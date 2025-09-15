10 Asana-mallar för sprintplanering för agila team

I agila projekt kan lite oavslutat arbete verka ofarligt tills det blir en vana. Många team drabbas av dessa sprintöverskridningar och faller offer för försämrad förutsägbarhet och ökande leveranspress.

Vad är orsaken? Ofta är det otydliga prioriteringar, överdrivna åtaganden eller bristande struktur i sprintplaneringen.

Det är därför som en dedikerad mall för sprintplanering kan vara så avgörande. Asanas mallar för sprintplanering hjälper dig att realistiskt bedöma arbetsbelastningen, hålla prioriteringarna synliga och se till att din backlog hanteras på ett sätt som minimerar överföringar, så att ditt team kan starta (och avsluta) varje sprint på ett starkt sätt.

I den här guiden utforskar vi de bästa Asana-mallarna för sprintplanering som hjälper dig att förvandla ”vi tar itu med det i nästa sprint” till ”klart och levererat”.

De bästa mallarna för sprintplanering i Asana och ClickUp

Vad kännetecknar en bra Asana-mall för sprintplanering?

En välkonstruerad Asana-mall för sprintplanering hjälper dig att samordna ditt team, kartlägga sprintmål och hålla fokus på det arbete som är viktigast. Det blir enklare att tilldela uppgifter, ange deadlines, följa upp framsteg och granska vad som fungerade i den föregående sprinten.

Här är vad du ska leta efter i de bästa Asana-mallarna för sprintplanering för effektiv uppgiftshantering:

Tydliga sprintmål: Mallen för sprintplanering ska hjälpa dig att identifiera och definiera vad som är framgång för den kommande sprinten.

Definierade användarberättelser och backlog-poster: De mest värdefulla funktionerna eller korrigeringarna bör registreras genom att dela upp produktbackloggen i användbara användarberättelser.

Kapacitetsbaserad uppgiftsfördelning: Mallen ska hjälpa till att fördela uppgifter utifrån varje teammedlems tillgänglighet för att upprätthålla en balanserad arbetsbelastning.

Förfallodatum och prioriteringar: Det måste hjälpa dig att sätta deadlines och rangordna uppgifter efter prioritet för att hålla Det måste hjälpa dig att sätta deadlines och rangordna uppgifter efter prioritet för att hålla sprintschemat på rätt spår och minska beslutsutmattning.

Avsnitt om sprintgenomgång: Mallen för sprintplanering bör innehålla utrymme för att spåra slutförda uppgifter, registrera feedback och planera åtgärder för nästa sprintmöte.

Samarbetsvänlig struktur: Den ska göra det möjligt för teammedlemmar, Scrum Master och intressenter att lämna kommentarer, dela idéer och hålla sig uppdaterade om projektdetaljer.

De bästa Asana-mallarna för sprintplanering som du bör kolla in

Här är de bästa Asana-mallarna för sprintplanering som hjälper dig att identifiera prioriteringar, skapa ansvarstagande och nå framgång:

1. Asana-mall för produktbacklogg

via Asana

Asanas produktbackloggmall är en återanvändbar mall för att skapa agila produktbackloggar, tydligt indelade efter prioritet. Detta säkerställer att dina produktteam tar sig an rätt uppgifter vid rätt tidpunkt, vilket effektiviserar sprintplaneringen och förfiningen av backloggen. Använd den för att upprätthålla sammanhängande produktbackloggar för flera produkter och säkerställa att varje enskild uppgift har all den kontext som en utvecklare behöver för att kunna slutföra den på ett bra sätt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera uppgifter i prioriterade backloggar för nya projekt

Effektivisera statusuppdateringar och håll alla informerade utan ansträngning.

Automatisera rutinuppgifter för att frigöra tid för ditt team.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, utvecklingsteam och agila praktiker inom teknik, mjukvaruutveckling eller andra branscher som behöver konsekvent produktleverans.

2. Asana-mall för sprintretrospektiv

via Asana

Asanas mall för sprintretrospektiv är utformad för att hjälpa agila team att hantera sin agenda för sprintretrospektiv och följa upp åtgärder. Den säkerställer att dina diskussioner håller sig på rätt spår och att värdefulla insikter leder till konkreta processförbättringar för framtida sprintar.

Genom att tillhandahålla ett tydligt ramverk för feedback och genomförbara uppgifter organiserar mallen ditt teams briljanta idéer på ett bättre sätt. I slutändan sparar du tid genom att standardisera din retrospektiva process.

Här är varför du kommer att gilla det:

Strukturera din retrospektiva agenda för tydliga, handlingsinriktade diskussioner.

Spåra feedback om vad som gick bra och vad som inte gick bra, för att informera framtida sprintar.

Skapa och tilldela åtgärdspunkter direkt från insikter

🔑 Perfekt för: Agila och Scrum-team, produktutvecklingsteam och projektledare som fokuserar på kontinuerlig förbättring och optimering av sina sprintprocesser.

👀 Visste du att? 24,6 % av organisationerna använder nu agila metoder som Scrum, medan 31,5 % använder en hybridmodell (agil + prediktiv).

3. Asana-mall för sprintplanering

via Asana

Asanas mall för sprintplanering hjälper agila team att planera, hantera och följa upp sina sprints på ett effektivt sätt. Den ger den struktur som behövs för att prioritera uppgifter, bedöma teamets kapacitet och säkerställa att arbetet fortskrider smidigt från den initiala planeringen till slutförandet.

Mallen säkerställer att dina sprintplaner korrekt återspeglar ditt teams faktiska arbete, vilket förhindrar överbelastning och maximerar effektiviteten. Den erbjuder ett centralt system för registrering av alla uppgifter, deadlines och uppdateringar, vilket eliminerar dubbelarbete.

Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra arbetet enkelt genom alla sprintfaser

Visualisera din sprint i olika anpassningsbara vyer, till exempel en lista, en tavla, en tidslinje och en kalender.

Standardisera sättet du hanterar och spårar backlog-poster för att få enhetlig information i hela teamet.

🔑 Perfekt för: Agila utvecklingsteam, projektledare och produktteam inom mjukvara, teknik och alla områden som använder sprintar för effektiv projektgenomförande.

💡 Proffstips: En Asana-mall för sprintplanering kan hjälpa dig att kartlägga uppgifter, sätta prioriteringar och visualisera din sprint. Men här är haken – du måste fortfarande manuellt tolka projektbeskrivningen, dela upp den i berättelser och bestämma vad som är realistiskt för nästa sprint. Istället för att spendera timmar på att analysera en brief kan du klistra in den i världens mest kompletta arbets-AI, även känd som ClickUp Brain, och få en sprintklar plan på några sekunder – komplett med prioriterade användarberättelser, uppskattad arbetsinsats och beroendemappning. Skapa en sprintplan på några sekunder med ClickUp Brain

4. Asana-mall för produktutveckling

via Asana

Asanas produktutvecklingsmall standardiserar och effektiviserar din produktutvecklingsprocess från idé till lansering. Den hjälper dig att samarbeta effektivt med tvärfunktionella team, spåra framsteg på ett transparent sätt och hålla alla intressenter informerade på ett och samma ställe.

Mallen minskar förvirring och fel genom att tillhandahålla en enhetlig uppsättning steg som alla kan följa, vilket ökar effektiviteten och säkerställer att kritiska uppgifter slutförs enligt schemat.

Här är varför du kommer att gilla det:

Fånga upp alla projektuppgifter, inklusive tvärfunktionella, för att förhindra missade steg och försenad genomförande.

Effektivisera processer för att minska omarbetningar och slöseri med arbetsinsatser.

Koppla samman integrationer och arbetsflöden på en plats som är tillgänglig för alla intressenter.

🔑 Perfekt för: Produktchefer, utvecklingsteam och tvärfunktionella avdelningar i alla branscher som vill skapa struktur och effektivitet i sin produktutvecklingscykel.

5. Mall för användbarhetstestning i Asana

via Asana

Asanas mall för användbarhetstestning effektiviserar dina användarundersökningar och användbarhetssessioner. Den hjälper dig att skapa och upprepa konsekventa processer, vilket sparar värdefull tid vid förberedelserna inför varje undersökningssession och säkerställer att dina data är tillförlitliga och korrekta.

Genom att använda den här mallen minskar du risken för inkonsekventa experiment, vilket gör att du kan fokusera mer på att analysera resultaten. Den främjar effektiv planering, hypotesbildning och förberedelser, vilket gör dina användarundersökningar mer effektiva.

Här är varför du kommer att gilla det:

Planera dina planeringsfaser, inklusive hypoteser och deltagarkrav.

Spåra, prioritera och dela insikter för att identifiera trender över tid.

Skapa konsekventa forskningssessioner och undvik att uppfinna hjulet på nytt varje gång.

🔑 Perfekt för: UX-forskare, produktteam och marknadsföringspersonal som regelbundet genomför användbarhetstester och användarundersökningar för att samla in insikter om målgruppen.

➡️ Läs också: Hur man planerar och genomför en produktiv sprint

6. Asana Agile-projektplanmall

via Asana

Asanas mall för agila projektplaner hjälper ditt team att organisera uppgifter i en visuellt intuitiv Kanban-tavla, vilket ger en snabb överblick över projektets olika faser. Det påskyndar din projektplanering genom att säkerställa en konsekvent organisation och insyn i framstegen.

Mallen gör det möjligt för ditt team att samarbeta i realtid genom att visualisera pågående arbete och tillhandahålla automatiserad rapportering, vilket eliminerar föråldrad projektdokumentation.

Här är varför du kommer att gilla det:

Se hur uppgifterna enkelt flyttas mellan stegen "Att göra", "Pågår" och "Klar".

Identifiera viktiga projektkontrollpunkter med hjälp av milstolpar.

Hantera uppgiftsberoenden, identifiera vad som hindrar ditt teams arbete och vidta åtgärder för att lösa problemen.

🔑 Perfekt för: Agila team, mjukvaruutvecklare, produktchefer och marknadsföringsteam för hantering av iterativa projekt och förbättrad samverkan.

7. Asanas mall för strategisk planering

via Asana

Asanas mall för strategisk planering fungerar som din färdplan och kopplar samman ditt företags övergripande mission och vision med de konkreta åtgärder som kommer att förverkliga dem. Den är avgörande för att definiera prioriteringar och säkerställa att alla insatser stödjer dina slutgiltiga affärsmål.

Denna mall möjliggör också snabba justeringar av din plan, effektiviserar tvärfunktionellt arbete och säkerställer att alla är medvetna om sina prioriteringar, vilket minskar väntetiderna för direktiv.

Här är varför du kommer att gilla det:

Koppla det dagliga arbetet direkt till företagets mål för ett tydligt syfte.

Planera kapacitet och mät arbetsbelastning och resurser enkelt

Få en översikt över projektets framsteg och hantera beroenden utan ansträngning.

🔑 Perfekt för: Nya företag, etablerade företag som planerar för långsiktig tillväxt och ideella organisationer som vill vara transparenta gentemot intressenterna när det gäller deras påverkan och mål.

8. Asana-mall för kapacitetsplanering

via Asana

Asanas kapacitetsplaneringsmall säkerställer att du har tillräcklig teamtillgänglighet för att slutföra uppgifter i tid. Den beskriver dina viktigaste resurser, låter dig beräkna deras tillgängliga och tilldelade timmar och spårar under- eller överutnyttjande med hjälp av färgkodade statusar.

Det hjälper inte bara vid planeringen utan också vid anpassningen till förändringar i farten, vilket eliminerar behovet av att börja om från början för varje nytt projekt.

Du kan kontinuerligt övervaka teamets kapacitet i realtid, justera projektets omfattning, lägga till teammedlemmar eller förlänga tidslinjerna efter behov.

Här är varför du kommer att gilla det:

Uppdatera kapacitetskrav, teamets tillgänglighet och deadlines i realtid.

Planera teamets kapacitet direkt där arbetet utförs

Dela insikter om teamets kapacitet med projektets intressenter och teammedlemmar för ökad transparens.

🔑 Perfekt för: Projektledare, teamledare och resurschefer i kreativa byråer, IT-avdelningar och marknadsföringsteam som vill optimera teamets bandbredd och förhindra flaskhalsar i projekten.

9. Asana-mall för kickoff-möte

via Asana

Vill du planera, genomföra och följa upp ditt kickoff-möte på ett och samma ställe?

Asanas mall för kickoff-möten effektiviserar kickoff-processen genom att tillhandahålla allt du behöver. Använd den för att dela dagordningar, tilldela åtgärder och till och med ta detaljerade mötesanteckningar. Detta samlar all information för intressenterna och säkerställer att alla är informerade och förberedda när arbetet faktiskt börjar.

Den största fördelen? Du kan enkelt kopiera och använda den som mall för alla dina nya projektstarter.

Här är varför du kommer att gilla det:

Dela mötesroller och dagordningspunkter utan problem, utan att duplicera information eller lägga till extra arbete.

Tilldela ägare för diskussionsämnen, klargör ansvarsområden och säkerställ ansvarsskyldighet.

Uppdatera mötesagendan enkelt när projektets prioriteringar förändras över tid.

🔑 Perfekt för: Projektledare, teamledare och alla som initierar nya projekt inom alla branscher, för att säkerställa en konsekvent och effektiv start varje gång.

➡️ Läs också: Gratis mallar för projektledning i Asana

10. Asana-mall för projektomfattningshantering

via Asa n a

🧠 Rolig fakta: Scope creep påverkar 40 % av projekten i organisationer som försummar mjuka färdigheter, jämfört med 28 % i organisationer som prioriterar dem.

Asanas mall för projektomfattningshantering säkerställer att projektets gränser, leveranser och tidsplaner är tydligt definierade och konsekvent upprätthålls under hela projektet. Den hjälper till att förhindra att projektets omfattning förändras och håller alla intressenter samsynade om projektets förväntningar.

Den främsta fördelen med att använda denna mall är att standardisera omfattningshanteringsprocessen i alla dina projekt. Det främjar intressenternas engagemang och gör det möjligt för nya teammedlemmar att snabbt förstå och hantera projekt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara deluppgifter

Spåra projektets framsteg mot en planerad tidsplan på ett effektivt sätt.

Identifiera och dokumentera vad som ligger utanför projektets omfattning, så att dina planer inte blir för detaljerade.

🔑 Perfekt för: Projektledare, produktteam och marknadsföringsbyråer som genomför projekt med definierade leverabler, vilket hjälper dem att hantera förväntningar och förhindra att projektets omfattning växer sig för stor.

Begränsningar i Asana att beakta

Asana är elegant, enkelt och fullspäckat med funktioner som hjälper team att organisera uppgifter, planera sprintar och hålla sig på rätt spår. Det är populärt bland agila team av en anledning. Men när ditt team växer eller dina projekt blir mer komplexa kan du börja märka några sprickor i arbetsflödet.

Här är några av de vanligaste begränsningarna i Asana som du bör ha i åtanke:

Begränsat stöd för agila ramverk: Även om du kan anpassa Asana för att stödja agila arbetsflöden, erbjuder det inte inbyggda funktioner som story point-uppskattning och sprintvelocitetsdiagram. Du behöver lösningar eller integrationer för fullständig agil funktionalitet.

Begränsad rapportering och analys: Grundläggande instrumentpaneler finns tillgängliga, men om du vill generera djupgående insikter, hastighetstrender eller teamprestanda över flera sprintar kan du uppleva att Asanas rapporteringsverktyg är begränsade.

Inget riktigt Gantt-diagram i gratispaketet: Du får inte tillgång till tidslinjer i Gantt-stil om du inte har ett betalt paket. Det är en nackdel för team som behöver en helhetsbild av överlappande sprintar eller teamöverskridande beroenden utan att betala för extra, onödiga funktioner.

Automatisering av arbetsflöden är grundläggande: Asana låter dig automatisera vissa åtgärder, men saknar den kraftfulla avancerade villkorslogiken eller anpassade triggers som finns i mer automatiseringsfokuserade plattformar.

De bästa alternativa Asana-mallarna att utforska

De begränsningar vi just diskuterat är anledningen till att många team utforskar alternativa Asana-mallar – antingen skräddarsydda eller tillgängliga via tredjepartsplattformar – som erbjuder mer flexibilitet, smartare automatisering och bättre integrationsmöjligheter.

Det är där ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, kommer till sin rätt. Den är utvecklad för agila team, Scrum Masters, projektledare och produktägare som behöver mer kontroll, översikt och anpassningsmöjligheter. Oavsett om du hanterar sprintkapacitet, tilldelar storypoäng eller spårar sprintmål, så har ClickUp allt du behöver.

Med över 1 000 helt anpassningsbara mallar hjälper ClickUp dig att planera, genomföra och optimera dina sprintar – allt på ett och samma ställe.

Här är några ClickUp-mallar för sprintplanering som hjälper ditt team att planera bättre och leverera snabbare:

1. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Få en gratis mall Planera sprints, tilldela uppgifter och följ framstegen med ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Behöver du ett bättre sätt att hantera snabba agila sprintar utan att tappa bort något? ClickUps mall för agil sprintplanering är utformad för att hålla hela teamet samordnat, fokuserat och på rätt spår, oavsett projektets komplexitet eller snäva deadlines.

Den samlar allt du älskar med sprintplaneringsmallar i Asana – uppgiftsuppföljning, samarbete, synlighet – och lägger till djupare anpassningsmöjligheter, automatisering och agila specifika funktioner. Med denna ClickUp-mall kan du effektivisera hela sprintlivscykeln och anpassa dig direkt när projektets behov förändras.

Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera dina sprintmål tydligt med ClickUp Goals för att samordna teamet från dag ett.

Prioritera uppgifter effektivt för att hantera omfattningen och undvika att överbelasta någon.

Spåra enkelt framstegen i realtid via anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler utan att byta verktyg eller jaga uppdateringar.

🔑 Perfekt för: Agila team, produktchefer och Scrum Masters inom teknik, SaaS eller startups som hanterar komplexa projekt och iterativa sprintcykler.

💡 Proffstips: Använd AI-kort i ClickUp-dashboards för att omedelbart analysera projektets framsteg, identifiera hinder och skapa praktiska sprintplaner. Med AI-kort kan du granska teamets aktiviteter, markera försenade uppgifter och prioritera lanseringskritiska moment med hjälp av sammanfattningar i naturligt språk, så att hela projektet håller sig på rätt spår med intelligenta insikter och rekommendationer! Identifiera och sammanfatta prestationer, nästa steg, risker och hinder för vart och ett av dina projekt med AI-kort

2. ClickUp Scrum Sprint Planning Template

Få en gratis mall Planera och hantera varje Scrum-sprint effektivt med ClickUp Scrum Sprint Planning Template.

Att driva Agile- och Scrum-projekt utan struktur är en snabb väg till missade deadlines och utbrändhet i teamet. ClickUp Scrum Sprint Planning Template skapar dock ordning i kaoset genom att erbjuda ett helt anpassningsbart utrymme där du kan planera sprints, spåra uppgifter och nå mål tillsammans.

Den täcker alla väsentliga delar som du kan förvänta dig av en Asana-mall för sprintplanering, såsom målsättning, uppgiftsuppföljning och samarbete i realtid, men går ännu längre. Med inbyggda fält för sprintspecifika data, bättre hantering av ärenden och mer flexibla arbetsflöden hjälper denna ClickUp-mall ditt Scrum-team att leverera högkvalitativt arbete som regel snarare än undantag.

Här är varför du kommer att gilla det:

Skicka in och hantera sprintbiljetter utan att förlora sammanhang eller prioritet.

Visualisera arbetsfördelningen enkelt för att effektivisera sprintgenomförandet.

Följ teamets framsteg konsekvent över backloggar, uppgifter och slutförda objekt.

🔑 Perfekt för: Scrum Masters, agila coacher och utvecklingsgrupper inom mjukvaru-, IT- eller produktbaserade företag som hanterar snabbrörliga projekt och iterativa release-cykler.

3. ClickUp-mall för backloggar och sprintar

Få en gratis mall Hantera sprintar, backloggar, buggar och teamsamarbete med hjälp av ClickUp Backlogs and Sprints Template.

Känner du dig överväldigad när du jonglerar med produktbackloggar, sprintplanering och teamuppdateringar? Då är ClickUps mall för backloggar och sprints precis vad du behöver. Den är utformad för att spara tid, minska förvirringen och ge full insyn i din sprintplaneringsprocess.

Oavsett om du spårar sprintmål, förfinar backlog-poster eller löser buggar, förenklar den här mallen varje steg. Det är som att ha hela ditt sprint-ekosystem (planering, kommunikation, uppgiftspårning och rapportering) under ett och samma tak.

Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera och uppdatera din backlog enkelt för att hålla framtida sprintar redo.

Planera och spåra sprints tydligt för att enkelt visualisera varje fas.

Skicka in och hantera felrapporter snabbt från mallen utan att störa ditt arbetsflöde.

🔑 Perfekt för: Scrum Masters, agila produktteam och utvecklingsgrupper som hanterar iterativa mjukvarureleaser, snabb produktutveckling eller långsiktiga backloggar inom teknik- och SaaS-företag.

Här är vad Vani Gupta, mjukvaruutvecklare på Hiver, har att säga om att använda ClickUp för sprintplanering:

Det är extremt väl lämpat för teamets uppgiftsplanering, sprintplanering, spårning av uppgifter och tilldelning av dessa till personer. Det är särskilt bra för uppgiftshantering. Det är mycket användbart för att hantera en stor backlog och lägga till N antal uppgifter till valfri lista.

Det är extremt väl lämpat för teamets uppgiftsplanering, sprintplanering, spårning av uppgifter och tilldelning av dessa till personer. Det är särskilt bra för uppgiftshantering. Det är mycket användbart för att hantera en stor backlog och lägga till N antal uppgifter till valfri lista.

4. ClickUp-mall för sprintar

Få en gratis mall Genomför tydliga, fokuserade och samarbetsinriktade sprintar med denna ClickUp-sprintmall.

ClickUp Sprints Template är ditt verktyg för att genomföra effektiva, fokuserade och resultatinriktade sprintcykler på ett och samma ställe. Det erbjuder de viktigaste fördelarna som du kan förvänta dig av verktyg som Asana, men med extra flexibilitet, djupare uppgiftskategorisering och inbyggda funktioner som anpassar sig efter din sprintstil.

Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera sprintmålen tydligt för att förbättra fokus och ansvarstagande.

Tilldela teamansvar på ett sätt som balanserar arbetsbelastningen effektivt.

Spåra uppgiftsförloppet i realtid för att upptäcka hinder i ett tidigt skede.

🔑 Perfekt för: Scrum-team, agila produktgrupper, mjukvaruutvecklare och designbyråer som vill genomföra strukturerade sprintcykler och upprätthålla teamets momentum i snabba, samarbetsinriktade projekt.

5. ClickUp Agile Sprints Events Template

Få en gratis mall Planera, genomför och reflektera över agila sprint-evenemang med fullständig teamöversikt med hjälp av ClickUp Agile Sprints Events Template.

ClickUp Agile Sprints Events Template hjälper dig att skapa en tydlig plan och tidsplan för alla dina sprint-evenemang. Det är ditt verktyg för att öka synligheten och hålla ditt team samordnat från start till granskning. Använd det för att förenkla hela din sprintcykel och samtidigt förbättra samarbetet mellan olika roller.

Till skillnad från rigida system erbjuder denna ClickUp-mall ett flexibelt utrymme för att dokumentera möten, tilldela uppgifter, övervaka framsteg och granska resultat, allt på ett och samma ställe. Asana-mallarna erbjuder visserligen liknande överskådlighet, men ClickUp går ett steg längre med anpassningsbara vyer (från uppgiftslistor och tavlor till kalendrar), smartare automatisering (med fördefinierade och anpassade autopilotagenter) och centraliserade dokument för varje agil ceremoni.

Här är varför du kommer att gilla det:

Planera agila ceremonier enkelt med inbyggda arbetsflöden för mötesuppföljning, såsom dagliga standup-möten och den integrerade ClickUp AI Notetaker.

Tilldela sprintuppgifter enkelt med ClickUp Tasks, så att varje åtgärd har en ansvarig.

Spåra mötesresultat på ett smart sätt för uppföljningar och retrospektiver.

🔑 Perfekt för: Scrum Masters, agila coacher och tvärfunktionella projektteam inom teknik, marknadsföring och produktutveckling som behöver ett pålitligt system för att effektivt planera, spåra och granska återkommande sprint-evenemang.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag ägnas åt repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det innebär att nästan hälften av arbetsveckan (41 %) ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper till att eliminera detta slit. Tänk på uppgiftsskapande, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapande av heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din app för allt som rör arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

6. ClickUp-mall för sprintretrospektiv

Få en gratis mall Omvandla sprintfeedback till handling med hjälp av ClickUp Sprint Retrospective Template.

