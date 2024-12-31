De fem bästa gratis kalendermallarna för Notion

Att använda effektiva kalendermallar kan vara avgörande.

De hjälper dig att spåra deadlines, möten och viktiga händelser, så att du inte missar något i din fullspäckade kalender. Med rätt mall kan du prioritera uppgifter och behålla fokus utan att känna dig överväldigad.

Notion, en mångsidig app för anteckningar och produktivitet, erbjuder en rad anpassningsbara mallar som är utformade för att effektivisera ditt arbetsflöde.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska de fem bästa Notion-kalendermallarna för dina produktivitetsbehov.

Vad kännetecknar en bra Notion-kalendermall?

En bra och enkel Notion-kalendermall är anpassningsbar och användarvänlig. Den har följande element:

Organiserad layout: En bra Notion-kalendermall har en välstrukturerad och organiserad layout, vilket gör den enkel att använda och navigera för nybörjare.

Anpassningsbara alternativ: Du kan skräddarsy kategorier, taggar, statusar och färger för att möta dina behov av planering och organisation.

Spårningsfunktioner: Innehåller funktioner som påminnelser om deadlines och statusindikatorer som gör att du kan hålla koll på ditt schema och ha full kontroll över ditt arbete.

Integrationsmöjligheter: Den integreras väl med andra Notion-databaser, vilket gör att du kan länka uppgifter och anteckningar i kalendern och därmed förbättra effektiviteten i ditt arbetsflöde.

Plattformsoberoende funktionalitet: Fungerar bra på mobiltelefoner, bärbara datorer och stationära datorer, så att du kan komma åt och uppdatera din kalender oavsett vilken enhet du använder.

De 5 bästa gratis kalendermallarna för Notion

Här är de fem bästa gratis Notion-kalendermallarna för dina behov av planering, schemaläggning och produktivitet:

1. Min kalendermall från Notion

via Notion

Organisera din tid effektivt och håll koll på alla åtaganden med kalendermallen My Calendar Template från Notion.

Denna mall har tre databasflikar:

Månadskalender: Gör det möjligt att planera dina dagliga och månatliga uppgifter.

Behöver schemaläggas: Ger en lista över alla saker du behöver schemalägga.

Alla aktiviteter: Visar en omfattande lista över alla aktiviteter med respektive deadlines.

I slutändan låter den här mallen dig planera och schemalägga uppgifter, möten, möten och evenemang.

Perfekt för: Hantering av dagliga och månatliga personliga och professionella uppgifter, möten och evenemang för att upprätthålla en bra balans mellan arbete och privatliv.

2. Innehållskalendermall från Notion

via Notion

Planera och organisera din innehållsstrategi och publiceringsschema med innehållskalendermallen från Notion.

Som en allt-i-ett-redigeringsplanerare och marknadsföringskalender har denna mall två sammankopplade databasflikar:

Kampanjer: Ger en översikt över marknadsföringskampanjer med detaljer som kampanjnamn, ägare, status, datum, prioritetsnivå, slutförandegrad etc.

Resultat: Samlar in viktiga detaljer om innehållet i kampanjer, inklusive förfallodatum, typ av innehåll, involverade teammedlemmar etc.

Denna mall hjälper dig att hantera leveranser i flera marknadsföringskampanjer och säkerställa att varje publikation överensstämmer med din innehållsplan.

Perfekt för: Hantering av innehållsstrategi och publiceringsscheman för flera marknadsföringskampanjer

3. Kalendermall för sociala medier från Notion

via Notion

Håll koll på alla dina sociala medier med Notions kalendermall för sociala medier.

Denna mall har fyra olika flikar:

Alla inlägg: Visar alla inlägg med detaljer såsom namn, datum, område, plattform, status etc.

Kalendervy: Schemalägg dina inlägg efter publiceringsdatum.

Bildmaterial behövs: Ger en lista över alla inlägg som kräver bildmaterial.

Plattform efter status: Visar status för inlägg (att göra, pågående och slutförda) för olika sociala medieplattformar, inklusive LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook.

Med den här mallen kan du se dina framsteg på ett ögonblick genom instrumentpanelen i Notion. Du måste välja kategorier som vecka, plattform eller område och tillämpa filter och kolumner, staplar och cirkeldiagram för att visa önskad data.

I grund och botten hjälper denna mall dig att hålla ordning och göra strategiska framsteg i den snabba världen av sociala medier.

Perfekt för: Schemaläggning, spårning och hantering av inlägg på sociala medier på flera plattformar för att säkerställa organiserade och strategiska insatser på sociala medier.

4. Evenemangskalendermall från Notion

via Notion

Samla all information om evenemang och effektivisera din kommunikation med hjälp av Notions mall för evenemangskalender.

Denna mall har tre flikar:

Kalender: Gör det möjligt att schemalägga företagsevenemang, från grupphackathons till välbefinnandesessioner utanför arbetsplatsen, i en Gör det möjligt att schemalägga företagsevenemang, från grupphackathons till välbefinnandesessioner utanför arbetsplatsen, i en onlinekalender med deras genomförandedatum.

Alla evenemang: Listar alla företagsevenemang med detaljer såsom evenemangets namn, datum, arrangör, partner, plats, taggar, länk till evenemangets sida etc.

Galleri: Ger en Kanban-tavliknande vy över företagets evenemang med taggar som möte, utbildning, hackathon etc.

Perfekt för: Centralisering och hantering av företagsevenemang för att hålla medarbetarna informerade och engagerade.

5. GTM-kalendermall från Notion

via Notion

Ta dina produkter från idé till marknad med GTM-kalendermallen från Notion.

Denna mall har tre vyer:

Tidslinjevy: Ger en Ger en Gantt-diagramliknande tidslinje i Notion för produktlanseringar, vilket hjälper dig att övervaka framstegen och säkerställa att produkterna lanseras enligt de fastställda lanseringsdatumen.

Kalendervy: Gör det möjligt att schemalägga och hålla koll på uppgifter, milstolpar och lanseringsdatum för produkter på månadsbasis.

Alla evenemang: Ger en tabellliknande översikt över alla produktlanseringsscheman, med datum, namn på inblandade medlemmar, länkar till lanseringsstrategier och dokument samt annan information.

Denna mall hjälper tvärfunktionella team att samarbeta, hantera lanseringsscheman och lansera produkter framgångsrikt på marknaden.

Perfekt för: Att samordna produktlanseringar med detaljerade tidsplaner, scheman och uppföljning för att säkerställa framgångsrika marknadsintroduktioner.

Begränsningar vid användning av Notion för kalendrar

Notion erbjuder anpassningsbara och robusta mallar för att organisera kalendrar och hantera scheman, men det finns vissa begränsningar.

Här är några exempel:

Begränsade avancerade funktioner: Notion erbjuder inte avancerade funktioner som detaljerade påminnelser om händelser, inställning av återkommande händelsemönster etc. Som ett resultat kan du tycka att dess funktioner är något grundläggande jämfört med andra kalenderappar.

Synkroniseringsproblem: Notion Workspace erbjuder integration med externa kalendrar som Google Kalender, men stöder inte synkronisering i realtid med dem. Detta kan leda till avvikelser och förseningar om du använder flera kalenderplattformar för att hantera ditt schema.

Begränsat meddelandesystem: Notions kalender saknar anpassningsbara aviseringar och är mindre robust än andra appar. Detta kan vara en nackdel när du behöver hålla koll på viktiga deadlines och händelser.

Prestationsproblem: Att schemalägga många händelser i Notions kalender kan leda till långa laddningstider, vilket påverkar din effektivitet. Denna tröga prestanda gör den mindre lämplig för att hantera stora team eller hantera stora mängder information.

Alternativ till Notion-kalendermallar

Notion erbjuder användbara kalendermallar, men kan vara otillräckligt för vissa användare som behöver snabbare prestanda eller mer avancerade funktioner.

För dig som söker en mer kraftfull lösning är en allt-i-ett-produktivitetsapp som ClickUp ett utmärkt alternativ till Notion.

Jämfört med Notion erbjuder ClickUp förbättrade kalenderfunktioner som är utformade för att passa både privatpersoners och företags behov av schemaläggning och produktivitet.

Låt oss ta en titt på de avancerade funktionerna i de bästa kalendermallarna som erbjuds av ClickUp.

1. ClickUp-kalenderplaneringsmall

Ladda ner den här mallen Planera och hantera aktiviteter och håll koll på ditt schema med ClickUp-kalendermallen.

Hantera alla dina aktiviteter, inklusive uppgifter, möten och evenemang, med ClickUp-kalendermallen.

Denna mall är anpassningsbar och enkel att använda, vilket gör planeringen till en lek och hjälper dig att skapa en daglig, veckovis och månatlig kalender för att hantera projekt och aktiviteter.

Denna mall gör det också möjligt för dig och ditt team att:

Organisera projekt i hanterbara uppgifter

Fördela och hantera resurser effektivt

Håll koll på deadlines

Håll koll på kommande evenemang

Övervaka framsteg och det övergripande arbetsflödet

Perfekt för: Att organisera och hantera dagliga, veckovisa och månatliga uppgifter, möten, projekt och evenemang på ett effektivt sätt.

2. ClickUp-kalender med mall för att-göra-lista

Ladda ner den här mallen Planera och håll koll på allt ditt arbete med hjälp av ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Håll koll på dina veckovisa, tvåveckors- och månatliga uppgifter med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Denna mall är perfekt för både nybörjare och avancerade användare och hjälper dig att effektivt få saker gjorda och nå dina mål. Den låter dig hantera din tid bättre och enkelt hålla koll på ditt arbete.

Med den här mallen kan du också:

Schemalägg uppgifter och organisera dem i kategorier

Få en snabb översikt över detaljerna för varje uppgift.

Visualisera dina mål och deadlines

Organisera uppgifter efter status och prioritetsnivåer

Övervaka framstegen för dina uppgifter

Perfekt för: Att spåra och prioritera vecko- och månadsuppgifter för att uppnå mål och deadlines

3. ClickUp års kalender mall

Ladda ner den här mallen Få ut det mesta av ditt år och nå dina mål med ClickUps årskalendermall.

Planera, följ upp och hantera års mål med ClickUps års kalender mall.

I början av varje år sätter företag upp ambitiösa mål som de strävar efter att uppnå vid årets slut. Men med otaliga uppgifter och ansvarsområden som kräver uppmärksamhet är det lätt för ledare och anställda att tappa fokus på dessa mål. Därför är det viktigt att använda verktyg som hjälper dig att hålla koll på allt.

Denna mall hjälper dig att:

Planera och organisera uppgifter för hela året

Tilldela uppgifter till teammedlemmar

Spåra mål och milstolpar för teaminitiativ och projekt

Få klarhet i vad som är gjort och vad som behöver göras.

Spåra framstegen för varje viktig uppgift och projekt

Perfekt för: Spåra och hantera årliga mål, uppgifter, projekt och milstolpar för att säkerställa att de årliga målen uppnås.

4. ClickUp-mall för veckokalender

Ladda ner den här mallen Få ut det mesta av din vecka med hjälp av ClickUps veckokalendermall.

Visualisera och organisera dina veckovisa uppgifter effektivt med ClickUps veckokalendermall.

Denna mall hjälper dig att hantera arbetsrelaterade uppgifter samt personliga och familjerelaterade åtaganden, på samma sätt som familjekalenderappar.

Det gör det också möjligt för dig att:

Identifiera och justera schemakonflikter och överlappningar

Spåra och granska framstegen för varje uppgift

Slutför uppgifter före respektive deadline

Perfekt för: Att organisera och hantera personliga och arbetsrelaterade veckouppgifter och hantera schemakonflikter på ett effektivt sätt.

5. ClickUp-mall för publiceringskalender

Ladda ner den här mallen Håll koll på din innehållsstrategi med ClickUp-mallen för publiceringskalender.

Utarbeta effektiva marknadsföringsplaner och håll koll på ditt publiceringsschema för sociala medier med ClickUp-mallen för publiceringskalender.

Denna mall hjälper dig att planera, publicera och följa utvecklingen av ditt innehåll på olika sociala mediekanaler.

Med den här mallen kan du:

Planera ditt schema för publicering av innehåll

Effektivisera processen för att skapa, redigera och godkänna inlägg

Håll koll på deadlines för innehåll

Kategorisera inlägg efter innehållstyp, till exempel bloggartiklar, webbplatsinnehåll, video etc.

Organisera ditt innehåll efter ämne och kanal

Identifiera möjligheter till innehållsoptimering

Perfekt för: Schemaläggning och hantering av inlägg på sociala medier, uppföljning av deadlines för innehåll och optimering av inläggsstrategier.

6. ClickUp redaktionell kalendermall

Ladda ner den här mallen Hantera och uppnå dina redaktionella mål med lätthet med hjälp av ClickUp Editorial Calendar Template.

Håll koll på alla dina redaktionella uppgifter med hjälp av ClickUps redaktionella kalendermall.

Denna mall hjälper dig att hantera ditt redaktionella innehållsschema och uppnå dina publiceringsmål. Den hjälper dig att schemalägga och organisera ditt innehåll med följande kategorier i kalendern:

Innehållets namn

Publiceringsdatum

Kanal

Typ av innehåll (t.ex. företagsuppdatering, kundberättelse, sponsrat inlägg osv. )

Revisionstyp (t.ex. större eller mindre)

Marknadsföringsfas (t.ex. nytt utkast, kopiering, design, korrekturläsning, kundgodkännande och publicering)

Perfekt för: Planering och uppföljning av redaktionella uppgifter efter publiceringsdatum, innehållstyp och marknadsföringsstadium

7. ClickUp PTO-kalendermall

Ladda ner den här mallen Håll enkelt koll på ditt teams ledighet med hjälp av ClickUp PTO-kalendermallen.

Håll enkelt reda på din teams betalda ledighet med ClickUps PTO-kalendermall.

Denna mall hjälper dig att hantera och spåra ledighet, semester och helgdagar som dina teammedlemmar tar ut.

Med den här mallen kan du:

Beräkna det exakta antalet timmar och dagar som du har tagit ledigt.

Organisera ledighetsansökningar efter status, till exempel Under granskning, Godkänd, Avslagen osv.

Få insikt i personalens tillgänglighet

Identifiera nuvarande och framtida personalbrist

Planera för personalbehov

Minska risken för schemakonflikter

Perfekt för: Att spåra teammedlemmarnas betalda ledighet och hantera personalens tillgänglighet

8. ClickUp-mall för innehållskalender

Ladda ner den här mallen Uppnå dina mål för innehållsskapande med hjälp av ClickUp-mallen för innehållskalender.

Håll koll på dina mål för innehållsskapande med ClickUps mall för innehållskalender.

Denna innehållskalendermall effektiviserar ditt innehållsflöde och säkerställer att innehållet levereras och publiceras i tid. Den hjälper dig också att organisera din kalender med kategorier, till exempel:

Vecka

Namn på uppgift

Status (t.ex. genomgång, skrivande, korrekturläsning, färdigställande och publicering)

Innehållspilar (t.ex. måndagsuppdateringar, tisdagens handledning, snabba tips på onsdagar, glad torsdag, #AMA fredag, vittnesmål på lördagar och blogg på söndagar)

Kundens godkännandestadium (t.ex. Väntande, Behöver revideras och Godkänt)

Publiceringsdatum

Relaterade filer

Värde

Anteckningar

Perfekt för: Planering och organisering av innehållskalendrar samt uppnåendet av mål för skapande och publicering av innehåll

💡 Proffstips: Snabba upp innehållsgenereringen och nå dina publiceringsmål snabbt med ClickUp Brain. Du behöver bara ange några riktlinjer, så genererar detta AI-drivna verktyg skräddarsytt innehåll med rätt ton och språk om ditt önskade ämne eller tema.

9. ClickUp-mall för daglig planering

Ladda ner den här mallen Ta kontroll över din dag med hjälp av ClickUp Daily Planner Template.

Hantera dina dagliga uppgifter och optimera din tid med hjälp av ClickUps mall för daglig planering.

Denna mall förbättrar både produktiviteten och organisationen och hjälper dig att få ut det mesta av din dag.

Med den här mallen kan du:

Sortera dina uppgifter i kategorier som arbete, privat och mål.

Kategorisera och gruppera uppgifter efter status, till exempel att göra och klart.

Prioritera uppgifter utifrån vikt och brådskandehet

Perfekt för: Att organisera och prioritera dagliga uppgifter, sätta mål och följa upp framsteg för effektiv tidshantering.

10. ClickUp-mall för teamschema

Ladda ner den här mallen Visualisera och skapa rättvisa arbetsscheman för team med hjälp av ClickUp Team Schedule Template.

Skapa ett effektivt och balanserat arbetsschema för team med ClickUps mall för teamschema.

Med den här mallen kan du tydliggöra vem som ansvarar för vad och minska förvirring och missförstånd mellan teammedlemmarna. Den hjälper till att säkerställa att teammedlemmarna är överens och arbetar mot ett gemensamt mål.

Denna mall hjälper dig att:

Visualisera och planera ditt teams arbetsbelastning

Tilldela uppgifter till team på gruppnivå

Tilldela uppgifter till teammedlemmar på individuell nivå

Sätt deadlines för varje team

Gör justeringar vid schemaläggningskonflikter eller överbelastning.

Perfekt för: Att skapa balanserade och tydliga arbetsscheman för team, tilldela uppgifter till team och hantera arbetsfördelning och deadlines.

Organisera din kalender och håll koll på ditt arbete med ClickUp

Kalendermallar spelar en viktig roll i ditt privatliv och yrkesliv – de hjälper dig att organisera din dagliga, veckovisa och månatliga schemaläggning, hålla koll på ditt arbete och upprätthålla en bra balans mellan arbete och privatliv.

Även om Notions kalendermallar är välstrukturerade, anpassningsbara och användarvänliga har de vissa begränsningar. Det är här mer avancerade plattformar som ClickUp sticker ut. ClickUp erbjuder en rad verktyg, från avancerade, mycket anpassningsbara kalendermallar och tidsplaneringsmallar till automatiserings- och AI-funktioner som gör det enkelt att planera, organisera och hantera kalendern.

Registrera dig hos ClickUp och utnyttja din tid på bästa sätt.