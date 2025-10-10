17 kostnadsfria mallar för kundrecensioner för att samla in feedback

Du levererar redan gediget arbete. Men även de bästa projekten kan lämna kunderna med outtalad feedback – saker de uppskattade, saker som inte riktigt fungerade eller förslag som kan forma ditt nästa uppdrag.

För att göra det enklare att samla in och använda sådan feedback behöver du mallar för kundrecensioner. De ger dig ett ställe att registrera direkta insikter om vad som fungerar, vad som kan förbättras och vad som annars kanske inte skulle sägas. Med tiden kommer den feedbacken att stärka ditt online-rykte, ge positiva recensioner och hjälpa dig att sticka ut i sökresultaten.

Den enda utmaningen är att få ärlig och värdefull feedback utan att det blir pinsamt eller tidskrävande. Och dessa kostnadsfria mallar för kundrecensioner hjälper dig att göra processen smidig.

Vad är mallar för kundrecensioner?

Mallar för kundrecensioner är fördesignade, strukturerade ramverk eller dokument som används av företag, frilansare eller byråer för att samla in feedback, utvärderingar eller vittnesmål från kunder om deras tjänster, produkter eller övergripande upplevelse.

Några av de viktigaste komponenterna som mallar för kundrecensioner eller feedbackformulär bör ha 👇 ✅ Inledande uttalande: En kortfattad, professionell inledning som sätter tonen, tackar kunden och klargör syftet med feedbacken (t.ex. att förbättra tjänsterna eller visa upp kundutlåtanden). ✅ Riktade frågor: Specifika, branschrelevanta frågor som "Hur effektivt uppfyllde vi dina projektmål?" eller "Hur användarvänlig är vår produkt?" för att få detaljerade svar. ✅ Kvantitativa mått: Betygsskala (t.ex. 1–5 stjärnor, Net Promoter Score) för mätbara data om nöjdhet, kvalitet eller leveranshastighet. ✅ Kvalitativa frågor: Öppna fält för förslag, kritik eller höjdpunkter, t.ex. ”Vad kan vi göra för att få ett 5-stjärnigt betyg nästa gång?” ✅ Tillståndsklausul: Ett avsnitt där du begär samtycke till att använda positiv feedback för marknadsföring, vilket säkerställer efterlevnad av sekretesslagar (t.ex. GDPR eller CCPA). ✅ Uppföljningsalternativ: Fält där kunderna kan begära ett samtal eller lämna rekommendationer, vilket bidrar till att stärka relationerna.

Vad kännetecknar en bra mall för kundrecensioner?

Tydlig och koncis: En bra mall är kort och lätt att förstå. Den respekterar kundernas tid. Sträva efter 5–7 kortfattade frågor så att dina kunder bara behöver 2–3 minuter för att lämna recensioner.

🔖 Exempel: ”Hur nöjd är du med vår tjänst? (1–10)” är direkt och snabbt.

Relevant för dina mål: Frågorna bör kopplas till olika aspekter av dina affärsbehov, till exempel att förbättra produkter eller samla in vittnesmål. Anpassa dem efter din bransch och kundtyp för personliga rekommendationer och praktiska insikter.

🔖 Exempel: Ett SaaS-företag kan fråga ”Hur lätt var vår programvara att använda?” för att få vägledning inför framtida produktuppdateringar.

Balanserad frågekombination: Använd både betygsskala och öppna frågor för att få mätbara data och detaljerad feedback. Denna kombination avslöjar trender och specifika problemområden utan att överväldiga kunderna.

🔖 Exempel: Kombinera ”Betygsätt vår support (1–5)” med ”Vad kan vi göra bättre?”.

Handlingsbara resultat: Varje fråga bör leda till resultatbaserade beslut, som att åtgärda problem eller skapa användargenererat innehåll. Betygsskalan och specifika frågor gör det enkelt att : Varje fråga bör leda till resultatbaserade beslut, som att åtgärda problem eller skapa användargenererat innehåll. Betygsskalan och specifika frågor gör det enkelt att analysera kundernas feedback och agera på den.

🔖 Exempel: ”Vad fick dig att ge detta betyg?” förklarar ett lågt betyg och ger samtidigt ditt team en idé om hur man kan undvika sådana situationer.

Mallar för kundrecensioner

Om du vill sticka ut och få en verklig konkurrensfördel kommer dessa 17 mallar för kundrecensioner att göra det enklare och mer effektivt att samla in feedback:

1. ClickUp-mall för feedbackformulär

Hämta gratis mall Visa och organisera kundernas feedback med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUps mall för feedbackformulär hjälper produkt- och kundupplevelseteam att samla in feedback som kan användas av alla avdelningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd den för att utforma anpassade enkäter med betygsskala, flervalsfält och öppna frågor som ger både kvalitativa insikter och mätbara trender.

Gruppera svaren efter kund, kategori eller teammedlem, filtrera feedback efter poäng och upptäck återkommande teman på några sekunder.

När formuläret har skickats in konverteras varje svar automatiskt till en ClickUp-uppgift i ditt arbetsområde.

Team kan tagga ägare, sätta prioriteringar och spåra lösningar på kundproblem utan att behöva ett separat verktyg.

Det är särskilt användbart för team som hanterar produktlanseringar, onboarding-feedback eller kundnöjdhetsloopar där snabb uppföljning gör en verklig skillnad.

✅ Perfekt för: Produktchefer och kundtjänstteam som vill ha ett strukturerat och praktiskt sätt att samla in och svara på kundfeedback.

2. ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

Hämta gratis mall Spåra produktnöjdhet, användningsmönster och feedbackförslag med ClickUps mall för produktfeedbackundersökningar.

Om du är en del av ett produkt- eller UX-team ger ClickUp-mallen för produktfeedback dig ett strukturerat, repeterbart sätt att samla in och analysera kundfeedback. Den hjälper dig att centralisera enkätsvar, spåra sentimenttrender och enkelt upptäcka återkommande problem, även utan tillgång till dedikerad programvara för produktfeedback.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Varje svar kan kategoriseras efter produkttyp, nöjdhetsnivå och feedbacktema.

De inbyggda vyerna, såsom "Att granska", "Under granskning" och "Granskad", hjälper dig att prioritera nästa steg och undvika att förlora viktiga insikter i inkorgar eller kalkylblad.

Använd ClickUps anpassade fält för att registrera användningsfrekvens, nöjdhetsbetyg och förbättringsförslag för produkten, så att beslut alltid baseras på data.

✅ Perfekt för: Produkt- och UX-chefer som vill förbättra användarnöjdheten och informera om produktplaner med strukturerad feedback.

Hämta gratis mall Visa och hantera inkommande kundsupportförfrågningar med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

ClickUps mall för kundkontaktformulär ger supportteam ett snabbare och smidigare sätt att logga alla kundinteraktioner på ett och samma ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Varje förfrågan kanaliseras genom ett strukturerat intagsformulär och organiseras överskådligt efter prioritet, typ av ärende eller ärendestatus.

Från att spåra brådskande ärenden till att dokumentera uppföljningar – den här mallen skapar tydlighet i dina processer för kundkommunikationshantering.

Du kan använda mallen för att filtrera olösta meddelanden, tilldela nästa steg och se till att inga frågor missas.

Den har ClickUp List View och Board View , så att ditt team kan sortera problem, lägga till sammanhang och gå vidare med förfrågningar utan att slösa tid på att samla in information från flera olika ställen.

✅ Perfekt för: Kundtjänstteam som hanterar produktfrågor, återbetalningsförfrågningar och orderstöd över olika kanaler

4. ClickUp-mall för kundtjänsthantering

Hämta gratis mall Övervaka enkelt inkommande kundsupportärenden med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

ClickUp-mallen för kundtjänsthantering är utvecklad för supportteam som vill samla in, organisera och lösa alla typer av kundförfrågningar. Så snart en kund fyller i serviceförfrågningsformuläret omvandlas deras inlägg omedelbart till en uppgift och skickas till din list över ärenden. Varje förfrågan spåras med fält som ansvarig, förfallodatum, e-postadress till den som gjort förfrågan och nöjdhetsbetyg, så att ingenting hamnar i skymundan i din inkorg.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gruppera uppgifter automatiskt efter status, till exempel Lösta, Pågående, Behöver förtydligande, Eskalerade eller Väntande.

Märk ärenden med färgkodade kategorier som Feedback, Bug, Klagomål eller Avbokning, vilket ger ditt team omedelbar klarhet om vilken typ av problem de har att hantera.

Om en uppgift behöver eskaleras kan du enkelt flytta den till en ny status och omfördela den på några sekunder.

ClickUp gör det också enkelt att filtrera efter kundernas åsikter eller SLA-brådskande ärenden med hjälp av anpassade taggar och nöjdhetsbetyg, så att ditt team kan prioritera rätt samtal.

✅ Perfekt för: Kundtjänstchefer och supportchefer som hanterar stora volymer av serviceförfrågningar

5. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Hämta gratis mall Se kundnöjdhetsbetyg efter kunskap, hjälpsamhet och tydlighet med hjälp av ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar hjälper kvalitetschefer att förstå och förbättra interna processer för att göra kunderna nöjdare. Med inbyggda ClickUp-formulär, anpassade betygsfält och smart kategorisering kan du samla in data om nöjdhet inom service, tydlighet, hjälpsamhet och problemlösning på ett och samma ställe.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

När svaren kommer in sorterar du feedbacken efter tema eller poäng för att identifiera områden som behöver förbättras.

Spåra mönster, såsom olösta frågor eller låga tydlighetsbetyg.

Tilldela åtgärder till rätt teammedlem så att du kan uppnå dina kundservicemål.

✅ Perfekt för: Supportledare och QA-team som vill spåra och agera på signaler om kundnöjdhet.

💡 Proffstips: Vill du ha ett sätt att automatiskt sortera kundfeedback från dina ClickUp-formulär efter sentiment? Prova ClickUp Brains kontextuella AI-assistans direkt i din arbetsyta. Denna smarta AI-assistent förstår data i din arbetsyta – uppgifter, dokument, personer – för att ge dig insikter som är viktiga för dina roller, ditt företag och din bransch. Analysera kundernas feedback och åsikter i realtid och få AI-insikter med ClickUp.

Titta på den här videon för att lära dig mer om hur du använder AI i kundtjänsten:

6. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Spåra forskningsuppgifter och anpassa produktstrategin med hjälp av ClickUps mall för analys av kundbehov.

ClickUps mall för analys av kundbehov ger produkt- och CX-team en repeterbar struktur för att organisera, analysera och agera utifrån vad nya kunder verkligen vill ha.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Den kombinerar länkade fält för extern data (som utvärderingsformulär och undersökningsresultat) med tydlig framstegsspårning, rollspecifika uppdrag och visuella milstolpar i varje forskningsfas.

Från att identifiera beslutsfattare till att kartlägga behov och ditt erbjudande – allt är utformat för att gå snabbt utan att hoppa över några steg.

Du får också 12 färdiga deluppgifter som guidar ditt team genom hela processen, såsom datainsamling, analys, dokumentation och GTM-anpassning.

✅ Perfekt för: CX-chefer och produktchefer som genomför användaranalyser eller kundundersökningar inför lanseringar.

Även med en tydlig plan är det förstås lätt att känna sig splittrad. Det är ett annat område där ClickUp Brain verkligen briljerar. Fråga bara ”Vad ska jag fokusera på idag?” så sorterar det dina uppgifter och talar om exakt vad du behöver ägna din uppmärksamhet åt.

Be ClickUp Brain att generera åtgärdspunkter, hjälpa till med prioritering av uppgifter och ge dig tidslinjer från hela ditt arbetsområde på några sekunder.

📮 ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga kontakter för att samla in viktig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig kamp – ständiga uppföljningar, förvirring kring versioner och synlighetsproblem minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra kontexten omedelbart tillgänglig.

7. ClickUp-mall för kundproblem

Hämta gratis mall Dokumentera kundernas frustrationer och hinder för olika typer av problem med ClickUps mall för kundproblem.

ClickUps mall för kundproblemhjälper UX-forskare och produktchefer att bryta ner barriärer som hindrar kunderna från att nå sina mål. Den innehåller dokument för att profilera kunden, identifiera deras mål, kartlägga hinder och spåra orsaken bakom dessa barriärer.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Varje avsnitt uppmanar teamen att omedelbart granska varför dessa problem finns och vilken emotionell tyngd de har.

Det hjälper dig att prioritera förändringar som verkligen gör skillnad.

Du kan använda dem som utgångspunkt för att styra intervjuer, samla in insikter och samordna interna team kring viktiga kundfrågor.

✅ Perfekt för: UX-team och produktchefer som vill identifiera friktionspunkter för att förbättra produkter eller tjänster.

8. ClickUp-mall för kundframgångsplan

Hämta gratis mall Spåra kundernas framsteg genom olika livscykelstadier med hjälp av en tavla i Kanban-stil med ClickUp Customer Success Plan Template.

Hantera dussintals kunder med olika typer av tjänster, kontraktsstadier och förväntningar? Denna ClickUp-mall för kundframgångsplan samlar alla detaljer, såsom kontraktsvärde, typ av tjänst och kontaktinformation, på ett ställe för kundframgångsteam.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Det fungerar ungefär som en kundframgångsprogramvara som hjälper dig att spåra varje kunds servicenivå, överenskommen pris, projektets framsteg och framgångsstatus.

Varje kundkort fungerar som en live-instrumentpanel som visar plats, PDF-kontrakt och en visuell förloppsindikator.

Du kan gruppera kunder efter livscykelstadium (t.ex. onboarding, retention eller risk), tilldela ansvar till interna teammedlemmar och omedelbart se var supporten brister.

Det hjälper dig att hantera kundernas förväntningar , leverera konsekvent värde och förbättra kundlojaliteten genom synlighet och automatisering.

✅ Perfekt för: Kundansvariga och onboarding-ansvariga som vill följa kundresor i flera steg.

9. ClickUp-mall för kundframgång

Hämta gratis mall Spåra kundernas hälsa, supportnivåer och engagemangspoäng med ClickUp Client Success Template.

ClickUp Client Success Template ger dina onboarding- och kundframgångsteam ett strukturerat sätt att spåra kundernas hälsa, organisera överlämningar och hantera risker innan de växer sig stora.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll ditt team synkroniserat med vyer grupperade efter kontots hälsa och fördefinierade fält för NPS-poäng, engagemangsnivåer och senaste kontaktpunkter.

Övervaka varje kunds status, standardisera onboarding- och supportprocesser och se till att inga konton försummas.

Använd checklistor för att dela upp onboarding- eller förnyelseprocesser i repeterbara arbetsflöden.

För att spara tid utlöser ClickUp Automations uppdateringar när milstolpar nås, skickar varningar när kundens hälsa försämras eller meddelar ägarna när uppföljningar är aktuella.

✅ Perfekt för: Kundansvariga och onboardingteam som vill förbättra kundlojaliteten och vara proaktiva gentemot alla kunder.

Vill du lära dig mer om hur du kan automatisera de flesta av dina dagliga, rutinmässiga arbetsflöden? Titta på den här videon!

10. ClickUp-mall för kundsupport

Hämta gratis mall Visa kundärenden med fält för ansvarig, prioritet, typ av förfrågan och kontaktuppgifter med ClickUp-mallen för kundsupport.

ClickUp-mallen för kundsupport ger din supportavdelning en tvådelad struktur för att hantera supportförfrågningar baserat på brådskandehet, komplexitet och eskaleringsväg. Du kan också se allt från ett kommandocenter: öppna ärenden, förloppsindikatorer, flaggade prioriteringar, kontaktuppgifter och arbetsbelastning för ansvariga.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gruppera uppgifter efter status (t.ex. "på vänt" eller "pågående")

Tagga ärenden efter typ (produkthjälp, felrapport, förbättringsförslag)

Tilldela automatiskt ärenden till rätt person för jobbet med hjälp av AI Assign.

Har du ett ärende som drar ut på tiden? Flytta det till nivå 2 med ett klick och få det på en senior agents radar.

Använd ClickUp Dashboards för att få exakt information om var det finns problem, vad som är försenat och hur mycket arbete som inte är tilldelat.

✅ Perfekt för: Kundtjänstteam, supportchefer och helpdeskchefer som vill ha tydligare arbetsflöden och snabbare lösningar.

Se hur du kan få AI att utföra uppgiftsfördelning och prioritering åt dig i ClickUp:

📚 Läs också: Mallar för kundservice

11. ClickUp-mall för eskalering av kundtjänstärenden

Hämta gratis mall Organisera och lösa eskaleringar inom kundtjänsten snabbare med ClickUps mall för eskalering av kundtjänstärenden.

ClickUps mall för eskalering av kundtjänst hjälper till att effektivisera hanteringen av ärenden genom att organisera förfrågningar i kategorierna Tier 1 och Tier 2. Innan du skapar ditt eskaleringsflöde kan du definiera vad som kvalificerar som en förfrågan med låg prioritet respektive ett kritiskt problem som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

När prioriteringarna är fastställda kan du enkelt skapa uppgifter och delegera ansvar baserat på typ av ärende, brådskandehet eller teamets specialisering med ClickUp Tasks

Med en centraliserad översikt över status, ansvarig person och kategori kan ditt team hantera kundtjänstutmaningar som återbetalningar, utbyten och uppföljningar med tydlighet och ansvarskänsla.

Ingen ärende går förlorat, och alla viktiga ärenden vidarebefordras till rätt person vid rätt tidpunkt.

✅ Perfekt för: Kundtjänstchefer och eskaleringsteam som hanterar stora volymer eller svarstider enligt servicenivåavtal (SLA).

12. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Analysera kundernas feedback och anpassa strategin efter verkliga användarbehov med hjälp av ClickUps mall för analys av kundbehov.

Innan du kan förbättra kundnöjdheten måste du förstå exakt vad dina nuvarande och potentiella kunder behöver.

ClickUps mall för analys av kundbehov hjälper dig att samla in problemområden, organisera feedback och omvandla insikter till handling. Från att identifiera primära beslutsfattare till att anpassa ditt erbjudande efter potentiella kunders förväntningar – varje steg presenteras som en tydlig, hanterbar uppgift.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Börja med att definiera din analys direkt i ClickUp Goals.

Sätt upp tydliga mål för vad du vill lära dig och hur den informationen kommer att forma din produkt- eller tjänstestrategi.

Använd de inbyggda deluppgifterna för att samla in, analysera och agera på verkliga kundinsikter, så att ditt team kan arbeta samstämmigt från upptäckt till implementering.

I slutet av detta arbetsflöde har du en dokumenterad plan för att förbättra kundnöjdheten och en tydlig strategi som är anpassad till både befintliga och potentiella kunder.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam, produktchefer och kundupplevelseansvariga som vill anpassa produkt- eller tjänsteutvecklingen efter de verkliga behoven hos potentiella och befintliga kunder.

13. ClickUp Help Desk-mall

Hämta gratis mall Spåra och prioritera kundsupportärenden baserat på prenumerationsnivå, typ av problem och kundnivå med hjälp av ClickUp Help Desk-mallen.

Supportteam hanterar ofta hundratals inkommande ärenden – faktureringsproblem, produktfrågor, tekniska fel – från kunder med olika behov, nivåer och brådskande nivåer. ClickUp Help Desk Template har en centraliserad, filtrerbar tavelvy, där QA-poäng, ärendetyp, kundsegment och prenumerationsnivå organiserar varje ärende.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Du kan gruppera ärenden efter prioritet, tilldela ägare, markera problematiska konton och lägga till deluppgifter för uppföljningsåtgärder.

Använd kolumnerna för QA-poäng för att bedöma servicekvaliteten eller spåra trender i kundnöjdhet och problemtyper.

Till exempel kan ditt team snabbt jämföra hur VIP-kunder betygsätter lösningshastigheten jämfört med vanliga kunder. Med tiden ger detta dig användbara insikter för att justera bemanning, utbildning eller eskaleringsvägar.

✅ Perfekt för: Supportchefer som vill effektivisera helpdeskprocesser, minska svarstiderna och förbättra servicekvaliteten.

14. ClickUp-mall för samarbete kring kundframgång

Hämta gratis mall Guida kunder från onboarding till fullt stöd med hjälp av ClickUp Client Success Collaboration Template.

Du kan inte samla in bra kundrecensioner utan att först skapa en enastående kundupplevelse. Och för att hantera kundupplevelsen krävs ett gemensamt system där sälj-, onboarding- och leveransteam kan följa framstegen och se till att varje kund går framåt. ClickUp Client Success Collaboration Template ger dig det systemet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Börja med formuläret för rekommendationer från nya kunder för att fånga upp viktig information från den första kontakten.

Under onboarding fyller du i rekommendationsdokumentet i ClickUp Docs för att registrera mål, hinder och möjligheter. Försäljningen kan fokusera på målen medan produktionen antecknar tekniska behov eller funktionsanpassningar.

Allt detta matas in i Endorsement Pipeline – en visuell tavla som visar var varje kund befinner sig, från ny till godkänd.

Du kan dra kort genom varje steg och dela upp åtgärder i deluppgifter. Detta gör det enkelt att samordna mellan team och hålla momentum från start till fullt godkännande.

✅ Perfekt för: Framgångsrika team och onboarding-team som vill omvandla starka kundrelationer till övertygande, vältajmade rekommendationer och långsiktig marknadsföring.

15. ClickUp Likert-skalamall

Hämta gratis mall Skapa strukturerade, skalbara kundundersökningar för att mäta nöjdhet, intensitet och sentiment med ClickUp Likert Scale Template.

ClickUp Likert Scale Template hjälper marknadsförings- och produktteam att skapa enkäter som fångar kundernas åsikter om din produkt, tjänst eller upplevelse. När du diskuterar nöjdhet, användarvänlighet eller rekommendationsbenägenhet ger denna mall dig den struktur du behöver för att samla in tydliga, användbara svar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Anpassa din betygsskala med fält märkta 1–5 för att återspegla intensiteten eller frekvensen av kundernas åsikter.

Lägg till anpassade fält som avdelning, e-post eller produktnivå för att segmentera svaren och upptäcka trender hos olika kundtyper.

Använd den inbyggda checklistan för att snabbt betygsätta svaren och utvärdera hur kunderna uppfattar din produktpositionering.

Eftersom formatet är enkelt och välbekant är det lätt för kunderna att fylla i – och ännu lättare för ditt team att analysera. Om du vill samla in strukturerade, skalbara kundrecensioner som är lätta att kvantifiera är den här mallen en utmärkt utgångspunkt.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam och produktansvariga som vill kvantifiera kundfeedback.

16. Mall för årlig kundutvärdering av Template. Net

Denna mall för årlig kundutvärdering från Template. Net ger kundansvariga ett strukturerat format för att presentera intäktsresultat, kundlojalitetsdata och samarbetsframgångar, samtidigt som den skapar utrymme för öppen kundfeedback.

Du kan använda den för att granska tidigare resultat, dela marknadstrender och samordna framtida mål. Med avsnitt för kundernas synpunkter fungerar den även som en mall för kundrecensioner som samlar in insikter som du senare kan använda för att förbättra tjänsteleveransen eller till och med informera om online-recensioner och marknadsföringsprogram.

Det är användbart när flera intressenter är inblandade och det är viktigt att målen, feedbacken och nästa steg är tydliga.

✅ Perfekt för: Kundansvariga som genomför formella årliga utvärderingar med strategiska eller värdefulla kunder.

17. Mall för kundfeedback från Template. Net

Mallen Sales Customer Feedback for Review Template by Template. Net hjälper kunderna att dela detaljerad feedback om sina erfarenheter av ditt säljteam. Den täcker specifika kategorier som punktlighet, produktkunskap, konsekvent uppföljning och personalisering.

Det är användbart efter att en affär har avslutats eller under kvartalsvisa kontokontroller, eftersom det ger kunderna en möjlighet att uttrycka sina åsikter. En nöjd kund kan lyfta fram vad som gjorde upplevelsen exceptionell, medan andra kan ge konstruktiv feedback som hjälper dig att stärka din försäljningsprocess.

✅ Perfekt för: Försäljningschefer och kundorienterade team som samlar in feedback efter försäljning för att bygga upp ett långsiktigt förtroende hos kunderna.

Omvandla kundfeedback till handling med ClickUp

Det kan kännas obekvämt att be om feedback från kunder, och ännu mer obekvämt att sortera den. Du jagar svar, försöker förstå spridda svar och undrar om något av det faktiskt kommer att hjälpa. Det är mycket tid som går åt till insikter som du kanske kan använda.

ClickUp gör allt detta till ett minne blott. Med färdiga mallar för alla typer av kundinteraktioner – från onboarding till produktfeedback och framgångskontroller – kan du samla in, organisera och agera på recensioner utan att behöva öppna ett kalkylblad. Formulär matas direkt in i uppgifter, medan automatiseringar hanterar uppföljningar. Samtidigt hjälper anpassade fält dig att filtrera svar efter produkt, kundtyp eller åsikt, så att ditt team alltid vet var de ska fokusera härnäst.

Du behöver inte längre gissa vad kunderna tycker. Bara strukturerad, användbar information som gör dina tjänster bättre och dina relationer starkare.

Dra nytta av det. Kom igång med ClickUp gratis idag!