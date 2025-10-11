13 bästa alternativ till Timetap för enkel tidsbokning

För inte så länge sedan innebar tidsbokning oändliga mejlväxlingar, upptagna telefonlinjer och anteckningar på klisterlappar. Detta system var både tidskrävande och benäget att orsaka mycket förvirring.

Sedan kom verktyg som TimeTap, som förenklar schemaläggningsprocessen med automatisering och enkel onlinebokning. För många småföretag och tjänsteleverantörer ersatte det kaos med tydlighet.

Men i takt med att kundernas förväntningar utvecklades ökade också behovet av mer flexibla lösningar med fler funktioner. TimeTap är fortfarande pålitligt, men har vissa begränsningar, såsom begränsade anpassningsmöjligheter och brist på avancerade funktioner för arbetshantering.

Om du letar efter en smidigare och smartare schemaläggningsupplevelse kan den här listan över TimeTap-alternativ hjälpa dig att hitta en plattform som passar ditt företags arbetsflöde perfekt.

13 TimeTap-alternativ i korthet

Låt oss ta en snabb titt på varje verktyg för att se vad som gör dem värda att överväga.

Varför välja alternativ till TimeTap?

Undrar du om det är dags att se bortom vad TimeTap erbjuder? Här är ärliga, verkliga skäl att överväga att byta, så att du snabbt kan identifiera var begränsningar kan påverka ditt arbetsflöde.

Kräver extra tid och ansträngning att installera, eftersom det är mer resurskrävande .

Gör det möjligt att anpassa formulär, arbetsflöden och schemaläggningsregler i detalj, men den flexibiliteten kan innebära branta inlärningskurvor .

Mobilupplevelsen känns långsam och klumpig , vilket gör det mindre effektivt att hantera bokningar när man är på språng.

Integrationsomfattningen är otillräcklig om din installation är beroende av nischplattformar eller avancerade automatiseringsarbetsflöden.

Begränsar ombokningar ; det finns lite utrymme för nyanserade policyer som anpassar sig efter specifika kund- eller affärsbehov.

Svårigheter att spåra personalens arbetsbelastning, prestanda per bokningstyp eller intäktsmönster

Kör säkerhetskopiering varje timme, men de är inte alltid tillgängliga för användarna. Utan en solid manuell säkerhetskopieringsprocess riskerar du luckor i dataräddningen.

Saknar djup för komplexa schemaläggningsbehov som flernivåhierarkier för kunder, avancerad taggning eller integration med CRM-system.

De bästa alternativen till TimeTap

Låt oss nu titta närmare på varje verktygs funktioner, begränsningar och användarrecensioner.

1. ClickUp (Bäst för mycket anpassningsbara arbetsflöden för bokningar)

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, minskar arbetsbelastningen genom att kombinera dina intagsformulär, bokningar, teamkalendrar, arbetsbelastningshantering och automatiska påminnelser i ett enda lättanvänt gränssnitt.

Anpassa din intagningsprocess med de robusta funktionerna i ClickUp Forms.

Genom ClickUp Forms kan du få information som namn, kontaktuppgifter, önskat datum och tid, typ av tjänst, filialens plats etc. Formulärets layout, färger, teman, fält och knappar kan anpassas helt efter behoven för dina professionella tjänster.

Dessutom kan formulärsvaren konverteras till enskilda uppgifter i ClickUp Tasks för att säkerställa att all information lagras i ditt system utan manuell inmatning.

Planera det perfekta schemat baserat på dina bokningar och teamets tillgänglighet med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar låter ditt team se bokningar i dagliga, veckovisa och månatliga färgkodade vyer. Med en sida-vid-sida-vy av varje medlems schema blir det enkelt att fördela bokningar jämnt och snabbt identifiera lediga tider för nya.

Du kan ställa in tillgänglighetstider och blockera icke-arbetstider och sedan dela kalenderlänken med kunderna så att de kan hitta en passande tid.

ClickUp Brain är helt integrerat med kalendern och rekommenderar optimala tidsluckor, automatiserar tidsblockering, tilldelar bokningar till teammedlemmar och ser till att din schemaläggning förblir balanserad – inga fler dubbelbokningar eller missade möten.

