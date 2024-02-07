De 10 bästa Notion-integrationerna för att koppla ihop dina appar

För de flesta av er är Notion mer än bara en anteckningsapp.

Det kombinerar dokumenthantering, uppgiftshantering och samarbete på samma plats, vilket gör arbetet enklare med funktioner som kapslade sidor och gemensam redigering. Dessutom har funktioner som Notion AI gjort det dagliga arbetet enklare.

Notion är dock bara en delvis lösning för de komplexa processer och operationer som finns på din arbetsplats idag. Många organisationer använder fem till åtta andra verktyg för intern kommunikation, tidrapportering, fillagring, formulär, CRM och uppgiftshantering.

Att jonglera med flera verktyg under dagen kan vara besvärligt. För att öka produktiviteten och minska behovet av att växla mellan flikar har vi sammanställt en lista med 10 populära appar som finns tillgängliga som Notion-integrationer.

Vad ska du leta efter i Notion-integrationer?

Att integrera verktyg med Notion kan förbättra samarbetet, men det kanske inte är lämpligt i fall där kostnaderna blir högre, konfigurationerna komplexa eller säkerhetsfrågor uppstår.

Här är fem viktiga saker att tänka på när du integrerar dina arbetsappar med Notions arbetsytor:

Enkel och användarvänlig gränssnitt: Användargränssnittet (UI) för ett verktyg har stor inverkan på hur bra det fungerar. Ett enkelt och lättanvänt gränssnitt är nödvändigt för att hålla användarna intresserade och för att driften ska fungera smidigt.

Samarbetsfunktioner: Integrera med appar som främjar effektiv informationsdelning, synkroniserade arbetsflöden och effektivt teamarbete. Detta bidrar till att främja en samarbetsinriktad arbetskultur och minskar silos.

Integrationstyp : Vissa appar erbjuder direktintegration med Notion API, medan andra kräver : Vissa appar erbjuder direktintegration med Notion API, medan andra kräver verktyg från tredje part som Zapier eller Zoho Flow. Utvärdera för- och nackdelarna med varje alternativ utifrån dina specifika behov.

Flexibilitet: Leta efter Notion-integrationer som erbjuder anpassningsalternativ så att du kan konfigurera dem efter dina önskemål.

Skalbarhet : Kontrollera om integrationen kan anpassas när du utökar din verksamhet, oavsett om det handlar om att lägga till mer komplexa arbetsflöden eller öka antalet anställda.

Kostnad : Vissa integrationer kan vara gratis, medan andra kan ha en prenumerationsavgift eller användningsbaserad prissättning. Tänk på din budget och välj integrationer som är kostnadseffektiva och optimerar dina arbetsprocesser.

Automatisering: Se till att integrationen passar dina befintliga arbetsflöden och processer och inte stör ditt teams arbetssätt.

De 10 bästa Notion-integrationerna att använda

Låt oss utforska några av de bästa Notion-integrationerna som finns tillgängliga för att förbättra ditt teams effektivitet och samarbete och göra deras arbetsliv organiserat och produktivt.

Vissa populära appar på denna lista är direktintegrerade med Notion, men för andra appar kan du behöva använda integrationsprogramvara eller tjänster från tredje part. Vi har lagt till några alternativ för det också.

1. IFTTT

via IFTTT

IFTTT (If This Then That) är en populär webbaserad tjänst som låter dig automatisera uppgifter och koppla ihop appar med hjälp av enkla villkorssatser som kallas applets. IFTTT är inte en fungerande app, men den hjälper dig att integrera Notion med dina andra arbetsplatsappar med hjälp av enkla triggers och åtgärder.

Med IFTTT kan du skapa nya Notion-sidor med röstkommandon (med Alexa eller Siri) och synkronisera dina att göra-listor mellan olika plattformar.

Några färdiga applets för Notion är:

Lägga till Google Kalender-händelser till din att göra-lista i Notion

Lägga till bokmärkta inlägg från Medium eller Pocket till en databas i Notion

Synkronisera nya poster i Google Sheets med Notion-databaser och vice versa

Du kan också skapa egna applets med flera åtgärder med hjälp av de triggers och åtgärder som finns tillgängliga i IFTTT.

IFTTT:s bästa funktioner

Bygg och lansera din automatisering för Notion utan att skriva någon kod.

Koppla ditt Notion-konto till över 700 appar och tjänster, även sådana som inte har någon egen integration med Notion.

Skapa automatisering med flera åtgärder i en sekvens och förenkla dina arbetsprocesser.

Integrera med röstassistenter som Alexa och Siri så att du inte behöver vara bunden till dina enheter.

IFTTT-begränsningar

Vissa applets (som Notion-uppgifter för Twitter-omnämnanden) är endast tillgängliga i de betalda abonnemangen.

IFTTT erbjuder endast en trigger och två åtgärder för Notion.

IFTTT-priser

IFTTT Gratis

IFTTT Pro: 3,49 $/månad

IFTTT Pro+: 14,99 $/månad

IFTTT-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

2. Zapier

via Zapier

Zapier är en onlineplattform för automatisering av arbetsflöden som hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter mellan dina affärsverktyg med hjälp av ”Zaps” – ett villkorligt arbetsflöde som kopplar samman två eller flera appar för att automatisera en specifik åtgärd eller en uppsättning åtgärder.

Zapier möjliggör enkel och smidig integration mellan Notion och över 5000 appar, inklusive vanliga arbetsappar som Airtable, Google Workspace och Slack.

Oavsett om du synkroniserar uppgifter och projekt, lägger till formulärsvar i databaser eller synkroniserar kunddata – du kan göra allt detta på några minuter med hjälp av befintliga Zaps eller genom att skapa egna.

Zapier bästa funktioner

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter i olika appar, effektivisera ditt arbetsflöde och spara tid.

Anslut flera appar och skapa komplexa arbetsflöden i en enda Zap.

Beskriv ditt arbetsflöde för Zapiers AI-assistent och låt den skapa din Zap.

Automatisera återkommande uppgifter som månadsrapporter eller samtal med schemalagda zaps.

Zapier-begränsningar

Användare rapporterar att vissa integrationer inte är särskilt stabila.

Det kan vara tidskrävande att konfigurera komplexa Zaps med flera steg.

Zapier-priser

Gratis

Starter : 29,99 $/månad

Professional : 73,50 $/månad

Team : 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2750 recensioner)

3. Typeform

via Typeform

Om du vill skapa interaktiva formulär och enkäter kan du överväga Typeform. Det är en populär app bland företag som är känd för sitt användarvänliga gränssnitt, visuellt tilltalande design och möjligheten att samla in data i ett konversationsformat.

Typeform erbjuder en direkt Notion-integration som du kan använda för att synkronisera formulärsvar med Notion-databaser. Du kan till exempel skapa en ny databaspost i Notion för varje formulärsvar som skapas i Typeform. Detta hjälper dig att dela alla formulärsvar med ditt team så att de kan svara på eventuella förfrågningar med hjälp av resultaten.

Denna integration stöder dock endast ”tabelldatabaser” i Notion och inte andra som Galleri eller Kalender.

Typeforms bästa funktioner

Ange endast en fråga på varje sida och gör det enkelt för människor att svara utan att bli distraherade.

Lägg till formulär på dina webbplatser eller i dina e-postmeddelanden för att få relevanta svar och ställa uppföljningsfrågor.

Integrera direkt med Notion utan att behöva använda en mellanliggande app som IFTTT eller Zapier.

Håll dina data uppdaterade genom att synkronisera data i realtid.

Begränsningar för Typeform

Om en webhook-token från Notion går ut måste du skapa ett nytt formulär från grunden, eftersom token inte kan återskapas.

Du kan endast koppla dina formulärsvar till en databastabell och inte till andra typer av databaser som tavlor eller kalendrar.

Priser för Typeform

Basic : 29 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag : 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

4. GitHub

via GitHub

GitHub är en av världens mest använda molnbaserade utvecklingsplattformar. Den förser utvecklingsteam och företag med lösningar för att bygga och leverera kod samt underhålla sin kodbas.

Genom att integrera ditt Notion-konto med GitHub kan dina tekniska och icke-tekniska team enkelt samarbeta kring produktutveckling och skapa uppgifter för buggar och problem.

Notions inbyggda integration med GitHub gör det möjligt för Notion-användare att utföra olika uppgifter, till exempel att lägga till en pull request-länk (PR) till en uppgift och uppdatera uppgiftsstatus i Notion baserat på PR-egenskapen.

GitHubs bästa funktioner

Skapa en central kodbas för din produkt och en enda källa till information för alla utvecklare.

Gör det enkelt för teammedlemmarna att visa kod och ge feedback, eftersom GitHub-länkar automatiskt visar en förhandsgranskning av koden i Notion.

Skapa en synkronisering i realtid mellan GitHub-egenskaper i ett repo och Notion-databasen för att säkerställa datakvaliteten.

Håll ordning på dina projekt genom att automatiskt lägga till en PR-länk till uppgifter som du skapar i Notion.

GitHub-begränsningar

Nybörjare rapporterar en brant inlärningskurva

Vissa användare rapporterar att de upplever frekventa avbrott under perioder med hög användning.

GitHub-priser

Gratis

Team : 4,00 $/användare per månad

Enterprise: 21,00 $/användare per månad

GitHub-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5500 recensioner)

5. Asana

via Asana

Asana är ett webbaserat verktyg för projektledning och samarbete som är utformat för att hjälpa team att organisera arbetet, hantera projekt och spåra uppgifter. Det erbjuder en centraliserad plattform där team kan samarbeta, kommunicera och övervaka projektets framsteg.

Team som använder Asana som projektledningsprogram och Notion som dokumentverktyg kan integrera båda för att säkerställa ett effektivt dataflöde och skapa en enhetlig arbetsyta. Båda plattformarna erbjuder direkta integrationer som du kan använda för att utföra specifika åtgärder.

Notion erbjuder också ett gratis Asana Importer-verktyg för att importera alla dina Asana-projekt till Notion som en databas.

Asanas bästa funktioner

Visa status för uppgifter och projekt från Asana i Notion genom att lägga till dem som länkförhandsvisningar.

Lägg till dina Notion-sidor till Asana-uppgifter så att alla medarbetare enkelt kan komma åt dokumenten.

Skapa en databas med alla projektdetaljer genom att bara klistra in projektets Asana-länk i Notion.

Asanas begränsningar

Vissa användare rapporterar att de tycker det är svårt att implementera Asana i hela teamet, och nya användare möter en brant inlärningskurva.

Ändringar som görs i Asana uppdateras inte i Notion i realtid. Du måste synkronisera data manuellt för att uppdatera ändringarna.

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Starter : 13,49 USD/användare per månad

Avancerat : 30,49 USD/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12300+ recensioner)

6. Slack

via Slack

Att ha en meddelandeplattform integrerad med Notion underlättar kommunikationen. Du kan använda Slack, från Salesforce, som en meddelandeplattform för teamet för bättre kommunikation och samarbete.

Det erbjuder kanaler och trådar för gruppdiskussioner, direktmeddelanden för en-till-en-kommunikation och huddles för ljud- och videokommunikation.

Genom att integrera Slack med Notion kan du samtidigt minska arbetsbelastningen och hålla ditt team informerat. Teammedlemmarna kan kommunicera i realtid i Slack samtidigt som de har tillgång till detaljerad dokumentation och uppgiftshanteringsfunktioner i Notion.

Slacks bästa funktioner

Meddela dina kollegor på Slack när de taggas i ett Notion-dokument, när en sida uppdateras eller när en ny post läggs till i en databas.

Lägg till Slack-meddelanden i Notion som uppgifter, databaspost eller till och med nya sidor.

Svara på kommentarer och uppdatera delningsbehörigheter för Notion-dokument från din Slack-konsol.

Lägg till en Slack-meddelandelänk till Notion för att generera en förhandsgranskning och få konversationen uppdaterad i realtid.

Slack-begränsningar

Arbetsflöden och automatisering är inte tillgängliga i gratispaketet.

Kan vara dyrt för stora team

Slack-priser

Gratis

Pro : 8,75 $/användare per månad

Business +: 15 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

7. Webex

via Webex

Ciscos Webex är en populär plattform för videokonferenser som underlättar virtuell kommunikation och samarbete mellan organisationer och team.

Genom att integrera dina mötes-, meddelande- och webbinarielösningar med Notion kan du främja kunskapsdelning och transparens inom ditt team.

Det finns också genvägar som @notion track och @notion share för att utföra snabba åtgärder som att hämta en lista över de senaste uppdateringarna i en Notion-databas eller dela ett dokument med andra.

För Webex Meetings kan du använda ett tredjepartsverktyg som Zapier eller dess alternativ för att integrera det med Notions API.

Webex bästa funktioner

Ställ in ett automatiserat arbetsflöde för att skapa en ny Notion-sida för varje nytt möte.

Lägg till Notion-botten i din Webex-arbetsyta och använd den för att utföra uppgifter som att dela dokument.

Spara tid med Notion-specifika genvägar

Begränsningar för Webex

Det finns ingen direkt integration mellan Webex Meeting och Notion.

Även på tredjepartstjänster erbjuder Webex endast en utlösare och inga åtgärder.

Priser för Webex

Gratis

Webex Meet : 14,50 $/användare per månad

Webex Suite : 25 USD/användare per månad

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Webex-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 22 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6800 recensioner)

8. Paperform

via Paperform

Paperform är ett verktyg för att skapa formulär online som hjälper småföretag att skapa formulär, genomföra undersökningar och utforma frågesporter. Det erbjuder också en av de mest välrundade och robusta integrationerna med Notion.

Du kan synkronisera formulärinmatningar med en Notion-databas, skapa ett nytt formulär baserat på egenskaper i en befintlig Notion-databas och till och med utforma formulär så att de ser ut som Notion-gränssnittet.

Paperform erbjuder stor flexibilitet – du kan själv bestämma vilka sidor i ett Notion-arbetsområde som ska integreras med Paperform och skapa privata integrationer.

Paperforms bästa funktioner

Samla in betalningar via formulär, eftersom Paperform integreras med populära betalningsgateways.

Lägg till formulärinlämningar i Notion som databasposter för att hålla koll på inlämningarna i realtid.

Lägg till formulär i Notion-dokument och -sidor och få respondenterna att skicka in sina svar.

Använd teckensnittet ”inter” för formulär som ska bäddas in i Notion så att det liknar teckensnittet på Notion-sidorna.

Begränsningar för Paperform

Paperform sparar inte delvis ifyllda formulär.

Kan vara dyrt för små företag som just har startat

Priser för Paperform

Essentials : 29 $/månad

Pro : 59 $/månad

Företag: 199 $/månad

Paperform-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

9. Google Drive

via Google Drive

Google Drive är en molnbaserad fillagringstjänst från Google som låter dig lagra filer i molnet, synkronisera dem mellan enheter och dela dem med andra.

Genom att integrera Notion med Google Drive kan du föra in dina Google Docs, Slides och Sheets direkt i ditt Notion-arbetsutrymme. Detta skapar ett enhetligt utrymme för all din information och gör det möjligt för ditt team att enkelt komma åt och samarbeta på dokument.

Du kan använda tjänster från tredje part som Zapier eller Integromat för att köra komplexa arbetsflöden som att exportera och ladda upp nya Notion Docs till Google Drive.

Google Drives bästa funktioner

Skapa länkträd, databaser eller sidor i Notion som refererar till dina Google Drive-filer, så att ditt team enkelt kan organisera och hitta dokument.

Spåra projekt enkelt genom att länka relevanta dokument till specifika uppgifter eller projekt i Notion.

Begränsningar för Google Drive

Notions direkta integration med Google Drive är ganska begränsad, och du kan behöva använda en tredjepartstjänst för mer avancerad automatisering.

Har en begränsning för filstorlek som du kan ladda upp per dag

Priser för Google Drive

Business Starter : 6 $/användare per månad

Business Standard : 12 USD/användare per månad

Business Plus : 18 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Drive

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 27 300 recensioner)

10. Figma

via Figma

Figma (förvärvat av Adobe) är ett molnbaserat design- och prototypverktyg som underlättar samarbete i designprojekt för användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX).

Det används ofta av designers, produktteam och utvecklare för att skapa prototyper och idéer för digitala lösningar och redigera dem gemensamt.

Genom att integrera Figma med Notion kan du öka samarbetet mellan team av designers, produktchefer, ingenjörer och marknadsförare genom att låta alla (även de som inte har ett Figma-konto) ge feedback på designen.

Figma bästa funktioner

Lägg till en Figma-länk till ett Notion-dokument för att se en liveförhandsvisning av designen i dokumentet, vilket gör det enkelt för alla teammedlemmar att granska designen.

Länka Figma-filer till specifika uppgifter så att teamet kan referera till och samarbeta kring designelementen som är kopplade till varje uppgift.

Skapa länkar eller inbäddningar för enkel åtkomst till dina designfiler och prototyper direkt från din Notion-arbetsyta.

Figma-begränsningar

Figma-inbäddningar kan endast nås via en webbläsare och inte via desktop-appen.

Användare har rapporterat fördröjningar när de arbetar med stora designfiler eller flera teckningsytor.

Figma-priser

Starter : Gratis

Professional : 12 $/månad (faktureras årligen)

Organisation : 45 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: 75 $/månad (faktureras årligen)

Figma-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1030+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Vi har gått igenom några av de bästa Notion-integrationerna i föregående avsnitt, men det finns många fler verktyg för uppgiftshantering som – när de integreras med Notion – kan förenkla din organisations projektledning, samarbetsinsatser och övergripande operativa effektivitet.

Ytterligare integrationer för uppgiftshantering med Notion kan förbättra teamets ansvarstagande och transparens, vilket ger alla teammedlemmar en översikt över status och individuella bidrag.

Ett sådant verktyg är ClickUp!

ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetsytor med olika funktioner, inklusive projektledning, teamkommunikation och dokumenthantering.

Notion erbjuder en grundläggande funktion för förhandsgranskning av länkar som gör att du kan lägga till dina ClickUp-uppgifter och -projekt i Notion-dokument. För mer avancerade arbetsflöden kan du använda en tredjepartstjänst som Zapier för att möjliggöra ett dubbelriktat dataflöde mellan ClickUp och Notion.

Med Zapier kan du till exempel lägga till varje ny databaspost som en checklista i ClickUp eller skapa nya Notion-sidor för varje ny post, händelse eller uppgift som skapas i ClickUp.

ClickUp är ett bra integrationsalternativ, men också ett utmärkt alternativ till Notion. ClickUp erbjuder ett omfattande dokumentverktyg och avancerade lösningar för projektledning och samarbete.

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat

Precis som Notion låter ClickUp Docs team skapa snygga dokument och wikis, samarbeta kring dem, ställa in automatiserade arbetsflöden för att länka dokument till projekt och mycket mer.

ClickUp har också ytterligare (och avancerade) funktioner som ClickUp Whiteboards och Mind Maps för att uppmuntra brainstorming och avancerade samarbetsfunktioner som videoklipp och chattkonsoler – allt inom ClickUp-arbetsytan.

Med funktioner som fördefinierade uppmaningar för olika användningsfall och mobil åtkomst är ClickUp AI också ett värdigt alternativ till Notion AI.

Gör all information omedelbart tillgänglig med ClickUp Universal Search

ClickUps universella sökfunktion är en annan funktion som gör att den sticker ut. Denna funktion gör att du kan söka och hitta information i alla appar som är integrerade med ClickUp från ClickUp.

Detta bryter informationssilos och säkerställer enkel filåtkomst för alla medlemmar i ditt team. Det ger dig också personliga sökresultat.

ClickUps bästa funktioner

Skapa en central digital arbetsplats för att hantera alla aspekter av ditt arbete från ett enda fönster.

Arbeta smartare med ClickUp AI som sammanfattar innehåll, redigerar dokument och utför snabba åtgärder.

Uppmuntra realtids- och asynkron teamkommunikation med verktyg som chatt, whiteboards, mind maps och mycket mer.

Använd ClickUps inbyggda projektledningsfunktioner och mallar för att spåra projektets framsteg, mäta dina mål och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Det finns en brant inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Arbeta snabbare och smartare med ClickUp

Du har sett hur många användbara Notion-integrationer som finns tillgängliga för att underlätta ditt arbete. Men är någon av dessa enklare än ClickUp?

Till skillnad från Notion – där du måste bygga ditt projektledningssystem, måluppföljare eller databaser från grunden – kommer ClickUp med inbyggda lösningar (och över 1000 mallar ) som gör det enkelt att komma igång och hålla tempot uppe.

ClickUps funktioner, som teamutrymmen, whiteboards och chattkonsoler, kan hjälpa dig att förenkla dina arbetsprocesser och förbättra teamsamarbetet.

Är du nyfiken på om ClickUp kan vara ett alternativ till Notion? Registrera dig gratis och upptäck hur ClickUp kan hjälpa dig att förbättra teamsamarbetet och produktiviteten.