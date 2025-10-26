10 programvaror för hantering av personalakter 2025

Att leta igenom slumpmässiga mappar, felaktigt namngivna filer och mystiska kalkylblad bara för att hitta ett enda onboarding-dokument.

Inte särskilt roligt, eller hur? Dessutom riskerar du att förlora viktiga personalakter och hamna i en riktig katastrofsituation. Om du är HR-ansvarig har du säkert varit med om detta.

Och du är inte ensam! Enligt en rapport från ClickUp spenderar den genomsnittliga yrkesverksamma mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information. Det är över 120 timmar om året som går förlorade – tid som du kunde ha ägnat åt att hantera dina faktiska arbetsuppgifter.

Därför är det dags att uppgradera till ett program för hantering av personalakter som gör ditt liv enklare.

Oavsett om du driver ett snabbväxande startup-företag eller bara försöker skapa ordning i kaoset, här är 10 programvaruverktyg för personaladministration som verkligen är värda att kolla in.

Programvara för hantering av personalakter i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Centraliserad dokumenthantering och uppgiftsuppföljning; Teamstorlek: Startups, små och medelstora företag, stora företag Dokument för medarbetarprofiler, ansluten sökning, automatiseringar, åtkomstkontroll, HR-mallar Gratis för alltid, anpassningar för företag Bamboo HR Självbetjäningsalternativ för anställda; Teamstorlek: Små och medelstora företag PTO-spårning, onboarding-verktyg, e-signaturer, färdiga HR-rapporter Anpassad prissättning Rippling Automatisera HR-arbetsflöden; Teamstorlek: Små och medelstora företag, stora företag Samordnad HR, IT och ekonomi, automatiserad efterlevnad, lönehantering och enhetshantering Anpassad prissättning Zoho People Mobilvänlig dokumentation; Teamstorlek: Små och medelstora företag, stora företag Ärendehantering, anpassningsbara arbetsflöden, pulsundersökningar, inbyggt LMS Anpassad prissättning Gusto Hantering av löneunderlag; Teamstorlek: Små team, små och medelstora företag Registrering av löneskatt, onboarding, synkronisering av förmåner och anpassade rapporter Priser från 49 $/månad Namely Anställda och chefer som behöver en självbetjäningsplattform. Teamstorlek: Små team, små och medelstora företag Självregistrering av förmåner, anpassningsbara nyhetsflöden och måluppföljning Priser från 9 $/månad per användare Paycor Hälso- och tillverkningsföretagTeamstorlek: Företag med över 1000 anställda AI-driven rekrytering, skiftoptimering och spårning av arbetskraftskostnader Anpassad prissättning ADP Workforce Now HR-outsourcing; Teamstorlek: Företag Varningar om dokument som löper ut, skräddarsydda rapporter, e-signaturer och åtkomstbehörigheter Anpassad prissättning SAP SuccessFactors Hantera medarbetarnas karriärutveckling; Teamstorlek: Företag Tillväxtportfölj, frågor på naturligt språk, automatiserad onboarding, efterlevnadsövervakning 75,60 $/månad per användare DocuWare Upprätthålla efterlevnad av HR-data; Teamstorlek: Företag Säker digital signering, revisionsspår, intelligenta sökfilter och efterlevnad av HIPAA/GDPR Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i ett program för hantering av personalakter?

Alla dokumenthanteringssystem för anställda som du stöter på är inte nödvändigtvis rätt för dig. Här är en checklista för att välja ett verktyg som förvandlar dokumenthantering från en mardröm till HR-zen:

Centraliserad dokumentlagring: Lagrar alla kontrakt, ID-bevis och policyfiler – alla dina anställdas dokument på ett och samma ställe, och erbjuder Lagrar alla kontrakt, ID-bevis och policyfiler – alla dina anställdas dokument på ett och samma ställe, och erbjuder gratis HR-mallar för enkel organisering.

Detaljerade filter och sökalternativ: Erbjuder omfattande filter (namn, taggar eller till och med nyckelord) så att ditt team enkelt kan använda programvaran för HR-dokumenthantering.

Automatiserade administrativa uppgifter: Låt dig ställa in regler för filnamngivning, versionskontroll och varningar om utgångsdatum. Med Låt dig ställa in regler för filnamngivning, versionskontroll och varningar om utgångsdatum. Med en sådan programvara för personalhantering spenderar ditt HR-team mindre tid på att klicka och mer tid på att göra det som verkligen är viktigt.

Redigeringsuppdateringar i realtid: Visar vem som redigerat vad och när med en tydlig versionshistorik. Inga fler mystiska ändringar eller "Vem har raderat det här?!"-ögonblick.

Smidig integration med befintliga verktyg: Synkroniseras med ditt befintliga HR-system, löneprogram, videokonferensverktyg och molnlagring.

Säkerhet i företagsklass : Erbjuder end-to-end-kryptering, åtkomstkontroll, : Erbjuder end-to-end-kryptering, åtkomstkontroll, säker fildelning för företag och säkerhetskopiering för att skydda dina filer. Färre efterlevnadsproblem för HR att lösa.

Mobilapp: Erbjuder en mobilapp för att visa eller ladda upp dokument när du är på språng. Perfekt för hybridteam och spontana ”jag behöver det nu”-situationer.

👀 Visste du att: En undersökning från Nitro visade att endast 3 % av kunskapsarbetarna är nöjda med sitt företags dokumenthanteringsprocess. Det innebär att majoriteten av organisationerna har bristfälliga dokumentflöden.

De 10 bästa programvarorna för hantering av personalakter

Nu när du vet hur den perfekta programvaran för HR-dokumenthantering ser ut, här är de tio bästa alternativen.

1. ClickUp (bäst för centraliserad dokumenthantering och uppgiftsuppföljning)

Övervaka anställdas prestationer, engagemang och utveckling med ClickUp Project Management för HR-team.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta och den perfekta helhetslösningen för hantering av personalakter.

Oavsett om det gäller anställningsavtal, introduktionsdokument eller prestationsutvärderingar håller ClickUp allt organiserat och lätt att hitta på ett och samma ställe. Det är som ditt digitala arkivskåp, men utan irriterande pappersskär och kaoset med förlorade dokument.

ClickUp Brain och Brain MAX

Samla alla dina behov av personaladministrationshantering i ett kraftfullt, AI-drivet arbetsutrymme med Brain MAX i ClickUp. Så här gör du:

Smart sökning: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för att hitta filer, dokument och bilagor.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja premium externa AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning.

Automatiserad organisation: Föreslår mappar, taggar eller kategorier för dina filer baserat på innehåll och användningsmönster, så att allt hålls snyggt organiserat.

Du kan dessutom be ClickUp Brain att hämta filer och dokument från din arbetsyta eller, ännu bättre, skapa dem tillsammans med dig och se hur det görs på några sekunder.

Brain gör det möjligt för HR-personal att snabbt skapa arbetsbeskrivningar, policydokument och meddelanden till anställda med bara ett par kommandon. Det säkerställer att innehållet är tydligt, konsekvent och anpassat till målgruppen, vilket sparar värdefull tid på att skriva och redigera.

Med Brain kan HR-avdelningen fokusera mer på människor och strategi medan AI sköter det tunga arbetet med att skapa innehåll.

Använd ClickUp Brain för att automatisera kommunikationen, hantera rutinuppgifter och omedelbart hämta alla filer.

ClickUp Chat och mappar

Och inte bara det! Vår smidiga personaladministrationsprogramvara erbjuder även ClickUp Chat, där du och ditt team kan diskutera viktiga HR-policyer, medarbetarnas prestationer och allt däremellan och därtill.

Nu när du har dina medarbetarprofiler och andra utkast till medarbetarinformation klara kan du hålla allt snyggt organiserat med ClickUp Project Hierarchy.

Skapa en transparent befälsordning med ClickUp Project Hierarchy

Börja med att skapa ett utrymme för ditt HR-team. Inom det utrymmet kan du skapa ClickUp-mappar för varje avdelning, till exempel marknadsföring, teknik och kundsupport. I varje medarbetarmapp kan du lägga till andra relevanta dokument som inbäddade sidor eller underavdelningar:

Onboarding

Prestationsutvärderingar

Certifieringar

Lämna register

Du kan också lägga till checklistor till varje undermapp. När du utökar ditt team kommer antalet mappar och undermappar naturligtvis att öka. Att hitta dokument ska dock inte kännas som en skattjakt, och vår programvara för dokumenthantering för anställda löser även detta problem.

ClickUp Enterprise Search

Med ClickUp Enterprise Search kan du hitta alla filer, dokument eller uppgifter i din integrerade teknikstack med bara några få klick.

Sök enkelt efter alla anställdas filer du vill med ClickUp Connected Search.

Letar du efter ett anställningsavtal? Eller kanske behöver du hitta en specifik medarbetarutvärdering? Sök bara på nyckelord, ägare eller andra relevanta attribut, så hittar du det du letar efter.

Allt du behöver göra är att integrera dina befintliga HR-verktyg med ClickUp, så hämtar den anslutna sökfunktionen all information du behöver. Du behöver alltså inte längre bläddra igenom oändliga mappar och hoppas att du inte missar något.

Efter all denna planering kan en enda missad HR-uppgift förstöra alla dina ansträngningar. Men med ClickUp Project Management för HR-team kan du hålla alla uppgifter på rätt spår.

Hantera HR-uppgifter med ClickUp Projektledning för HR-team

Med den kan du omvandla introduktionsplaner och andra HR-strategier till ClickUp-uppgifter. Du kan tilldela varje uppgift till rätt teammedlem, ställa in förfallodatum och följa framstegen på ett och samma ställe.

ClickUp Ambient Agents

Det är inte allt. ClickUp Agents för att svara på vissa triggers och utföra åtgärder på en specifik plats.

Låt en anpassad Autopilot Agent göra grovjobbet – ställ in reglerna och se hur den hanterar HR-frågor som ett proffs.

Användningsfall: HR-teamets kanal översvämmas till exempel av nya medarbetare som ber om dokument och filer. Personalansvarig vill använda AI för att gräva fram några av dessa filer och frigöra tid för teamet. De skapar en anpassad Autopilot Agent i kanalen och instruerar den att dela filen i den kunskapsbas som den har tillgång till. De anger att Autopilot Agent endast ska svara när användarens meddelande innehåller ett tydligt och direkt exempel. De ger till och med Autopilot Agent exempel på frågor.

ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du skapa, lagra och organisera alla dina medarbetarregister och anteckna relevanta detaljer. Skapa enkelt utkast till anställningsavtal, HR-policyer, formulär och introduktionssteg tillsammans med ditt team.

Skapa och hantera individuella medarbetarprofiler och HR-planer på ClickUp Docs

Kom ihåg att dina intressenter kan redigera dokumentet samtidigt och lämna kommentarer till specifika teammedlemmar med ClickUps funktion Assign Comments.

ClickUps bästa funktioner

Skapa en intern kunskapsbas , medarbetarprofiler, kontrakt och mycket mer med ClickUp Docs.

Skapa ClickUp-formulär för att samla in uppgifter om anställda och genomföra medarbetarundersökningar över olika avdelningar.

Förenkla hanteringen av personalakter med HR-mallarna

Ställ in återkommande uppgifter för saker som månatliga incheckningar, förnyelse av förmåner och regelefterlevnadsgranskningar med ClickUp Automations

Kontrollera framstegen i HR-uppgifterna med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att de omfattande HR-hanteringsfunktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Anne Thomas, HR-chef på Snowville Creamery LLC, säger:

ClickUp gör det möjligt för oss att publicera all kommunikation mellan alla delar av vårt företag på ett centralt ställe. Det gör det enkelt och bekvämt att få aviseringar och hantera scheman, rutter och leveranser för vårt företag.

ClickUp gör det möjligt för oss att publicera all kommunikation mellan alla delar av vårt företag på ett centralt ställe. Det gör det enkelt och bekvämt att få aviseringar och hantera scheman, rutter och leveranser för vårt företag.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Relationships för att länka samman uppgifter, dokument eller till och med hela listor! Du kan till exempel koppla en anställds introduktionsuppgift till deras prestationsutvärdering, HR-checklista och utbildningsdokument, så att allt förblir sammankopplat i sitt sammanhang och lätt att navigera utan att behöva hoppa mellan flikar!

2. Bamboo HR (Bästa självbetjäningsalternativet för anställda)

via Bamboo HR

Att hålla reda på medarbetarinformation, introduktionssteg och ledighetsansökningar behöver inte vara ett heltidsjobb i sig. Lösningar för hantering av medarbetardata som BambooHR kan rädda ditt förstånd.

Den håller alla dina personalprocesser, från introduktion till ledighetshantering och prestationshantering, organiserade och smidigt fungerande på ett och samma ställe. Dessutom gör de fördefinierade HR-rapporterna det enkelt att spåra personalregister för förbättringar av HR-processer.

Bamboo HR:s bästa funktioner

Spåra anställdas register, förmåner, ledighet och arbetshistorik från ett och samma ställe.

Använd inbyggda onboarding-verktyg för att enkelt guida nyanställda genom varje steg.

Automatisera ledighetsansökningar och godkännanden med kalenderintegrationer

Aktivera e-signaturer för att effektivisera dokumentationen utan att behöva jaga efter skrivare och papper.

Begränsningar för Bamboo HR

Programvara för dokumenthantering inom HR kan bli ganska dyr för större team.

Priser för Bamboo HR

Anpassad prissättning

Bamboo HR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 3 000 recensioner)

📮 ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det innebär att över 120 timmar om året går förlorade på att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsmiljö kan ändra på det. Prova ClickUp Brain. Det ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Verkliga resultat: Team som QubicaAMF har sparat över 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

3. Rippling (bäst för automatisering av HR-arbetsflöden)

via Rippling

Rippling är en plattform för personalhantering som samlar HR-, IT- och ekonomiavdelningarna i ett enda, sammanhängande system. Förutom att hålla ordning på medarbetardata automatiserar denna programvara för dokumenthantering HR-efterlevnadsuppgifter, spårning av fakturerbara timmar, löner och introduktionssteg, så att ditt team kan fokusera på strategier.

Ripplings bästa funktioner

Samla all personalinformation, från jobbtitlar till utfärdad utrustning, i en dynamisk profil som uppdateras automatiskt i alla anslutna system.

Tilldela, hantera och till och med radera företags enheter på distans för att skydda medarbetarinformation och andra interna data.

Automatisera arbetsflöden för allt från att skicka påminnelser om kontraktsförnyelser till att vidarebefordra prestationsutvärderingar till rätt chef.

Betala internationella anställda och uppdragstagare i deras lokala valuta, med efterlevnad av reglerna.

Rippling-begränsningar

Det saknas anpassningsalternativ för funktionerna.

Vissa användare rapporterar komplexa konfigurationer för arbetsflöden och integrationer, samt begränsade integrationer med tredjeparts löneprogram.

Rippling-prissättning

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 7600 recensioner)

Capterra: 4,9/5 stjärnor (över 3800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rippling?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med Rippling är hur det samlar flera system – löner, förmåner, onboarding, enhetshantering – under ett och samma tak. Den smidiga integrationen sparar massor av tid och minskar manuella fel, vilket är en game changer för växande team. Det känns som att plattformen verkligen har byggts med slutanvändaren i åtanke.

Det jag gillar mest med Rippling är hur det samlar flera system – löner, förmåner, onboarding, enhetshantering – under ett och samma tak. Den smidiga integrationen sparar massor av tid och minskar manuella fel, vilket är en game changer för växande team. Det känns som att plattformen verkligen har byggts med slutanvändaren i åtanke.

🧠 Kul fakta: Konceptet med flexibla arbetstider introducerades av det tyska flyg- och rymdföretaget Messerschmitt-Bölkow-Blohm. De införde ”Gleitzeit”, vilket betyder glidande arbetstid, och gav anställda friheten att börja och sluta arbetet vid flexibla tider.

4. Zoho People (bäst för mobilvänlig dokumentation och hantering av anställda)

via Zoho People

Kommer du ihåg att vi sa att det är viktigt att ha en mobilapp för din programvara för dokumenthantering för anställda för att kunna föra register när du är på resande fot? Zoho People är en idealisk plattform för det.

HR-systemet är mycket anpassningsbart för att passa dina dynamiska behov. Eftersom det är molnbaserat behöver du aldrig mer oroa dig för att förlora viktiga medarbetardata.

Du kan också använda den för automatiserade rekryterings- och onboarding-arbetsflöden. Dessutom erbjuder Zoho People en HR-helpdesk som dina anställda kan använda för att skapa ärenden och lösa problem.

Zoho Peoples bästa funktioner

Använd ärendehanteringsmodulen för att hantera medarbetarnas frågor med servicenivåavtal och eskaleringsregler.

Skapa och implementera anpassningsbara HR-arbetsflöden och använd katalogmallar för att enkelt hantera medarbetardata.

Skapa pulsundersökningar för att samla in feedback från anställda och följa trenderna för engagemang över tid.

Övervaka utbildningsframstegen med ett inbyggt LMS för att säkerställa att ditt team fortsätter att lära sig och utvecklas.

Begränsningar i Zoho People

In- och utcheckningsfunktionerna är ofta buggiga.

Vissa användare har upplevt att användargränssnittet/användarupplevelsen är ofärdig eller inte lika användarvänlig som andra HR-program.

Priser för Zoho People

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho People

G2: 4,4/5 stjärnor (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 270 recensioner)

5. Gusto (Bäst för lönehantering för småföretag)

via Gusto

Glöm lönecheckar, pappersarbete och panik, för Gusto hjälper dig att slippa alla tre. Denna HR-plattform kombinerar lönehantering, onboarding, förmåner och teamhantering i ett användarvänligt gränssnitt.

Har du distansarbetande team i olika delstater i USA? Registrera dig enkelt för löneskatt i alla 50 delstater direkt på Gusto för en effektiv lönehantering. Dessutom integreras programvaran med populära program för prestationshantering, så att du kan följa och mäta anställdas prestationer och engagemang på ett och samma ställe.

Gustos bästa funktioner

Välkomna nyanställda med digitala anställningserbjudanden, e-signaturer och färdiga checklistor.

Synkronisera löner med förmåner och tidrapportering så att allt sköts automatiskt.

Skapa anpassade rapporter för personalplanering, ersättningsanalys och mycket mer.

Erbjud anställda en självbetjäningsportal där de när som helst kan se sina profiler, lönebesked, förmåner och skattedokument.

Begränsningar med Gusto

Det kommer att ta lite tid att lära sig alla funktioner om du är nybörjare.

Begränsad skalbarhet och rapporteringsfunktioner

Priser för Gusto

Enkelt: 49 $/månad + 6 $/månad per person

Plus: 80 $/månad + 12 $/månad per person

Premium: 180 $/månad + 22 $/månad per person

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gusto?

En G2-recensent säger:

Jag har använt Gusto i några år nu. Det är väldigt enkelt att använda, lätt att installera och fungerar smidigt utan att jag behöver göra något varje månad. Jag uppskattar också att de håller sig uppdaterade om skatteförändringar och regler – de informerar mig, berättar vad jag behöver göra och tar hand om det om jag vill.

Jag har använt Gusto i några år nu. Det är väldigt enkelt att använda, lätt att installera och fungerar smidigt utan att jag behöver göra något varje månad. Jag uppskattar också att de håller sig uppdaterade om skatteförändringar och regler – de informerar mig, berättar vad jag behöver göra och tar hand om det om jag vill.

6. Namely (Bäst för implementering av självbetjäningsplattform för anställda och chefer)

via Namely

Namely erbjuder en självbetjäningsportal för anställda och chefer som samlar allt, från lönebesked till förmåner och ledighetsansökningar, på ett och samma ställe så att de inte behöver leta efter information på ett dussintal olika plattformar. Och tro oss, det är viktigt.

Enligt Harvard Business Review uppger 27 % av de anställda att de känner sig överbelastade av information, till den grad att de inte ens bryr sig om att försöka hänga med.

Denna programvara för personalregister skapar ordning och reda och ger ditt team en överskådlig, centraliserad plats där alla kan hålla sig uppdaterade. Du kan använda den för att leverera statliga och federala W-4-formulär, få dem undertecknade och effektivisera skattehantering och deklarationer.

Den har också en nyhetsfeed integrerad i din Slack-kanal där du kan dela viktiga meddelanden, fira prestationer, arbetsjubileer, födelsedagar och mycket mer.

Namely bästa funktioner

Ge anställda kontroll över profilhanteringsverktyg så att de kan uppdatera sina personuppgifter och skatteuppgifter utan att behöva skicka in formulär till HR.

Möjliggör självregistrering av förmåner under öppen registrering eller vid livshändelser, vilket gör processen smidigare och mer transparent.

Använd anpassningsbara nyhetsflöden för att dela uppdateringar och meddelanden på ett ställe som är lätt för alla att hitta.

Spåra mål och prestationer med inbyggda utvärderingsmallar och feedbackverktyg som anställda och chefer kan använda självständigt.

Namnlösa begränsningar

Kundsupporttjänsterna är långsamma

Vissa användare har rapporterat problem med programvarans gränssnitt, bland annat svårigheter att uppdatera information, tekniska problem och problem med att komma åt vissa funktioner som lönebesked.

Namely-priser

Namely Now: Från 9 $/månad per användare

Namely Plus, Plus People och Complete: Anpassade priser

Namely-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 stjärnor (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 stjärnor (över 400 recensioner)

👀 Visste du att: En enda anställd kan använda 10 000 ark papper per år, vilket kostar cirka 80 dollar. När du räknar på hela din personalstyrka, verkar det inte då som det klokaste valet att byta till ett dokumenthanteringssystem?

7. Paycor (Bäst för företag inom hälso- och sjukvård och tillverkning)

via Paycor

Paycor erbjuder ett integrerat dokumenthanteringssystem för anställda inom hälso- och sjukvård, tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Utöver dokumenthanteringssystemet erbjuder det ett AI-drivet rekryteringsverktyg för att hitta lämpliga kandidater från en omfattande talangpool.

Du kan automatisera dina rekryteringskampanjer, få tillgång till kandidaters betygskort och förenkla onboarding-arbetsflöden. Detta verktyg gör det också enkelt att spåra fakturerbara timmar och schemalägga arbete, så att alla dina anställda får en rättvis arbetsbelastning och betalas i tid.

Paycors bästa funktioner

Hitta och anställ rätt talanger och håll all information om dem organiserad direkt på plattformen.

Registrera och spåra anställdas arbetstid med AI-drivna verktyg

Optimera medarbetarnas arbetsskift med hänsyn till ditt företags behov och medarbetarnas tillgänglighet, med möjlighet att byta skift i realtid.

Spåra arbetskraftskostnader i realtid med budgetvarningar för övertid, så att du kan hålla koll på arbetskraftskostnaderna.

Paycors begränsningar

Brist på avancerade funktioner och funktionaliteter, vilket kan begränsa dess användbarhet för komplexa HR-operationer.

Användarna säger att kundsupporten är dålig.

Paycor-priser

Anpassad prissättning

Paycor-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 stjärnor (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 2900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paycor?

En recension på Capterra lyder:

Min erfarenhet har varit positiv. Jag har arbetat med Paycor i 10 år och uppskattar allt de har att erbjuda.

Min erfarenhet har varit positiv. Jag har arbetat med Paycor i 10 år och uppskattar allt de har att erbjuda.

📖 Läs också: En digital guide till att skapa en produktiv arbetsplats

8. ADP Workforce Now (bäst för HR-outsourcing)

via ADP Workforce Now

Har ditt lilla HR-team svårt att hantera onboarding och administrativa uppgifter? Använd ADP Workforce Now. Denna dokumenthanteringsprogramvara håller all din personalinformation organiserad och erbjuder experter inom HR som hjälper dig med dina personalrelaterade uppgifter.

Om du har över 1000 anställda erbjuder ADP Workforce Now dig till och med en integrerad HCM- och lönehanteringslösning som är anpassad efter ditt företag.

ADP Workforce Now – bästa funktioner

Ställ in utgångsdatum för dokument och få automatiska aviseringar för att säkerställa efterlevnad och uppdateringar i rätt tid.

Skapa skräddarsydda rapporter och revisionsspår för att spåra dokumentåtkomst och ändringar, vilket säkerställer transparens.

Effektivisera dokumentundertecknandet med säkra, integrerade elektroniska signaturer för snabbare arbetsflöden.

Kontrollera och säkra åtkomstbehörigheter baserat på användarroller, så att känslig personalinformation endast är tillgänglig för behörig personal.

Begränsningar för ADP Workforce Now

Rapporteringsfunktionen är ganska komplicerad.

Integration med verktyg från tredje part kan också vara problematisk.

Priser för ADP Workforce Now

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 stjärnor (över 3500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 7000 recensioner)

🎥 Titta på: Hur man använder AI för dokumentation:

9. SAP SuccessFactors (bäst för att hantera dina anställdas karriärutveckling)

via SAP SuccessFactors

63 % av alla människor lämnar sina jobb på grund av otillräcklig eller dålig feedback. Varför? För att det gör att de inte vet hur de utvecklas och hindrar dem från att göra förbättringar.

Förhindra det med SAP SuccessFactors, ett program för personaladministration med en funktion för tillväxtportfölj. Förutom att hålla din personalinformation säker och organiserad, låter det också dina anställda analysera sin prestation och implementera vägledande förslag.

SAP SuccessFactors bästa funktioner

Hämta information om medarbetarprofiler och HR-policyer med hjälp av sökningar i naturligt språk.

Låt anställda skicka in ledighetsansökningar och söka information om HR-policyer via ett konversationsgränssnitt, vilket förbättrar medarbetarupplevelsen.

Ge nyanställda automatiserade, personliga introduktionsuppgifter och checklistor för att säkerställa en smidig integration i företagskulturen.

Övervaka och flagga potentiella efterlevnadsproblem i realtid

Begränsningar i SAP SuccessFactors

Denna programvara för HR-dokumenthantering tar längre tid att ladda än sina alternativ.

Priser för SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR): 75,60 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 stjärnor (över 670 recensioner)

Capterra: 4,0/5 stjärnor (över 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SAP SuccessFactors?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest med SAP SuccessFactors är att det samlar alla HR-uppgifter i ett lättanvänt system. Det är perfekt för företag av alla storlekar, hjälper till att förstå medarbetardata med kraftfulla rapporter och fungerar bra i olika länder och språk. Jag kan schemalägga intervjuer, skicka ut erbjudanden, hantera onboarding och mycket mer. Det är ett verktyg för allt.

Det jag gillar mest med SAP SuccessFactors är att det samlar alla HR-uppgifter i ett lättanvänt system. Det är perfekt för företag av alla storlekar, hjälper till att förstå medarbetardata med kraftfulla rapporter och fungerar bra i olika länder och språk. Jag kan schemalägga intervjuer, skicka ut erbjudanden, hantera onboarding och mycket mer. Det är ett verktyg för allt.

🧠 Kul fakta: Westinghouse Electric & Manufacturing Company skapade den första företagsutbildningsfilmen, som lärde anställda rätt säkerhetsrutiner och arbetstekniker. De insåg tydligen vikten av att visa anställda hur man arbetar säkert redan innan PowerPoint ens fanns!

10. DocuWare (bäst för att upprätthålla efterlevnaden av HR-data)

via DocuWare

Att navigera i HR-reglerna, särskilt med ett globalt team, är mycket utmanande. Ett enda misstag och du hamnar i oklara juridiska problem.

Med säkerhets- och efterlevnadsfunktioner i företagsklass är DocuWare din perfekta partner för att samla in och lagra personalinformation på ett säkert sätt. Det arkiverar alla filtyper på ett säkert sätt i ett centraliserat system, så att din HR-verksamhet uppfyller kraven i HIPAA, GDPR och andra regelverk.

Med superspecifika användarrättigheter, stabila arbetsflöden och poster som inte kan manipuleras är du skyddad mot dataförlust, förväxlingar och tvivelaktiga redigeringar.

DocuWares bästa funktioner

Underlätta säker digital signering av dokument, effektivisera arbetsflöden och minska mängden pappersdokument.

Skapa skräddarsydda rapporter och revisionsspår för att övervaka dokumentredigeringar och kontrollera åtkomst.

Skapa lönebesked i valfri löneplattform och spara dem automatiskt i de anställdas digitala personalakter.

Hitta snabbt information om anställda med hjälp av intelligenta sökfilter som namn, avdelning, dokumenttyp eller status.

DocuWares begränsningar

Även om det inte finns några inneboende begränsningar för filstorlek i DocuWare-systemet i sig, kan uppladdningshastigheten vara en faktor för mycket stora dokument.

Priser för DocuWare

Anpassad prissättning

DocuWare-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 100 recensioner)

Förenkla och säkra dokumenthanteringen för anställda med ClickUp

Från säker lagring och kraftfulla sökfunktioner till automatiserade arbetsflöden och mobil åtkomst – de verktyg vi har tagit upp ger dina HR-processer en ordentlig organisation. Oavsett om du driver ett litet startup-företag eller ett snabbt växande företag finns det något här för alla typer av team.

Vill du ha allt på en och samma plattform? Välj ClickUp. Använd det som ditt digitala arkivskåp och dokumentcenter. Få uppdateringar i realtid så att du aldrig missar en HR-uppgift igen.

Dessutom ser den integrerade sökfunktionen till att du inte går vilse när du letar efter ett anställdas dokument.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag för att göra dokumenthanteringen för anställda mindre krånglig och mer automatiserad.