För att minimera uteblivna besök meddelar ClickUp Reminders kunder och teammedlemmar vid angivna tidpunkter före bokningen.

Använd ClickUp Reminders för att säkerställa att du aldrig missar ett enda möte eller teammöte.

Du kan till exempel ställa in en påminnelse 30 minuter före en konsultation eller 1 timme före ett teammöte. Dessa påminnelser kan anpassas så att de innehåller specifika meddelanden, bilagor eller länkar för att säkerställa att all information om bokningen förmedlas.

Behöver du snabba svar om ditt schema utan att behöva kolla i kalendern? Fråga bara ClickUp Brain eller din förinställda Answers Agent.

ClickUps bästa funktioner

Förenklad schemaläggning: Integrera dina Google- och Outlook-kalendrar med ClickUp Calendar för att få en samlad översikt över alla dina uppgifter, möten och åtaganden.

Automatiserade processer: Ställ in automatiska påminnelser för kommande bokningar, uppföljningsmejl efter möten eller statusuppdateringar för kunder med hjälp av Ställ in automatiska påminnelser för kommande bokningar, uppföljningsmejl efter möten eller statusuppdateringar för kunder med hjälp av ClickUp Automations

Centraliserad dokumentation: Lagra kontrakt, riktlinjer och kundanteckningar i samarbetsdokument som är kopplade till varje bokning med Lagra kontrakt, riktlinjer och kundanteckningar i samarbetsdokument som är kopplade till varje bokning med ClickUp Docs.

Agentiska arbetsflöden : Använd : Använd fördefinierade agenter i ClickUp eller utforma anpassade agenter för att svara på vanliga kundfrågor, tilldela uppgifter till rätt person eller hantera ombokningar eller avbokningar automatiskt.

Kapacitetsplanering: Byt till ClickUp Workload-vyn för att kontrollera ditt teams tillgänglighet innan du tilldelar bokningar.

Handlingskraftiga möten: Fokusera bättre på dina online-möten med vetskapen om att Fokusera bättre på dina online-möten med vetskapen om att ClickUp AI Notetaker automatiskt delar transkriptioner och uppföljningar direkt.

Begränsningar i ClickUp

För nya användare kan installationen och onboardingprocessen ta tid innan allt fungerar smidigt.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det är med enkla uppgiftslistor eller genom att skapa detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Allt finns på ett och samma ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera olika verktyg. Jag uppskattar också det intuitiva gränssnittet och de ständiga uppdateringarna som lägger till nya funktioner utan att komplicera saker och ting. Det är tillräckligt kraftfullt för komplexa projekt, men ändå lätt för mitt team att anamma.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur anpassningsbart och flexibelt det är. Jag kan ställa in det precis som jag vill, oavsett om det är med enkla uppgiftslistor eller genom att skapa detaljerade arbetsflöden med automatiseringar, beroenden och instrumentpaneler. Allt finns på ett och samma ställe – projekt, dokument, kommunikation och till och med tidrapportering – så jag behöver inte hoppa mellan flera olika verktyg. Jag uppskattar också det intuitiva gränssnittet och de ständiga uppdateringarna som lägger till nya funktioner utan att komplicera saker och ting. Det är tillräckligt kraftfullt för komplexa projekt, men ändå lätt för mitt team att anamma.

2. Calendly (bäst för enkel, länkbaserad schemaläggning)

via Calendly

Calendly är en schemaläggningsplattform som låter dig definiera exakt när och hur människor kan boka tid med dig. Du väljer dina tider, bestämmer längden på varje möte och kan till och med bygga in buffertzoner. Innan tillgängligheten visas kontrollerar den alla dina anslutna kalendrar – Google, Outlook, iCloud och Exchange.

Du kan ställa in olika typer av möten, till exempel en snabb 15-minuters check-in, en 45-minuters kundchatt eller en strategisession med teamet. Planerar du att anordna ett gruppevenemang? Calendly hanterar anmälningar och begränsar deltagarantalet.

Med verktyget kan du skapa olika scheman för olika typer av evenemang, till exempel kundsamtal på vardagar och teammöten endast på morgnarna. Med inbyggd automatisering kan du skicka påminnelser (e-post eller SMS) före mötet och skicka tackbrev eller feedbackförfrågningar efteråt.

Calendlys bästa funktioner

Använd "Mötesomröstningar" för att låta deltagarna rösta på önskade tidsluckor innan du bekräftar.

Integrera "Calendly Routing" för att skicka besökare till specifika sidor baserat på formulärsvar eller källänkar.

Kom åt verktyget var som helst med hjälp av webbläsartillägget Calendly.

Samla ditt teams tillgänglighet för att erbjuda fler bokningsalternativ.

Hantera ditt schema och justera tillgänglighet när du är på språng med en dedikerad app för mobila enheter.

Begränsningar i Calendly

Kräver ett verktyg från tredje part för själva mötet, eftersom det inte har inbyggd konferensfunktion.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Team: 20 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Calendly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

Här är en recension från G2:

Det är otroligt användarvänligt, vilket gör det enkelt att ställa in och hantera ditt schema. Du kan anpassa din tillgänglighet, mötes typer och till och med lägga till buffertider mellan möten.

Det är otroligt användarvänligt, vilket gör det enkelt att ställa in och hantera ditt schema. Du kan anpassa din tillgänglighet, mötes typer och till och med lägga till buffertider mellan möten.

3. Acuity Scheduling (Bäst för tjänstebaserade företag med komplexa bokningsbehov)

via Acuity Scheduling

När det gäller att hantera bokningar låter Acuity Scheduling dig finjustera tillgängligheten på en mycket detaljerad nivå genom att justera för tidszoner, tilldela sessioner till specifika medarbetare eller blockera tid för vissa typer av bokningar.

Förutom att lägga till tillgänglighet per bokningstyp kan du också ställa in kontroller för hur långt i förväg kunderna kan boka eller hur sent de kan avboka/boka om.

För företag inom hälso- och sjukvårdssektorn garanterar HIPAA-kompatibel schemaläggning säker hantering av känslig information. Anpassningsbara kundformulär låter dig samla in exakt den information du behöver, från sjukdomshistoria till frågor, innan sessionen börjar.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Låt kunderna boka flera sessioner i en och samma betalningsprocess.

Bädda in en bokningswidget direkt på din webbplats eller Facebook-sida.

Acceptera betalningar vid bokningstillfället med Stripe-, Square- eller PayPal-integrationer.

Skapa detaljerade intäkts- och schemaläggningsrapporter för prestationsuppföljning.

Hantera kunder, spåra din kalender och ta emot betalningar med en mobilapp.

Begränsningar för Acuity Scheduling

Det finns standardiserade bokningsprocesser och intäktsrapporter, men avancerade analyser som kohortspårning eller djupgående konverteringsstatistik saknas.

Priser för Acuity Scheduling

Gratis provperiod

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 34 $/månad

Premium: 61 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

Acuity Scheduling – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acuity Scheduling?

Här är en recension från G2:

Kundvyn är enkel för kunderna att använda för att välja sina egna bokningstider. Jag gillar att Acuity kan försöka gruppera bokningar. Det gör det också möjligt för oss att ange att vi bara vill ha ett visst antal av en viss typ av bokningar under en given vecka (till exempel högst fyra nya kundkonsultationer per vecka).

Kundvyn är enkel för kunderna att använda för att välja sina egna bokningstider. Jag gillar att Acuity kan försöka gruppera bokningar. Det gör det också möjligt för oss att ange att vi bara vill ha ett visst antal av en viss typ av bokningar under en given vecka (till exempel högst fyra nya kundkonsultationer per vecka).

4. Setmore (Bäst för småföretag som vill ha inbyggd betalningshantering)

via Setmore

Setmore ger dig ett dra-och-släpp-gränssnitt där du kan ordna dina sessioner, gruppera dem i överskådliga kategorier och omorganisera dem när något ändras. Varje teammedlem får en egen kalender och bokningslänk där de kan lista alla sina tjänster med detaljer som varaktighet, pris osv.

