Topp 10 mallar för bokföring på monday.com 2025

För småföretagare, revisorer och ekonomiteam kan det kännas överväldigande att regelbundet hantera och rapportera kassaflöde, budgetar eller finansiella rapporter.

Därför har vi samlat de bästa bokföringsmallarna från monday.com för att göra ditt liv lite enklare.

Från att spåra utgifter till att hantera balansräkningar – dessa mallar är utformade för att hjälpa dig att upptäcka problem tidigt, spåra framsteg och hålla dina redovisningsflöden smidiga, utan att överbelasta flikarna.

Vi presenterar också ett bra alternativ till monday.com:s bokföringsmallar: ClickUps utbud av bokföringsmallar!

Vad kännetecknar en bra bokföringsmall från monday.com?

Om du någonsin har skapat tidslinjer som ditt team ignorerat eller att göra-listor som de övergett är det dags att börja använda bättre funktioner. Här är vad du bör leta efter i en bra bokföringsmall från monday.com :

Förenkla inmatningen med förmappade fält för datum, belopp, betalningsmottagare, fakturalänkar och mer.

Automatisera påminnelser om förfallodatum, lönecykler och avstämningsuppgifter för att undvika panik i slutet av dagen.

Synkronisera uppdateringar mellan budgetering, fakturering och godkännanden med hjälp av länkade tavlor och spegelkolumner.

Aktivera snabba redigeringar från mobilen eller datorn, så att teammedlemmarna inte behöver använda klisterlappar eller separata personliga spårningsverktyg.

10 mallar för bokföring från monday.com

Dessa mallar för bokföring från monday.com ger bokföringsbyråer och små team den tydlighet de behöver för att fatta viktiga beslut snabbare. Låt oss utforska dem tillsammans!

1. Mall för utgiftsuppföljning

När teammedlemmar lägger till en ny utgift kan de snabbt märka den med förinställda kategorier som resor, kontorsmaterial eller utrustning i monday.com:s mall för utgiftshantering. Mallen beräknar automatiskt totalsummor och effektiviserar beräkningarna.

Med den här mallen kan du:

Registrera dagliga utgifter direkt med anpassningsbara kategorier.

Övervaka budgeten jämfört med faktiska utgifter i realtid genom inbyggda beräkningar.

Skapa detaljerade utgiftsrapporter efter datum, kategori eller projekt för möten med intressenter.

🔑 Perfekt för: Småföretagare och ekonomiteam som vill ha ett pålitligt sätt att övervaka och hantera utgifter.

2. Fakturamall

Måste du mata in samma kunduppgifter manuellt om och om igen? Fakturamallen på monday.com har ett dra-och-släpp-layout, automatiska fält och synkroniseringsalternativ som underlättar processen.

Med den här mallen kan du:

Fyll i fakturafält automatiskt med kund- och projektdata med hjälp av integrationer eller anslutna tavlor.

Spåra fakturornas status från skickade till betalda med färgkodade statusindikatorer och påminnelser om förfallodatum.

Synkronisera fakturauppdateringar till instrumentpaneler för att granska faktureringstrender och proaktivt flagga försenade betalningar.

🔑 Perfekt för: Frilansare och småföretag som behöver snabb, professionell fakturering utan repetitiva inmatningar.

3. Mall för kontohantering

Om du håller på att avsluta kvartalet samtidigt som du jonglerar med kundrelationer, väntande kontrakt och juridiska godkännanden, kan det vara värt att ta en titt på monday.com:s mall för kontohantering.

Det samlar sälj- och ekonomiteamen i en organiserad arbetsyta så att du kan hålla koll på din pipeline, spåra kontraktsförloppet och hantera kommunikationen – allt utan ändlösa e-posttrådar eller kaos i kalkylblad.

Denna mall hjälper dig att:

Visualisera pipeline-stadier med statusfilter som visar milstolpar i avtal, kundtyper och affärsvärde.

Använd tidslinje- eller kalendervyer för att hantera deadlines för kundonboarding, förnyelse och efterlevnadsarbetsflöden.

Anpassa tavlor med fält som kontraktsstorlek, juridisk status och kundansvarig för fullständig översikt.

