Över 50 gratis Notion-mallar för anteckningar, uppgifter och mer

Att jonglera med flera verktyg – ett för att ta anteckningar, ett annat för brainstorming, ett separat för att spåra uppgifter och ännu ett för att dela dokument – är överväldigande. En splittrad approach leder till förlorad information, missförstånd och slöseri med tid.

Det är här Notion-mallarna kommer in: de hjälper dig att samla dina arbetsflöden på en och samma plattform. 🤝

För att hjälpa dig att hitta det som passar dina behov bäst har vi länkat till över 50 gratis Notion-mallar nedan. Dessutom har vi en bonuslista med 10 alternativa mallar med robusta funktioner för uppgiftshantering och anpassning.

Men först ska vi titta på vad Notion-mallarna har att erbjuda.

Vad är Notion-mallar?

Notion-mallar är fördesignade verktyg som gör det enklare att ta anteckningar, följa upp mål, hantera återkommande uppgifter och till och med organisera projekt – enskilt eller tillsammans – på en enda plattform.

De har skapats av Notion-communityn och täcker många aspekter och användningsområden (personlig organisation och produktivitet, projektledning, vanespårning, lektionsplanering etc.). För nya Notion-användare fungerar de som en utgångspunkt från vilken de kan skapa sina egna system och mallar.

Till exempel är Content Calendar Template från Notion idealisk för att hantera flera innehållsmarknadsföringskampanjer och kreativa projekt. Den erbjuder ett strukturerat sätt att planera och schemalägga inlägg, med avsnitt för tidslinjer, innehållsidéer och publiceringsdatum, allt överskådligt visat i en kalendervy – inom Notion Workspace.

Du kan också sortera uppgifter efter status och prioritet, ställa in beroenden och uppföljningar efter behov. Det här är en gratis mall, men Notion erbjuder även betalmallar med avancerade funktioner för mer komplexa behov.

För att få ut det mesta av varje Notion-mall måste du förstå vad som gör dem effektiva för dina behov.

Vad kännetecknar en bra Notion-mall?

Oavsett om du är projektledare, student eller frilansare bör en bra Notion-mall erbjuda mer än bara vanliga anteckningsmetoder. Här är de viktigaste funktionerna att hålla ett öga på:

Skräddarsydda : Välj en mall som passar dina behov, till exempel gratis : Välj en mall som passar dina behov, till exempel gratis Notion-kalendermallar för att hålla koll på mål och deadlines.

Välstrukturerad: Välj en mall med logiskt informationsflöde, väldefinierade avsnitt (som kategorier, underkategorier och rubriker) och intuitiv navigering.

Anpassning: Hitta mallar som gör det enkelt att redigera avsnitt, färger och layouter utan att störa den övergripande designen och som kan dupliceras för olika projekt.

Effektivitet: Leta efter mallar med inbyggda databaser, kalendrar och uppgiftslistor för att minimera administrativa uppgifter.

Samarbete: Se till att mallen stöder funktioner som redigering i realtid och kommentartrådar för att hjälpa teamen att samarbeta i realtid.

Integration : Kontrollera mallens kompatibilitet med din befintliga Notion-konfiguration, inklusive funktioner som automatisk synkronisering med din Notion-kalender.

Responsiv design: Kontrollera att mallen fungerar bra på olika enheter (t.ex. dator, mobil, surfplatta) och skärmstorlekar.

Över 50 gratis Notion-mallar för olika användningsområden

Notion erbjuder en ständigt växande samling gratis mallar från sitt team och externa skapare, vilket gör det enkelt att hitta verktyg för olika behov. Nedan har vi sammanställt några av de mest populära användningsfallen:

Dokumentmallar från Notion

Docs Templates by Notion innehåller en mångsidig uppsättning anpassningsbara layouter som förenklar dokumentationsprocessen för enskilda yrkesverksamma och projektteam. Du kan anpassa ditt dokument genom att lägga till bilder, text, länkar och diagram. 📊

Från mötesanteckningar och kreativa briefs till teknisk produktdokumentation och SWOT-analyser – Notion erbjuder flera dokumentmallar som effektiviserar dina dokumentationsarbetsflöden. Låt oss titta på några exempel.

1. Notion SOP-mall

Notion SOP-mallen skapar steg-för-steg-protokoll och operativa standarder som är avgörande för ditt företags uppgifter och aktiviteter i olika projekt, från ledning till ekonomi. Dessa riktlinjer innehåller tydliga, konkreta anvisningar för att säkerställa att alla avdelningar upprätthåller kvalitet och efterlevnad.

2. Notion-mall för marknadsföringsdokument

Marknadsföringsteam kan använda mallen Marketing Docs för att samla viktiga resurser som kampanjbeskrivningar och varumärkesriktlinjer på ett och samma ställe.

3. Mall för konkurrentanalys i Notion

Notions mall för konkurrentanalys är särskilt användbar för att utvärdera ditt företags konkurrensfördelar, jämföra bästa praxis och identifiera områden som kan förbättras.

4. Mall för dokument om inflytandestrategi i Notion

Planerar du att samarbeta med en influencer för att öka räckvidden? Influencer Strategy Doc Template från Notion kan hjälpa dig att utveckla en omfattande plan, från att förstå målgruppens intressen och hitta en influencer till att definiera mål och mäta viktiga nyckeltal.

5. Mall för användarresekarta i Notion

En viktig del av att skapa användarcentrerade strategier är att förstå användarupplevelser. Med mallen User Journey Map från Notion kan du identifiera kundernas problempunkter vid olika kontaktpunkter och få värdefulla insikter.

6. Mall för Notions kundonboardingprocess

För att hjälpa nya användare att snabbt komma igång med dina produkter och tjänster kan du använda mallen för kundintroduktionsprocesser för att samla demonstrationer, guider, vanliga frågor och mer på ett och samma ställe. Med information om problemområden och personlighetstyper kan du erbjuda personlig utbildning och support och öka engagemanget.

7. Notion-mall för retrospektiv

När ett projekt har slutförts kan Notions retrospektiva mall hjälpa dig att samla viktiga insikter och skapa en färdplan för framtiden.

8. Mall för prestationsutvärdering i Notion

Med mallen för prestationsutvärdering kan chefer utvärdera individuella bidrag och framsteg inom teamet och dela detaljerad feedback.

9. Notion-mall för anbudsförfrågan för byråer

Notions mall för anbudsförfrågningar för byråer definierar tydligt projektets omfattning och mål för anbudsspecifik dokumentation, vilket effektiviserar kommunikationen mellan interna och externa intressenter.

10. Notion AI-mall för mötesreferat

Notions AI-mall för mötesreferat är ett AI-drivet verktyg som sammanfattar mötesanteckningar, dagordningar, åtgärdspunkter etc. och lagrar all relevant information på en central plats för enkel åtkomst.

Projektmallar från Notion

Letar du efter ett strukturerat sätt att hantera dina kampanjer, trattar eller pipelines?

Projektmallarna från Notion erbjuder olika layouter för team och individer att organisera och genomföra projekt. Använd funktionen för uppgiftsfördelning för att delegera arbete och skapa en instrumentpanel för att hålla alla inblandade på samma sida.

1. Notion-mall för projektplan

För ditt projektstartsmöte erbjuder mallen för projektstadga ett ramverk för att definiera omfattning och mål, fastställa tidsplaner och fördela resurser.

2. Mall för Notions designplan

Håll tvärfunktionella team samordnade med mallen Design Roadmap. Med anpassade filter och vyer kan du få en översikt över flera projekt eller detaljerade uppgifter om varje uppgift.

3. Notion Ripplings mall för produktplanering för flera produkter

Ripplings mall för produktutvecklingsplan hjälper dig att enkelt hålla koll på flera projekt med funktioner som uppgiftssekvensering och beroendemappning i ett Gantt-diagram.

4. Mall för att spåra mål och viktiga resultat i Notion

Med mallen för mål- och nyckelresultatspårning kan du skapa och uppdatera varje OKR med viktig information som status, ägare, prioritet och tidsplan. Detta hjälper till att tydligt definiera ansvarsområden och håller teamen samordnade och fokuserade på de övergripande målen.

5. Notion-mall för feedback-spårning

Med sammankopplade databaser överbryggar Feedback Tracker Template från Notion klyftan mellan kunder och produktutvecklingsteam. Den hjälper lösningsingenjörer att få detaljerad insikt i produktens prestanda och förbättra användbarheten.

6. Notion-mall för marknadsföringsleverantörshubb

När du arbetar med flera leverantörer kan du använda mallen Marketing Vendor Hub för att samla dokumentation och kommunikation på ett ställe.

7. Notion-mall för felrapportering

Optimera hela arbetsflödet för felrapportering, från rapportering till lösning, med Notions mall för felrapportering. Mallen innehåller även en databas för loggning och övervakning av korrigeringar.

8. Notion-partnerskaps-CRM-mall

Effektivisera arbetsflödena för partnerrelationshantering med CRM-mallen för partnerskap från Notion. Kategorisera partners utifrån bransch, region osv. och hantera allt från en dedikerad portal.

9. Notion-mall för planering av sociala medier

Vill du stärka din närvaro på sociala medier? Använd Notions mall för sociala medier för att publicera aktuellt och konsekvent innehåll på olika plattformar. Visualisera de olika stegen, från idé till publicering, på en tavla i Kanban-stil för effektiv planering.

10. Notion-mall för sökandehantering

Anställer du till flera olika roller? Använd Notions mall för att spåra sökande för att övervaka kandidaternas framsteg genom olika anställningssteg. Växla mellan olika vyer för att analysera hela rekryteringsprocessen på ett ögonblick eller få detaljer om enskilda sökande.

Läs mer: Hur man skapar ett formulär i Notion

Wiki-mallar från Notion

Kategorin Wiki-mallar från Notion innehåller några av de bästa Notion-mallarna som hjälper dig att hålla ordning. De erbjuder ett intuitivt sätt att centralisera din kunskap och förvandla en röra av dokument till en snyggt strukturerad informationshub.

Dessa kostnadsfria Notion-mallar är perfekta för att bygga kunskapsbaser och arbetsdirektiv. Du kan enkelt uppdatera innehållet, anpassa layouten och länka relaterade sidor. Dessutom kan teammedlemmarna bidra med realtidsredigering och se till att informationen hålls uppdaterad och tillgänglig för alla.

1. Notion-mall för grundläggande personalhandbok

Den grundläggande mallen för personalhandbok täcker uppförande på arbetsplatsen, förmåner, klädkod och säkerhetsföreskrifter, vilket säkerställer att alla anställda förstår och följer företagets policyer och rutiner.

2. Notion-mall för försäljningswiki

Skapa ett centraliserat arkiv med försäljningsresurser, såsom battle cards, manus och e-postmallar, med Notions Sales Wiki Template för att säkerställa enkel åtkomst till viktig information.

3. Notion Engineering Wiki-mall

Skapa en enda källa till information för dina teknikteam med Engineering Wiki Template från Notion. Genom att dokumentera processer och bästa praxis hjälper mallen också till att introducera nya medarbetare och få dem att komma igång snabbt och enkelt.

4. Notion-mall för teamkatalog

Notions mall för teamkatalog hjälper dig att lagra och organisera all information om anställda i ett lättillgängligt arkiv. Förutom att det förenklar personalhanteringen gör det också det lättare för teammedlemmarna att hålla kontakt med varandra, vilket främjar en kultur av samarbete och ömsesidigt stöd.

5. Notion-mall för vision och strategi

En väl definierad vision är avgörande för att strategisk planering och beslutsfattande ska vara i linje med organisationens mål. Notions mall för vision och strategi är ett verktyg som ger medarbetarna fullständig klarhet om företagets värderingar och ambitioner, framstegsindikatorer och framgångsmått.

6. Notion-mall för evenemangskalender

Från familjedagar och talangjakter till prisutdelningar och offshore-evenemang – det finns flera evenemang som du kanske arbetar med. Använd Notions mall för evenemangskalender för att hålla ditt evenemangsteam informerat om evenemangets detaljer och lägg till ytterligare information, såsom sponsorer, plats, länkar, bilder och mer, för att uppmuntra deltagande.

7. Mall för intervjuguide i Notion

Intervjuer kan vara skrämmande. Hjälp kandidaterna att känna sig trygga genom att förklara processen, vad de kan förvänta sig, detaljerna i jobbeskrivningen, olika intervjusteg och företagets resurser för att hjälpa dem att förbereda sig inför intervjun med Notions mall för intervjuguide.

8. Notion-mall för medielista

Håll koll på vad som sägs om ditt företag i olika kanaler med Notions mall för medielista. Använd två sammankopplade databaser för att kartlägga mediebevakningen med journalister och plattformar.

9. Notion-presskitmall

Skapa en färdigpaketerad uppsättning varumärkes- och visuella tillgångar, information om ledarskap, nyheter om produktlanseringar, fusioner etc. och mediebevakning med Notions presskitmall. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt och snabbt att lägga till och dela information med allmänheten.

10. Notion-mall för interna vanliga frågor

Främja transparens och förtroende inom organisationen genom att använda Notions mall för interna vanliga frågor, som gör det möjligt för anställda att ställa frågor om policyer, förmåner och mer i en centraliserad, företagsomfattande kunskapsbas.

💡Proffstips: Använd wiki-programvara för att centralisera organisatorisk information och projektinformation för anställda och för att skapa detaljerade produktmanualer för slutanvändare.

Arbetsmallar från Notion

Notions arbetsmallar finns i alla möjliga former och storlekar. Du kan använda dem för att hantera en personlig blogg, hålla koll på dina privatekonomier eller förverkliga din affärsidé från idé till genomförande.

Låt oss utforska några av de bästa arbetsmallarna med anpassningsbara layouter som passar olika behov.

1. Notion-mall för agil projektledning

Vill du ha en detaljerad översikt över aktiviteterna i de olika faserna av ett mjukvaruutvecklingsprojekt? Med Notions mall för agil projektledning kan du och ditt team visualisera sprints på Scrum- och Kanban-tavlor för att få en bättre förståelse för tidsplaner och beroenden.

Bonus: Notion-mallar för projektledning!

2. Mall för Notion Business Starter Kit

Mallen Business Starter Kit är ett digitalt kommandocenter för hantering av affärsverksamhet mellan olika avdelningar. Med dedikerade sektioner för kunddata, sociala mediekalendrar, interna dokument och uppgiftsuppföljning kopplar den samman interna arbetsflöden och ökar effektiviteten.

3. Notion-mall för projekt och uppgifter

Med tidslinje-, kalender- och Kanban-tavlevisningar ger mallen Project & Tasks Template från Notion dig en detaljerad översikt över tidslinjer, ansvarsområden och beroenden för alla projektuppgifter.

4. Notion-mall för introduktion av nyanställda

Notions mall för introduktion av nyanställda hjälper till att effektivisera introduktionsprocessen för nyanställda. Information om anställda läggs till på kort med etiketter för enkel kategorisering. Du kan också växla mellan vyer för att visa information för en viss avdelning eller introduktionsstatus.

5. Notion-försäljningspipeline med automatiseringsmall

Med hjälp av databasautomatisering möjliggör mallen Sales Pipeline with Automations Template från Notion spårning i realtid av potentiella leads när de går igenom olika konverteringssteg. Du kan också automatisera åtgärder som att flytta uppgifter mellan olika steg med hjälp av den anpassade automatiseringen i denna mall.

6. Notion-mall för designportfölj

Mallen för designportfölj hjälper dig att samla dina bästa arbeten i en digital portfölj som du kan dela med potentiella kunder med ett enda klick. Du kan också lägga till detaljerade anteckningar till varje design för att ge mer information om dess syfte och utvecklingsprocess.

7. Notion-mall för försäljnings-CRM

Om du letar efter en enkel och tydlig mall för att spåra leads och hantera kunddata är Notions CRM-mall för försäljning något för dig. Med ett användarvänligt gränssnitt kan du lägga till detaljerade anteckningar för interaktioner mellan olika kontaktpunkter och lägga till anpassade etiketter för att klassificera och prioritera leads.

8. Notion-mall för designmoodboard

Letar du efter kreativ inspiration? Skapa en collage av färger och texturer i Notions enkla designmoodboardmall för att utforska nya idéer och sätta tonen för ditt nästa designprojekt.

9. Notion-mall för redaktionell kalender

Skapa en anpassad plattform för innehållshantering och visualisera arbetsflöden med Notions mall för redaktionell kalender. Du kan skapa och tilldela uppgifter, schemalägga publiceringsdatum, kategorisera innehåll efter typ, följa framsteg och samordna med kollegor från en och samma plats.

10. Mall för startsida för Notion-onlinekurs

Notions mall för onlinekursers hemsida hjälper dig att utforma professionella hemsidor för onlinekurser och utbildningsmaterial för anställda. Du kan använda den för att visa viktig information som schema, varaktighet, svårighetsgrad, lärandemål och mycket mer.

Oavsett om du jonglerar med flera deadlines eller samordnar teamets arbete, erbjuder dessa mallar ett strukturerat system som hjälper alla (och allt) att hålla sig på rätt spår. Du kan också skapa Gantt-diagram i Notion för att samla in och visualisera data på ett mer effektivt sätt.

Personliga mallar från Notion

Nu när arbetet är ordnat kan vi diskutera några personliga (livs-)mallar från Notion som hjälper dig att hålla ordning i din vardag. De täcker allt från budgethantering och måltidsplanering till praktiska att göra-listor och vanespårare.

1. Notion-mall för läslista

Vill du spara lästa och lästa böcker, artiklar, blogginlägg, nyhetsbrev etc. på ett ställe? Skaffa mallen Reading List för att skapa din lista över böcker du vill läsa.

2. Notion-mall för jobbansökan

Använd mallen för jobbansökningsspårning för att spåra dina jobbansökningar och planera uppföljningar i rätt tid med rekryteringschefer.

3. Notion-mall för resplanering

Oavsett om det gäller flygbiljetter, hotellbokningar eller resplanen hjälper resplaneraren dig att samla alla dina resedokument på ett ställe.

4. Notion-mall för personlig ekonomi

Med databasautomatisering i centrum underlättar Notions mall för personlig ekonomi din ekonomiska resa genom att automatiskt uppdatera instrumentpanelen när du lägger till nya inkomster eller utgifter.

5. Notion-dagboksmall

Behöver du en personlig dagbok där du kan skriva ner allt? Använd Notions dagboksmall för att dokumentera händelser med daterade anteckningar organiserade efter taggar. Det hjälper dig att främja personlig och professionell utveckling genom att förenkla uppföljningen av vanor och mål.

6. Notion-mall för måltidsplanering och inköpslista

Letar du efter ett verktyg som underlättar din måltidsplanering? Här är en mall för måltidsplanering och inköpslista i Notion som hjälper dig att organisera dina veckans måltider, lägga till dina favoritrecept och förbereda en inköpslista.

7. Notion enkel mall för veckolista med uppgifter

Få en tydlig överblick över dina viktigaste uppgifter för veckan med den enkla veckolistan. Med en tydlig agenda kan du prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

8. Notion-mall för min kalender

Skapa en personlig kalender med Notions mall My Calendar och glöm aldrig mer en viktig möte eller en nära anhörigs födelsedag! 🎂

9. Mall för bokmärkeshanterare i Notion

Håll dina internetfynd inom räckhåll genom att spara viktiga sidor som bokmärken, skicka dem till din inkorg och kategorisera dem efter typ med mallen Bokmärkeshanterare.

10. Notion-mall för professionellt CV

Stick ut på arbetsmarknaden genom att skapa ett strukturerat CV som omedelbart visar rekryterare alla dina erfarenheter, kvalifikationer och prestationer med Notions mall för professionellt CV.

💡Proffstips: Använd en mall för daglig planering för att strukturera ditt schema kring viktiga uppgifter och minska kaoset under hektiska dagar.

Gratis Notion-mallar är utmärkta verktyg för att komma igång med organisation och produktivitet. Om du dock söker arbetsflödesmallar med avancerade funktioner eller större anpassningsmöjligheter kommer du att stöta på vissa begränsningar med Notion.

Notions begränsningar

Använder du en gratis Notion-mall för företag för att organisera dina uppgifter och team? Eller en gratis personlig mall för att effektivisera dina rutiner? Se nackdelarna med dessa fördesignade layouter nedan:

Begränsade integrationer: Gratis Notion-mallar har färre integrationsalternativ med verktyg från tredje part, vilket gör det svårt att uppnå smidiga arbetsflöden och datasynkronisering.

Anpassningsbegränsningar : Avancerade funktioner är oftast låsta bakom betalda mallar, vilket begränsar tillgången till mer omfattande anpassningsmöjligheter.

Filbegränsningar: De kostnadsfria Notion-mallarna har begränsningar vad gäller storlek och antal filuppladdningar, vilket kan vara besvärligt om du hanterar stora filer eller omfattande dokumentuppsättningar.

Grundläggande teamsamarbete: Funktionerna för teamsamarbete och behörigheter är mer grundläggande i de kostnadsfria mallarna, vilket gör dem mindre lämpliga för större team eller komplexa projekt.

Dessa begränsningar kan påverka hur väl gratis Notion-mallar hanterar nyanserade arbetsflöden.

Låt oss utforska ett alternativ till Notion som är utformat för att öka effektiviteten i komplexa projekt och processer.

Alternativa Notion-mallar

Om du letar efter ett alternativ för att hantera mer avancerade uppgifter kan ClickUp vara ett bra val.

Det är en effektiv projektledningsplattform som erbjuder en rad mallar för att möta olika produktivitetsbehov, oavsett om du hanterar uppgifter, projekt eller personliga mål.

Med funktioner som Gantt-diagram, tidslinjer och uppgiftsberoenden gör de fördesignade layouterna det enklare att hantera teamsamarbete, projektplanering, dokumenthantering och mycket mer.

Dessutom har mallarna för personlig produktivitet detaljerade instrumentpaneler för att spåra allt från KPI:er till personliga mål. Utforska våra tio bästa val av gratis, helt anpassningsbara mallar för att förbättra dina arbetsflöden.

1. ClickUp Team Docs-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en centraliserad hubb för lagring och delning av alla dina produktrelaterade dokument, från designspecifikationer till användarhandböcker, med ClickUp Team Docs-mallen.

ClickUp Team Docs Template är utformad för att förbättra teamarbetet. Med den här mallen kan du samla anteckningar, beslut och åtgärdspunkter från dina möten på ett och samma ställe. ClickUp Whiteboards hjälper dig att visualisera idéerna, medan redigering i realtid gör brainstorming och planering till ett samarbete.

Med mallen kan du också skapa en teamwiki där alla kan läsa om organisationens hierarki, företagets vision och mycket mer.

Dessutom innehåller den avsnitt för att registrera projektets milstolpar. Du kan länka dessa mallar till dina andra ClickUp-sidor (som din budgetspårare) så att all din information är organiserad och lättillgänglig.

Perfekt för: Teamledare som vill skapa en centraliserad wiki för sina specifika team.

💡Proffstips: För att säkerställa att dina idéer fångas upp på ett effektivt sätt, välj rätt anteckningsapp. Kolla in vår recension av de 10 bästa anteckningsapparna för att utvärdera ditt nuvarande verktyg eller hitta ett nytt.

2. ClickUp-mall för projektdokumentation

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för projektdokumentation för att hålla alla på samma sida även i de mest komplexa projekten.

Vill du organisera ditt projektarbetsflöde bättre? ClickUp-mallen för projektdokumentation kan hjälpa dig. Det fördesignade ramverket fångar upp alla aspekter av ditt projekt – från att skapa en översikt och sätta upp mål till att tilldela uppgifter och följa upp framsteg – på ett och samma ställe.

Du kan skissa på projektets omfattning och förvaltningsplan samt dokumentera planerade milstolpar, budgetar och risker. Mallen stöder samarbete i realtid via funktioner som uppgiftstaggar och tilldelade kommentarer, vilket hjälper ditt team att arbeta tillsammans.

Perfekt för: Projektledare som vill skapa en tydlig projektplan och dokumentation.

3. ClickUp Wiki-mall

Ladda ner den här mallen Organisera, sammanställ och dela viktig information inom din organisation med ClickUp Wiki-mallen.

En wiki är som ett e-bibliotek för ditt team. Och ClickUp Wiki-mallen hjälper dig att skapa och underhålla dessa kunskapsbaser.

De erbjuder ett anpassningsbart ramverk för att organisera information, med alternativ för undersidor och flexibla layouter som passar dina behov.

Mallen kombinerar wiki-dokumentation med funktioner för uppgiftshantering, så att du kan länka wiki-sidor till uppgifter, ställa in påminnelser och spåra framsteg. Detta säkerställer att din dokumentation förblir relevant för pågående projekt.

Dessutom stöder det interna länkar till relaterade wikisidor och inbäddning av dokument, bilder och andra medier, vilket skapar ett rikt och sammanlänkat arkiv.

Perfekt för: Projektwikis eller teamwikis, beroende på dina behov.

4. ClickUp-mall för företagswiki

Ladda ner den här mallen Skapa en omfattande wiki för din organisation med ClickUp Company Wiki Template.

ClickUp Company Wiki Template är en specialiserad version av Wiki Template som fokuserar på att samla information från hela företaget. Den fungerar som en gemensam plattform för att dokumentera affärsvärden, organisationsscheman och företagspolicyer, vilket gör det enkelt för dina anställda att hålla sig informerade.

Med sin hierarkiska struktur stöder mallen undersidor för olika områden, såsom företagsnyhetsbrev, HR-policyer och L&D-resurser. Den inbyggda sökfunktionen hjälper dig att snabbt hitta specifika detaljer.

Du kan till och med lägga till visuella avbrott som tabeller, diagram och formulär för att besvara frågor från anställda.

Perfekt för: HR-team som skapar omfattande dokumentation kring företagets policyer.

💡Proffstips: Använd det neurala nätverket i ClickUp Brain, ett av de bästa AI-skrivverktygen, för att skriva, redigera och formatera innehåll för dina wikisidor. Om du har slut på idéer kan du köra en prompt och ha ditt första utkast klart på några sekunder.

5. ClickUp-mall för mötesanteckningar

Ladda ner den här mallen Samla mötesagendan, anteckningar och åtgärdspunkter i ClickUp-mallen för mötesanteckningar.

ClickUp-mallen för mötesanteckningar gör det enkelt att samla in och organisera viktiga mötesdetaljer på ett centralt ställe. Den innehåller avsnitt för att dokumentera viktiga åtgärdspunkter och diskussionsämnen, vilket hjälper dig att hålla reda på vad som har diskuterats och vad som behöver följas upp.

Du kan skapa och tilldela uppföljningsuppgifter direkt i mallen genom att tagga deltagare och ställa in prioriteringar för att hjälpa dem att fokusera på det viktigaste.

Mallen har också ett särskilt avsnitt för mötesreferat med en AI-genererad sammanfattning av viktiga punkter, så att du slipper gå igenom hela protokollet.

Perfekt för: Att anteckna snabbt från teammöten, kundmöten etc.

6. ClickUp-mall för projektanteckningar

Ladda ner den här mallen Hantera de många rörliga delarna i ditt projekt med detaljerade anteckningar med hjälp av ClickUps mall för projektanteckningar.

ClickUp Project Note Template är skräddarsydd för projektspecifik dokumentation och hjälper dig att ta detaljerade anteckningar för alla projekt. Med anpassningsbara fält kan du organisera allt från projektets omfattning och brief till den slutliga granskningen.

Du kan också skissa på rekommenderade bästa praxis och milstolpar, tillsammans med deras förväntade inverkan på projektet. Detta gör din dokumentation både omfattande och riktad.

Du kan länka direkt till projektresurser som filer, dokument och uppgifter inom mallen för enkel åtkomst. Den har också ett taggningssystem som hjälper dig att sortera alla uppgifter efter prioriteringar och projektfaser. Och med versionshistoriken tillgänglig kan du enkelt spåra ändringar och se hur dina planer har utvecklats över tid.

Perfekt för: Projektledare som letar efter robusta mallar för projektdokumentation.

7. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Ladda ner den här mallen Spåra dina inlärningsmål, att göra-listor, ekonomi och mer med ClickUp Personal Productivity Template.

ClickUp Personal Productivity Template är utformad för individuellt bruk och hjälper dig att hantera dina personliga uppgifter och mål. Den innehåller att göra-listor, måluppföljning och framstegsövervakning för att du ska kunna hålla ordning och fokusera.

Tilldela dina uppgifter breda kategorier (som "Att lära sig", "Att köpa" eller "Kontakta") och dela sedan upp dem i mindre deluppgifter. Du kan även lägga till anpassningsbara nivåer – brådskande, hög, normal och låg – för att säkerställa att du tar itu med rätt uppgift vid en given tidpunkt.

Använd den inbyggda visionstavlan för att se din produktivitetsplan (du kan importera data från externa verktyg som Figma och Google Workspace). Mallen har också en journalfunktion som låter dig lägga till anteckningar, markera poster och omvandla text till uppgifter.

Perfekt för: Alla som vill öka sin personliga produktivitet och nå sina mål.

8. ClickUp-mall för veckoplanering

Ladda ner den här mallen Ställ in veckovisa uppgifter, åtaganden och möten med ClickUps mall för veckoplanering.

ClickUp Weekly Planner Template är utformad för att hålla din vecka organiserad och effektiv. Du kan anpassa planeringsverktyget för en daglig, veckovis eller månadsvis vy efter dina behov.

Mallen kombinerar element från en dagbok och en kalender, vilket hjälper dig att spåra uppgifter, upprätthålla ansvarsskyldighet och till och med föra register över tidigare aktiviteter. Skriv ner saker på klisterlappar och fäst dem på din planerare, eller lägg till foton för att göra den ännu mer personlig.

Den rena whiteboard-mallen ger dig en snabb överblick över alla dina uppgifter och möten. Det gör det enkelt att fördela uppgifter över olika dagar, vilket hjälper dig att balansera din arbetsbelastning under veckan.

Perfekt för: Frilansare och egenföretagare som behöver planera sina veckor i förväg.

9. ClickUp-mall för projektplanering

Ladda ner den här mallen Använd en kombination av anpassade fält, som "insats", "risk" och "problem", för att avgöra hur brådskande uppgifterna är med ClickUps projektplaneringsmall.

ClickUp Project Planner Template hjälper dig med detaljerad projektplanering. Den fungerar som ett levande dokument som håller koll på projektets omfattning, kommunicerar förväntningar och hanterar scheman. Den dokumenterar också planeringsantaganden och beslut för att hålla intressenterna samordnade.

Med denna layout kan du ställa in uppgiftsberoenden för att säkerställa att deluppgifterna slutförs i rätt ordning. De inbyggda formlerna spårar projektets varaktighet och budget, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Perfekt för: Projektteam som vill skapa en strukturerad metod för att fastställa omfattningen och planera sina projekt.

10. ClickUp Knowledge Base-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en tydlig och tillgänglig samlingsplats för instruktionsguider, framgångshistorier och mycket mer med ClickUp Knowledge Base Template.

ClickUp Knowledge Base Template hjälper dig att bygga upp ditt företags online-hjälpcenter. Skapa ett välstrukturerat, tillgängligt bibliotek med viktiga dokument och resurser, från vanliga frågor och felsökningsguider till videohandledningar och företagspolicyer.

Kategorisera och tagga innehållet så att anställda snabbt kan hitta det de behöver. Du kan också använda duplicerade anpassade sidor för att säkerställa konsekvens i alla artiklar i kunskapsbasen.

Perfekt för: Kunskapshanterare och HR-team som bygger centraliserade arkiv.

Hantera dina arbetsflöden bättre med ClickUp

Oavsett om du brainstormar ett passionerat projekt eller övervakar en affärskampanj, oavsett om du arbetar ensam eller med ett team, erbjuder ClickUps produktivitetsmallar en mängd olika alternativ som passar dina unika behov.

Notion är fantastiskt, men ClickUp-mallarna erbjuder specifika, avancerade funktioner och en högre grad av anpassning för att hålla dina processer organiserade och effektiva.

Och det bästa av allt? Du kan komma åt och använda dessa mallar gratis. 💸

Registrera dig gratis på ClickUp och upplev ett mer effektivt sätt att hålla koll på ditt arbete.