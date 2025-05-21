Niyati – Hur man skapar en marknadsföringskalender (exempel + mallar)

Det är bara några dagar kvar till en viktig produktlansering, och allt ligger efter i schemat. Blogginlägget behöver redigeras, sociala medier är fortfarande i planeringsstadiet och e-postkampanjen har fastnat hos juridiska avdelningen. Till råga på allt upptäcker du att din kampanj krockar med ett stort branschevenemang som du inte hade planerat för.

Deadlines passerar, ingen vet vem som gör vad och paniken sätter in när du försöker hinna ikapp.

Avsaknaden av en tydlig plan leder till förvirring, slöseri med tid och frustration. Det är här en marknadsföringskalender kommer in. Den ger dig en enda plats att organisera, planera och samordna alla detaljer, vilket ger dig tydlighet och kontroll för att genomföra din kampanj på ett felfritt sätt.

Låt oss dyka in i hur man skapar en marknadsföringskalender som gör att den överväldigande känslan av ”Jag har glömt något” blir ett minne blott.

Vad är en marknadsföringskalender?

En marknadsföringskalender är ett marknadsföringsverktyg för planering, schemaläggning och uppföljning av dina marknadsföringsinitiativ. Den hjälper dig att övervaka allt från blogginlägg till uppdateringar på sociala medier, e-postkampanjer och produktlanseringar, uppdelat per månad, kvartal eller år.

Genom att hålla allt organiserat säkerställer du att du aldrig hamnar efter i schemat och kan enkelt hålla dig på rätt spår för att nå dina mål.

Planera, schemalägg och genomför marknadsföringsaktiviteter i tid med en marknadsföringskalender.

⚠️ Undervärderat råd: Överbelasta inte din kalender. Bara för att det finns tomma utrymmen betyder det inte att du måste fylla dem. Några av de mest framgångsrika kampanjerna var resultatet av fokus, inte volym. Bygg in avsiktliga "andrum" för att möjliggöra spontanitet och reaktivt innehåll.

Varför behöver du en marknadsföringskalender?

Bra marknadsföring sker inte av en slump. Här är varför en kalender gör hela skillnaden:

Se helheten och planera i förväg: En kalender hjälper dig att planera kampanjer och innehåll i förväg så att du tidigt kan upptäcka överlappningar och luckor. Inga fler överraskningar i sista minuten, som dubbla schemaläggningar av e-postmeddelanden eller missade viktiga branschevenemang.

Konsekvens = bättre varumärkesbyggande: Att planera i förväg hjälper dig att anpassa dina inlägg på sociala medier, bloggar och e-postmeddelanden efter samma teman och mål. Dessutom förblir ditt varumärkesbudskap tydligt och konsekvent.

Spåra vad som fungerar (och vad som inte fungerar): En kalender skapar en logg över dina marknadsföringsaktiviteter. Detta gör att du kan analysera dina kampanjer över tid. Du kan till exempel se tillbaka och se när du körde vissa kampanjer och korrelera dem med resultaten.

Missa aldrig deadlines: Med så många rörliga delar – skribenter, designers, produktteam, partners – håller en kalender alla på samma sida. Den spårar deadlines, visar vem som är ansvarig och hjälper hela teamet att ligga steget före.

Viktiga funktioner i en marknadsföringskalender

En integrerad marknadsföringskalender är mer än bara att hålla reda på datum och deadlines.

Här är de viktigaste punkterna:

Flexibilitet för att hantera förändringar: Din marknadsföringskalender bör vara lätt att uppdatera. Helst bör du kunna dra och släppa för att omplanera uppgifter och få anslutna deadlines att justeras automatiskt.

Samarbete och tillgänglighet: En marknadsföringskampanjkalender bör vara ett delat verktyg i realtid som hela teamet har tillgång till. Molnbaserade verktyg fungerar bäst här, eftersom de gör det möjligt att tilldela uppgifter, lägga till kommentarer eller bilagor och ställa in behörighetsnivåer.

Anpassad för olika innehåll/kanaler: Din kalender bör stödja alla typer av innehåll med olika ägare och arbetsflöden. Dessutom bör du kunna använda taggar för att filtrera efter kanal och bifoga filer eller länkar, till exempel ett Google Doc-dokument för ett bloggutkast.

Flera vyer: Ibland behöver du zooma in på den aktuella veckan. Andra gånger behöver du en överblick över kvartalet. De bästa kalendrarna låter dig växla mellan vyer utan att duplicera data.

Tydlig ägarskap och status: Varje post i din kalender bör visa vem som är ansvarig och i vilket skede den befinner sig. Detta förvandlar din kalender från en enkel schemaläggning till en realtids-workflow-tracker som inte bara visar när utan också hur saker och ting utvecklas.

Typer av marknadsföringskalendrar

Du behöver troligen flera olika marknadsföringskalendrar för olika mål. Här är en översikt över de viktigaste typerna:

1. Redaktionell kalender

Med en redaktionell kalender kan du planera och spåra vilket långformat innehåll du skapar, när det publiceras och vem som ansvarar för varje del. Det är ett populärt verktyg för innehållsmarknadsföringsteam och är viktigt för att genomföra en solid innehållsstrategi.

Vad en redaktionell kalender vanligtvis innehåller:

Innehållets ämne/rubrik (t.ex. ”10 SEO-tips för bloggare”)

Typ av innehåll (blogginlägg, reel, nyhetsbrev osv.)

Publiceringsdatum

Författare/ansvarig person

Status (Idé/Pågående/Planerad/Publicerad)

Nyckelord eller hashtags

Kanaler (publiceringsplattform: Instagram, Substack, webbplats etc.)

Planera, spåra och organisera ditt marknadsföringsinnehåll med en redaktionell kalender.

2. Marknadsföringskalender för sociala medier

En innehållskalender för sociala medier är nödvändig om du är aktiv på flera kanaler.

Den visar exakt vad som ska publiceras, när och var, till exempel en Instagram-karusell på måndagen, en TikTok-video på onsdagen och ett LinkedIn-inlägg på torsdagen. Den innehåller också viktiga detaljer som inläggstexter, designmaterial, hashtags och plattformsspecifika justeringar – allt på ett och samma ställe.

Planera och hantera inlägg på olika plattformar med en marknadsföringskalender för sociala medier.

3. Marknadsföringskalender för evenemang

En evenemangsmarknadsföringskalender kartlägger kommande evenemang, deras tider och de kampanjer som måste genomföras före, under och efter dem.

Några vanliga detaljer är:

Evenemangets namn och datum (t.ex. ”Sommarproduktlansering: 10 juli”)

Typ av evenemang (webinar, konferens, workshop, produktlansering, försäljning etc.)

Marknadsföringskanaler (Instagram, LinkedIn, e-post, Facebook-annonser osv.)

Marknadsföringsinnehåll (vilka inlägg, e-postmeddelanden eller annonser du kommer att publicera)

Tidsplan (när du ska börja med teaserinlägg, skicka inbjudningar, lägga upp nedräkningar osv. )

Teamroller (vem designar, skriver, planerar, publicerar etc.)

Planera och samordna evenemangskampanjer med en evenemangsmarknadsföringskalender.

4. Produktlanseringskalender

En produktlanseringskalender är en steg-för-steg-plan som beskriver vad som behöver göras före, under och efter lanseringen av en ny produkt. Den är uppdelad i tre faser:

Före lansering: Planera innehåll, utforma produktsidan, förbered e-postmeddelanden och schemalägg teaserinlägg.

Lansering: Spåra när produkten lanseras, schemalägg e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier, starta annonskampanjer och tilldela vem som ska övervaka frågor och feedback.

Efter lanseringen: Dela recensioner, publicera vittnesmål, skicka tackmejl, erbjuda support och spåra prestationsmått som försäljning och trafik.

Varje uppgift är kopplad till ett specifikt datum, en plattform (som Instagram eller e-post) och en teammedlem. Detta gör att din lansering håller tidsplanen och blir lätt att hantera.

Planera enkelt varje lanseringsfas med en produktlanseringskalender.

Skapa din marknadsföringskalender

Nu ska vi skapa en marknadsföringskalender som hjälper dig att nå framgång.

1. Sätt upp tydliga marknadsföringsmål

Har du någonsin ägnat veckor åt att arbeta med en kampanj, bara för att senare undra: ”Vänta lite, vad var det vi egentligen strävade efter?” Det är vad som händer när dina marknadsföringsmål inte är knivskarpa från början. För att planera smart:

Sätt upp specifika och mätbara mål istället för vaga mål. Denna tydlighet gör att du vet exakt vad du ska planera in – veckovisa LinkedIn-annonser, riktat innehåll och regelbundna resultatkontroller.

Exempel: ❌ Öka vår publik ✅ Få 500 nya kvalificerade leads från LinkedIn-annonser på 60 dagar, eftersom LinkedIn-leads konverterar 40 % snabbare.

Använd testet ”Vad skulle vi prioritera att behålla?”. Fråga ditt team: Om vi skulle behöva skära ned 90 % av våra marknadsföringsinsatser imorgon, vilket mål skulle vi behålla? Det är ett enkelt sätt att ta reda på vad som är viktigast just nu.

2. Välj rätt marknadsföringskanaler och innehållstyper

Välj de plattformar som din målgrupp använder. För B2B fungerar LinkedIn eller webbseminarier oftast bra. För yngre målgrupper kan Instagram eller TikTok vara mer effektiva.

Anpassa sedan innehållsformaten efter deras preferenser:

Upptagen yrkesverksamma: Korta LinkedIn-inlägg eller nyhetsbrev som går snabbt att läsa

Hobbyister eller visuella målgrupper: Reels, infografik eller bloggar med tips och råd

Detta gör det enklare att planera innehåll per kanal, tilldela uppgifter och spåra vad som fungerar.

🧠 Rolig fakta: Facebook, Instagram och TikTok är de kanaler som de flesta B2B- och B2C-marknadsförare planerar att investera mest i. Reddit, Discord och Threads växer också fram som populära kanaler och används av 10 % av marknadsföringsteamen.

3. Involvera dina nyckelpersoner

Skapa inte kalendern på egen hand. Ditt team känner bäst till sin arbetsbelastning. Om du utesluter dem riskerar du förseningar, missade deadlines och förvirring.

Så, kartlägg vem som är involverad i varje steg och vad de ansvarar för:

Steg Vem är involverad? Vad gör de? Idégenerering Försäljnings-, produkt- och kundframgångsteam Dela kundfrågor, feedback och vanliga problem för att forma innehållsidéer. Genomförande Författare, designers, videoredigerare och kanalansvariga Behöver du tydliga uppgifter och deadlines för att skapa och publicera innehåll? Godkännande Marknadsföringschefer , juridiska team och compliance-team Kontrollera innehållet med avseende på korrekthet, juridiska frågor och varumärkesstandarder.

4. Bestäm längden på din kalender

Hur långt framåt ska du planera? Det beror på ditt arbetsflöde och hur snabbt din bransch förändras.

Årligen: Planera större kampanjer, lanseringar och säsongsevenemang. Hjälper till med övergripande planering men kräver flexibilitet.

Kvartalsvis: En fokuserad tidsplan som ger struktur utan att vara för rigid.

Månadsvis: Passar bra för branscher med högt tempo, så att du kan vara flexibel och snabbt anpassa dig.

Veckovis: Bäst för detaljerad planering. Använd den för dagligt innehåll, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier.

Inget förstör en marknadsföringsplan snabbare än ett missat lanseringsdatum. Gör därför en översikt över alla viktiga datum som din marknadsföring är beroende av. Detta ger din kalender en tydlig struktur och hjälper dig att planera innehåll och uppgifter i förväg.

Spåra tre typer av datum:

Externt: Helgdagar, branschevenemang, temadagar, säsongstoppar

Internt: Produktlanseringar, webbseminarier, försäljningskampanjer, schemalagt innehåll

Kampanjtidslinjer: Ett tydligt lanseringsdatum eller tidsintervall för varje kampanj

💡 Proffstips: Skapa ett huvuddokument med ”Marknadsföringsdatum och evenemang” i ett dokumenthanteringsverktyg som ClickUp Docs för att lagra: Länkar till relaterade uppgifter, listor eller mappar i ClickUp En huvudlista med viktiga datum (helgdagar, evenemang, lanseringar) En uppdelning av planerade leveranser kopplade till varje datum

5. Skapa din marknadsföringskalender med ClickUp

När du har sorterat dina mål, viktiga datum, team och tidsplaner är det dags att skapa din kalender.

Du kan använda ett kalkylblad. Men det hanterar inte uppgiftsägande, uppdateringar i realtid eller teamsamarbete särskilt bra. Du behöver en marknadsföringskalenderprogramvara som är utvecklad för teamsamarbete, inte en som låser in dem i celler och kolumner.

Det är här ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning kommer in i bilden.

Samla, samarbeta och effektivisera projekt från början till slut med ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning.

Det är en allt-i-ett-arbetsyta som hjälper dig att:

Skapa kalendrar för innehåll, kampanjer, lanseringar och evenemang.

Tilldela genomförbara uppgifter med deadlines, ansvariga och status.

Spåra framsteg, feedback och godkännanden i realtid

Det bästa av allt? Den levereras med den AI-drivna ClickUp-kalendern, som ger dig en realtidsöversikt över vad som redan är schemalagt, pågår och kommer att hända.

Så här skapar du din marknadsföringskalender med ClickUp:

1. Skapa eller gå till utrymmet, mappen eller listan där du vill ha kalendern. Klicka sedan på knappen + Visa längst upp på sidan.

Anpassade vyer i ClickUp

2. Välj Kalender i rullgardinsmenyn.

Välj kalendervyn

3. När den öppnas lägger du till ett namn för din kalender.

Ge din kalender ett namn

4. Nu kan du börja anpassa den.

📅 Viktiga komponenter att inkludera i din kalender: Uppgiftsnamn: Tydliga, handlingsbara titlar Förfallodatum: Specifika deadlines för varje uppgift Ansvariga: Ansvariga teammedlemmar Uppgiftsstatus: Uppdateringar om framsteg (t.ex. pågår, slutfört) Prioritet: Hög, Medel, Låg Tidsuppskattningar: Förväntad uppgiftslängd Kategorier/taggar: Organisera efter typ/kanal Länkar/resurser: Bifoga relevanta filer eller URL:er Kampanj-/projektnamn: Gruppera uppgifter efter initiativ

Som standard visas den aktuella månaden i ClickUp-kalendern. Men om du vill ha en annan vy klickar du bara på Tidsperiod längst upp till vänster och väljer mellan dag, 4 dagar, vecka och månad.

Anpassa tidslinjealternativen i ClickUp Calendar

5. Lägg till uppgifter direkt till ett specifikt datum genom att klicka på plus (+)-ikonen.

I andra vyer (som Dag eller Vecka) kan du klicka på valfri tom tidslucka för att skapa en uppgift. Den tidpunkt du klickar på blir uppgiftens förfallodatum. Och om det finns en tidsuppskattning (till exempel 2 timmar) kommer uppgiften att blockera den tiden i din kalender.

Behöver du boka om? Dra och släpp bara uppgiften till en ny dag eller tid så uppdateras förfallodatumet direkt.

Omplanera uppgifter med dra-och-släpp-funktionen i ClickUp Calendar.

När uppgifterna har skapats lägger du till en beskrivning med detaljer, såsom mål, länkar och sammanfattningar.

Du kan också använda ClickUp Brain för att generera uppgiftsbeskrivningar från uppgiftsnamn. Om din uppgift till exempel är "Skapa Instagram-inlägg för produktlansering" kan du ange följande:

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

6. Använd anpassade vyer för att passa olika marknadsföringsbehov

ClickUp Calendar är fantastiskt för schemaläggning. Men ibland behöver du se saker från ett annat perspektiv.

Här är några vyer som du kan växla mellan:

ClickUp Kanban Board View : Perfekt för att visualisera kampanjer på sociala medier, blogginlägg eller e-postmarknadsföringsuppgifter som går igenom flera steg, som ”Idé”, ”Pågående”, ”Granskning” och ”Slutfört”. Perfekt för att visualisera kampanjer på sociala medier, blogginlägg eller e-postmarknadsföringsuppgifter som går igenom flera steg, somoch

Organisera och spåra uppgifter genom anpassningsbara kolumner via ClickUp Kanban Board View.

ClickUp Gantt Chart View : Bäst för planering och hantering av produktlanseringar eller flerfasiga marknadsföringskampanjer. Du kan spåra uppgiftsberoenden, sätta milstolpar och hantera överlappande uppgifter.

Visualisera projektets tidslinjer och uppgiftsberoenden med ClickUp Gantt Chart View.

Listvy : Perfekt för att hantera uppgifter i ett organiserat, detaljerat format. Du kan se alla dina uppgifter i en enkel lista, med möjlighet att filtrera, sortera och gruppera efter olika parametrar, som förfallodatum, ansvarig eller prioritet, samtidigt som du håller koll på deadlines och ansvarsområden. Perfekt för att hantera uppgifter i ett organiserat, detaljerat format. Du kan se alla dina uppgifter i en enkel lista, med möjlighet att filtrera, sortera och gruppera efter olika parametrar, som förfallodatum, ansvarig eller prioritet, samtidigt som du håller koll på deadlines och ansvarsområden.

Organisera och hantera uppgifter i en enkel, sorterbar lista via ClickUp List View.

📚 Läs mer: De bästa verktygen för marknadsföringsarbetsflöden

7. Utnyttja mallar för ökad effektivitet

Professionella marknadsförare använder ofta mallar för marknadsföringskalendrar som erbjuder en färdig struktur med förifyllda uppgifter, avsnitt och innehållsförslag. Dessutom sparar de tid och följer branschens bästa praxis med inbyggda framstegsstatusar och anpassade fält som framgångsrika team använder.

Det bästa av allt? Kalendermallarna finns i olika varianter, och du kan välja den som passar dig bäst.

Till exempel:

Mallar för innehållskalender : Planera och schemalägg blogginlägg, innehåll för sociala medier och e-postmeddelanden.

Mallar för SEO-innehållskalender : Planera SEO-drivet innehåll genom att fokusera på sökordsanalys, målgrupp, innehållsluckor och resultatuppföljning.

Mallar för marknadsföringsplaner : Skissa upp kampanjer, sätt upp mål, följ upp framsteg och hantera deadlines.

Här är åtta ClickUp-mallar som vi har valt ut åt dig för att komma igång:

1. ClickUp-mall för marknadsföringskalender

Få en gratis mall Planera och följ upp marknadsföringskampanjer, uppgifter och budgetar med hjälp av ClickUp-mallen för marknadsföringskalender.

ClickUp-marknadsföringskalendermallen är en bra utgångspunkt för alla marknadsföringsteam. Den samlar dina kampanjer, uppgifter, deadlines och evenemang på ett och samma ställe.

Planerar du en produktlansering? Med den här mallen kan du skapa en uppgift för ”Produktlanseringskampanj”. Dela sedan upp den i mindre delar, som e-postmarknadsföringskampanjer, inlägg på sociala medier, blogguppdateringar och annonser – var och en med sin deadline, budget och ansvarig.

Med ClickUps kalendervy kan du se alla dina kampanjer och uppgifter på en tidslinje. Marknadsföringsprocessvyn visar ditt arbetsflöde från brainstorming till publicering, medan budgetvyn hjälper dig att spåra utgifter och avkastning.

🎯 Bäst för: Marknadsförare och projektkoordinatorer som behöver en överblick över deadlines, budgetar och teamansvar.

2. ClickUp-mall för sociala medier-kalender

Få gratis mall Hantera och schemalägg inlägg på sociala medier med en anpassningsbar ClickUp-mall för sociala medier.

ClickUp Social Media Calendar Template hjälper dig att planera och hantera innehåll på olika plattformar med inbyggda projektledningsfunktioner.

Du kan tilldela uppgifter till ditt team, till exempel en grafisk designer för bilder eller en copywriter för bildtexter, och ange deadlines för utkast och publicering för att följa framstegen från start till mål.

Den innehåller anpassade vyer som:

Sociala medier-kalendervy: För att se schemalagda inlägg efter datum (t.ex. teaser på måndag, blogglänk på onsdag)

Ämneslista: För att hantera råa innehållsidéer

Innehållsprocessvy: För att spåra framsteg från Idé → Design → Granskning → Planerad → Publicerad

🎯 Bäst för: Sociala medieansvariga, innehållsstrateger och digitala marknadsföringsansvariga som hanterar kampanjer i sociala medier och plattformsoberoende inlägg.

3. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Få gratis mall Visualisera och hantera ditt arbetsflöde för innehållsmarknadsföring med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

Mallen för innehållsmarknadsföring är speciellt utformad för innehållsmarknadsföringsteam. Den hjälper dem att snabbt se vilket innehåll som är på gång, i vilket skede det befinner sig och om det når målet.

Den har 12 anpassningsbara fält för att samla in olika typer av information för varje kampanj och tillgång, såsom copywriter, innehållspelare, innehållstyp, utkast, slutgiltigt resultat, publiceringsdatum etc.

Dessutom ingår anpassningsbara vyer:

Innehållsplan Visa: En listvy för att brainstorma och organisera innehållsidéer med nyckelord och format. Skapar du en plan för att öka leadgenereringen? Lägg till idéer som "Bästa leadmagneter för B2B-varumärken" eller "Hur man skapar en e-posttratt som konverterar".

Publiceringskalender Visa: En kalenderlayout för att visualisera när varje innehåll publiceras

Progress Board View: En Kanban-tavla som visar status för varje innehållsdel från idé till färdigställande.

🎯 Bäst för: B2B-innehållsmarknadsföringsteam som behöver ett tydligt system för att tilldela uppgifter, spåra godkännanden och anpassa innehållet efter målen för leadgenerering.

4. Mall för redaktionell kalender från ClickUp

Få gratis mall Organisera och spåra dina redaktionella uppgifter med ClickUps mall för redaktionell kalenderlista.

ClickUp Editorial Calendar List Template ger dig ett listbaserat sätt att hantera innehåll från idé till publicering på ett och samma ställe.

Det är särskilt användbart för att visa din redaktionella planering på möten – listor är lätta att överblicka och diskutera. Du får också fyra anpassade vyer:

Vill du ha en överskådlig dokumentvy? Använd dokumentvyn.

Föredrar du att bocka av saker på en lista? Välj listvyn.

Behöver du planera i förväg? Kalendervyn är perfekt för att visualisera deadlines.

Om du gillar att organisera uppgifter med klisterlappar ger Board View dig en drag-and-drop-layout i Kanban-stil för bättre uppgiftshantering.

🎯 Bäst för: Innehållsskapare, bloggare, marknadsförare eller små team som behöver ett enkelt sätt att organisera och spåra innehållsproduktion på flera plattformar.

5. Mall för publiceringskalender från ClickUp

Få gratis mall Effektivisera innehållsplaneringen och följ framstegen på flera plattformar med ClickUps mall för publiceringskalender.

Om du publicerar mycket innehåll och behöver en kalender med fokus på timing är ClickUp Posting Calendar Template det rätta valet. Den hjälper dig att spåra allt innehåll som är klart (eller nästan klart) för publicering.

Den innehåller sex anpassade statusar som Godkännande, Innehållsskrivning, Design och Komplett innehållsbank för att tydligt kunna följa framstegen.

Du kan också växla mellan olika vyer:

Innehållstypvy: För att se alla inlägg efter typ

Brand Book View: För att kontrollera om innehållet är För att kontrollera om innehållet är i linje med varumärket och uppfyller dina riktlinjer.

Efter statusvy: För att se innehållsuppgifter efter färdigställandestadium

🎯 Bäst för: Innehållsansvariga, marknadsförare på sociala medier och kreativa team som behöver säkerställa leverans i rätt tid och upprätthålla varumärkets konsistens på flera plattformar.

6. ClickUp Blog Editorial Calendar Template

Få gratis mall Organisera och schemalägg blogginlägg för ett konsekvent publiceringsflöde med ClickUp Blog Editorial Calendar Template.

ClickUp Blog Editorial Calendar Template är skräddarsydd för bloggande. Du kan lista bloggidéer som ”Hur man förblir produktiv när man arbetar hemifrån” eller ”Den bästa tiden att publicera på sociala medier”, sätta deadlines och se exakt vad som ska göras och när.

Behöver du flytta ett publiceringsdatum? Dra och släpp bara uppgiften till den inbyggda kalendern. Detta gör det enkelt att justera schemat och upptäcka luckor i innehållet – till exempel om inget är planerat för vecka 4 – och fylla dem efter behov.

🎯 Bäst för: Bloggare och innehållsteam som vill organisera, spåra och samarbeta kring blogginlägg med en överskådlig redaktionell mall.

7. ClickUp-mall för innehållskalender

Få gratis mall Förenkla planering, schemaläggning och godkännandeprocesser för innehåll med ClickUp Content Calendar Template.

ClickUp Content Calendar Template är en förenklad version av en marknadsföringskalender, med fokus på dina innehållsdelar och deras publiceringsschema.

Tänk dig att du arbetar med ett blogginlägg för ditt företags webbplats. Du kan dela upp det genom att ställa in ett Vecka-fält för att spåra när du arbetar med det. Du kan också lägga till ett Innehållspelare-fält för att kategorisera det – är det en blogg om ”SEO-tips”, ”Marknadsföringsstrategier” eller ”Innehållsskrivning”?

Använd fältet Anteckningar för att ladda upp relaterade filer eller lägga till specifika krav. Dessutom kan du i fältet Kundgodkännande markera om det är godkänt eller fortfarande väntar på godkännande.

🎯 Bäst för: Frilansskribenter som hanterar flera kundprojekt, social media-ansvariga som planerar dagliga inlägg och kampanjer, samt marknadsföringsteam som samordnar blogginnehåll och nyhetsbrev via e-post.

8. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Få gratis mall Effektivisera och organisera marknadsföringskampanjer med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer är guld värd om du driver stora kampanjer. Denna marknadsföringskalender innehåller exempeluppgifter för varje kampanjfas, inklusive strategi, innehållsskapande, lansering och analys.

Dessutom finns det många alternativ för att anpassa hur du visar din kampanj. Kolla in:

Produktlansering för lanseringsspecifika uppgifter

Sociala medier-kalendervy för kampanjrelaterade inlägg

Kalendervy för att se alla uppgifter på en tidslinje

Budget Tracker View för att övervaka utgifter

Använd ClickUp Dashboards för att spåra prestanda. Om ett inlägg på sociala medier inte presterar som förväntat kan du snabbt omfördela eller skapa uppgifter för att justera. Det bästa av allt? Alla inblandade – produkt-, innehålls-, social- och designteamet – arbetar i samma projektutrymme.

🎯 Bäst för: Marknadsföringschefer och innehållsteam som samordnar produktlanseringar, kampanjer i sociala medier och innehållsskapande uppgifter.

Implementera och hantera din marknadsföringskalender

Strategin är bara så stark som din uppföljning. Så här hanterar du din marknadsföringskalender som ett proffs:

1. Använd dra-och-släpp-schemaläggning

Du är redo att publicera en kampanj på fredag, men plötsligt vill kunden ha den klar redan på onsdag. Normalt innebär det att du måste uppdatera uppgiften, skicka ett meddelande till din skribent på Slack, påminna designern och omarbeta granskningsschemat.

Men med möjligheten att dra och släppa uppgifter i ClickUp Calendar kan du helt enkelt flytta uppgiften till onsdag. Förfallodatumet uppdateras automatiskt och alla som är tilldelade uppgiften, inklusive din copywriter, designer och redaktör, får omedelbart ett meddelande.

Flytta uppgifter i ClickUp Calendar för att automatiskt uppdatera deadlines och meddela ditt team direkt.

2. Anpassa strategierna när planerna ändras

Marknadsföringsplaner förändras ständigt, och en enda förändring kan störa hela din kalender.

Med ClickUp Task Dependencies kan du länka uppgifter med hjälp av relationer som "blockerar" och "väntar på", till exempel att copywriting väntar tills designen är klar och publicering väntar tills texten är godkänd. Så om designen flyttas föreslår ClickUp automatiskt att allt som är beroende av den flyttas också.

Din marknadsföringskalender hålls uppdaterad och ditt team vet alltid vad som händer utan att du behöver fastställa datum ett efter ett.

Justera tidslinjer automatiskt när en uppgift blockerar eller väntar på en annan via ClickUp Task Dependencies.

3. Övervaka framsteg och prestationsmått

Det är en sak att planera ditt innehåll, men att veta hur det går totalt sett är en annan. Här kan du återigen använda ClickUp Dashboards för att skapa anpassade kort för att följa framstegen.

Du kan skapa ett cirkeldiagram som visar uppgiftsstatus eller ett linjediagram för att spåra hur mycket innehåll du har publicerat under månaden.

Visualisera marknadsföringsframsteg och KPI:er med ClickUp Dashboards.

För att mäta resultatet kan du skapa en KPI-instrumentpanel för marknadsföring. Du kan integrera Google Analytics eller manuellt lägga till mätvärden som trafik och leads. På så sätt kopplar du din kalender till resultaten och ser vad som fungerar.

Övervinna utmaningar med marknadsföringskalendrar

Även väl genomtänkta marknadsföringskalendrar kan stöta på problem. Låt oss ta upp några vanliga problem som marknadsförare stöter på och hur man löser dem:

1. Teammedlemmarna ignorerar kalendern

Du har skapat den, men vissa fortsätter att göra saker i sista minuten eller uppdaterar inte sina uppgifter.

För att lösa detta: Gör kalendern till den enda källan till information genom att integrera den i möten.

Förenkla! Om kalendern är för komplex kommer folk inte att använda den. ClickUp Home ger varje person en tydlig översikt över sina veckouppgifter hämtade från kalendern.

2. Kalendern blir överväldigande

Stora team kan hamna med många poster i kalendern, vilket kan göra den svår att läsa eller fokusera på.

För att lösa detta: Ha separata underkalendrar för varje avdelning eller kanal, till exempel en för sociala medier och en för innehåll. Använd en marknadsföringsdashboard för att hämta uppgifter från båda. Visa allt tillsammans eller filtrera efter team efter behov.

Arkivera eller dölj slutförda objekt regelbundet. Tidigare uppgifter är användbara som referens, men de bör inte störa din aktuella vy.

Flera avdelningar och kunder frågar hela tiden efter uppdateringar om vad marknadsföringen gör, vilket gör att du fastnar i att skicka otaliga statusrapporter.

För att lösa detta: Dela kalendern med rätt åtkomst. Skapa en skrivskyddad länk för ditt team. Eller lägg till en kund som gäst så att de kan spåra innehållsstatus.

Ha klarhet i vad varje intressent vill se och skapa en filtrerad vy just för dem.

Planera smartare och marknadsför bättre med ClickUp

Att skapa en marknadsföringskalender kräver viss insats i förväg, men det förbättrar teamkommunikationen, stärker kampanjerna och frigör mentalt utrymme för kreativitet genom att hantera ”när och vad”.

ClickUps AI-drivna kalender har ett intuitivt gränssnitt som gör att du kan visualisera och organisera alla dina marknadsföringsaktiviteter på ett och samma ställe. Du kan också dra och släppa uppgifter för att omplanera dem, länka relaterade uppgifter och spåra framsteg i olika kanaler med flera kalendervyer.

Dessutom erbjuder ClickUp mallar för marknadsföringskalendrar som innehåller färdiga strukturer för innehållsplanering och kampanjer i sociala medier, så att du kan spara tid redan från första dagen.

Vill du genomföra dina kampanjer på ett enkelt sätt? Registrera dig för ClickUp idag! 🙌