För att underlätta onlinebokningen kan du lägga till en "Boka nu"-knapp på dina sociala mediesidor eller skapa QR-koder för flygblad, affischer eller kvitton.

Verktyget kan användas i en rad olika affärssammanhang: utbildningsinstitutioner kan boka gruppkurser och workshops, medan privata konsulter kan boka 1:1-sessioner online eller personligen.

Setmores bästa funktioner

Håll videomöten direkt genom att ansluta till Zoom, Teleport eller Google Meet.

Sälj kurser och workshops online med stöd för gruppbokningar för flera deltagare.

Få support för flera platser för franchisekedjor eller företag med flera filialer.

Acceptera onlinebetalningar genom integrationer med Square, Stripe och PayPal.

Synkronisera med Google Kalender för att få uppdateringar i realtid på din mobila enhet.

Setmores begränsningar

Att tilldela personal och resurser till specifika filialer kan vara tidskrävande för större organisationer.

Setmore-priser

Gratis

Pro: 12 $/månad per användare

Setmore-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 950 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Setmore?

Här är en recension från Capterra:

Jag gillar att kunna skicka en enkel länk till mina kunder så att de kan boka via den. Det sparar alla deras uppgifter åt mig och skickar påminnelser om bokningen till både mig och mina kunder. Priserna för Setmore är mycket rimliga för en småföretagare.

Jag gillar att kunna skicka en enkel länk till mina kunder så att de kan boka via den. Det sparar alla deras uppgifter åt mig och skickar påminnelser om bokningen till både mig och mina kunder. Priserna för Setmore är mycket rimliga för en småföretagare.

Med SimplyBook.me kan du driva din egen mobiloptimerade bokningswebbplats eller bädda in bokningswidgets på din befintliga webbplats.

Det har inbyggda marknadsföringsverktyg som hjälper till att behålla kunder och öka intäkterna utöver enkla bokningar med kuponger, presentkort, medlemskap och lojalitetssystem.

Du får också en praktisk funktion för att godkänna bokningar, som ger dig möjlighet att manuellt granska och godkänna bokningar innan du bekräftar dem. När en tjänst kräver utrustning, personal och rum bekräftas bokningarna först när alla nödvändiga resurser är tillgängliga.

SimplyBook. me bästa funktioner

Automatisera e-postmeddelanden, SMS-påminnelser, avbokningar och ombokningar för att minska antalet uteblivna besök.

Acceptera onlinebetalningar och depositioner för att säkra bokningar.

Få inbyggd integration med bokföringsverktyg som QuickBooks, FreshBooks och Xero för synkronisering av transaktioner.

Aktivera gruppbokningar (klasser eller evenemang) där flera kunder kan boka samma tid, med kapacitetskontroll.

SimplyBook.me begränsningar

Saknar inbyggd integration med verktyg för onlinekonferenser, vilket kan vara en nackdel för företag som behöver funktioner för virtuella möten.

SimplyBook. me-priser

Gratis

Grundläggande: 11,5 $/månad per användare

Standard: 34,75 $/månad per användare

Premium: 69,60 $/månad per användare

(Priser omräknade från euro till USD)

SimplyBook. me betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplyBook.me?

Här är en recension från Capterra:

Jag är väldigt nöjd med Simplybook.me. Det är en enkel bokningsplattform och precis vad jag letade efter. Den har också de flesta funktioner jag önskade mig.

Jag är väldigt nöjd med Simplybook.me. Det är en enkel bokningsplattform och precis vad jag letade efter. Den har också de flesta funktioner jag önskade mig.

6. TidyCal (Bäst för budgetvänlig schemaläggning med livstidsåtkomst)

via TidyCal

Om du letar efter en onlinebaserad schemaläggningsprogramvara med en användarvänlig design som gör det enkelt utan att överväldiga dig med onödiga funktioner, kan TidyCal vara ett bra val.

