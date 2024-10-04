Hur man skapar ett arbetsflöde för produktdokumentation

Du är mitt uppe i en produktlansering och allt går smidigt – tills frågorna börjar strömma in.

Dina tekniska skribenter behöver tydligare information om funktionsflödena, ditt säljteam vill ha ett dokument som förklarar produktens fördelar för kunderna och ditt marknadsföringsteam lägger större delen av sin tid på att försöka förstå produktens unika egenskaper och konkurrensfördelar.

Varför hände detta?

Brist på adekvat produktdokumentation!

Produktdokumentation är inte bara en manual eller en bruksanvisning, utan en användarvänlig karta som guidar alla teammedlemmar genom din produkt – från försäljning och marknadsföring till kundsupport och utvecklingsteam.

Den här guiden beskriver hur du skapar produktdokumentation som inger förtroende hos intressenterna och ger dig kontroll över din produktledningsprocess.

Vad är produktdokumentation?

Produktdokumentation avser skriftligt och visuellt material som beskriver en produkts egenskaper, funktionalitet och användning.

Det är en intern kunskapsbas med steg-för-steg-guider, SOP:er, felsökningstips, installationsguider, API-manualer, produktstrategier, användningsfall och användarmanualer.

Typer av produktdokumentation

Här är en enkel översikt över de typer av produktdokumentation som håller dina team informerade:

1. Användardokumentation

Detta dokument är utformat för produktens slutanvändare och innehåller steg-för-steg-instruktioner för hur alla funktioner används. Det innehåller detaljerade steg för att utföra uppgifter, navigera i produkten och lösa vanliga problem – med skärmdumpar, videor och vanliga frågor för att förenkla komplexa åtgärder.

2. Kunskapsbas

Detta onlinebibliotek med självbetjäningsinformation innehåller artiklar, vanliga frågor och felsökningsguider. Det ger sökbara svar på vanliga frågor, hjälper användare att lösa problem på egen hand och minskar arbetsbelastningen för supportteam.

3. Programvaruutvecklingskit (SDK)

Ett SDK erbjuder utvecklare resurser – såsom verktyg, bibliotek, API:er och exempelkod – för att skapa eller förbättra applikationer för en specifik produkt eller plattform. Det innehåller integrationsinstruktioner och utvecklingsmiljöer, vilket gör det möjligt för utvecklare att arbeta effektivt utan att behöva börja från scratch.

4. Funktionsdokumentation

Den förklarar produktens funktioner ingående och beskriver hur de fungerar, hur man använder dem och specifika användningsfall. Denna tekniska dokumentation, som är vanlig inom B2B-verksamhet, belyser också avancerade funktioner och konfigurationsalternativ som inte är omedelbart synliga för den genomsnittliga användaren.

5. Felsökningsguider

Denna tekniska dokumentation listar vanliga fel, deras orsaker och lösningar, så att supportteam och kunder snabbt kan lösa problem utan att behöva eskalera till högre supportnivåer.

Om användarna av en molnlagringstjänst till exempel stöter på problem med filuppladdning på grund av behörighetsproblem, bör den tekniska dokumentationen visa felmeddelandet, förklara orsaken och ange steg för att justera behörigheterna.

6. Marknadsföringsdokumentation

Marknadsföringsdokumentation lyfter fram produktens funktioner, fördelar och konkurrensfördelar/differentierande egenskaper. Den omfattar broschyrer, fallstudier, konkurrensanalyser och produktpresentationer för potentiella kunder och säljteam.

7. Bruksanvisning

Dessa detaljerade, heltäckande guider täcker montering, konfiguration och användning av en produkt. De innehåller omfattande information från installation till avancerade funktioner och är avgörande för komplexa produkter, såsom hårdvaruenheter, apparater eller komplicerad programvara.

8. Release notes

Programvarureleasetext sammanfattar produktens nya funktioner, buggfixar, förbättringar och uppdateringar. Releasetexten syftar till att hjälpa befintliga kunder, administratörer och utvecklare att utnyttja nya funktioner och bli medvetna om lösta problem.

Bästa praxis för produktdokumentation

Dålig dokumentation kan dra ner ditt produkts kvalitet. Så här kan du göra den tydlig, slagkraftig och användarvänlig:

1. Använd standardmallar och standardformat

Produktchefer är överens om att det är tidskrävande att skapa produktdokument från grunden.

