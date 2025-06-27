Gratis fakturamallar för frakt som effektiviserar din logistik och fakturering

Letar du efter en fakturamall för frakt som du kan använda direkt? Oavsett om du hanterar leveranser, spårar logistik eller fakturerar kunder är det viktigt att ha tydliga och korrekta fakturor.

I den här guiden har vi samlat de bästa gratis mallarna för fraktfakturor som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde, minska antalet fel och få betalt i tid.

👀 Visste du att? 61 % av alla sena betalningar beror på felaktiga fakturor.

14 gratis mallar för fraktfakturor

Nu när du vet hur en idealisk fraktfakturamall ska se ut har vi listat några fantastiska mallar som du kan hämta gratis från ClickUp, allt-i-ett-appen för arbetet.

Du kan enkelt anpassa plattformen som din orderhanteringsprogramvara, centralisera projektledningen, skapa en kunskapsbas, få tillgång till samarbetsverktyg och mycket mer.

Här är vad Laura Devine, kapacitetsbyggnadsansvarig på World Vision, säger:

Jag använde den för att spåra framstegen för en varubeställning. Jag kunde få en detaljerad beskrivning, länkar till prover, kopior av textchattar och statusuppdateringar, allt på ett och samma ställe. Det eliminerade så många e-postmeddelanden.

1. ClickUp-fakturamall

Hämta gratis mall Skapa fakturor på några sekunder med ClickUp-fakturamallen.

Visste du att 48 % av företagen hanterar upp till 500 fakturor varje månad? Om du är ett av dem kan manuell hantering bli en mardröm, särskilt om du expanderar. Ett enda misstag i en leveransorder eller fraktfaktura kan leda till att du måste jaga betalningar i veckor.

Använd ClickUp-fakturamallen för att göra det enklare. Den säkerställer att all nödvändig information, inklusive förfallodatum, detaljer och villkor, finns med på fakturan.

Denna mall hjälper dig att:

Skapa ett standardformat för fakturor, oavsett om det gäller fakturering för inrikes leveranser eller internationell handel.

Organisera och lagra all relevant information om din faktura på ett och samma ställe.

Kategorisera relevanta termer med attribut som kundinformation, förfallodatum för betalningar och mer.

Skapa snabbt och enkelt fakturor med ditt eget varumärke, din logotyp och din stilguide.

Spåra betalningar och stäm av konton enkelt med automatiseringar

📦 Perfekt för: Standardisering av fraktfakturor, minskning av manuella fel och snabbare betalningshantering när du växer.

2. ClickUp-mall för fakturauppföljning

Trött på att jaga kunder med telefonsamtal och e-postmeddelanden för att få betalt? Du tycker förmodligen också att det är svårt att hålla reda på vilka som har behandlats och vilka som fortfarande är under behandling.

ClickUp-mallen för fakturauppföljning kan vara till hjälp här. Med denna färdiga uppföljningsfunktion kan du spara viktig betalningsinformation, inklusive betalningsstatus, på ett och samma ställe.

Du kan använda den här mallen för att:

Skapa professionella fakturor snabbt med automatiska ifyllningsfält

Skicka fakturor snabbt med bara ett klick

Spåra betalningar enkelt och noggrant inom samma plattform.

📦 Perfekt för: Effektivisera betalningsuppföljningen, minska den administrativa arbetsbördan och säkerställa snabb uppföljning av utestående fakturor.

🧠 Rolig fakta: Världens största containerfartyg, Ever Ace, kan transportera över 23 000 containrar samtidigt.

3. ClickUp-mall för offertförfrågan

Hämta gratis mall Samla in anbud från leverantörer till ditt fraktföretag med ClickUps mall för offertförfrågan.

Det kan vara svårt att jämföra offerter från flera leverantörer för hantering av leveranskedjan och logistiken. Ditt inköpsteam behöver en standardprocess att följa. Annars riskerar du att välja fel avtal.

ClickUps mall för offertförfrågan effektiviserar hela processen och låter dig skapa detaljerade offertförfrågningar med alla krav. Den hjälper dig att jämföra anbud på ett korrekt sätt och säkerställer att du får bästa möjliga erbjudande.

Använd dem för att:

Skapa en detaljerad offertförfrågan i ett strukturerat format med offertmallar

Låt leverantörerna skicka in samma information, så att du kan jämföra anbuden på ett rättvist sätt.

Jämför och analysera anbud från leverantörer

Utvärdera leverantörer och upphandlingskontrakt snabbt och noggrant

Se till att erbjudandena automatiskt beräknas utifrån din budget

📦 Perfekt för: Att förbättra valet av leverantör och säkerställa rättvisa och transparenta jämförelser mellan flera anbud.

👀 Visste du att? Återförsäljare som använder digitala verktyg för att bedöma leverantörsrisker är mycket bättre rustade för att hantera störningar. Faktum är att företag med solida processer för riskbedömning av leverantörskedjan har 73 % större sannolikhet att undvika betydande bakslag.

4. ClickUp-mall för fraktfaktura

Hämta gratis mall Förenkla faktureringsprocessen för ditt åkeri med ClickUps fakturamall för åkerier.

Med fluktuerande bränslekostnader, varierande priser för olika rutter och tjänster samt ordervolymer är faktureringen för ditt åkeri tidskrävande. Om du gör det manuellt är fel oundvikliga.

ClickUp Trucking Invoice Template är skräddarsydd för att förenkla fakturering för åkerier. Den beräknar automatiskt bränsletillägg, spårar körsträcka och inkluderar alla relevanta tjänstedetaljer, vilket garanterar korrekta och punktliga fakturor.

Med den här mallen kan du:

Skapa en professionell faktura för varje uppdrag

Organisera alla dina fakturauppgifter på ett ställe

Spåra betalningar och säkerställ att avgifterna betalas i tid

Säkerställ noggrannhet genom att tillhandahålla en tydlig struktur och ett konsekvent format.

Minska fel och förvirring genom att samla all viktig information på ett ställe.

📦 Perfekt för: Att förenkla faktureringsprocesser för åkerier.

5. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Automatisera orderdatainmatningen och övervaka leveransstatus med ClickUps mall för produktorderformulär.

Att leverera en fantastisk kundupplevelse blir en viktig konkurrensfaktor, och 80 % av företagen säger att det kommer att vara deras främsta sätt att förbli konkurrenskraftiga i branschen.

Oavsett om du driver ett transportföretag eller en liten onlineverksamhet börjar förbättringen av kundupplevelsen med tydlig kommunikation. Att dela korrekt information och leveransuppdateringar i realtid spelar en viktig roll för att bygga förtroende och hålla kunderna nöjda.

ClickUps mall för produktbeställningsformulär hjälper dig att effektivisera produktspårningen, organisera orderdata och anpassa kundservicen med hjälp av tidigare orderinformation. Dessutom behöver du inte oroa dig för felaktiga siffror eller adresser, eftersom mallen erbjuder automatisk datainmatning.

Titta på den här videon för att lära dig hur du skapar din intagsprocess med ClickUp Forms

Med den här mallen kan du:

Automatisera datainmatningen för att spara tid

Spåra tidigare beställningar för att ge bättre kundservice

Bestäm fraktkostnader och tillgänglighet med lätthet

Samla in viktig information såsom kundens kontaktuppgifter, produktinformation och betalningsinformation.

Öka kundnöjdheten genom att erbjuda ett enkelt och effektivt sätt att beställa produkter

Få insikt i dina kunders köpvanor och preferenser

📦 Perfekt för: Spåra beställningar och organisera kundinformation för varje faktura

🧠 Rolig fakta: Prognoser visar på en betydande tillväxt inom e-handelssektorn i Asien, med Filippinerna och Indien i topp med cirka 23 % respektive 18 % av onlineförsäljningen.

6. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Övervaka ditt lager för att optimera lagringen och leverera varje beställning i tid med ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Effektiv lagerhantering hjälper dig att vara förberedd med rätt artiklar vid rätt tidpunkt för att kunna leverera beställningar. Men överraskande nog spårar 43 % av småföretagen inte sitt lager alls!

Om du är en av dem riskerar du överlager och lagerbrist, vilket kan binda upp ditt kassaflöde och fördröja kundorder. Har du inte budget för avancerad programvara för lagerhantering? Använd helt enkelt ClickUps mall för inköpsorder och lager.

Denna mall hjälper dig att:

Hantera alla inköpsorder från ett och samma ställe

Håll koll på lagernivåer, beställningspunkter och mer med automatiska aviseringar.

Automatisera inköpsorderprocessen, säkerställ noggrannhet och minska tidsåtgången

Spåra lagernivåer och minska kostsamma lagerbrist med lagermallar

För noggranna register över leverantörskontakter och inköp

Underlätta effektiv och kostnadseffektiv hantering av leveranskedjan

📦 Perfekt för: Att upprätthålla optimala lagernivåer för att möta efterfrågan och maximera avkastningen på investeringen.

7. ClickUp-mall för leveranslogg

Hämta gratis mall Övervaka orderleveranser och dela spårningsuppdateringar i realtid med kunderna med ClickUp Delivery Log Template.

De flesta köpare håller noga koll på sina leveranser – många till och med obsessivt. Faktum är att 91 % av köparna spårar sina paket, och nästan 1 av 5 kontrollerar dem flera gånger om dagen. Om dina leveransregister inte är organiserade och uppdaterade påverkar det direkt kundernas förtroende och nöjdhet.

Uteblivna uppdateringar, förseningar eller inkonsekvent spårning kan snabbt leda till supportärenden och negativa recensioner.

ClickUp Delivery Log Template hjälper dig att hantera varje leverans på ett överskådligt sätt. Med den kan du spåra orderstatus, tilldela chaufförer och registrera leveranstider, allt på ett och samma ställe.

Använd denna mall för att:

Spåra beställningar, leveransstatus och betalningsinformation

Organisera beställningar efter datum, tid, chaufför, rutt och mer

Ge dina kunder och kundtjänstteam snabb och enkel tillgång till viktig leveransinformation.

Håll kunderna uppdaterade om deras orderstatus för att säkerställa nöjdhet.

Ge insyn i leveranstider och leveransstatus

Spåra kundorder och håll uppdaterade register

📦 Perfekt för: Att förbättra koordineringen av leveranser och säkerställa snabba och korrekta uppdateringar till kunderna.

8. ClickUp-mall för fraktsedel

Hämta gratis mall Effektivisera internationella leveranser med ClickUps mall för fraktsedel.

Att hantera internationella transporter innebär många detaljer, från transportörinformation, godsbeskrivningar och leveransvillkor. Varje förbiseende kan leda till förseningar, tvister eller problem med efterlevnaden.

ClickUps fraktsedelsmall är utformad för att effektivisera denna process. Den har ett strukturerat format för att samla all viktig fraktinformation.

Du kan använda den här mallen för att:

Skapa standardiserade fraktsedlar för att säkerställa enhetlighet för alla leveranser.

Registrera viktiga detaljer som fraktspecifikationer, fraktsedel och lossning samt leveransinstruktioner med BOL-mallar

Lägg till relevanta parter för att skicka aviseringar och tilldela slutliga mottagare för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Förbättra kommunikationen mellan alla parter som är involverade i leveransprocessen

📦 Perfekt för: Hantering av internationella transporter, minskning av dokumentationsfel och smidig samordning mellan avsändare, transportörer och mottagare.

9. Excel-/Google Sheets-mall för fraktfakturor från Coefficient

via Coefficient

Fraktfakturor innehåller ofta komplexa beräkningar och flera variabler, vilket gör manuell fakturering benägen för fel. Att hålla koll på allt, från fraktavgifter till tullar och skatter, plus försäkringskostnader, kan leda till förvirring och förseningar.

Excel-/Google Sheets-faktura för frakt från Coefficient kan lösa detta problem. Du kan automatisera beräkningar och säkerställa korrekta fakturor varje gång.

Med denna professionella mall kan du:

Ange artiklar med beskrivningar, kvantiteter, enhetspriser och totalbelopp för att upprätthålla transparensen i faktureringen.

Beräkna tillämpliga skatter och rabatter automatiskt, vilket minimerar fel.

Anpassa mallen efter dina specifika affärsbehov genom att lägga till eller ändra fält.

Kom åt, dela och samarbeta med ditt team med hjälp av Google Sheets eller Excel.

📦 Perfekt för: Automatisk beräkning av totalbelopp med detaljerad specifikation av skatter, fraktkostnader och rabatter.

10. Word-mall för fraktfaktura från Bookipi

via Bookipi

Om du har svårt att hantera flera radposter och varierande avgifter kan Word-faktura-mallen för frakt från Bookipi förenkla processen. Den låter dig ange fakturanummer, lista poster från rullgardinsmenyerna och automatisera beräkningar.

Denna mall hjälper dig att:

Anslut till QuickBooks för att synkronisera orderdata direkt.

Välj kund och beställda artiklar från rullgardinsmenyn.

Samla in underskrifter och ställ in återkommande påminnelser för insättningsförfrågningar.

Automatisera beräkningen av totalbeloppet

Lägg till personliga anteckningar för kunden

📦 Perfekt för: Småföretag som använder QuickBooks som bokföringsprogram.

11. Fraktfakturamall från Template. Net

Att visa en korrekt prisuppdelning är viktigt för att upprätthålla transparens och trovärdighet gentemot kunderna. Fraktfakturamallen från Template . Net kan hjälpa dig att spara tid genom att automatisera beräkningarna i ett enkelt faktureringsformat.

Med den här mallen kan du:

Lägg till ditt företags logotyp, leveransinformation och specifika avtalsvillkor.

Registrera kunduppgifter som kontaktnummer och leveransadress.

Beskriv artiklar, beställda kvantiteter och enhetspriser

Automatisera beräkningen av totalkostnaden

📦 Perfekt för: E-handelsföretag och små företag.

12. Proformafaktura för internationell frakt från Template. Net

När du exporterar varor internationellt behöver du detaljerade mallar för tullklarering och säkra kreditbrev. Proformafakturan för internationell frakt från Template.Net kan hjälpa dig att skapa en standardstruktur för all internationell frakt och säkerställa korrekt data och överensstämmelse med fraktinformationen.

Du kan använda den här mallen för att:

Lägg till fakturanummer, utfärdandedatum och förfallodatum för tydlig dokumentation.

Registrera köparens namn, företag, adress och e-postadress för korrekt kommunikation.

Sammanfatta delsumma, fraktkostnader, skatter och totalt belopp för tydlighetens skull.

Lägg till företagets varumärke och ytterligare anteckningar

📦 Perfekt för: Transportföretag som exporterar varor internationellt, speditörer och tullagenter.

13. Mall för fraktföretagsfaktura från Template. Net

Förlorade fakturor, uteblivna avgifter och otydliga faktureringsuppgifter kan alla leda till intäktsförluster i fraktbranschen. Mallarna för fraktföretagsfakturor från Template.Net hjälper dig att undvika dessa vanliga problem genom att ge dig ett tydligt och enhetligt format för varje transaktion.

Med den här mallen kan du:

Dokumentera lasttyp, vikt, mått och deklarerat värde.

Ange servicenivåer och tillhörande avgifter på ett enkelt sätt

Sammanfatta alla kostnader och betalningsvillkor utan att det blir rörigt.

Redigera online eller ladda ner i ditt önskade format.

📦 Perfekt för: Frakt- och budtjänster.

14. Fraktfakturamall från Docmosis

via Docmosis

Lägger du mer tid på att formatera fraktfakturor än på att faktiskt skicka produkter? Manuella mallar saktar ofta ner teamen, särskilt när det gäller återkommande beställningar eller bulkleveranser.

Fraktfakturamallen från Docmosis är utvecklad för dokumentautomatisering så att du kan skapa snygga, enhetliga fakturor på några sekunder.

Med den här mallen kan du:

Beskriv avgifterna med en tydlig kostnadsfördelning

Ange uppgifter som avsändare, mottagare, artikelista och totalkostnad.

Lägg till affärsregler, beräkningar och villkorat innehåll för komplexa fraktfall.

Lägg till länken till din betalningsportal

📦 Perfekt för: Logistikteam, e-handelsföretag och utvecklare som automatiserar stora volymer fraktfakturor med dynamiska datainmatningar.

Ta bort stressen från fraktfakturor med ClickUp

Alla gratis mallar som presenteras i denna blogg är utformade för att förenkla din fakturering och orderspårning. Och med ClickUp kan du hålla ordning på dem alla på ett och samma ställe.

Anpassa plattformen så att den även fungerar som ett analysverktyg för dina beställningar och inköp, spåra fakturerbara timmar för exakt fakturering och ställ in påminnelser eller återkommande uppgifter för att hålla koll på betalningarna. Du kan till och med koppla ClickUp till dina favoritverktyg för att hålla ditt arbetsflöde smidigt och sammankopplat.

Registrera dig hos ClickUp idag för att få kontroll över dina fraktfakturor och frigöra mer tid att fokusera på att utveckla din verksamhet.

Vanliga frågor

Vad är fraktfakturamallar?

Fraktfakturamallar är färdiga format som är utformade för att hjälpa företag att effektivt organisera och dokumentera fraktrelaterade transaktioner. De har en tydlig layout för att fånga upp alla nödvändiga fraktuppgifter, såsom avsändar- och mottagarinformation, artikellistor, kvantiteter, kostnader och fraktvillkor.

En detaljerad fraktfakturamall gör att du kan ange viktig fraktinformation på ett strukturerat sätt. Du kan anteckna fraktdatum, leveransadress, artikelbeskrivningar, vikt, avgifter, kostnadsfördelning och spårningsinformation i ett enhetligt format.

Denna standardiserade metod för hantering av fraktdokument leder till smidigare arbetsflöden, mer exakt fakturering till kunderna och enklare orderuppföljning.

Vad kännetecknar en bra fakturamall för frakt?

En bra mall håller ordning på saker och ting, minskar risken för fel och ger ett professionellt intryck på kunderna. (Ännu bättre är det om du använder AI i bokföringen för att öka noggrannheten bakom kulisserna. )

Här är vad du ska tänka på: