Campfire vs. Slack: Vilket teamchattverktyg är bäst?

Trött på för många chattar, missade uppdateringar och att byta mellan appar hela dagen?

Verktyg som Slack och Campfire är utformade för att lösa det problemet och hjälpa team att kommunicera, dela information och samarbeta på ett smidigare sätt.

Båda syftar till att förenkla den interna kommunikationen, men de fungerar på olika sätt och passar olika typer av team. I den här bloggen går vi igenom vad Slack och Campfire erbjuder och deras prenumerationsplaner.

Dessutom presenterar vi ett bonusverktyg som effektiviserar samarbetet för hela teamet och ger dig en arbetsplats där du inte behöver jonglera!

Campfire vs. Slack i korthet

Vill du ha en snabb förhandsvisning? Här är Slack och Campfire i korthet:

Funktion Slack Campfire (via Basecamp) 🌼 Bonus: ClickUp Samarbete Kanaler, DM:er, huddles, klipp, Slack Connect, uppdateringar i realtid, fildelning Över 2 000 integrationer, inklusive Google Drive, Salesforce och AI-funktioner Integrerad chatt med uppgifter, kommentarer, dokument, chatt, whiteboards, uppdateringar i realtid, fildelning och gemensam redigering av dokument. Projektledning Anpassade arbetsflöden, uppgiftsuppföljning med listor, mallar, arbetsytor och automatiseringar Grundläggande delning av filer och meddelanden inom Basecamp-projekt Över 2 000 integrationer, inklusive Google Drive, Salesforce och AI-funktioner Integrationer Över 1 000 integrationer, inklusive Google Drive, Slack, GitHub och inbyggda AI-funktioner. Över 1 000 integrationer, inklusive Google Drive, Slack, GitHub och inbyggda AI-funktioner. Team av alla storlekar som behöver allt-i-ett-lösningar för projektledning, samarbete, AI och automatisering. Sökning och historik Sökning i chattar, filer och anslutna verktyg på företagsnivå Sökbar chattlogg med trådade meddelanden Kraftfull AI-driven sökning i uppgifter, dokument, chattar, bilagor och kommentarer Användarvänlighet Fullt utrustad men kan kräva introduktion Enkelt gränssnitt, enkel installation för små team Intuitivt gränssnitt med anpassningsbara vyer, lämpligt för team av alla storlekar. Bäst för Medelstora till stora team som behöver robusta verktyg och djup integration Små team som använder Basecamp eller söker minimal, chattfokuserad kommunikation Team av alla storlekar som behöver allt-i-ett-lösningar för projektledning, samarbete, AI och automatisering.

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en molnbaserad meddelandeplattform för projektledning som effektiviserar kommunikationen för team av alla storlekar.

Om ditt team trivs med snabba trådade konversationer och att dela filer fram och tillbaka, har du tur. Plattformen har dedikerade utrymmen där teammedlemmarna snabbt kan komma åt information för att förstå projektens sammanhang redan från början.

Med ytterligare funktioner som kanaler, direktmeddelanden, fildelning och appintegrationer håller Slack konversationerna organiserade och arbetsflödet smidigt och effektivt.

Målet? Ersätt ändlösa e-posttrådar med snabba, flexibla teamdiskussioner!

Slack-funktioner

Slack erbjuder en freemium-modell som är perfekt för team av olika storlek och med olika behov.

Plattformen är fullspäckad med kraftfulla verktyg som gör teamarbetet smidigare och snabbare. Här är några av dess viktigaste funktioner:

Funktion nr 1: Samarbete

via Slack

Med Slack försvinner chattar inte i en oändlig ström av e-postmeddelanden. Team kan kommunicera via ämnesbaserade kanaler som håller filer, konversationer och uppdateringar organiserade och transparenta. Du kan installera det på både mobila enheter och stationära datorer för smidig kommunikation.

Slack Connect utökar samma enkelhet till kunder eller partners utanför ditt företag. Du kan chatta via text, hålla snabba morgonmöten för röst- eller videosamtal, dela skärmen eller skapa klipp, korta inspelningar för att hålla alla uppdaterade trots olika scheman.

Funktion nr 2: Projektledning

Slack erbjuder kraftfulla projektledningsfunktioner som effektiviserar hela projektets livscykel, från planering till genomförande, allt inom en enda plattform. Du kan starta projekt med mallar som innehåller förkonfigurerade kanaler, listor, arbetsytor och arbetsflöden, som alla är redo att anpassas efter dina behov.

Canvases fungerar som en central knutpunkt för ditt projekt, där du kan bädda in viktigt innehåll, samarbeta med ditt team genom kommentarer och till och med lägga till automatiseringar för att förenkla rutinuppgifter. För att hantera projektarbetet erbjuder Lists ett samarbetsutrymme där teamen kan spåra uppgifter och hålla ordning.

Tillsammans skapar dessa funktioner en sammanhängande och intuitiv miljö som gör det enkelt att planera, organisera och utföra arbete direkt i Slack.

Funktion nr 3: Integrationer

Med Workflow Builder kan du med Slack enkelt automatisera vardagliga uppgifter, från enkla till komplexa processer. Slack integreras med populära verktyg som Google Drive och Salesforce, så att du kan skapa automatiserade arbetsflöden som fungerar direkt i Slack.

Du kan till och med integrera AI i dina arbetsflöden och automatisera åtgärder, sammanfatta kanaler och koppla CRM-data för smartare beslut.

via Slack

💡 Proffstips: Tycker du att det är svårt att hitta och sortera chattar, integrera appar och anpassa din arbetsyta? Kolla in dessa Slack-tips för att förbättra kommunikationen på arbetsplatsen. ✅

Funktion nr 4: Sökbar information

Slacks företagssökning går utöver enkel sökning på nyckelord. Den skapar en enhetlig, sökbar hubb genom att ansluta till alla dina viktiga tredjepartsappar och datakällor, såsom Google Drive, Salesforce och mer.

Sökfunktionen drivs av AI och kan förstå frågor i naturligt språk och ge omfattande, sammanfattande svar, istället för bara en lista med länkar. Den respekterar också användarbehörigheter, vilket säkerställer att du bara ser den information du har tillgång till.

Agentforce tar detta ett steg längre genom att introducera autonoma AI-agenter som fungerar som en digital arbetsstyrka.

En agent kan till exempel konfigureras för att svara på IT-supportförfrågningar, sammanfatta en kunds kontohistorik från Salesforce och till och med automatisera Slack-åtgärder som att skapa en ny kanal för ett projekt eller uppdatera en projektduk med viktiga detaljer.

Slack-priser

Gratis för alltid

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business +: 18 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

📮ClickUp Insight: Den genomsnittliga yrkesverksamma person spenderar mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det är över 120 timmar om året som går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Presentera ClickUp Brain. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. Få sökbara transkriptioner med ClickUp AI Notetaker 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Vad är Campfire?

via Basecamp

Campfire är Basecamps inbyggda verktyg för gruppchatt i realtid, utformat för att effektivisera kommunikationen inom team. Istället för att förlita sig på traditionella e-postmeddelanden eller spridda meddelanden skapar Campfire ett centraliserat virtuellt rum där teammedlemmarna kan utbyta text, filer, kodsnuttar och idéer i realtid.

Som en del av Basecamp-stacken integreras det sömlöst i projektets arbetsflöden, vilket gör realtidssamarbetet smidigare och effektivare. Dess funktioner är särskilt användbara för snabba uppdateringar, brainstorming-sessioner och informella teamchattar.

Campfire-funktioner

Campfire erbjuder en enkel och organiserad plattform för mindre team att samarbeta på.

Teamen kan komma åt privata chattar – eller Pings – och njuta av obegränsad chattlogg för att säkerställa att all viktig information sparas för framtiden. Här är allt som Campfire erbjuder:

Funktion nr 1: Samarbete

Campfire möjliggör snabbmeddelanden mellan teammedlemmar inom ett Basecamp-projekt. Ditt team kan dela uppdateringar, ställa snabba frågor och ha informella diskussioner, vilket är perfekt för samarbete utan att behöva byta verktyg.

Denna funktion är avgörande för att upprätthålla ett smidigt arbetsflöde och se till att alla är på samma sida. Du kan hantera informationsflödet genom att använda anpassade aviseringar och omnämnanden (@) för att specifikt varna teammedlemmar när deras input behövs. Detta förhindrar att viktiga meddelanden går förlorade i konversationen och säkerställer snabba svar.

Funktion nr 2: Projektledning

via Basecamp

Det är enkelt och intuitivt att dela filer i Campfire. Oavsett om det är ett dokument, en bild eller ett kodavsnitt kan du enkelt ladda upp och visa filer direkt i chatten.

Detta eliminerar behovet av besvärliga e-postbilagor eller externa länkar, och håller all projektkommunikation och alla resurser snyggt organiserade på ett enda ställe.

Integrationer som Enchant kan också utlösa automatiska uppdateringar med all information i Basecamp Campfire Room.

Funktion nr 3: Integrationer

Campfire integreras med över 30 verktyg, vilket gör att ditt team kan hantera konversationer utan att behöva hoppa mellan olika plattformar.

Eftersom Campfire är inbyggt i Basecamp kan du också länka flera tredjepartsplattformar för tidrapportering, kontrakt, offerter och mycket mer.

Funktion nr 4: Sökbar information

via Basecamp

Alla konversationer i Campfire sparas automatiskt och är fullt sökbara. Detta skapar en omfattande historik som kan återbesökas när som helst, vilket är ovärderligt för nya och befintliga teammedlemmar som vill komma igång snabbt eller för att referera till tidigare beslut.

För att hålla livliga chattar organiserade och fokuserade använder Campfire trådar, vilket gör att du kan förgrena dig från en huvudkonversation för att diskutera specifika punkter. Detta gör det enkelt att följa flera diskussioner samtidigt och hitta den information du behöver när du behöver den.

Campfire-priser

Campfire har slagits samman med Basecamp och är tillgängligt för integration. Här är prisinformationen för Basecamp:

Gratis för alltid

Plus : 15 $/användare per månad

Pro Unlimited: 299 $/månad (faktureras årligen)

💟 Bonus: Om du verkligen vill integrera AI i dina arbetsflöden finns Brain MAX! Denna kraftfulla desktop-app förenar AI, sökning och automatisering i alla dina arbetsappar. Säg adjö till kaoset med osammanhängande AI-verktyg – detta är den nya eran av kontextuell AI. Med Brain MAX eliminerar du AI-spridning och ökar produktiviteten med röstkommandon, enhetlig sökning i alla appar och omedelbar skapande av anpassade rapporter. Det underlättar din kognitiva belastning och visar risker och rapporter utan fördröjning, så att du kan arbeta smartare och snabbare än någonsin tidigare.

Campfire vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Både Slack och Campfire är verktyg som är utformade för att effektivisera teamkommunikation och samarbete, men de tillgodoser olika organisatoriska behov. Slack är en kraftfull, funktionsrik samarbetsplattform som är idealisk för större team och komplexa arbetsflöden.

Campfire, som har gått samman med Basecamp, fokuserar å andra sidan på enkelhet och realtidskommunikation för projektledning.

Låt oss jämföra dessa två plattformar utifrån viktiga funktioner för att se hur de står sig mot varandra.

Funktion nr 1: Samarbete

Slack erbjuder ett brett utbud av funktioner som går utöver grundläggande meddelandehantering. Med kanaler, direktmeddelanden, fildelning och kraftfulla sökfunktioner kan teamen kommunicera på ett organiserat och effektivt sätt.

Campfire fokuserar på chatt i realtid och fildelning direkt i projekten, vilket ger en enklare och mer fokuserad approach. Detta håller informationsflödet igång hela tiden, så att du kan avsluta projekt snabbare.

🏆 Vinnare: Campfire vinner denna omgång. Campfires integrerade tillvägagångssätt möjliggör bättre sammanhang och välgrundad kommunikation om projekt, vilket är idealiskt för att hålla saker och ting snabba mellan olika avdelningar.

Funktion nr 2: Projektledning

Slack är inte ett projektledningsverktyg, men integreras smidigt med projektledningsverktyg, så att du kan ta emot uppdateringar och hantera uppgifter inom dina kanaler.

Campfire är en chattfunktion i realtid som är inbyggd direkt i Basecamp, en omfattande plattform för projektledning. Eftersom den är en integrerad del av Basecamp, som innehåller verktyg för att-göra-listor, schemaläggning och dokumentdelning, får du inbyggd integration som standard, vilket eliminerar behovet av att använda ett separat verktyg för uppgiftshantering eller arbetsflödeshantering.

🏆 Vinnare: Campfire tar hem segern i denna kategori. Slacks funktionalitet fokuserar mer på smidigt samarbete, medan Campfire också hjälper till att hantera projektets tidsplaner.

Funktion nr 3: Integrationer

En av Slacks starkaste sidor är dess integrationsmöjligheter, som gör det möjligt för användare att ansluta till över 2 000 appar från tredje part. Denna integrationsnivå säkerställer att Slack passar sömlöst in i befintliga arbetsflöden och ger användarna flexibiliteten att använda de verktyg de redan är bekanta med.

Campfire (chattfunktionen) erbjuder vissa grundläggande integrationer, men den bredare Basecamp-plattformen har ett växande antal integrationer, även om de inte är i samma skala som Slack. Basecamps integrationer är ofta utformade för att förbättra dess inbyggda projektledningsfunktioner, med fokus på verktyg för tidrapportering, fakturering och rapportering.

Du kan använda tjänster som Zapier för att ansluta Basecamp till andra plattformar.

🏆 Vinnare: Slack får pluspoäng här. Dess rika funktionalitet och mångsidighet gör det enkelt att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

Funktion nr 4: Sökbar information

När det gäller att hitta information är Slacks företagssökning i en klass för sig. Tänk på det som en enda sökfält för hela företagets kunskap.

Basecamps Campfire hjälper dig å andra sidan att undvika att konversationerna blir röriga.

Campfire är avsett för informella chattar i realtid, medan Basecamp också har ett separat meddelandeforum för mer formella diskussioner. Här kan du organisera konversationer i överskådliga, lättlästa trådar. Denna uppställning säkerställer att viktiga projektbeslut och nyckelinformation är lätta att hitta och referera till senare, vilket förhindrar att de går förlorade i det dagliga pratet.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Slack har en fördel när det gäller skala, medan Campfire ligger i täten för dem som är intresserade av ett enkelt och tydligt utrymme.

Slack vs. Campfire på Reddit

Vi vände oss till Reddit för att ta reda på vilket verktyg företag föredrar. När man söker på Slack vs Campfire är många användare överens om att Slack har en omfattande uppsättning funktioner.

Campfire är idealiskt för teamkommunikation, medan Slack erbjuder avancerade funktioner som hjälper till att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

Men vissa användare uppskattar dess enkelhet. En användare på Reddit sa:

Campfire är en lovande gruppchattapp som du kan använda i ditt företag för att kommunicera med dina team. Det är enkelt, och du får inte komplexa eller kraftfulla funktioner som Slack eller Teams. Du kan använda den här appen för den primära funktionen – att kommunicera med team.

Campfire är en lovande gruppchattapp som du kan använda i ditt företag för att kommunicera med dina team.

Det är enkelt, och du får inte komplexa eller kraftfulla funktioner som Slack eller Teams. Du kan använda den här appen för den primära funktionen – att kommunicera med team.

Vissa användare uttryckte oro över att chattloggen raderas på Slack-servern och rekommenderade att man använder Campfire för att säkerhetskopiera chatten.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Slack och Campfire

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, ersätter spridda chattar, missade trådar och isolerade verktyg.

Det bästa av allt? Konversationer, uppgifter, dokument och samarbete finns nu samlat i en enda smidig arbetsyta. Det är allt ditt team behöver, utan att behöva lämna appen.

Låt oss utforska funktionerna tillsammans för att se hur du kan underlätta samarbetet!

ClickUps främsta fördel: ClickUp Chat

Trasiga chattar, oorganiserade uppgifter och missade trådar kommer inte längre att vara ett problem.

Med ClickUp Chat kan du starta konversationer i offentliga kanaler för att hålla alla i ditt team informerade om vad som händer.

Så här kan du använda det:

Förlora aldrig bort åtgärdspunkter: Tilldela kommentarer direkt till rätt person eller omvandla dem till uppgifter, så att inget faller mellan stolarna.

Omvandla konversationer till resultat: Med ett klick kan du omvandla chattdiskussioner till genomförbara uppgifter – inga fler glömda uppföljningar.

Håll sammanhanget nära till hands: Länka automatiskt uppgifter, dokument och chattar så att ditt team alltid har en fullständig bild.

Arbeta snabbare med AI: Få smarta förslag för att automatiskt skapa uppgifter, sammanfatta trådar och mycket mer – vilket sparar tid och arbete.

Dela viktiga uppdateringar: Skapa inlägg för meddelanden, uppdateringar och diskussioner så att alla är på samma sida.

Möten och sammanfattningar på ett enkelt sätt: Starta samtal med ett enda klick och få automatiska sammanfattningar som lyfter fram alla viktiga punkter.

Samarbeta i realtid: Använd Syncups för ljud- eller videosamtal direkt i ClickUp – inga extra verktyg krävs.

ClickUp One Up #2: ClickUp Tasks

Håll projektets tidsplaner och teamets arbetsflöden transparenta med ClickUp Tasks

Letar du efter en funktion som håller dina uppgifter organiserade för att minska fram- och återgången? ClickUp Tasks automatiserar arbetet, förbättrar samarbetet och kopplar samman alla dina produktivitetsverktyg, såsom Docs, Chat och Whiteboards, med inbyggd AI.

Så här underlättar det teamsamarbetet för alla uppgifter:

Anpassa uppgifter efter ditt arbetsflöde: Använd anpassade fält, kategorier och uppgiftstyper som passar ditt teams unika processer.

Automatisera rutinarbetet: Spara tid med automatiserade uppgiftsfördelningar, aviseringar och statusuppdateringar – fokusera på det som är viktigast.

Centralisera och effektivisera: Lägg till uppgifter i flera projektlistor och samla alla diskussioner på ett ställe för att undvika dubbletter.

Håll koll på framstegen: Övervaka projektstatus och prestationsinformation på ett ögonblick för bättre beslutsfattande.

Omvandla input till handling: Konvertera formulärinlämningar till uppgifter automatiskt med AI-drivna förslag.

Prioritera med precision: Ställ in anpassade statusar och prioritetsnivåer för att hålla ditt team fokuserat på det som är viktigast.

Visualisera kopplingar: Koppla samman relaterade uppgifter med beroenden för att se projektets påverkan och hantera tidsplaner effektivt.

Allt-i-ett-hantering: Hantera uppgifter, kalendrar, påminnelser och att göra-listor från en enda, enhetlig plattform.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp Brain

ClickUp Brain är din intelligenta arbetsplatsassistent, utformad för att hålla ditt team på rätt spår utan att missa något. Med den behöver du aldrig fundera över något!

Fråga bara, så hämtar AI automatiskt sammanhang från dina chattar och uppgifter. ClickUp Brain ser till att alla är samordnade, informerade och fokuserade på det som är viktigast.

Så här skapar ClickUp Brain mervärde och ser till att ditt arbete flyter smidigt:

Omedelbar kontext, alltid till hands: Missa aldrig viktiga detaljer – ClickUp Brain visar relevant information från dina konversationer och uppgifter precis när du behöver den.

Enkel samverkan: Genom att koppla samman insikter från chattråd och uppdateringar av uppgifter hjälper ClickUp Brain ditt team att samarbeta mer effektivt och fatta snabbare beslut.

Proaktiv hjälp: Få påminnelser, förslag och sammanfattningar i rätt tid baserat på pågående diskussioner och projektaktiviteter, så att inget faller mellan stolarna.

Flera AI-modeller för smartare resultat: ClickUp Brain ger dig tillgång till flera stora språkmodeller (LLM) för att ge de mest exakta, relevanta och nyanserade svaren för dina unika behov.

Bildgenerering och kreativt stöd: Generera bilder och visuella tillgångar direkt i ditt arbetsflöde, så att du kan förverkliga dina idéer utan att lämna ClickUp.

Webbsökning och svar i realtid: Få tillgång till aktuell information från webben via Brain, så att du alltid har de senaste insikterna och uppgifterna som underlag för dina beslut.

Effektiviserade arbetsflöden: Det minskar manuell sökning och kontextväxling, så att du kan fokusera på arbete med stor påverkan istället för att leta efter information.

Samarbeta med ditt team var du än befinner dig med ClickUp Docs.

Vad händer om du vill redigera i realtid med dina teammedlemmar? Vi har lösningen även där! ClickUp Docs hjälper dig att hålla all din information organiserad. Så här fungerar det:

Förverkliga dina idéer: Länka dokument direkt till dina uppgifter och projekt så att alla idéer kan förverkligas.

Skapa dokument på ditt sätt: Använd inbäddade sidor, avancerade formateringsalternativ och färdiga mallar för att skapa det perfekta dokumentet för alla behov.

Engagera ditt team: Organisera information med inbäddade bokmärken, tabeller och mer – perfekt för roadmaps, wikis och kunskapsbaser.

Samarbeta i realtid: Brainstorma, redigera och lösa problem tillsammans med omedelbar, live-redigering.

Håll kunskapen i fokus: Markera viktiga dokument som wikis så att ditt team enkelt kan återkomma till dem och referera till dem när det behövs.

Har du missat kommentarer? Förlorat uppgifter? Laggat med att hålla deadlines? Låter det för svårt att hantera och kontrollera? Men inte med ClickUp Comments. Det låter dig tilldela kommentarer som kräver åtgärder, så att relevant teammedlem vet vad som behöver göras.

När du har slutfört dina uppgifter kan du enkelt lösa dessa kommentarer för att undvika förvirring!

Här är vad Marianela Fernandez, konsult inom vattenrening på Eco Supplier Panamá, tycker om att använda ClickUp:

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan fokusera på uppgifter som skapar värde.

Genom att integrera olika funktioner som aviseringar, kalendrar, e-post och arbetsflöden i projektets genomförande gör ClickUp att medarbetarna slutar fokusera på att ständigt granska olika tekniska mekanismer och istället kan fokusera på uppgifter som skapar värde.

💡 Proffstips: Effektiv kommunikation kräver en omfattande plan som alla i teamet förstår och följer. Kolla in dessa mallar för projektkommunikationsplaner för att få en strukturerad approach till att skapa en plan. 🧮

Gör teamkommunikationen enkel med ClickUp!

Att välja rätt kommunikationsplattform kan avgöra teamets samordningsarbete och direkt påverka hur smidigt arbetsflödet fungerar.

Slack erbjuder avancerade funktioner med integrationer, avancerad sökning och kommunikation i flera kanaler. Plattformen är perfekt om du letar efter en app som kombinerar projektledning och kommunikation.

Campfire håller däremot saker och ting enkla, med tydliga konversationer, minimala distraktioner och ett tydligt fokus på samarbete.

Men om du letar efter en allt-i-ett-plattform för att samarbeta, diskutera och hantera projekt, bör du överväga ClickUp. Med ClickUp Chats, Comments, Tasks och Docs kan du omvandla dina konversationer till handling, hålla kommunikationen flytande och ditt arbete organiserat. Det är mer än bara ett chattverktyg; det är en komplett arbetsplats där ingenting faller mellan stolarna.

Utforska ClickUp nu och förvandla teamkommunikationen – registrera dig för ett gratis konto!