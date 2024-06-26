Vi testade de 10 bästa systemen för fjärravsnitt i 2025

Arbetar dina distansanställda effektivt?

Att spåra dina anställdas prestationer och närvaro kan vara utmanande i en distansarbetsmiljö. Jag har varit där. Det är därför jag bytte till distansnärvarosystem för att spåra och maximera anställdas produktivitet.

Dessa verktyg har blivit viktiga komponenter i effektiv personalhantering, eftersom de hjälper chefer som mig att hålla koll på arbetsscheman och granska anställdas inloggningstider utan direkt övervakning.

Du har kommit rätt om du också vill förenkla administrativa uppgifter och förbättra personalens effektivitet. I den här bloggen har vi noggrant jämfört och valt ut de 10 bästa fjärravnärhetssystemen baserat på deras funktioner, priser och kundrecensioner.

Vad ska du leta efter i system för fjärrav närvarokontroll?

Som ledare kan du hamna i fällan att detaljstyra dina anställda, vilket i slutändan minskar deras produktivitet, motivation och engagemang. Även jag hamnade i denna fälla när jag provade strategier för att förbättra prestationen, men inte längre.

När jag använde verktyg för fjärravnärvaro hjälpte de mig att spåra distansarbetarnas arbetstider utan att vara påträngande eller kontrollerande.

Om du är i färd med att välja den bästa programvaran för fjärrav närvaro bör du börja med att utvärdera dina unika behov och mål. Du bör alltid kontrollera programvarans kompatibilitet med dina befintliga system och dess användarvänlighet så att det inte krävs omfattande utbildning för att kunna använda den.

Låt oss titta på några viktiga funktioner att tänka på innan du väljer ett fjärravnärvarosystem för ditt företag:

1. Automatisera närvaron

Moderna system för fjärravsnitt kan automatisera registreringen av anställdas närvaro. Genom att välja ett automatiserat närvarohanteringssystem kan du bättre uppmärksamma punktliga anställda som utför sina arbetsuppgifter flitigt och uppfyller organisationens förväntningar.

Dessa verktyg ger också många fördelar, såsom noggrannhet, produktivitet och efterlevnad, vilket eliminerar risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel i anställdas närvaroregistrering.

2. Meddelanden och påminnelser

Ett fjärravnärvnadssystem som du väljer för ditt företag bör integreras med digitala kalendrar som Microsoft Outlook, Calendly Mobile och Google Calendars. Genom att välja denna programvarupaket kan du informera hela teamet om en individs tillgänglighet och hålla koll på närvaron via den delade kalendern.

3. Rapportering och analys

En idealisk programvara för fjärrhantering av närvaro har rapporteringsfunktioner som ger en omfattande översikt över ditt företags verksamhet. Detta inkluderar att generera insiktsfulla rapporter om närvarotrender, mönster och efterlevnad av arbetslagstiftningen.

4. Ledighetshantering

Ett effektivt närvarosystem erbjuder funktioner för ledighetshantering, såsom konfigurering av ledighetspolicyer baserade på gällande lagar, inlämning av ledighetsansökningar, hjälp till anställda med att kontrollera ledighetsbalanser, granskning av semesterscheman etc.

5. Tidrapporter

Funktionen för tidrapportering är av yttersta vikt i system för fjärravsnitt och bör inte förbises innan du gör ditt val. Den gör det möjligt att spåra schemalagda arbetstimmar, ledighet, upplupna kostnader och justeringar för lönehantering.

Proffstips: Se till att din programvara för fjärrav närvaroregistrering ger dina distansanställda flexibilitet och ger dem utrymme att utföra sina uppgifter. På så sätt kan dina anställda känna sig mer bekväma med att använda dessa verktyg och öka produktiviteten.

De 10 bästa systemen för fjärravsnitt att använda

1. ClickUp: Bäst för att spåra anställdas prestanda och produktivitet

ClickUp är ett mångsidigt projektledningsverktyg som låter dig spåra tid på ett sätt som passar dina behov. Med ClickUps funktioner för tidsspårning i projekt kan du enkelt övervaka arbetade timmar från valfri plats, göra justeringar vid behov och lägga till anteckningar för att hålla koll på fakturerbara timmar och projektspecifik tid.