Idén är enkel: ange din tillgänglighet, dela din länk och låt kunder eller kollegor välja en tid. Denna plattform kan ansluta upp till 10 kalendrar (Google, Outlook, Apple). Dess flexibilitet gör att du kan skapa olika typer av möten, till exempel snabba incheckningar eller längre konsultationer, och tilldela dem anpassade tidslängder.

Du kan också skapa möteslänkar för Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Om du arbetar med globala kunder är TidyCals smarta tidszonsdetektering mycket praktisk.

TidyCals bästa funktioner

Lägg till buffertar mellan möten och ställ in dagliga bokningsgränser för att undvika överbokningar.

Använd round-robin-metoden för att automatiskt fördela inkommande möten mellan säljare eller supportagenter.

Skapa separata evenemangstyper (15 minuters konsultation, 1 timmes strategisamtal), var och en med sin egen varaktighet, buffertid, begränsningar etc.

Erbjud olika mötesplatsalternativ per bokningstyp

Exportera bokningsdata i CSV-filer för användning i dina andra verktyg.

Begränsningar för TidyCal

Vissa användare rapporterar problem med kalendersynkronisering, särskilt när händelser överlappar varandra.

Priser för TidyCal

Gratis

Individuell plan: 29 $ (engångsbetalning)

Agenturplan: 79 $ (engångsbetalning)

TidyCal-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TidyCal?

Här är en recension från Capterra:

TidyCal var enkelt att installera. Det var också mycket enkelt att integrera en betalningsprocessor för att kunna ta betalda möten. Överlag ett fantastiskt verktyg.

TidyCal var enkelt att installera. Det var också mycket enkelt att integrera en betalningsprocessor för att kunna ta betalda möten. Överlag ett fantastiskt verktyg.

7. Doodle (bäst för samordning av gruppmöten och omröstningar)

via Doodle

Doodle hjälper till att samordna möten, från snabba samtal mellan två personer till större gruppsessioner. Plattformen låter dig ange din tillgänglighet och dela en enkel länk så att inbjudna kan välja en tid som passar dem.

Detta onlineverktyg för möten håller din kalender synkroniserad, så när en tid bokas uppdateras din tillgänglighet automatiskt. Det hjälper till att undvika konflikter och förvirring även för återkommande möten eller organisationer med många anställda i olika tidszoner.

Det finns också en funktion som heter ”Boka åt någon annan” som gör det möjligt för assistenter och rekryterare att boka möten åt någon annan utan att behöva vänta på deras bekräftelse.

Doodles bästa funktioner

Justera tiderna automatiskt för deltagare i olika tidszoner, vilket eliminerar manuella konverteringsfel.

Lägg till anpassad branding, såsom logotyp, bakgrund, färger etc., för dina bokningssidor och omröstningar.

Synkronisera med Google Kalender, Microsoft Outlook/Office 365, iCloud etc. för att hålla tillgängligheten korrekt och undvika dubbelbokningar.

Förenkla gruppbokningen genom att låta deltagarna rösta på önskade mötestider.

Doodles begränsningar

Ingen inbyggd CRM eller djupgående automatisering av arbetsflöden jämfört med vissa av Doodles alternativ.

Doodle-priser

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Doodle?

Här är en recension från G2:

Jag gillar att Doodle gör det möjligt för många människor att samarbeta och träffas oavsett deras olika scheman.

Jag gillar att Doodle gör det möjligt för många människor att samarbeta och träffas oavsett deras olika scheman.

8. Square Appointments (Bäst för företag som också behöver POS-integration)

via Square Appointments

Square Appointments är ett schemaläggningsprogram utformat för företag som vill ha ett enkelt och pålitligt verktyg för att hantera sin verksamhet. Plattformen håller dina kalendrar, personalens scheman och kundinformation synkroniserade. Varje anställd får sin egen kalender, men allt synkroniseras automatiskt.

Du får också en tydlig överblick över dina kunder, så att du alltid vet vem som kommer och vilka tjänster de har använt, vilket gör det enklare att planera bemanning, prissättning och kampanjer.

När någon avbokar eller uteblir från en tid kan du skapa väntelistor för att snabbt fylla platsen.

Square Appointments bästa funktioner

Kombinera schemaläggning med betalningshantering för att hantera bokningar och transaktioner på ett och samma ställe.

Låt kunderna boka direkt från din webbplats med en bokningswidget.

Automatisera påminnelser via e-post och SMS för att minska antalet uteblivna besök och förbättra efterlevnaden av bokade tider.

Ställ in specifika behörigheter för personalen för att tillåta/begränsa åtkomst till funktioner och information inom plattformen.

Hantera scheman över flera platser, kalendrar och tidszoner

Begränsningar för Square Appointments

Square Appointments integreras väl med andra Square-tjänster, men integrationen med tredjepartsapplikationer utanför Square-ekosystemet kan vara begränsad.

Priser för Square Appointments

Gratis

Plus: 49 $/månad per plats

Premium: 149 $/månad per plats

Pro: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Square Appointments

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Square Appointments?

Här är en recension från Capterra:

Min totala upplevelse av Square Appointments var mycket positiv, eftersom det var så enkelt för mina kunder att boka mig direkt på Google. Om du är ny företagare kan du använda Square Appointments för att göra ditt liv mycket enklare.

Min totala upplevelse av Square Appointments var mycket positiv, eftersom det var så enkelt för mina kunder att boka mig direkt på Google. Om du är ny företagare kan du använda Square Appointments för att göra ditt liv mycket enklare.

9. vCita (Bäst för att kombinera schemaläggning med kundhantering)

via vcita

Om du är beroende av regelbunden kundkommunikation hjälper vcita dig att centralisera kundkommunikation, bokningar, dokument och betalningshistorik.

Denna programvara för småföretag kan automatisera bekräftelser av bokningar, påminnelser, uppföljningar samt betalningspåminnelser för obetalda fakturor. Det är också enkelt att ställa in triggbaserade automatiseringar (t.ex. födelsedagserbjudanden) för att engagera kunder och uppmuntra återkommande affärer.

De inbyggda analysfunktionerna går djupare än grundläggande schemaläggningsrapporter. Du kan se vilka tjänster som bokas oftast, vilka kunder som återkommer och hur intäkterna flödar över tid.

För företag i reglerade branscher erbjuder verktyget HIPAA-kompatibilitet och Business Associate Agreements (BAA), vilket är avgörande för integritet och efterlevnad av lagar och regler.

vcita bästa funktioner

Skapa väntelistor för fullbokade scheman och använd RSVP-funktionerna för evenemang med hög efterfrågan.

Lägg till widgeten för onlinebokning på din webbplats för enkel tidsbokning och betalning.

Ladda upp och dela filer, kontrakt, frågeformulär eller dokument med kunder via kundportalen.

Skapa flera personalkonton, var och ett med egna scheman, bokningar, meddelanden och behörigheter.

Fånga upp leads direkt från Facebook Messenger och integrera dem i ditt CRM-system.

Begränsningar för vcita

Saknar avancerade kalenderhanteringsfunktioner för komplexa scheman.

Priser för vcita

Basic: 35 $/månad per användare

Företag: 65 $/månad per användare

Platinum: 110 $/månad per användare

vcita-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om vcita?

Här är en recension från G2:

Som någon som har många roller i mitt företag är det otroligt hjälpsamt att ha verktyg för schemaläggning, kundhantering, fakturering och marknadsföring på ett och samma ställe. De nya AI-funktionerna har ärligt talat överraskat mig med hur intuitiva de är. Jag älskar hur de föreslår svar och hjälper mig att snabbt skriva engagerande marknadsföringsinnehåll.

Som någon som har många roller i mitt företag är det otroligt hjälpsamt att ha verktyg för schemaläggning, kundhantering, fakturering och marknadsföring på ett och samma ställe. De nya AI-funktionerna har ärligt talat överraskat mig med hur intuitiva de är. Jag älskar hur de föreslår svar och hjälper mig att snabbt skriva engagerande marknadsföringsinnehåll.

10. Vagaro (Bäst för skönhets-, hälso- och fitnessföretag)

via Vagaro

Vagaro är en plattform för företagsadministration som kombinerar tidsbokning, kalenderhantering, kunddatabaser, betalningar, lageruppföljning och marknadsföring i ett enda gränssnitt.

För företag med flera försäljningsställen kan kunddata, medlemskap, presentkort och paket delas mellan olika platser för en smidig upplevelse för kunderna. Ägarna kan också enkelt följa personalens prestationer, provisioner och scheman mellan olika filialer.

Verktyget har också en inbyggd POS för att ta emot betalningar och en kassainfrastruktur som stöder delade avgifter och alternativ för att köpa nu och betala senare.

Vagaro bästa funktioner

Få tillgång till marknadsföringsverktyg som automatiserade e-post- och SMS-kampanjer, anpassade kampanjer, dagliga erbjudanden, rabattkoder etc.

Bädda in bokningswidgets direkt på dina webbplatser eller sociala mediesidor för onlinebokning.

Integrera med QuickBooks, Xero och Gusto för smidig hantering av bokföring och löner.

Skicka påminnelser till ditt team och dina kunder för att minska antalet uteblivna besök.

Begränsningar med Vagaro

Verktyget erbjuder inte flerspråkigt stöd och användargränssnittet kan vara ganska förvirrande för nybörjare.

Vagaro-priser

Gratis

En plats: 23,99 $/månad per användare

Flera platser: Anpassade priser

Vagaro-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vagaro?

Här är en recension från G2:

Jag älskar hur Vagaro kombinerar funktionalitet och flöde – det samlar schemaläggning, SOAP-anteckningar och kundregister på ett och samma ställe utan att kännas klumpigt.

Jag älskar hur Vagaro kombinerar funktionalitet och flöde – det samlar schemaläggning, SOAP-anteckningar och kundregister på ett och samma ställe utan att kännas klumpigt.

11. Mindbody (Bäst för hantering av klasser och medlemskap)

via Mindbody

Mindbody är specialutvecklat för hälso-, fitness- och skönhetstjänster och hanterar allt från stora mängder bokningar till komplexa klassscheman, medlemskap, workshops och evenemang.

Det hjälper också ditt företag att bli upptäckt genom Mindbody-appen, webbplatswidgets, ClassPass och partnernätverk som Google och sociala medier, så att nya kunder enkelt kan hitta dig.

Verktygets AI-drivna assistent hanterar missade samtal, bokningsförfrågningar och kundfrågor dygnet runt. Detta säkerställer att inga potentiella bokningar eller leads går förlorade, även utanför kontorstid.

Mindbodys bästa funktioner

Ladda upp säkra, förinspelade hälsosessioner och dela dem direkt med kunderna med hjälp av Mindbodys verktyg för virtuell hälsa.

Aktivera först-till-kvarn-principen för bokning av platser med Pick-a-Spot, så att kunderna kan välja sin favoritplats i gruppträningspass.

Automatisera marknadsföringen med textmeddelanden och massutskick av e-post

Få franchiseliknande kontroller för företag som bedriver verksamhet på flera platser.

Få insikter om din verksamhet med omfattande rapportering och analys.

Begränsningar med Mindbody

Begränsade anpassningsmöjligheter för kundinriktade bokningar utan avancerad utvecklarsupport.

Mindbody-priser

Anpassade priser

Mindbody-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4/5 (över 2 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mindbody?

Här är en recension från G2:

Allt är organiserat och det är mycket enkelt att göra uppdateringar snabbt och effektivt. Det är enkelt att lägga till nya kunder och uppdatera deras scheman efter behov. Ett mycket effektivt verktyg för mig och mina kunders behov.

Allt är organiserat och det är mycket enkelt att göra uppdateringar snabbt och effektivt. Det är enkelt att lägga till nya kunder och uppdatera deras scheman efter behov. Ett mycket effektivt verktyg för mig och mina kunders behov.

12. Sign In App (Bäst för att minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser)

via Sign In App

För företag som vill ha en omfattande programvara för tidsbokning för att automatisera bokningar och förbättra kundkommunikationen är Sign In App ett bra alternativ.

Smart Messaging, som drivs av AI i ChatGPT-stil, kan automatiskt svara på kundfrågor, skicka ombokningslänkar och till och med hantera avbokningar.

Plattformen prioriterar också tillgänglighet; bokningssidorna uppfyller WCAG-standarder, stöder skärmläsare och inkluderar ett automatiserat röstbokningssystem, vilket gör det enkelt för alla kunder att boka möten.

Med anpassade rapporter kan du spåra populära tjänster, personalens tillgänglighet och platsens prestanda, så att du kan fatta välgrundade beslut om schemaläggning och bemanning.

Sign In App – bästa funktioner

Skapa bokningssidor med ditt varumärke, anpassade efter dina behov.

Få värdefull insikt i bokningstrender för att fatta datadrivna beslut.

Implementera arbetsflöden för bokningar med villkorlig logik, till exempel att skicka olika aviseringar baserat på bokningstyp eller kundstatus.

Erbjud API-åtkomst för utvecklare så att de kan skapa anpassade integrationer eller automatisera processer utöver standardalternativen.

Inloggningsappens begränsningar

Kräver tredjepartsintegrationer för virtuella bokningar, eftersom det inte finns några inbyggda verktyg för videokonferenser.

Priser för Sign In App

Gratis

Kärnfunktioner: 600 USD/webbplats (faktureras årligen)

Förbättrad: 1200 $/webbplats (faktureras årligen)

Pro: 1800 $/webbplats (faktureras årligen)

Sign In App-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sign In App?

Här är en recension från G2:

Jag älskar att använda systemet eftersom det är mycket enkelt och gör verksamheten lätt och rolig. Jag kan fokusera på andra viktiga uppgifter med vetskapen om att mina schemaläggningsbehov och bokningar alltid sköts på ett korrekt sätt!

Jag älskar att använda systemet eftersom det är mycket enkelt och gör verksamheten lätt och rolig. Jag kan fokusera på andra viktiga uppgifter med vetskapen om att mina schemaläggningsbehov och bokningar alltid sköts på ett korrekt sätt!

13. YouCanBookMe (Bäst för integration med Google- och Microsoft-kalendrar)

via YouCanBookMe

Med ett användarvänligt gränssnitt och avancerade funktioner ger YouCanBookMe dig den översikt du behöver för att fatta smarta beslut om hur du använder din tid och dina resurser.

Plattformens funktion Dynamic Availability låter dig ställa in olika tider för varje typ av tjänst, så att kunderna alltid ser korrekta alternativ. Den förbättrade analyspanelen ger insikter i dina bokningar, så att du kan spåra trender och mäta hur dina sessioner presterar över tid.

Kundupplevelsen kan anpassas med anpassade offline- och slutdatummeddelanden, så att alla som besöker din bokningssida vet varför en tid inte är tillgänglig.

YouCanBookMe bästa funktioner

Ställ in minsta och högsta varselperioder för att kontrollera när kunderna kan boka möten.

Bädda in din bokningssida direkt på din webbplats med hjälp av alternativet för inbäddning.

Skapa justerbara scheman och bokningar med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Lägg till en flytande knapp för att boka tid som förblir synlig när kunderna navigerar på din webbplats.

Integrera med tusentals verktyg via Zapier för att automatisera dina arbetsflöden.

YouCanBookMe-begränsningar

Saknar möjligheten att märka bokningar på olika sätt, till exempel ”Andra bokningen” eller ”Personlig bokning”, för att stödja noggrann dataanalys.

YouCanBookMe-priser

Gratis

Individuell: 9 $/månad per användare

Professional: 13 $/månad per användare

Team: 18 $/månad per användare

YouCanBookMe betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om YouCanBookMe?

Här är en recension från G2:

Bokningssidan är mycket anpassningsbar och har ett användarvänligt gränssnitt för att ändra tillgänglighetstider. E-postmeddelanden om nya möten är också mycket praktiska.

Bokningssidan är mycket anpassningsbar och har ett användarvänligt gränssnitt för att ändra tillgänglighetstider. E-postmeddelanden om nya möten är också mycket praktiska.

