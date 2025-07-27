De 10 bästa Notion CRM-mallarna för att hantera kunder och försäljning

Trött på att jonglera kundinformation mellan fem appar och sex klisterlappar? Vi också! Det är där Notion CRM-mallar kan vara till hjälp. De samlar alla dina behov inom kundrelationshantering på ett enda anpassningsbart ställe.

Oavsett om du är egenföretagare eller del av ett växande team, erbjuder CRM-mallar viktiga CRM-funktioner för att spåra leads, hantera uppföljningar och enkelt avsluta affärer.

Vi har samlat de 10 bästa Notion CRM-mallarna för att hjälpa dig att bygga bättre relationer, öka försäljningen och njuta av processen.

Vi kommer också att utforska mallar från ett alternativ till Notion. Är du redo att ta din kundhantering till nästa nivå med ditt nya favoritverktyg (ledtråd: det är ClickUp )?

Vad kännetecknar en bra Notion CRM-mall?

Notion har över 30 000 mallar för arbete, utbildning och privatliv – alla skapade av medlemmarna i communityn.

När du väljer rätt mall för CRM bör du kontrollera följande:

Tydlighet: Välj en Notion CRM-mall med en tydlig och ren struktur. Den ska vara lätt att navigera och inte kräva någon inlärningskurva. Detta gör den enkel att använda för dig och ditt team.

Omfattning: Välj en Notion-mall som innehåller alla viktiga CRM-funktioner, såsom visuella pipelines, statusvyer och rapporteringsverktyg. Detta hjälper dig att integrera den med ditt eget CRM-system för att uppnå resultat.

Anpassningsbarhet: Välj en mall som gör det möjligt att anpassa dess element så att de passar ditt företags Välj en mall som gör det möjligt att anpassa dess element så att de passar ditt företags CRM-process . Detta hjälper dig att tillgodose ditt företags unika behov.

Skalbarhet: Välj en Notion CRM-mall som stöder både enskild användning och användning i företag. Detta hjälper dig att spåra leads även när ditt företag växer.

10 Notion CRM-mallar

Här är de bästa Notion-mallarna för att förbättra dina CRM-processer (customer relationship management):

1. Personlig CRM-mall av Tejit Pabari

via Notion

Om du är en yrkesverksam person med grundläggande CRM-behov, kolla in Personal CRM Template av Tejit Pabari. Det är ett enkelt verktyg som låter dig lagra och hantera dina kontakter, både personliga och professionella. Du kan tilldela varje nummer en status, prioritet, roll och andra detaljer.

Dessutom kan du med mallen boka möten och logga interaktioner, vilket gör att du kan spåra varje samtal och följa upp efter behov.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Anpassa fält för att inkludera födelsedagspåminnelser, senaste kontaktdatum och gemensamma intressen.

Organisera kontakter efter relationstyp, till exempel vänner, mentorer eller bekanta.

Dela uppdateringar eller nyhetsbrev med nära kontakter med hjälp av e-postintegrationer.

🔑 Perfekt för: Frilansare, egenföretagare eller nätverkare som hanterar personliga och professionella kontakter.

💡 Proffstips: Planera in månatliga eller kvartalsvisa rensningssessioner för att slå ihop dubbla poster, arkivera döda leads och uppdatera inaktuell information. Ett rörigt CRM leder till dåliga beslut och missade möjligheter. 🧹

via Notion

Mallen Kontaktlista (personlig CRM) från EdriansNotes hjälper dig att hantera dina kontakter på ett effektivt sätt. Dokumentet fungerar som din professionella telefonkatalog där du kan lagra och organisera alla viktiga kundkontakter i ditt system.

Förutom att logga interaktioner kan du ställa in påminnelser och lägga till personliga anteckningar, som födelsedagar och preferenser, för att säkerställa att du aldrig tappar kontakten med en viktig kontaktperson.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Gruppera kontakter efter kategori, till exempel kunder, leverantörer eller personal.

Lägg till detaljer till loggkontexten från samtal, möten eller nätverksevenemang

Samarbeta med teammedlemmar genom att tilldela kontaktägare eller kontaktpersoner.

🔑 Perfekt för: Alla som behöver en centraliserad, sökbar lista med kontakter och grundläggande information.

🎥 Vill du tiodubbla dina försäljningsprocesser med AI? Titta på videon nedan:

3. Mall för leadspårning från Sentele

via Notion

Med ett överskådligt gränssnitt erbjuder Leads Tracker Template från Sentele en omfattande översikt över dina leads och deras interaktionsstatus, så att du kan planera uppföljningar i förväg.

Det är inte allt – det visar också intressanta data, såsom svarsfrekvens och avslutsfrekvens, så att du vet vilka leads som är värda att fokusera på. Alla dessa funktioner gör hanteringen av försäljningspipeline till en enkel uppgift.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Spåra leadstatus i anpassningsbara steg som Ny, Kontaktad, Kvalificerad och Avslutad.

Skapa en Kanban-tavla för att hantera flödet i pipeline visuellt.

Lägg till uppgiftslistor till varje lead för att effektivisera kontakter och uppföljning.

🔑 Perfekt för: Säljare eller marknadsförare som spårar kontakter, leadstatus och konverteringar.

4. Mall för medarbetarregister från OpenCore Group

via Notion

Letar du efter en mall för att hantera ditt företags interna kontakter? Kolla in Employee Directory Template från OpenCore Group. Det är ett centraliserat dokument där du kan lägga in kontaktuppgifter för alla anställda i ditt företag.

Inkludera även andra relevanta detaljer, såsom deras roll, e-postadress och plats. Detta hjälper dig att hitta och kontakta rätt medarbetare i systemet för att hantera en specifik kundinteraktion. Det är också till stor hjälp vid introduktion och avskedande av medarbetare.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Gruppera anställda efter team, plats eller funktion med hjälp av filter och vyer.

Lägg till onboarding-information och viktiga dokument under varje medarbetarkort.

Dela katalogåtkomst med HR, chefer eller nyanställda för ökad transparens.

🔑 Perfekt för: HR-team eller småföretag som hanterar teamets kontaktuppgifter och roller.

5. Notion Partnerships CRM-mall

via Notion

Många organisationer blir så upptagna av att hantera kunder att de förbiser vikten av kundrelationshantering. Men det är här Notion Partnerships CRM-mallen kommer in.

Denna mall hjälper dig att hantera interaktioner med ditt företags externa intressenter, från partners till leverantörer och till och med investerare.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Logga och schemalägg konversationer för att hålla koll på kundhanteringen.

Segmentera partners efter region, bransch eller samarbetstyp

Använd datumfält för att spåra förnyelser, incheckningar och prestationsutvärderingar.

Centralisera och organisera viktiga detaljer, såsom kontaktuppgifter till partners, kategori och årlig återkommande intäkt (ARR).

🔑 Perfekt för: Affärsutvecklingsteam som övervakar strategiska partnerskap och samarbeten.

6. CRM-mall för fastighetsbranschen av Osesenaga Okieimen

via Notion

Fastighets-CRM-mallen från Osesenaga Okieimen är särskilt utformad för privatpersoner och företag som arbetar med fastighetshandel. Den gör det möjligt att samla all kunddata på ett ställe, inklusive kundtyp, preferenser och fastigheter på kortlistan.

Inkludera information om säljare och sortera affärer i kategorier som "öppna" och "stängda". Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad och gör det möjligt för dig att nå ut till potentiella kunder för att avsluta affärer så tidigt som möjligt.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Anpassa fält för fastighetstyp, läge, prisklass och status.

Bädda in fastighetsbilder eller länkar till annonser för visuell bläddring

Koppla uppgifter som platsbesök eller deadlines för pappersarbete till varje kundregister.

🔑 Perfekt för: Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare som spårar objekt, kunder och leads.

🔍 Visste du att? Vissa fastighetsmäklare använder sitt CRM-system för att spåra om en kund föredrar katter eller hundar. Det hjälper till med personliga hemgåvor – och ibland även med att marknadsföra ”husdjursvänliga” fastigheter! 🐕

7. Mall för kundförfrågan från TingDesign

via Notion

Letar du efter en mall som hjälper dig att hantera kundförfrågningar utan att det blir rörigt? Mallen för kundförfrågningsformulär från TingDesign har en enkel design som effektiviserar hela kundförfrågningsprocessen, från insamling till spårning och hantering.

Dessutom kan du ändra layouter, anpassa fält och dela formuläret med bara en länk. På så sätt kan du snabbt hantera kundförfrågningar för att öka kundnöjdheten och förbättra ditt företags CRM-arbete.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Tilldela teammedlemmar att snabbt följa upp nya förfrågningar

Spåra svarstider och kundnöjdhet för att förbättra arbetsflödena.

Använd en tabell- eller tavelvy för att övervaka formulärinlämningar och framsteg.

🔑 Perfekt för: Tjänstebaserade företag som registrerar kundförfrågningar direkt i Notion.

💡 Bonus: Om du vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, ALLA dina anslutna appar + internet

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon till ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, LLM-agnostisk, företagsanpassad lösning... Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Det är en kontextuell AI-datorassistent som gör att du slipper hoppa mellan olika AI-verktyg, vilket minskar produktiviteten. Prova ClickUp Brain Max för röstbaserade kommandon + tillgång till de bästa AI-modellerna som finns idag.

8. Notion Influencer CRM-mall

via Notion

Med Notion Influencer CRM-mallen kan du samla information om alla influencers som ditt företag samarbetar med. Detta inkluderar uppgifter som namn, kanal, land, reklamfilmer och leveranser.

Detta hjälper dig att hantera relationer med influencers och gör det möjligt för dig att följa utvecklingen av varje kampanj.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Länka kampanjsidor till varje influencer för att centralisera samarbetet.

Lägg till prestationsmått som räckvidd, CTR och ROI för att mäta effekten.

Samarbeta med ditt marknadsföringsteam genom att tilldela ägare till varje influencer.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam eller byråer som hanterar influencer-kontakter och kampanjer.

9. Mall för byråns instrumentpanel av Jake Pretty

via Notion

Som namnet antyder är Agency Dashboard Template by Jake Pretty en CRM-resurs som är särskilt anpassad för att tillgodose behoven hos ett byråliknande företag. Du kan använda den för att spåra varje kundinteraktion och affärsförlopp, vilket förenklar byråns övergripande CRM-arbete.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Anpassa projektkort med information om budget, omfattning och fas.

Organisera uppgifter efter team eller tjänsteområde med hjälp av filtrerade vyer.

Bädda in prestationsrapporter och instrumentpaneler för varje kunduppdrag.

Samla information om dina projekt, partners, uppgifter och processer på ett och samma ställe.

🔑 Perfekt för: Kreativa eller digitala byråer som spårar kunder, kampanjer och teamaktiviteter.

10. Enkel fakturahanteringsmall av Jo Lodge

via Notion

Den enkla, effektiva och lättanvända Simple Invoice Manager Template by Jo Lodge fungerar som en central knutpunkt för alla dina fakturor. Den låter dig visa, organisera och hantera alla dina fakturor – både betalda och väntande.

Detta hjälper dig att hålla koll på dina finanser och skickar påminnelser i rätt tid för att säkerställa att alla fakturor betalas.

🌟 Varför du kommer att gilla det:

Spåra fakturor efter kund, förfallodatum, status och belopp

Länka fakturor till relevanta projekt eller kunddatabaser

Lägg till betalningsmetod och transaktionsuppgifter för snabb bokföring

🔑 Perfekt för: Frilansare och småföretag som hanterar fakturor och betalningsstatus.

Notions begränsningar

Även om Notion erbjuder ett brett utbud av mångsidiga CRM-mallar, brister de i flera viktiga aspekter som minskar deras effektivitet. Här är några av dem:

Inlärningskurva: De flesta Notion-mallar har en enkel layout. Trots detta är det en utmanande uppgift att anpassa dem för avancerade CRM-behov. Detta ökar deras komplexitet och gör dem olämpliga för team med begränsad teknisk kompetens.

Ingen realtidssamarbete: Ett effektivt CRM kräver smidig samordning mellan olika avdelningar, såsom försäljning och marknadsföring. Notions CRM-mallar erbjuder dock inte funktioner för realtidssamarbete, vilket gör det svårt för team att samarbeta och uppnå resultat.

Begränsade visualiseringsfunktioner: En av de största nackdelarna med Notions CRM-mallar är att de inte stöder avancerade visualiseringsfunktioner, såsom diagram och grafer. Detta gör deras CRM-instrumentpanel mindre engagerande och intuitiv att använda.

Prestandaproblem: Notion, som plattform, tenderar att krascha och bli långsammare ju större din arbetsyta blir. Detta gör det olämpligt för skalbara team, eftersom de inte kan använda flera mallar samtidigt.

Alternativa Notion-mallar

Notions CRM-mallar är bra. De är dock inte effektiva för team med avancerade behov. Men oroa dig inte – där Notion kommer till korta, kliver ClickUp in.

ClickUp, appen som har allt du behöver för ditt arbete, är utrustad med alla verktyg och mallar du behöver för att effektivisera dina kundrelationer. Oavsett om du vill centralisera dina kunddata eller övervaka din försäljningspipeline kan du göra allt.

Kolla in dessa mallar från ClickUp och förbättra ditt CRM redan idag:

1. ClickUp CRM-mall

Få gratis mall Anpassa ditt teams CRM-insatser med ClickUp CRM-mallen

Om du letar efter en integrerad CRM-mall som kan hjälpa ditt team att ge bättre kundservice, välj ClickUp CRM-mallen. Denna lättanvända och nybörjarvänliga mall gör det möjligt för dig att spåra försäljningen och övervaka kundnöjdheten, så att du kan utvärdera effektiviteten i dina CRM-strategier och göra justeringar efter behov.

Dessutom guidar den dig i leadhantering. Den ger information om en leads status – öppen, engagerad eller försök till engagemang – så att du kan prioritera uppföljningar och effektivt utnyttja alla tillgängliga försäljningsmöjligheter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Centralisera all CRM-aktivitet i ett strukturerat och skalbart system

Visualisera affärer i flera olika stadier och prognostisera intäkter

Anpassa vyer för kundansvariga, SDR:er och säljare.

Integrera med e-post- och kalenderverktyg för att synkronisera kommunikationsloggar.

🔑 Perfekt för: Team som vill ha ett anpassningsbart, allt-i-ett-CRM-system i sin projektarbetsyta.

📚 Läs också: Hur du skapar ditt eget CRM i ClickUp

2. ClickUp enkel CRM-mall

Få gratis mall Förenkla ditt CRM-arbete med ClickUp Simple CRM Template.

För användare som föredrar rena, överskådliga verktyg är ClickUp Simple CRM Template utformat för att fokusera på kundrelationer. Det tar bort allt onödigt och erbjuder smarta fält, Kanban-pipelines och kontaktmärkning.

Mallen organiserar kundkontaktdata, spårar försäljningsframsteg och analyserar kundtrender och feedback för att ge dig detaljerad insikt i ditt CRM-ramverk. Dessutom kan du anpassa dess fält så att de blir relevanta även för partners, leverantörer och investerare.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Håll interaktionsloggar och relationsanteckningar uppdaterade på ett enkelt sätt

Skapa filtrerade vyer för kundonboarding eller kalla leads efter steg, typ eller region.

Förenkla kontakthanteringen genom att gruppera uppgifter efter enskilda kunder.

Använd anpassade fält för att lägga till viktiga detaljer som telefonnummer och affärsstorlek.

🔑 Perfekt för: Startups eller småföretagare som behöver ett lättviktigt CRM-system för att hålla koll på sina kunder.

💡 Proffstips: Försök inte ändra din försäljnings- eller projektprocess för att passa CRM-mallen. Anpassa istället fält, pipelines och dashboards så att de passar ditt teams befintliga arbetsmetoder. ✂️

3. ClickUp-mall för provisionsspårning

Få gratis mall Spåra försäljningen och motivera ditt team på ett korrekt sätt med ClickUp-mallen för provisionsspårning.

När incitament driver prestanda blir det viktigt att spåra provisioner noggrant. ClickUp-mallen för provisionsspårning erbjuder ett omfattande system för att spåra försäljning, tillämpa provisionssatser och beräkna intäkter per representant.

Med inbäddade formler, användarnivå-dashboards och rapporteringsvyer säkerställer det att alla vet var de står, vilket eliminerar behovet av att hantera separata kalkylblad eller fristående Notion-dokument. Detta hjälper till att spåra och beräkna provisioner för varje teammedlem, så att du kan sätta upp mål därefter.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Beräkna provisioner med hjälp av formelfält i uppgifter

Registrera försäljningstransaktioner och tillämpa differentierade provisionsstrukturer

Spåra utbetalningar och statusar som Väntande, Godkänd eller Betald.

Automatisera uppdateringar av provisionsberäkningar när affärsstatusen ändras

🔑 Perfekt för: Säljteam eller chefer som beräknar och spårar försäljningsprovisioner.

📣 Kundens röst: Här är vad Brenna Keenan, digital marknadsföringschef på SSM Creative Collective, har att säga om att använda ClickUp: ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Dess mångsidighet gör att du verkligen kan hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster. ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Dess mångsidighet gör att du verkligen kan hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.

4. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få gratis mall Visualisera hela din försäljningspipeline på en gång med ClickUp Sales Pipeline Template.

En optimerad försäljningspipeline gör det möjligt för dig att identifiera försäljningsmöjligheter i ett tidigt skede, eliminera ineffektivitet i kundresan och leverera en mer smidig försäljningsupplevelse för dina kunder. ClickUp Sales Pipeline Template gör precis detta.

Det är ett dokument som kopplar samman de två ändarna av din försäljningstratt, så att du enkelt kan visualisera den i en enda vy. Säljare kan hantera sina pipelines, medan chefer får en helhetsbild av teamets prestationer. Dessutom kan du organisera kunddata och prioritera leads för att fokusera på de mest troliga köparna, vilket gör att du kan använda din tid och dina resurser effektivt. Detta bidrar i sin tur till att förbättra konverteringsgraden.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Organisera leads med hjälp av en tavelvy med steg som Prospekt, Demo, Förslag, Avslutad.

Kombinera drag-and-drop-affärstavlor, integrerade samtalsloggar och visuell rapportering i ett enda sammanhängande verktyg.

Anpassa fält för affärsstorlek, kontaktinformation och beräknat slutdatum.

Filtrera affärer efter prioritet, bransch eller leadkälla för riktade åtgärder.

🔑 Perfekt för: Säljare som hanterar affärer i olika pipeline-stadier.

📮 ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

5. ClickUp Sales CRM-mall

Få gratis mall Spåra försäljningsresultat och hantera leads mer effektivt med ClickUp Sales CRM-mallen.

ClickUp Sales CRM-mallen är utvecklad för hantering av hela försäljningscykeln och erbjuder robust datahantering utan att kompromissa med användbarheten. Från den första kontakten till uppföljningen efter försäljningen loggas, länkas och spåras alla aktiviteter.

Det ger dig tillgång till en mängd försäljningsdata som ger insikter i CRM-processer, så att du kan omvärdera och förbättra dem för bättre resultat. Med färdiga vyer för lead scoring, schemaläggning av säljsamtal och prestationsuppföljning är det en betydande uppgradering jämfört med lappverkiga Notion CRM-arbetsflöden.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Övervaka försäljningsresultat, visa kundinteraktioner och identifiera potentiella kunder för att utnyttja varje möjlighet.

Spåra uppföljningar och mötesanteckningar med hjälp av deluppgifter eller kommentarer.

Automatisera påminnelser för efterföljande åtgärder eller övergångar mellan olika affärsfaser.

Fatta bättre, datadrivna beslut med realtidsanalyser

🔑 Perfekt för: Växande team som behöver ett integrerat CRM-system med uppgifts- och teamsamarbete.

6. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Få gratis mall Få kvantitativa insikter om ditt teams försäljningsresultat med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter.

Känner du att något inte stämmer med din försäljningsstrategi, men är osäker på vad det är? I så fall är ClickUp Sales Report Template den resurs du behöver i din CRM-verktygslåda! Denna lättanvända mall använder nyckeltal (KPI) som vinstprocent, kundomsättning och kundanskaffningskostnad (CAC) för att ge dig detaljerad insikt i din försäljningsutveckling och prestanda.

Dessutom kan du visualisera trender, upptäcka möjligheter och analysera kundbeteenden, vilket i slutändan gör att du kan avsluta fler affärer genom att optimera din kundhanteringsstrategi.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Filtrera data efter tidsperiod, säljare eller leadkälla för specifika insikter.

Mät konverteringsfrekvenser och cykellängd efter leadkälla

Skapa återkommande uppgifter för månatliga rapportgranskningar och uppdateringar

Spåra konverteringsfrekvenser och veckovisa, månatliga eller kvartalsvisa försäljningsresultat med hjälp av formelfält.

🔑 Perfekt för: Chefer och ledande befattningshavare som skapar visuella rapporter om försäljningsresultat.

7. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Få gratis mall Använd ClickUp Sales Tracker-mallen för att spåra och förbättra dina försäljningsinsatser.

ClickUp Sales Tracker Template erbjuder ett snabbt och intuitivt sätt att logga samtal, möten, demonstrationer och e-postkontakter. Den är utformad för team och företag som vill förbättra sina försäljningsinsatser och är särskilt användbar för att upprätthålla daglig konsistens och identifiera mönster i prospektering.

Denna kostnadsfria mall ger dig alla nödvändiga verktyg du behöver för att förstå och förbättra din försäljningsstrategi. Det är inte allt – den låter dig spåra individuella och teamets prestationer i realtid, identifiera områden där försäljningsinsatserna gav önskade resultat och fatta datadrivna beslut för att förenkla din pipeline.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Använd checklistor och mallar för återkommande uppgifter för att övervaka individers och teams produktivitet över tid.

Lägg till anpassade fält för leadstatus, värde, produkttyp och försäljningsstadium.

Spåra uppdateringar av uppgifter för att övervaka försäljningsframsteg och uppföljningar.

Filtrera och sortera affärer efter prioritet eller sannolikhet för avslut.

🔑 Perfekt för: Säljteam som spårar dagliga aktiviteter, mål och affärsutveckling.

8. ClickUp-mall för säljsamtal

Få gratis mall Gör varje säljsamtal till ett vinnande tal med ClickUp-mallen för säljsamtal.

Vill du strukturera hur ditt team hanterar säljsamtal? Använd ClickUp-mallen för säljsamtal. Denna mall hjälper dig att registrera resultatet av varje samtal, inklusive vem det var med och nästa steg, så att ingenting faller mellan stolarna.

Oavsett om det handlar om ett upptäcktsamtal, uppföljning eller förhandling dokumenteras allt på ett och samma ställe. Med tiden får du en tydlig bild av hur ditt team rör sig genom försäljningstratten och var samtalen tenderar att fastna.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Lägg till strukturerade fält för invändningar, nästa steg och resultat.

Planera och spåra säljsamtal som uppgifter med samtalstider och kunduppgifter.

Skriv anteckningar direkt i uppgiftsbeskrivningen eller i ClickUp Docs.

Tilldela samtal till säljare och använd checklistor för förberedelser eller uppföljningar.

🔑 Perfekt för: Internförsäljningsteam som planerar och hanterar samtal med kunder eller potentiella kunder.

🧠 Kul fakta: Den analoga versionen av CRM var en Rolodex, vilket innebär att säljare bokstavligen använde roterande kortfiler för att spåra och hantera kontakter innan digitala verktyg dök upp! 😱

9. ClickUp-mall för försäljningsprocessen

Få gratis mall Hantera hela din försäljningspipeline utan komplexitet med ClickUp Sales Process Template.

En tydligt definierad försäljningsprocess bidrar till att öka teamets produktivitet, förkorta försäljningscyklerna och minska gissningsarbetet. ClickUp-mallen för försäljningsprocessen beskriver varje fas i din försäljningstratt, från att fånga upp leads till onboarding.

Med detta ramverk kan du identifiera luckor, spåra teamets prestanda och se till att varje försäljningsmöjlighet hanteras med avsikt. Dessutom kombinerar det arbetsflödesdiagram, SOP:er och verkliga uppgiftsfördelningar för att guida säljarna genom bästa praxis, vilket erbjuder mycket mer än generiska CRM-översikter i Notion.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Dokumentera SOP:er och mallar för e-post eller förslag.

Spåra hur väl teamet följer den standardiserade processen

Planera varje steg i din försäljningsprocess som en uppgift eller checklista.

Tilldela ansvar till säljteamets medlemmar för varje fas

🔑 Perfekt för: Team som dokumenterar och följer en strukturerad försäljningsprocess steg för steg.

10. ClickUp Sales Pipeline Management

Få gratis mall Spåra och hantera leads med ett systematiserat verktyg med hjälp av ClickUp Sales Pipeline Management Template.

För team som vill effektivisera hela sin försäljningsprocess erbjuder ClickUp Sales Pipeline Management Template ett anpassningsbart arbetsflöde för att spåra varje affär från prospekt till avslut. Denna mall hjälper dig att visualisera din försäljningstratt, hantera kontakter och övervaka affärens framsteg. Anpassa enkelt steg, fält och vyer så att de passar din unika försäljningscykel och dina rapporteringsbehov.

🌟 Varför du kommer att älska det:

Visualisera hela din försäljningspipeline med dra-och-släpp-steg

Spåra affärsvärden, slutdatum och nästa steg med hjälp av anpassade fält.

Tilldela uppgifter och ställ in påminnelser för att hålla ditt team på rätt spår.

Skapa rapporter för att analysera vinstprocent och identifiera flaskhalsar.

Perfekt för: Team som söker en strukturerad, anpassningsbar pipeline för att hantera affärer och förbättra översikten över hela försäljningscykeln.

Uppgradera dina CRM-processer med ClickUps CRM-mallar

Notion CRM-mallar erbjuder flexibilitet och anpassningsmöjligheter för att hantera kontakter, spåra leads och organisera försäljningspipelines, vilket gör dem till ett bra val för enskilda personer och små team.

Men när din verksamhet växer och dina behov blir mer komplexa kan det leda till begränsningar i automatisering, rapportering och teamsamarbete om du enbart förlitar dig på Notion.

Det är där ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, kommer in. ClickUp är utformat för att samla allt ditt arbete på ett ställe och kombinerar projektledning, dokumentlagring, kommunikation och CRM-funktioner.

Tack vare ClickUp-mallarnas avancerade automatisering, detaljerade analyser och smidiga samarbetsverktyg kan du effektivisera och skala upp dina CRM-processer.

Skynda dig! Utforska ClickUps kostnadsfria CRM-mallar nu – registrera dig här gratis!