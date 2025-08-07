Jotform vs. Formstack: Vilken formulärbyggare passar dig bäst?

Försöker du välja mellan Formstack och Jotform? Då har du kommit rätt.

Oavsett om du optimerar arbetsflöden, samlar in kunddata eller automatiserar godkännanden erbjuder båda verktygen kraftfulla funktioner för formulärskapande – men de har mycket olika tillvägagångssätt när det gäller integration, anpassning och automatisering.

I det här blogginlägget går vi igenom varje verktygs viktigaste funktioner och priser för att hjälpa dig att fatta rätt beslut för ditt team. Vi presenterar också ett tredje alternativ, ClickUp, som låter dig skapa formulär och hantera det efterföljande arbetet, allt på en och samma plattform.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Jotform och Formstack i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell som hjälper dig att bestämma vilken formulärskapare som passar dig bäst:

Funktion Jotform Formstack ⭐️ Bonus: ClickUp 🎯Primärt fokus Engagerande formulärskapande utan kodning med fokus på att förbättra svarsfrekvensen Datahantering, automatisering av arbetsflöden och efterlevnadsdrivna processer Allt-i-ett-plattform för produktivitet och uppgiftshantering med inbyggd AI Bäst för Startups, utbildare och team som letar efter engagerande och visuellt tilltalande formulär Hälso- och sjukvård, finans, HR och andra branscher som styrs av regelverk och behöver avancerade arbetsflöden. Team av alla storlekar – från nystartade företag till stora koncerner – som behöver integrera anpassade formulär i sina dagliga arbetsflöden. 🖱️Användarvänlighet Dra-och-släpp-formulär med fokus på layout Dra och släpp med intelligent förifyllning av fält Dra-och-släpp-uppgifter, anpassningsbara vyer (lista, tavla, kalender osv.) 📋 Mallar Över 10 000 färdiga mallar Begränsat antal mallar, avancerad anpassning Omfattande, anpassningsbara mallar för uppgifter, projekt och arbetsflöden 🔗 Dela QR-koder, anpassade underdomäner och inbäddning Integrationer med CRM, betalningsgateway och marknadsföringsverktyg Delbara formulär, uppgifter och dokument med offentliga/privata länkar 💬 Hantering av inlämningar Konverterar automatiskt inlämningar till PDF-filer, inaktiverar inlämningar efter deadline och skickar bekräftelsemejl. Spårar ofullständiga inlämningar, erbjuder kampanjer för att återvinna övergivna inlämningar och ger insikter om flaskhalsar. Konvertera inlämningar automatiskt till tilldelningsbara, spårbara uppgifter och kör automatiseringssekvenser 🔌 Integrationer Begränsade integrationer Omfattande integrationer (t.ex. Salesforce, betalningsgateways) Över 1 000 integrationer (t.ex. Slack, Google Drive, Zoom) ⚖️ Efterlevnad Grundläggande funktioner för regelefterlevnad Utformat för branscher med höga krav på regelefterlevnad, såsom hälso- och sjukvård, finans och HR. GDPR-, HIPAA- och SOC 2-kompatibilitet 💰 Priser* Gratis till 129 $/månad (anpassat för företag) 99 till 299 dollar/månad (anpassat för företag, tillägg kostar extra) Gratis till 19 $/användare/månad (anpassat för företag)

Vad är Jotform?

via Jotform

Jotform är en onlineformulärskapare som grundades med idén om kodfria, publicerbara formulär. Det är ett populärt val för nystartade företag och utbildare som fokuserar på att förbättra svarsfrekvensen. Tänk på det som en lekplats för formulärskapande med mer än 10 000 färdiga mallar.

Till skillnad från traditionella formulärskapare gör Jotform dina formulär lika engagerande som webb- och mobilappar, från evenemangsregistreringar till patientintag. Förutom formulärhantering erbjuder det även funktioner för apputveckling, PDF-redigering och insamling av elektroniska signaturer.

Jotforms funktioner

Låt oss gå igenom vad som gör Jotform så populärt med en snabb översikt. Här är de tre unika formulärfunktionerna som sticker ut och gör formulärskapandet smidigt.