🔑 Perfekt för: Intäkts- och driftsteam som hanterar konton, kontrakt och internt samarbete.

4. Mall för finansiella förfrågningar

Tänk dig att din finansiella inkorg är överfull – en anställd ber om en uppgradering av sin bärbara dator, en annan skickar in en kundersättning och någon annan behöver budgetgodkännande.

Med monday.com:s mall för finansiella förfrågningar kan du hantera allt i ett centraliserat system. Från inköpsgodkännanden till utläggsersättningar kan du skräddarsy processen för både den som gör förfrågan och den som granskar den, se till att allt flyter smidigt och säkerställa att allt är kompatibelt och redo för revision utan kaos i inkorgen.

Använd den här mallen och:

Samla in förfrågningar via anpassningsbara formulär som matas in i en central tavla med förifylld förfrågningsinformation.

Spåra godkännanden, avslag eller väntande poster med status- och formelkolumner för kostnadsberäkningar.

Automatisera påminnelser och statusändringar för att hålla granskningar och budgetuppdateringar enligt schemat.

🔑 Perfekt för: Ekonomiteam och driftsteam som hanterar stora volymer interna budget- och inköpsförfrågningar.

5. Mall för stödjande försäljningsmaterial

monday.com:s mall för försäljningsmaterial samlar allt ditt försäljningsmaterial – broschyrer, fallstudier, e-postmallar, presentationer, vitböcker – på ett organiserat och samarbetsinriktat ställe.

Det hjälper dina sälj- och marknadsföringsteam att hålla sig samordnade, leverera rätt tillgångar snabbare och hålla affärerna igång utan sista minuten-stress eller föråldrade filer.

Använd den här mallen för att:

Lagra alla försäljningstillgångar (fallstudier, broschyrer, presentationer) på en tavla med filter efter tillgångstyp eller team.

Spåra skapandeprocesser med uppgiftsägande, statusfält och granskningsdeadlines.

Meddela representanter omedelbart när nytt material är klart med automatiseringar kopplade till statusuppdateringar.

🔑 Perfekt för: Säljstöd- och marknadsföringsteam som hanterar produktion och distribution av marknadsföringsmaterial.

🧠 Kul fakta: Ordet ”accountant” (bokförare) har latinska rötter. Det kommer från det gamla franska ordet ”compter”, som härstammar från det latinska ordet ”computare”, som betyder ”beräkna”.

6. Mall för budgetuppföljning

Med monday.com Budget Tracker Template kan du dela upp kostnaderna efter kategori, ladda upp kvitton eller underlagsdokument och automatisera godkännanden eller varningar när gränserna nås. Du får en realtidsbild av var pengarna går, så att du kan fatta välgrundade beslut utan gissningar.

Anpassa denna mall för att:

Dela upp utgifterna efter team eller initiativ med hjälp av grupperade poster och kapslade kategorier.

Spåra prognostiserade och faktiska utgifter i realtid med formelkolumner och visuella sammanfattningar.

Bifoga kvitton, offerter eller policydokument direkt till budgetposter för en kontextuell kostnadsfördelning.

🔑 Perfekt för: Avdelningschefer och projektledare som hanterar dynamiska budgetar med flera kategorier.

7. Mall för fakturahantering

Behöver du hålla koll på vem som har betalat vad, när och hur? monday.com:s fakturahanteringsmall ger dig ett tydligt och pålitligt sätt att dokumentera försäljning, övervaka betalningar och hålla ordning – särskilt när du hanterar flera transaktioner mellan kunder eller avdelningar.

Med den här mallen kan du:

Logga varje transaktion med hjälp av anpassade kolumner som kundnamn, belopp, betalningsmetod och status.

Övervaka förfallna betalningar genom att sortera efter förfallodatum eller filtrera efter obetald status.

Ladda upp försäljningskvitton, undertecknade avtal eller relaterade filer för att hålla ordning på dina register.

🔑 Perfekt för: Frilansare och små team som vill fakturera kunder samtidigt som de hanterar försäljning och tjänster.

8. Mall för finansiell rapport

Förbereder du dig för en kvartalsöversyn eller en investerarpresentation – och jonglerar med resultaträkningar, kassaflödesöversikter och balansräkningar i olika verktyg?

monday.com:s mall för finansiella rapporter samlar alla dina viktiga finansiella data i en centraliserad instrumentpanel. Den håller ditt bokföringsteam, ledning och intressenter samordnade och ger en tydlig bild av ditt företags finansiella hälsa utan krångel med versionshantering.

Med den här mallen kan du:

Skapa strukturerade finansiella rapporter med hjälp av anpassningsbara tabeller med fält för kapital, skulder och kassaflöde.

Spåra återkommande rapporteringsdeadlines och revisionstider med automatiseringar och påminnelser.

Visualisera trender i intäkter, utgifter och skulder med instrumentpaneler eller diagramwidgets.

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer som behöver centralisera rapporteringen och investerarredovisningen.

9. Mall för projektkostnadshantering

Om du någonsin har haft svårt att hålla koll på projektutgifter, hålla dig inom budgeten eller hantera kostnadsförändringar i farten kan monday.com:s mall för projektkostnadshantering vara till hjälp. Den erbjuder en centraliserad, anpassningsbar arbetsyta där du enkelt kan planera budgetar, övervaka faktiska utgifter och göra justeringar i realtid.

Med inbyggda automatiseringar, visuella instrumentpaneler och samarbetsverktyg hjälper denna mall dig att hålla dig i linje med intressenterna och ha kontroll över alla finansiella detaljer – utan behov av kalkylblad.

Med den här mallen kan du:

Spåra budgetar och faktiska kostnader i realtid för att undvika överskridanden och hålla projekten finansiellt på rätt spår.

Samla alla kostnadsrelaterade data – från resursberäkningar till leverantörskostnader – på ett enda anpassningsbart arbetsområde.

Fatta snabba, datadrivna beslut med inbyggda instrumentpaneler, statusuppdateringar och visuella budgetfördelningar.

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer och projektägare som presenterar budgetar för godkännande eller hanterar arbetsflöden för förslag.

10. Kontohantering med Compass Template

Om du någonsin har jonglerat med högvärdiga konton, kämpat med att standardisera uppföljningar eller tappat överblicken över kundernas hälsa, kan mallen monday.com Account Management by Compass hjälpa dig.

Det ger dig en central plats där du kan logga interaktioner, övervaka kontots prestanda och effektivisera onboarding – så att dina strategiska relationer hålls organiserade och proaktiva.

Med den här mallen kan du:

Samla möten, feedback, KPI:er, förnyelser och riskindikatorer på ett och samma ställe.

Tilldela uppföljningar och uppgifter till specifika ägare, vilket minskar behovet av manuell samordning.

Segmentera kunder efter storlek, intäkter eller hälsopoäng för att prioritera insatser.

🔑 Perfekt för: Bokförare och företag som hanterar stora mängder fordringar och skulder.

monday. com Begränsningar

Monday.com erbjuder flexibla mallar och visuella arbetsflöden, men kan vara otillräckligt för komplexa redovisnings- eller finansbehov.

Här är varför du bör överväga alternativ till monday:

Saknar centrala redovisningsfunktioner som dubbel bokföring, huvudbokshantering och automatiserade bankavstämningar.

Erbjuder begränsade inbyggda integrationer med viktiga verktyg som QuickBooks eller Xero.

Innehåller inte en inbyggd kundportal för säker dokumentdelning eller kommunikation.

Kräver omfattande anpassning och utbildning för att passa de flesta redovisningsteamens arbetsflöden.

Alternativa mallar för bokföring från monday.com

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Till skillnad från monday.com, där uppgifter, dokument och kommunikation ofta finns i separata silos, erbjuder ClickUp ett enhetligt utrymme för att hantera bokföringsprocesser från början till slut.

I en jämförelse mellan ClickUp och monday.com är det som verkligen skiljer ClickUp från andra hur mycket du kan anpassa – inga rigida mallar eller begränsade vyer. Och med inbyggd AI för förbättrad redovisning kan ditt team effektivisera finansiella arbetsflöden utan att offra noggrannhet, samarbete eller kontroll.

Vi har allt du behöver med våra plug-and-play-mallar för bokföring:

1. ClickUp-mallen för leverantörsskulder

Få en gratis mall Ersätt pappersdokument med digitaliserad information med ClickUps mall för leverantörsreskontra.

Anta att du hanterar flera leverantörsfakturor samtidigt som du hanterar teamets förfrågningar och skattesäsongen. Och plötsligt hamnar informationen om en betalning i en annan. Kaotiskt, eller hur?

ClickUp-mallen för leverantörsskulder hjälper dig att undvika dessa misstag genom att ge dig en centraliserad översikt över alla fakturor, status och förfallodatum. Du kan spåra betalningsförloppet och minska bokföringsfel.

Anpassa denna mall för att:

Registrera förfallodatum, betalningstyper och saldobrott med anpassade fält för att hålla leverantörer och teammedlemmar synkroniserade.

Övervaka betalningsflöden med hjälp av ClickUp Views , till exempel en lista och en tavla som tydliggör vad som är väntande, godkänt eller klart.

Organisera rapporteringen med uppdateringar i realtid som underlättar prognoser och budgetering.

🔑 Perfekt för: Bokförare och ekonomiteam som hanterar återkommande leverantörsbetalningar och godkännandeprocesser.

🧠 Kul fakta: Den 10 november är det internationella redovisningsdagen. Denna dag firas varje år för att hedra yrket och minnas publiceringen av Paciolis banbrytande verk om redovisning 1494.

2. ClickUp-mallen för bokföringsjournal

Få en gratis mall Fatta välgrundade ekonomiska beslut med ClickUps mall för bokföringsjournal.

Behöver du registrera varje debet- och kreditpost på flera konton? ClickUp Accounting Journal Template kan logga transaktioner noggrant, hålla dem organiserade och konvertera dem till användbara rapporter för månads- och kvartalsöversikter.

Använd den här mallen för att:

Få en översikt över din bokföring genom att anpassa anpassade fält och statusuppföljning.

Spara kvitton och bevis tillsammans med varje transaktion för dokumentation och efterlevnad.

Skapa finansiella rapporter med ClickUp Docs och länka dem till journalposter för referens.

🔑 Perfekt för: Redovisningspersonal som behöver ett pålitligt, organiserat huvudbokssystem för dubbel bokföring.

3. ClickUp-mallen för bokföring

Få en gratis mall Spåra kundfordringar och leverantörsskulder med ClickUp Accounting Template.

Om du driver ett litet bokföringsföretag kan ett anpassningsbart arbetsflöde för att hantera fakturor och inkomstprognoser vara praktiskt. ClickUp Accounting Template ger dig en arbetsyta där dina finanser, fakturor och rapporter samlas på ett överskådligt sätt, vilket gör det enklare att hålla koll på dem.

Med den här mallen kan du:

Samarbeta med ditt team eller din revisor i realtid för att uppdatera poster eller flagga problem.

Använd flera ClickUp-vyer, som Kalender och Tabell, för att planera finansiella granskningar eller förfallodatum.

Ställ in AR/AP-arbetsflöden så att du kan hålla koll på både inkommande och utgående kontanter och begära betalningar utan fördröjningar.

🔑 Perfekt för: Småföretagare och frilansare som vill ha ett mångsidigt system för att hantera sin ekonomi på ett helhetsorienterat sätt.

👀 Visste du att? Endast 44 % av företagen har automatiserat sina kundreskontraprocesser för att förbättra sin finansiella prestanda.

4. ClickUp-fakturamallen

Få en gratis mall Organisera din faktureringsprocess med ClickUp-faktura-mallen.

Tänk dig att du är frilansare och manuellt skapar fakturor varje månad, och lägger mer tid på att formatera kolumner än på att faktiskt arbeta med kunder. Det är där ClickUp-fakturamallen kan göra en verklig skillnad.

Istället för att jonglera med kalkylblad och spridda e-posttrådar kan du dra nytta av en helt anpassningsbar mall med ditt varumärke som effektiviserar din faktureringscykel. Den hjälper dig att hålla allt – från kunduppgifter till betalningsstatus – på ett organiserat ställe, så att du kan fokusera mer på ditt arbete och mindre på att jaga siffror.

Du kan använda den här mallen för att:

Designa professionella fakturamallar med anpassade fält för rader, förfallodatum och betalningsvillkor.

Spåra skickade fakturor med ClickUp Docs med inbäddade länkar, kommentarer och godkännanden.

Automatisera uppföljningen av obetalda fakturor med ClickUp Automations genom uppgiftsbaserade påminnelser.

🔑 Perfekt för: Frilansare och tjänsteleverantörer som behöver ett välfungerande, repeterbart system för att fakturera kunder på ett konsekvent sätt.

5. ClickUps mall för fakturauppföljning

Få en gratis mall Skapa och skicka fakturor med ett klick med hjälp av ClickUp-mallen för fakturauppföljning.

Om du hanterar dussintals kundfakturor och har svårt att hålla reda på vem som har betalat vad, är ClickUps fakturauppföljningsmall det rätta valet för dig. Den ger dig realtidsinformation om varje fakturas status så att du alltid vet om du ska markera den som slutförd eller följa upp den.

Denna mall hjälper dig att:

Övervaka betalningstrender och markera kunder som betalar sent för uppföljning.

Automatisera påminnelser om förfallna betalningar så att du alltid ligger steget före när det gäller inkasso.

Visualisera kassaflödet med diagram och ClickUp-instrumentpaneler

🔑 Perfekt för: Redovisningsteam och företagare som hanterar stora mängder kundfakturor och behöver bättre översikt.

6. ClickUp-mallen för offertförfrågan

Få en gratis mall Få rättvisa priser med ClickUps mall för offertförfrågan.

Du letar efter en ny leverantör för ditt växande företag och måste jämföra flera offerter. Men din inkorg är rörig, kalkylbladen är inkonsekventa och du vet inte vem som ännu inte har svarat. Lös detta problem med ClickUps mall för offertförfrågan.

Använd denna offertmall för att:

Skapa standardiserade offertförfrågningar med ClickUp Docs för att säkerställa att alla leverantörer svarar med samma erforderliga uppgifter.

Organisera leverantörsinformation i ClickUp Board View för att jämföra priser, tidsplaner och villkor på ett överskådligt sätt.

Dokumentera slutgiltiga beslut för revisionsberedskap och tvärfunktionell synlighet.

Skapa ett strukturerat, repeterbart arbetsflöde för att samla in, spåra och utvärdera leverantörers svar utan att byta app.

🔑 Perfekt för: Operativa chefer och inköpsteam som behöver hantera leverantörsval och beslutsfattande.

7. ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton

Få en gratis mall Håll koll på ditt företags ekonomiska situation med ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton.

Hämtar du rapporter från fem olika källor för att förstå ditt företags finansiella hälsa? Det kommer garanterat att orsaka förvirring mellan dina team. ClickUps mall för sammanfattning av finansiella konton samlar all denna data så att ditt kassaflöde, kontosaldon och resultatutveckling blir tydliga och lätta att övervaka.

Med den här mallen kan du:

Gruppera konton i kategorier (t.ex. driftskapital och reservfonder) för bättre fokus och organisation.

Använd ClickUp Table View för att granska kontouppgifter eller upptäcka avvikelser över tid.

Konfigurera ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera balansförändringar, åldersfördelningar eller prestationsmått.

🔑 Perfekt för: Finansanalytiker och redovisningschefer som vill ha en översikt i realtid över alla företagets konton.

8. ClickUp-mallen för finanshantering

Få en gratis mall Analysera din ekonomiska utveckling med ClickUps mall för ekonomistyrning.

ClickUp Finance Management Template är något för dig om du regelbundet genomför kvartalsöversyner, hanterar budgetgodkännanden och spårar flera avdelningars utgifter. Den automatiserar budgethanteringen, spårar mål och ger insyn i alla delar av den finansiella planeringen och genomförandet.

Med den här mallen kan du:

Sätt upp finansiella mål och KPI:er med ClickUp Docs, anpassade fält och ClickUp Dashboards för att samordna ditt team.

Använd varningar och aviseringar om uppgiftsberoende för att undvika flaskhalsar under godkännanden eller rapportering.

Samarbeta med intressenter i realtid om budgetgranskningar, prognoser och finansiell planering.

🔑 Perfekt för: Ekonomiteam och avdelningschefer som hanterar komplexa finansiella projekt över flera team och tidsramar.

9. ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport

Få en gratis mall Få en överblick över hur du spenderar dina pengar varje månad med ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport.

I slutet av varje månad uppstår utmaningar med att samla in kvitton, mata in data eller sammanställa avdelningarnas utgifter före deadline. Använd ClickUps mall för månatlig utgiftsrapport för att underlätta processen. Logga, granska och rapportera dina företagsutgifter med självförtroende med detta färdiga dokument.

Använd den här tillgängliga mallen för att:

Logga varje transaktion med detaljer som datum, kategori, belopp och anteckningar för ökad transparens.

Använd tabellvyn för att filtrera och granska utgifter efter typ, avdelning eller anställd.

Upptäck trender över tid genom att visualisera utgifter i ClickUp Dashboards eller arbetsbelastningsdiagram.

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer och teamledare som behöver en månatlig rytm för att granska och rapportera utgifter.

10. ClickUps mall för företagsutgifter och rapporter

Få en gratis mall Följ finansiella regler genom att använda ClickUp Business Expense and Report Template.

Ditt affärsteam reser, träffar kunder och betalar för kaffe, medan din redovisningsavdelning försöker behandla kvittona så snabbt som möjligt. Med ClickUps mall för affärsutgifter och rapporter kan du hålla båda dessa team på samma sida för att spåra utgifter från inlämning till godkännande.

Använd denna mall för att:

Samla in utgiftsuppgifter och kvitton från kollegor med hjälp av inbyggda ClickUp-formulär.

Organisera rapporter efter anställd, avdelning eller tidsperiod med hjälp av ClickUp Views.

Samarbeta med kommentarer och bifoga dokumentation direkt i varje ClickUp-uppgift.

🔑 Perfekt för: Ekonomiteam och driftschefer som övervakar utgiftsuppföljning och ersättningar för flera anställda.

11. ClickUp-mallen för bokföringsbyråer

Få en gratis mall Förse ditt team med kundvänliga verktyg genom att använda ClickUp Bookkeeping Firm Template.

Anta att du driver ett litet bokföringsföretag och hanterar flera kunder, deadlines och finansiella rapporter. Genom att lägga till ClickUp-mallen för bokföringsföretag kan du skapa struktur i det oändliga kaoset.

Från att ta emot nya kunder till att hantera återkommande uppgifter som avstämningar, månadsrapporter och uppföljningar – den här mallen ger dig ett tydligt ramverk för att organisera dina arbetsflöden utan att behöva gräva i kalkylblad eller klisterlappar.

Denna mall är idealisk för att du ska kunna:

Hantera kundernas arbetsytor med en mappstruktur som separerar uppgifter efter konto eller tjänst.

Organisera leveranser och planera månatlig uppgiftshantering med hjälp av tabell- och listvyer.

Tilldela roller och ansvarsområden med ClickUp Tasks för att säkerställa att inga poster eller rapporter förbises.

🔑 Perfekt för: Bokföringsbyråer och enskilda revisorer som hanterar ett stort antal kunder och behöver strukturerade arbetsflöden.

12. ClickUp-betalningsformulärmallen

Få en gratis mall Hantera onlinebetalningar bättre med ClickUps betalningsformulärmall.

Oavsett om du anordnar ett evenemang, erbjuder tjänster eller hanterar interna beställningar kan ClickUps betalningsformulärmall vara ett praktiskt tillskott. Den låter dig säkert samla in betalningsdata, övervaka transaktionsstatus och utlösa automatiska uppföljningar – allt utan att lämna dina ClickUp-arbetsflöden. Det är ett enkelt sätt att hålla ordning och se till att inget faller mellan stolarna när det gäller pengar.

Med den här mallen kan du:

Skapa betalningsformulär med ditt varumärke som är lätta för kunderna att fylla i.

Samla in viktiga datafält som total kostnad, betalningsmetod, kvantitet och styrkande handlingar.

Automatisera påminnelser om utestående betalningar eller uppföljningar med hjälp av ClickUp Automations för icke-svarande.

🔑 Perfekt för: Återförsäljare, tjänsteleverantörer eller interna ekonomiteam som hanterar betalningar via formulär och arbetsflöden.

