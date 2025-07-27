Gratis mallar för hemförteckningar för att organisera och skydda dina ägodelar

Försök att lista alla laddare, kaffekoppar och kameror efter ett inbrott, en rörsprängning eller en stor flytt – stressigt är en underdrift.

Försäkringsbolag kan inte ersätta det du inte kan bevisa, och cirka 5–6 % av alla försäkringsanspråk från husägare avslås helt, ofta på grund av bristande dokumentation.

Med en gedigen mall för hemförteckning kan du registrera alla detaljer innan en katastrof inträffar. Det innebär att en färdig förteckning kan skickas in på några minuter istället för månader. Oavsett om du bor i en etta eller ett hus med sex sovrum gör rätt mall för förteckning – Google Sheets, PDF eller app – det mycket enklare att hålla reda på dina personliga ägodelar.

Denna guide undersöker varför det är viktigt att skapa en hemförteckning, vad den ska innehålla och var du kan hitta gratis mallar som ClickUps (och andra) för att skydda dina saker och din sinnesro.

👀 Visste du att? Brand står för nästan en fjärdedel av alla försäkringsersättningar i USA, vilket motsvarar 23 % av de totala utbetalningarna.

Vad är mallar för hemförteckningar?

Mallar för hemförteckningar är färdiga checklistor eller kalkylblad som samlar alla lampor, bärbara datorer och minnessaker du äger i en organiserad fil. De har fördefinierade kolumner för rum, artikelnamn, serienummer, inköpsdatum, pris, garanti och foton.

Men först, vad är en mall för hemförteckning? Det är ett anpassningsbart ramverk som du öppnar i Google Sheets, Excel, mobilappar för inventering eller som en ifyllningsbar PDF. Skanna en streckkod, lägg till detaljer och lägg in bilder medan inbyggda formler sköter matematiken.

Inga fler klisterlappar, spridda foton eller halvfyllda anteckningsböcker.

När du använder en mall för hemförteckning kan du:

Effektivisera registreringen och värderingen av varje föremål på ett och samma ställe.

Sortera, filtrera eller sök i din lista på några sekunder för snabba svar.

Dela en enda fil med familjen, flyttfirman eller försäkringsbolaget.

Sätt igång ett omfattande system genom att skapa ett inventariesystem som synkroniseras med kvitton och garantier.

Integrera det i dina övergripande hushållsrutiner för kontinuerlig överskådlighet.

En mall för hemförteckning är idealisk för husägare, hyresgäster och försäkringsmedvetna personer som håller reda på sina ägodelar, skadeståndsanspråk eller flyttar.

Vad kännetecknar en bra mall för hemförteckning?

En bra mall för hemförteckning gör mer än att bara lista dina saker – den hjälper dig att hålla ordning, vara förberedd och redo att snabbt lämna in en skadeanmälan. Se efter dessa måste-ha-funktioner:

Rum-för-rum-struktur: Dela upp det efter vardagsrum, kök, sovrum, garage och till och med källarhörnan.

Detaljerade fält för artiklar: Ange märke, modell, serienummer, inköpsdatum, pris och skick för varje artikel.

Foton eller videor: Lägg till bilder eller en videopresentation för att ge försäkringsbolaget visuella bevis på din personliga egendom.

Enkla uppdateringar: Använd ett molnbaserat inventarieregnskap eller ett flexibelt format som Google Sheets som du kan redigera över tid.

Anpassningsbar layout: Välj en mall som passar för elektronik, möbler, samlingar och mer, eftersom inte alla hushåll ser likadana ut.

Backupvänlig lagring: Spara en version online och förvara en utskriven kopia på annan plats i händelse av brand, stöld eller tekniskt fel.

12 mallar för hemförteckningar

Det kan kännas omöjligt att hålla reda på alla prylar i ditt hem. Men dessa mallar för hemförteckningar erbjuder verkligen enkla och stressfria sätt att katalogisera och skydda dina ägodelar.

1. ClickUp-mall för inventering

Få en gratis mall Spåra lagernivåer, leveranser och återbeställningspunkter med ClickUp Inventory Template.

ClickUp Inventory Template samlar alla dina ägodelar på ett och samma ställe, så att du alltid har koll på dem. Den fungerar också som en ticker för att spåra lagernivåer, order och leveransdatum för dina hushållsapparater eller kontorsutrustning.

Med anpassade fält kan du också registrera leverantörsuppgifter, återbeställningspunkter och enhetskostnader. De sex inbyggda vyerna hjälper dig att dela upp data efter artikel, plats eller orderstatus.

Använd denna mall för att:

För detaljerade register över köpinformation, leverantörskontakter och kostnader på ett och samma ställe.

Ställ in ClickUp Automations för påminnelser om låga lager och behov av påfyllning.

Samarbeta enkelt genom att dela uppdateringar av inventariet i realtid via integrerade ClickUp Docs.

Förenkla hanteringen av vitvaror, kontorsutrustning och andra tillhörigheter utan att behöva jonglera med flera filer.

🎯 Perfekt för: Småföretagare, lagerchefer och hemmakontorsanvändare som letar efter ett enkelt men effektivt sätt att minska fel i inventarieregistreringen.

2. ClickUp-mall för inventariehantering

Få en gratis mall Spåra lagerrörelser, tillgänglighet och kostnadsförändringar med ClickUp Inventory Management Template.

Oavsett om du förbereder dig för en flytt, fyller i försäkringspapper eller bara försöker hålla koll på vad du äger, så skapar ClickUps mall för inventariehantering ordning i dina ägodelar, utan pärmar eller spridda kalkylblad.

Den organiserar dina föremål i en enda mapp där anpassade statusar kan markera föremål som finns i lager, utgångna eller väntar på granskning. Inbyggda automatiseringar skickar påminnelser om lågt lager så att du aldrig får slut på nödvändiga saker och kan uppdatera register från datorn eller mobilen. Kombinera vyn ”Värde” med ClickUps guide till smartare inventeringsplanering för att bestämma exakt när du ska fylla på lagret.

Med den här mallen kan du:

Registrera kostnadsförändringar och villkor med anpassade fält för korrekta försäkringsvärderingar.

Visualisera din inventering i tabell-, lista-, tidslinje- och värdevy för att snabbt identifiera luckor.

Automatisera påfyllningspåminnelser och trendanalyser för att förutsäga framtida behov.

Samarbeta om uppdateringar från datorn eller mobilen för smidig hushållsadministration.

🎯 Perfekt för: Husägare, hyresgäster och försäkringsmedvetna personer som vill ha realtidsöverblick och proaktiv inventariekontroll.

Under tiden kan du titta på den här videon om hur du skapar och hanterar anpassade statusar:

3. ClickUp-mall för inventarierapport

Få en gratis mall Skapa live-inventeringsinformation med automatiskt beräknade tabeller, diagram och godkännandeprocesser med hjälp av ClickUp Inventory Report Template.

ClickUp Inventory Report Template gör det enkelt för husägare och hyresgäster att omvandla uppgifter om sina hem till professionella rapporter för försäkringsanspråk eller flyttchecklistor.

Du kan uppdatera antalet med fält utan kod och styra varje rapport genom utkast-, gransknings- och publiceringsstadierna utan att behöva jonglera med separata appar. Denna mall håller dina ägodelar dokumenterade, delbara och redo när du behöver bevis eller klarhet.

Du kan också enkelt spåra viktiga inventariemätvärden, vilket gör det enkelt att övervaka trender och upptäcka problem innan de blir allvarliga.

Hämta den här mallen för att:

Skapa värderingsrapporter med beräkningar i realtid – inga manuella formler krävs.

Övervaka förändringar i inventariemönster för att förbereda dig för försäkringar eller framtida flyttar.

Bifoga kvitton eller foton direkt i rapporten för omedelbar bevisning.

Dela snygga sammanfattningar som är redo att visas för intressenter med försäkringsbolag eller familjemedlemmar.

Schemalägg återkommande granskningar för att hålla inventarielistan uppdaterad.

🎯 Perfekt för: Försäkringsmedvetna husägare och hyresgäster som behöver professionella, lättdelade rapporter för skadeanmälningar och flyttar.

🧠 Rolig fakta: Forntida mesopotamier (cirka 3000 f.Kr.) använde lerkärl för att hålla reda på varor och boskap, vilket anses vara en av de tidigaste formerna av inventariekontroll.

4. ClickUp-mall för flyttchecklista

Få en gratis mall Organisera alla flyttuppgifter med stegvisa checklistor, tavla- och tidslinjevyer och smarta påminnelser med hjälp av ClickUps mall för flyttchecklista.

ClickUps mall för flyttchecklista förvandlar kaoset vid en flytt till en tydlig, stegvis plan för husägare och hyresgäster. Den hjälper dig att hantera packning, överföring av abonnemang och slutbesiktningar.

I ett live-arbetsutrymme hittar du fördefinierade faser, från förberedelser inför flytten till inflyttning, var och en med konkreta uppgifter och deadlines. Bifoga foton på ömtåliga föremål, tilldela ansvar till familjemedlemmar eller flyttfirmor och ställ in påminnelser om adressändringar.

Med vyerna Board, List och Timeline ser du alla deadlines på ett ögonblick och undviker att glömma bort lådor eller uppgifter.

Med den här mallen kan du:

Dela upp uppgifterna i faser som före flytten, flyttdagen och inflyttningen för att få en perfekt tidsplanering.

Tilldela packningszoner och ansvarsområden till teammedlemmar eller familjemedlemmar.

Bifoga bilder på föremål och särskilda hanteringsanvisningar för ömtåliga tillhörigheter.

Automatisera påminnelser för överföring av abonnemang, vidarebefordran av post och säkerhetsdepositioner.

🎯 Perfekt för: Hyresgäster och husägare som behöver en pålitlig, mobilvänlig plan för att organisera varje steg i flytten.

5. ClickUp-mall för renovering av hemmet

Få en gratis mall Samordna alla detaljer i renoveringen i ett gemensamt arbetsutrymme med ClickUp-mallen för renovering av hemmet.

ClickUp-mallen för renovering av hemmet samlar alla aspekter av din renovering i ett enda arbetsområde, vilket gör det enkelt att planera, budgetera och spåra framstegen i realtid.

Du kan definiera projektmål, dela upp dem i uppgifter med kostnadsberäkningar och tilldela ansvar till entreprenörer eller familjemedlemmar. Interaktiva tidslinjer och uppgiftsvyer låter dig växla mellan en översikt och detaljerade listor, så att ingenting faller mellan stolarna.

Använd denna mall för att:

Skissera faser som rivning, stombyggnad och slutförande med tydliga tidsplaner och beroenden.

Tilldela uppgifter och spåra arbets- och materialkostnader med anpassade fält.

Växla mellan Gantt-, tavel- och listvyer för att balansera övergripande scheman och dagliga uppgifter.

Samarbeta med anteckningar, foton och godkännanden med entreprenörer med hjälp av integrerade dokument.

Övervaka budgeten jämfört med faktiska utgifter för att undvika oväntade överskridanden.

🎯 Perfekt för: DIY-husägare som genomför större renoveringar och entreprenörer som behöver ett centraliserat, transparent renoveringsflöde.

6. ClickUp-mall för inköpsorder och inventering

Få en gratis mall Skicka beställningar, övervaka leveranser och automatisera varningar om lågt lager för värdefulla hushållsartiklar med hjälp av ClickUps mall för inköpsorder och inventering.

För husägare och hyresgäster som hanterar värdefulla föremål håller ClickUp Purchase Order & Inventory Template ordning på vitvaror, prylar och utrustning från inköp till leverans.

Håll koll på alla beställningar genom att hantera inköpsförfrågningar och aktuellt lager i en live-mapp. Skicka in nya beställningar, logga leverantörsuppgifter och spåra leveransdatum – samtidigt som du ser lagerstatusen i realtid. Automatiska varningar markerar artiklar med lågt lager, medan anpassade statusar flyttar varje beställning från "Skickad" till "Under transport" till "Levererad" utan gissningar.

Med den här mallen kan du:

Registrera och prioritera inköpsorder för dyra hushållsartiklar

Jämför väntande beställningar med tillgängligt lager för att undvika överköp.

Spåra leverantörsuppgifter, förväntade leveransdatum och betalningsstatus

Automatisera varningar om lågt lager för vitvaror och kontorsutrustning

🎯 Perfekt för: Husägare, hyresgäster och hyresvärdar som behöver noggrann spårning av värdefulla vitvaror, elektronik och hemkontorsutrustning.

7. ClickUp-mall för inventering av kontorsmaterial

Få en gratis mall Registrera lagerantal, aktivera automatiska påminnelser om påfyllning och kategorisera efter avdelning eller projekt med ClickUp Office Supplies Inventory Template.

Tänk dig att du behöver skriva ut ett viktigt formulär... och inser att du har slut på papper, igen. ClickUp Office Supplies Inventory Template hjälper dig att hålla hemkontoret och familjens arbetsrum välfyllda utan att behöva springa i sista minuten.

I en enda lista kan du registrera mängden av artiklar som skrivarpapper, anteckningsböcker och pennor, och ställa in tröskelvärden för låga lager som utlöser automatiska påminnelser. Med anpassade fält kan du notera vem som har begärt varje förbrukningsartikel och var den finns, medan flera vyer gör det enkelt att se vilka rum eller skrivbord som behöver fyllas på.

Dessutom säkerställer det att du aldrig får slut på pennor, skrivarpapper eller pärmar, viktiga tillbehör för att arbeta hemifrån, när du behöver dem som mest.

Använd denna mall för att:

Spåra lagernivåer och få automatiska varningar vid låga lager för att undvika avbrott under arbete eller studier.

Kategorisera föremål efter hemmakontor, klassrum eller projekt för snabbare sökning och beställning.

Växla mellan tabell-, tavel- och kalendervyer för att planera inköp efter ditt schema.

Tilldela påfyllningsuppgifter och dela liveuppdateringar via ClickUp Docs för att öka teamets synlighet.

🎯 Perfekt för: Familjer och distansarbetare som behöver ett proaktivt system för att hålla hemkontoret och skolmaterialet välfyllt utan kaos i sista minuten.

👀 Visste du att? Endast 47 % av husägare förbereder en hemförteckning innan de lämnar in en skadeanmälan.

8. Excel-mall för hemförteckning från Vertex42

via Vertex42

Behöver du en effektiv och enkel Excel-layout för att katalogisera alla dina hushållsartiklar? Excel-mallen för hemförteckning från Vertex42 är en enkel mall där du kan lägga till information om allt från möbler till elektronik i en enda fil.

Denna mall har förformaterade kolumner för beskrivningar, serienummer, inköpsdatum och kostnader, samt exempelkategorier som hjälper dig att komma igång snabbt. Med denna mall kan du:

Registrera information om föremål och värden i ett välbekant kalkylbladsformat för enkel datainmatning.

Sortera och filtrera tillgångar efter rum eller kategori för att hitta föremål direkt.

Bifoga fotografier tillsammans med posterna för att tydligt visa att du är ägaren.

Anpassa kolumner för garantitider eller ersättningskostnader efter dina behov.

🎯 Perfekt för: Husägare som söker en enkel, kalkylbladsbaserad lösning för att skydda sina ägodelar och effektivisera försäkringsanspråk.

ClickUp är extremt flexibelt. Jag kan använda "uppgifter" eller objekt för ett obegränsat antal saker: åtgärdspunkter, projekt, hela evenemang (med deluppgifter som åtgärdspunkter), kontakter, dokument och resurser, fysiska objekt/inventarier, artiklar, webbklipp och allt annat jag behöver. Uppgifterna kan inte bara vara vad du behöver, utan du kan också visa dem på vilket sätt du vill. Möjligheten att växla mellan att visa en uppsättning uppgifter/objekt som lista, tavla eller kalender förbättrar systemets förmåga att vara en plattform för flera användningsområden för projekt- och resurshantering.

9. Excel-mall för hemförteckning från Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Alla hem behöver inte avancerad programvara – ibland räcker det med ett bra kalkylblad. Till exempel är Home Inventory Spreadsheet från Spreadsheet123 ett praktiskt val för alla som bara vill registrera sina saker i en överskådlig Excel-fil.

Lägg till serienummer, inköpsdatum, skick och till och med foton. Oavsett om du förbereder dig för en flytt eller bara försöker komma ihåg var den där mixern kom ifrån, är den här mallen enkel att använda och förvånansvärt användbar.

Använd denna mall för att:

Ange, lagra och uppdatera artikelinformation i ett Excel-format.

Sortera och filtrera dina ägodelar efter rum, kategori eller värde för snabb sökning.

Bädda in foton bredvid posterna för att få ett visuellt bevis på äganderätten.

Anpassa kolumner för garantier, ersättningskostnader eller serienummer.

🎯 Perfekt för: Husägare, hyresvärdar och små fastighetsförvaltare som behöver ett enkelt offlineverktyg för att katalogisera sina ägodelar för försäkringsändamål eller flyttförberedelser.

10. Mall för hemförteckning i kalkylblad från Coefficient

via Coefficient

Spreadsheet Home Inventory Template by Coefficient är ett molnkompatibelt kalkylblad som förvandlar kaotiska tillgångslistor till ett organiserat resurshanteringssystem.

De finns i både Excel- och Google Sheets-format och strukturerar datafält för artikelnamn, modeller, serienummer, inköpsinformation och uppskattade värden. Med automatiska beräkningar och inbyggda diagram får du en tydlig överblick över vad du äger och vad det är värt.

Hämta den här mallen för att:

Beräkna värdet på dina föremål och ditt hems totala värde på ett ögonblick.

Synkronisera uppdateringar mellan Excel och Google Sheets-nedladdningar på ett smidigt sätt.

Visualisera tillgångarnas fördelning per rum eller kategori i diagram.

Spåra serienummer, inköpsdatum och garantitider

Dela live-ark med försäkringsbolag eller familj för snabb hjälp med skadeanmälningar.

🎯 Perfekt för: Husägare, hyresgäster och försäkringsmedvetna personer som behöver noggrann, molnkompatibel inventarieförsäljning för att effektivisera skadeanmälningar och flyttar.

11. PDF-mall för inventarielista för hemmet från Budget Insurance

via Budget Insurance

Behöver du en utskrivbar guide för varje rum för att registrera alla dina ägodelar? PDF-checklistan för hemförteckning från Budget Insurance kan vara precis vad du behöver.

Allt från avancerad elektronik till trädgårdsredskap finns samlat i ett lättanvänt dokument. Automatiskt beräknade kolumner hanterar antalet artiklar och totalvärden, medan inbyggda fält låter dig logga inköpskällor med hjälp av mallar för leverantörslistor. Du kan också bifoga kvitton och foton direkt, vilket gör din inventering fullständig och redo för försäkringsbolaget.

Med den här mallen kan du:

Registrera föremål med antal och beräkna automatiskt totalvärdet

Bifoga kvitton och bilder som tydligt bevis på äganderätten.

Registrera inköpskällor med hjälp av integrerade mallar för leverantörslistor.

Håll en strukturerad checklista för varje rum för snabb dokumentation.

Förbered en skadeanmälningsklar inventering utan digitala verktyg

🎯 Perfekt för: Husägare och hyresgäster som föredrar en enkel, offline, utskrivbar checklista för att förbereda noggranna inventarieförteckningar som är redo för skadeanmälan.

👀 Visste du att? Försäkringsproffs säger att skaderegleringsprocessen går upp till 100 % snabbare när kunderna redan har en komplett inventering klar.

12. Mall för hemförteckning i kalkylblad från Superjoin

via Superjoin

Spreadsheet Home Inventory Template by Superjoin använder AI-drivna standardinställningar för att förenkla din spårning. Den förvandlar alla kalkylblad till kraftfull programvara för inventarieoptimering för hemmabruk.

När du registrerar föremål föreslår den kategorier, värden och villkor så att du slipper gissa manuellt. Fotoinbäddning och anpassade fält registrerar serienummer, inköpsdatum och garantitider i ett användarvänligt gränssnitt som fungerar på alla enheter utan krångliga installationer.

Använd denna mall för att

Utnyttja AI-förslag för korrekt kategorisering och värdering av föremål.

Bädda in foton och anteckningar för omedelbar bevisning av äganderätt.

Spåra serienummer, inköpsdatum och garantiuppgifter utan ansträngning.

Synkronisera uppdateringar mellan enheter för tillgång till inventariet i realtid.

🎯 Perfekt för: Husägare, hyresgäster och försäkringsmedvetna personer som vill ha ett smart, AI-drivet kalkylblad för att skydda sina värdesaker.

Skydda ditt hem och din sinnesro med ClickUp

Att hantera din inventering behöver inte vara krångligt eller innebära en massa kalkylblad och klisterlappar. ClickUp gör det enkelt att hålla allt sammankopplat – lagernivåer, inköpsorder, påfyllningsvarningar och relaterade uppgifter – på ett och samma ställe.

Du behöver inte längre växla mellan appar eller oroa dig för att missa något viktigt. Med anpassningsbara vyer och automatiseringar har du alltid koll på vad som finns i lager och vad som behöver uppmärksammas.

Visst, det finns massor av mallar där ute. Men ClickUp ger dig mycket mer än bara en lista – det är ett helt system för att effektivisera din inventering och relaterade arbetsflöden.

Registrera dig på ClickUp idag och kom igång!