Funktion nr 1: Layoutcentrerad formulärskapande

via Jotform

Jotform handlar om att skapa anpassade formulär på ett enkelt sätt. Dess dra-och-släpp-gränssnitt möjliggör detta genom att tillhandahålla en redigerbar layout för ditt ideala formulär. Detta hjälper team att skapa effektiva och tilltalande enkäter och frågor istället för att begränsa svaren till grundläggande textfält.

Verktyget erbjuder också flera mallar för enkäter och feedbackformulär som är lätta att kopiera med ett enda klick. Dessutom håller Jotform informationen detaljerad men relevant med kalenderinställningar för tidsbokning, alternativ för omedelbar fotouppladdning och tydlig villkorslogik.

Funktion nr 2: Anpassad delning och generering av QR-koder

via Jotform

En annan iögonfallande aspekt av Jotform är hur enkelt det är att dela det du har skapat och samlat in. Av de många olika alternativen för att dela formulär är det mest effektiva för extern formulärifyllning genereringen av QR-koder, som gör att användarna kan skanna för att komma åt och fylla i enkäten var som helst.

Det är också enkelt att bädda in dessa formulär på din webbsida och anpassa deras URL med anpassade subdomänlänkar för att förstärka ditt varumärkes identitet. Kort sagt, dina onlineformulär når exakt dit de behövs.

Funktion nr 3: Olika inställningar för inlämning och autosvar

via Jotform

Jotform erbjuder också detaljerad kontroll över hur användare skickar in och skaparna lagrar information. Detta inkluderar automatisk konvertering av inskickade uppgifter till snygga PDF-dokument, perfekta för arkivering eller delning med kunder. När en deadline har passerat kan du med Jotform inaktivera inskickade uppgifter för att hantera dina data mer effektivt.

Förutom inlämningar finns det smarta automatiseringsfunktioner som gör det möjligt att spara svar under tiden och till och med skicka bekräftelsemejl om att formuläret har skickats in. Detta gör din datainsamlingsprocess mycket mer tillförlitlig och bekväm.

Jotforms priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad per användare

Silver: 49 $/månad per användare

Gold: 129 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

📖 Läs också: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

📮ClickUp Insight: 45 % av arbetstagarna har funderat på att använda automatisering, men har inte tagit steget. Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om de bästa verktygen och överväldigande val kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. ⚒️ Med sina lättbyggda AI-agenter och naturliga språkbaserade kommandon gör ClickUp det enkelt att komma igång med automatiseringar. Från automatisk tilldelning av uppgifter till AI-genererade projektsammanfattningar kan du låsa upp kraftfull automatisering och till och med bygga anpassade AI-agenter för dina formulär på några minuter – utan någon inlärningskurva. 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram, vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till insikter i realtid.

Vad är Formstack?

via Formstack

Medan Jotform främjar snabb formulärskapande, prioriterar Formstack datahantering. Det är ett annat formulärverktyg utan kodning som är mest känt för att effektivisera komplexa arbetsflöden och automatiskt omvandla råa formulärsvar till strukturerade processer.

Som ett alternativ till Jotform är Formstack attraktivt för team inom hälso- och sjukvård, ekonomi och HR som behöver mer än bara datainsamling. Det stöder sådana regelbundna branscher med kraftfulla funktioner som villkorlig dirigering, e-signaturer och säker datalagring.

Det är en komplett processautomatiseringssvit som också erbjuder dokumentgenerering och godkännanden baserat på den information som dina formulär samlar in.

Formstack-funktioner

Nyfiken på hur Formstack utmärker sig som en lösning för formulärhantering? Här är en översikt över några av dess bästa funktioner.

Funktion nr 1: Anpassning av fält och förifyllda uppgifter

via Formstack

Förutom en kodfri dra-och-släpp-redigerare erbjuder Formstack en intelligent funktion för förifyllning av fält. Denna funktion gör det möjligt att hämta kända användardata från databaser och system, vilket minskar manuell inmatning och påskyndar ifyllandet av formulär. Lösningen erbjuder också fler backend-konfigurationer, såsom datalagring och anpassade redigerings- och visningsbehörigheter.

