsbelastningsvyer, personalplanering och ledighetsuppföljning.

Paymos begränsningar

Saknar djupgående CRM-funktioner för att spåra långsiktiga relationer för kundhantering.

Onboarding kan ta lång tid för icke-tekniska team på grund av dess lagerindelade funktionalitet.

Begränsad lämplighet för stora företag eller högt specialiserade branscher.

Paymo-priser

Gratis

Starter : 5,90 $/månad per användare

Små kontor : 10,90 $/månad per användare

Företag: 16,90 $/månad per användare

Paymo-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 590 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (690+ recensioner)

Vad säger användarna om Paymo?

En Capterra-användare säger:

Enkelt att spåra tid och se kalendervyn på tidrapporter för att visualisera din dag. Enkelt att skapa ett projekt och fantastiskt att se olika visningsalternativ som tabell eller Gantt, beroende på hur du behöver visualisera ett projekt.

Enkelt att spåra tid och se kalendervyn på tidrapporter för att visualisera din dag. Enkelt att skapa ett projekt och fantastiskt att se olika visningsalternativ som tabell eller Gantt, beroende på hur du behöver visualisera ett projekt.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Paymo

5. FunctionFox (Bäst för kreativa team som hanterar retainers med begränsade omkostnader)

via FunctionFox

FunctionFox hanterar vanliga utmaningar med retainer genom att erbjuda ett strömlinjeformat system som är särskilt utformat för kreativa proffs som behöver tydlighet när det gäller tidrapportering, budgetering och projektuppdateringar.

Oavsett om du hanterar tjänstepaket med fast avgift eller månatlig fakturering av retaineravgifter, erbjuder plattformen detaljerad spårning av retaineranvändningen.

FunctionFox levereras också med inbyggda tidrapporter och automatiska påminnelser som hjälper dig att hålla koll på retainerperioden och förhindra att outnyttjade timmar går till spillo.

FunctionFox bästa funktioner

Spåra fakturerbar och icke-fakturerbar tid noggrant med hjälp av tidrapporter och stoppurbaserad tidsspårning.

Övervaka och rapportera om användningen av retaineravtal, budgetar och faktiska timmar med hjälp av CEO Desktop Insights och detaljerade rapporter.

Centralisera teamkommunikationen med projektbloggar och interna anteckningar.

Förenkla projektövervakningen med projektmallar, vyer för resursallokering och statusuppdateringar i realtid.

Skicka offerter och skapa fakturor baserat på slutförda uppgifter eller fördefinierade retainerstrukturer.

Begränsningar i FunctionFox

Begränsade tredjepartsintegrationer och inget öppet API för anpassade arbetsflöden

Inga Agile-specifika verktyg som Kanban- eller Scrum-tavlor

Inlärningskurva för team som inte är bekanta med fristående programvarulösningar för hantering av retaineravtal

Priser för FunctionFox

Classic : 12 $/månad per användare

Premier : 18 $/månad per användare

Internt: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FunctionFox

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

Vad säger användarna om FunctionFox?

En G2-användare säger:

Jag gillade verkligen översikten över schemat. Jag kunde se genom visuella ledtrådar hur mycket arbete som tilldelats var och en av mina anställda varje dag. Det gjorde det möjligt för mig att se var flaskhalsar eller förseningar kunde uppstå.

Jag gillade verkligen översikten över schemat. Jag kunde se genom visuella ledtrådar hur mycket arbete som tilldelats var och en av mina anställda varje dag. Det gjorde det möjligt för mig att se var flaskhalsar eller förseningar kunde uppstå.

📮 ClickUp Insight: En tredjedel av våra respondenter säger att de är särskilt intresserade av att använda AI för kompetensutveckling. Till exempel kan en icke-teknisk teammedlem vilja generera den grundläggande koden för en webbsida med hjälp av AI. I dessa scenarier fungerar AI bäst när den förstår ditt arbetssammanhang – och det är där ClickUp utmärker sig. Som en allt-i-ett-arbetsplattform är ClickUps AI medveten om dina projekt och kan föreslå skräddarsydda åtgärder eller till och med hantera uppgifter som att generera kodsnuttar med lätthet.

💡 Proffstips: Vill du öka din trovärdighet och sticka ut på en konkurrensutsatt konsultmarknad? Konsultcertifieringar för att bygga din karriär, tillsammans med löpande support, lyfter fram de mest erkända certifieringarna för att höja din expertis och skapa förtroende hos kunderna.

6. Toggl Plan (Bäst för små team som behöver enkel visuell planering och tydliga tidslinjer)

via Toggl Plan

När små team hanterar överlappande leveranser är detta ett vanligt scenario: du kanske vet vad som behöver göras – men inte när, av vem eller hur det påverkar resten av teamet.

Toggl Plan är utvecklad för att lösa just detta problem genom att erbjuda ett visuellt tilltalande verktyg för arbetsplanering som prioriterar tidsplaner, tillgänglighet och ansvarsfördelning.

Till skillnad från traditionell programvara för hantering av retaineravtal eller uppgiftshanterare förenklar Toggl Plan samordningen med teamets tidsplaner, tillgänglighetsöversikter och scheman som kan dras och släppas.

Toggl Plans bästa funktioner

Visualisera arbetsbelastningen med hjälp av teamets tidslinjer och dra uppgifter över kalendern för att omfördela eller omplanera på några sekunder .

Spåra teamets tillgänglighet och ledighetsscheman med kapacitetsvyn för att förhindra utbrändhet och förbättra utnyttjandet.

Hantera uppgifter med tavlor och återkommande scheman, komplett med milstolpar och segment för olika faser av arbetet.

Dela skrivskyddade tidslinjer med kunder eller intressenter för fullständig insyn utan att störa interna arbetsflöden.

Integrera med Toggl Track och Google Kalender för att hålla planering och tidrapportering sammankopplade.

Begränsningar i Toggl Plan

Inga uppgiftsberoenden, vilket begränsar spårningen av kritiska vägar.

Saknar funktioner för ekonomisk uppföljning eller fakturering som finns i verktyg för hantering av retaineravtal.

Anpassningsmöjligheterna för komplexa arbetsflöden är begränsade jämfört med verktyg för företag.

Priser för Toggl Plan

Gratis

Starter : 10 USD/månad per användare

Premium : 20 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Toggl Plan-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 570+ recensioner)

Vad säger användarna om Toggl Plan?

En Capterra-användare säger:

Jag har använt Toggl track sporadiskt i flera år, men i år har jag gått över till att betala mer baserat på arbetade timmar och spårar därför all min tid. Rapporterna hjälper mig verkligen att förstå hur jag arbetar och att kunna planera min arbetsbelastning och tid lite bättre.

Jag har använt Toggl track sporadiskt i flera år, men i år har jag gått över till att betala mer baserat på arbetade timmar och spårar därför all min tid. Rapporterna hjälper mig verkligen att förstå hur jag arbetar och att kunna planera min arbetsbelastning och tid lite bättre.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Toggl för tidrapportering

7. Hubstaff (Bäst för kontorsbaserade team som behöver tidsspårning + produktivitetsövervakning)

via Hubstaff

När projekt drar ut på tiden eller teamets produktivitet sjunker beror det sällan på bristande ansträngning – oftast är det bristande översikt som är orsaken.

Så här löser Hubstaff det: Detta verktyg är utvecklat för kontorsbaserade och distansarbetande team och kombinerar tidrapportering, aktivitetsövervakning och projektbudgetering för att ge chefer en tydlig bild av vem som arbetar, när och hur effektivt.

Hubstaff gör det enkelt att fakturera korrekt, godkänna tidrapporter och starta löneutbetalningar genom integrationer som Gusto eller QuickBooks.

Hubstaffs bästa funktioner

Spåra tid på dator, mobil, Chrome-tillägg eller kiosk med inställningar som förhindrar manuella redigeringar.

Registrera aktivitetsnivåer , suddiga skärmdumpar, appar och URL-data för insikter om produktiviteten.

Använd projektbudgetar och fakturerbara priser för att kontrollera kostnaderna och meddela cheferna när tröskelvärdena nås.

Hantera övertid, raster och ledighet med konfigurerbara inställningar för efterlevnad.

Integrera med verktyg som QuickBooks, Gusto, Trello, Asana och över 30 andra för fakturering och automatisering.

Hubstaffs begränsningar

Mobil geofencing förhindrar inte incheckningar utanför arbetszoner.

Schemaläggningen saknar detaljer på projekt-/uppgiftsnivå och upptäcker inte överlappande skift.

Ingen biometrisk eller ansiktsverifiering för validering av tidsklocka

Hubstaffs prissättning

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 380 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 540+ recensioner)

Vad användarna säger om Hubstaff

En G2-användare säger:

Tidsspårning med arbetsbevis. Du kan spåra timmar med valfria skärmdumpar, aktivitetsnivåer och app-/URL-användning. Det är perfekt för distansarbetande team eller frilansare som behöver transparens.

Tidsspårning med arbetsbevis. Du kan spåra timmar med valfria skärmdumpar, aktivitetsnivåer och app-/URL-användning. Det är perfekt för distansarbetande team eller frilansare som behöver transparens.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Hubstaff

8. Wrike (Bäst för team som behöver administrativ kontroll och projektsäkerhet på företagsnivå)

via Wrike

Om du någonsin har hanterat ett stort projekt med många rörliga delar vet du hur snabbt saker och ting kan spåra ur – missade uppdateringar, otydliga ansvarsområden och för många verktyg i mixen.

Enligt Gartner är detta troligen anledningen till att företaget anser att cirka 80 % av IT-projekten misslyckas.

Wrike hjälper till att organisera kaos. Team som behöver stark övervakning, såsom marknadsavdelningar, driftsteam eller team inom reglerade branscher, kommer att uppskatta administratörskontrollerna och säkerhetsfunktionerna.

Wrikes bästa funktioner

Hantera projekt med Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar och dynamiska rapporter.

Skriv omfattningar med AI , förutsäg risker och sammanfatta diskussioner

Anpassa instrumentpaneler med detaljerade analyser och automatiseringsutlösare.

Ställ in detaljerade användarbehörigheter, IP-begränsningar, SSO och tvåfaktorsautentisering.

Integrera med över 400 verktyg, inklusive Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack och Power BI.

Wrike-begränsningar

Dokumentredigering i realtid kräver extern programvara och saknar inbyggd samarbetsfunktion.

Premiumintegrationer (t.ex. QuickBooks, Salesforce) är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Tillägg som Wrike Lock och Datahub ökar den totala kostnaden avsevärt.

Wrike-priser

Gratis

Team : 10 USD/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 790+ recensioner)

Vad säger användarna om Wrike?

En Capterra-användare säger:

Wrike har gjort det möjligt för oss att skapa en central informationskälla och öka transparensen i vår projektportfölj. Automatiseringen har eliminerat manuella aktiviteter, och möjligheten att integrera med andra plattformar ökar effektiviteten.

Wrike har gjort det möjligt för oss att skapa en central informationskälla och öka transparensen i vår projektportfölj. Automatiseringen har eliminerat manuella aktiviteter, och möjligheten att integrera med andra plattformar ökar effektiviteten.

📖 Läs också: Vi testade de bästa alternativen och konkurrenterna till Wrike

9. Zoho Projects (Bäst för små team som behöver prisvärd uppgifts- och budgetuppföljning)

via Zoho Projects

De flesta projektledare fastnar i en ond cirkel av klisterlappar, kalkylblad och ”bara ett snabbt statusmöte till”.

Trots allt detta kan Zoho Projects kännas som en uppfriskande förändring.

Programvaran är utformad för att vara enkel och innehåller viktiga funktioner som uppgiftsberoenden, tidsspårning och visuella projektvyer – utan någon brant inlärningskurva.

Vad utmärker den? Den är budgetvänlig (bara 4 dollar per användare), lätt att lära sig och har till och med en inbyggd AI-assistent vid namn Zia som hjälper dig att hantera deadlines och få fram insikter.

Dessutom integreras den sömlöst om ditt team redan använder andra Zoho-verktyg, såsom CRM eller Books.

Zoho Projects bästa funktioner

Tilldela flera användare per uppgift med beroenden och deluppgifter

Få datainsikter och schemaläggningsförslag från Zia, AI-assistenten

Automatisera återkommande uppgifter och godkännanden med Blueprint-arbetsflöden.

Spåra tid, projektbudgetar och resursutnyttjande med visuella instrumentpaneler.

Visa projekt i Kanban-, Gantt- och kalenderformat för flexibilitet.

Begränsningar i Zoho Projects

Telefonsupport och hjälp dygnet runt finns tillgängligt med premiumtillägg.

De flesta tredjepartsintegrationer är begränsade till Zohos ekosystem.

Anpassade fält och roller är endast tillgängliga i Enterprise-planen.

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium : 4 $/månad per användare

Enterprise: 9 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger användarna om Zoho Projects?

En G2-användare säger:

Zoho One har alla typer av moduler som ett litet företag kan behöva. Från projektledning till HR, CRM, onlineinloggning, e-post och kalender, enkäter och mycket mer. Perfekt för ett allt-i-ett-system. Vi använder det dagligen för hela vårt team.

Zoho One har alla typer av moduler som ett litet företag kan behöva. Från projektledning till HR, CRM, onlineinloggning, e-post och kalender, enkäter och mycket mer. Perfekt för ett allt-i-ett-system. Vi använder det dagligen för hela vårt team.

📖 Läs också: Bästa programvaran för tidrapportering för frilansare

🧠 Visste du att: 87 % av företagen drabbas av sena betalningar – och ofta beror det på otydliga fakturor. Hur man fakturerar kunder visar dig hur du kan få betalt snabbare med färre uppföljningar.

10. Proposify (Bäst för säljteam som behöver polerade, spårbara offerter)

via Prop o sify

Om du någonsin har kämpat med att sätta ihop ett sista-minuten-förslag i Google Docs och undrat om kunden ens öppnat det, kan Proposify vara till hjälp.

Denna programvara är utformad för moderna säljteam som vill skapa eleganta, varumärkesanpassade offerter som imponerar och spåra varje interaktion ned till sekunden.

Dessutom ger Proposify insyn i den komplexa världen av uppföljningar av offerter. Du får reda på vem som öppnat den, vilken del de stannat vid och när de undertecknat.

Proposifys bästa funktioner

Spåra kundinteraktioner med dokumentanalys som visningstid, besökta avsnitt och upprepade öppningar.

Skapa eleganta, interaktiva offerter med inbäddade bilder, videor och prislistor.

Samla in juridiskt bindande e-signaturer direkt i offerterna.

Övervaka förslagsstatus och avslutsfrekvens via mätningspaneler och pipeline-vyer.

Bygg utifrån ett bibliotek med anpassningsbara mallar för avtal om löpande uppdrag eller skapa dina egna från grunden.

Begränsningar för Proposify

Begränsad anpassning när du arbetar med mallar

Att redigera förslag kan kännas klumpigt för team som är vana vid fullständig designkontroll.

Grundplanen har strikta användningsbegränsningar (t.ex. fem öppningar/månad).

Priser för Proposify

Basic : 29 $/månad per användare

Team : 49 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Proposify-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (290+ recensioner)

Vad säger användarna om Proposify?

En G2-användare säger:

Jag har använt alla verktyg och funktioner i Proposify och har aldrig haft några problem med att få det att göra vad jag behöver. De statistik- och mätvärden vi har tillgång till är särskilt användbara för mitt team – vår försäljning har fördubblats sedan vi började använda Proposify.

Jag har använt alla verktyg och funktioner i Proposify och har aldrig haft några problem med att få det att göra vad jag behöver. De statistik- och mätvärden vi har tillgång till är särskilt användbara för mitt team – vår försäljning har fördubblats sedan vi började använda Proposify.

💡 Proffstips: Vill du förvandla din expertis till en heltidsanställning som konsult? How to Become a Consultant guidar dig genom varje steg för att få kunder, bygga trovärdighet och åstadkomma verklig påverkan.

Här är tre ytterligare verktyg som används av byråer och konsulter för pågående kundarbete:

Bonsai : Erbjuder retainerkontrakt, tidrapportering, fakturering och skattehantering i en enda strömlinjeformad plattform. : Erbjuder retainerkontrakt, tidrapportering, fakturering och skattehantering i en enda strömlinjeformad plattform.

HoneyBook : Stöder kundintag, mallar för retaineravtal, automatiserade arbetsflöden och återkommande retainerbetalningar för pågående tjänster i en enda kundflödesplattform. : Stöder kundintag, mallar för retaineravtal, automatiserade arbetsflöden och återkommande retainerbetalningar för pågående tjänster i en enda kundflödesplattform.

FreshBooks : Erbjuder ett verktyg för bokföring och fakturering med inbyggd tidrapportering och automatiserade återkommande faktureringsfunktioner för smidig hantering av retainers. : Erbjuder ett verktyg för bokföring och fakturering med inbyggd tidrapportering och automatiserade återkommande faktureringsfunktioner för smidig hantering av retainers.

Behåll kunder enkelt med ClickUp

Du förstår säkert nu att hantering av retaineravtal är grunden för hållbara kundrelationer och förutsägbara intäkter, särskilt när det gäller återkommande kunder.

ClickUp hjälper dig att uppnå detta.

Från att utarbeta och uppdatera avtal med ClickUp Docs till att spåra fakturerbara timmar och visualisera användningen med Dashboards, alla delar av retainer-livscykeln redovisas – smidigt, på ett och samma ställe.

Och det handlar inte bara om att behålla kunder. Som Shikha Chaturvedi, affärsanalytiker på Cedcoss Technologies Private Limited, uttryckte det i sin recension:

Vi samlar alla affärsproblem på ett ställe och kan fokusera på varje problem samtidigt genom ClickUp. Det hjälper oss också att hantera våra uppgifter och spåra den tid som investeras i vissa uppgifter.

Vi samlar alla affärsproblem på ett ställe och kan fokusera på varje problem samtidigt genom ClickUp. Det hjälper oss också att hantera våra uppgifter och spåra den tid som investeras i vissa uppgifter.

Börja hantera retainers på ett smartare sätt – registrera dig för ClickUp idag.

Vanliga frågor

Det är ett verktyg som hjälper byråer, konsulter och tjänsteleverantörer att hantera pågående kundrelationer genom att spåra budgetar, automatisera fakturor och säkerställa att återkommande arbete faktureras korrekt.

Konsulter, marknadsföringsbyråer, advokatbyråer, kreativa studior och frilansare som arbetar med löpande kundkontrakt.

En retainer säkerställer att en kund har reserverad tillgång till konsulter, marknadsföringsbyråer, advokatbyråer, kreativa studior och frilansare som arbetar med pågående kundkontrakt.