Verktyget gör det till exempel möjligt för dina anställda att starta och stoppa en timer direkt i appen, på datorn med ett Chrome-tillägg, eller till och med lägga till tidrapporter manuellt för tidigare arbete för att spåra tid på olika enheter. ClickUps omfattande kategoriseringsfunktioner gör det också möjligt för anställda att organisera de spårade tidrapporterna via anpassade fält och ClickUp-taggar.

Förenkla dina tidrapporteringsprocesser med ClickUps tidrapporteringsfunktioner

Du kan också be ditt team att lägga till anteckningar till tidsregistreringarna och filtrera dem efter olika kriterier för att få insikt i var och hur tiden används i hela verksamheten.

Utöver funktionerna gör ClickUps färdiga, anpassningsbara mallar det enklare att utforma och implementera spårningssystem utan att missa något. Med ClickUps mall för närvarolista kan du spåra dina anställdas närvaro och frånvaro, se när de kommer tillbaka från ledighet och skapa flexibla påminnelser för anställda om deras distansarbetscheman.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för närvarolista för att spåra närvaro och analysera uppgifter för maximal produktivitet.

Dessutom är ClickUps HR Views användbara för att övervaka anställdas introduktion, schemaläggning och andra viktiga detaljer. Skapa en central plats för anställdas data och privat korrespondens mellan anställda och deras chefer. Du kan använda denna centrala plats för att övervaka framsteg, genomföra undersökningar om anställdas engagemang och förbereda kommande prestationsutvärderingar.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner denna mall Använd ClickUp PTO-kalendermallen för att skapa och optimera dina ledighetsprocesser.

Begränsningar för ClickUp

Den branta inlärningskurvan kan göra denna plattform svår att navigera för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4100 recensioner)

2. ClockShark: Bäst för att spåra anställda på fältet

via ClockShark

ClockShark är ett annat kraftfullt verktyg som har GPS-spårning för att spåra anställdas position i realtid tillsammans med deras arbetstider. Plattformen ger dig 100 % exakta tidrapporter och minskar lönekostnaderna med sin tidsregistreringsprogramvara.

Denna plattform säkerställer också att dina anställda tar större ansvar, eftersom de vet att deras tid spåras. Jag gillar dess ytterligare funktioner, såsom integrering med bokföring, aktivitetsuppföljning, schemaläggning för anställda, anpassningsbara rapporter och mycket mer.

ClockSharks bästa funktioner

Integrerade löne- och redovisningsprogramvarulösningar som QuickBooks och QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® och ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero och över 1000 appar som använder Zapier.

Håll noggranna tidsregister över alla dina anställdas närvaro och undvik närvaroproblem med den virtuella närvaroklockan.

Använd de förbättrade projektledningsfunktionerna för att tilldela uppgifter, spåra arbetsförloppet och deadlines.

Eliminera avrundningar i tidrapporterna genom att spåra dina arbetskraftskostnader med precision.

Begränsningar för ClockShark

Det saknar faktureringsfunktioner.

Det fungerar inte bra med mobilappens GPS-spårning och synkronisering av data.

ClockShark-priser

Gratis: 14 dagars provperiod

Standard: 40 dollar per månad

Pro: 60 dollar per månad

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1800 recensioner)

3. Gusto: Bäst för att spåra anställdas produktivitet

via Gusto

Letar du efter ett effektivt verktyg för att skapa finansiella rapporter och spåra närvaro på distans i realtid? Då behöver du inte leta längre än Gusto. Denna plattform integreras med AttendanceBot för att synkronisera anställdas tidrapporter och underlätta löneutbetalningar för anställda och entreprenörer.

Med Gusto kan du också spåra anställdas produktivitet och främja de bästa delarna av ditt teams prestationer.

Jag tyckte att dess tids- och närvaroverktyg var till stor hjälp vid hantering av komplexa semester- och betald ledighetplaner. Verktyget gör det enkelt att godkänna ledighetsansökningar och synkronisera godkänd ledighet med din löneadministration och företagskalendrar.

Gustos bästa funktioner

Spåra anställdas arbetstider med flexibla metoder som Gusto Wallet-appen (mobil och webb), webbläsare eller manuella inmatningar.

Fatta smarta affärsbeslut baserade på anpassningsbara rapporter, automatiska efterlevnadsvarningar och anonyma teamundersökningar.

Få valfria tilläggsmoduler som HR-hantering, introduktion av nya medarbetare och prestationsutvärdering.

Beräkna övertid automatiskt baserat på medarbetarnas plats och förinställda regler.

Begränsningar för Gusto

Dess API-hastighetsbegränsning är för närvarande 200 förfrågningar per minut, vilket är för lite för stora organisationer.

Det finns ingen mobil löneapp för arbetsgivare; appen är endast tillgänglig för anställda.

Priser för Gusto

Gratis: För företag som endast anlitar entreprenörer i sex månader

Enkelt: 40 dollar per månad plus 6 dollar per månad per användare

Plus : 60 dollar per månad plus 9 dollar per månad per användare

Premium: Kontakta säljteamet

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3800 recensioner)

4. Replicon: Bästa AI-drivna plattformen för tidrapportering och närvarokontroll

via Replicon

Replicon är ett av de bästa verktygen för distansarbete för tids- och närvarospårning, efterlevnad av arbetsrättsliga bestämmelser, schemaläggning och löneutbetalning.

Det är en personlig favorit för mig eftersom det helt eliminerar behovet av att spåra närvaro manuellt genom att utnyttja AI-funktioner. Replicon registrerar automatiskt den tid som din personal lägger ner i mer än 100 arbetsappar, såsom Slack, Jira, Asana, Zoom och många fler.

Plattformen gör det också möjligt för dig att ställa in och hantera ackumuleringspolicyer och återställningar baserat på dina affärsbehov.

Funktioner som tidrapportering för företag och personalhantering gör Replicon till ett idealiskt verktyg för stora organisationer, eftersom det samlar tidrapportering, skiftplanering och personalplanering under en och samma plattform.

Replicons bästa funktioner

Effektivisera skapandet av tidrapporter med dynamiska godkännandeprocesser baserade på valideringar av närvarodata i realtid.

Identifiera de ideala medarbetarna baserat på kostnad eller kompetens med hjälp av AI-drivna SmartSchedule.

Erbjud intuitiv tidsregistrering, övervakning dygnet runt och spårning av ordinarie arbetstid kontra övertid för löne- och timanställda.

Erbjud dina anställda färdiga, korrekta och fullständiga tidsrapporter som de kan granska och skicka in.

Replicons begränsningar

Kan vara svårt att installera, eftersom det finns så många funktioner och anpassningsalternativ.

Det kan vara svårt att skapa rapporter med anpassade strukturer.

Replicons prissättning

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Replicon-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Bonus: Hur man skapar en närvarolista i Excel!

5. TimeClock Plus: Bäst för automatiserad schemaläggning av anställda

via TimeClock Plus

TimeClock Plus är en flexibel lösning för tid- och närvaroregistrering som erbjuder både lokal och molnbaserad lösning. Den ger tillgång till live-scheman och gör det möjligt att spåra anställda via mobila enheter.

Plattformen integreras väl med hundratals system för lönehantering, företagsresursplanering (ERP) och personalhantering (HCM), så du behöver inte oroa dig för IT-problem.

När det gäller dess unika funktioner tyckte jag att den mobila närvaroprogrammet var mycket användarvänligt. Anställda kan använda det för att enkelt stämpla in och ut, visa tidrapporter och hantera scheman direkt från sina telefoner.

När du är på resande fot med ett distansjobb kan en välfungerande mobilapp som denna hjälpa dig att spara timmar av manuell tidrapportering och dubbelkontroll av tidsposter.

TimeClock Plus bästa funktioner

Gör det möjligt för anställda att stämpla in och ut var som helst med en internetanslutning med hjälp av molnbaserad tidrapportering.

Konfigurera löneberäkningsmotorn med olika lönenivåer, skiftdifferenser och övertidskriterier.

Hantera ledighet med ett enda klick med hjälp av funktionen Absence Management (frånvarohantering).

Möjliggör smidig personalplanering med dygnet-runt-scheman som anpassas efter dina unika rotationer och inbyggda regler.

Begränsningar för TimeClock Plus

Det har ett mindre intuitivt gränssnitt jämfört med andra fjärravnärvarosystem.

Det kanske inte fungerar smidigt med alla appar eller webbplatser från tredje part.

Priser för TimeClock Plus

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

TimeClock-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

6. Connecteam: Bäst för att övervaka närvaro i realtid

via Connecteam

Connecteam är en utmärkt plattform som kan göra smart tidrapportering med automatiserade tidrapporter. Med denna plattform kan du enkelt hantera alla dagliga uppgifter, såsom delegering av uppgifter i realtid, effektiv personalplanering, övervakning av närvaro i realtid, omedelbar rapportering med live-resultat och mycket mer.

Som chef får du en tydlig översikt över teamets tillgänglighet, kvalifikationer och preferenser, vilket hjälper dig att hantera din schemaläggningsprocess.

Det jag gillar mest med detta verktyg är dess omfattande uppsättning funktioner. Connecteam samlar HR-funktioner, kommunikation, uppgiftshantering och schemaläggning på en enda plattform, vilket gör det enkelt för dig att få fullständig översikt.

Systemet är utformat med tanke på medarbetare utan fast arbetsplats och erbjuder en enda lösning för att hålla dina medarbetare uppdaterade om allt som rör arbetet – från deras individuella scheman till kunskapsbaser och företagsuppdateringar.

Connecteams bästa funktioner

Gör det möjligt att fastställa regler för raster och övertid för anställda i enlighet med lokala, regionala och federala arbetslagar.

Anamma dina hybridarbetsrutiner genom att registrera inloggningstider med appens tidsklocka eller Kiosk-appen på plats.

Använd chatten i appen för att kommunicera direkt med medarbetarna.

Använd inbyggda rapporterings- och analysverktyg för att spåra och optimera viktiga ledningsfunktioner i den dagliga verksamheten och HR.

Begränsningar för Connecteam

Du kan uppleva tillfälliga fördröjningar och att appen fryser.

Det krävs många uppgraderingar för att få tillgång till fler funktioner.

Priser för Connecteam

Gratis: För alltid

Grundläggande: 35 $/månad

Avancerat: 59 $/månad

Expert: 119 $/månad

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

7. TimeCamp: Bäst för tidrapportering

via TimeCamp

TimeCamp är ett av de bästa systemen för fjärravsnitt som hanterar anställdas närvaro, loggar arbetstimmar och skapar löneberäkningar, allt med hjälp av en enda app. Det erbjuder nyckelordsbaserad tidrapportering, vilket innebär att du kan ställa in nyckelord för att automatisera tidrapporteringen.

Jag har provat deras närvarospårningssystem och det är mycket användbart för att hålla koll på arbetstider, semester och sjukfrånvaro på ett och samma ställe, vilket bidrar till att minska risken för fel.

Det integreras också med verktyg som Airtable, Asana, Gitlab och andra, vilket gör det enklare för dig att spåra och hantera projektets tidsplaner på ett mer effektivt sätt.

TimeCamps bästa funktioner

Erbjud en geofencing-funktion, som är perfekt för att spåra fältarbetare som alltid är på språng.

Skapa detaljerade rapporter om tidsanvändning, projektframsteg och prestanda för distansarbetande team med hjälp av rapportfunktionen.

Lägg till, redigera eller ta bort tidsposter med grafiska tidrapporter och växla mellan daglig och veckovis vy med bara några klick.

Begränsningar för TimeCamp

Det går inte att anpassa uppgiftsnamn och gränssnitt.

Det erbjuder begränsad rapportering i exportfunktionerna.

Priser för TimeCamp

Gratis: 14 dagars provperiod

Startpaket: 3,99 $/månad

Premium: 6,99 $/månad

Ultimate: 10,99 $/månad

Företag: 14,99 $/månad

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

8. ADP Workforce Now: Bäst för att effektivisera fjärravnärvnadssystemet

via ADP Workforce Now

ADP Workforce Now är en omfattande programvara för personalhantering som hjälper dig att upprätthålla korrekt lönehantering och efterlevnad av regler, så att du kan investera den sparade tiden i din verksamhet.

Dess unika funktion erbjuder biometriska inloggningsalternativ, såsom ansiktsigenkänning och fingerskanning, vilket ger ett extra säkerhetsskikt. Personligen föredrar jag dessa framför klumpiga lösenordsskyddade gränssnitt.

Plattformens automatiserade lösningar för tid- och närvaroregistrering spårar anställdas ledighetsansökningar, godkännanden och semestrar och gör det möjligt för alla dina anställda att stämpla in och ut på flera olika enheter.

ADP Workforce Now – bästa funktioner

Låt anställda stämpla in och ut, lägga till sina raster och överföra sin tid mellan avdelningar, platser eller jobb.

Gör det möjligt för chefer att spåra och övervaka närvaromönster, generera rapporter om anställdas arbetstider och godkänna ledighetsansökningar.

Tillhandahåll verktyg för utbildning och utveckling med målet att stödja hela medarbetarens livscykel, från anställning till successionsplanering.

Integreras väl med verktyg som Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks och Greenhouse.

Begränsningar för ADP Workforce Now

Du kan stöta på utmaningar när du vill anpassa rapporter.

Det kan ibland vara komplicerat att integrera det med befintliga system och viss programvara från tredje part.

Priser för ADP Workforce Now

Anpassade priser baserade på företagets storlek och bransch.

ADP Workforce Now – betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6400 recensioner)

9. ExakTime: Bäst för att spåra fältarbetare

via ExakTime

ExakTime är särskilt utformat för team och anställda som arbetar utanför kontoret. Det erbjuder en enkel app med smidiga funktioner för in- och utstämpling. Det har också en GPS-funktion som gör att du kan spåra den anställdes position i realtid, vilket kan göras från vilken mobil enhet som helst.

Med ExakTime får du över 40 färdiga rapportmallar för att spåra anställdas närvaro och tid. Dessa rapporter ger realtidsöversikt och praktiska insikter som behövs för att fatta beslut som är avgörande för företagets välmående.

Jag tycker att deras varningssystem är väldigt användbart. Det hjälper mig att ställa in automatiska varningar för anställda. Som chef ser dessa varningar till att både jag och mina anställda inte missar viktiga åtgärder som att lämna in ledighetsansökningar, ge godkännanden eller övervaka övertidsgränsen.

ExakTimes bästa funktioner

Spåra anställdas arbetstider, förseningar, tidiga avgångar och frånvaro.

Med hjälp av funktionen för att ta foto-ID undviker du problem relaterade till tidsbedrägeri och obehörig användning av tidkort eller PIN-koder.

Erbjud robusta tidsklockor som fungerar som närvarohubbar när man arbetar utanför kontoret. Dessa närvaro- och tidsdata kan lagras och synkroniseras till molnet så att cheferna kan komma åt dem på kontoret.

Begränsningar för ExakTime

Du kan stöta på problem när du ska skapa rapporter baserade på dina anställdas scheman.

Det låter inte dina anställda se sina ackumulerade timmar för varje löneperiod.

Priser för ExakTime

Avancerat: 9 $/månad

Premium: Kontakta säljteamet

Elite: Kontakta säljteamet

ExakTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (50+ recensioner)

Capterra: 4/5 (över 150 recensioner)

10. Quickbooks Time: Bäst för att övervaka anställdas prestationer

via Quickbooks Time

Quickbooks Time erbjuder en intuitiv webbpanel, mobilapp och tidskiosk som underlättar realtidsövervakning av anställda. Med hjälp av denna plattform kan du spåra alla dina anställdas aktiviteter när du är på språng och se till att de håller deadlines med projektsamarbete och tidsspårning.

Denna plattform integrerar schemaläggning och tidrapportering på ett och samma ställe.

Det gör att jag kan skapa scheman, dela dem med anställda och tilldela jobb och skift. Programvaran erbjuder också funktioner som spårning av ledighet, signering av tidrapporter och spårning av körsträcka.

Quickbooks Times bästa funktioner

Spåra arbetstimmar med exakta, automatiserade och lättanvända lösningar för lönehantering.

Använd geofencing-teknik för att hantera projekt, scheman och jobbkostnader och spåra incheckade anställdas platser under arbetstid.

Hjälper entreprenörer att skapa och skicka fakturor med hjälp av mallar

Quickbooks Tidsbegränsningar

Brist på anpassade rapporter

Begränsningar vad gäller filstorlek och data, samt antalet användare

Priser för Quickbooks Time

Gratis: 30 dagars provperiod

Premium: 6 $/månad

Elite: 12 $/månad

Quickbooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6700 recensioner)

Hantera ditt distansarbetslags närvaro med ClickUp

Du kan inte förlita dig på manuella beräkningar av närvaro och lägga ned otaliga timmar på att tolka närvarolistor för kontorsanställda eller distansarbetare. Om du fortfarande gör detta är du säkert väl bekant med besväret med att kontrollera felaktigheter och manipulering av tidrapporter. Du måste implementera ett närvarospårningssystem för att underlätta tidrapporteringen och kunna fokusera på dina kärnverksamheter.

ClickUp hjälper dig att hantera ett distansarbete, samordna gemensamma mål, spåra framsteg och samarbeta smidigt. Med sin tidsspårning för projekt och tydliga visualisering av anställdas scheman och arbetspass säkerställer det en korrekt lönehantering.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och förändra hur du hanterar dina distansanställda!