nTask vs. ClickUp: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Du har byggt upp ett team, fått några kunder och projekten börjar äntligen rulla in. Innan du vet ordet av är det svåraste inte längre att få jobb, utan att hålla ordning på dem.

När enkla uppgifter förvandlas till fullfjädrade projekt är det dags för en riktig struktur. Det är dags att införa en kraftfull projektledningsplattform som fungerar precis som du vill. Och för många team handlar valet om nTask eller ClickUp.

I det här blogginlägget går vi igenom skillnaderna mellan nTask och ClickUp, hur deras funktioner står sig mot varandra och vilken av dem som kan hjälpa dig att sova bättre om natten.

ClickUp vs. nTask i korthet

Här är en snabb jämförelse innan vi utforskar verktygen på djupet:

Kriterier ClickUp nTask Anpassning Högst anpassningsbara arbetsflöden, instrumentpaneler, behörigheter, uppgiftstyper och mallar för uppgiftshantering Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med ClickUp Visningar Lista, tavla, kalender, Gantt-diagram , tidslinje, tabell, tankekarta Projektmallar för listor, tavlor, kalendrar och Gantt-diagram Automatisering Robusta automatiseringsfunktioner och mallar Grundläggande automatisering Integrationer Omfattande: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub och mer Begränsat: Slack, Google Kalender, Outlook och Zoom Uppgiftshantering Avancerad uppgiftsskapande, beroenden, prioriteringar, tidsspårning, påminnelser Grundläggande uppgiftshantering, beroenden, tidrapportering Samarbetsverktyg Inbyggd chatt, dokumentdelning, kommentarer, samarbete i realtid Kommentarer, möteshantering, bifogade filer Rapportering och instrumentpaneler Rika, AI-drivna instrumentpaneler, anpassningsbara rapporter, mål- och projektframstegsspårning Begränsade rapporteringspaneler Mobil support Webb, iOS, Android Webb, iOS, Android Inlärningskurva Steeper (på grund av avancerade funktioner och djup) Mer nybörjarvänligt, enklare introduktion

Vad är ClickUp?

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, kunskap och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra. Detta skapar arbetskaos, gör att vi förlorar 61 % av vår tid på att söka efter information och saktar ner oss.

ClickUp löser detta med världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar dina projekt, kunskaper och chattar på ett och samma ställe – allt drivet av kontextuell AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp-funktioner

När arbete och sammanhang är uppdelat på flera verktyg måste du hela tiden byta sammanhang för att få saker gjorda. Detta ständiga byte mellan flikar tär på koncentrationen, leder till dubbelarbete och skapar en tyst friktion som byggs upp över tid. Låt oss se hur ClickUps kostnadsfria projektledningsprogram hanterar sådana problem.

Funktion nr 1: Projektledningsfunktioner

ClickUps projektledningslösning anpassar sig till alla team, arbetsflöden och projektstorlekar. Oavsett om du hanterar en projektlansering, en sprintcykel, en kundleverans eller ett internt driftsprojekt samlar den allt i ett sammanhängande arbetsutrymme.

För genomförandet har du ClickUp Tasks. Tänk på dem som enskilda arbetsenheter som du kan tilldela, spåra och mäta.

Dela upp större projekt i mindre, genomförbara steg med ClickUp Tasks

Låt oss säga att du är grundare av ett startup-företag och planerar en produktlansering. Du kan skapa en uppgift för varje viktig milstolpe, till exempel ”Slutföra texten till landningssidan”, ”QA-produktdemo” eller ”Schemalägga lanseringsmejl”.

Inom varje uppgift kan du lägga till detaljerade instruktioner, tilldela den till flera teammedlemmar, ange deadlines, spåra tid och bifoga relevanta dokument eller länkar för sammanhang. Om du vill dela upp den ytterligare kan du lägga till deluppgifter för varje steg, till exempel skriva texten, granska den med juridisk avdelning och slutgiltigt godkännande.

Och det bästa av allt? Du behöver inte göra något av detta manuellt! Du kan använda:

AI-uppgiftskapande för att konvertera alla meddelanden i en chattråd i ClickUp till en uppgift

Skapa uppgifter automatiskt från chattar, dokument och mer via ClickUp AI.

AI Autofill för att automatiskt fylla i uppgiftsegenskaper som prioriteringar, ansvariga och mer

AI-fält för att automatiskt sammanfatta, kategorisera och dela uppdateringar om uppgifternas framsteg

Allt detta förenklar uppgiftshanteringen, så att du kan göra verkliga framsteg.

