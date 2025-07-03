Gratis mallar för policyer för anställdas närvaro för tydliga riktlinjer på arbetsplatsen

Du har sett det förut. En person ringer och säger sig vara "sjuk" på morgonen inför ett fullspäckat skift, en annan kommer 30 minuter för sent igen, och nu får du kämpa för att täcka upp.

Utan en tydlig policy för anställdas närvaro blir det kaos. Inkonsekvent närvaro kan bli en rutin, och innan du vet ordet av börjar anställdas frånvaro att dra ner teamets moral och produktivitet.

Om du vill lösa problemet utan att behöva detaljstyra varje incheckning kan en strukturerad mall för policy för anställdas närvaro spara dig mycket huvudbry.

Denna blogg erbjuder just det: en färdig, juridiskt korrekt och praktisk mall för företag av alla storlekar. Låt oss dyka rätt in.

Vad är mallar för policyer för anställdas närvaro?

En mall för policy för anställdas närvaro är ett förformat dokument som hjälper dig med följande:

Beskriver företagets regler och förväntningar kring anställdas närvaro och punktlighet.

Innehåller tydliga riktlinjer för schemalagda skift, rapportering av frånvaro och ledighetsansökningar.

Förklarar hur man hanterar ogiltig frånvaro, överdriven frånvaro och överträdelser av närvaroreglerna.

Definiera begrepp som giltig frånvaro, arbetsvägran, tidig avgång och antal dagar i rad med frånvaro.

Hänvisa till efterlevnad av federala lagar såsom Family and Medical Leave Act (FMLA) och Americans with Disabilities Act (ADA) för att hjälpa HR-team att hålla sig uppdaterade.

Mallar används ofta för att skapa enhetlig dokumentation i personalhandböcker, HR-manualer och interna policyer. De stöder också den progressiva disciplinära processen, inklusive muntliga varningar, skriftliga varningar och slutliga skriftliga varningar.

🔍 Visste du att? Bureau of Labor Statistics rapporterade att den nationella frånvaron var 3,2 % år 2024, en ökning från 3,1 % år 2023. De vanligaste orsakerna till frånvaro är skador och sjukdom.

Vad kännetecknar en bra mall för policy för anställdas närvaro

En effektiv mall för policy för anställdas närvaro är tydlig, specifik och uppfyller lagkraven. Den definierar förväntningarna på regelbunden närvaro, beskriver hur man rapporterar oväntade frånvaron och fastställer regler för att följa schemalagda arbetspass.

De viktigaste elementen i en bra mall för policy för anställdas närvaro är: Definitioner av giltig respektive ogiltig frånvaro

Regler kring schemalagda arbetspass och arbetstider

Rapportering av frånvaro och krav på förhandsanmälan

Riktlinjer för ledighetsansökningar, juryplikt och religiösa helgdagar

Process för hantering av överdriven sjukfrånvaro, tidiga avgångar och oväntade frånvaron

Spåra regler via appar för in- och utstämpling eller system för närvarospårning.

Steg i en progressiv disciplinpolicy (t.ex. muntlig varning, skriftlig varning, sista skriftliga varning)

Policyer för undantagna och icke undantagna anställda

Hänvisningar till federala lagar, inklusive FMLA och ADA

Anmärkningar om krav på läkarintyg och rimliga anpassningar

Flexibilitet för alternativa arbetsformer och system för närvaro på distans

Tydliga rutiner för att hantera närvaroproblem från fall till fall.

Mallar för policyer för anställdas närvaro som är värda att spara

Om du vill slippa kämpa med tomma sidor och gå direkt till implementeringen är dessa färdiga mallar för närvaropolicy för anställda en bra utgångspunkt. Låt oss dyka in:

1. ClickUp-mall för företagspolicy

Hämta gratis mall Hantera ditt företags närvaropolicy med ClickUps mall för företagspolicy.

ClickUps mall för företagspolicy erbjuder en central plats för att skriva, redigera och hantera policyer. Du kan länka relaterade resurser, tagga teammedlemmar och samla din närvaropolicy, regler för betald ledighet och FMLA-kompatibilitetsanteckningar på ett och samma ställe.

Om du letar efter en ännu mer integrerad lösning har ClickUp det du behöver!

För team som är redo att spåra närvaro utan klumpiga kalkylblad är ClickUp Timesheets en utmärkt funktion. Den erbjuder ett integrerat sätt att hantera anställdas närvaroförseelser, tidsloggar, godkännanden och rapportering, direkt från den plattform du redan använder för projekt.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Utarbeta och lagra policydokument i ett samarbetsdokument.

Tagga HR-chefer för snabba och effektiva granskningar och uppdateringar.

Få fullständig versionskontroll för transparenta policyändringar.

🔑 Perfekt för: Team som vill ha en enkel arbetsplats för policyer, uppgifter och uppdateringar.

📑 Fallstudie: RevPartners minskade leveranstiden med 64 % genom att använda ClickUps mallar för kundleveranser. Genom att omvandla komplexa, repetitiva arbetsflöden till strukturerade mallar eliminerade de kaoset med manuella överlämningar och splittrad kommunikation. Uppgifter tilldelas nu automatiskt, rätt personer meddelas vid rätt tidpunkt och framstegen spåras i realtid. Denna förändring minskade den tid som lades på att organisera arbetet och säkerställde att ingenting missades.

2. ClickUp-mall för personalhandböcker, policyer och rutiner

Hämta gratis mall Ställ tydliga förväntningar på anställda med ClickUps mall för personalhandbok.

Mallen för personalhandböcker, policyer och rutiner är ett omfattande arbetsflödesverktyg som är utformat för att organisera och hantera detaljerade personalpolicyer.

Om din delade kalender spårar arbetstimmar, fastställer denna mall för medarbetarhandbok förväntningarna bakom dem. Den hjälper dig att ta reda på hur skift definieras, hur förseningar hanteras och vad som räknas som giltig frånvaro.

Använd det för att göra närvaroreglerna till en del av ett bredare, genomförbart ramverk som är tydligt, tillgängligt och anpassningsbart.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela teammedlemmarna uppgifter för att skriva eller granska innehåll.

Skapa en säker arbetsmiljö genom att se till att medarbetarna känner till alla policyer.

Hantera personalhandböcker, policyer och olika rutiner

Använd statusetiketter för att spåra ändringar av tids- och närvaroregler.

🔑 Perfekt för: HR-team som skapar kompletta personalhandböcker som går utöver närvaro och inkluderar policyer för ledighet, löner och rutiner.

🔍 Visste du att? Nästan hälften ( 47 % ) av all övertid används för att täcka upp för anställdas frånvaro. Det driver inte bara upp arbetskraftskostnaderna, utan sliter också ut resten av teamet.

3. ClickUp-mall för personalhandbok

Hämta gratis mall Skapa en engagerande, delbar personalhandbok med ClickUps färdiga avsnitt och formateringsverktyg.

Mallen för medarbetarhandbok från ClickUp är utformad för snabb introduktion och smidig intern kommunikation. HR-team kan lägga in sina policyer, redigera avsnitt i realtid och göra uppdateringar snabbt.

Mallen innehåller fördefinierade avsnitt, såsom arbetstid och kommunikationsriktlinjer, för att specificera förväntningar kring punktlighet, distansarbete och ledighet.

Med en inbyggd innehållsförteckning och verktyg för teamsamarbete blir allt tydligt och lättillgängligt. För företag som vill ha konsekvens och snabbhet gör detta dokument jobbet utan krusiduller.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Gå in och redigera närvaroreglerna under Arbetstid.

Använd kommentarer i realtid för att snabbt lösa frågor om närvaro.

Lägg till underordnade sidor för PTO, förseningar och schemaläggningsdetaljer.

🔑 Perfekt för: HR-chefer som vill förvandla torra handboksinnehåll till ett interaktivt dokument som är enkelt att underhålla och dela.

Om ClickUps funktionalitet säger en användare:

Vi använder ClickUp som en avancerad att göra-lista. Det är särskilt användbart för flerstegsprocesser som vi utför upprepade gånger och som involverar flera olika personer. Vi skapar en mall för den processen, vilket hjälper oss att se till att vi inte missar något, och den kommunicerar enkelt (automatiskt) mellan personer när de kan utföra sina uppgifter.

4. ClickUp avancerad mall för personalhandbok

Hämta gratis mall Skapa en robust personalhandbok med tidslinjer, uppgifter och spårning med hjälp av ClickUps avancerade handboksmall.

Mallen för medarbetarhandbok (avancerad) från ClickUp går långt utöver grundläggande policydokumentation. Den är utvecklad för HR-team som behöver struktur och skalbarhet.

Du kan tilldela uppgifter, spåra deadlines och hantera hela processen för att skapa handboken som ett projekt, med anpassningsbara vyer som lista, kalender och Gantt. Det stöder också samarbete i realtid och automatiserade arbetsflöden, vilket innebär mindre detaljstyrning och snabbare lanseringar.

Med ClickUp Docs kan du dessutom skapa, samarbeta och koppla dokument direkt till dina arbetsflöden. Från utformning av policyer till live-redigering och feedback i realtid kan du förvandla statiska dokument till genomförbara planer. Tilldela uppgifter, lägg till anpassade widgets, bädda in media och samla allt på ett och samma ställe.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Markera avsnitt och tagga nya medarbetare i frågor för att snabbt lösa oklarheter.

Skapa en kalender- eller Gantt-vy för att visuellt hantera tidsplaner för uppdateringar av närvaropolicyer och relaterad utbildning.

Gör handboken engagerande med GIF-bilder, diagram och andra visuella element.

🔑 Perfekt för: Växande team eller organisationer med flera avdelningar som behöver en engagerande och välskött personalhandbok som kan anpassas efter deras behov.

📚 Läs också: Gratis mallar för företagspolicyer och rutiner i Word och ClickUp

5. ClickUp-mall för personalhandbok

Hämta gratis mall Skapa en strukturerad och uppdaterbar personalhandbok med hjälp av ClickUps smarta dokumentverktyg.

Mallen för medarbetarhandbok från ClickUp är utformad för företag som vill ha ett engagerande dokument, inte en statisk PDF-fil som samlar damm. Med den här mallen kan du skapa en handbok som utvecklas tillsammans med ditt team. Den kombinerar avancerad formatering, uppgiftsuppföljning och automatisering så att policyerna hålls uppdaterade och alla alltid har tillgång till den senaste versionen.

För att stödja denna typ av flexibilitet integrerar ClickUp kraftfulla funktioner som förvandlar din manual till en dynamisk resurs.

ClickUps AI Knowledge Management förvandlar hela din arbetsplats till ett sökbart hjärna. Från policyer till wikis använder den AI för att leverera omedelbara svar i alla dokument, uppgifter och kommentarer – utan att du behöver leta längre. Du kan importera gamla filer, hantera versionshistorik och låsa behörigheter, vilket gör din interna kunskapsbas smartare och enklare att hantera.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Beskriv förväntningar med organiserade avsnitt och milstolpar.

Spåra uppdateringar med anpassade statusar för att hålla ordning på och synliggöra revideringar av närvaropolicyn.

Se till att närvaroreglerna överensstämmer med lagkrav och företagets standarder, och uppdatera dem när lagarna ändras.

🔑 Perfekt för: HR- och driftteam som vill ha en lättredigerbar, arbetsflödesintegrerad manual som återspeglar aktuella processer och kan anpassas efter organisatoriska förändringar.

💡 Proffstips: Använd automatiserade tidrapporter med godkännandeprocesser för att låsa timmar direkt och undvika lönefel i sista minuten. På så sätt slipper du jaga efter missade stämplingar eller hantera röriga kalkylblad.

6. ClickUp HR-handboksmall

Hämta gratis mall Fastställ förväntningar för hela företaget med ClickUps mall för HR-handbok för tydliga policyer.

HR-handboksmallen från ClickUp är utformad för team som behöver en centraliserad, alltid tillgänglig guide som täcker allt från ledighet till anställdas uppförande.

Det är särskilt användbart för HR-avdelningar som hanterar snabb tillväxt eller flera platser. Till skillnad från traditionella handböcker som är statiska och glöms bort, finns denna mall för HR-policy i ditt arbetsflöde.

Du kan organisera innehållet med tabeller, spåra ändringar och omedelbart dela uppdateringar med medarbetarna.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skissera policyer med förstrukturerade avsnitt och dokumentformatering.

Kategorisera innehåll med anpassade fält för snabb navigering.

Tilldela ansvariga för specifika avsnitt i handboken

Samarbeta med teamledare genom delade kommentarer och uppgifter.

🔑 Perfekt för: HR-team som skapar eller uppdaterar handböcker för att förbättra transparensen i hela företaget, minska manuellt arbete och se till att alla är uppdaterade om gällande policyer.

📮 ClickUp Insight: 12 % av arbetstagarna säger att helt distansarbete är idealiskt, medan 48 % föredrar hybridlösningar. För att samarbetet ska fungera i distans- eller hybridmiljöer behöver du dock rätt verktyg. ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och eliminerar silos. Samla dina uppgifter, dokument, chattar och projekt på ett enda arbetsområde där de är sökbara, så att teamen kan samarbeta oavsett var de arbetar! 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security såg en 80-procentig ökning i teamets arbetsglädje tack vare ClickUps smidiga samarbetsverktyg.

7. Mall för policymeddelande från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa och distribuera policyändringar snabbt med ClickUps redigeringsbara mall för policynoteringar.

Policy Memo Template från ClickUp är utformad för chefer som snabbt och tydligt behöver införa interna policyändringar.

Om ditt företags närvaropolicy ändras ofta erbjuder denna mall ett pålitligt format för att tydligt och snabbt kunna utfärda nya regler. Den är utformad för tydlighet och struktur och samlar riktlinjer för arbetsskift, regler för ledighet och förväntningar på närvaro på ett och samma ställe.

Du kan tagga personer, ange deadlines och spåra bekräftelser direkt i memot. Till skillnad från traditionella delade kalenderverktyg fungerar detta format bra för att dokumentera och genomföra policybeslut.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa enhetliga memon med anpassningsbara avsnitt

Tagga intressenter direkt i policyutkast för granskning.

Bifoga arbetsscheman eller ledighetsformulär direkt i memot.

Använd påminnelser för att följa upp bekräftelser av policyer.

🔑 Perfekt för: Teamledare och HR-chefer som behöver kommunicera policyuppdateringar eller nya förväntningar till personalen utan förvirring eller spridd dokumentation.

🔍 Visste du att? Amerikanska företag förlorar 225,8 miljarder dollar per år på grund av anställdas frånvaro. Det motsvarar 1 685 dollar per anställd, främst på grund av oplanerad frånvaro, omorganisering av arbetsskift och förlorad produktivitet.

8. ClickUp-mall för företagskultur

Hämta gratis mall Definiera och dokumentera ditt företags värderingar med ClickUps mall för företagskultur.

ClickUps mall för företagskultur är perfekt för team som vill samordna mer än bara deadlines. Mallen är ett strukturerat, redigerbart utrymme där du kan dokumentera organisationens kärnvärden, mål och förväntningar på teamet.

Mallen ger dig projektliknande kontroll över kulturbyggande initiativ, med anpassningsbara fält, delade dokument, whiteboards och redigering i realtid. Oavsett om du expanderar snabbt eller ser över interna normer ger denna mall din kulturstrategi en konkret struktur.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Dokumentera företagets värderingar, mission och förväntningar.

Tilldela teamnormer som punktlighet eller skiftbevakning som uppgifter.

Använd anpassade fält för att spåra antagandet av närvarorelaterat beteende.

Ställ in påminnelser om granskning för att uppdatera policyer baserat på feedback eller prestanda.

🔑 Perfekt för: Växande team som vill definiera företagets identitet i praktiska termer och se till att alla, från HR till ledningen, är överens om gemensamma värderingar och förväntningar.

9. ClickUp-mall för ledighetsansökan

Hämta gratis mall Förenkla spårning och godkännande av semester med ClickUps mall för semesteransökan.

Mallen för ledighetsansökan från ClickUp är utformad för att eliminera friktionen i ledighetshanteringen. Inga fler spridda e-postmeddelanden, missade godkännanden eller överraskningar i sista minuten. Detta är ett helt interaktivt system som gör det möjligt för anställda att ansöka om betald ledighet, spåra statusändringar och få aviseringar.

Denna mall för ledighetsansökan innehåller anpassade statusar som Godkänd, Under granskning och Avvisad. Den har fält för att spåra start- och slutdatum, ansökningstyper och till och med digitala signaturer.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Skicka in och godkänn ledighetsansökningar i ett strukturerat formulär.

Meddela automatiskt teamledare när en begäran skickas in.

Se alla väntande, godkända och avslagna förfrågningar i överskådliga dashboards.

För en sökbar logg över anställdas ledighetshistorik.

🔑 Perfekt för: Team som behöver ett tydligt, automatiserat system för att hantera anställdas frånvaro, säkerställa att godkännanden är konsekventa och hålla koll på schemakonflikter.

10. ClickUp Mall för frånvaromedicinskt intyg

Hämta gratis mall Skapa snabbt professionella förklaringar för frånvaro med ClickUps mall för frånvarointyg.

Mallen för ursäktsbrev från ClickUp ger anställda och chefer ett snyggt, färdigt format för att formellt kommunicera anställdas frånvaro. Oavsett om det gäller sjukfrånvaro, en personlig nödsituation eller juryplikt, håller detta dokument det rent och korrekt.

Mallen hjälper till att standardisera rapporteringen av frånvaro. Detta gör det enklare för HR att spåra och lagra dokumentation i medarbetarens fil, vilket säkerställer överensstämmelse med närvaropolicy.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Fyll snabbt i uppgifter om frånvaro med ett vägledande dokumentformat.

Ange orsak, datum och eventuella nödvändiga styrkande handlingar.

Anpassa brev för skolan, arbetet eller personligt bruk.

Lagra inlämnade brev i en delad ClickUp-mapp.

🔑 Perfekt för: HR-avdelningar eller teamledare som vill formalisera processen för hantering av frånvaro och undvika vag eller inkonsekvent dokumentation när en ogiltig frånvaro inträffar.

💡 Proffstips: Skapa en snabb referenschecklista för chefer som hanterar närvaroproblem. Policyer är bra, men ingen vill bläddra igenom 12 sidor mitt under ett skift. Skapa en kortfattad checklista med viktiga åtgärder som teamledare kan använda när närvaroproblem uppstår.

11. ClickUp-mall för plan för vikarier vid frånvaro

Hämta gratis mall Håll igång arbetet när teamet är frånvarande med ClickUps mall för planering vid frånvaro.

Mallen för planering vid frånvaro från kontoret från ClickUp är ditt säkerhetsnät när teammedlemmar är borta. Den hjälper dig att beskriva delegering av uppgifter, tidsplaner och ansvarsområden utan att tappa fart.

Med särskilda vyer som kalender för frånvaro och förhandsgodkännandeprocess vet alla vem som täcker vad och när. Du kan spåra detaljer om förfrågningar, såsom typ av ledighet, ledighetsdagar och eventuella väntande uppgifter som ska delegeras, allt i ett strömlinjeformat system.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela ansvar till reservmedlemmar i teamet

Använd en delad kalender för att planera täckningstider.

Ställ in påminnelser och uppföljningar kopplade till viktiga datum.

🔑 Perfekt för: Chefer och teamledare som vill ha en smidig verksamhet under planerade frånvaroperioder utan den vanliga sista minuten-stress eller försummade uppgifter.

12. ClickUp-mall för arbetsuppgifter vid frånvaro

Hämta gratis mall Delegera ansvar smidigt med ClickUps mall för planering av vikarier vid frånvaro.

Uppgiftsmallen Out of Office Coverage Plan från ClickUp är perfekt för daglig skiftplanering och för att hålla projektarbetet igång när teammedlemmar är borta.

Denna uppgiftsbaserade version är mer detaljerad, vilket gör att du kan dela upp ansvaret efter specifika resultat, tilldela ersättare och spåra framsteg med hjälp av beroenden och prioritetsmärken.

Det fungerar bra för korta frånvaron, oväntade ledigheter eller roterande skift där bemanningen behöver ändras ofta.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela reservansvariga till viktiga närvarorelaterade uppgifter.

Använd kalendervyn för att schemalägga incheckningar och deadlines.

Automatisera påminnelser om kommande frånvarodagar.

🔍 Visste du att? Den genomsnittliga produktivitetsförlusten i samband med oplanerad frånvaro är högst, 36,6 %, medan den genomsnittliga produktivitetsförlusten i samband med planerad frånvaro är 22,6 %.

13. ClickUp PTO-kalendermall

Hämta gratis mall Spåra anställdas ledighet med ClickUps visuella och helt anpassningsbara PTO-kalendermall.

PTO-kalendermallen från ClickUp förenklar uppföljningen av vem som är på jobbet, vem som är ledig och när. Mallen är utformad för HR-team och chefer och erbjuder flera vyer, inklusive en PTO-databas, ett begäranformulär och en kalender som visar kommande ledigheter på ett överskådligt sätt.

Med anpassade fält för orsak till ledighet, godkännare och lediga dagar får du fullständig insyn i teamets tillgänglighet och ledighetsansökningar utan manuell uppföljning.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Godkänn, avvisa eller granska förfrågningar med statusuppdateringar.

Se alla anställdas ledigheter i en enda delad kalender.

Samla in uppgifter om ledighet via ett ansökningsformulär.

Centralisera och hantera PTO -register för revision och planering

🔑 Perfekt för: HR-team som hanterar en hybrid eller distribuerad arbetsstyrka som behöver en tydlig, spårbar och delbar lösning för hantering av betald ledighet och oväntade frånvaron.

14. ClickUp-mall för anställdas scheman

Hämta gratis mall Skapa flexibla och effektiva scheman med ClickUps mall för anställdas scheman.

ClickUps mall för anställdas scheman är skapad för team som jonglerar med skift, tillgänglighet och arbetsbelastning – utan kaoset med kalkylblad. Oavsett om du hanterar timanställda eller tvärfunktionella team hjälper den här mallen dig att planera smartare.

Det innehåller särskilda vyer som veckoschema, medarbetarnas kapacitet och statuspanel, samt fält för att spåra arbetskraftskostnader, timpriser och skiftchefer.

Du får också inbyggda funktioner för tidsspårning och automatisering för att undvika överbokningar och göra det enklare att hantera schemalagda arbetspass.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera arbetspass utifrån medarbetarnas tillgänglighet och kapacitet.

Tilldela uppgifter kopplade till specifika tidsblock eller veckomål.

Spåra arbetskraftskostnader och flaggade schemaläggningsproblem

Använd visuella tavlor för att granska och justera scheman med ett ögonkast.

🔑 Perfekt för: Teamledare och HR-chefer som behöver ha kontroll över skiftplanering, ledighet och dagliga arbetsuppgifter, särskilt när de hanterar flera avdelningar eller roterande scheman.

🎐 Bonustips: Skapa länkade SOP:er för specialfall. Istället för att fylla huvuddokumentet med alla möjliga ”tänk om”-scenarier, länka till korta SOP:er för komplexa fall, såsom förlängd sjukledighet, anpassningar eller FMLA-begäranden. På så sätt hålls huvuddokumentet överskådligt men ändå utförligt.

15. ClickUp-mall för mammaledighet

Hämta gratis mall Planera tidslinjer och överlämningar för mammaledighet med ClickUps mall för mammaledighet.

ClickUps mall för mammaledighet gör det enkelt att förbereda sig för en längre frånvaro från arbetet. Den hjälper blivande föräldrar att organisera viktiga datum, delegera ansvar och kommunicera detaljer om ledigheten med minimal stress. Så kan du njuta av tiden med det nya familjemedlemmet utan att behöva oroa dig för oväntade händelser på jobbet!

Mallen är baserad på ett whiteboard- och uppgiftssystem och stöder spårning av milstolpar, övergångar i arbetsbelastning och planering för återgång till arbetet.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera viktiga ledighetsdatum och återkomstplaner

Organisera checklistor för planering före och efter ledighet.

Håll intressenterna informerade med uppdateringar i realtid.

🔑 Perfekt för: HR-team och blivande föräldrar som vill ha ett strukturerat och smidigt sätt att hantera mammaledighet utan att störa teamets verksamhet.

16. ClickUp-mall för närvarolista

Hämta gratis mall Spåra vem som är närvarande, vem som är sen och vem som är frånvarande med ClickUps mall för närvarolista.

Närvarolistan från ClickUp är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att registrera anställdas närvaro. Även om den är utvecklad för skolnärvaro kan den enkelt anpassas för att markera ogiltig frånvaro och granska trender över tid.

Det innehåller anpassningsbara fält som dagens lektion, klassrummets namn och e-postadress, som du kan döpa om till ”Avdelningsnamn”, ”Team” och så vidare. Detta gör det lika effektivt för utbildningsprogram som för daglig närvaroregistrering av personalen.

Oavsett om du övervakar schemalagd skiftdeltagande eller förseningar ger denna närvaromall dig tydlig, sökbar insyn i vad som händer på arbetsplatsen.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Registrera närvaro med statusuppdateringar med ett klick (närvarande, frånvarande, försenad, schemalagd).

Samla in kontaktuppgifter och anteckningar om arbetsuppgifter för varje individ.

Visualisera närvarologgar genom kalender- eller listvyer.

Upptäck närvaromönster och initiera uppföljningar vid behov.

🔑 Perfekt för: HR-team, instruktörer eller teamledare som vill ha ett snabbt och organiserat sätt att spåra närvaro, flagga närvaroproblem och upprätthålla rena register utan att byta verktyg.

💡 Proffstips: Använd schemaläggningsprogram med uppdateringar i realtid och konflikter för att fylla skift snabbare och undvika schemaläggningskonflikter, särskilt under högsäsong eller vid personalbrist.

17. greytHR-mall för närvaropolicy

via greytHR

Mallen för närvaropolicy från greytHR är ett formellt dokument som uppfyller HR-kraven. Den är perfekt för organisationer som behöver tydlighet kring anställdas frånvaro, schemalagda skift, förlorad lön (LOP) och disciplinära åtgärder.

Mallen erbjuds som ett nedladdningsbart Word-dokument och beskriver regler för närvarospårning, konsekvenser av försenad ankomst och godkända frånvaron enligt ett progressivt straffsystem. Policyn innehåller också detaljer om arbetsupphörande, stämpling och vad som räknas som ogiltig frånvaro.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Kommunicera närvaroregler och villkor för LOP

Ställ in tröskelvärden för sen ankomst och tidig avgång.

Tillämpa en progressiv disciplinära process kopplad till överträdelser.

Definiera hur FMLA, oplanerade frånvaron och sjukledighet ska hanteras.

🔑 Perfekt för: HR-personal eller verksamhetschefer som behöver en färdig mall för närvaropolicy som överensstämmer med lokal lagstiftning och interna rutiner.

✨ Bonustips: Lägg till verkliga scenarier i dina policydokument. Abstrakta regler fastnar inte. Inkludera exempel som "Vad räknas som giltig frånvaro?" eller "Vad händer om någon uteblir från två arbetspass i rad?" för att göra förväntningarna tydligare och lättare att genomföra.

18. Mall för policy för anställdas närvaro från Workable

via Workable

Workables mall för policy för anställdas närvaro är ett väl genomarbetat dokument som är utformat för att hantera förseningar, frånvaro, arbetsuppgivande och progressiv disciplin.

Delade kalendrar kan visa vem som arbetar när, men den här mallen förklarar varför och hur, till exempel hur man rapporterar frånvaro, vad som räknas som försening och när frånvaro blir ett problem.

Om din organisation använder schemaläggningsverktyg ger denna policy struktur bakom kulisserna, så att närvaron kan hanteras på ett konsekvent sätt.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera tydligt begrepp som frånvaro, förseningar och närvaro utan produktivitet.

Upprätta rutiner för att rapportera frånvaro och begära betald ledighet.

Fastställ konsekvenser för kronisk frånvaro eller utebliven anmälan och utebliven ankomst.

Förse chefer med verktyg för att hantera närvaroproblem på ett konstruktivt sätt.

🔑 Perfekt för: HR-team eller företagare som vill ha en omfattande mall för närvaropolicy för anställda som sätter människorna i första rummet och som säkerställer ansvarstagande.

💡 Proffstips: Använd versionskontrollerade mallar med godkännandehistorik. Policyändringar är ett faktum – spåra vem som ändrat vad och när. Använd ClickUp Docs för versionshistorik och åtkomstkontroll så att HR alltid arbetar med den senaste versionen.

19. Exempel på mall för policy för anställdas närvaro från Forbes.com

via Forbes

Denna mall för närvaropolicy från Forbes är utformad för HR-team som behöver ett färdigt ramverk med tydliga regler kring frånvaro, förseningar och disciplinära åtgärder. Den beskriver grundläggande förväntningar, från arbetstider och respitperioder till utlösande faktorer för arbetsuppsägning och krav på läkarintyg.

Strukturen är plug-and-play, vilket gör den idealisk för anpassning genom att infoga värden för toleransminuter, anmälningsgränser och disciplinära trösklar. Den innehåller också ett inbyggt bekräftelseformulär för anställda för att formellt dokumentera efterlevnaden.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera tydliga regler för giltig respektive ogiltig frånvaro.

Anpassa tröskelvärden för uppsägning, varningar och disciplinära möten.

Fastställ strukturerade protokoll för sjukdagar, semester och tidig avgång.

Inkludera en undertecknad bekräftelse för att säkerställa att medarbetarna godkänner närvarovillkoren.

🔑 Perfekt för: Små till medelstora företag som vill ha ett enkelt närvarosystem med möjlighet att lägga till egna specifikationer och omedelbart implementera det i alla team.

20. AIHR-mall för närvaropolicy

via AIHR

AIHR:s mall för närvaropolicy ger tydlighet, ansvarsskyldighet och en juridiskt medveten grund för ditt företags närvarohantering. Den är utformad för HR-team som vill gå bortom vaga regler och skapa en skalbar, genomförbar policy.

Mallen innehåller juridiska överväganden, metoder för tidrapportering, disciplinära åtgärder och till och med prediktiv personalanalys för att identifiera trender i frånvaron. Den stöder också medarbetarnas välbefinnande genom att integrera tillgång till rådgivning och flexibla responsramar.

⭐ Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra närvaro via elektroniska system, tidsklockor eller mobilappar.

Implementera differentierade disciplinära åtgärder, inklusive PIP och uppsägningsgrunder.

Förvara konfidentiella register som hanteras av HR med åtkomst på chefsnivå.

Integrera FMLA- och ADA-efterlevnad med dokumenterade supportvägar.

🔑 Perfekt för: HR-chefer som behöver ett formaliserat, kompatibelt ramverk för närvaro med inbyggd flexibilitet.

Skapa, spåra och tillämpa din närvaropolicy med ClickUp

Att skapa en gedigen policy för anställdas närvaro räddar dig inte bara från frånvaro utan sätter också en tydlig ton för ansvarstagande, konsekvens och teamsamarbete.

Oavsett om du leder ett litet team eller arbetar över flera avdelningar kan rätt mall göra det enkelt och smidigt att införa nya policyer.

Med dessa 20 färdiga mallar för närvaropolicy kan du definiera förväntningar, effektivisera godkännanden och upprätthålla efterlevnad utan att behöva börja från scratch.

Registrera dig för ClickUp idag för att få tillgång till mallar, automatisera närvarospårningen och omvandla dina policyer till verkliga, spårbara arbetsflöden.