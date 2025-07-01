20 Notion-resemallar för att planera ditt nästa äventyr

Att planera en resa låter spännande, tills du har öppnat fem flikar med flygalternativ, din packlista har uppdaterats ett dussin gånger och din Airbnb-bekräftelse har försvunnit någonstans i din inkorg. 🫠

Resemallar räddar dagen (och resan).

I det här blogginlägget har vi samlat 20 Notion-resemallar som hjälper dig att organisera, planera och faktiskt njuta av resan istället för att stressa över kaoset.

Och om du känner att Notion inte riktigt räcker till för de tunga uppgifterna, som delade tidslinjer, automatiseringar eller kundresor, kan ClickUp vara din nästa resepartner. 🧳

Här är ett snabbt sätt att få AI att göra din resesökning åt dig... Fråga ClickUp Brain! Med tillgång till alla populära LLM:er på ett och samma ställe har du det bästa av varje verktyg, allt inom din ClickUp-arbetsyta. Här är ett exempel på hur vi använder Gemini inom ClickUp.

20 Notion-resemallar för din nästa resa

Här är några av de bästa resemallarna som passar in i ditt projektledningsflöde i Notion! 💁

1. Mall för resecenter

via Notion

Denna Notion-resemall är utformad för dig som vill ha allt som rör resan samlat på ett och samma ställe. Till skillnad från spridda dokument eller flikar samlar den dina resplaner, flyg- och hotellinformation, biljetter och till och med packlistor på ett och samma ställe.

Vill du skapa en resplan? Den genererar automatiskt en resplan, kalendervy och en PDF-exporterbar resplan för offlineåtkomst.

Dessutom erbjuder mallen inbyggda utrymmen för att brainstorma reseidéer, organisera kommande planer och arkivera tidigare äventyr. Ekonomisk uppföljning ingår också (budget vs. faktiska kostnader), så det finns inga fler oklarheter kring utgifterna.

📌 Perfekt för: Personer som reser ofta, resebloggare eller distansarbetare som behöver en centraliserad, alltid tillgänglig plats för att organisera detaljerade resplaner.

2. Mall för gruppresor – lista över saker att göra

via Notion

Om du planerar en gruppresa med vänner eller bara organiserar gemensamma resedrömmar, håller denna resplanerare från Notion allt visuellt, strukturerat och klart att sätta igång.

Höjdpunkten? En tavla i galleristil med namnet Nästa resmål där du kan märka destinationer efter prioritet, till exempel hög, medel, låg, och bifoga platsfoton för omedelbar inspiration.

Bläddra till tabellvyn när det är dags att gå in på detaljer. Här kan du logga kaféer, naturplatser, museer eller andra stopp längs rutten, komplett med Google Maps-länkar och gruppmedlemmarnas uppgifter.

Mallen fungerar också som en digital minnesbok och resewishlist, med utrymme för att reflektera över eller återuppleva tidigare val.

📌 Perfekt för: Vänner eller par som planerar gemensamma resor, särskilt de som gillar visuellt samarbete.

🤝 Vänlig påminnelse: Sätt ett dagligt utgiftsgräns och håll dig till det. Oavsett om det är fysiska kuvert eller en digital spårare, är det din hjälpreda mot impulsköp.

3. Mall för årliga resplaner

via Notion

Om du är en person som gillar att planera helheten är denna resemall från Notion perfekt för att göra en överskådlig årsplanering. Högst upp kan du ange dina resmål för året, så att du varje gång du öppnar sidan påminns om varför du planerar.

Resorna organiseras efter månad, prioritet och status (kommande, avslutade, önskelista) med en överskådlig tabell som visar länder, idealiska reseperioder och personliga prioritetsetiketter, till exempel ”Skulle gärna besöka snart”.

Det bästa av allt? Det är en rullande planerare, så du kan använda den varje år i dagplaneringsappen utan att radera förra årets minnen.

📌 Perfekt för: Personer som tänker i stora banor och sätter upp mål, och som gillar att planera resor efter säsong, prioriteringar och återkommande scheman.

4. Resenödvändigheter – Allt-i-ett-planeringsmall

via Notion

Denna Notion-mall erbjuder ett lugnare och mer medvetet sätt att förbereda dina resor. Du hittar en tydlig guide om hur du använder mallen i början, följt av ett avsnitt med resöversikt där du kan ange destination, datum och till och med din resestämning.

Den innehåller alla viktiga verktyg: ett dagligt schema, en packlista och en utgiftsregistrering så att du kan hålla koll på dina planer och utgifter.

Det som skiljer den från andra är reflektionsutrymmet: en dagbok, fotodagbok och ett arkiv med bästa stunder som hjälper dig att fånga var du var och hur det kändes.

📌 Perfekt för: Resenärer som föredrar en genomtänkt, välbalanserad planeringsupplevelse med utrymme för både logistik och reflektion.

5. 14-dagars reseguide för Japan

via Notion

Japan håller snabbt på att bli ett av världens mest populära resmål, och det finns goda skäl till det. Denna resemall från Notion ger dig en fullständigt planerad tvåveckorsresa genom Japan som omfattar nästan 100 utvalda rekommendationer, inklusive boende, dagsturer till dolda pärlor, ikoniska anime-platser och populära matställen.

Utöver resplanen är den fylld med viktig information specifikt för Japan: tips om etikett, språkkurser, appar du måste ha och förberedelser inför tullkontrollen med QR-koder.

En inbyggd flygmanager, hotellspårare, resechecklista och budgetplanerare hjälper dig att hålla koll på all logistik.

📌 Perfekt för: Första gången du besöker Japan och vill ha en förberedd upplevelse.

6. Mall för reselogg

via Notion

Denna Notion-resemall fungerar som ett personligt researkiv och ger dig en databas med en tydlig tidslinje, kalender, kartvyer och en kontinenttracker som visar hur långt du har rest per region.

Det finns också en särskild resplaneringsfunktion med datumbaserad schemaläggning och snabbåtgärdsknappar för att omedelbart spåra utgifter eller journalposter.

Den inbyggda rese- och utgiftspåraren håller koll på dina utgifter per resa, medan avsnittet Platser att besöka hjälper dig att hitta sevärdheter och spåra besök visuellt.

📌 Perfekt för: Resenärer som vill hålla koll på var de har varit och vad de har spenderat.

7. Mall för resor och packlista

via Notion

Om du är trött på att skapa samma packlista eller kopiera resanteckningar varje gång du reser, förenklar denna Notion-resemall processen. Det är en kompakt, smidig lösning som hjälper dig att organisera reselogistiken och minimera upprepningar.

Den mest framstående funktionen är den redigerbara packlistan, som du kan återanvända för olika resor eller anpassa för specifika destinationer utan att behöva börja om från början.

Behöver du hålla koll på flygbekräftelser, bokningar eller aktivitetsbiljetter? Det finns utrymme för att lagra alla dina viktiga bilagor på ett ställe, så att du inte behöver leta igenom din e-post i sista minuten.

📌 Perfekt för: Minimalistiska planerare eller frekventa resenärer som behöver snabba, repeterbara packnings- och reseförberedelser utan krångel.

8. Mall för planering av flera resor

via Notion

Planerar du mer än en resa åt gången? Denna resemall från Notion är utformad för att hjälpa dig hantera kaoset.

Med dedikerade utrymmen för varje resa kan du spåra destinationer, organisera logistik och hålla reskamraterna synkroniserade, allt från en central instrumentpanel. Några utmärkande funktioner är den inbyggda uppröstningen för gruppbeslut, automatiserade packlistor baserade på kläder och interaktiva Google Maps-länkar för enkel navigering.

Priset kan kanske tyckas lite högt för vissa, men de omfattande funktionerna (som 230 förifyllda landsmallar och 367 städer) gör den idealisk för dem som planerar ofta eller långsiktigt.

📌 Perfekt för: Frequent travelers som jonglerar med överlappande resor eller långsiktiga planerare som planerar komplexa resekalendrar.

🧠 Kul fakta: Zeusstatyn i Olympia var cirka 12 meter hög, vilket motsvarar sex genomsnittligt långa människor staplade på varandra! Tänk dig hur imponerande den måste ha sett ut under de antika olympiska spelen.

9. Mall för resekompis

via Notion

Om dina planer är utspridda över anteckningar och flikar hjälper denna resemall från Notion dig att planera, spåra och dokumentera dina resor utan att komplicera processen. Liksom andra mallar får du en strukturerad resplan, en budgetspårare för att undvika överkonsumtion och ett avsnitt för att logga boenden.

Direkt under dessa hittar du en All Trips-galleri-vy där varje destination visas visuellt, tillsammans med snabba växlar för Kalender-, Kommande- och I planering-vyer som gör dina resesteg tydliga och tillgängliga. Allt är optimerat för användning på språng, så det fungerar lika bra på mobilen som på din bärbara dator.

📌 Perfekt för: Ensamresenärer eller planerare som inte vill lägga ner mycket tid på planeringen och som vill ha något pålitligt och mobilvänligt.

10. Mall för resplanerare för innehållsskapare

via Notion

Denna resemall från Notion för innehållsskapare integrerar reselogistik med ett omfattande arbetsflöde för innehåll. Istället för att växla mellan olika verktyg får du en enda instrumentpanel för dina resplaner och produktionsschema.

Innehållskalendervyn hjälper dig att anpassa ditt kreativa arbetsflöde efter dina resdagar, så att ingenting överlappar eller missas. En dedikerad brand tracker gör det enkelt att hantera sponsring, kortfattade detaljer, kontakter och leveranser på en och samma flik, vilket är särskilt användbart när du jonglerar flera kampanjer under olika resor.

📌 Perfekt för: Skapare, influencers eller varumärkessamarbetare som balanserar innehållsproduktion med reselogistik.

11. Mall för resplanerare för USA

via Notion

Ska du utforska USA? Denna planerare hjälper dig att effektivisera varje del av din resa och är förladdad med exempel på resplaner för populära resmål som New York City och Boston, vilket ger dig en bra start om du är osäker på var du ska börja.

Förutom inspiration är den helt anpassningsbar för alla resmål, så att du kan skapa dagliga aktivitetsplaner, logga dina flyg, hantera biluthyrningar och spåra hotellbokningar.

Denna Notion-resemall innehåller också en smart packlista och utrymme för lokala tips och råd som du vill komma ihåg.

📌 Perfekt för: Bilresenärer, resenärer som utforskar USA med stopp i flera städer eller som reser tvärs över landet.

12. AI-resplanerarmall

via Notion

Slipp kampen med tomma sidor och använd istället denna mall som fungerar som din personliga assistent, föreslår aktiviteter, optimerar scheman och till och med håller koll på din budget baserat på dina inmatningar.

Denna AI-resplanerare har smarta förslag som hjälper dig att snabbare skapa detaljerade resplaner och anpassningsbara avsnitt för transport, boende och dagliga agendor. Du kan också automatiskt generera packlistor och aktivitetsförslag för din destination och resestil.

📌 Perfekt för: Ensamresenärer, obeslutsamma resenärer eller de som letar efter sista minuten-resor.

13. Mall för äventyrsplanering

via Notion

Denna Notion-resemall är skapad för resenärer som planerar dyra drömresor och spontana weekendresor och gör det enklare att lagra, sortera och agera på alla dina reseidéer.

Tänk på det som din personliga äventyrsbacklogg med avsnitt för drömresmål, aktivitetsresearch, packlistor och budgetar.

Det som utmärker den är dess flexibilitet. Du kan logga spontana idéer, utarbeta kompletta resplaner eller hålla en löpande lista över vart du ska åka härnäst. Den är en del av ett större ekosystem för familjeplanering, men fungerar också bra som ett fristående verktyg för reseplanering.

📌 Perfekt för: Spontana upptäcktsresande och personer som vill uppfylla sina drömmar och behöver ett ställe att spara sina reseidéer på när de dyker upp.

14. Avancerad resemall

via Notion

Denna strukturerade resedashboard är utformad för dem som vill ha mer kontroll över planeringen av sin arbetsresa och går utöver det grundläggande. Den innehåller en galleri för kommande resor, vilket gör det enkelt att hantera resedetaljer i en central dashboard.

Denna Notion-resemall har också en enkel men funktionell layout som börjar med en reselista, perfekt för att skriva ner drömresmål. Du får ett särskilt avsnitt för inspiration, där du kan samla idéer medan du bläddrar igenom sociala medier eller läser bloggar.

📌 Perfekt för: Detaljorienterade planerare som vill ha översikt över tid, kostnad och logistik.

15. Resplan med mall för formulärinlämning

via Notion

Planerar ni som grupp? Denna mall är utformad för samarbete, så att du kan arbeta med din resegrupp genom delade formulär. Skicka bara ut en länk så kan alla du bjuder in bidra med idéer, till exempel resmål, aktiviteter eller önskade datum.

När du har skickat in dina uppgifter matas de direkt in i en synkroniserad databas och kalendervy, vilket gör det enkelt att se när saker och ting ska hända. Det finns också en tavla i Kanban-stil där du kan följa varje förslag från idé till bekräftad plan, så att ingenting går förlorat med detta verktyg för fjärrsamarbete.

📌 Perfekt för: Familjer, team eller grupper av vänner som bor på olika platser och har olika scheman och behöver samarbeta i realtid.

16. Den ultimata resplaneraren

via Notion

Denna mallram samlar tio modulära databaser, var och en inriktad på en viktig aspekt av din resa. Navigeringen till vänster är fylld med temabaserade emojis och länkar till olika avsnitt – som bokningar, dokument, budget och destinationer – som hjälper dig att hoppa till viktiga planeringselement.

Dessutom har du med hjälp av dagboks- och erfarenhetsregistreringsdelen ett ställe där du kan reflektera eller logga höjdpunkter under resans gång.

📌 Perfekt för: Erfarna användare eller frekventa resenärer som vill ha fullständig kontroll över alla aspekter av resan.

17. Allt-i-ett-mall för reseplanering

via Notion

Denna mall kombinerar struktur med flexibilitet. Det som utmärker den är de överskådligt indelade avsnitten Resechecklista, Packlista och Platser jag planerar att besöka. Varje punkt är kategoriserad efter datum och framstegsstatus.

Layouten är bildrik och intuitiv, med särskilda kort för kommande resor (som Venedig, Madrid och Rabat) och en tydlig statusuppföljare som visar hur långt du har kommit i din planering.

Det finns också en bucket list -funktion för att logga de upplevelser du inte får missa, tillsammans med en anteckningssektion för allt extra som dyker upp längs vägen.

📌 Perfekt för: Vanliga resenärer som vill ha en flexibel, mångsidig reseplanerare.

18. Mall för resevloggare

via Notion

Denna struktur innehåller en detaljerad resplaneringsfunktion, en checklista med nödvändiga saker och en resedagbok där du kan skriva ner alla minnesvärda ögonblick.

Dess meddelandecenter visar dina resestatistik på ett ögonblick, vilket är perfekt för att hålla dig uppdaterad när du är på resande fot.

Det detaljerade indexet ger tillgång till allt, inklusive packlista, flyginformation, boende och nischfunktioner som en tracker för kulinarisk turism, inköpslista och resewishlist.

📌 Perfekt för: Resevloggare eller kreatörer som fokuserar på minnen och vill planera, dokumentera och spåra sina resor.

19. Mall för resplanerare för Bangkok

via Notion

Om Bangkoks energi känns lite överväldigande hjälper denna resemall för Bangkok från Notion dig att navigera genom allt.

Mallen är strukturerad för en fullständig 30-dagars resplan och delar upp din resa i hanterbara dagliga segment, som tempelbesök, promenader längs kanalerna, lokala matlagningskurser och till och med gatumatäventyr.

Mallen innehåller också praktiska verktyg, såsom en guide till lokaltransporter, tips om etikett vid tempelbesök och ett avsnitt med viktiga thailändska fraser, som hjälper dig att komma i kontakt med lokalbefolkningen utanför turiststråken.

📌 Perfekt för: Första gången du besöker Bangkok eller återvänder till staden och vill ha struktur utan att det blir för stelt.

20. Mall för rese- och resplanerare

via Notion

Denna Notion-resemall är utformad med tydlighet i åtanke, särskilt för neurodivergerande resenärer som föredrar strukturerade men flexibla system. Dess ADHD-vänliga layout minimerar distraktioner, så att du kan hålla koll på allt från klädplanering till bokning av boende utan att bli överväldigad.

Vad utmärker den? En att göra-lista inför resan som hjälper dig att förbereda det viktigaste före avresan, plus inbyggda avsnitt för restauranger, packning och till och med din resebucketlist.

📌 Perfekt för: Neurodivergerande resenärer eller alla som föredrar en ren och distraktionsfri planering.

Vad kännetecknar en bra Notion-resemall?

En väl utformad Notion-mall sparar tid, minskar stressen vid planeringen och gör alla detaljer tillgängliga, oavsett var du befinner dig. Här är vad som kännetecknar en bra mall:

Centraliserad struktur: Kombinerar resplan, bokningar, packlistor och budgetar på ett ställe för att minska spridd planering.

Redigerbara layouter: Möjliggör anpassning för olika typer av resor, såsom kortare vistelser, långa resor eller återkommande resor.

Offline-åtkomst: Stöder PDF-export eller mobilvänliga vyer för när internet inte är garanterat.

Färdiga ramverk: Innehåller checklistor, kalendrar och länkade databaser som hjälper dig att slippa börja från scratch.

Visuell organisation: Använder tavlor, gallerier eller tidslinjer för att visa planer i intuitiva, spårbara format.

Logistisk balans: Innehåller verktyg för bokning och schemaläggning, plus avsnitt för dagboksskrivande eller minnesloggning.

Smart automatisering: Integrerar förifyllda mallar, formulärinlämningar och AI-prompter för att effektivisera beslutsfattandet.

Resespecifika funktioner: Packlistor, budgetspårare, dashboards för flera resor och till och med språk- eller kulturtips anpassade efter resmålen.

🔍 Visste du att? Av alla de sju underverken i den antika världen är den stora pyramiden i Giza den enda som fortfarande är intakt! Det stämmer, den byggdes omkring 2560 f.Kr. och fungerade som grav för farao Khufu (Cheops) från 3000-talet f.Kr.

Notions begränsningar

Notion erbjuder stor flexibilitet och anpassningsbarhet för reseplanering, precis som andra digitala planeringsappar, men har vissa begränsningar som kan påverka användarupplevelsen.

Här är några exempel. 👀

Undermålig prestanda under belastning: Blir långsammare med stora eller komplexa resplaner, vilket påverkar smidig navigering och uppdateringar.

Begränsningar för automatisering: Kräver manuella uppgifter och statusuppdateringar, vilket ökar den tid som läggs på planering.

Komplexitet i arbetsflödet: Kräver att du känner till plattformen och de inbäddade sidorna, vilket skapar besvärlig navigering för detaljerade resplaner eller resplaner med flera resor.

Utgiftshantering: Saknar inbyggda finansiella verktyg, vilket kräver extra appar eller manuell hantering av budgetar.

10 alternativa Notion-mallar

Notion kan vara utmärkt för enkla resanteckningar, men när dina planer börjar omfatta flera platser, delade checklistor, bokningstider eller samordning på byrånivå, stöter du snabbt på problem.

Det är där du behöver börja leta efter alternativ till Notion.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, fungerar även som reseprogramvara och erbjuder specialdesignade mallar för att hantera alla dina resplaner.

Här är vad en verklig användare hade att säga om ClickUp:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

Här är några som du kan kolla in! 🗺️

1. ClickUp-mall för affärsresor

Få en gratis mall Minska reseproblemen med ClickUps mall för affärsresor.

ClickUps mall för affärsresor erbjuder en strukturerad layout inbyggd i ClickUp Docs, skräddarsydd för snabba affärsresor.

I avsnittet Hotellincheckning kan du enkelt registrera incheckningstider, rumsnummer och hotelladresser. Blocket Returflyg går ännu djupare än de flesta mallar, med fält som Gate, bekräftelsekod och beräknad ankomsttid.

Dessutom erbjuder resplanstabellen ett överskådligt rutnät för att organisera möten, middagar, platsbesök och till och med buffertider, vilket ger en visuell översikt över hela din resa.

📌 Perfekt för: Konsulter och yrkesverksamma som ofta reser i arbetet och behöver en strukturerad resplan.

💡 Proffstips: Om du är en digital nomad finns det i städer som Lissabon, Bali eller Medellín fantastiska arbetsvänliga kaféer med snabbt Wi-Fi och gemenskapskänsla.

2. ClickUp-mall för semesterplanering

Få en gratis mall Optimera din resebudget med ClickUps mall för semesterplanering.

ClickUps mall för semesterplanering innehåller en mapp som kategoriserar olika poster i Boende, Evenemang, Restauranger och Packlistor.

Varje uppgift har anpassningsbara fält, såsom Bokad, Webbplats och Innehållsbetyg, för att spåra bokningar, upptäcka högst rankade platser och markera vad som fortfarande är väntande.

Och med länkar, adresser och kontakter inbäddade i varje objekt behöver du inte längre slösa tid på att leta efter bekräftelsemejl.

📌 Perfekt för: Familjer och grupper som planerar fritidsresor och vill samordna aktiviteter, bokningar och resedetaljer i en centraliserad plan.

3. ClickUp-mall för reseplanering

Få en gratis mall Skaffa ett mini-CRM för dina resor med ClickUps resplanerarmall.

ClickUps resplanerarmall erbjuder en centraliserad resedashboard som är särskilt utformad för personer som reser ofta.

Den har en sida-vid-sida-layout som gör att du kan logga och jämföra flera flygsträckor samtidigt med hjälp av fält som Avgångstid, Ankomsttid och Flygbolagskontakt.

Mallen spårar till och med olika flygbolag och flygscheman i en vy, så att resor med flera etapper inte går förlorade i virrvarret. Den inbyggda sektionen Transportdetaljer hjälper dig att planera exakta transportmedel, upphämtningstider och avgångs-/ankomstplatser.

📌 Perfekt för: Ensamresenärer och digitala nomader som söker ett omfattande verktyg för att organisera resmål, budgetar och dagliga aktiviteter.

🤝 Vänlig påminnelse: Boka boende med tvättmaskin, särskilt på längre resor. Packa lätt och fräscha upp dig halvvägs genom resan.

4. ClickUp-mall för reseplanering

Få en gratis mall Håll dina resplaner synliga och redigerbara med ClickUps resplanerarmall.

Att koordinera en resplan kan bli komplicerat när du måste ta hänsyn till matstopp, aktivitetsidéer, biluthyrning och hotellbyten.

ClickUps resplanerarmall skissar upp hela din resplan. Till skillnad från andra mallar fokuserar denna mall på upplevelser, med fält för Måste köpa, Matalternativ och Aktivitetstyp, vilket gör den idealisk för privata resor.

Mallen innehåller fem olika vyer, såsom Reseguide och Aktivitetstavla, så att du kan växla mellan din resplan och planerade aktiviteter för varje dag.

Behöver du ändra planerna mitt under resan? Dra och släpp på tavlan eller uppdatera din anpassade status (klar, avbokad, inte påbörjad) för att justera i farten.

📌 Perfekt för: Förstagångsresenärer eller de som planerar korta resor och behöver en enkel mall för att planera de viktigaste delarna av resan.

📖 Läs också: Exempel på professionella frånvaromeddelanden

5. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Få en gratis mall Hantera stora och små evenemang med ClickUps mall för evenemangsplanering.

ClickUps mall för evenemangsplanering samlar alla aspekter av evenemangshantering på ett ställe, inklusive bokning av lokal, aktivitetsprogram och logistik inför evenemanget.

De dedikerade listorna för förberedelser inför evenemang, fakturering, aktiviteter och faciliteter, som alla innehåller fördefinierade fält för budgetstatus, betalningsstatus och till och med förloppsindikatorer, gör att de sticker ut.

Denna mall för evenemangsplanering låter dig också dra och släppa objekt i en ClickUp-tavla för att visuellt prioritera uppgiftsinställningar tillsammans med en kalendervy i realtid som visar alla deadlines.

📌 Perfekt för: Evenemangskoordinatorer och arrangörer som hanterar flerdagarsevenemang och behöver schemalägga sessioner, talare och logistik.

6. ClickUp-mall för konferensagenda

Få en gratis mall Få klarhet i sessioner och möten med ClickUps mall för konferensagenda.

När du planerar en konferens börjar du med en gedigen plan, men snart har du att göra med sista minuten-byten av talare, överlappande sessioner och förvirrade deltagare. ClickUps mall för konferensagenda hanterar dessa förändringar utan att du behöver bygga om hela schemat.

Du hittar en Sessionsvy som visuellt grupperar uppgifter i morgon-, paus-, eftermiddags- och kvällsspåren, perfekt för evenemang i flera etapper.

Använd Rumets läge och Sessionstyp som anpassningsbara fält för att undvika dubbelbokningar eller kolliderande agendor. Kombinera det med Schemavyn för exakt tidsplanering och Aktivitetslistan för operativa detaljer, så har du ett fullständigt kartlagt konferensflöde på några minuter.

📌 Perfekt för: Konferensplanerare och deltagare som behöver en detaljerad agenda för att navigera mellan sessioner, talare och nätverksmöjligheter.

7. ClickUp-mall för semesterchecklista

Få en gratis mall Håll din reseplanering enkel och visuell med ClickUps mall för semesterchecklista.

Packningspaniken smyger sig alltid på precis när du är på väg att koppla av. ClickUps mall för semesterchecklista sätter stopp för detta kaos genom att ge dig en tydlig översikt över vad som fortfarande återstår och hur många saker du behöver för varje resa. Använd anpassade statusar som Att köpa, Packa och Packat för att hålla koll på vad som återstår att packa eller stoppa i resväskan.

Behöver du olika utrustning för stranden, bilresan och campingen? Fältet Semesterresor visar exakt vilka saker som ska packas ned. Fältet Antal ser till att du inte hamnar med bara en strumpa eller fem onödiga jackor. Det grupperar till och med allt under Typ (som Kläder), så att du kan packa smartare.

📌 Perfekt för: Resenärer som vill vara säkra på att de packar allt nödvändigt och slutför alla förberedelser inför resan, för att minimera stressen i sista minuten.

📮 ClickUp Insight: Mindre än 5 % av deltagarna i vår senaste undersökning arbetar aktivt mot stora livsmål – som att köpa ett hus, resa jorden runt eller starta ett företag. Varför? För att dessa stora drömmar ofta känns för överväldigande eller avlägset för att man ska kunna börja planera för dem. 🔭 Med ClickUps mall för livsplanering eller mall för årliga mål kan du förvandla dina långsiktiga drömmar till konkreta steg. Dela upp dina mål i delmål, visualisera dina framsteg över månader eller till och med år med tidslinjevyn och håll dig på rätt spår med tydliga deadlines. Förvandla det där ”någon gång” till en handlingsplan!

8. ClickUp-mall för semesterplanering

Få en gratis mall Planera teamets ledighet och semestrar bättre med ClickUps mall för semesterplanering.

Att spåra bleisure-resor borde inte kräva en labyrint av kalkylblad eller fram- och återgående meddelanden. ClickUps mall för semesterplanering fokuserar på individer och spårar vem som är borta och när inom olika avdelningar.

I Employee Master List View visas allas ledighetsplaner i en enda rullbar lista. Behöver du se mönstren för sommarledigheten? Med de anpassade fälten som är uppkallade efter månader (som APR, JUL, DEC) kan du märka ledighetsperioder per anställd så att du direkt kan filtrera vem som tar ledigt vilken månad.

Och om du samordnar flera team ger avdelningstabellvyn en kategoriserad uppdelning som gör överbokningar nästan omöjliga.

📌 Perfekt för: HR-avdelningar och teamchefer som spårar anställdas semesteransökningar och scheman för att upprätthålla en balanserad verksamhet.

9. ClickUp-mall för semesterplanering

Få en gratis mall Hantera semesterlogistiken enkelt med ClickUps semesterplaneringsmall.

ClickUps mall för semesterplanering är ett specialutvecklat verktyg som ger dig en tydlig överblick över vem som är ledig, när och varför. Den kategoriserar varje förfrågan med hjälp av semesterkategori (officiell semester vs. ledighet) och semestertyp (betald eller obetald), så att du omedelbart vet vilken typ av ledighet som registreras.

Den verkliga fördelen ligger i de anpassningsbara statusarna som Granskar, Avvisad eller Avbokad, som spårar statusen för varje förfrågan.

Planerar du över flera avdelningar? Fälten Avdelning och Månad hjälper dig att upptäcka överlappningar innan de orsakar problem. Och med Lista över semesteransökningar och Lista över semesterledigheter visas alla detaljer i överskådliga, sorterbara listor.

📌 Perfekt för: Enskilda personer och familjer som organiserar semesteraktiviteter, måltider och evenemang och vill ha en festlig och välkoordinerad säsong.

📖 Läs också: Barcelona för digitala nomader

10. ClickUp-mall för resebyråer

Få en gratis mall Organisera och hantera kundbokningar med ClickUps resebyråmall.

ClickUps resebyråmall använder ett omfattande arbetsflöde med 21 anpassningsbara statusar (som Möjligt, Pågående, Granskning, Avslutat) för att spåra varje kunds resa från förfrågan till uppföljning efter resan. Denna detaljnivå är perfekt för planering som kräver mycket kontakt, särskilt om du hanterar flera destinationer eller tjänsteleverantörer för varje bokning.

Fältet Plats lägger till viktig reseinformation direkt i ditt arbetsflöde så att du kan hantera ditt distansarbete och dina resor. Du kan visa allt i format som passar din arbetsstil, inklusive Kartvy för att visualisera resvägar och Tidslinjevy för att omedelbart upptäcka överlappningar eller förseningar.

📌 Perfekt för: Resebyråer och researrangörer som hanterar flera kunders resplaner, bokningar och kommunikation i en organiserad arbetsmiljö.

💡 Proffstips: Ladda ner Google Maps offline innan du lämnar Wi-Fi. Glöm inte att sätta markeringar på viktiga platser som boende, tunnelbanestationer och favoritkaféer.

Gå bortom resplaner med ClickUp

Notions resemallar är utmärkta resurser för att snabbt komma igång med reseplaneringen. De är enkla, flexibla och perfekta för att samla idéer och resplaner på ett och samma ställe.

Men när dina planer blir mer komplexa behöver du ClickUp för att underlätta ditt liv. Dess helt anpassningsbara resemallar håller dina planer organiserade och kan hantera komplexa detaljer. Dessutom, med dess automatisering och integrationer, spenderar du mindre tid på att hantera och mer tid på att njuta av förväntningarna inför din resa.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✈️