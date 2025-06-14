ClickUp vs. Jotform: Vilket verktyg passar dina projektledningsbehov?

Det kan vara stressigt att jonglera med oändliga uppgiftsförfrågningar, spåra framsteg i flera projekt och hantera spridda formulär som inte riktigt passar ditt arbetsflöde.

Oavsett om du hanterar ett team, introducerar nya användare och nya medarbetare eller samlar in kunddata kan rätt programvara vara avgörande för din effektivitet.

ClickUp och Jotform erbjuder kraftfulla funktioner för datainsamling, men vilket förenklar ditt arbetsflöde?

Medan ClickUp utmärker sig inom projektuppföljning och uppgiftshantering, är Jotform ett självklart val för formulärskapande och datainsamling med villkorlig logik. Valet mellan de två beror på dina prioriteringar. Låt oss gå igenom dem så att du kan hitta det bästa verktyget!

ClickUp och Jotform i korthet

Här är en snabb jämförelse av funktionerna i ClickUp och Jotform:

Funktion ClickUp Jotform Primärt fokus Allt-i-ett-arbetsplattform för projektledning, uppgiftsuppföljning, dokument, formulär och automatisering av arbetsflöden Fokuserar på formulärskapande, datainsamling och automatisering av arbetsflöden Formulärskapande Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion, anpassningsbar branding, villkorlig logik och direkt integration i uppgifter och arbetsflöden. Formulärskapare med dra-och-släpp-funktion, anpassningsbar branding och villkorslogik Anpassning Måttlig anpassning av formulär, bäst för interna processer och uppgiftsuppföljning; stöder anpassade fält och automatiseringar Mycket anpassningsbar med villkorlig logik och integrationsalternativ Formulärsvar Formulärinlämningar skapar eller uppdaterar omedelbart uppgifter, utlöser automatiseringar och integreras med projektarbetsflöden. Generera formulärsvar automatiskt, analysera data, starta arbetsflöden och få AI-drivna insikter. Automatisering Avancerade automatiseringar: uppgiftsfördelning, aviseringar, utlösare för arbetsflöden, AI-driven sammanfattning av uppgifter och mycket mer. Automatiskt generera formulärsvar, analysera data, utlösa arbetsflöden, AI-drivna insikter Projektledning Tabellfunktion (rutnät, kalender, kortvy) för att spåra inlämningar, saknar avancerade uppgiftsberoenden och projektvisualisering. Tabellfunktion (rutnät, kalender, kortvy) för att spåra inlämningar, saknar avancerade uppgiftsberoenden och projektvisualisering Samarbetsverktyg Samarbete i realtid i uppgifter, kommentarer, dokument, whiteboards, chatt och aviseringar Teamsamarbete i tabeller, begränsade alternativ för uppgiftshantering AI-drivna funktioner AI för uppgiftsöversikter, deadlineprognoser, automatisering av arbetsflöden, mötesanteckningar och innehållsgenerering AI för dataanalys, autosvar, trendidentifiering och rapportgenerering Integrationer Över 1 000 integrationer: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub och många fler Över 150 integrationer med CRM-system, e-postmarknadsföringsverktyg och betalningshanterare Betalningsintegration Ingen direkt betalningshantering i formulär Acceptera betalningar via PayPal och Stripe direkt från formulär

Vad är ClickUp?

Få en enda plattform för att hantera uppgifter, automatisera arbetsflöden och samarbeta med ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för produktivitet och projektledning som effektiviserar arbetet mellan team, avdelningar och företag. Den centraliserar uppgiftshantering, dokumentsamarbete och anpassning av arbetsflöden samtidigt som den avsevärt minskar onödiga appbyten.

Om du hanterar komplexa projekt, spårar teamets prestanda eller effektiviserar dagliga uppgifter erbjuder ClickUp en mycket anpassningsbar upplevelse. Dess formulärskapare, uppgiftsspårning, Gantt-diagram och AI-driven automatisering hjälper företag av alla storlekar att hålla sig organiserade och effektiva.

Med ClickUp kan team samarbeta, följa framsteg och analysera data, vilket gör det till ett kraftfullt alternativ till traditionella projektledningslösningar.

ClickUp-funktioner

ClickUp erbjuder en rad funktioner som är utformade för att förenkla arbetsflöden och öka produktiviteten. Alla verktyg inom denna plattform gör uppgiftshanteringen enkel, från projektuppföljning till automatisering.

Nedan följer tre viktiga funktioner som utmärker ClickUp.

1. ClickUp Form View: Samla in och automatisera inlämningar utan ansträngning

Omvandla formulärinlämningar till genomförbara uppgifter direkt med ClickUp Form View

Formulär är inte bara till för att samla in information – de ska också leda till handling. ClickUps formulärvy omvandlar formulärsvar till uppgifter på ett smidigt sätt, vilket hjälper teamen att agera på data direkt. Oavsett om du samlar in kundfeedback, behandlar uppgiftsförfrågningar eller hanterar medarbetarundersökningar,

ClickUp Form View integreras direkt med dina arbetsflöden. Det innehåller:

Villkorlig logik: Visa eller dölj frågor dynamiskt baserat på tidigare svar för mer relevant datainsamling.

AI-fält: Lägg till AI-drivna fält i formulär/uppgifter som automatiskt genererar sammanfattningar, översättningar eller uppdateringar om framsteg.

AI-insikter: Använd AI för att analysera inlämningar, sammanfatta åsikter, lyfta fram vanliga frågor och identifiera trender från formulärdata.

Automatisering av arbetsflöden: Utlös automatiseringar från formulärsvar för att skapa uppgifter, tilldela teammedlemmar och ställa in prioriteringar direkt.

Anpassning: Anpassa formulär med anpassad branding, omslagsbilder, knappstilar och en mängd olika fälttyper (text, rullgardinsmeny, betyg etc.).

Dolda fält: Samla in extra information med dolda fält som inte syns för respondenterna men som inkluderas i inlämningarna.

ClickUp Brain

💡 Proffstips: Använd ClickUps mall för feedbackformulär för att effektivisera kundinsikter. Mallen organiserar automatiskt svar, kategoriserar feedback och utlöser uppföljningar baserat på hur brådskande de är. Oavsett om du förbättrar en produkt, förfinar kundservicen eller mäter medarbetarnas nöjdhet, kommer den AI-drivna analysen att visa trender och viktiga insikter. På så sätt spenderar du mindre tid på att sortera data och mer tid på att vidta åtgärder. Se fler gratis mallar för feedbackformulär här.

2. ClickUp Tasks: Förenklad och automatiserad uppgiftshantering

Effektivisera arbetet med smart automatisering och spårning i realtid med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks integrerar allt från dina formulär och omvandlar varje inlämning till enskilda uppgifter, vilket underlättar spårning, prioritering och automatisering av arbetet. Med uppgiftsberoenden, anpassade statusar och flera vyer som listor, Kanban- och Gantt-diagram kan teamen visualisera arbetsflödena för formulärinlämningar, till exempel ett arbetsflöde för felspårning, med ett ögonkast.

Smarta aviseringar säkerställer att inga uppdateringar missas och att uppgifterna följer tidsplanen, så att projekten hålls på rätt spår utan detaljstyrning. Med ClickUp Tasks kan du:

Skapa relationer mellan uppgifter så att teamen kan fokusera på högprioriterade arbetsuppgifter först.

Växla mellan listor, Kanban, Gantt-diagram och kalendrar för ett flexibelt arbetsflöde.

Få uppdateringar i realtid om uppgiftsförlopp, kommentarer eller ändringar utan att överbelasta din inkorg.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Kritiska affärsinsikter går förlorade i det digitala bruset utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

3. ClickUp-automatiseringar: Släng det repetitiva arbetet

Eliminera onödigt arbete och automatisera arbetsflöden enkelt med ClickUp Automation

Om du måste tilldela en uppgift manuellt till någon efter varje formulärinlämning, innebär det troligen flera timmars förlorad produktivitet under ett kvartal. ClickUps automatiserings- och AI-agenter kan hjälpa till att hantera det tidskrävande arbetet.

ClickUps AI Autopilot Agents ger dig intelligent automatisering direkt i din arbetsmiljö och fungerar smidigt i både list- och chattvyer. Dessa agenter hanterar proaktivt repetitiva uppgifter, effektiviserar kommunikationen och ser till att ingenting faller mellan stolarna.

Med ClickUp Automation och AI Agents kan du:

Automatisera i uppgiftslistor: AI Autopilot Agents kan automatiskt tilldela uppgifter, uppdatera status och utlösa aviseringar baserat på anpassade regler eller realtidsförändringar i dina listor. De kan också generera uppgiftsöversikter, analysera projektdata och föreslå nästa steg, så att dina projekt fortskrider utan manuella ingrepp.

Automatisera i chatten: I ClickUp Chat övervakar AI-agenter konversationer, sammanfattar diskussioner och kan till och med skapa eller uppdatera uppgifter baserat på chattaktiviteten. De lyfter fram åtgärdspunkter, skickar påminnelser och ser till att viktiga uppdateringar aldrig missas.

AI-drivna insikter: Utnyttja Utnyttja ClickUp AI för att generera intelligenta sammanfattningar, analysera trender och ge proaktiva rekommendationer – oavsett om du arbetar i en lista eller samarbetar i chatten.

Sömlösa integrationer: Anslut till verktyg som Slack, Google Drive och Zapier, så att AI-agenter kan samordna arbetsflöden och synkronisera information över hela din verktygsuppsättning.

Med AI Autopilot Agents tillgängliga i både List och Chat ger ClickUp ditt team möjlighet att automatisera mer, samarbeta smartare och fokusera på arbete med stor påverkan.

Dessutom kan du med den kraftfulla AI-funktionen ClickUp Brain skapa en tydlig, skräddarsydd layout baserad på dina mål, oavsett om det gäller att samla in användarfeedback eller ta emot förfrågningar. När du ber ClickUp AI att skapa ett formulär genererar det ett välstrukturerat formulär med de uppgifter du måste inkludera.

Få detaljerade feedbackformulär på några sekunder med ClickUp Brain

Priser för ClickUp

Vad är Jotform?

via Jotform

Jotform är ett program för att skapa onlineformulär som förenklar datainsamling, automatisering och arbetsflödeshantering. Med ett användarvänligt dra-och-släpp-gränssnitt kan användare skapa anpassade formulär, enkäter och betalningsformulär på några minuter.

Jotform integreras också med över 150 affärsappar, vilket möjliggör sömlösa anslutningar med CRM-system, e-postmarknadsföringsverktyg och molnlagring.

Från hantering av kundfeedback till introduktion av nya medarbetare – Jotforms villkorslogik och AI-drivna automatisering effektiviserar processer och gör formulärsvar omedelbart användbara.

Jotforms funktioner

Jotform går utöver traditionella formulär. Det är ett kraftfullt verktyg för automatisering av arbetsflöden. Med AI-driven formulärhantering, integrationer med projektledningsverktyg och automatiserad uppgiftsskapande hjälper Jotform företag att spåra, analysera och agera på formulärsvar.

Låt oss titta på tre utmärkande funktioner.

1. Formulärskapare: Anpassade formulär med villkorlig logik

via Jotform

Jotform gör det enkelt att skapa formulär med sitt intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt. Företag kan skapa professionella formulär med anpassad branding, villkorad logik och AI-drivna formulärförslag. Med formulärbyggaren kan du:

Visa eller dölj fält baserat på användarinmatning, vilket gör formulären dynamiska och effektiva.

Skicka formulärdata till Google Sheets, Slack, Trello eller någon av Jotforms över 150 affärsappar.

Acceptera betalningar via PayPal, Stripe eller Square direkt från dina formulär

🧠 Kul fakta: Har du sett en katt på Jotforms webbplats, blogg eller i deras e-postkampanjer? Det är Podo – varumärkets maskot. Denna katt talar mer än ett dussin språk och hjälper användarna att upptäcka varumärkets nya funktioner!

2. Jotform Tables: En flexibel funktion för uppgiftshantering

via Jotform

Jotform Tables fungerar som en hybrid mellan kalkylblad och databas och hjälper team att spåra projekt, hantera inlämningar och organisera data på ett och samma ställe.

Till skillnad från traditionell programvara för uppgiftshantering erbjuder Jotform Tables dynamiska vyer och samarbetsverktyg i realtid för att spåra formulärsvar. Det hjälper dig att:

Växla mellan rutnät-, kalender- eller kortvy för att organisera uppgifter i ClickUp-stil.

Konvertera formulärinmatningar till uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar

Ändringar i ett formulär som skickas in återspeglas omedelbart i de länkade Jotform-tabellerna.

✨ Bonustips: Du kan använda Jotforms färdiga tabellmallar för att spåra användarfeedback, medarbetarundersökningar och evenemangsregistreringar utan att behöva en separat uppgiftshanterare.

3. Jotform AI: Automatisera arbetsflöden och förbättra insikterna

via Jotform

Jotform AI tar automatiseringen till nästa nivå genom att möjliggöra omedelbara svar, smarta insikter och förbättringar av arbetsflödet. Det kan automatiskt analysera formulärinlämningar, generera rapporter och till och med svara på kundfrågor. Med Jotform AI-formulärgeneratorn kan du :

Automatiskt svar på formulärinlämningar baserat på fördefinierade villkor

Identifiera trender, extrahera viktiga insikter och skapa visuella rapporter

Tilldela inlämningar till rätt person eller starta projektarbetsflöden

🎯 Bonustips: Jotform AI kan hjälpa dig att sammanfatta undersökningsresultat på några sekunder, vilket sparar timmar av manuell datainmatning och analys.

Jotform-priser

Gratis plan

Brons: 39 $/månad per användare

Silver: 49 $/månad per användare

Gold : 129 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp vs. Jotform: Jämförelse av funktioner

ClickUp och Jotform erbjuder kraftfulla verktyg för automatisering av arbetsflöden, formulärskapande och datahantering.

Om du behöver en lösning som fokuserar på projektuppföljning, samarbete och automatisering av uppgifter är ClickUp det bättre valet. Men om din prioritet är datainsamling, formulärbaserad automatisering och AI-driven insikt är Jotform det bästa valet.

Låt oss gå igenom de viktigaste skillnaderna.

#Funktion 1: Formulärskapare och anpassning

ClickUps formulärvy gör det möjligt för användare att automatiskt samla in formulärsvar och omvandla dem till uppgifter. Formulären integreras direkt med ClickUps projektledningssystem, vilket säkerställer att formulärsvaren utlöser arbetsflöden, uppgiftsfördelningar och automatiserade åtgärder. Formulären synkroniseras också med instrumentpaneler för spårning i realtid. Det finns även funktioner som anpassad branding, villkorlig logik och AI-drivna fält som hjälper dig att samla in data på ett bättre sätt.

Jotforms Form Builder erbjuder även villkorslogik, anpassad branding och över 150 integrationer med CRM-system, betalningshanterare och marknadsföringsverktyg. Användare kan ta emot betalningar, generera rapporter och bädda in formulär på olika plattformar.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort här. ClickUps formulär är användbara för intern uppgiftsuppföljning och integrerade CRM-system. Jotform erbjuder fler anpassnings- och betalningsalternativ.

💡 Proffstips: Istället för att ställa generella frågor som "Vad tycker du?" kan du ställa riktade frågor som "Vilka specifika funktioner skulle förbättra din upplevelse?" Detta gör svaren mer strukturerade för beslutsfattande. Läs mer om hur du ber om feedback på ett effektivt sätt.

#Funktion 2: Uppföljning av uppgifter och projekt

ClickUp är ett fullt utrustat projektledningsverktyg som låter användare hantera uppgifter, beroenden, prioriteringar och deadlines. Dess anpassade vyer, såsom lista, tabell, Kanban och Gantt, erbjuder olika sätt att visualisera arbetet. Team kan samarbeta inom uppgifter, ställa in beroenden och automatisera arbetsprocesser.

Jotforms tabeller fungerar som en lättviktig projektföljare. Användare kan konvertera formulärinlämningar till tabellposter, tilldela statusar och organisera data i rutnät, kalender eller Kanban-vy. Det saknar dock uppgiftsberoenden, arbetsbelastningsspårning eller avancerade projektvisualiseringsverktyg som ClickUp.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner denna omgång! Det är överlägset när det gäller uppgiftshantering, projektuppföljning och samarbete. Jotforms tabellfunktion är användbar för att organisera formulärsvar, men den kan inte mäta sig med ClickUps omfattande projektledningsfunktioner.

#Funktion 3. Automatisering och AI-drivna funktioner

ClickUps automatisering gör det möjligt för användare att skapa triggerbaserade arbetsflöden för uppgiftshantering. Användare kan automatisera skapandet av uppgifter, tilldelningar, aviseringar och statusuppdateringar. ClickUp AI förbättrar produktiviteten ytterligare genom att sammanfatta diskussioner, generera rapporter, ge omedelbara insikter och förutsäga projektets deadlines.

Jotforms AI och automatisering fokuserar på formulärbaserade arbetsflöden. AI kan analysera data och tillhandahålla kundsupport med hjälp av AI-agenter. Formulär kan automatiskt vidarebefordra inlämningar, utlösa godkännandeprocesser och generera rapporter.

🏆 Vinnare: ClickUp är vinnaren här. ClickUp utmärker sig inom automatisering av uppgifter och AI-driven arbetsflödeshantering samt AI-driven dataanalys, medan Jotform är bättre för ett formulärbaserat bearbetningsarbetsflöde.

💡 Proffstips: Feedback handlar inte bara om att identifiera problem – det är ett verktyg för kontinuerlig förbättring och engagemang. När du samlar in feedback från anställda, se till att det finns en uppföljningsprocess. Kolla in exempel på feedback från anställda i verkligheten för att förfina din strategi.

ClickUp vs. Jotform på Reddit

Reddit-användare har delat olika åsikter om ClickUp och Jotform, vilket återspeglar det värde som varje plattform tillför din organisation. Låt oss gå igenom viktiga användarrecensioner och vad de avslöjar om den verkliga användningen av dessa verktyg.

Många användare uppskattar ClickUp Forms som ett enkelt sätt att omvandla formulärinlämningar till uppgifter, men vissa påpekar att e-postmeddelanden måste konfigureras manuellt. En användare säger:

Jag har infört ett nytt system med mina kunder där de, om de har en ny poddavsnitt som jag ska redigera, bara behöver fylla i några fält i ett ClickUp-formulär. Det största problemet är att jag inte får något meddelande när de skickar in formuläret. Vet någon hur man ställer in e-postmeddelanden för formulär?

Jag har infört ett nytt system med mina kunder där de, om de har en ny poddavsnitt som jag ska redigera, bara behöver fylla i några fält i ett ClickUp-formulär. Det största problemet är att jag inte får någon avisering när de skickar in formuläret. Vet någon hur man ställer in e-postaviseringar för formulär?

Om ClickUps automatisering säger en användare:

Jag är alltid förvånad över att så få människor känner till detta, men ClickUp erbjuder fantastisk support och utbildning, och om du vill gå direkt till källan. Annars tror jag att du vill ställa in en automatisering för att tilldela formulärinlämningen/uppgiften till dig och sedan se till att du får aviseringar när något tilldelas.

Jag är alltid förvånad över att så få människor känner till detta, men ClickUp erbjuder fantastisk support och utbildning, och om du vill gå direkt till källan. Annars tror jag att du vill ställa in en automatisering för att tilldela formulärinlämningen/uppgiften till dig och sedan se till att du får aviseringar när något tilldelas.

En användare påpekar att Jotform är lätt att använda men saknar djupgående anpassningsmöjligheter. De säger:

Jotform är mycket enkelt – vilket kan vara bra om det är ett litet företag med enkla behov. Men om du är ett stort företag och behöver skapa arbetsflöden eller integrationer kan det vara svårt eller omöjligt med Jotform.

Jotform är mycket enkelt – vilket kan vara bra om det är ett litet företag med enkla behov. Men om du är ett stort företag och behöver skapa arbetsflöden eller integrationer kan det vara svårt eller omöjligt med Jotform.

En annan användare påpekar att Jotforms kostnadsfria plan innehåller värdefulla funktioner men har begränsningar när det gäller integration. De säger:

Jotform ger dig många extrafunktioner gratis jämfört med Formstack. Men jag behöver samma PDF-fil för automatisk uppladdning till SharePoint för lagring – och den integrationen finns inte i Jotform.

Jotform ger dig många extrafunktioner gratis jämfört med Formstack. Men jag behöver samma PDF-fil för automatisk uppladdning till SharePoint för lagring – och den integrationen finns inte i Jotform.

ClickUp vs. Jotform: Vilket formulärverktyg är bäst?

När det gäller formulärskapande och automatisering av arbetsflöden har både ClickUp och Jotform starka funktioner.

Efter att ha jämfört deras funktionalitet, automatiseringsmöjligheter och integrationsalternativ framstår dock ClickUp som det bättre alternativet för team som söker en omfattande projektledningslösning med inbyggda formulärfunktioner.

Jotform är utmärkt för att skapa fristående formulär och samla in data, men ClickUp går längre än så. Det gör det möjligt för användare att omvandla svar till genomförbara uppgifter, automatisera processer och spåra projekt – allt på en och samma arbetsplats. Om du vill ha mer än bara ett formulärverktyg är ClickUp det smartare valet för växande team och företag.