Funktion nr 2: Automatisering av steglogik

via Formstack

Istället för att tvinga användarna att fylla i ett långt formulär låter Formstack skaparna bygga dynamiska upplevelser i flera steg. Automatisering av steglogik guidar respondenterna längs olika vägar baserat på deras svar, vilket gör formulären lättare och mer personliga.

Den avancerade villkorslogiken styr också hur data bearbetas och överförs till integrerade appar. Även om inställningarna låter komplexa förbättrar de faktiskt svarens detaljeringsgrad och kvaliteten på insikterna.

Funktion nr 3: Konverteringskit och integrationer

via Formstack

Formstack ger dig kraftfulla verktyg för att öka svarsfrekvensen. Deras Conversion Kit erbjuder insikter om flaskhalsar, spårning av ofullständiga inlämningar och kampanjer för att återvinna avbrutna inlämningar, vilket hjälper dig att upptäcka avhopp och finjustera formulärets prestanda i realtid.

Det kan också enkelt kopplas till CRM-system som Salesforce, betalningsgateways och marknadsföringsverktyg, vilket gör att inlämningar kan omvandlas till kompletta arbetsflöden utan att behöva hoppa mellan flera appar.

Formstack-priser

Formulär: Från 99 $/månad

Paket: Från 299 $/månad

Enterprise: Anpassade priser

👀 Visste du att? 1838 föreslog Statistical Society of London den första formella frågeformulärmetoden för att samla in data – en tidig milstolpe inom strukturerad undersökningsforskning.

Jotform vs. Formstack: Jämförelse av funktioner

Jotform gör formulärskapandet till en lek, medan Formstack fokuserar på att effektivisera hur du samlar in och hanterar data. Beroende på ditt användningsområde kan det ena passa dig bättre än det andra. Låt oss diskutera deras funktioner i detalj.

Funktion nr 1: Anpassning och formatering av formulär

Första intrycket är viktigt för ditt formulär. Ett väl utformat formulär ser professionellt ut och guidar användarna smidigt från start till inlämning.

Jotform stöder ett bredare utbud av frågetyper, vilket ger användarna större kreativ kontroll när de utformar formulär för olika användningsområden.

Formstack, å andra sidan, utmärker sig i anpassade fältkonfigurationer, vilket möjliggör skräddarsydd datainsamling som kan bli mycket specifik för ett företags behov.

🏆Vinnare: Jotform ligger i täten för team som vill skapa komplexa formulär i flera format. Formstacks flexibilitet på fältnivå är dock en fördel för nischade datainsamlingsscenarier där precision är viktigt.

Funktion nr 2: Villkorlig logik och smarta arbetsflöden

Formulär bör vara smart anpassade och anpassas efter användarnas svar, vilket är vad effektiv villkorslogik bidrar med. Om irrelevanta datafält dyker upp känns det som om hela formuläret inte var avsett just för dig.

Formstack lyckas med detta tack vare kraftfulla logikfunktioner som skapar smidiga, responsiva formulärflöden. Jotform erbjuder också villkorslogik, men den är inte lika intuitiv och lätt att behärska, särskilt när formulären blir längre och mer komplexa.

🏆 Vinnare: Formstack vinner denna omgång tack vare sina lättbyggda, mycket dynamiska logikflöden. Jotform fungerar bra för mindre formulär, men kan bromsa ditt teams befintliga processer med komplexa formulär.

Funktion nr 3: Kompatibilitet med externa integrationer

För att få rätt data måste dina formulär fungera bra tillsammans med de verktyg du redan använder. Därför måste alla populära onlineformulärskapare som du väljer ut ha starka och pålitliga integrationer.

Jotform integreras med över 100 applikationer, från Google Sheets och Slack till HubSpot och PayPal. Det låter dig automatisera hela pipelines direkt från byggaren.