Sprintretrospektivet är där ditt team reflekterar, lär sig och växer. ClickUp Sprint Retrospective Template gör det enklare att samla in feedback, identifiera framgångar och brister och omvandla insikter till verkliga förbättringar.

Medan verktyg som Asana erbjuder feedback-spårning, förbättrar ClickUp upplevelsen med strukturerade kategorier, praktiska nästa steg och inbyggda samarbetsfunktioner. Oavsett om du genomför en snabb retrospektiv eller en djupgående diskussion, säkerställer denna mall att dina sprintretrospektiver blir meningsfulla, effektiva och resultatinriktade.

Här är varför du kommer att gilla det:

Samla enkelt in feedback från teamet om vad som fungerade och vad som inte fungerade.

Kategorisera insikter snabbt för att upptäcka trender över sprints

Tilldela uppföljningsuppgifter snabbt så att inga åtgärder missas.

🔑 Perfekt för: Scrum-mästare, agila coacher och produktteam inom mjukvaruutveckling eller teknik som vill öka teamets prestanda genom konsekvent sprintreflektion och kontinuerliga förbättringsmetoder.

💡 Proffstips: Har du svårt att göra dina retrospektiver riktigt produktiva? Nöj dig inte med att bara ventilera missnöje, utan strukturera diskussionen så att du kan identifiera framgångar, utvecklingsområden och konkreta nästa steg. ClickUp Whiteboards är fantastiska för att brainstorma tillsammans och visuellt kategorisera feedback i "Vad gick bra", "Vad kan förbättras" och "Åtgärdsbara punkter". Denna visuella metod hjälper ditt team att hålla fokus och generera konkreta förbättringar från varje session! ✅

7. ClickUp Simple Sprints Template

Få gratis mall Planera, prioritera och starta sprints utan ansträngning med ClickUp Simple Sprints Template.

Om du letar efter en ren, färdig lösning för sprintplanering utan allt krångel är ClickUps enkla sprintmall precis vad ditt team behöver. Den hjälper dig att fokusera på uppgifter, prioritera det viktigaste och utföra saker effektivt.

Asana har uppgiftstavlor och vyer, men ClickUp går ett steg längre genom att låta dig tilldela risker, automatisera statusändringar och spåra varje detalj i list- och tavelvyer utan manuell konfiguration. Det innebär att du spenderar mindre tid på konfiguration och mer tid på att bygga, samarbeta och leverera verkliga resultat.

Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela ansvar direkt så att alla vet vad de har för ansvar.

Spåra risker i realtid för att hantera hinder innan de eskalerar.

Prioritera funktioner effektivt med inbyggd sortering och taggning.

🔑 Perfekt för: Produktteam, utvecklingsgrupper i nystartade företag och agila marknadsförare som behöver ett lättviktigt, snabbstartat sprintramverk för att hålla leveranserna igång och projekten samordnade med minimala omkostnader.

8. ClickUp Agile Scrum Management Template

Få en gratis mall Hantera komplexa sprintar med tydlighet och snabbhet med hjälp av ClickUp Agile Scrum Management Template.

Att driva agila projekt behöver inte vara kaotiskt. Oavsett om du just har börjat med Scrum eller hanterar stora, komplexa utvecklingscykler, ger ClickUps mall för agil Scrum-hantering dig den struktur, översikt och flexibilitet du behöver för att allt ska flyta smidigt.

Jämfört med Asanas enkla arbetsflöden erbjuder denna ClickUp-mall mer avancerade anpassningsmöjligheter för att spåra komplexa statusuppdateringar (med över 30 anpassade uppgiftsstatusar ) och bättre översikt genom flera projektvyer. Den erbjuder också automatiseringsfunktioner som minskar manuellt arbete, vilket gör den idealisk för snabba agila team som värdesätter precision och tydlighet.

Här är varför du kommer att gilla det:

Tilldela uppgifter med självförtroende och tydlighet om ansvar och deadlines.

Följ projektets framsteg visuellt för bättre insyn för intressenterna.

Anpassa dig snabbt till förändringar utan att störa sprintrytmen.

🔑 Perfekt för: Agila projektledare, produktägare och tekniska chefer inom mjukvaruutveckling, IT-tjänster eller digitala byråer som behöver fullständig kontroll över sprintgenomförandet och teamsamarbetet.

