Fraktsedelsmallar och exempel (Excel, Forms, Google Docs)

Visste du att mer än 10 000 fraktcontainrar försvinner varje år världen över? Om du inte fyller i fraktsedeln korrekt kan det bli svårt att få ersättning för din förlust.

Ett fraktbrev (BoL) är ett viktigt dokument vid transport av fysiskt lager, oavsett om det gäller råvaror eller färdiga produkter. Det är ett juridiskt avtal mellan transportören och mottagaren (mottagaren) och ett dokumenterat kvitto på det transporterade lagret.

Fraktsedeln hjälper dig också att tydligt definiera vem som är ansvarig för eventuella förluster, förseningar eller skador. Men alla fraktsedlar är inte likadana. Beroende på vad och hur du exporterar behöver du olika typer av fraktsedlar.

Det innebär mycket pappersarbete och stor risk för fel. Det är här fraktsedelsmallarna kommer in i bilden.

Oavsett om du föredrar att arbeta med dokument i Microsoft Word, Excel, PDF eller Google Sheets har vi de bästa fraktsedelsmallarna i olika format.

Vad kännetecknar en bra fraktsedelsmall?

Ett fraktbrev (BoL) är ett tydligt och omfattande avtal mellan avsändaren, transportören och mottagaren. Det ska innehålla alla väsentliga uppgifter som krävs för en smidig leverans och eventuella rättsliga åtgärder.

Det är ett viktigt juridiskt dokument inom frakt- och logistikbranschen, och det finns flera format som man kan använda. Färdiga fraktsedlar säkerställer att all information presenteras på bästa möjliga sätt.

En bra fraktsedelsmall bör ha tydligt definierade avsnitt, till exempel:

Uppgifter om avsändaren: Namn, adress, kontaktuppgifter etc.

Information om mottagaren: Namn, adress, kontaktuppgifter etc.

Beskrivning av varor: Antal, vikt, mått, värde osv.

Fraktinstruktioner: Transportmedel, leveransdatum, särskilda krav etc.

En bra fraktsedelsmall bör också uppfylla lagkrav, till exempel genom att ange:

Ansvarsbegränsningar: Det maximala belopp som transportören ansvarar för vid förlust eller skada.

Ersättningsbestämmelser: Villkoren under vilka avsändaren eller mottagaren samtycker till att ersätta transportören för eventuella anspråk eller skador.

Klausuler om tillämplig lag: Jurisdiktion och lagar som gäller för transportavtalet

Mallen bör ha en flexibel design som kan anpassas efter olika fraktbehov. Mallen bör säkerställa konsekvens mellan flera frakter och hjälpa dig att förhindra fel och inkonsekvenser genom att använda fördefinierade rullgardinslistor, funktioner för automatisk ifyllning, datavalideringskontroller etc.

Du bör leta efter en fraktsedelsmall som är tillgänglig på olika plattformar och kompatibel med populära filformat, såsom PDF och Excel, för att underlätta delning och distribution av fraktsedlarna.

Vi har sammanställt en lista med sju fraktsedelsmallar som kan hjälpa dig att förenkla din fraktprocess.

8 mallar för fraktsedlar

Oavsett om du driver ett företag med e-handelsprogramvara eller arbetar inom sjöfartsbranschen är fraktsedlar avgörande. Här är åtta mallar för fraktsedlar som hjälper dig att komma igång:

1. ClickUp-mall för fraktsedel

Hämta gratis mall ClickUp-mall för fraktsedel

Om du letar efter en enkel fraktsedel är ClickUp-mallen för fraktsedlar det bästa valet. Denna mall för fraktsedlar är strukturerad som en detaljerad, icke-förhandlingsbar leveransorder för inrikes transporter. Den är idealisk när avsändaren och mottagaren är samma enhet eller när fraktfakturan är förbetald.

Det ger dig gott om utrymme att beskriva villkoren för transporten, inklusive överenskommen transportmetod, leveransvillkor och särskilda instruktioner.

Det kan hjälpa dig att effektivisera fraktprocessen och säkerställa efterlevnad av inhemska fraktbestämmelser och branschstandarder.

2. Fraktsedelsmall från CanadaCustoms

via CanadaCustoms

Mallen för rak fraktsedel från CanadaCustoms är ett pålitligt dokument för frakt av varor inom Kanada.

Denna mall utgör ett icke-förhandlingsbart, juridiskt bindande avtal mellan avsändaren och transportören, vilket skyddar dig från potentiella missförstånd, eskaleringar eller pliktförsummelser.

Till skillnad från den tidigare mallen är denna fraktsedelsmall kort och enkel att använda. Dess standardiserade format minimerar risken för fel.

Denna mall innehåller alla väsentliga uppgifter om försändelsen, såsom avsändarens, mottagarens och transportörens identitet och adress, samt kvantitet, vikt, beskrivning och typ av förpackning som används för försändelsen.

Precis som alla bra fraktsedlar innehåller den också det unika fraktsedelsnumret eller försändelsens identifikationsnummer för enklare spårning och referens.

3. PDF-fraktsedelsmall från PDFFiller

via PDFFiller

PDF-fraktsedelsmallen från PDFFiller kan vara ditt go-to-dokument för att hålla koll på dina fraktvaror. Denna mall hjälper dig att registrera viktiga detaljer om din försändelse för framtida referens. Det finns olika avsnitt att fylla i, inklusive kundorderinformation, transportörinformation, checklista för lastad trailer och räknad frakt, varubeskrivning och mer.

Det bästa av allt? De är utformade för att hantera flera försändelser i ett enda dokument.

Det effektiviserar din dokumenthantering och gör det till ett oumbärligt verktyg för logistikproffs.

Tack vare PDF-formatet kan du enkelt spara kopior av informationen för dina personliga register och skicka dem till alla som behöver dem.

4. Excel-mall för fraktsedel från WPSTemplate (kompatibel med Google Sheets)

via WPSTemplate

Med Excel-mallen för fraktsedlar från WPSTemplate kan du skapa professionella och kompatibla fraktdokument med det välbekanta gränssnittet i Microsoft Excel. Mallen kan även användas med Google Sheets.

Tack vare den användarvänliga designen kan du enkelt ange och redigera viktiga leveransuppgifter, såsom avsändarens och mottagarens information och varubeskrivning etc.

Mallen hjälper dig att automatiskt formatera din fraktsedel, vilket sparar tid. Dessutom kan du redigera och uppdatera mallen efter behov, så att den passar olika fraktsituationer.

Denna mall följer branschstandarderna för fraktsedlar, vilket säkerställer efterlevnad och laglighet i dina frakttransaktioner. Den är lämplig för att dokumentera alla frakttransaktioner – både inrikes och internationellt.

Du kan snabbt anpassa dem eftersom de har ett generiskt format som inte är anpassat till specifika branscher. Detta är det perfekta valet om du driver ett företag som behöver en flexibel fraktsedelsmall för olika shopping-scenarier.

Spara den i din logistikprogramvara så att du snabbt kan anpassa den efter olika fraktkrav.

5. Fraktsedelsmall i PDF-format från Fluix

via Fluix

Ibland behöver du en avancerad fraktsedelsmall med överlägsna åtkomstkontroller för att säkerställa säkerheten för din försändelse. Om du skickar värdefulla varor eller varor till en mottagare som vill hålla sina uppgifter privata är Fluix PDF-mall för fraktsedlar rätt val för dig.

Endast behöriga användare kan redigera fälten för frakt och betalning på fraktsedeln, vilket garanterar säkerhet och noggrannhet. Detta hjälper transportörer att enkelt anpassa fraktdokumentationen.

Du kan använda denna mall som en icke-förhandlingsbar direktfraktsedel för alla transportslag.

Mallens rena layout gör den visuellt tilltalande och intuitiv. Den är mycket mer flexibel och anpassningsbar än vanliga PDF-mallar.

Du kan också fylla i den som ett webbformulär inom Fluix-plattformen, ett bekvämt och snabbt sätt att skala upp dina fraktoperationer. Även om den kanske inte har avancerade fält för komplexa faktureringsscenarier, är den det perfekta valet för små och medelstora företag och frilansare som behöver en mångsidig, åtkomstkontrollerad fraktsedelsmall.

6. Mall för sjöfraktsedel från Shipping Solutions

via Shipping Solutions

Denna fraktsedelsmall är särskilt utformad för sjötransport.

Mallen för sjöfraktsedel från Shipping Solutions är ett omfattande och tillförlitligt dokument som täcker alla nödvändiga aspekter för din sjötransport.

Denna mall fungerar både som bevis på ett juridiskt bindande transportavtal och som äganderättsbevis för godset. Den innehåller uppgifter om de parter som är involverade i transporten, en beskrivning av godset och transportinstruktioner.

Denna fraktsedelsmall underlättar också överföringen av äganderätten, betalningen och tullklareringen av de levererade varorna så att de kan levereras säkert.

Det är inte lämpligt för andra transportsätt, men perfekt för företag som regelbundet arbetar med internationella sjötransporter.

7. Fraktsedelsmall från IncoDocs

via IncoDocs

Vill du ha en fraktsedelsmall som är enkel att använda och effektiv? Prova fraktsedelsmallen från IncoDocs. Denna mall hjälper dig att enkelt dokumentera alla viktiga detaljer i dina frakttransaktioner.

Den mångsidiga layouten och den rena designen gör den lämplig för olika fraktförsändelser. Mallen innehåller information om avsändaren, mottagaren och den som ska underrättas om mottagaren inte är tillgänglig.

Oavsett om du har ett litet eller stort företag kan du dra nytta av att använda fraktsedeln från IncoDocs för att effektivisera din fraktprocess.

8. Fraktsedelsmall från SmartSheet för Word, Google Docs och PDF

SmartSheet har en riktigt snygg och användbar fraktsedelsmall för Word och Google Docs, som du också kan ladda ner som PDF. Ta en titt och använd den om du tycker att den passar dina behov.

Om bara en mall räckte för att effektivisera alla dina logistikoperationer! Vi förstår att så inte är fallet.

Ditt företag behöver en logistikplattform som kan göra allt.

Möt ClickUp. ClickUp är i första hand en plattform för projektledning och samarbete som kan användas för att hantera uppgifter, arbetsflöden och samarbete i samband med skapande och hantering av fraktsedlar och annan dokumentation för dina logistikarbetsflöden.

Med andra ord kan det underlätta det dagliga projektarbetet genom att eliminera ditt tidskrävande arbete för logistikföretag.

1. ClickUps projektledningsfunktioner

Effektivisera din faktureringsprocess med ClickUps projektledningsverktyg.

Som professionell inom sjöfartsbranschen måste du samarbeta och kommunicera med människor över hela världen. ClickUps projektledningsverktyg erbjuder dig, ditt team och dina kunder en centraliserad plattform för att hantera alla era konversationer, kommunikation, uppgifter, arbetsflöden, överlämningar och mycket mer.

Genom att samla all information om leveranser, kunduppgifter och dokument på ett ställe slipper du spridda kalkylblad och e-postmeddelanden, vilket förbättrar översikten för alla berörda parter.

Dessutom kan du övervaka leveransens framsteg i realtid med hjälp av ClickUps instrumentpaneler. Dessa kan anpassas för att visa viktiga mått som leveranstider, potentiella förseningar och resursallokering.

Detta hjälper dig att fastställa och uppnå viktiga prestationsindikatorer (KPI) för projektledning i din organisation.

Slutligen kan du med hjälp av ClickUp Automation automatisera repetitiva uppgifter som att skicka leveransuppdateringar till kunder eller generera rapporter, vilket sparar tid och minskar risken för mänskliga fel.

2. ClickUps CRM-paket

Använd ClickUps CRM-paket för att hantera data, uppgifter och kommunikation och effektivisera ditt logistikflöde.

Du kan effektivisera dina affärsprocesser inom fraktbranschen – kundkommunikation och faktureringsarbetsflöden – med hjälp av ClickUps CRM-paket.

ClickUp CRM ser till att du har kundinformationen nära till hands, inklusive kontaktuppgifter, leveranshistorik och tidigare interaktioner. Detta ger ditt säljteam en fullständig bild av varje kund och låter dem anpassa sitt tillvägagångssätt i kundsamtalen.

Säljare kan skicka e-post, schemalägga samtal och spåra interaktioner direkt i ClickUp. Detta säkerställer snabb uppföljning och stärker kundrelationerna.

Slutligen får du tillgång till anpassningsbara funktioner, såsom en hierarki av mappar och listor för att bättre organisera kundinformation, filter och taggar för att hitta specifik faktureringsinformation samt avancerade rapporter för att identifiera förbättringsområden och optimera din affärsstrategi.

3. ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa kontrakt och fakturaunderlag.

ClickUp Docs kan förvandlas till omfattande kunskapsdatabaser för ditt rederi, där viktiga dokument som följande kan lagras:

Fraktpolicy : Beskriv tydligt ditt företags fraktvillkor, bestämmelser och begränsningar.

Standardrutiner (SOP ): Dokumentera steg-för-steg-processer för hantering av olika typer av försändelser, förpackningsrutiner och säkerhetsprotokoll.

Kontrakt och avtal: Spara undertecknade kontrakt med kunder, leverantörer och transportörer för enkel referens.

Skapa mallar med ClickUp Docs för att hantera lagerinventering, spåra lagernivåer och generera rapporter för att optimera lagring och förhindra lagerbrist i logistikverksamheten. Du kan lägga till widgets för att uppdatera arbetsflöden, tilldela uppgifter i dina dokument och mycket mer.

4. ClickUps verktyg för tidrapportering

Använd tidsspårning i ClickUp för att se exakt hur mycket tid som läggs på att hantera varje leverans, vilket möjliggör bättre kostnadsberäkning och resursallokering.

Om ditt företag fakturerar per timme kan du använda ClickUps tidrapporteringsfunktion för att säkerställa att betalningar och fakturor hanteras korrekt. Detta är också mycket användbart för projektledare som arbetar med underleverantörer: Hantera de olika projektfaserna och uppnå dina projektledningsmål snabbare och mer effektivt.

Tidrapportering kan hjälpa dig att se hur mycket tid som läggs på att hantera varje leverans, vilket möjliggör bättre kostnadsberäkning och resursfördelning.

Analysera tidsdata för att identifiera var leveranser försenas (t.ex. tullklarering, pappersarbete). Detta hjälper till att effektivisera processer och förbättra den övergripande effektiviteten.

Slutligen kan du med anpassningsbara arbetsflödesvyer och en arbetsfördelningsstruktur spåra den tid som enskilda teammedlemmar lägger på fraktrelaterade uppgifter för att identifiera områden som kan förbättras eller uppmärksamma högpresterande medarbetare.

Välj den bästa fraktsedeln för dina fraktbehov

Fraktsedlar är mer än bara papper i transport- och logistikbranschen – de är viktiga juridiska dokument som övervakar och skyddar varutransporter över hela världen.

Fraktsedelsmallar, som finns i olika format såsom Excel, PDF och webbaserade plattformar, erbjuder företag de verktyg de behöver för att minska risker och förenkla frakt.

Oavsett vilken fraktsedel du väljer erbjuder ClickUp en rad verktyg och funktioner som kan effektivisera dina frakt- och faktureringsprocesser.

Hantera uppgifter, spåra leveranser i realtid och upplev en smidigare och effektivare leveransprocess. Dessutom integreras ClickUp sömlöst med dina faktureringsprocesser. Skapa korrekta fakturor baserade på detaljerade tidsspårningsdata för varje leverans. Vad väntar du på? Registrera dig på ClickUp idag!