Formstack stöder också större integrationer, men fokuserar på anslutningar på företagsnivå som CRM, e-postmarknadsföringsplattformar, dokumentautomatisering och betalningsgateways.

🏆 Vinnare: Denna omgång slutar oavgjort! Jotform har fler feedbackverktyg, medan Formstack utmärker sig inom djupgående affärsintegrationer. Välj Jotform för bredd och Formstack för djup.

Funktion nr 4: Mallernas variation och kvalitet

Att ha en färdig lösning kan vara avgörande när du skapar formulär. Ingen vill ju börja om från början varje gång.

Jotform erbjuder över 10 000 mallar och täcker nästan alla användningsområden, från evenemangsregistreringar till interna intag, vilket är mer än många andra formulärskapare.

Formstack erbjuder alternativ för specifika affärsbehov, men har inte samma variation i sina mallar.

🏆 Vinnare: Jotform är en klar vinnare när det gäller volym och mångfald av mallar. Men företag kan överväga Formstacks kuraterade mallar för att se om de är mer relevanta för deras unika användningsfall.

👀 Visste du att? Från 1937 rekryterade det brittiska projektet Mass-Observation frivilliga observatörer för att dokumentera dagliga liv och öppna svar. Deras arbete under kung Georg VI:s kröning och andra världskriget formade forskningen om allmänhetens åsikter och omvandlade enkätsvaren till levda erfarenheter, inte bara siffror.

Jotform vs. Formstack på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad användarna verkligen tycker om Jotform och Formstack – och feedbacken ger en god inblick i hur dessa verktyg fungerar i verkligheten.

När det gäller anpassning betonade Reddit-användaren juxhinam att Jotform inte erbjuder lika stor kontroll över designen:

Jotforms formulär är ganska intetsägande och erbjuder inte mycket utrymme för anpassning.

Jotforms formulär är ganska intetsägande och erbjuder inte mycket utrymme för anpassning.

En annan subreddit-tråd lyfte fram varje verktygs supportfunktioner, där Jotform-teamet svarade mycket snabbare.

Jag har inte haft några problem med Jotforms support... Formstack-supporten? Jag har inte hört något från dem på två veckor.

Jag har inte haft några problem med Jotforms support... Formstack-supporten? Jag har inte hört något från dem på två veckor.

Formstack ligger dock i täten när det gäller avancerade integrationer, särskilt för företagsverktyg som SharePoint:

I Formstack kan du ladda upp till en SharePoint-webbplats och skapa en mapp baserat på svaret i ett fält i formuläret... PERFEKT!

I Formstack kan du ladda upp till en SharePoint-webbplats och skapa en mapp baserat på svaret i ett fält i formuläret... PERFEKT!

Den allmänna konsensusen? Använd Jotform för enklare behov och snabba, kostnadseffektiva installationer. Om du behöver djupare integrationer och avancerade arbetsflöden men kan hantera viss fördröjning i supporten är Formstack ett robust och funktionsrikt val.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Jotform och Formstack

Varför nöja sig med att bara skapa formulär när du kan skapa en heltäckande arbetshanteringsupplevelse? Det innebär omedelbar formulärdata, fantastiska insikter och datadriven grafik.

ClickUp erbjuder detta och mycket mer på en enda omfattande plattform. Med över 30 verktyg och över 1000 integrationer överträffar det Jotform och Formstack i allt från skapande av medarbetarundersökningar till dataanalys och presentation av dina formulärresultat.

Christa Keers, senior projektledare vid University of Missouri, sammanfattar fördelarna perfekt:

Genom att samla alla på en plattform har vi sparat mycket tid och slipper springa fram och tillbaka eftersom allt finns på ett ställe. Vi har ersatt minst tre verktyg med ClickUp och har också konsoliderat kommunikationen från flera plattformar.

Genom att samla alla på en plattform har vi sparat mycket tid och slipper springa fram och tillbaka eftersom allt finns på ett ställe. Vi har ersatt minst tre verktyg med ClickUp och har också konsoliderat kommunikationen från flera plattformar.

Låt oss se varför ClickUp är det bästa alternativet till både Formstack och Jotform.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Forms

Kombinera villkorslogik, avancerad automatisering, realtidsanalys av svar och användarvänlig formulärskapande med ClickUp Forms.

Om du är nybörjare inom formulärskapande är ClickUp Forms plattformens främsta formulärskapare. Den AI-drivna formulärlösningen erbjuder olika frågetyper och anpassningsbara fält som hjälper dig att skapa personliga och kontextuellt relevanta enkäter.

Lägg till korta eller långa textinmatningsfält, rullgardinsmenyer för frågor med ett eller flera val, anpassade fält för e-postadresser och telefonnummer och mycket mer. Förbättra formuläret med villkorslogik och samla endast in de mest relevanta uppgifterna för din undersökning eller ditt frågeformulär.

Du kan också anpassa ett ClickUp-formulär med ditt varumärkes färger, logotyper och teman. Alla svar uppdateras omedelbart i dina valda ClickUp-vyer och kan enkelt spåras i Forms Hub-utrymmet. Dessutom tar det bara några sekunder att konfigurera anpassade beräkningar eller reCAPTCHA.

🧠 Rolig fakta: Varje gång någon fyller i ett ClickUp-formulär blir deras svar omedelbart en ClickUp-uppgift – komplett med förifyllda fält, bilagor och regler för tilldelning om du har ställt in sådana. Det innebär att inmatningen aldrig bara är passiv datainsamling. Den är redo för åtgärd från början.

Titta på vår lanseringsvideo för att se hur vi har förbättrat Forms så att det blivit mer flexibelt och användbart!

Vill du slippa skapa ditt formulär från grunden men ändå få de resultat du behöver? ClickUp har massor av mallar som kan hjälpa dig.

Få en gratis mall Samla in data, hantera leads och få exakta insikter med ClickUps formulärmall.

Du kan börja med ClickUp-formulärmallen, som gör det superenkelt att gå från att samla in information till att vidta åtgärder. Den låter dig använda ett färdigt formulär fullspäckat med viktiga kontaktfält och massor av anpassningsbara sektioner som du kan justera för alla användningsfall.

Använd dess flera anpassade vyer för att gruppera svaren efter inlämningsstadium och ansvarig person. Ett proffstips? Board-vyn är en riktig gamechanger om du vill ha en snabb, visuell översikt över hur din undersökning utvecklas.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Brain och ClickUp Autopilot Agents

Brainstorma formulärfrågor, skapa automatiska sammanfattningar och upptäck unika datamönster direkt med ClickUp Brain.

Med AI-assistenter, automatiseringar och agenter som ökar vår produktivitet bör formulärhantering inte längre vara en manuell uppgift.

Tack vare världens mest kompletta arbets-AI, även känd som ClickUp Brain, kommer det aldrig att bli så.

Brain är utformat för att vara ditt inbyggda arbetsgeni och hjälper dig att skapa precisa frågor för dina undersökningar och analysera formulärresultat. Det omvandlar till och med dessa insikter till smarta projektbeskrivningar, åtgärdslistor och produktstrategier med hjälp av enkla, naturliga språkprompter.

Skapa frågor till dina enkätformulär med ClickUp Brain

Brain är också expert på att upptäcka djupgående mönster i dina formulärsvar. Detta är perfekt för att upptäcka produktrelationer, idealisk demografi och till och med kundernas åsikter. Med bara några få klick omvandlar det till och med åtgärder kring svaren till nya uppgifter. Sedan hjälper AI Assign dig att delegera dem till rätt teammedlemmar, och AI Prioritize hjälper dig att gå från insikt till handling utan fördröjningar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Autopilot Agents för att omedelbart sortera och hantera inkommande formulärinlämningar, utan flaskhalsar eller missade uppföljningar. Låt oss säga att ditt marknadsföringsteam använder ett ClickUp-formulär för att samla in kreativa förfrågningar. Du kan skapa en anpassad Autopilot Agent för att: Läs formulärsvaret Automatiskt tagga uppgiften baserat på begärandetyp (t.ex. ”Socialt inlägg” vs. ”Landningssida”) Tilldela det till rätt designer eller copywriter Ange ett förfallodatum baserat på hur brådskande det är Lägg till deluppgifter som ”Startmöte” eller ”Insamling av tillgångar” om det behövs. Med en enda inlämning hanteras hela intagningsprocessen på ett snabbt, korrekt och helt automatiserat sätt.

Lär dig hur du skapar en agent i ClickUp i den här videon:

📖 Läs också: Hur du ber om feedback och recensioner för att förbättra dina färdigheter

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-automatiseringar

Automatisera delegering av uppgifter, delning av insikter, godkännandeprocesser och steglogiska villkor med ClickUp Automations.

Det slutar inte med AI; plattformen har också ClickUp Automations som hjälper dig att bli av med tidskrävande arbete. De är särskilt användbara för regelbaserade steg med hög volym.

Detta gör dem perfekta för förutsägbara arbetsflöden som att tilldela uppgifter, publicera kommentarer eller skicka uppföljningsmejl när ett formulärsvar matchar specifika kriterier. Du definierar utlösare, valfria villkor och sedan åtgärderna – t.ex. tilldela begäraren till ”brådskande” designer när dropdown-svaret är ”Design”.

💡 Proffstips: Om du är osäker på hur du ska ställa in logiken mellan utlösaren och åtgärden kan du be ClickUp Brain på vanlig engelska att skapa automatiseringen, så gör den det åt dig.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp-instrumentpaneler

Visualisera formulärresultat, analysera känslig data på ett säkert sätt och härled viktiga mönster från imponerande diagram med ClickUp Dashboards.

Oroar du dig för att missa viktiga mönster i alla svaren? Oroa dig inte, ClickUp Dashboards hjälper dig. De är det ultimata visualiseringsverktyget för att upptäcka trender inom kundservice, spåra din marknadsposition eller visa statistik över medarbetarnas nöjdhet för ledningen.

Dashboards hämtar live-feedback från användarna direkt från dina formulär, uppgifter och databaser och är fyllda med anpassningsbara kort, grafer och diagram för försäljningsöversikter, utgiftsuppföljning, anpassade undersökningsrapporter och mycket mer. Med ett klick kan du till och med förvandla vilket diagram eller vilken bild som helst till åtgärdspunkter med hjälp av AI.

Kort sagt, en ClickUp-instrumentpanel visar dig hela bilden; du behöver inte jonglera med kalkylblad.

🧠 Kul fakta: Gillar du inte komplexa instrumentpaneler? ClickUps AI-kort i instrumentpaneler tolkar dina data åt dig. Istället för att bara visa antalet uppgifter eller svarstatus sammanfattar de mönster, markerar hinder och föreslår till och med nästa steg med hjälp av ClickUp Brain, ungefär som en dataanalytiker inbyggd i din arbetsyta.

Slutsats: ClickUp erbjuder inbyggda formulär som kopplas direkt till uppgifter, automatiseringar och arbetsflöden, vilket effektiviserar datainsamling och utförande på ett och samma ställe. Till skillnad från Jotform och Formstack eliminerar det behovet av att byta verktyg genom att koppla formulärsvar till verkligt arbete.

Förbättra din formulärskapande och analys med ClickUp

Formulär är det enklaste och mest effektiva sättet att samla in primärdata – direkt från potentiella kunder, utan informationsförlust.

Jotform skapar snabba, flexibla formulär med massor av mallar, medan Formstack är byggt för mer avancerade arbetsflöden och integrationer på företagsnivå. Vår jämförelse lyfter fram skillnaderna, men varför nöja sig med en av dem när du kan kombinera båda aspekterna och förbättra dem med mer specialiserade funktioner?

ClickUp gör allt tillgängligt med ett enda klick – kraftfull formulärskapande, visualiseringar, AI-funktioner, omfattande automatiseringar, datahantering och uppgiftshantering.

Är du redo att ta din hantering och analys av formulär till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag!