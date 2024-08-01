Hur man skapar ett Gantt-diagram i Notion (med steg-för-steg-instruktioner)

Att hantera flera team innebär att hålla ett öga på förseningar eller om någon hamnar efter.

Om du är projektledare hanterar du troligen detta dagligen, då du övervakar flera team med deras projektuppgifter, tidsplaner och beroenden.

Du kommer snabbt att inse hur överväldigande det är att fördela resurser utan rätt verktyg och strategier. Det är då man vänder sig till verktyg som Notion för att skapa Gantt-diagram. Notion ger chefer en överblick över uppgifterna och hjälper dem att fastställa tidsplaner och milstolpar med visuella arbetsflöden.

Ett Notion-Gantt-diagram kombinerar projektledning och uppgiftsuppföljning i en enda instrumentpanel. Det låter dig visualisera uppgifter och undvika flaskhalsar. Med anpassningsbara mallar och samarbete i realtid är det värt att prova för effektiv resurshantering.

I den här artikeln ska vi lära oss hur man skapar ett Notion-Gantt-diagram och hanterar uppgifter på ett bättre sätt.

Hur man skapar ett Gantt-diagram i Notion

Följ dessa enkla steg för att skapa ett Gantt-diagram i Notion:

Steg 1: Konfigurera din Notion-arbetsyta och skapa en ny sida

Organisera din Notion-arbetsyta för att skapa och hantera flera sidor. Detta hjälper dig att upprätthålla tydlighet och fokus.

Överväg att ha en särskild arbetsyta för projektledning för att effektivisera processen.

Öppna Notion och navigera till aktuella sidor och arbetsytor i vänster sidfält.

Klicka på plustecknet (+) bredvid knappen Privat. Då skapas en ny tom sida som du kan använda som arbetsyta för Gantt-diagrammet.

Ge denna sida en relevant titel, till exempel ”Öva på Gantt-diagram i Notion”.

Notion låter dig skapa flera projekt så att du kan se allt ditt arbete på ett ögonblick.

Notion erbjuder flera mallar för dessa sidor. Välj alternativet Tomt för att börja med ett tomt blad. Nu kan du skapa ett Notion-Gantt-diagram utan några fördefinierade format.

Steg 2: Konfigurera din databas och lägg till kolumner

Därefter behöver du en databas med de datapunkter och datatyper som ska fylla ditt Gantt-diagram.

Använd din nya sida för att skriva in "/table" i innehållsområdet.

Notion öppnar nu en rullgardinsmeny med tre alternativ

Välj ”Tabellvy” under fliken ”Databas”.

Notions tabellvy kan anpassas för att visa olika parametrar för ditt projekt.

Observera att tabellen har standardkolumner. Du måste anpassa dem efter ditt projekt och dina utvärderingsbehov. En bra början är att klicka på varje kolumns rubrik och döpa om den med en unik tagg efter behov.

Notions inbyggda anpassningsfunktioner skräddarsyr din tabell så att den fångar upp de specifika data som krävs för ditt Gantt-diagram.

Med hjälp av egenskaperna i Notion kan du också förbättra din databas med struktur, kategorisering och organisation. Nu kan du slutföra byggandet av den.

Klicka på rubriken för den första kolumnen och döp om den till ”Uppgiftsnamn”. Du kan använda den här kolumnen för att manuellt ange namnen på varje uppgift som ingår i ditt projekt. Gör namnen beskrivande så att du bättre förstår hur dina resurser används för olika uppgifter.

Klicka på ikonen "+" till höger om tabellen för att lägga till en ny kolumn. Välj "Datum" som egenskapstyp i rullgardinsmenyn. Namnge kolumnen "Startdatum" och använd den för att ange när varje uppgift är planerad att påbörjas.

Lägg till en kolumn med namnet "Slutdatum". Med dessa två kolumner kan du visualisera uppgifternas varaktighet.

Lägg till en ny kolumn och välj ”Välj” som egenskapstyp. Döp om kolumnen till ”Status” och fortsätt med att definiera de olika statusar du vill lägga till för att spåra varje uppgift. Överväg alternativ som ”Ännu inte påbörjad”, ”Pågår”, ”Slutförd” och ”Publicerad”.

Spårningsalternativen hjälper dig att övervaka framstegen för varje uppgift i ditt projekt.

Steg 3: Skapa Notion-Gantt-diagrammet genom att lägga till en tidslinjevy

Visste du att tidslinjer och Gantt-diagram är olika verktyg för att spåra framsteg? Även om Notion inte har inbyggt stöd för Gantt-diagram kan du skapa något liknande genom att lägga till en tidslinjevy. Så här gör du:

Klicka på knappen "+" under tabellnamnet och bläddra nedåt för att välja "Timeline View". Denna vy visar visuellt vilka uppgifter som tar hur lång tid i förhållande till datum.

En glimt av Notions tidslinjevy för Gantt-diagram

Du kommer också att uppmanas att namnge denna tidslinjevy. Klicka på titelrutan som heter "Untitled" och döp om den till "Gantt Chart" för att ange dess syfte.

Kom ihåg att välja datumegenskaper för ditt projekts tidslinje. Kolumnerna ”Startdatum” och ”Slutdatum” brukar räcka.

💡Proffstips: Du kan kolla in dessa projektmallar för Gantt-diagram för att se om du är på rätt spår.

Notions tidslinjevy återspeglar projektets tidsplan på ett korrekt sätt.

Fortsätt sedan med att lägga till projektets uppgifter och deluppgifter med respektive start- och slutdatum.

Använd kolumnen "Uppgiftsnamn" för att ange namnen på alla uppgifter i ditt projekt. Syftet här är precision och tydlighet.

Fyll sedan i start- och slutdatum för att definiera varje uppgifts tidslinje och hur den visas i Gantt-diagrammet.

Uppdatera också statuskolumnen för att kategorisera var varje uppgift befinner sig i utvecklingsprocessen.

Ett exempel på tabellvy i Notions Gantt-diagrammall

Steg 5: Anpassa ditt Gantt-diagram genom att ställa in beroenden

Du kan ställa in beroenden mellan uppgifter i Notion för att förstå sekvensen och relationen mellan projektaktiviteterna. Dessa beroenden anger vilka uppgifter som måste slutföras innan andra kan påbörjas.

Öppna uppgiftsegenskaperna genom att klicka på respektive uppgift i tidslinjevyn.

Klicka på "Lägg till en ny egenskap" och välj "Relation" bland egenskapstyperna.

Tänk på att relationen måste länka till samma tabell, så att du effektivt kan skapa beroenden inom ditt Gantt-diagram.

Slutligen, i beroendeegenskapen, välj uppgifter som måste slutföras innan den aktuella uppgiften kan påbörjas. Detta ger en visuell koppling mellan uppgifterna i tidslinjevyn, vilket hjälper dig att hantera uppgiftssekvenser.

Ställ in beroenden genom att lägga till relationsegenskaper

Steg 6: Tilldela uppgifter

Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar för att övervaka ansvarsskyldigheten och göra alla medvetna om sina ansvarsområden.

Klicka på knappen "+" igen, välj "Person" som egenskap och lägg till en kolumn med namnet "Tilldelad till". Nu kan du lägga till en eller flera teammedlemmar som ansvarar för varje uppgift i denna kolumn. Din skärm visar nu ett klassiskt exempel på ett Notion Gantt-diagram som kan användas för projektledning.

Använd kommentarsfältet i varje uppgift för att kommunicera den exakta uppgiftsbeskrivningen till respektive teammedlemmar.

Ett komplett Gantt-diagram i Notion

Prova att testa de 8 stegen ovan för att skapa Gantt-diagram med olika egenskaper.

Begränsningar för Notions Gantt-diagram

Trots att det är enkelt att skapa ett Notion-Gantt-diagram finns det flera begränsningar. Låt oss utforska dem här:

Skalbarhetsproblem gör det olämpligt för stora projekt

Notion är ett kraftfullt verktyg för att hantera små till medelstora projekt, men har oftast svårt att hantera större, mer komplexa projekt. När antalet uppgifter och beroenden ökar kan Notions Gantt-diagram bli röriga och svårare att hantera.

Även om Notions gränssnitt är flexibelt är det inte utformat för att hantera de komplexa kraven som omfattande projektledning ställer.

Det kan till exempel vara svårt att visualisera många uppgifter på en enda tidslinje, och prestandan kan försämras med datamängden.

Beroendehantering kräver manuellt arbete från projektledarna

Beroendehantering är avgörande när man planerar projekt i en miljö med flera team, eftersom det hjälper till att övervaka den insats som krävs och automatiskt omplanera uppgifter om de försenas. Notions Gantt-diagram saknar funktioner för automatisk omplanering, vilket gör det svårare att ställa in beroenden mellan uppgifter.

Tänk dig till exempel att du har en projekttidslinje med länkade beroende överordnade och underordnade uppgifter. Du bestämmer dig för att ändra tidsperioden för den första uppgiften, men den andra uppgiften justeras inte automatiskt. Det betyder att dina beroenden inte är länkade i Notion, vilket motverkar syftet med funktionella Gantt-diagram.

För att justera projektets tidsplan måste du manuellt omplanera alla beroende uppgifter om den föregående uppgiften försenas. Denna manuella process är tidskrävande och benägen att ge upphov till fel på lång sikt, särskilt i projekt med många beroende uppgifter.

Notion tillhandahåller inte heller visuella indikatorer eller varningar för beroendekonflikter. Projektets tidsplan kan bli felaktig om du inte proaktivt identifierar dessa problem.

Bristen på inbyggda rapporteringsfunktioner gör det svårt att analysera framstegen

Nästan alla projektledningsverktyg har inbyggda rapporteringsfunktioner som hjälper dig att spåra ditt teams framsteg och planera bättre. Notion saknar dock denna grundläggande funktion.

Använd ClickUp Dashboards för att bearbeta och sortera data innan du skapar Gantt-diagram.

Rapporteringsintegrationer finns tillgängliga på Notion, men till ett högt pris. Lyckligtvis hjälper Clickup Dashboards dig att visualisera projektdata via Velocity-diagram, burnup-diagram, burndown-diagram och mer utan extra kostnad.

Skapa Gantt-diagram i ClickUp

När det gäller att skapa Gantt-diagram är ClickUp ett överlägset alternativ till Notion tack vare dess stora utbud av funktioner och användarvänliga design.

Notion är mycket anpassningsbart, men har brister när det gäller att hantera komplexa projektledningsbehov. ClickUp löser däremot dessa begränsningar med robusta inbyggda funktioner som stöder komplexa projekt.

ClickUp-mallar

Clickups katalog med färdiga mallar minskar installationstiden avsevärt och skapar en ram för dina projekt. Detta sparar arbete med att skapa tabeller och manuellt hantera sammanfallande uppgiftsberoenden.

Funktioner som automatiserad uppgiftshantering, samarbete i realtid och avancerad rapportering hjälper också till att effektivisera ditt arbetsflöde.

Ladda ner den här mallen ClickUps enkla Gantt-mall ger en överblick över ett projekt, visualiserar beroenden och hjälper dig att förebygga hinder innan de uppstår.

ClickUps enkla Gantt-mall automatiserar hanteringen av uppgiftsberoenden och förbättrar ditt teams kollektiva produktivitet.

Det ger en omfattande översikt över projektets utvecklingspipeline, insikter i uppgiftsspecifika tidslinjer, uppgiftsflöden och ditt teams prestanda i förhållande till deadlines.

ClickUps Gantt-diagram använder dynamiska komponenter som interagerar med element som uppgiftslistor, kalendrar och instrumentpaneler.

ClickUps Gantt-diagramfunktioner låter dig också organisera och sätta prioriteringar.

ClickUps Gantt-diagram gör det enkelt att läsa av uppgiftsstatus med flera olika färgscheman. Från automatisk konvertering av uppgifter till milstolpar och återanvändning av uppgiftsmallar i Gantt-diagrammen – ClickUp har allt.

ClickUp stöder också import av Notion-arbetsytor, så att du kan uppgradera dina projektledningsfunktioner utan att förlora befintliga data. Genom att importera Notions data till Clickup får du också tillgång till funktioner för tids- och måluppföljning, integration med verktyg från tredje part och inställningar för samarbete i realtid.

Notion vs ClickUp – Vilket verktyg är bäst för att skapa Gantt-diagram?

Här är en kort jämförelsetabell över användningen av Notion jämfört med ClickUp:

Funktion Notion ClickUp Användarvänlighet Intuitivt men kräver manuell inställning Användarvänligt med fördefinierade mallar Skalbarhet Begränsad skalbarhet för stora projekt Mycket skalbart för komplexa projekt Beroendehantering Grundläggande, manuell länkning Avancerad, automatiserad beroendehantering Automatisering Minimala automatiseringsfunktioner Automatiserar uppgiftshantering, påminnelser, statusändringar, beroendejusteringar och mycket mer. Integrationsmöjligheter Integreras med olika verktyg, men installationen är besvärlig och kräver manuellt arbete. Integreras sömlöst med verktyg som Slack, Drive, Trello etc. via minimalt stöd och förbättrar arbetsflödeseffektiviteten. Anpassning Mycket anpassningsbart men kräver betydande manuellt arbete för att konfigurera och underhålla. Anpassningsbart med avancerade projektledningsverktyg, mallar och vyer Samarbete i realtid Bra, men saknar avancerade funktioner Utmärkt med uppdateringar i realtid, kommentarer, omnämnanden och aviseringar.

Här är en utökad beskrivning av hur ClickUp hjälper dina team att få mer gjort.

ClickUps exklusiva funktioner för Gantt-diagram

Till skillnad från Notion möjliggör ClickUps avancerade beroendehantering automatiska justeringar när uppgiftens tidsplan ändras, vilket säkerställer att alla beroende uppgifter uppdateras i enlighet därmed. Detta minskar manuellt arbete och risken för fel.

ClickUps robusta schemaläggningsverktyg, inklusive tidsblock och kalenderintegrationer, samordnar dina teammedlemmar enligt samma schema. Automatiska påminnelser och aviseringar säkerställer att deadlines inte missas.

Skalbarhet och mångsidighet i projektledningsprogramvara är en självklarhet när du använder ClickUp för Gantt-diagram. Här är några exklusiva ClickUp-funktioner.

ClickUp Tidsspårning

Uppdatera din tid var du än befinner dig genom att integrera alla enheter och appar med ClickUps tidsuppföljningsfunktion.

ClickUps tidsuppföljningsfunktion möjliggör uppföljning från flera enheter från valfri plats och erbjuder omfattande rapporter om medarbetarnas aktiviteter. Den låter dig också synkronisera tidsuppföljningsappar till dess gränssnitt samtidigt som den hjälper dig att filtrera, sortera och märka resultat.

ClickUp-mål

Sätt upp och följ upp mål mot ditt teams prestationer

En annan funktion är ClickUps mål, som låter dig sätta upp mätbara mål och övervaka framsteg med uppgifts- och projektspecifika milstolpar. Du kan till och med sätta upp monetära och andra mål med beskrivningar och KPI:er.

ClickUp Återkommande uppgifter

Använd uppgifter för att fördela arbetsuppgifter till teammedlemmar och möjliggöra samarbete inom uppgifterna.

Med ClickUps funktion för återkommande uppgifter slipper du dessutom fylla i uppgiftsbeskrivningar om och om igen och kan automatisera vardagliga arbetsuppgifter för att spara tid.

Ta dina Gantt-diagram till nästa nivå med ClickUp

Det är extremt enkelt att skapa ett Gantt-diagram i Notion; det svåra är att hantera och bygga vidare på det. Du kan använda Notion som en utmärkt utgångspunkt för att sätta upp och organisera projekt.

Men när dina projektledningsbehov växer kan ClickUp tillgodose fler viktiga aspekter, såsom schemaläggning av uppgifter, hantering av deadlines och identifiering av flaskhalsar.

Det bästa är att du kan använda en enkel muspekningsfunktion för att bestämma den kritiska vägen och dynamiskt se projektets eller uppgiftens procentandel. Därifrån kan du prioritera uppgifter som är avgörande för att slutföra ditt projekt.

Är du redo att förbättra dina projektledningskunskaper med ClickUp? Registrera dig gratis på ClickUp.