Standardformat och mallar för teknisk dokumentation erbjuder en tydlig struktur, vilket effektiviserar skapandet och underhållet och gör dokumentationen lättare att följa för användarna.

Fördelarna är uppenbara:

Konsekvens: Genom att använda samma format för Genom att använda samma format för programvarureleasebeskrivningar , felsökningsguider och användarhandböcker kan användarna snabbt hitta viktig information.

Effektivitet: Att ha en standardmall för Att ha en standardmall för att skriva teknisk dokumentation ökar effektiviteten genom att tillhandahålla en fördefinierad struktur för olika typer av dokument.

Skalbarhet: När nya funktioner läggs till kan dokumentationen enkelt uppdateras med samma struktur.

Med ClickUp Project Documentation Template kan du till exempel hålla alla dina projektdetaljer snyggt organiserade på ett centralt ställe för enkel åtkomst.

Ladda ner den här mallen Definiera mål, beskriv dina produktfunktioner och övervaka projektets tidsplaner med ClickUps mall för projektdokumentation.

Om din programvara till exempel har en unik godkännandeprocess i flera steg:

Beskriv projektets omfattning, mål och tidsplan – projektöversikten med hjälp av ClickUp Docs.

Lägg till ett särskilt avsnitt för godkännandeprocessen i din dokumentationsmall.

Övervaka projektets framsteg med hjälp av Gantt-diagrammet och justera tidslinjerna efter behov.

Anpassa mallen efter dina behov genom att skräddarsy rubriker, avsnitt och stilar så att de återspeglar produktens unika egenskaper, samtidigt som de centrala elementen förblir enhetliga i alla dokument.

2. Skriv tydliga och koncisa instruktioner

Effektiv produktdokumentation bygger på tydlighet. Utan tydlighet kan användarna ha svårt att förstå hur produkten ska användas, vilket leder till förvirring, fel och minskad användbarhet.

Tydliga och koncisa instruktioner minskar behovet av ytterligare support genom att användarna kan lösa problem på egen hand.

Så här får du din dokumentation att sticka ut:

Använd ett enkelt språk: Undvik teknisk jargong om det inte är nödvändigt. Om du måste använda det, ge tydliga definitioner.

Exempel: Före: Autentisera via OAuth2-protokollet Efter: Logga in säkert med OAuth2

Var direkt: Fokusera på praktiska åtgärder och undvik onödiga ord eller förklaringar.

Exempel: Innan: Det rekommenderas att klicka på knappen "Spara". Efter: Klicka på "Spara"

Använd aktiv form: Det gör instruktionerna mer direkta och lättare att följa.

Exempel: Före: Inställningarna ska konfigureras av användaren. Efter: Konfigurera inställningarna

Undvik antaganden: Anta aldrig att användarna redan känner till vissa termer eller steg. Förklara eventuella förutsättningar.

Exempel: Innan: Installera plugin-programmet och fortsätt Efter: Ladda ner plugin-programmet från [länk] och klicka sedan på ”Installera”.

Dela dessutom upp dina instruktioner i små, lättsmälta steg. Använd numrerade listor för sekventiella instruktioner och punktlistor för ytterligare detaljer eller tips. Håll dig till korta meningar och stycken, där varje stycke fokuserar på en enda huvudidé, för att öka läsbarheten och förståelsen.

För tekniska termer, inkludera en ordlista i början eller slutet av dokumentet eller använd verktygstips för definitioner. Illustrera instruktioner med exempel eller scenarier för att hjälpa användarna att förstå hur de ska tillämpa stegen.

💡Proffstips: För att förenkla ditt arbete kan du använda ClickUp Brain, en AI-skrivare, för att omformulera komplexa meningar till enklare, användarvänligt språk. Den inbyggda stavningskontrollen korrigerar också felstavade ord i realtid, vilket gör dina instruktioner felfria och lätta att förstå samtidigt som innehållet håller hög kvalitet.

3. Utnyttja visuella hjälpmedel

Inkludera multimediaelement för att bryta ner komplexa processer eller tekniska detaljer i mer lättsmälta delar, så att de blir lättare att förstå.

Bilder, skärmdumpar, videor och GIF-filer säkerställer tydlighet, förståelse och ökad minnesförmåga.

Den viktigaste anledningen till att du lägger till produktdokumentation är att lösa dina teammedlemmars eller slutanvändarnas problem och hjälpa dem att få ut det mesta av programvaran, och det är precis vad visuella hjälpmedel gör.

Här är några visuella hjälpmedel som tekniska team kan använda för att öka tydligheten när de skapar produktdokumentation.

Typ av visuellt element Bästa användningsfall Exempel Skärmdumpar För att visa specifika delar av ett användargränssnitt och guida användarna visuellt En skärmdump som visar exakt var du ska klicka i inställningsmenyn Diagram För att förklara komplexa arbetsflöden eller systemprocesser som är svåra att beskriva med ord Ett flödesschema som visar hur data flödar genom ett CRM-system Kommenterade skärmdumpar För att peka ut specifika delar av en skärm, med anteckningar som visar exakt vad man ska fokusera på En skärmdump av en instrumentpanel med pilar och etiketter som pekar på varje funktion Infografik För att presentera stora mängder information i ett lättläst visuellt format En infografik som sammanfattar skillnaderna mellan prisplanerna Videor och GIF-bilder För steg-för-steg-demonstrationer eller interaktiva funktioner En GIF som visar hur man drar och släpper objekt i en uppgiftshanterare

Glöm inte att inkludera alt-text eller en textförklaring tillsammans med bilder för tillgänglighetsändamål.

💡Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att samla in och organisera tekniska specifikationer med ditt team under produktutvecklingsprocessen. Skissa och designa layouter för användargränssnitt eller dokumentationsavsnitt direkt på Whiteboard och samarbeta med teammedlemmar i realtid, så att alla kan bidra med idéer, göra ändringar och ge feedback direkt.

Brainstorma idéer och visualisera arbetsflöden med hjälp av ClickUp Whiteboard.

ClickUp Clips är också en game changer här. Men mer om det senare.

Nu när du har lärt dig de bästa metoderna är det dags att ge liv åt din produktdokumentation med hjälp av ClickUp.

Hur man skapar ett arbetsflöde för produktdokumentation med ClickUp

ClickUps produktledningsprogramvara är utformad för att effektivisera hur ett produktteam skapar, hanterar och uppdaterar dokumentation i produktutvecklingsprocessen.

Så här kan du använda ClickUp för att skapa ett bra arbetsflöde för produktdokumentation:

1. Förstå slutanvändaren

Du vill skapa ett produktdokument som verkligen hjälper användaren. Börja med att ta reda på vem som kommer att använda dokumentet, deras tekniska kunskaper och vilka enheter de kommer att använda för att ta del av innehållet.

Dessutom kan du dra slutsatser från kundinteraktioner, produktanvändningsanalyser och feedbackformulär för att säkerställa att din produktdokumentation överensstämmer med och tillgodoser målgruppens krav.

Skapa sedan detaljerade översikter direkt i ClickUp Docs för att kartlägga innehållet och strukturen för varje dokumenttyp. Använd rubriker för att organisera avsnitt, tabeller för att strukturera komplex information och checklistor för steg-för-steg-guider.

Skapa omfattande produktdokumentation med hjälp av redigeringsfunktionerna i ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du:

Samarbeta enkelt med inbyggda kommentarer, som möjliggör diskussioner i teamet direkt i dokumentet.

Håll koll på ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov.

Länka relaterade dokument för att förbättra navigeringen och sammanhanget i din produktdokumentation.

Du kan också använda en mall för produktkravsdokument (PRD) för att definiera produktkrav. Detta strukturerade format ger tekniska skribenter och utvecklare en tydlig guide för att skapa korrekt dokumentation.

2. Tilldela roller och ansvar

Tilldela tydliga roller för att utarbeta, granska och uppdatera varje dokument för att förhindra flaskhalsar och främja ansvarstagande.

Använd ClickUp Tasks för att skapa uppgifter för varje dokumentationsavsnitt och tilldela dem till specifika teammedlemmar.

Du kan också använda ClickUp Custom Fields för att fylla roller som "Författare", "Granskare" och "Godkännare" inom varje uppgift och få en översikt över deras framsteg.

Hantera uppgiftsfördelningen för att utarbeta, granska och godkänna dokument i ClickUp Tasks.

3. Utarbeta och granska

När din tekniska skribent har delat utkastet till produktdokumentet i ClickUp Docs kan alla berörda parter, såsom produktchefen, marknadsföraren etc., redigera det, lägga till kommentarer och se till att produktplanen innehåller allt som en produktteammedlem eller användare behöver.

I det här skedet kan du använda ClickUp Clips för att spela in instruktioner och förklara funktioner visuellt. Detta är särskilt användbart för att dokumentera komplexa funktioner, eftersom Clips låter dig spela in din skärm samtidigt som du lägger till kommentarer.

Spela in ljud- och videofeedback för produktteamet med ClickUp Clips.

Använd ClickUp Forms för att skapa formulär för att samla in feedback från teammedlemmar, användare eller intressenter. Produktchefen kan omvandla svaren till uppgifter, tilldela dem till relevanta team och följa framstegen direkt från ClickUp.

Samla information i ett strukturerat format med ClickUp Forms.

4. Publicera och distribuera

När dokumentationen har granskats och slutförts kan du publicera och distribuera den till alla berörda parter, såsom användare, interna team eller utvecklare. ClickUp fungerar även som en kunskapsbas som kan lagra produktdokumentation och göra den lättillgänglig för dina kunder/team.

Använd ClickUps kalendervy för att hålla koll på deadlines och sätta upp tydliga tidsplaner för dokumentpublicering. Detta garanterar att allt blir klart i tid och distribueras så att alla hålls informerade.

Visualisera deadlines för dokumentpublicering med ClickUps kalendervy.

5. Upprepa och förbättra

Produktdokumentationen måste uppdateras kontinuerligt för att förbli relevant. Uppdatera den därför regelbundet utifrån användarfeedback, produktändringar och nya funktioner för att säkerställa att den är giltig och korrekt.

Använd ClickUp Chat för att diskutera dokumentuppdateringar i realtid. Skapa dedikerade chattkanaler för specifika ämnen eller projekt. Utbyt feedback, lös frågor och samordna uppdateringar på ett effektivt sätt.

Utbyta idéer och diskutera revisionsbehov snabbt via dedikerade kanaler i ClickUp Chat.

Med hjälp av e-post i ClickUp kan du också skicka automatiska e-postmeddelanden baserade på anpassade fält, formulärinlämningar eller uppgiftshändelser.

Skicka till exempel ett e-postmeddelande när en uppgift markeras som "Under granskning" eller när ett formulär som skickats in visar på ett problem med hög prioritet. På så sätt håller du ditt team uppdaterat om viktiga förändringar.

Informera intressenter om brådskande dokumentuppdateringar med e-post i ClickUp.

6. Integrera ClickUp med din teknikstack

Med ClickUp Integrations kan du smidigt koppla ditt ClickUp-konto till dina befintliga projektledningsverktyg. Detta hjälper dig att synkronisera dokumentationsuppdateringar med utvecklingsprocessen.

Till exempel:

Med GitHub- och Jira-integrationen kan du spåra dokumentation som är kopplad till specifika kodändringar eller produktuppdateringar.

Med Slack-integrationen kan du dela uppdateringar eller ställa frågor inom ditt team, vilket främjar snabbare kommunikation om dokumentationsuppgifter.

7. Automatisera repetitiva uppgifter

Låt inte rutinuppgifter hindra din dokumentationsprocess. Använd ClickUp Automations för att hålla allt igång smidigt genom att automatisera repetitiva, konsekventa och organiserade uppgifter.

Så här använder produktteam ClickUp Automations:

Tilldela automatiskt granskningsuppgifter till teammedlemmar när ett dokument når statusen "Utkast färdigt".

Skicka påminnelser om förestående deadlines för att förhindra förseningar.

Uppdatera uppgiftsstatus automatiskt, till exempel genom att flytta ett dokument till "Slutgranskning" när all feedback har integrerats.

Meddela ditt team om dokumentpubliceringar eller uppdateringar, så att alla hålls informerade utan manuella uppföljningar.

Håll produktdokumentationsprocesserna konsekventa med hjälp av ClickUp Automations.

Våra ingenjörer och produktchefer var överbelastade med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återvunnit timmar av slösad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringarna genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan kvalitetssäkring, teknisk dokumentation och marknadsföring.

Våra ingenjörer och produktchefer var överbelastade med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringarna genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan kvalitetssäkring, teknisk dokumentation och marknadsföring.

Underhåll och uppdatering av produktdokumentation

Att skapa produktdokumentation är bara halva jobbet. Så här håller du den aktuell och relevant med löpande underhåll:

Planera regelbundna dokumentationsgranskningar i samband med produktlanseringar, större uppdateringar eller kvartalsvisa kontroller. Involvera utvecklings- och supportteam för att säkerställa att innehållet är tekniskt korrekt och användarvänligt.

2. Säkerställ noggrannhet och konsekvens över tid

Använd stilguider och mallar för att upprätthålla en enhetlig ton och format. Granska och uppdatera dina dokument regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i produkt- eller företagsstandarder.

3. Involvera tvärfunktionella team

Samarbete mellan produktchefer, utvecklare och kundsupport är avgörande. Deras insikter om uppdateringar, feedback och problem gör att dokumentationen förblir korrekt och uppdaterad.

4. Använd versionskontroll för dokumentation

Använd funktionerna för versionshantering av dokument för att övervaka uppdateringar, återgå till tidigare versioner och behålla en tydlig historik över ändringar – särskilt i samarbetsmiljöer.

Övervinna utmaningar inom produktdokumentation

Din systemdokumentation kanske är klar, men det kan fortfarande uppstå utmaningar. Så här hanterar du dem och håller allt på rätt spår:

När produkterna utvecklas måste även dokumentationen göras. Att försumma uppdateringar leder till felaktig information, minskad effektivitet och fel i produktanvändningen eller utvecklingen.

Så här håller du din produktdokumentation uppdaterad: ✅ Fastställ regelbundna intervall för granskning och uppdatering av dokumentationen, till exempel efter varje produktlansering eller kvartalsvis. ✅ Spåra ändringar och uppdateringar för att säkerställa att dokumentationen återspeglar den senaste produktversionen. ✅ Ställ in automatiska påminnelser eller uppgiftsfördelningar för att varna teammedlemmar när dokumentationen behöver uppdateras.

2. Säkerställa noggrannhet

Felaktig eller föråldrad information, till exempel tekniska specifikationer, leder till ett stort antal supportärenden, minskat förtroende och ökade supportkostnader.

För att säkerställa noggrannheten i din produktdokumentation ✅ Låt dokumentationen granskas regelbundet av ämnesexperter (SME) och korrekturläsare för att upptäcka fel och upprätthålla noggrannheten. ✅ Använd AI för dokumentation för uppgifter som att skriva användarhandböcker, SOP:er, mötesprotokoll, affärsrapporter, försäljningsförslag och marknadsföringsmaterial. ✅ För en logg över ändringar och uppdateringar för att spåra informationens noggrannhet över tid.

3. Hantera stora dokumentationsvolymer

Att hantera stora mängder dokumentation kan störa konsekvensen, fördröja uppdateringsspårningen och skapa kaos i dokumentorganisationen.

För att hantera stora volymer produktdokumentation: ✅ Använd strukturerade format och tydlig kategorisering för att underlätta navigering i stora dokumentvolymer. ✅ Implementera ett dokumenthanteringssystem för att lagra och organisera all dokumentation på ett ställe. ✅ Använd taggar och kategorier för att enkelt sortera och hämta dokument

4. Hantera olika användarbehov och kunskapsnivåer

En produkts användarbas omfattar personer med olika erfarenhetsnivåer – från nybörjare som behöver steg-för-steg-vägledning till avancerade användare som söker detaljerad teknisk information. Dessutom har vissa användare olika preferenser när det gäller visuella eller textbaserade instruktioner.

För att möta behoven hos en mångfaldig användarbas: ✅ Skapa skräddarsydd dokumentation för olika användartyper, till exempel nybörjare, avancerade användare och administratörer. ✅ Använd ett lättillgängligt språk och minimera tekniska termer för att göra dokumentet begripligt för användare med olika kunskapsnivåer. ✅ Erbjud dokumentation i olika format (text, videor, infografik) för att tillgodose olika inlärningspreferenser.

Förbättra din produktdokumentation med ClickUp

Produktdokumentation är inte bara något som är trevligt att ha – det är nödvändigt.

Med ClickUps mallar, uppgiftshanteringsfunktioner, inbyggda AI-skrivare och automatiseringsverktyg kan du effektivt skapa och underhålla strukturerade, effektfulla och användarvänliga dokument.

Från att organisera detaljerade användarhandböcker och mjukvaruutvecklingskit till att effektivisera gemensamma granskningar och integrera feedback – ClickUps produktledningsprogramvara säkerställer att all din dokumentation är tydlig, uppdaterad och användbar.

Dessutom erbjuder ClickUp samarbete i realtid och integration med andra verktyg, vilket gör det enklare att anpassa dokumentationen efter produktuppdateringar och användarnas behov.

Detta frigör resurser hos dina support- och säljteam och ger dina användare den kunskap de behöver för att få ut mesta möjliga av din produkt.

Vill du ta din produktdokumentation till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag.