De 11 bästa schemaläggningssystemen för hälso- och sjukvården 2025

Har du någonsin försökt boka en tid för en patient och fått vänta i flera minuter, bara för att upptäcka att nästa lediga tid är om tre veckor?

Det beror på att de flesta schemaläggningssystem fortfarande är fast i det förflutna. En ny våg av schemaläggningsprogram för hälso- och sjukvården vänder på steken och gör det enklare för teamen att fylla kalendrarna effektivt och hålla patienterna nöjda.

Vi har granskat de bästa plattformarna som leder denna förändring. Här är de 11 bästa schemaläggningssystemen för hälso- och sjukvården att känna till i år och vad som utmärker dem.

Vad ska du leta efter i schemaläggningssystem för hälso- och sjukvården?

För att minska antalet uteblivna besök, optimera resurserna och hålla patienterna nöjda är det dessa funktioner du bör prioritera i din schemaläggningsplattform 👇

Smarta schemaläggningsfunktioner : Leta efter logikbaserad matchning av besökstider, automatisering av väntelistor och optimering av tidsluckor för att minska antalet uteblivna besök och avbokningar i sista minuten.

Användarvänlighet : Välj ett schemaläggningsprogram med ett intuitivt gränssnitt som minimerar antalet klick, stöder kalenderändringar med dra-och-släpp-funktion och fungerar på både stationära och mobila enheter.

Patienternas egenbokning : Erbjud självbetjäningsverktyg som låter patienterna boka besök via din webbplats eller portal, med inbyggda regler för behörighet, vårdgivartyp och förberedelser inför besöket.

Skalbarhet och effektivitet : Välj ett schemaläggningssystem för hälso- och sjukvården som kan växa i takt med din verksamhet och stödja flera avdelningar, vårdgivare och platser utan problem.

Integration med programvara för personalövervakning : Synkronisera med : Synkronisera med programvara för personalövervakning som spårar vårdgivares arbetsbelastning, tillgänglighet och effektivitet för att förhindra överbokningar och utbrändhet.

Integration med EHR och faktureringssystem: Anslut till din befintliga teknikplattform, särskilt elektroniska patientjournaler (EHR), verktyg för försäkringsberättigande och faktureringsplattformar, för att minska dubbelarbete.

De bästa schemaläggningssystemen för hälso- och sjukvården

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi utforska de bästa schemaläggningssystemen för hälso- och sjukvården som verkligen gör skillnad:

Här är en snabb översikt över de 11 bästa schemaläggningssystemen för hälso- och sjukvården:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser * ClickUp AI-driven kalender med automatisk schemaläggning, spårbar uppgiftshantering och påminnelser, automatiseringar för rutinmässiga arbetsflöden. Schemaläggning och uppgiftshantering inom hälso- och sjukvården, med hjälp av AI Gratis plan för alltid, anpassningar tillgängliga för företag Acuity Scheduling AI-driven kalender med automatisk schemaläggning, spårbar uppgiftshantering och påminnelser, automatiseringar för rutinmässiga arbetsflöden Säkra betalningar och automatiserade bokningar Betalda abonnemang från 16 $/månad Nursegrid Anpassningsbar kundinriktad schemaläggning, integrerad betalningshantering, tillgänglighet i realtid och automatiska påminnelser. Byte av skift för sjuksköterskor och mobilbaserad schemaläggning Anpassad prissättning QGenda Mobilbaserad schemaläggning och byte av arbetspass för sjuksköterskor, meddelandefunktion i appen för samordning Automatisering av schemaläggning för vårdgivare och personalanalys Anpassad prissättning Simple Practice Regelbaserad schemaläggning för vårdgivare, automatiserad tidrapportering och löneberäkningar. Telemedicinska sessioner och självbetjäning för kunder Betalda abonnemang från 49 $/månad NextGen Healthcare EHR, schemaläggning och faktureringsintegration, mobil dokumentation och kommunikation EHR och verktyg för folkhälsa Anpassad prissättning CareCloud Verktyg för hantering av intäktscykeln, AI-driven klinisk dokumentation Kliniska anteckningar och hantering av intäktscykeln Anpassad prissättning Weave Tvåvägskommunikation via SMS och text-to-pay, transkribering av röstmeddelanden och samtalsanalys, samtalsdirigering med tidsbokningslista. Automatiserade meddelanden och textbetalningar från ett enda system Anpassad prissättning OnShift Realtidsvarningar och SMS om arbetspass, tillgång till intjänad lön via OnShift Wallet Personalplanering inom äldreomsorg och postakut vård Anpassad prissättning PracticeSuite RPA-driven automatisering av bokningar och fakturering, UB-04-fakturering för slutenvård Anpassade avgiftsscheman Fakturering för inneliggande patienter och RPA-driven intäktscykel Anpassad prissättning CrelioHealth Verktyg för laboratorieverksamhet och schemaläggning i realtid, lagerhantering och patientengagemang Diagnostiska laboratorier som hanterar patientbokningar och rapportering Betalda abonnemang kostar från 550 USD/månad, 5 000 USD engångskostnad för onboarding.