🧠 Kul fakta: Termen ”Scrum” inom mjukvaruutveckling kommer faktiskt från rugby. Den är inspirerad av hur lagen i en rugbyscrum samarbetar som en enda sammanhållen enhet för att föra bollen framåt, precis som ett utvecklingsteam!

9. ClickUp-mall för agil projektledning

Få en gratis mall Effektivisera teamarbetet och leverera projekt snabbare med ClickUp Agile Project Management Template.

Agile är inte längre bara för utvecklare, och med ClickUps mall för agil projektledning kan dina marknadsförings-, drifts-, HR- eller affärsteam enkelt utnyttja agila arbetsflöden. Denna mall är idealisk för team som inte arbetar med mjukvara och som vill prioritera uppgifter, visualisera framsteg, hantera arbetsbelastningar och kontinuerligt höja ribban.

Du kan effektivisera intaget med ett inbyggt ClickUp-formulär som matas direkt in i din prioriterade backlog. Och aktivera arbetet genom ClickUp Sprints, som guidar ditt team med retrospektiv och andra agila ceremonier.

Här är varför du kommer att gilla det:

Omvandla förfrågningar till uppgifter direkt för att undvika missat arbete eller förvirring.

Prioritera uppgifter snabbt på en skala från brådskande, hög, normal och låg prioritet, baserat på brådskande behov eller teaminitiativ.

Samarbeta mellan avdelningar för att hålla alla informerade och på samma nivå.

🔑 Perfekt för: Marknadsförings-, HR-, drifts- eller kundframgångsteam som vill göra sina projekt mer flexibla utan att behöva tekniska verktyg eller utvecklingsspecifika inställningar.

Lär dig hur du tillämpar en agil metodik för icke-mjukvaruprojekt i vår video:

10. ClickUp Agile Team Roadmap Template

Få en gratis mall Planera varje detalj, håll dig på rätt spår och anordna evenemang utan stress med hjälp av ClickUp Agile Team Roadmap Template.

Alla högpresterande team vet att tydlighet är lika med framdrift. Med ClickUp Agile Team Roadmap Template kan du och ditt team omvandla visioner till handling utan att tappa helhetsperspektivet. Denna visuella färdplan hjälper dig att planera, uppskatta, prioritera och visualisera dina Agile-mål i ett enda samarbetsutrymme.

Planera sprints med uppskattningar av arbetsinsats och komplexitet, och justera planerna efterhand. Organisera uppgifter efter attribut som påverkan, strategiskt mål, strategisk betydelse, varaktighet (dagar), uppskattad arbetsinsats och mer.

Mallen ger en översikt på hög nivå som hjälper teamen att hålla sig till schemat, upptäcka beroenden tidigt och kommunicera på ett transparent sätt.

Här är varför du kommer att gilla det:

Visualisera tidslinjer med milstolpar för att upprätthålla leveranstakten för varje sprint.

Prioritera uppgifter efter arbetsinsats eller brådskandehet för att förbli agila och effektiva.

Samarbeta smidigt kring målen för att hålla intressenterna informerade.

🔑 Perfekt för: Produktteam, projektledare och strategiska planerare inom teknik, startups eller företags PMO:er som vill strukturera långsiktig agil execution med inbyggd synlighet, samarbete och anpassningsförmåga.

Planera smartare, spring snabbare, leverera bättre med ClickUp

Asana är ett utmärkt verktyg för att hålla team organiserade och uppdaterade om sina uppgifter. Men när dina sprintar blir mer komplexa räcker det inte med grundläggande uppgiftshantering. Du behöver avancerad anpassning, smartare automatisering, användbara sprintinsikter och samarbete i realtid – allt på ett och samma ställe. Se detta som ett tecken på att det är dags att ta nästa steg.

Om du är redo att få ordning på sprintplaneringen kan ClickUp hjälpa dig! Med agila funktioner som sprintdashboards, måluppföljning, automatisering av uppgifter, rapportering i realtid, Gantt-tidslinjer och arbetsbelastningsvyer hjälper ClickUp dig att effektivisera varje fas i mjukvaruutvecklingscykeln.

Öka ditt teams produktivitet, förbättra sprintens synlighet och se till att varje uppgift är i linje med dina mål.

Registrera dig för ClickUp idag för att effektivisera dina sprintar och skala upp på ett smartare sätt!