Hur man arbetar på distans och reser

Vem vill inte kliva in i Elizabeth Gilberts skor och äta, be och älska sig igenom världen? Det enda hindret? Gilbert fick 200 000 dollar för att förverkliga sin dröm, och om du inte har en välvillig mecenat måste du finansiera din resa genom att arbeta på distans.

Digitala nomader är människor som arbetar på distans för att se världen. De är skickliga på att arbeta var som helst, vet hur man använder teknik för distansarbete och har utmärkt kontroll över sina finanser.

I teorin ser deras livsstil fantastisk ut. Och med ökningen av verktyg för distanssamarbete och arbetsplatser i den post-COVID-världen är det mer uppnåeligt än någonsin.

Om du planerar att byta ut ditt skrivbord mot ett strandbord och stabilitet mot äventyr måste du först ta itu med fallgroparna. Du vill ju inte bli strandsatt på en avlägsen ö utan internet eller pengar!

I den här artikeln förklarar vi hur du kan arbeta på distans och resa, samt vilka tekniker du behöver för att lyckas.

Konceptet att arbeta på distans under resor

Digitala nomader är i allmänhet egenföretagare, entreprenörer, frilansare eller distansanställda.

Enligt en rapport från SafetyWing angav cirka 75 % av digitala nomader pandemin som den största anledningen till att de började arbeta på distans. Och 90 % av dem rapporterade en ökning i produktivitet.

Att distansarbete blivit vanligare har också uppmuntrat traditionella anställda att lämna sina kontor. Företag idag vet att människor värdesätter flexibilitet på arbetsplatsen, och att låta dem arbeta varifrån som helst är ett av de bästa sätten att hålla anställda engagerade.

Enligt Nomad List arbetar 40 % av distansanställda heltid, vilket utgör den största gruppen bland digitala nomader.

Om du har turen (och modet) att kunna flytta runt och digitalisera din frilansverksamhet behöver du först en plan. För något så karriärbestämmande som distansarbete kan du inte förlita dig på Elizabeth Gilberts impulsivitet.

Bestäm först var du vill vara. Länder har ofta olika lagar för visum för digitala nomader, men du bör också ta hänsyn till ekonomiska och kulturella faktorer, säkerhet, infrastruktur och skatter.

Om du är anställd med ett distansarbete bör du noggrant granska företagets mobilitetspolicy och diskutera ditt beslut med din chef. När du väl har gett dig iväg är det osannolikt att du kommer att besöka kontoret på ett tag, så sätt upp gränser och kommunicera med ditt team därefter.

Det finns många digitala nomader som återvänder till sina kontor efter ett misslyckat försök att arbeta från andra sidan världen.

I de flesta fall följde de inte bästa praxis eller använde verktyg för att lyckas med distansarbete. Om du vill bli en framgångsrik digital nomad är här några viktiga saker att komma ihåg:

1. Använd en pålitlig internetanslutning

Som distansarbetare är internetuppkopplingen din bästa vän. Se till att din distansarbetsplats har en snabb, säker och pålitlig internetuppkoppling under hela din vistelse. Många nomader väljer vackra kaféer och parker för sitt dagliga arbete, men offentligt WiFi utgör en stor säkerhetsrisk. Det lönar sig att ha en mobil hotspot som backup.

Skaffa ett bra VPN som hjälper dig att dölja din trafik och låsa upp geografiskt begränsat innehåll. Det är bättre att välja en särskild arbetsplats som är avsedd för distansarbete så att du kan arbeta utan avbrott.

Ekonomin kan snabbt bli osäker i ett främmande land, så du bör inte kompromissa med ditt arbete. Och det leder oss till nästa punkt.

2. Skapa en resevänlig arbetsplats

När du arbetar på distans och reser måste du vara öppen för förändringar. Men alla känner sig inte lika produktiva i snabbt föränderliga situationer. Du bör tänka ut och organisera en resevänlig arbetsplats som hjälper dig att hålla fokus, oavsett tidszon.

Reseklara arbetsplatser måste vara lätta, minimalistiska och personliga.

För att minimera röran, välj en lätt bärbar dator med längre batteritid, en extra powerbank, USB-minnen och en USB-hubb. Använd sedan ett hopfällbart skrivbord och en bärbar datorhållare för att ansluta till Zoom-samtalet på några sekunder. Från en dagbok till kuddar med ryggstöd – forma din arbetsplats så att du känner dig bekväm och trivs.

3. Inför strategier för långsam resande

När du besöker en plats, se till att du kommer tillrätta och njuter av all dess kultur och skönhet. Att bocka av resplaner som en turist kommer bara att göra dig utmattad och distraherad. Behandla istället varje destination som en arbetsresa och njut av den lokala kulturen i all sin autentiska prakt.

Långsam resa gör att du kan uppleva en plats sanna identitet och spara pengar genom att använda lokala boenden och resalternativ. Det är också bra för balansen mellan arbete och privatliv.

Om du till exempel är på Bali kan du prova att bo i delade boenden, boka hållbara resor och köpa lokala produkter. Som man brukar säga: var en resenär, inte en turist.

4. Sätt gränser och förväntningar på jobbet

När du är fri att göra vad du vill måste du också ta hand om allt. Att resa till okända platser kan vara överväldigande, och det kan påverka distansarbetare.

Se till att du och ditt team är överens om förväntningar och arbetstider. Om du befinner dig i en annan tidszon, diskutera dina arbetstider med teamledare/kunder så att du inte får mötesinbjudningar under udda tider. Om du inte sätter upp gränser och låter distansarbetet styra dina resplaner kommer du inte att kunna njuta av den digitala nomadlivsstilen.

5. Upprätthåll god sömnhygien

Att se världen tar på krafterna. Din själ må bli berikad, men din kropp behöver tillräcklig vila mellan arbete och resor.

Det kanske inte slår så hårt i tryggheten hemma, men trötthet är en av de viktigaste orsakerna till att människor avbryter sin nomadiska resa. Prioritera din sömn och fokusera på din kropp. Inkludera många aktiviteter, en hälsosam kost och regelbundna hälsokontroller. Att bli sjuk på avlägset håll tar verkligen glansen av resandet.

Ett sätt att förebygga utbrändhet är att använda ett verktyg som ClickUps programvara för projektledning för distansarbetande team. Det är ett digitalt hjärna för alla dina projekt, scheman, administrativa uppgifter och reseplanering!

ClickUps produktivitetsfunktioner hjälper dig att organisera dina uppgifter, planera ditt schema och kommunicera med andra distansanställda. Du kan utnyttja dessa funktioner maximalt genom att dela upp dina processer i tre delar: projektledning, samarbete och resursfördelning.

Projektledning

Med ClickUp Tasks kan du redigera och anpassa uppgiftsstatus, ställa in prioritetsnivåer och lägga till sammanhang och länkar för effektiva arbetsflöden.

För frilansare som arbetar med flera kunder samlar Kanban-visualiseringen i ClickUps Board View alla projekt. Dessa verktyg för distansarbete är särskilt användbara för digitala nomader som måste ha koll på flera saker samtidigt.

Gruppera uppgifter efter status i ClickUp Board View och få översikt över flera projekt på ett ögonblick.

Samarbeten

Entreprenörer som arbetar med teammedlemmar på distans kan använda ClickUp Docs för att skapa en kunskapsbas, samarbeta kring åtgärdspunkter och organisera wikis och resurser i en centraliserad Docs Hub.

Du kan samarbeta och redigera dokument i realtid med dina kollegor (och kunder) och kommunicera med hjälp av kommentarer för att hålla dig uppdaterad. Om du tror att feedbacken blir bättre i form av en skärminspelning kan du använda ClickUp Clips för att dela korta förklarande videoklipp.

Samarbeta med kollegor, kunder och andra intressenter på distans tillsammans med ClickUp Docs.

Resursfördelning

Nomadlivet kräver att man ibland utvärderar sina framgångar. Det kan du enkelt göra med ClickUp Goals! Sätt upp tydliga mål, håll projektets tidsplaner och hantera alla dina personliga och professionella mål på ett och samma ställe. Det hjälper dig att fördela resurserna på ett sätt som ökar din produktivitet.

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera arbetsbelastning, arbetsförlopp, ekonomi osv. Med realtidsdata i lättförståeliga staplar, grafer och andra diagram kan du fatta mer välgrundade beslut om din arbetsbelastning och dina resplaner.

Dela upp dina projekt i hanterbara mål, lägg till deadlines och håll koll på framstegen med hjälp av ClickUp Goals.

AI-automatisering

Om du vill minska manuellt arbete är ClickUps AI-copilot, ClickUp Brain, den assistent du behöver.

Funktioner som att svara på meddelanden med AI, omvandla röstanteckningar till transkriptioner, stavningskontrollera dina skriftliga dokument, sammanfatta mötesanteckningar och eliminera skrivkramp är några av de förbättringar av arbetskvaliteten som du kan njuta av med ClickUp Brain.

Den tid du sparar kan du använda till att utforska staden och samla reseupplevelser.

Spara tid genom att skriva dina e-postmeddelanden, projektbeskrivningar och blogginlägg med ClickUp Brain.

När du använder ClickUp som ditt digitala huvudkontor kan du resa lätt och fokusera på det som är viktigt.

Förutom att själv övergå till distansarbete kan du också uppmuntra dina teammedlemmar att göra detsamma. ClickUps mall för distansarbetsplan kan vara en utmärkt resurs här. Den är idealisk för entreprenörer med ett team som stöder deras verksamhet eller soloprenörer som expanderar till byråmodellen.

Ladda ner den här mallen Samla distansarbetande team under ett tak och förenkla verksamheten med ClickUps mall för distansarbetsplan.

Du kan kategorisera uppgifter baserat på team, prioritet, ansvarig, förfallodatum, mål och mer. Med detta ramverk till hands kan du:

Upprätthåll en sammanhängande struktur för din affärsverksamhet även när du arbetar på distans, även om teammedlemmarna befinner sig på olika platser.

Fastställ tydliga roller, ansvarsområden och förväntningar för ditt distansarbete

Kontrollera projektets framsteg och identifiera eventuella flaskhalsar.

Organisera all arbetsrelaterad information i ett samlat dokument så att alla är på samma sida.

Ställ in anpassade statusar och fält för att fånga nyanserna i dina projekt korrekt, så får du en mall som passar perfekt in i ditt arbetsflöde. Med tydlig insyn i de olika rörliga delarna av ditt företag kan du utvärdera medarbetarnas prestationer och se till att alla är i linje med avdelningens/organisationens mål.

Övervinna utmaningarna med distansarbete och resor

Nu när du känner till några bästa metoder och verktyg för distansarbete som gör din nomadiska resa givande är det viktigt att känna till utmaningarna och hur du kan övervinna dem.

Minska utmaningarna med tidszoner

Om du övergår till en digital nomadlivsstil kan tidszonsskillnader bli ett ständigt problem – om du inte använder ett VPN.

Med hjälp av ett verktyg som NordVPN kan du anpassa din virtuella plats efter ditt teams tidszon. Detta underlättar schemaläggningen och säkerställer att du är tillgänglig under viktiga tider, oavsett var du befinner dig.

Du kan delta i morgonmöten från ett livligt kafé i Paris (GMT+1) eller samarbeta med kollegor på en strand i Bali (GMT+7). Skillnaden i tidszoner kommer inte att vara något hinder.

Men en VPN är mer än bara tidsresor. NordVPN:s servrar ger snabb och obegränsad internetåtkomst så att du kan fokusera på arbetet när det behövs. Den skyddar också din internetanslutning på öppna coworking-kaféer eller okända Wi-Fi-nätverk. Detta säkerställer att dina data förblir privata och skyddade när du arbetar på distans.

Förbered dig på förändringar

Du tar kontroll över ditt liv, vilket innebär att du kommer att möta många nya omständigheter. Nyckeln är att ha en stabil bas när det gäller arbetsplats, boende och mat.

Lyxhotell är lockande, men överväg mysiga hemvistelser som erbjuder en mer lokal upplevelse. Det kan spara pengar och låta dig fördjupa dig i kulturen. Du kan också få hjälp av lokalbefolkningen när du handlar mat eller besöka lokala bondemarknader för färska råvaror.

Hitta en bra samarbetsplats med bekvämligheter som höghastighetsinternet och bekväma arbetsstationer. Det är också ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med andra distansarbetare och skapa en gemenskapskänsla när du är på resande fot.

Så länge du följer grunderna och tar hand om din hälsa kommer du att förbättra ditt liv och uppleva glädjen i att leva som nomad.

Skapa en rutin för distansarbete när du är på resande fot

Det första du bör göra när du arbetar på distans är att fastställa en regelbunden väcknings- och sänggåendetid. Detta hjälper dig att reglera din biologiska klocka och gör att du känner dig utvilad och fokuserad under hela arbetsdagen. Utveckla en lugnande morgonritual, oavsett om det är genom meditation, dagboksskrivande eller en rask promenad, för att komma igång med dagen på ett lugnt sätt.

När du har ett fast morgonritual kan du strukturera din dag bättre med tidsblock för distansarbete. Du kan använda verktyg som ClickUp för att skapa och underhålla dagliga scheman, prioritera uppgifter och sätta upp realistiska mål. Detta hjälper dig att hålla ordning och förhindrar att du känner dig överväldigad av din arbetsbelastning.

Se till att avsätta tid för lärande och utveckling samt fysiska aktiviteter som vandring, yoga eller gymträning för att må bra och undvika utbrändhet.

Hur man blir en digital nomad

Att byta till distansarbete är ett stort steg, men med rätt inställning kan det vara otroligt givande. Här är några tips som hjälper dig att komma igång på rätt sätt:

Börja med grunderna: Se till att ditt jobb stödjer distansarbete. Prata med din arbetsgivare eller dina kunder om dina planer och se till att du har rätt Se till att ditt jobb stödjer distansarbete. Prata med din arbetsgivare eller dina kunder om dina planer och se till att du har rätt digitala verktyg och resurser för att kunna arbeta varifrån som helst.

Planera din ekonomi: Resor och distansarbete kan vara oförutsägbara, så det är viktigt att ha en ekonomisk buffert. Budgetera för saker som resekostnader, boende och oförutsedda utgifter. En reseförsäkring är ett måste, liksom en reservfond som kan täcka dina utgifter i minst tre till sex månader.

Välj din första destination med omsorg: Börja med en plats som har pålitligt internet, en stödjande gemenskap av digitala nomader och överkomliga levnadskostnader. Platser som Bali, Chiang Mai och Lissabon är perfekta för nybörjare.

Packa smart: Mindre är mer. Ta bara med det nödvändigaste, såsom högkvalitativ teknisk utrustning och mångsidiga kläder. Kom ihåg att du alltid kan köpa saker under resan.

Håll ordning: Håll en rutin för att hantera ditt arbete och din resplan. Använd projektledningsprogramvara som ClickUp för att hålla koll på dina uppgifter och deadlines. Ha också ett Håll en rutin för att hantera ditt arbete och din resplan. Använd projektledningsprogramvara som ClickUp för att hålla koll på dina uppgifter och deadlines. Ha också ett reshanteringsverktyg till hands för att optimera din resa utifrån dina scheman.

Håll kontakten: Att vara borta från hemmet och de människor du har känt hela livet kan kännas ensamt. Bygg upp ett nätverk av andra digitala nomader som kan hålla dig sällskap. Gå med i online-communityn (som Att vara borta från hemmet och de människor du har känt hela livet kan kännas ensamt. Bygg upp ett nätverk av andra digitala nomader som kan hålla dig sällskap. Gå med i online-communityn (som Remote Year och Nomad Cruise ), delta i möten och överväg att använda kontorshotell för att träffa likasinnade människor.

Utsikterna till distansarbete är spännande, men som med det mesta i livet måste du ha tålamod för att kunna uppleva den glädje och frihet det ger. Det kommer att finnas dagar när du känner för att springa tillbaka till ditt bekväma hem, men när du väl har fått kläm på det och lärt dig att balansera arbete och resor kommer du att njuta av det.

Börja din resa som digital nomad med ClickUp

Kan du tro att en undersökning av digitala nomader visade att 48,3 % av dem har barn under 18 år? Ja, det är aldrig för sent att prova detta!

Att bli en digital nomad är en resa som är värd att göra. Så länge du känner till riskerna, utmaningarna och de bästa sätten att lyckas som distansarbetare bör du kunna leva ditt liv som du har tänkt dig.

Plattformar för distansarbete som ClickUp integreras enkelt med ditt arbete för att hålla dig på rätt spår, hjälpa dig att få en överblick över långsiktiga mål och låta dig justera KPI:er för att nå dina mål. Om du följer stegen ovan blir du kanske inte lika känd som Elizabeth Gilbert, men det blir lättare att uppnå en hälsosam balans mellan arbete och privatliv när du arbetar på distans.

Kom igång med ClickUp redan idag!