1. ClickUp (Bäst för schemaläggning och uppgiftshantering inom hälso- och sjukvården)

Med föränderliga patientbehov och en växande lista över uppgifter är de flesta schemaläggningsverktyg inte utformade för att hantera komplexiteten i en hektisk vårdmiljö.

Det är här ClickUp kommer in i bilden. ClickUp, som kallas ”allt-i-ett-appen för arbete”, kombinerar uppgiftshantering, samarbete, automatisering och schemaläggning i en flexibel plattform (som drivs av AI) som vårdgivare kan lita på.

ClickUp Kalender

Och en av de största gamechangers? ClickUp Calendar.

Den helt nya ClickUp Calendar kombinerar dynamisk schemaläggning med AI-drivna funktioner som anpassar sig efter ditt teams arbetsflöde.

Tänk på automatisk schemaläggning som prioriterar dina viktigaste uppgifter och reserverar tid för fokusarbete – och sedan automatiskt omorganiserar allt när dagen oundvikligen förändras.

Få dynamisk schemaläggning med AI-drivna ClickUp Calendar som anpassar sig efter förändringar i teamets arbetsflöden.

Du kan växla mellan dagliga, veckovisa och månatliga vyer, jämföra teammedlemmarnas scheman i realtid och ställa in anpassade arbetstider eller platser för bättre samordning.

Eftersom programvaran synkroniseras med Google och Outlook behöver du inte oroa dig för dubbla uppdateringar eller missade möten.

ClickUp-uppgifter

Den verkliga förändringen börjar med ClickUp Tasks.

Dela upp patientflöden i spårbara uppgifter med ClickUp Tasks.

Använd det för att dela upp varje patientbesök eller internt arbetsflöde i tydliga, spårbara åtgärder – tilldela dem till rätt teammedlemmar, lägg till förfallodatum, ange prioriteringar och bifoga till och med relevanta filer eller patientanteckningar. Beroende på hur ditt team arbetar kan uppgifterna placeras i organiserade listor, tavlor eller tidslinjer.

Vad gör det ännu bättre? Uppgifterna visas direkt i din kalender. Det innebär att du ser allt i sitt sammanhang och kan planera din dag därefter.

ClickUp-påminnelser

När uppgifterna är på plats kan du ställa in påminnelser med ClickUp Reminders.

Ställ in snabba, flexibla påminnelser för uppföljningar, laboratoriekontroller och patientbekräftelser med ClickUp Reminders.

Ställ snabbt in aviseringar för allt som inte kräver en fullständig uppgift, till exempel att följa upp en patient efter ett samtal, kontrollera laboratorieresultat eller bekräfta en tid. Dessa påminnelser kan tilldelas andra, inkludera filer eller anteckningar och meddela dig vid en viss tidpunkt eller strax innan något ska ske.

ClickUp Automations

För mer strukturerade arbetsflöden kan du med ClickUp Automations ställa in triggers som hanterar repetitiva arbetsuppgifter.

Automatisera rutinmässiga arbetsflöden som uppföljning av bokade tider och uppdateringar av uppgifter med ClickUp Automations.

Du kan till exempel konfigurera programmet så att det meddelar dig när ett besök närmar sig, schemalägga en uppföljningstid eller automatiskt uppdatera en uppgifts status efter att ett besök har avslutats.

ClickUp-mall för personalplanering

Är du redo att sätta igång? Använd ClickUps mall för personalplanering . Dess visuella, lättanvända layout hjälper dig att planera, tilldela och övervaka teamets arbetsbelastning på ett och samma ställe. Den är helt anpassningsbar, så du kan konfigurera den på det sätt som passar ditt arbete bäst.

Få en gratis mall Planera och hantera teamets arbetsbelastning visuellt med ClickUps mall för personalplanering.

Du kan gruppera uppgifter efter roller, ställa in anpassade statusar som "Pågår" eller "Blockerad" och tilldela arbete baserat på tillgänglighet.

Det finns också flera vyer, såsom veckoplanering, statustavla och personalens kapacitet, så att du kan växla mellan övergripande planering och daglig uppgiftshantering utan att förlora översikten.

ClickUps bästa funktioner

Hantera vårddokument på ett säkert sätt: Använd Använd ClickUp Docs för att lagra patientjournaler, behandlingsplaner och interna protokoll. Dokument kan kopplas till uppgifter, tilldelas personal och konfigureras för HIPAA-efterlevnad.

Automatisera uppföljningar och personalens samordning: Använd Använd ClickUp Automations för att skicka påminnelser, uppdatera uppgiftsstatus eller skapa uppföljningsåtgärder efter bokningar, så att ditt team kan hålla sig uppdaterat utan manuell inmatning.

Integrera med befintliga verktyg för hälso- och sjukvård: Använd Använd ClickUp Integrations för att ansluta dina EHR/EMR-system, Google Kalender, Outlook och mer för att synkronisera data och minska behovet av att byta mellan olika appar under den dagliga verksamheten.

Begränsningar i ClickUp

Det stora antalet funktioner i ClickUp kan vara överväldigande för en ny användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag tror att kommunikationen mellan teammedlemmarna har förbättrats i våra större projekt. Möjligheten att föra direkta samtal om en specifik uppgift eller deluppgift har bidragit till bättre kvalitet och minskad förvirring. Integrationen med många olika andra verktyg och system ger oss möjlighet att automatisera skapandet av uppgifter eller informera andra system när något ändras.

Jag tror att kommunikationen mellan teammedlemmarna har förbättrats i våra större projekt. Möjligheten att föra direkta samtal om en specifik uppgift eller deluppgift har bidragit till bättre kvalitet och minskad förvirring. Integrationen med många olika andra verktyg och system ger oss möjlighet att automatisera skapandet av uppgifter eller informera andra system när något ändras.

2. Acuity Scheduling (bäst för säkra betalningar och automatiserade bokningar)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling är ett verktyg för självbokning som låter patienter boka tid online, se tillgänglighet i realtid och få automatiska bekräftelser och påminnelser.

Acuitys tillgänglighetsinställningar ger dig extra kontroll över dina arbetstider. Alternativen inkluderar inställning av veckotillgänglighet för tidshantering, undantag för specifika dagar och till och med unika tidsluckor för olika typer av bokningar.

Det är en lättviktig men effektiv schemaläggningslösning som fungerar bra för verksamheter som behöver flexibel, patientinriktad schemaläggningsprogramvara.

Acuity Schedulings bästa funktioner

Anpassa ditt kundinriktade schemaläggningsgränssnitt så att det stämmer överens med ditt varumärke.

Anslut till olika betalningsleverantörer för att ta emot betalningar vid bokningstillfället.

Samla in viktig kundinformation före besöket med anpassningsbara intagningsformulär.

Begränsningar i Acuity Scheduling

Användare uppger att export av fler än ett fåtal bokningar kraschar webbplatsen, vilket gör det nästan omöjligt att hämta data.

Användare noterar att bokningar under samma namn slår samman kundregister, vilket skapar förvirring och integritetsrisker.

Priser för Acuity Scheduling

Nyhet: 16 $/månad

Växande: 27 $/månad

Powerhouse: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

🔎 Visste du att? Generativ AI inom hälso- och sjukvården förväntas växa från 2,7 miljarder dollar 2024 till över 20 miljarder dollar 2034. Vissa uppskattningar sätter denna siffra till 40 % högre!

3. Nursegrid (Bäst för byte av skift för sjuksköterskor och mobilbaserad schemaläggning)

via Nursegrid

Nursegrid är en specialutvecklad app för arbetsschemaläggning för sjuksköterskor och klinisk personal. Den gör det möjligt för användarna att hantera sina ledigheter och arbetspass, se kollegors scheman och hantera sista minuten-ändringar direkt från sina mobila enheter. Med bara några få klick kan sjuksköterskor markera övertid, logga sjukdagar och till och med spåra utbildningssessioner och möten på ett och samma ställe.

Till skillnad från andra programvaror för skiftplanering stöder NurseGrid specifika behov inom hälso- och sjukvården, såsom att identifiera ansvariga sjuksköterskor eller handledares skift, markera tillgänglighet och synkronisera med personliga kalendrar.

Nursegrids bästa funktioner

Byt skift med specifika kollegor eller gör bytesförfrågningar synliga för hela teamet.

Skicka meddelanden i appen till kollegor för att följa upp skiftförfrågningar.

Lägg till och kategorisera skift med visuella ikoner för dag-, kvälls- och nattskift.

Begränsningar för Nursegrid

Användarna säger att det blir mindre smidigt att göra schemaändringar efter arbetstid när Manager App tas bort.

Andra rapporterar att appen kan vara inkonsekvent på äldre iPhone- och Android-enheter.

Priser för Nursegrid

Anpassad prissättning

Nursegrid-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nursegrid?

En recension på G2 säger:

Jag ÄLSKAR att vi har våra scheman nära till hands. Vi kan lägga till/redigera, byta och välja extra skift direkt i appen. Vi kan också prata med andra kollegor!

Jag ÄLSKAR att vi har våra scheman nära till hands. Vi kan lägga till/redigera, byta och välja extra skift direkt i appen. Vi kan också prata med andra kollegor!

4. QGenda (Bäst för automatisering av schemaläggning för vårdgivare och personalanalys)

via QGenda

QGenda grundades 2006 och är en plattform för schemaläggning och drift som är utvecklad för komplexa kliniska miljöer. Den hjälper vårdorganisationer att effektivisera vårdgivarnas scheman, hantera jourtjänstgöring och spåra tid och närvaro.

Med mobil åtkomst och integrerade löneberäkningar minskar QGenda den betydande administrativa bördan. Den inbyggda personalanalysen ger också insyn i personalbrist och resursanvändning, vilket hjälper teamen att fatta smartare, datadrivna beslut.

QGendas bästa funktioner

Skapa och hantera optimerade scheman för vårdteam över avdelningar, roller och platser med hjälp av regelbaserad automatisering.

Effektivisera tidrapporteringen och automatisera komplexa löneberäkningar för både vårdgivare och vårdpersonal.

Optimera personalens prestanda med realtidsanalyser och historiska insikter om bemanning.

Begränsningar för QGenda

Vissa användare rapporterar förseningar på grund av att kundsupporten måste ingripa för att lägga till nya användarprofiler.

Användarna säger att funktionen för skiftbyte är mindre intuitiv jämfört med äldre versioner av plattformen.

Priser för QGenda

Anpassad prissättning

QGenda-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. SimplePractice (bäst för telemedicinska sessioner och självbetjäning för kunder)

via SimplePractice

SimplePractice är utformat för vårdpersonal som behöver schemaläggning, anteckningar, fakturering, telemedicin och kundkommunikation.

Kunderna kan boka sina egna besök, fylla i intagningsformulär och betala via en säker portal. Du kan hålla telemedicinska sessioner, genomföra gruppbesök och till och med skicka recept elektroniskt.

Den är utvecklad för terapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och psykiatriker.

SimplePractices bästa funktioner

Effektivisera försäkringsprocessen genom att skapa, skicka in och spåra försäkringsanspråk.

Mätningsbaserade vårdverktyg för att omedelbart se klientbedömningar och flagga högriskresponser.

Erbjud kunderna säkra, HIPAA-kompatibla telemedicinska sessioner med videochatt.

Begränsningar i SimplePractice

Användarna säger att det tar för lång tid att avmarkera dokument för sändning utan en alternativ för att avmarkera flera samtidigt.

Vissa har sagt att det känns begränsat att skapa anpassade dokument, särskilt när det gäller att lägga till signaturfält.

Priser för SimplePractice

Startpaket: 49 $/månad

Essential: 79 $/månad

Plus: 99 $/månad

Betyg och recensioner av SimplePractice

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplePractice?

En recension på G2 säger:

De tillgängliga formateringsalternativen för anteckningar som ”Wiley” gör det mycket enklare att skapa behandlingsplaner än vad det har varit för mig tidigare. Jag gillar layouten i Simple Practice, den är mycket lätt att navigera i. Kunderna kan kontakta dig via meddelanden och du kan genomföra HIPPA-godkända virtuella telehälsosessioner.

De tillgängliga formateringsalternativen för anteckningar som ”Wiley” gör det mycket enklare att skapa behandlingsplaner än vad det har varit för mig tidigare. Jag gillar layouten i Simple Practice, den är mycket lätt att navigera i. Kunderna kan kontakta dig via meddelanden och du kan genomföra HIPPA-godkända virtuella telehälsosessioner.

via NextGen Healthcare

NextGen Healthcare är ett komplett EHR- och patienthanteringssystem för hektiska läkarmottagningar. Det samlar schemaläggning, journalföring, fakturering och vårdkoordinering på en och samma plattform.

Läkare och personal kan hantera remisser, receptförnyelser och specialiserade arbetsflöden var som helst, även från mobila enheter. Patienter kan också boka besök, skicka meddelanden och fylla i enkäter via en säker onlineportal.

Plattformen innehåller även användbara AI-verktyg för hälso- och sjukvården som stödjer smartare beslutsfattande och förbättrar hur vårdcentraler följer upp befolkningens hälsa.

NextGen Healthcares bästa funktioner

Hantera patientdemografi, sjukdomshistoria, testresultat och medicinering.

Använd mobila EHR-lösningar för att dokumentera patientmöten, hantera uppgifter och kommunicera.

Använd befolkningshälsoanalyser för att spåra riskfaktorer, samordna vård och förbättra patientresultaten.

Begränsningar för NextGen Healthcare

Vissa har sagt att tekniska problem som minnesfel och faxproblem stör arbetsflödet.

Andra rapporterar frustration över antalet klick som krävs för att utföra enkla åtgärder som att hantera mediciner.

Priser för NextGen Healthcare

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: En studie publicerad i Annals of Oncology visade att en AI-modell uppnådde en detektionsgrad på 95 %, vilket överträffade 58 hudexperter som hade en noggrannhet på 87 %. Även om tekniken inte kan ersätta dermatologer kan denna utveckling leda till tidigare och mer tillförlitliga diagnoser i framtiden!

7. CareCloud (Bäst för kliniska anteckningar och lösningar för intäktscykelhantering)

via CareCloud

CareCloud grundades 1999 och har vuxit till en plattform som stöder medicinsk verksamhet med programvara och tjänster.

Utöver sina EHR- och faktureringsverktyg hjälper CareCloud vårdcentraler att hantera personalbrist, administrera program för kronisk vård och effektivisera receptionens arbete genom assistans tjänster. Det stöder också gruppinköp, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för vårdcentraler som vill konsolidera leverantörer.

CareClouds bästa funktioner

Maximera intäkterna med smarta verktyg för intäktscykelhantering som är inbyggda i plattformen.

Automatisera klinisk dokumentation med CirrusAI Notes, som använder generativ AI för att registrera samtal mellan patienter och vårdgivare.

Håll leverantörsdata rena och fullständiga med hjälp av inbyggda verktyg för läkarlegitimering.

CareClouds begränsningar

Användare säger att gränssnittet i Charts 2.0 EMR kan vara svårt att navigera i under kliniska arbetsflöden.

Vissa har sagt att processen för gruppbetalningar leder till fel som kräver manuella korrigeringar.

CareCloud-priser

Anpassad prissättning

CareCloud-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CareCloud?

En recension på Capterra säger:

Programmet är användarvänligt, vilket gör det enkelt för oss att utbilda ny personal. Kundservicen är enastående.

Programmet är användarvänligt, vilket gör det enkelt för oss att utbilda ny personal. Kundservicen är enastående.

8. Weave (Bäst för automatiserad meddelandehantering och textbetalning från ett enda system)

via Weave

Weave grundades 2008 och är en enhetlig plattform för patientkommunikation och engagemang som kombinerar AI-drivna verktyg som transkribering av röstmeddelanden och automatiserade svar på recensioner med viktiga funktioner som onlinebokning, digitala formulär och tvåvägskommunikation via SMS.

Oavsett om det handlar om att förbättra receptionens effektivitet eller höja patientupplevelsen, hjälper Weave mottagningar att spara tid, minska antalet uteblivna besök och stärka relationerna.

Kombinera de bästa funktionerna

Skicka tvåvägskommunikation via SMS från ditt kontorsnummer för att bekräfta bokningar, följa upp eller svara på patienternas frågor.

Analysera samtalstrender, resultat och personalens prestationer med Weaves inbyggda samtalsanalysfunktion.

Vidarebefordra samtal via Call Pop för att omedelbart se information om den som ringer, bokningshistorik och anteckningar innan du svarar.

Weave-begränsningar

Användarna säger att systemet ibland tappar anslutningen, vilket stör automatiska meddelanden och kommunikationen med patienterna.

Vissa har sagt att Weave inte integreras med deras EMR, vilket skapar extra manuellt arbete.

Weave-prissättning

Anpassad prissättning

Weave-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

9. OnShift (Bäst för personalplanering och engagemang inom äldreomsorg och akutvård)

via OnShift

OnShift är en plattform för personalhantering för äldreomsorg och postakutvård. Den hjälper organisationer att hantera bemanning, minska personalomsättningen och förbättra medarbetarnas engagemang. Med verktyg för schemaläggning, tidrapportering, närvarosystem och rekrytering kan teamen fylla skift snabbare och upprätthålla efterlevnaden av arbetsrättsliga bestämmelser.

OnShift utmärker sig främst inom hälso- och sjukvårdsbranschen genom att fokusera på timanställda vårdpersonal. Det erbjuder schemaläggningsuppdateringar i realtid, sms om lediga skift och till och med tillgång till intjänad lön för att underlätta personalbehållningen.

OnShifts bästa funktioner

Låt anställda få tillgång till intjänade löner före lönedagen med OnShift Wallet .

Hantera medarbetarnas scheman över avdelningar och platser med automatiserade regler för efterlevnad och arbetsbalans.

Fyll lediga skift snabbare med hjälp av realtidsvarningar och textmeddelanden som skickas direkt till kvalificerade anställda.

Begränsningar för OnShift

Användarna säger att tryckta dagsscheman kan vara svåra att läsa när flera enheter och skift ingår.

Vissa användare har sagt att det inte går att självständigt lägga in nyanställda i systemen utan att man behöver hjälp från kundsupporten.

OnShift-priser

Anpassad prissättning

OnShift-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om CareCloud?

En recension på G2 säger:

Onshift är lätt att använda. Det är mycket flexibelt och intuitivt. Under COVID-utbrottet kunde vi till och med sätta upp ett alternativt schema för att möta det ökade personalbehovet på COVID-avdelningen. Dessutom gör Onshift det enkelt för oss att dokumentera närvaro. Med funktionen Engage kan vi belöna våra vårdpartners för god närvaro och för att de stämplar in och ut i tid.

Onshift är lätt att använda. Det är mycket flexibelt och intuitivt. Under COVID-utbrottet kunde vi till och med sätta upp ett alternativt schema för att möta det ökade personalbehovet på COVID-avdelningen. Dessutom gör Onshift det enkelt för oss att dokumentera närvaro. Med funktionen Engage kan vi belöna våra vårdpartners för god närvaro och för att de stämplar in och ut i tid.

10. PracticeSuite (Bäst för fakturering av slutenvård och RPA-driven intäktscykelhantering)

via PracticeSuite

PracticeSuite är ett schemaläggningsprogram för vårdpersonal som kombinerar EHR, praktikhantering, fakturering och verktyg för intäktscykeln i ett enda system. Det är utvecklat för vårdpraktiker av alla storlekar och erbjuder tidsbokning, patientincheckning, ansökan om ersättning och betalningsbokföring.

Det stöder även telemedicin och patientportaler för att förbättra patientvården och kommunikationen. PracticeSuite fokuserar på ekonomisk prestanda och innehåller detaljerade analyser, hantering av avslag och verktyg för att optimera inkasso. Det passar utmärkt för mottagningar som vill ha mer kontroll över kliniska arbetsflöden och fakturering.

De bästa funktionerna i PracticeSuite

Automatisera uppgifter som schemaläggning, försäkringskontroller, ersättningsanspråk och patientkommunikation med hjälp av inbyggda RPA-verktyg.

Använd faktureringsprogramvaran UB-04 som är skräddarsydd för sjukhus, SNF, rehabilitering och andra slutenvårdsmiljöer.

Ställ in anpassade avgiftsplaner baserade på Medicare för att förhindra underfakturering och förbättra inkasseringen.

Begränsningar för PracticeSuite

Användarna säger att det inte är så intuitivt som det borde vara att lägga till barnspecifika uppgifter som information om föräldrar eller vårdnadshavare.

Vissa har sagt att patientportalen känns begränsad och inte stöder inmatning av större informationsblock.

Priser för PracticeSuite

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av PracticeSuite

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4/5 (30+ recensioner)

💡Proffstips: Använd projektledningsverktyg för hälso- och sjukvården och skapa alltid 15–30 minuters mellanrum mellan kliniska uppgifter med hög prioritet. Det hjälper till att hantera förseningar, förbättrar överlämningar och gör dina arbetsflöden mer realistiska under press.

11. CrelioHealth (Bäst för diagnostiska laboratorier som hanterar patientbokningar och rapportering)

via CrelioHealth

CrelioHealth är en diagnostisk hanteringsplattform för laboratorier, diagnostiska center och radiologiska mottagningar. Plattformen stöder allt från drop-in-besök till B2B-remisser, med realtidsuppdateringar av provtagning, bearbetning och leverans av resultat.

Det inkluderar en patientportal med varumärkesprofilering, automatiserade kommunikationsverktyg och smarta rapporteringsfunktioner som bidrar till att förbättra patientnöjdheten och den operativa hastigheten. Med integrationer för analysatorer, betalningsgateways och externa system fungerar CrelioHealth också väl inom större hälsosystem.

CrelioHealths bästa funktioner

Förenkla lagerhanteringen med Crelio Inventory, spåra reagenser, förbrukningsvaror och automatiska varningar för påfyllning.

Möjliggör kommunikation och uppföljning genom Crelio Patient Engagement med påminnelser och insamling av feedback.

Stödjer ett brett utbud av laboratorietyper, inklusive läkarmottagningar, D2C-laboratorier, sjukhuslaboratorier och referenslaboratorier.

CrelioHealths begränsningar

Vissa användare har sagt att plattformen inte behåller valda datumintervall när man växlar mellan flikar.

Andra användare har påpekat att de skulle vilja ha fler inbyggda alternativ utan att behöva skicka in funktionsförfrågningar för varje justering.

Priser för CrelioHealth

Startpaket: 550 USD/månad, 5 000 USD engångskostnad för installation

Standard: 1 250 USD/månad, 10 000 USD engångskostnad för implementering

Avancerat: 2 500 USD/månad, 10 000 USD engångskostnad för implementering

Advanced Plus: 4 500 USD/månad, 15 000 USD engångskostnad för installation

Företag: Anpassad prissättning

CrelioHealth betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CrelioHealth?

En recension på G2 säger:

CrelioHealth LIMS har alla funktioner som krävs för ett kliniskt diagnostiklaboratorium för att spåra prover, ge tillgång till leverantörer och generera kvalitet. Supportteamet är tillgängligt inom några minuter efter att hjälp har begärts. Kommunikationen är snabb och effektiv, och lösningar på problem åtgärdas omedelbart. Programvaran är enkel att använda och implementerar alla givna och begärda funktioner. Den är lätt att integrera med leverantörer och blir bara bättre ju mer man använder den.

CrelioHealth LIMS har alla funktioner som krävs för ett kliniskt diagnostiklaboratorium för att spåra prover, ge tillgång till leverantörer och generera kvalitet. Supportteamet är tillgängligt inom några minuter efter att hjälp har begärts. Kommunikationen är snabb och effektiv, och lösningar på problem åtgärdas omedelbart. Programvaran är enkel att använda och implementerar alla givna och begärda funktioner. Den är lätt att integrera med leverantörer och blir bara bättre ju mer man använder den.

Effektivisera din vårdverksamhet med ClickUp

Att välja rätt schemaläggningssystem för hälso- och sjukvården kan göra stor skillnad för hur smidigt din verksamhet fungerar.

De verktyg vi har presenterat har alla något unikt att erbjuda, från schemaläggningsprogram för sjuksköterskor till automatiseringsplattformar för laboratorier.

Men om du letar efter en flexibel, allt-i-ett-lösning som är mer än ett schemaläggningsprogram för medicinsk personal, är ClickUp värt att titta närmare på.

Med kraftfulla funktioner för schemaläggning, uppgiftshantering, påminnelser, automatisering och mallar – plus sömlös integration med dina befintliga verktyg – är det utformat för att hantera den verkliga komplexiteten i vårdverksamheten.

Prova ClickUp idag!