Sunsama vs. Todoist: Vilken uppgiftshanterare passar bäst för ditt arbetsflöde?

Att välja rätt uppgiftshanterare kan avgöra hur din dagliga arbetsflöde fungerar.

Om du tvekar mellan Sunsama och Todoist är du inte ensam – båda är populära verktyg, men de riktar sig till olika typer av användare och behov.

I denna jämförelse går vi igenom deras viktigaste funktioner, priser, för- och nackdelar samt vem varje verktyg passar bäst för.

Om ingen av dem uppfyller alla dina krav visar vi dig varför ClickUp kan vara den allt-i-ett-lösning du har letat efter.

Sunsama vs. Todoist – och det bästa alternativet i korthet

Funktion Sunsama Todoist Bästa alternativ: ClickUp Skapande av uppgifter Manuell uppgiftsinmatning med strukturerad planering Naturligt språk för snabb inmatning av uppgifter Smart uppgiftskapande via chatt, dokument, AI och mallar Automatisering av arbetsflöden Grundläggande arbetsflöden och återkommande uppgifter Etiketter, filter, deluppgifter och projekt Fullständig anpassning med status, fält, beroenden, taggar, mallar Kalenderintegration Dubbelriktad synkronisering med Google, Outlook och iCloud Kalendervy via integrationer AI-driven kalender med automatisk uppgiftsschemaläggning och fokuseringstid Tidsspårning och timeboxing Inbyggd tidrapportering och manuell tidsplanering Ingen inbyggd tidrapportering Inbyggd tidrapportering, jämförelse mellan planerat och faktiskt arbete samt produktivitetsrapporter. Plattformsoberoende synkronisering Webb- och datorappar (begränsad mobilanvändning) Fullständig synkronisering mellan enheter, inklusive bärbara enheter Synkronisera mellan dator, mobil, webbläsartillägg och integrationer Teamsamarbete Delade uppgiftslistor och Slack/e-postintegration Delade projekt med kommentarer och bilagor Samarbete i realtid med chatt, dokument, mål och arbetsbelastningsvy AI-funktioner Ingen AI-assistans Ingen AI-assistans ClickUp Brain: Smarta sammanfattningar, innehållsskrivning, automatisk schemaläggning, insikter Automatisering Endast manuella processer Grundläggande inställningar för återkommande uppgifter Fullständig automatisering av arbetsflöden med triggers och åtgärder mellan olika verktyg Mallar Erbjuds inte Anpassningsbara mallar för olika användningsområden Dussintals mallar + ClickUp-kalender Mall för att-göra-lista *Priser 20 $/månad 2 $/månad (Pro), 8 $/månad (Business) Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad är Sunsama?

via Sunsama

Sunsama är en digital dagbok som är utformad för att hjälpa yrkesverksamma att hantera uppgifter, planera sin dag och balansera prioriteringar mellan arbete och privatliv.

Detta verktyg för uppgiftshantering kombinerar din att göra-lista, kalenderhändelser, e-postmeddelanden och möten i en enda vy. Det är perfekt för individer och team som behöver en strukturerad schemaläggning för att vara produktiva utan att behöva jonglera mellan flera appar.

👀 Visste du att? Multitasking kan minska produktiviteten med upp till 40 %.

Sunsama-funktioner

Så här gör Sunsama den dagliga planeringen enkel:

Funktion nr 1: Daglig planering

via Sunsama

Sunsama hjälper dig inte bara att hantera dagliga uppgifter, utan guidar dig också genom en strukturerad daglig planeringsprocess. Varje morgon uppmanas du att granska alla dina uppgifter, sätta upp realistiska mål och tilldela uppskattade tidsblock för varje aktivitet.

Detta säkerställer att du inte överbelastar din schemaläggning eller underskattar hur lång tid en uppgift kommer att ta – en vanlig fälla som kallas planeringsfel. Med sin förmåga att integrera uppgiftsschemaläggning med ett medvetet, stegvist tillvägagångssätt hjälper Sunsama dig att upprätthålla en balanserad arbetsbelastning samtidigt som du gör konsekventa framsteg mot dina mål.

Funktion nr 2: Kraftfull integration med Google Kalender

via Sunsama

Sunsamas integration med Google Kalender fungerar bra för yrkesverksamma som förlitar sig på sina kalendrar för att hantera sin dag. Till skillnad från många andra produktivitetsverktyg erbjuder Sunsama dubbelriktad synkronisering, vilket innebär att alla uppgifter du schemalägger i Sunsama visas i din kalender – och vice versa.

Detta eliminerar besväret med att manuellt uppdatera flera plattformar. Dessutom stöder det Outlook- och iCloud-kalendrar, vilket gör det till ett uppgiftshanteringssystem som anpassar sig efter ditt arbetsflöde, oavsett vilken kalenderapp du använder.

Funktion nr 3: Uppgiftshantering

via Sunsama

Vi har alla uppgifter som måste göras regelbundet, oavsett om det är en veckorapport, ett månatligt teammöte eller något så enkelt som att skicka uppföljningsmejl. Med Sunsama kan du ställa in återkommande uppgifter så att du inte behöver ange dem manuellt varje gång.

Dessutom kan du importera uppgifter från andra verktyg som Trello, Asana och ClickUp, så att du kan organisera allt ditt arbete på ett och samma ställe. Det bästa av allt? De importerade uppgifterna förblir synkroniserade på alla anslutna plattformar, så du behöver inte oroa dig för att uppdatera dem separat.

💡 Proffstips: När du blockerar tid i Sunsama, lägg alltid till en buffert på 15 minuter mellan uppgifterna. Detta tar hänsyn till oväntade förseningar och förhindrar att ditt schema spårar ur.

Funktion nr 4: Tidsspårning och timeboxing

via Sunsama

Sunsama går längre än enkla att göra-listor genom att erbjuda inbyggda funktioner för tidrapportering och timeboxing. Tidrapportering gör det möjligt att övervaka den tid du lägger på specifika uppgifter och projekt, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar och förbättra effektiviteten.

Timeboxing, å andra sidan, låter dig schemalägga uppgifter direkt i din kalender, vilket säkerställer att varje aktivitet har en dedikerad tidslucka. Denna metod är särskilt användbar för att hantera komplexa projekt, eftersom den säkerställer att uppgifter med hög prioritet inte förbises.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Funktion nr 5: Teamsamarbete

Integrationer som Slack, Microsoft Teams, Gmail och Outlook gör att du kan omvandla e-postmeddelanden och meddelanden till genomförbara uppgifter. Det innebär färre glömda e-postmeddelanden och färre distraktioner.

Dessutom gör Sunsamas funktioner för teamsamarbete det enkelt att dela uppgifter och samordna med kollegor. Oavsett om du tilldelar ansvar eller håller reda på uppgifter, erbjuder Sunsama en strukturerad metod för att hålla allt på rätt spår.

Priser för Sunsama

Gratis: 14 dagars provperiod

Årsabonnemang: 16 $/månad

Månadsabonnemang: 20 $/månad

📖 Läs också: Gratis alternativ och konkurrenter till Sunsama

Vad är Todoist?

via Todoist

Todoist är en app för uppgiftshantering som är utformad för att hjälpa användare att organisera, prioritera och slutföra sina uppgifter med lätthet. Oavsett om du är en professionell som jonglerar med deadlines, en student som håller koll på uppgifter eller bara någon som försöker hålla ordning på vardagen, erbjuder Todoist ett strukturerat men flexibelt sätt att hantera uppgifter effektivt.

Med sitt minimalistiska, användarvänliga gränssnitt och kraftfulla automatisering hjälper Todoist dig att hålla fokus, vara organiserad och ha kontroll, även när din att göra-lista blir överväldigande. Dessutom, med synkronisering mellan dator, mobil och till och med bärbara enheter, har du alltid dina uppgifter inom räckhåll.

Todoist-funktioner

Här är vad som gör Todoist så speciellt:

Funktion nr 1: Inmatning med naturligt språk

via Todoist

Att skriva in uppgifter manuellt kan vara tråkigt, men Todoist gör processen intuitiv med naturlig språkinmatning.

Istället för att klicka dig igenom menyer kan du helt enkelt skriva ”Skicka rapport varje måndag kl. 10”, så schemalägger appen automatiskt detta som en återkommande uppgift. Denna funktion sparar tid och gör det lika smidigt att lägga till uppgifter som att skriva en anteckning.

Funktion nr 2: Synkronisering mellan plattformar

via Todoist

En uppgiftshanterare är bara så användbar som dess tillgänglighet, och Todoist utmärker sig när det gäller plattformsoberoende tillgänglighet.

Appen synkroniseras sömlöst mellan datorer, mobiler, surfplattor, smartklockor, e-posttillägg och webbläsartillägg, så att användarna kan hålla sig uppdaterade oavsett var de befinner sig.

Oavsett om du lägger till en uppgift via mobilappen, kontrollerar att göra-listor på en bärbar dator eller använder röstkommandon på en smartklocka, ser Todoist till att allt hålls uppdaterat i realtid.

Funktion nr 3: Uppgiftsschemaläggning och organisation

via Todoist

Todoist erbjuder schemaläggnings- och organisationsverktyg som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter.

Förfallodatum och återkommande påminnelser säkerställer att viktiga uppgifter alltid prioriteras, medan projekt, sektioner och deluppgifter möjliggör detaljerad arbetsstrukturering.

Du kan kategorisera uppgifter med hjälp av etiketter och filter, vilket gör det enkelt att hitta uppgifter baserat på brådskandehet, prioritet eller specifika sammanhang.

💡 Proffstips: Använd Todoists deluppgifter och projekthierarki för att dela upp stora projekt i hanterbara steg. Detta förhindrar överbelastning och gör det lättare att följa framstegen.

Funktion nr 4: Teamsamarbete

via Todoist

Todoist är inte bara ett verktyg för personlig produktivitet – det är också utformat för teamsamarbete. Du kan skapa delade projekt, tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar och lägga till kommentarer och bilagor för att hålla diskussionerna organiserade inom uppgifterna.

Aktivitetsloggen säkerställer transparens och gör det möjligt för teammedlemmarna att enkelt spåra ändringar och uppdateringar. Dessa funktioner håller grupperna samordnade och produktiva utan att behöva förlita sig på spridda e-postkedjor eller flera kommunikationsverktyg.

Funktion nr 5: Anpassningsbara mallar

För dem som behöver en strukturerad utgångspunkt erbjuder Todoist anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika arbetsflöden.

Oavsett om du behöver en mötesagenda, projektföljare, projektledningskalender eller vaneföljare hjälper dessa fördesignade Todoist-mallar dig att snabbt skapa uppgifter.

Denna funktion är ett produktivitetsverktyg för företagsteam, studenter och entreprenörer, eftersom den erbjuder ett färdigt ramverk för att hålla ordning utan att behöva lägga tid på manuell konfiguration.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Fördel: 2 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Todoist

Sunsama vs. Todoist: Jämförelse av funktioner

Väljer du mellan Sunsama och Todoist? Det beror helt på hur du föredrar att organisera din dag.

Funktion nr 1: Daglig planering och kalenderintegration

Sunsama: Förutom kalenderintegrationerna är Sunsamas kalendervy centralt placerad, så att du kan se kalenderhändelser tillsammans med uppgifter för en verkligt effektiv tidsplanering. Denna visuella representation hjälper dig att skapa en realistisk daglig plan som tar hänsyn till alla åtaganden.

Todoist: Även om det erbjuder kalenderintegrationer har det inte samma vägledande tillvägagångssätt – uppgifter schemaläggs men integreras inte i ett steg-för-steg-arbetsflöde som i Sunsama.

🏆 Vinnare: När det gäller kalenderorganisation är Sunsama det bästa alternativet.

Funktion nr 2: Uppgiftshanteringsfunktioner

Sunsama: Det erbjuder gedigen uppgiftshantering men lägger större vikt vid det dagliga arbetsflödet än komplexa organisationssystem. Det kan hantera och organisera uppgifter effektivt, men saknar några av Todoists mer avancerade filter- och sorteringsfunktioner.

Todoist: AI-funktionerna för uppgiftshantering, som naturlig språkförståelse för att skapa uppgifter, är oöverträffade. Dessutom erbjuder dess organisationssystem, som inkluderar projekt, deluppgifter, etiketter, filter och prioriteringar, ett stabilt arbetsflöde för att organisera uppgifter utan att överväldiga användarna.

🏆 Vinnare: Todoist-uppgifter vinner denna omgång!

Funktion nr 3: Teamsamarbete

Sunsama: Team kan dela kanaler, se varandras dagliga planer och samordna mer effektivt. Det har dock inte funktioner som uppgiftsfördelning, teamdiskussioner eller fildelning, vilket gör det mindre idealiskt för teambaserad uppgiftshantering.

Todoist: Erbjuder robusta verktyg för teamsamarbete, inklusive delade projekt, uppgiftsfördelning, kommentarer i realtid och uppföljning av framsteg. Det saknar dock den kalenderöversikt och transparens i arbetsbelastningen som Sunsama erbjuder.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Valet beror helt på dina behov.

Sunsama: Fokuserar på djupgående, arbetsflödesorienterade integrationer som gör att du kan hämta uppgifter från verktyg som Asana, Trello, Jira och GitHub och visa och hantera dem tillsammans med din kalender.

Todoist erbjuder över 200 integrationer med andra produktivitetsverktyg via inbyggda anslutningar och Zapier, inklusive Slack, Gmail och Google Kalender.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Sunsama har djupare integrationer med projektledningsverktyg, medan Todoist ansluter till ett bredare ekosystem.

Sunsama vs. Todoist på Reddit

Inget är bättre än en ärlig användarrecension, eller hur? Vi gick till Reddit för att se vad folk hade att säga om Sunsama och Todoist, och här är vad vi fann.

På r/productivity påpekar användaren Rejendra2124 Sunsamas tidsblockeringsfunktioner.

Jag har själv använt Sunsama för tidsplanering och det har gjort stor skillnad för min produktivitet och organisation.

Jag har själv använt Sunsama för tidsplanering och det har gjort stor skillnad för min produktivitet och organisation.

En annan användare, littlelorax, pekar ut Todoist som ett bättre val för uppgiftshantering.

…Jag hittade den här lösningen via Todoist. Jag älskar att jag bara kan använda kortkommandon och snabbt lägga till saker med naturligt språk istället för att klicka på tusentals rullgardinsmenyer. Det gör inte nödvändigtvis tidsblockering, men den metoden har ändå aldrig fungerat för mig. Men jag kan ställa in förfallodatum, återkommande uppgifter och få en översikt över allt jag måste göra den dagen, oavsett vilken del av mitt liv det gäller.

…Jag hittade den här lösningen via Todoist. Jag älskar att jag bara kan använda kortkommandon och snabbt lägga till saker med naturligt språk istället för att klicka på tusentals rullgardinsmenyer. Det gör inte nödvändigtvis tidsblockering, men den metoden har ändå aldrig fungerat för mig. Men jag kan ställa in förfallodatum, återkommande uppgifter och få en översikt över allt jag måste göra den dagen, oavsett vilken del av mitt liv det gäller.

Vill du ha en expertrecension av Sunsama? Här är vad Sunsamas grundare, sunsamahq, säger på r/msp.

…Sunsama är egentligen en dagbok och fungerar bäst när du har ett separat verktyg som ditt system för att registrera projekt. På så sätt kan du planera dina långsiktiga uppgifter i det andra verktyget och bara planera de få saker du ska göra varje dag i Sunsama.

…Sunsama är egentligen en dagbok och fungerar bäst när du har ett separat verktyg som ditt system för att registrera projekt. På så sätt kan du planera dina långsiktiga uppgifter i det andra verktyget och bara planera de få saker du ska göra varje dag i Sunsama.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Sunsama och Todoist

Om du fortfarande är osäker på om du ska välja Sunsama eller Todoist, eller om du letar efter ett alternativ som kombinerar de bästa funktionerna från båda apparna, behöver du inte leta längre än ClickUp, den kompletta appen för arbete!

ClickUp är ett heltäckande projektledningsverktyg med en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att öka produktiviteten, optimera arbetsflöden och underlätta samarbete.

Oavsett om du hanterar personliga uppgifter eller övervakar komplexa teamprojekt, så här gör ClickUp ditt liv enklare.

ClickUps fördel nr 1: Skapa uppgifter på några sekunder

Glöm grundläggande checklistor – ClickUp Tasks är skapade för verkligt arbete. Till skillnad från Todoists enkla uppgiftssystem eller Sunsamas dagliga planerare låter ClickUp dig anpassa ditt arbetsflöde helt med deluppgifter, beroenden och projektspecifika fält.

Håll koll på alla uppgifter med anpassningsbara arbetsflöden med ClickUp Tasks.

Du kan optimera dessa uppgifter med anpassade statusar, anpassade fält och taggar för att markera prioriteringar och spåra framsteg. Det bästa av allt? Du kan skapa uppgiften från nästan var som helst, till exempel från den inbyggda ClickUp Chat och ClickUp Docs, eller så kan du till och med låta AI göra det åt dig.

Behöver du en helhetsbild? Växla mellan ClickUp-tavlan, listvyn, ClickUp-kalendern och mer för att hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga projekt.

ClickUps fördel nr 2: Smart tidrapportering direkt där du arbetar

Det största problemet som människor möter i sin dagliga planering är att de inte vet var deras tid tar vägen.

Med funktionen ClickUp Project Time Tracking kan du logga timmar, jämföra planerat och faktiskt arbete och generera detaljerade produktivitetsrapporter direkt i uppgifterna. Detta hjälper dig att spåra fakturerbara timmar och säkerställer att arbetet blir klart i tid.

Spåra tid automatiskt eller manuellt med ClickUp Project Time Tracking

ClickUps fördel nr 3: AI-assistans när du behöver det

Har du någonsin önskat att ditt produktivitetsverktyg kunde tänka åt dig? ClickUp Brain gör precis det.

Det effektiviserar ditt arbetsflöde genom att automatisera repetitiva uppgifter, generera smarta förslag och tillhandahålla omedelbara sammanfattningar.

Fastnat i en uppgift? Be ClickUp Brain om realtidsuppdateringar om ditt team, projektinsikter eller automatiskt genererade rapporter. Det är som att ha en personlig assistent som förstår ditt arbete.

Här är ett exempel på hur ClickUp Brain fungerar 👇🏼

Hämta information från dina uppgifter och konversationer med ClickUp Brain.

Om du trodde att det var allt Brain kan göra, kommer du att bli överraskad! Hur ofta har du kämpat med att skriva innehåll och velat mellan LLM:er som ChatGPT, Gemini och Claude? Gissa vad? ClickUp samlar alla dessa verktyg på din arbetsplats!

Få tillgång till alla dina favoritverktyg med AI med ClickUp Brain

ClickUp Brain MAX, den stationära AI-superappen, använder avancerad AI för att automatisera, prioritera och sammanfatta dina uppgifter, vilket gör uppgiftshanteringen snabbare och smartare.

Det låter dig också hantera arbete genom Talk-to-Text, integreras med dina dokument och din kalender och levererar personliga rekommendationer och automatiserade rapporter – allt på ett och samma ställe.

ClickUps fördel nr 4: Hantera kalendrar utan ansträngning

Att hantera din kalender ska inte kännas som ett extrajobb.

Den AI-drivna ClickUp-kalendern eliminerar manuella arbetsflöden från planeringen genom att automatiskt schemalägga dina uppgifter och händelser baserat på prioritet.

I ClickUp är kalendern en del av hela ditt arbete. Titta på den här videon för att ta reda på hur👇🏼

Till skillnad från Sunsamas manuella planering och Todoists enkla schemaläggning har kalendern funktionerna hos en AI-kalenderapp. Den blockerar på ett intelligent sätt fokuseringstid, omplanerar alla uppgifter när konflikter uppstår och synkroniseras sömlöst med Google Kalender och andra plattformar.

Om du behöver hjälp med inställningarna är ClickUp Calendar To-Do List Template en färdig lösning. Den organiserar uppgifter, händelser och deadlines så att din dag fungerar för dig, inte tvärtom.

Få en gratis mall Organisera och prioritera uppgifter i personliga och professionella projekt med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Så här hjälper den här mallen för uppgiftshantering dig.

Planera uppgifter enkelt och samla all planering på ett ställe.

Kategorisera dina uppgifter i tydliga fack för att separera arbete, personliga mål och prioriterade projekt för bättre organisation.

Gå in på detaljerna i uppgifterna med spårning i realtid, så att du alltid vet vad som är nästa steg och vad som behöver uppmärksamhet.

Använd anpassade statusar som Öppen och Klar för att övervaka framstegen på ett ögonblick och hålla koll på ditt arbetsflöde.

Förbättra din planering med flera vyer, inklusive mötesförfrågningar, efter roll, efter kategori och scheman, för en flexibel och strukturerad approach.

ClickUps fördel nr 5: Automatisera repetitiva uppgifter

Uppdaterar du uppgifter och projekt manuellt? Nu behöver du inte det längre.

ClickUp Automations + AI Agents låter dig ställa in anpassade arbetsflöden som körs automatiskt. Nytt projekt? Tilldela teammedlemmar automatiskt och skicka påminnelser. Har uppgiftsstatusen ändrats? Utlösa automatiska uppdateringar.

Med över 100 fördefinierade automatiseringsrecept gör ClickUp grovjobbet så att du kan fokusera på det som är viktigt – att få saker gjorda.

Från stora designprojekt till enkla att göra-listor använder vi ClickUp för att få saker gjorda. Det används i hela företaget och löser problemet med uppgiftshantering genom att visa framsteg och pågående uppgifter som behöver utföras.

Från stora designprojekt till enkla att göra-listor använder vi ClickUp för att få saker gjorda. Det används i hela företaget och löser problemet med uppgiftshantering genom att visa framsteg och pågående uppgifter som behöver utföras.

Med AI-drivna insikter, djupgående anpassningsmöjligheter, tidsspårning och automatisering är ClickUp allt du behöver på ett och samma ställe.

Det smartare valet: ClickUp

Sunsama är perfekt för att planera din dag, och Todoist är ett bra program för uppgiftsplanering.

Men varför nöja sig med ett när du kan få allt?

ClickUp kombinerar uppgiftshantering, tidrapportering, kalenderplanering, AI-driven assistans, automatisering och smidig samverkan i en kraftfull plattform. Nu behöver du inte längre hoppa mellan olika verktyg eller drunkna i flikar – allt finns i en enda smart arbetsyta.

Om du är redo att sluta jonglera med olika verktyg och börja arbeta smartare är ClickUp rätt val för dig. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!