Hör vad Dane Dusthimer från RevPartners har att säga:

Utan ClickUp skulle vi inte kunna se luckor i arbetet och processen så snabbt. Att kunna se uppgifter utan förfallodatum, försenade uppgifter, uppgifter utan sprintpoäng och uppgifter utan ansvariga hjälper mig att hålla framåtanda bland team och projekt. Dessa mått finns inte tillgängliga i de flesta projektledningsprogram.

Funktion nr 2: AI- och automatiseringsfunktioner

ClickUp kan stoltsera med världens mest kompletta och kontextmedvetna arbets-AI, ClickUp Brain. Den är utformad för att förstå dina projekt, dokument, uppgifter, möten och till och med teamdynamiken, och kopplar samman punkterna för att hitta relevanta insikter från din arbetsyta och anslutna appar. Med Brain som din AI-assistent behöver du inte slösa tid på att manuellt söka efter information.

Använd ClickUp Brain för att spara minst en dag varje vecka:

Omvandla insikter till handling genom att skapa uppgifter, uppdatera status, tilldela ägare eller skriva dokument direkt från ett AI-svar.

Sammanfatta och syntetisera hela ditt arbetsområde – från långa kommentartrådar och mötesanteckningar till hela projekt.

Be ClickUp Brain om uppdateringar om framstegen för allt i din arbetsmiljö

Skissa, skriv om och anpassa innehåll i sitt sammanhang, oavsett om det gäller projektuppdateringar, SOP:er, PRD:er eller meddelanden till intressenter som baseras på ditt faktiska arbete.

Behöver du snabbt komma ikapp med en uppgift som du inte var delaktig i? Fråga bara ClickUp Brain. Vill du skapa en projektplan utifrån en enda mening? Klart. Du kan till och med köra automatiserade arbetsflöden och uppdatera instrumentpaneler med hjälp av naturligt språk.

Använd ClickUp BrainGPT för att bläddra och hantera arbete i flera appar.

Ta det ett steg längre med ClickUp BrainGPT. Det centraliserar AI i ClickUp och tredjepartsverktyg som Google Drive, Notion och GitHub, så att du kan hitta vad som helst, vidta åtgärder på flera plattformar och eliminera röran med att använda flera fristående AI-verktyg (även känt som AI Sprawl ). Det finns också Talk to Text för tillfällen när du hellre vill diktera instruktioner, e-postmeddelanden och dokument än att skriva dem!

💡 Proffstips: Med ClickUp är du inte låst till en enda AI-modell. ClickUp Brain låter dig välja mellan ChatGPT, Claude, Gemini och andra för att passa olika projektuppgifter.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med "if this, then that"-regler

Kombinera dessa funktioner med ClickUp Automations och ClickUp Super Agents, så får du ett duo som håller arbetet igång på autopilot.

Automatiseringar hanterar regelbaserade arbetsflöden i stor skala och utlöser uppdateringar så snart villkoren är uppfyllda. Superagenter går ännu längre genom att resonera utifrån sammanhanget, fatta beslut och vidta åtgärder över olika uppgifter, dokument och verktyg.

Du är till exempel en projektledare som övervakar en tvärfunktionell produktlansering. Du kan skapa en automatisering som omedelbart tilldelar en uppgift till din designer när en innehållsuppgift flyttas till "Redo för design". En superagent går ett steg längre – granskar uppgiftsbeskrivningen för att se om något saknas, markerar oklara krav, taggar rätt intressenter för förtydligande och uppdaterar tidsplanen om förseningar upptäcks – så att projektet fortskrider utan att du behöver agera trafikpolis.

Tillsammans säkerställer automatiseringar konsekvens, medan Super Agents anpassar sig intelligent – så att rutinmässigt arbete sköter sig själv och komplexa uppgifter fortfarande går snabbt.

Läs mer om Super Agents här:

Funktion nr 3: Kommunikationsfunktioner

ClickUp Chat samlar kommunikation och arbete på ett och samma ställe. Till skillnad från traditionella chattverktyg som ligger utanför ditt projektflöde är det helt integrerat, så diskussioner kopplas naturligt till uppgifter, dokument och deadlines.

Du kan skapa uppgifter direkt från meddelanden, länka konversationer till specifika mappar eller projekt och organisera chattar efter team, funktion eller initiativ.

Hantera intern och extern kommunikation enkelt med ClickUp Chat

Låt oss säga att dina produkt- och marknadsföringsteam håller på att slutföra en lanseringsplan. Under en chatt om projektets tidsplan nämner någon att kreativa innehåll för sociala medier fortfarande väntar på godkännande. Med ClickUp Chat kan du omedelbart omvandla det meddelandet till en uppgift, tilldela den till rätt teammedlem och länka den till mappen "Lanseringskampanj" utan att lämna chattråden.

Be ClickUp Brain att sammanfatta ClickUp Chat-kanaler för omedelbara uppdateringar

Chatten, som drivs av ClickUp Brain, kan också generera smarta sammanfattningar av konversationer du har missat, extrahera viktiga beslut och till och med föreslå nästa steg. Du kan be AI att utarbeta uppföljningsmeddelanden, tagga relevanta intressenter och sammanfatta transkriptioner av röst- eller videosamtal.

💡 Proffstips: När textmeddelanden inte fungerar kan du byta till ClickUp SyncUps för ljud- och videosamtal i realtid med ditt team. ClickUps AI Notetaker kan till och med spela in, transkribera och sammanfatta samtalen åt dig så att du kan vara helt närvarande i diskussionen!

Funktion nr 4: Tidsspårning

När deadlines närmar sig är frågan ofta: "Använder vi vår tid på rätt sätt?"

ClickUp Project Time Tracking gör det enkelt att svara på den frågan. Plattformen låter dig starta och stoppa timers var som helst: på datorn, mobilen eller webbläsaren.

Föredrar du att logga timmar i efterhand? Det kan du också göra, ända fram till sista minuten.

Logga hur ditt team spenderar sin tid med ClickUp Project Time Tracking

Låt oss säga att du är grundare av ett startup-företag och hanterar uppgifter för ett litet men resursstarkt team. Varje teammedlem håller reda på sina uppgifter och den tid som läggs på dem. I slutet av veckan kan du granska en tidrapport, se fördelningen av timmar mellan avdelningarna och jämföra dem med uppskattningar för att identifiera flaskhalsar eller felallokeringar.

Behöver du fakturera kunder eller redogöra för tidsplaner för intressenter? Använd ClickUp Dashboards och tidrapporter för att generera detaljerade, visuella rapporter per uppgift, projekt eller teammedlem.

📮ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg i en sammanhängande vy. När uppdateringarna är spridda lägger du mer tid på att sammanställa information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer centralisera uppgifter, dokument och uppdateringar, vilket minskar arbetsbelastningen och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Verkliga resultat: Samla 200 professionella medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme med hjälp av anpassningsbara projektledningsmallar och tidsspårning för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

Priser för ClickUp

Vad är nTask?

via nTask

nTask är en molnbaserad plattform utformad för projekt- och uppgiftshantering, samarbete och arbetsflödesorganisation.

Den utmärker sig genom sitt användarvänliga gränssnitt och sin överkomliga prisnivå, vilket gör den tillgänglig för frilansare, småföretag och växande team inom olika branscher. Plattformen stöder både agila och traditionella projektledningsmetoder.

🧠 Kul fakta: En fMRI-studie visade att varje gång du byter uppgift måste din hjärna arbeta hårdare för att anpassa sig. Den aktiverar kontrollcentra för att återställa och omfokusera, vilket saktar ner dig och ökar risken för misstag.

nTask-funktioner

För team som behöver struktur utan komplexitet erbjuder nTask en enkel projektledningsupplevelse. Låt oss utforska några av dess funktioner.

Funktion nr 1: Spårning av risker och problem

Spåra öppna ärenden och åtgärdade buggar med nTask

nTask har inbyggda verktyg för risk- och problemspårning. Du kan logga buggar eller blockerare, tilldela allvarlighetsgrader och ange datum för lösning. Det finns till och med en fullfjädrad riskmatris och ett register om du befinner dig i en projektmiljö med höga insatser.

Låt oss säga att du lanserar en ny app. Du kan spåra potentiella API-fel, problem med teamets bandbredd eller efterlevnadsproblem på ett och samma ställe och vidta åtgärder.

Funktion nr 2: Möteshantering

Spåra avdelningsöverskridande möten med nTasks verktyg för möteshantering

Möten i nTask är arbetsytor som kan spåras fullt ut. Du kan skapa dagordningar, ta anteckningar i realtid, tilldela åtgärder och gå tillbaka till protokoll direkt i appen.

Planerar du en sprintgranskning eller ett incheckningsmöte? Ställ in det så att det återkommer varje vecka, koppla det till din Google Kalender och lägg in Zoom-länken direkt i mötesinbjudan. På så sätt hålls allt sammankopplat utan att du behöver leta igenom e-posttrådar.

Funktion nr 3: Funktioner för teamsamarbete

Samarbeta smidigt med interna team i nTask

Chatt i appen och kommentarer på uppgiftsnivå säkerställer att konversationerna förblir kopplade till själva arbetet. Du behöver inte hoppa mellan olika verktyg eller undra var någon har lämnat feedback. Team kan använda @mentions, ladda upp filer eller trådade svar direkt under en uppgift.

Kombinera dessa funktioner för teamsamarbete med anpassade arbetsytor och rollbehörigheter, så blir det enkelt att involvera rätt personer i rätt detaljer.

Priser för nTask

Gratis

Månadsvis: 4 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

ClickUp vs. nTask: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp och nTask lovar att förenkla planeringen, öka produktiviteten och hålla teamen samordnade. Men när man tittar närmare på funktionerna blir skillnaderna tydliga.

Låt oss utforska hur dessa programvaruverktyg för uppgiftshantering utmärker sig i olika kategorier. 👇

Funktion nr 1: Flexibilitet i projektledning

Både ClickUp och nTask levererar de grundläggande projektledningsverktyg du kan förvänta dig. Skillnaden ligger dock i hur skalbara och anpassningsbara de är när dina projektledningsbehov växer.

nTask

nTask är enkelt och mycket lättillgängligt, särskilt för mindre team eller de som är nya inom projektledningsprogramvara. Det täcker grunderna väl: uppgifter, deluppgifter, förfallodatum och flera vyer som Kanban-tavlor, Gantt-diagram och kalender.

Avancerad anpassning av arbetsflöden är dock begränsad.

Kanban- och Gantt-vyerna är endast tillgängliga i betalda abonnemang, och även om du får tillgång till beroenden och återkommande uppgifter är kontrollen över dem ganska grundläggande.

ClickUp

ClickUp, å andra sidan, är byggt med flexibilitet i centrum. Det kan skalas från användningsfall för nystartade företag till komplexitet på företagsnivå. Det ger dig vyer (lista, tavla, Gantt, tidslinje, kalender), automatiseringsverktyg, datavisualiseringsverktyg och anpassningsbara fält för att skräddarsy arbetsytan efter ditt teams specifika behov.

Anta att du lanserar en marknadsföringskampanj i flera steg. Du kan skapa en tavelvy för kreativa arbetsflöden, ställa in uppgiftsberoenden mellan granskningssteg, automatisera påminnelser och spåra framsteg i en instrumentpanel.

🏆 Vinnare: ClickUp för sin oöverträffade flexibilitet, automatiserade arbetsflöden och förmåga att stödja team av alla storlekar.

Funktion nr 2: Smidigt samarbete

Låt oss utforska hur dessa verktyg hjälper team att samarbeta under komplexa projekt som kräver mycket samarbete.

nTask

nTask hanterar samarbete på uppgiftsnivå väl, med trådade kommentarer, bifogade filer och @omnämnanden. Det saknar dock djupare realtidssamarbetsfunktioner som delade dokument eller en dedikerad chatt.

Det passar bra om ditt team främst kommunicerar i möten eller använder andra verktyg vid sidan av.

ClickUp

ClickUp förvandlar ditt projektutrymme till en fullfjädrad samarbetshub. Du kan redigera dokument tillsammans, starta whiteboards för brainstorming, tilldela kommentarer som spårbara uppgifter och till och med chatta i dedikerade ClickUp Chat-utrymmen eller DM:er. För snabbrörliga eller asynkrona team hjälper dessa funktioner till att minska kontextväxlingar och centralisera kommunikationen.

Du kan till och med hoppa in i schemalagda möten på Google Meet, Zoom och andra verktyg direkt från din ClickUp-kalender. Det finns också en inbyggd anteckningsfunktion som spelar in mötet och tar AI-drivna anteckningar åt dig.

🏆 Vinnare: ClickUp, för djupare och mer mångsidigt samarbete inbyggt i varje lager av din arbetsyta.

🔍 Visste du att? Endast 48 % av projekten är verkligen framgångsrika. Cirka 40 % hamnar i ett konstigt mellanläge där ingen är säker på hur det gick, och 12 % lyckas inte. ClickUp hjälper dig att ha koll på allt så att ditt projekt når målet som det ska.

Funktion nr 3: Tidsspårning

Att spåra tid handlar om att förstå var ansträngningarna läggs, optimera arbetsbelastningen och ta ansvar. Här är dessa verktygs tillvägagångssätt.

nTask

nTask erbjuder inbyggd tidrapportering med en enkel start-stopp-timer, manuell tidsregistrering och godkännande av tidrapporter.

Teammedlemmar kan logga tid mot uppgifter och chefer kan generera rapporter för att utvärdera produktivitet eller fakturerbara timmar. Det är fördelaktigt för små team och frilansare som behöver en lättviktig, inbyggd tidsspårning utan externa integrationer.

ClickUp

ClickUps tidsspårning är lika kapabel och erbjuder timers, manuell inmatning, loggning av datumintervall och tidrapporter. Du kan spåra tid från vilken enhet som helst eller använda det kostnadsfria Chrome-tillägget.

För avancerade team möjliggör ClickUp även sammanställd tidrapportering över deluppgifter och låter dig jämföra beräknad tid med faktisk tid. Det inkluderar dock inte skärmdumpövervakning, utan prioriterar transparens framför övervakning.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Båda verktygen täcker det väsentliga väl. nTask håller ordning på saker och ting för mindre team, medan ClickUp erbjuder extra djup för komplexa arbetsflöden och större organisationer.

ClickUp vs. nTask på Reddit

För att höra vad riktiga användare av båda verktygen tycker, vände vi oss till Reddit. Det finns inga specifika trådar som jämför de två, men här är en allmän konsensus.

Denna användare beskriver exakt vad de gillar med nTask:

Den bästa funktionen jag gillar med nTask är nTask Kanban-tavlorna, som effektiviserar mina arbetsprocesser och det dynamiska samarbetet i realtid hjälper verkligen till med teamkommunikationen. Dessutom kan jag i Kanban-tavlorna se mitt teams uppgiftsprestanda med ett ögonkast. Den funktion som saknas i nTask är kundrelationshantering (CRM).

Den bästa funktionen jag gillar med nTask är nTask Kanban-tavlorna, som effektiviserar mina arbetsprocesser och det dynamiska samarbetet i realtid hjälper verkligen till med teamkommunikationen. Dessutom kan jag i Kanban-tavlorna se mitt teams uppgiftsprestanda med ett ögonkast. Den funktion som saknas i nTask är kundrelationshantering (CRM).

En annan Reddit-användare delar med sig av varför ClickUp passar utmärkt för företag:

ClickUp är ett fantastiskt verktyg. Att få 1000 personer att använda samma app konsekvent skulle ge dig så mycket insyn i arbetet och projekten. Om det görs rätt skulle bara instrumentpanelerna vara fantastiska.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg. Att få 1000 personer att använda samma app konsekvent skulle ge dig så mycket insyn i arbetet och projekten. Om det görs rätt skulle bara instrumentpanelerna vara fantastiska.

En Reddit-användare delade också med sig av följande:

Jag leder ett team av webbdesigners runt om i världen, och ClickUp är fantastiskt! Det är inte perfekt, men det förbättras ständigt och företaget är ganska transparent. Jag provar ofta andra appar som Basecamp och Asana, i tron att gräset är grönare på andra sidan, men jag återvänder alltid till ClickUp. Även om de andra apparna kanske är lite mer polerade i vissa avseenden, så gör de helt enkelt inte det som ClickUp gör.

Jag leder ett team av webbdesigners runt om i världen, och ClickUp är fantastiskt! Det är inte perfekt, men det förbättras hela tiden och företaget är ganska transparent.

Jag provar ofta andra appar som Basecamp och Asana, i tron att gräset är grönare på andra sidan, men jag återvänder alltid till ClickUp. Även om de andra apparna kanske är lite mer polerade i vissa avseenden, så gör de helt enkelt inte det som ClickUp gör.

🔍 Visste du att? Endast 47 % av teamen spårar projektets KPI:er i realtid. Resten förlorar hela dagar bara på att försöka ta fram rapporter. ClickUp ger dig dessa data live, så att du alltid vet hur läget är, i realtid.

Vilken uppgiftshanteringsprogramvara är bäst?

Domen är klar, och du gissade rätt – ClickUp vinner!

nTask täcker grunderna och kan fungera bra för mindre team eller enklare arbetsflöden, men börjar visa begränsningar när dina projekt (och förväntningar) växer.

Å andra sidan går ClickUp vidare. Från anpassningsbara vyer och smart automatisering till inbyggda dokument, whiteboards och kontextuell AI-driven assistans, ger det teamen den flexibilitet, struktur och synlighet de behöver för att arbeta snabbare.

