Över 15 gratis, söta kalendermallar som hjälper dig att hålla ordning med stil

Planering behöver inte vara tråkigt! Med dessa bedårande, gratis och söta kalendermallar blir det enkelt att organisera dina dagar – samtidigt som du ger din schemaläggning en extra touch av charm. 🦄

Från pastellfärger och lekfulla klotter till blommiga teman och tecknade motiv – det finns en perfekt kalendermall som passar just din stil.

Oavsett om du organiserar din kalender, håller koll på deadlines, planerar evenemang eller skriver ner roliga helgplaner, gör dessa kalendrar det lika roligt att hålla ordning som att använda din favoritanteckningsbok!

Behöver du något funktionellt men samtidigt roligt? Använd en som marknadsföringskalender, planeringsverktyg för sociala medier eller som din personliga möteskalender.

I det här blogginlägget hittar du över 15 söta kalendermallar för alla behov – från dagliga planerare till teamscheman – som hjälper dig att hålla ordning, nå dina månatliga mål och se fantastisk ut medan du gör det!

Vad är söta kalendermallar?

Söta kalendermallar är visuellt tilltalande verktyg som är utformade för att hjälpa dig att organisera din kalender och samtidigt göra tidsplaneringen roligare. Dessa mallar kombinerar funktionalitet med kreativitet, så att du kan hantera din schemaläggning effektivt utan att känna dig överväldigad av vardagliga uppgifter.

För yrkesverksamma som arbetar med kalenderhantering är dessa redigerbara mallar ett roligt och stilfullt sätt att hålla koll på möten, avtalade tider och projektdeadlines. De integreras också smidigt med onlinekalendrar, så att du kan synkronisera, komma åt och redigera ditt schema från flera enheter.

Med olika anpassningsbara layouter erbjuder dessa mallar en effektiv lösning för att hantera din tid samtidigt som allt hålls snyggt och effektivt. Du kan använda dem för att planera projekt, hålla koll på deadlines och säkerställa smidig projektledning på sociala medier.

🧠 Kul fakta: Ordet ”deadline ” syftade en gång på ”en linje ritad inom eller runt ett fängelse som en fånge passerar på risk att bli skjuten”. Med tiden utvecklades det till den moderna definitionen av en tidsgräns eller förfallodag!

Vad kännetecknar en bra och söt kalendermall?

En bra kalendermall ska balansera funktionalitet med design, så att den blir både praktisk och rolig. Den ska ha lekfulla mönster, pastellfärger eller charmiga illustrationer samtidigt som den är lätt att läsa och navigera i.

Här är vad du bör leta efter:

Färgglada och tilltalande: Ljusa färger, lekfulla typsnitt och unika mönster gör kalendern rolig och tilltalande, vilket uppmuntrar dig att hålla dig till ditt schema.

Utrymme för aktiviteter : Inkludera gott om utrymme för anteckningar eller påminnelser, såsom möten, projektmilstolpar eller familjehändelser.

Utskriftsbara alternativ : Välj mallar med utskriftsvänliga designer, så att du enkelt kan få en fysisk kopia av din kalender.

Uppgiftsspecifika planeringssektioner : Inkludera särskilda sektioner för : Inkludera särskilda sektioner för projektledningskalendrar så att du kan planera uppgifter och deadlines.

Innehållsmarknadsföring : Planera och följ upp din marknadsföringsstrategi genom att lägga till specifika avsnitt för kampanjscheman och innehållsinlägg.

Mallar för tidshantering : Integrera dagliga, veckovisa eller månatliga planeringssektioner som hjälper dig att prioritera uppgifter och följa upp mål på ett effektivt sätt.

Mångsidiga layouter: En bra kalendermall erbjuder flexibilitet med alternativ som veckoplanering, månadsplanering eller dagplanering. Flera vyer gör kalenderorganisationen mer flexibel och effektiv.

Över 15 söta kalendermallar

Utforska några av de bästa kalendermallarna som finns idag för att organisera din schemaläggning och öka produktiviteten!

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Hämta gratis mall Håll ordning på dina uppgifter och evenemang på ett och samma ställe med ClickUp-kalenderplaneringsmallen.

ClickUp Calendar Planner Template samlar alla dina uppgifter, möten och evenemang i en visuell vy. Den låter dig snabbt skapa och hantera deadlines och hålla allt organiserat på ett och samma ställe.

Använd mallen för att:

Planera personliga och projektrelaterade uppgifter efter datum, typ och prioritet.

Filtrera uppgifter efter status eller brådskandehet för att balansera teamets arbetsbelastning.

Redigera uppgifter i bulk och exportera data för att enkelt hantera stora mängder aktiviteter.

Spåra evenemangsplatser direkt från kalendern med Google Maps-integration.

Bifoga kvitton och hantera dina finanser smidigt med den inbyggda budgetfunktionen.

Perfekt för: Projektledare och evenemangsplanerare som vill öka samarbetet i teamet och övervaka framstegen.

💡 Proffstips: Har du provat ClickUp Calendar? Det är en AI-driven kalender som samlar alla våra scheman på ett ställe, låter dig lägga till uppgifter och deadlines med ett enkelt drag-och-släpp och använder AI för att lista dina prioriteringar, deadlines och tidsbegränsade mål!

2. ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista

Hämta gratis mall Hantera dina åtaganden, tilldela färger till uppgifter och spåra deadlines med hjälp av ClickUp-kalenderns att göra-lista-mall.

Ta kontroll över din tid och dina uppgifter med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista. Hantera dina åtaganden på ett ställe med en tydlig översikt över veckan, varannan vecka eller månaden.

Du kan använda den här mallen för att:

Prioritera uppgifter med dra-och-släpp-funktionalitet och färgkodning för brådskande ärenden.

Följ framstegen visuellt med emojis

Acceptera och hantera mötesförfrågningar med ett särskilt formulär där du anger hur brådskande det är och önskade tider.

Organisera förfrågningar i en statusbaserad lista för enkel spårning

Perfekt för: Frilansare som balanserar flera projekt, familj och personliga åtaganden

3. Den moderna kalendermallen för sociala medier från ClickUp

Hämta gratis mall Hantera enkelt din kalender för sociala medier och schemalägg inlägg på flera kanaler med ClickUps moderna kalendermall för sociala medier.

Sociala medier spelar en avgörande roll för att driva framgång för alla marknadsföringsstrategier. Men att hantera innehåll, hålla ordning och upprätthålla en konkurrensfördel kan snabbt bli överväldigande. Det är där ClickUps moderna kalendermall för sociala medier kommer in. Den erbjuder en strömlinjeformad lösning som hjälper dig att hålla koll på dina sociala medier.

Med denna mall för sociala medier kan du:

Planera och organisera ditt innehåll effektivt på olika plattformar

Centraliserat utrymme för att säkerställa att allt ditt innehåll planeras och spåras på ett och samma ställe.

Övervaka resultatet av dina inlägg i realtid, så att du snabbt kan anpassa din strategi.

Mät framgång med hjälp av datavisualiseringsverktyg

Analysera viktiga mätvärden och justera din strategi för optimala resultat.

Perfekt för: Sociala medieansvariga, innehållsskapare och marknadsföringsteam som vill planera, schemalägga och spåra innehåll på flera plattformar på ett effektivt sätt.

4. ClickUps års kalender mall

Hämta gratis mall Markera milstolpar och mål från hela året i ClickUps årskalendermall.

Håll koll på dina mål och milstolpar för hela året över alla avdelningar med ClickUps årskalendermall. Samla alla uppgifter och händelser i en visuell tidslinje för bättre hantering.

Denna mall kan hjälpa dig att:

Märk uppgifter efter kvartal för effektiv långsiktig planering.

Följ framstegen i realtid med automatiskt uppdaterade framstegsfält.

Filtrera uppgifter och justera tidslinjer med en flexibel kalendervy.

Utnyttja ClickUp Brains AI-drivna insikter för smidig datatillgång.

Håll din årsplan uppdaterad med insikter från hela företaget.

Perfekt för: Team som fokuserar på att samordna avdelningsöverskridande aktiviteter

5. ClickUp-mallen för veckokalender

Hämta gratis mall Få en översikt över din vecka och planera med hjälp av ClickUps veckokalendermall.

Att organisera ditt arbete och privatliv behöver inte kännas överväldigande. Med ClickUps veckokalendermall kan du enkelt planera och visualisera hela din vecka på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du:

Hantera uppgifter, sätt deadlines och följ upp framstegen under veckan.

Prioritera dagliga uppgifter, se till att produktiviteten förblir hög och att deadlines hålls utan stress.

Håll koll på evenemang, möten och avtal med realtidsuppdateringar som synkroniseras mellan olika enheter.

Perfekt för: Yrkesverksamma och privatpersoner som vill optimera sin veckoplanering och uppgiftshantering.

👀Visste du att? Några av de tidigaste omnämnandena av ordet ”deadline” går tillbaka till 1863 och finns i dagböcker som fördes av fångna soldater under inbördeskriget.

6. ClickUp-mallen för daglig planering

Hämta gratis mall Håll koll på dina dagliga uppgifter och projekt med ClickUps mall för daglig planering.

Tänk dig att du kan hantera din tid bättre, minska stressen och öka produktiviteten – allt med ett enda verktyg. ClickUp Daily Planner Template gör detta möjligt! Använd denna intuitiva mall för att enkelt organisera dina uppgifter i kategorier som Personligt, Arbete eller Mål.

Så här hjälper det dig att ha koll på allt:

Håll koll på återkommande aktiviteter som träning, betalning av räkningar eller färdigställande av rapporter med hjälp av vanespåraren.

Hantera engångshändelser som läkarbesök eller möten under personliga uppgifter.

Sätt deadlines, prioritera uppgifter och anpassa mallen genom att lägga till egna kolumner eller statusar.

Perfekt för: Alla som vill förbättra sin dagliga organisation och produktivitet samtidigt som de håller koll på sina vanor och personliga uppgifter.

7. ClickUp-mallen för publiceringskalender

Hämta gratis mall Håll koll på dina sociala medier med ClickUps mall för publiceringskalender.

ClickUp Posting Calendar Template ger dig ett centralt utrymme för att hantera schemalagt och publicerat innehåll så att du inte glömmer bort viktiga detaljer.

Denna mall hjälper dig att:

Kategorisera inlägg efter innehållstyp, plattform och publiceringsdatum för tydlighetens skull.

Använd färgkodade uppgiftskort för att följa framstegen och lägga till specifika anteckningar.

Uppdatera uppgiftsstatus i realtid för noggrann spårning

Markera oplanerade inlägg i den inbyggda sidofältet för att undvika förbiseenden.

Anpassa varumärkesboken för att hålla visuella element och budskap konsekventa på alla plattformar.

Perfekt för: Sociala medier-team som hanterar innehållsskapande och schemaläggning på flera plattformar.

8. ClickUps redaktionella kalendermall

Hämta gratis mall Spåra dina innehållsprojekt med ClickUps mall för redaktionell kalenderlista.

Det kan ofta vara svårt att hantera flera redaktionella projekt, särskilt när du måste hålla koll på varje steg i publiceringsprocessen. ClickUps mall för redaktionell kalender löser detta genom att visa alla uppgifter på ett överskådligt sätt i en lättanvänd instrumentpanel.

Så här kan den här mallen hjälpa dig:

Använd ett formulär för innehållsförfrågningar så att teammedlemmarna kan skicka in idéer eller briefs, som automatiskt läggs till i en centraliserad lista.

Få en tidslinjebaserad översikt över schemalagda kampanjer, gruppera innehåll efter typ, författare och målkanal.

Anpassa kampanjer efter gransknings- och lanseringsdatum för bättre samordning.

Ange revisionsnivåer för uppgifter för att prioritera arbetet.

Övervaka varje steg i innehållets livscykel med integrerad framstegsspårning.

Perfekt för: Innehållsansvariga som behöver upprätthålla ordning och effektivitet i flera redaktionella projekt.

Läs också: Hur undviker man planeringsfel?

9. ClickUp PTO-kalendermall

Hämta gratis mall Håll koll på alla dina teammedlemmars ledighet på ett och samma ställe med ClickUp PTO-kalendermallen.

ClickUp PTO-kalendermallen hjälper dig att hantera anställdas ledighet, inklusive semesterdagar, helgdagar, sjukfrånvaro och personliga händelser. Den gör det möjligt för dig att spåra teamets tillgänglighet och förhindra schemakonflikter och utbrändhet under hektiska perioder.

Denna kraftfulla mall hjälper dig att:

Visualisera exakta dagar och timmar som du tar ledigt för tydlig uppföljning.

Se och spåra anställdas semestrar på ett och samma ställe

Minska risken för schemakonflikter

Identifiera luckor i täckningen och planera för personalbehov

Använd mallen för att skicka in PTO-förfrågningar, justera varaktighet, hantera inlämningar och godkänna eller avslå förfrågningar.

Perfekt för: Chefer eller HR-team i medelstora till stora organisationer som behöver en effektiv lösning för att spåra anställdas ledighet och balansera arbetsbelastningen.

👀 Visste du att? Den julianska kalendern, som infördes av Julius Caesar år 45 f.Kr., baserades på ett solår på 365 1/4 dagar. Även om den inkluderade skottår ersattes den så småningom av den gregorianska kalendern år 1582 på grund av små felaktigheter i årets längd.

10. ClickUp-mallen för innehållskalender

Hämta gratis mall Se alla innehållsuppgifter, deadlines och teamuppdrag i en tidslinje med hjälp av ClickUp Content Calendar Template.

Det är lätt att tappa överblicken när din innehållsplan omfattar bloggar, e-postmeddelanden och sociala medier. ClickUp Content Calendar Template samlar all din innehållsplanering på ett ställe, vilket ger dig en tydlig översikt över ditt schema över veckor eller månader.

Du kan använda denna innehållskalendermall för att:

Sortera arbetsflöden efter kanal – e-post, blogg eller sociala medier – och hantera varje kanal i sin egen mapp.

Använd anpassade fält för att spåra marknadsföringsstadiet och revisionsdatum för varje innehållsdel.

Se alla uppgifter i den samlade innehållskalendern för att snabbt identifiera de som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Perfekt för: Innehållsmarknadsföringsteam som spårar flera kampanjer och deadlines

11. ClickUps månadsplaneringsmall

Hämta gratis mall Organisera och tilldela månatliga aktiviteter till olika team i en central vy med ClickUps månatliga schemamall.

Har du svårt att organisera ditt teams uppgifter och deadlines för en hel månad? ClickUps månadsplaneringsmall hjälper dig att hålla koll på allt!

Med den här mallen kan du:

Få en tydlig överblick över kommande uppgifter, deadlines och projektets framsteg.

Använd Gantt-diagrammet för att visualisera hela månaden och se hur uppgifterna passar ihop.

Markera "Team Member Box View" för att se varje persons uppgifter och balansera arbetsbelastningen.

Organisera uppgifter i "Utbetalningslista" efter scheman, timpriser och förfallodatum för enkel spårning av utbetalningar.

Spåra budgetar och kostnader med hjälp av inbyggda formler

Perfekt för: Team som hanterar månatliga projekt, introduktionsprocesser och utbildningsscheman.

12. ClickUp-teamets schemamall

Hämta gratis mall Övervaka ditt teams arbetsbelastning och deadlines för förbättrad resursallokering med ClickUp Team Schedule Template.

Att hantera ett teams schema kräver ett strukturerat system som tar hänsyn till projektets tidsplaner, individuella ansvarsområden och resursfördelning. ClickUp Team Schedule Template förenklar denna process genom att ge dig en tydlig och organiserad översikt över allt som ditt team behöver åstadkomma.

Planera projektets milstolpar, tilldela deadlines och planera utbildningar, presentationer och kundåtaganden. Håll god översikt så att alla vet vad som väntar och samtidigt har tid att fokusera på arbetet. Mallen innehåller fyra fördefinierade vyer för att strukturera ditt teams schema på ett effektivt sätt:

Projektaktivitetslista: Visar alla tilldelade uppgifter på ett ställe för snabb referens.

Veckoschema i tavelvy: Organiserar uppgifter efter förfallodatum för en strukturerad veckovis översikt.

Arbetsbelastningsvy: Visar uppgiftsfördelningen inom teamet för att balansera arbetsbelastningen.

Perfekt för: Team som vill hantera scheman, spåra individuella ansvarsområden och upprätthålla organiserade arbetsflöden.

13. ClickUp-marknadsföringskalendermallen

Hämta gratis mall Spåra arbetsflöden, övervaka teamets kapacitet och justera efter behov med hjälp av ClickUp-marknadsföringskalendermallen.

Marknadsföringskampanjer involverar flera rörliga delar – deadlines, godkännande av innehåll och skiftande prioriteringar. ClickUp-mallen för marknadsföringskalender hjälper dig att organisera kampanjer, hantera resurser och spåra framsteg på ett och samma ställe.

Med den här mallen kan du:

Håll enkelt koll på kommande kampanjer och evenemang

Hantera uppgifter med hjälp av automatisering, påminnelser och anpassade vyer.

Prioritera aktiviteter med stor påverkan med en enkel databas utan kodning.

Utforska enskilda kampanjer, få en bred projektöversikt och spåra budgetpåverkan med sex unika vyer.

Ställ in fyra flaggnivåer (låg till brådskande) för att prioritera uppgifter och hålla ditt team fokuserat.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som hanterar flera kampanjer, optimerar arbetsflödet och håller koll på prioriteringar och budgetar.

14. Retrokalendermall från Canva

via Canva

Om du letar efter en kalender som kombinerar funktion och charm är Retro Calendar Template by Canva ett utmärkt val. Den är designad med en retroestetik som ger personlighet åt alla utrymmen och har en lättnavigerad layout för alla dina möten, evenemang och viktiga datum.

Du kan använda den här mallen för att:

Håll koll på månadsmålen med tydligt markerade sektioner som gör det enkelt att hålla ordning.

Kom ihåg födelsedagar och viktiga händelser med särskilda utrymmen för speciella datum.

Anpassa mallen efter dina personliga eller professionella behov.

Perfekt för: Personer som vill ha en funktionell men stilren kalender för personligt bruk, som kombinerar nostalgisk design med praktisk funktionalitet.

15. Lekfull månadskalendermall från Canva

via Canva

Liva upp din månadskalender med den lekfulla månadskalendermallen från Canva. Med sin livfulla och roliga design ger denna kalender energi och organisation till din månad.

Du kan använda den här mallen för att:

Hantera uppgifter effektivt genom att markera dem i lättlästa rutor.

Håll ordning och motivation med en design som ger positivitet till din planering.

Perfekt för: Kreativa yrkesverksamma, studenter eller alla som gillar en livfull och rolig approach till planering.

Läs också: De bästa familjekalenderapparna

16. Mall för veckokalender för välbefinnande från Canva

via Canva

Wellness Weekly Calendar Template by Canva hjälper lärare att organisera lektioner med fokus på välbefinnande och social-emotionellt lärande (SEL). Den erbjuder strukturerade utrymmen för dagliga lektioner, SEL-aktiviteter och välbefinnandeövningar, vilket säkerställer att lärare kan balansera akademiskt innehåll med emotionell utveckling.

Mallens geometriska design och färgkodning gör att du kan:

Följ enkelt lektionernas framsteg under veckan

Markera viktiga aktiviteter för att hålla ordning och fokusera.

Skillnad visuellt mellan lektioner, SEL-aktiviteter och hälsoövningar

Perfekt för: Lärare, skolkuratorer eller hälsokoordinatorer som vill integrera emotionellt och socialt lärande i sina veckoplaner.

17. Kalendermall i tecknad stil från Freepik

via Freepik

Om du vill ge din kalender en rolig och fantasifull touch är Cartoon Style Calendar Template från Freepik det rätta valet! Med sitt charmiga koaladesign är den här mallen perfekt för alla som älskar lekfulla bilder med djurmotiv.

Du kan använda den här mallen för att:

Organisera uppgifter, datum och möten samtidigt som du behåller en lekfull estetik.

Liva upp din kalender med roliga och livfulla bilder.

Anpassa din schemaläggning för att göra den dagliga planeringen roligare.

Perfekt för: Alla som vill organisera sina uppgifter och samtidigt njuta av en lekfull kalender med djurmotiv.

18. Söt födelsedagskalendermall från Freepik

via Freepik

Den söta födelsedagskalendermallen från Freepik ger en rolig och livfull touch till organiseringen av födelsedagar! Med bedårande illustrationer blir det en glädje att hålla reda på födelsedagar.

Här är vad du kan göra med den här mallen:

Håll koll på födelsedagar med hjälp av den färgglada, söta designen.

Anpassa datum för olika typer av firanden

Lägg till personliga anteckningar och påminnelser så att du inte missar några speciella tillfällen.

Njut av att planera födelsedagar med ljusa och roliga illustrationer.

Perfekt för: Familjer, evenemangsplanerare eller alla som gillar att fira födelsedagar med stil.

Välj den perfekta söta kalendermallen med ClickUp

Att vara organiserad behöver inte innebära att man måste offra stilen.

Med ett stort utbud av söta kalendermallar, från lekfulla designer till kreativa men professionella layouter, kan du hitta den perfekta mallen som passar dina behov och preferenser. Du kan också dela dem med dina vänner och familj!

Oavsett om du hanterar personliga uppgifter, teamprojekt eller innehållsplanering erbjuder ClickUps mallar en perfekt lösning för att visualisera ditt schema och öka produktiviteten. Och du kan enkelt ladda ner dem!

Få tillgång till över 500 mallar för att hitta det perfekta verktyget för ditt team och hantera projekt. Registrera dig nu för att komma igång!