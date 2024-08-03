10 tips för att kombinera arbete och fritid på din bleisure-resa

400 miljoner. Det är antalet långdistansaffärsresor som företagsresenärer från USA gör under ett år. Det är tydligt att affärsresandet har återhämtat sig helt från den pandemirelaterade nedgången!

Men här är något du kanske inte vet: I nästan 60 % av dessa resor lade de anställda till PTO eller semesterdagar för att ge sig själva lite ledig tid före eller efter arbetsresan. Det gamla ordspråket om att inte blanda arbete med nöje verkar inte gälla här, eftersom bleisure-resor är en växande trend över hela världen.

Bleisure, bokstavligen en kombination av "business" och "leisure", är den blandade resetrenden som har fått globala företag och reseföretag att sitta upp och ta notis. Om du ännu inte har planerat en bleisure-resa för dig själv, läs vidare för att lära dig mer om trenden. Vi delar också med oss av några tips för att få ut det mesta av en blandad resa och sätt att övervinna några av de typiska fallgroparna som du kan stöta på med denna typ av resor. 🧳

Vad är bleisure-resor?

Termen ”bleisure-resa” avser alla resor där affärsresenärer kombinerar affärs- och fritidsresor. Bleisure-alternativ kan vara allt från en weekend som läggs till en affärsresa i en närliggande stad till några extra semesterdagar som ingår i långa affärsresor. För platsoberoende arbetstagare kan det till och med vara en längre vistelse någonstans med en blandning av externa möten och fritid.

Har du någonsin rest till en konferens och förlängt din vistelse med en dag eller två för att koppla av? Eller har din partner anslutit sig till dig i slutet av resan för att utforska staden under helgen? Då har du varit en bleisure-resenär!

Och du är inte ensam. Affärs- och fritidsresor fortsätter att blandas i allt högre grad, och 35 % av alla bokningar av affärsresor inkluderar nu en helg.

Varför är bleisure-resor så populära?

Under åren efter pandemin har gränserna mellan arbete och privatliv blivit betydligt mer suddiga, särskilt för personer som arbetar på distans. Trenden att arbeta varifrån som helst har visat människor att det är möjligt att framgångsrikt kombinera arbete och nöjesresor. Begreppet balans mellan arbete och privatliv ersätts av integration mellan arbete och privatliv. Yngre nykomlingar på arbetsmarknaden är särskilt tydliga med sina förväntningar på sin arbetsplats i detta avseende.

Arbetsgivarna börjar också förstå detta. Att underlätta bleisure-resor hjälper företag att tillgodose sina anställdas behov och signalera vikten av anställdas välbefinnande i sin arbetskultur. Dessutom drar de nytta av att ha gladare och mer engagerade medarbetare. Å andra sidan får de anställda mer tillfredsställande arbetsresor genom att lägga till fritidsaktiviteter.

Det är en win-win-situation för alla. ✨

Låt oss titta på några specifika fördelar med bleisure-resor för affärsresenärer:

Att kombinera arbete med fritid – utan att spendera lika mycket som på en separat semester – gör medarbetarna nöjda och förbättrar deras arbetsglädje.

Att inkludera lite ledig tid på arbetsresor hjälper till att minska stress och förbättra produktiviteten.

Resor och exponering för olika kulturer och platser bidrar till att stödja deras personliga utvecklingsmål .

Det gör det möjligt för anställda att bättre balansera sitt arbete och sina personliga åtaganden.

Att anamma bleisure-resor som policy erbjuder också tydliga fördelar för organisationer:

locka talanger (särskilt generation Z). Policyer som möjliggör och stöder flexibilitet på arbetsplatsen hjälper till att(särskilt generation Z).

Bleisure-resor kan minska utbrändhet och sjukfrånvaro bland anställda och förbättra personalens allmänna välbefinnande .

När människor trivs på jobbet får företagen bättre personalbehållning .

Högre produktivitet och nöjdare medarbetare bidrar till bättre resultat för företaget som helhet.

Okej, då delar vi med oss av några bleisure-resetips som kan hjälpa dig att planera en perfekt blandad resa nästa gång du flyger iväg.

10 tips för att få ut det mesta av din nästa resa

Så här kan du kombinera dina arbetsrelaterade resor med lite personlig tid på ett effektivt sätt:

1. Planera din resa strategiskt

Noggrann planering och förberedelse kan hjälpa dig att få ut det mesta av din resa.

Försök att inkludera en helg i dina resedatum. Alternativt kan du lägga till en eller två nätter före din affärsresa för din fritidsresa.

Se om du kan planera din fritid på dagar med låg efterfrågan , vilket kan hålla nere kostnaderna.

Förboka specialaktiviteter eller turer med begränsat antal platser, till exempel konsertbiljetter.

Leta efter lokala attraktioner i närheten av din vistelseort. Även om du inte kan förlänga din vistelse kanske du har en eftermiddag eller kväll ledig för att utforska området på egen hand.

Utforska möjligheten att prova kända lokala restauranger under måltider med kollegor eller till och med för att träffa affärskontakter.

Ladda ner den här mallen

Visste du att ClickUp erbjuder en rad mallar för reseplanering och resplaner?

2. Undersök din destination i förväg

Eftersom arbetsresor oftast är korta, vänta inte tills du är på plats med att undersöka fritidsaktiviteter. Förbered dig i förväg och tänk på dessa undersökningsknep:

Be lokala partners eller kollegor som reser ofta om reseråd .

Hitta resforum och Facebook-grupper där du kan ställa frågor om din destination.

Följ kreatörer, bloggar, poddar eller hashtags som är relevanta för din resa.

Gör dig medveten om lokala seder och etikett

Kolla om det finns lokala evenemang, kulturella upplevelser eller festivaler som äger rum under din resa.

3. Leta efter möjligheter till mellanlandningar

Ska du flyga på affärsresa? Många flygbolag låter dig lägga till en mellanlandning i deras knutpunkt om du reser genom. Om du flyger med Emirates kan du till exempel göra en mellanlandning i Dubai, Iberia låter dig stanna i Madrid i några dagar och Air France och KLM ger dig möjlighet att göra mellanlandningar i Paris respektive Amsterdam.

Mellanlandningar är ett utmärkt tillfälle att njuta av en kort stadsresa före eller efter din affärsresa. Ibland kan du till och med hitta bra paketerbjudanden för mellanlandningar från flygbolaget, så gör din research.

4. Hitta sätt att spara pengar

Eftersom du själv betalar för den privata delen av resan är vi säkra på att du uppskattar några tips för att spara pengar. Här kommer de:

Om din fritidsresa inkluderar flyg, överväg att flyga från en alternativ flygplats . Du kan spara på flygbiljetter och flygplatstransfer, och dessutom blir det mindre stressigt än på en överfull stor flygplats.

Prenumerera på resesajter som erbjuder reserbjudanden , sök efter säsongserbjudanden hos hotellkedjor och fråga ditt företags hotell om de kan ge dig ett bra pris för fritidsdelen av din resa.

Utnyttja alla lojalitetsprogram från flygbolag eller hotell och kreditkortsbonusar som du har tillgång till.

Använd kollektivtrafiken när det är praktiskt. Det är billigare än taxi, mer klimatvänligt och ett utmärkt sätt att fördjupa sig i den lokala atmosfären. Många städer har flerdagarsbiljetter som kan spara pengar på tunnelbana, lokala bussar och så vidare.

Överväg billigare boende som Airbnb eller lägenheter för fritidsdelen av din resa.

Varje stad erbjuder gratis aktiviteter och upplevelser, till exempel gratis vandringsturer och öppet hus på museer. Gör din research och hitta något som du skulle tycka om.

Förutom att hjälpa dig spara pengar kan reseappar och olika verktyg också hjälpa dig att planera och organisera din resa bättre. Här är några som vi tycker är särskilt användbara:

Reshanteringsappar som TripIt sammanställer automatiskt din resplan utifrån bekräftelsemejl i din inkorg.

Resplaneringswebbplatser som Expedia, Booking.com och andra kan hjälpa dig att söka efter reserbjudanden och jämföra priser.

Verktyg som Expensify hjälper dig att skanna dina resekvitton och rapportera dina resekostnader .

Med Pocket och liknande appar kan du spara researikter , videor och webbsidor för senare bruk.

Appar för samåkning som Lyft, Uber, BlaBlaCar osv. är praktiska alternativ till taxi.

Recensionsappar som TripAdvisor, Yelp osv. visar recensioner av restauranger, hotell och sevärdheter.

Produktivitets- och arbetshanteringsverktyg som ClickUp kan hjälpa dig att smidigt hantera både arbete och privata ärenden.

6. Packa effektivt

Det här kan vara knepigt om du inte har gjort det tidigare. Du packar i princip för två olika typer av resor, men naturligtvis vill du inte sluta med en massa incheckat bagage. Så här gör du som ett proffs:

Packa mångsidiga plagg som fungerar både i affärssammanhang och på fritiden. Till exempel kan ett par snygga byxor kombineras med en skjorta för jobbet och med en t-shirt för att gå ut.

Om du tar med separata kläder för dina arbets- och fritidsresor, packa dem separat så att du kan öppna den relevanta delen av din väska efter behov.

Använd packningskuber för att utnyttja utrymmet i ditt bagage maximalt och samtidigt hålla ordning.

Istället för att ta med en laddare för varje enhet kan du prova en multifunktionell laddare med USB-portar.

7. Träffa lokalbefolkningen för en autentisk upplevelse

Vi rekommenderar att du planerar in några äkta lokala upplevelser så att du kan lära känna din nya destination bättre. Här är några enkla sätt att träffa lokalbefolkningen och lära dig mer om platsen du besöker:

Anmäl dig till en kurs – matlagning, konst, yoga, vad du än är intresserad av

Delta i evenemang som anordnas av lokala coworking-utrymmen, restauranger etc.

Prova sociala nätverksappar för resenärer som Meetup, Couchsurfing osv.

Häng på coworking-platser eller intressanta kaféer

Utforska appar som möjliggör kontakter med lokalbefolkningen, såsom Airbnb Experiences, WithLocals, EatWith, etc.

8. Planera och boka din vistelse noggrant

Om du inte flyger mycket är boendet oftast den största utgiften för den privata delen av resan. Här är några sätt att få ut mesta möjliga för pengarna:

Ge inte upp hotellet du bor på under affärsdelen av resan. Om det har ett bra läge , se om de är villiga att ge dig ett bra pris för att förlänga din vistelse.

Hotellpriserna är ofta billigare på helgerna i affärsdistrikten, så om din fritidsresa infaller på en helg, kolla priserna i affärsområdet.

För en kostnadseffektiv vistelse som också hjälper dig att komma i kontakt med lokalbefolkningen kan du överväga Airbnb.

9. Sluta med dina vanliga träningspass

Glöm det tråkiga gymmet på hotellet. Leta istället efter andra roliga aktiviteter som du kan göra för att hålla dig i form samtidigt som du upplever det lokala området:

Sök upp en lokal löp-/vandrings-/klätterklubb och gå med i den under din vistelse.

Gå på vandringsturer som hjälper dig att få in dina steg samtidigt som du lär dig roliga saker om staden.

Kolla in lokala gym eller utomhusaktiviteter – det är också ett bra sätt att träffa nya människor.

10. Lär dig språket och kulturen

Nej, du behöver inte bli flytande i något av språken, men några fraser och en grundläggande förståelse för kulturella normer kommer att göra din reseupplevelse rikare. Här är några saker du kan prova, beroende på hur mycket tid du har och hur länge du ska resa.

Lär dig några viktiga fraser på det lokala språket (appar som Duolingo och Babbel är praktiska).

Ladda ner en översättningsapp som du kan använda när du inte hittar rätt ord.

Kolla in populär lokal musik, filmer eller till och med TV-program för att få en inblick i den lokala popkulturen.

Läs på om valuta, dricksnormer, viktiga lokala seder och så vidare.

Utmaningar med bleisure-resor och hur du löser dem

Som allt annat som är värt att göra har bleisure-resor sina egna utmaningar. Låt oss titta på några av dessa och hur du kan hantera dem.

Innan resan

Här är några möjliga problem som du kan stöta på när du planerar en bleisure-resa, samt våra förslag på hur du kan lösa dem:

Utmaning: Att få godkännande från din arbetsgivare

Det är inte alla företag som har policyer som tillåter eller underlättar bleisure-resor. Om ditt företag inte har det kan du behöva anstränga dig lite extra för att övertyga dem.

Lösning: Skapa och presentera en tydlig plan för din chef som visar hur du tänker uppfylla alla dina arbetsmål med hjälp av verktyg för distanssamarbete. De måste vara säkra på att din privata resa inte kommer att påverka arbetet. När du presenterar din plan, glöm inte att lyfta fram de potentiella fördelarna med en blandad resa, till exempel högre produktivitet.

Skapa specifika mål och följ deras framsteg enkelt med ClickUp Goals.

Utmaning: Att balansera arbete och fritid i resplanen

Det kan vara svårt nog att hantera en resa, och den här är en blandning av två. Du måste ta itu med två uppsättningar resplaner, bokningar och att göra-listor.

Lösning: Organisera din affärs- och privatresa med hjälp av en planeringsapp eller ett planeringsverktyg. Gör en lista över alla dina uppgifter och prioritera arbetsuppgifter som måste göras och fritidsaktiviteter som du inte får missa.

Spåra arbetsmöten och uppgifter tillsammans med personliga att göra-listor i en ClickUp-kalender

Utmaning: Budgetera för personliga utgifter

Din arbetsgivare täcker de flesta av dina utgifter för affärsresan, men du får betala för fritidsdelen själv och måste ha en separat budget för dessa utgifter. Det kan vara svårt att hålla balansen och se till att inte tappa bort viktiga kvitton och räkningar.

Lösning: Utöver de pengasparande tipsen i föregående avsnitt kan du överväga att leta efter paketpriser på hotell så att du kan förlänga din vistelse där för din privata resa till ett bra pris. Sätt också upp en tydlig budget för privata dagar och håll koll på dina utgifter dagligen.

Under resan

Att kombinera arbetsaktiviteter med personlig ledighet kan vara utmanande, särskilt om du inte har gjort det tidigare. Här är några sätt som du kan få det att fungera medan du är på destinationen.

Utmaning: Att upprätthålla arbetsproduktiviteten

Arbete eller affärer är den främsta drivkraften bakom en bleisure-resa, så du måste se till att du balanserar arbete och fritid för att göra rättvisa åt båda delarna.

Lösning: Sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid och använd produktivitetsappar för att hålla fokus under arbetstiden. Prova produktivitetstekniker som tidsblockering och Pomodoro-tekniken för att få ditt arbete gjort på ett effektivt sätt. Se samtidigt till att du inte försöker göra för mycket – bygg in vilotid i din kalender.

ClickUp for Remote Teams hjälper dig och ditt team att hålla koll på allt, oavsett varifrån ni loggar in.

Här är en snabb översikt över vad du kan göra med ClickUp när du är borta från kontoret:

Utmaning: Växla mellan affärs- och fritidsläge

Om du arbetar på distans har du förmodligen redan kommit på detta. Alla andra måste brottas med en arbetsbaksmälla på sin fritid, och vice versa.

Lösning: Skapa en gräns mellan affärs- och fritidsaktiviteter genom en övergångsritual. Det kan vara något så enkelt som att lämna skrivbordet och byta kläder, meditera, ta en promenad osv.

Utmaning: Hantera akuta arbetssituationer under fritiden

Oförutsedda händelser kan inträffa, och en nödsituation eller ett kritiskt problem på jobbet kan göra att du blir överbelastad eller oåtkomlig.

Lösning: Ha en beredskapsplan för eventuella brådskande arbetsärenden. Samtidigt bör du informera dina kollegor om när du är tillgänglig. Håll de personer som behöver information om dina arbetsaktiviteter uppdaterade genom att dela din kalender eller resplan med dem. Om du inte arbetar under några vardagar bör du också ställa in en autosvarfunktion för när du är bortrest .

Utmaning: Att hålla reda på affärs- och privata utgifter

Detta är ett av de vanligaste problemen med blandade resor. Särskilt kontanta utgifter kan bli förvirrande eftersom du kanske inte kommer ihåg vad varje betalning gällde i efterhand.

Lösning: Använd om möjligt separata kreditkort för affärs- och privata utgifter, så att det inte finns någon risk att privata utgifter blandas ihop med jobbutgifter (och vice versa). Om det inte är möjligt, spara detaljerade kvitton och register dagligen så att du kan lämna in korrekta utgiftsrapporter när du kommer tillbaka.

Ladda ner den här mallen

ClickUps mall för utgiftsrapporter hjälper dig att hålla koll på alla dina utgifter. Registrera och kategorisera dina utgifter efter "arbete" och "personligt" för att underlätta rapporteringen.

Efter resan

Ja, det är sant att du också kan möta vissa utmaningar när du kommer tillbaka från din bleisure-resa. Här är några möjliga scenarier.

Utmaning: Jetlag påverkar återgången till det vanliga arbetet

Även vana flygresenärer kan ha svårt med detta, och om det inte hanteras på rätt sätt kan jetlag påverka dig i flera dagar efter resan. Detta påverkar din förmåga att koncentrera dig och arbeta produktivt.

Lösning: Vi rekommenderar att du bygger in en bufferdag i din plan, så att du får en dag att varva ner efter hemkomsten. Du kan också prova tekniker för att hantera jetlag (ljusexponering, fasta måltider, melatonin för att reglera sömnen).

Utmaning: Känner dig missnöjd med arbetet efter att ha upplevt fritid

Vi förstår dig. Särskilt om du arbetar på ett kontor är det svårt att motstå den frihet och omväxling som en blandad resa ger.

Lösning: Påminn dig själv om att vara tacksam för upplevelsen. Hitta också sätt att förlänga den trevliga upplevelsen genom att på något sätt inkludera den i ditt vanliga liv. Till exempel genom att laga en rätt som du lärde dig på resan eller följa ett träningsprogram som du upptäckte och tyckte om.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria onlineanteckningsblock.

Utmaning: Hantera kollegornas uppfattningar

Oavsett hur mycket arbete du får gjort under resan kommer det säkert att finnas kollegor som tror att du har slöat.

Lösning: Var öppen om resans syfte. Dela med dig av insikter som kan vara till nytta för teamet eller företaget.

Utmaning: Svårigheter att återanpassa sig till rutinerna

Efter semestern-depressionen är ett verkligt fenomen som du kan förutse efter att din fritidsresa är slut, och planera för.

Lösning: Påminn dig själv om ditt vanliga schema och återgå gradvis till det. Reflektera över och implementera positiva vanor eller insikter från din resa.

💡Proffstips: Skapa uppgifter i ClickUp i förväg för åtgärder efter resan, som att skicka in utgiftsrapporter eller skriva tackbrev, så att du inte behöver tänka på det när du kommit hem.

Hur kan bleisure hjälpa mot utbrändhet?

Genom att ge dig möjlighet att balansera dina arbetsuppgifter med personlig ledighet och återhämtning kan bleisure-resor hjälpa dig att undvika utbrändhet. Här är några konkreta exempel på hur det kan hjälpa:

Ombyte av miljö: Att arbeta på en ny plats och uppleva nya miljöer och människor kan stimulera kreativiteten och ge dig ny inspiration.

Arbetsglädje: Möjligheten att kombinera arbete med nöje förbättrar arbetsmoralen och hjälper dig att se på ditt arbete på ett mer positivt sätt. De flesta bleisure-resenärer anser att det är en viktig fördel med deras jobb.

Förbättrad hälsa: Med en kombinerad resa kan du bryta den stillasittande kontorsrutinen och komma ut och röra på dig. Dessutom minskar stressnivån när du är borta från den vanliga arbetspressen och gör nya saker. Och det är inte allt: att förlänga resan minskar pressen från en hektisk affärsresa.

Högre produktivitet: De nya erfarenheterna från din bleisure-resa kommer inte bara att förbättra din kreativitet och problemlösningsförmåga, utan du kommer också att vara mer motiverad och energisk när du återvänder till arbetet.

Bättre balans mellan arbete och privatliv: Att kombinera arbete och fritid hjälper dig att förbättra din allmänna balans i livet.

Personlig utveckling: Bleisure-resor ger dig nya upplevelser och tid att utforska dina intressen eller återuppta gamla hobbyer. Dessutom kan den avslappnade miljön förbättra dina relationer med kollegor och kunder.

Regelbundna bleisure-resor kan hjälpa dig att undvika utbrändhet genom att ge dig en paus från rutinerna, en möjlighet att ägna tid åt saker du tycker om och stunder att se fram emot.

Rolig fakta 👀 En undersökning från 2022 visade att 89 % av deltagarna ville inkludera lite semester i sin nästa affärsresa

Ta bort arbetet från bleisure-resor med ClickUp

Bleisure eller blandade resor är ett sätt för upptagna anställda att hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv. Det hjälper till att minska stress och utbrändhet och förbättrar den totala produktiviteten och arbetsglädjen. Företag som vill attrahera och behålla talanger ser också alltmer fördelarna med policyförändringar som möjliggör detta för sina anställda.

Eftersom resan kretsar kring arbete måste dock bleisure-resenären vara mycket mer organiserad med sin tid och sina prioriteringar än den vanliga fritidsresenären. Bleisure-resor kräver noggrann planering och organisation så att arbetsschemat inte påverkas och du kan utnyttja din tid på bästa sätt. Det innebär att du måste planera resor i förväg, boka speciella upplevelser tidigt och noggrant planera och hålla koll på både utgifter och tid.

Det är inte överraskande att bleisure-resenärer är mycket beroende av teknik för att lyckas med detta. Produktivitetsprogram som ClickUp kan hjälpa dig att hålla ordning på både affärs- och fritidsdelen av resan, med allt från packlistor och utgiftshantering till dokumentlagring och verktyg för distansarbete.

Låt ClickUp hantera de organisatoriska utmaningarna i samband med bleisure-resor, så att du kan njuta av upplevelsen samtidigt som du fullgör dina arbetsförpliktelser.

