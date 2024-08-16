Hur man skriver SOAP-anteckningar (med exempel)

Visste du att vårdpersonal i genomsnitt träffar 20 till 30 patienter varje dag?

Denna siffra kommer bara att öka i takt med att den globala marknaden för onlinekonsultationer, som är värd 9,46 miljarder dollar, expanderar. Effektiva strategier för anteckningar blir ett måste snarare än ett plus för att effektivt hantera stora mängder patientinformation och leverera korrekta diagnoser och behandlingsplaner.

Och det är där SOAP-metoden gör hela skillnaden.

SOAP-anteckningar är en allmänt erkänd metod för anteckningar för vårdpersonal, men kräver en omfattande förståelse för att säkerställa korrekt vård. Denna guide visar hur du skriver SOAP-anteckningar. Från grundläggande begrepp och tillämpning till att övervinna utmaningar täcker vi allt du behöver veta om SOAP-metoden.

Vad är en SOAP-anteckning?

Vad är en SOAP-anteckning?

En SOAP-anteckning är en problemorienterad journal som vårdpersonal använder för att dokumentera patientbesök och kliniska sessioner. Bland flera anteckningsmetoder, såsom Cornell-anteckningar, dispositioner och kartläggningsmetoder, är SOAP mest lämpad för medicinska konsultationer.

SOAP är en förkortning för fyra rubriker: Subjektivt, Objektivt, Bedömning och Planering. Metoden börjar med vad patienten upplever och slutar med en välgrundad handlingsplan för att säkerställa att vård av högsta kvalitet ges.

Grunderna i att skriva SOAP-anteckningar

Översikt över SOAP-processen: S ubjektivt: Patientens huvudsakliga besvär, hur det har utvecklats och all relevant historik, såsom journaler, pågående medicinering, sinnestillstånd etc.

O bjektivt: Vitala värden, diagnostiska tester, laboratorieresultat etc.

Bedömning: En diagnos och dokumenterade fynd

Planering: Nästa steg, såsom recept, uppföljningstester, konsultation eller remiss etc.

Här följer en kort översikt över metoden och en beskrivning av SOAP-anteckningsformatet med exempel som hjälper dig att förstå dess syfte:

S: Subjektivt

Denna rubrik i SOAP-anteckningen dokumenterar patientens personliga åsikter eller känslor.

Det grundläggande syftet med rubriken ”Subjektivt” är att förstå de problem, symtom och deras utveckling som beskrivs av patienten. Medicinsk personal inkluderar ofta direkta citat från patienten här.

Här är de tre viktigaste aspekterna som du måste dokumentera:

Del I: Huvudsakligt klagomål

Detta är patientens huvudproblem och fungerar som anteckningens huvudämne. Det kan vara ett symptom, ett tillstånd eller en tidigare diagnos som förklarar varför patienten har kommit till dig.

Kom ihåg att patienten kan ha mer än ett huvudsakligt besvär.

Del II: Utveckling av aktuell sjukdom

Här bör du dokumentera hur situationen utvecklats och vad som påverkar den. För att hålla detta relevant och dina anteckningar organiserade bör både läkare och terapeuter dokumentera följande:

Början: När började huvudbesväret?

Plats: Var sitter smärtan eller problemet?

Varaktighet: Hur länge har patienten haft detta problem?

Karakterisering: Hur beskriver patienten problemet?

Lättande och försvårande faktorer: Vad gör tillståndet bättre och sämre?

Strålning: Om det är smärta, flyttar den sig eller stannar den på ett ställe?

Tidsfaktor: Är problemet värre (eller bättre) vid en viss tidpunkt på dagen?

Allvarlighetsgrad: På en skala från 1 till 10, där 1 är minst allvarligt och 10 är allvarligast, hur bedömer patienten sitt huvudsakliga besvär?

Del III: Dokumentera historik

Här är vad som måste ingå:

Medicinsk historik: Dokumentera aktuella eller tidigare medicinska tillstånd

Familj: Samla in relevant familjehistoria baserat på sjukdomens art.

Kirurgiskt: Dokumentera detaljer om nyligen genomförda operationer

Socialt: Lägg till relevant information om miljö, matvanor, fysisk aktivitet och mentalt tillstånd.

Aktuella mediciner och allergier: Se till att notera pågående medicinering med dosering och allergier.

Var och en av dessa sektioner hjälper ofta till att upptäcka symtom som patienten inte nämner, såsom viktminskning, buksmärtor, känslomässiga svängningar eller muskelproblem.

Här är tre exempel på huvudsakliga klagomål:

Medicinskt: Patienten klagar över svår huvudvärk och illamående.

Terapi: Patienten uppger att han känner sig orolig och överväldigad inför en kommande anställningsintervju.

Allmänt: Patienten uppger att hen har haft sömnproblem.

Därefter bör du dokumentera historiken och utvecklingen av huvudbesväret.

O: Objektivt

Detta innebär att man samlar in mätbara data från patienten genom instrument, rapporter och undersökningar.

Här är de viktigaste formerna av objektiv data:

För kliniker

Vitala tecken: Blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, temperatur och syremättnad

Resultat av fysisk undersökning: Utseende, uppträdande och resultat av fysiska undersökningar, såsom ömhet, känslighet och huvudsakliga smärtområden.

Laboratorietester: Rapporter från blodprover, urinanalyser och andra relevanta laboratorieresultat.

Bilddiagnostiska resultat: röntgenbilder, datortomografi, magnetkameraundersökningar och ultraljudsundersökningar

Övriga diagnostiska data: Elektrokardiogram (EKG), lungfunktionstester och psykologiska bedömningar

Granskning av tidigare journaler: Bekräfta och överför journaler och rekommendationer som delats av tidigare läkare.

För terapeuter

Utseende och uppträdande: Ögonkontakt, kroppsspråk och allmän presentation

Talets mönster: Eventuella tveksamheter, snabbt tal eller ovanlig röstton

Tankeprocesser: Förmåga att hålla sig till ämnet, organisera tankar och lösa problem

Humör och affekt: Patientens känslomässiga tillstånd och hur de uttrycker det

Beteende: Alla ovanliga eller betydande beteenden under sessionen.

Resultat av undersökning av mentalt tillstånd: Test- och undersökningsresultat avseende orientering, minne, uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner.

Det primära syftet med rubriken är att dokumentera tecken och faktiska bevis som hjälper dig att korrelera patientens klagomål och symtom.

Här är ett exempel som är relevant för kliniker:

Vitala tecken: BP 120/80 mmHg, HR 80 bpm, RR 18 andetag/min, Temp 98,6 °F, O2 Sat 98 % i rumstemperatur

Fysisk undersökning: Alert och orienterad x3, ingen akut ångest, regelbundna hjärtljud, lungorna klara vid auskultation, buken mjuk och icke öm, inget ödem i extremiteterna.

Laboratorieresultat: WBC 8 000/mm³, Hb 12 g/dL, Hct 36 %, Plt 200 000/mm³

Bilddiagnostik: Bröstkorgsröntgen utan anmärkning

Här är ett exempel för terapeuter:

Klientens utseende: Formellt klädd, god ögonkontakt, verkade orolig

Tal: Tydligt, sammanhängande, något pressat

Humör och affekt: Rapporterade att de kände sig deprimerade och irriterade.

Beteende: Rastlös, fingrar med händerna

Mentalt tillstånd: Orientering i tid, rum och person

Även om det finns många objektiva fynd, bör du fokusera dina anteckningar på huvudbesväret för att undvika informationsöverflöd.

A: Bedömning

Det tredje elementet är resultatet av både subjektiva och objektiva avsnitt. Medicinsk personal måste dokumentera en bedömning av patientens tillstånd. Det innefattar följande tre steg:

Korrelatera subjektiva anteckningar med objektiva journaler Granska möjliga interaktioner mellan problemen om det finns flera klagomål. Notera förändringar i problemens status över tid.

För att dokumentera bedömningen är detta den idealiska strukturen:

Diagnos: En lista över alla möjliga diagnoser i ordning efter sannolikhet.

Sammanfattning av resultaten: Tankeprocessen bakom varje diagnos, som leder till en motiverad handlingsplan.

Här är ett exempel för kliniker:

Differentialdiagnos: Akut bronkit, lunginflammation, astmaförvärring

Sammanfattning av fynd: Patienten uppvisar en historia av hosta, feber och trötthet. Fysisk undersökning visar ronki i båda lungbaserna.

Här är ett exempel för terapeuter:

Differentialdiagnos: Svår depressiv sjukdom, anpassningsstörning med depressiv sinnesstämning, generaliserad ångestsyndrom

Sammanfattning av fynd: Klienten uppvisar symtom på nedstämdhet, anhedoni, koncentrationssvårigheter och sömnlöshet. Det finns ingen signifikant historia av ångest eller panikattacker.

P: Planering

Den sista delen av din SOAP-anteckning handlar om vårdplanen. Det är bäst att i detalj beskriva behovet av ytterligare tester eller konsultation med andra läkare.

Här är de viktigaste elementen i planeringen av din SOAP-anteckning:

Nödvändiga tester: Testets namn, villkor och nästa steg baserat på testresultaten.

Terapi eller medicinering: Recept, om sådana finns

Specialistremisser eller konsultationer: En remiss, om omfattningen faller under en annan specialisering.

Rådgivning: Förslag till patienten om hur man tar bättre hand om sig själv

Ett exempel för läkare som diagnostiserar lunginflammation:

Nödvändiga tester: Röntgen av bröstkorgen för att bekräfta lunginflammation, sputumodling för att identifiera orsaken, fullständig blodstatus (CBC) för att bedöma infektionens svårighetsgrad.

Behövlig behandling eller medicinering: Amoxicillin 500 mg tre gånger dagligen i fem dagar, rikligt med vätska och vila.

Remiss till specialist eller konsultation: Om symtomen förvärras eller om ingen förbättring sker efter tre dagar, överväg remiss till lungmedicin.

Rådgivning: Informerade patienten om vikten av antibiotika, tecken på förbättring och när man ska söka akut vård.

Ett exempel för terapeuter:

Test behövs: Det finns inget behov av ytterligare undersökningar.

Behov av terapi eller medicinering: 6 veckors kognitiv beteendeterapi (KBT) för depression. Diskutera potentiella fördelar och biverkningar av antidepressiv medicinering.

Specialistremisser eller konsultationer: Inga för närvarande

Rådgivning: Informerade patienten om depression, symtom och behandlingsalternativ.

Planeringsdelen är slutmålet för varje anteckning, men den hjälper också framtida läkare att förstå behandlingsmetoden.

Specifika tillämpningar av SOAP-anteckningar

Med de fyra rubrikerna i åtanke följer här tre specifika tillämpningar av SOAP-anteckningar:

SOAP-anteckningar för psykiska störningar

Att använda SOAP-anteckningar för att dokumentera en patients psykiska hälsotillstånd ger struktur åt ett mycket subjektivt område.

Så här fokuserar du SOAP-anteckningar på psykiska störningar på ett effektivt sätt:

Subjektiva data registrerar symtom som humör, ångest eller självmordstankar.

Objektiva fynd kan handla om beteende, talmönster eller utseende.

Bedömning fokuserar på att diagnostisera sjukdomen

Planering omfattar vård genom terapi, medicinering och uppföljning.

SOAP-anteckningar för fysioterapi

Fysioterapi blir mer direkt och kvantifierad med SOAP-anteckningar. Medicinsk personal använder dem också som anteckningar om framsteg.

Här är en översikt över vad anteckningar inom fysioterapi innebär:

Subjektiva data inkluderar smärtnivåer och funktionella begränsningar.

Objektiva fynd omfattar skanningar och mätningar som rörelseomfång och styrka.

Bedömning avgör behandlingens effektivitet och sätter upp mål

Planeringen kommer att fokusera på övningar, metoder och patientutbildning.

SOAP-anteckningar för hantering av emotionell övergivenhet

SOAP-anteckningar hjälper dig att systematiskt hantera och dokumentera vård i situationer som känslomässig övergivenhet, som kräver långvarig behandling.

Så här anpassar du dina anteckningar när du hanterar övergivningsproblem:

Subjektiva data registrerar känslor av förlust, svek och ensamhet.

Objektiva fynd kan observera och kvantifiera nivåer av abstinens eller ilska.

Bedömningen identifierar graden av emotionell påverkan, potentiella copingmekanismer och prioriteringar för att utveckla en handlingsplan.

Planering fokuserar på terapi och övningar för att bygga upp förtroende, utveckla hälsosamma strategier för att hantera problem och utforska hälsosamma relationer.

Dokumentationskrav för videotelemedicin

Här är fem skäl till varför dokumentation genom SOAP-anteckningar är så viktigt:

Säkerställer juridisk och etisk efterlevnad

Effektiviserar ersättningen för försäkringsanspråk

Skapa detaljerade journaler som underlättar patientkontakterna och kan användas som referens i framtiden.

Fungerar som bevis vid juridiska tvister eller anspråk på felbehandling.

Underlättar bättre diagnos och behandlingsplaner

Med detta i åtanke bör du ta upp följande viktiga detaljer i dina SOAP-anteckningar, särskilt vid en onlinekonsultation:

Patientidentifiering: Verifiera patientens identitet med hjälp av säkra metoder.

Patientens plats: Registrera patientens plats för juridiska och faktureringsändamål.

Informerat samtycke: Dokumentera patientens förståelse av processen och samtycke till behandling.

Uppföljning: Dokumentera alla schemalagda uppföljningsbesök eller remisser.

Signatur och datum: Lägg till en elektronisk signatur och datum i anteckningen om telemedicinsk konsultation.

Utmaningar vid skrivande av SOAP-anteckningar och hur man övervinner dem

SOAP-metoden är en struktur för anteckningar med ett systematiskt tillvägagångssätt. Den är mycket effektiv för hantering av känslig information, men kan vara svår att bemästra utan viss förkunskap.

Här är fyra utmaningar du kan möta med dina SOAP-anteckningar och tips för att förbättra deras effekt:

1. Förstå och hantera jargong

Teknisk jargong skapar hinder för effektiv kommunikation, kundernas förtroende, förståelse för diagnoser och efterlevnad av behandlingsplaner.

Här är några metoder som hjälper dig att undvika missförstånd:

Använd ett tydligt och enkelt språk för att skapa förtroende genom öppen kommunikation.

Uppmuntra frågor och stärk patienterna med information

Anpassa språket efter patientens förståelse när du antecknar medicinska termer.

2. Balansera detaljer och tydlighet

Det kan vara svårt att hitta balansen mellan informativa och tydliga anteckningar, vilket kan påverka effektiviteten i behandling och diagnos.

För att övervinna denna dragkamp finns det två tips att komma ihåg:

Fokusera endast på relevanta detaljer för att effektivt koppla samman symtom, orsaker och behandling.

Använd standardiserade mallar eller riktlinjer för att strukturera dina anteckningar på ett effektivt sätt.

3. Tidsbegränsningar

Begränsad tid för patientkontakt och ny dokumentation leder ofta till hastiga och ofullständiga anteckningar. Denna utmaning påverkar den övergripande kvaliteten på förståelsen och behandlingen.

Här är några metoder som underlättar tidsplaneringen utan att försämra kvaliteten på vården:

Effektivisera din anteckningsprocess med projektledningsplattformar som ClickUp.

Odla effektiva anteckningsvanor, såsom att fokusera på viktiga punkter och prioritera väsentlig information.

Delegera vissa dokumentationsuppgifter till administrativ personal före och efter att besöket börjar.

4. Subjektiv kontra objektiv information

Att noggrant skilja mellan subjektiva patientrapporter och objektiva fynd är avgörande för effektiv utveckling av SOAP-anteckningar och behandlingsplanering.

Här är tre metoder som du måste använda när du skriver anteckningar för att hålla dig på rätt spår och segmentera informationen effektivt:

Använd tydliga rubriker för varje avsnitt i SOAP-anteckningen.

Utveckla regelbundna utbildningsmoduler för dig själv och relevant personal för att korrekt dokumentera subjektiva och objektiva data utan fördomar eller antaganden.

Använd standardiserade bedömningsverktyg för att mäta objektiva resultat på ett konsekvent sätt.

Hur man skriver SOAP-anteckningar

För att skapa effektiva SOAP-anteckningar bör du använda en projektbaserad metod som garanterar tydlig och detaljerad dokumentation. Vi har sammanställt några användbara tips för att skriva effektiva SOAP-anteckningar samt verktyg som du kan använda för detta.

1. Skapa och hantera dina SOAP-anteckningar

Digitala anteckningsappar erbjuder fördelen att patientanteckningarna är lättillgängliga. De minskar också risken med fysisk journalföring och hjälper vårdgivare att hantera journaler på ett bättre sätt. Med detta i åtanke är det första steget för att skapa och hantera dina SOAP-anteckningar att skaffa ett robust verktyg.

Skapa patientanteckningar direkt, dela behandlingsplaner smidigt och skapa uppgifter från utvärderingsplaner med ClickUp Docs

ClickUp Docs är ett dokumentationsverktyg som hjälper dig att registrera observationer och behandlingar. Dess banners och teckensnittsformateringsfunktioner gör att du kan strukturera dina SOAP-rubriker för enklare navigering och granskning. Med ClickUp Docs kan du också direkt länka uppgifter som laboratorietester, remisser och recept som din administrativa personal kan förbereda.

Anteckna patientuppdateringar och utvärderingsplaner och rapportera resultaten smidigt med ClickUp Notepad

ClickUp Notepad är ett praktiskt verktyg för snabba anteckningar under dina konsultationer. Tack vare dess omedelbara tillgänglighet kan du ta hand om patienter som kommer in utan tid eller som kommer in som akuta fall. Precis som ClickUp Docs låter det dig också konvertera vilken punkt som helst till en uppgift kopplad till ett projekt.

Alla ClickUps verktyg har realtidsuppföljning, omedelbar delning och till och med utskrift, så att flera läkare och akutvårdspersonal som är involverade i fallet utan problem kan komma åt och uppdatera relevanta resultat.

2. Visualisera dina SOAP-anteckningar

Många konsultationer inkluderar tester som röntgen, MR och blodprover. Att visualisera alla resultat i dina anteckningar är en fördel som sparar tid och lyfter fram viktiga händelser.

Visualisera anteckningar och behandlingsplaner och lägg till rapporter med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är som en virtuell whiteboard där du kan visualisera anteckningar och behandlingsplaner och lägga till rapporter för att förbättra patientens förståelse. ClickUp Whiteboards är också användbart för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att observera hur en patients hälsa har utvecklats.

Denna visualisering är också viktig för att presentera dina mötesanteckningar under förbättringsworkshops och konferenser inom hälso- och sjukvården.

3. Förbättra dina SOAP-anteckningar med AI

Även om en personlig touch är en viktig del av erfarenhetsbaserade konsultationer, kan du arbeta mer effektivt genom att lägga till AI-anteckningsverktyg till dina SOAP-anteckningar.

ClickUp Brain blir din intelligenta kompanjon för anteckningar och sammanfattningar.

ClickUp Brain är den perfekta AI-partnern för dina SOAP-anteckningar. Den hjälper dig att hantera dina databaser så att du effektivt kan hämta patientuppgifter. ClickUp Brain förenklar också medicinsk jargong till termer som din patient förstår med sin AI Writer for Work.

En annan viktig fördel med detta verktyg är att det omedelbart genererar de senaste uppdateringarna och sammanfattningarna om patientens framsteg i ditt ClickUp Doc eller Notepad.

4. Effektivisera och standardisera med mallar

En standardiserad SOAP-anteckningsmall för dina anteckningar kan ta kvaliteten och effektiviteten i din vård till nästa nivå.

Ladda ner denna mall Lägg direkt till patientuppgifter och tillstånd, rapportera resultat och planera behandling med ClickUp Medical Chart Template.

ClickUp Medical Chart Template är ett ramverk som förenklar konsultationsprocessen. Med sin fördesignade struktur tar det bara några klick att lägga till vitala värden, patienthistorik och särskilda tillstånd. Mallen gör det också möjligt att tilldela och delegera uppgifter inom dokumentet till din personal om du vill ha en snabb rapport.

Ladda ner denna mall Planera, spåra och hantera din patientdatabas med ClickUps mall för patienthantering.

ClickUps mall för patienthantering är ett annat ramverk för hantering av bokade tider. Denna lättanvända mall fokuserar på lagring av patientinformation och schemaläggning av bokade tider. Viktiga uppgifter som namn, ålder, försäkringsskydd, adress, mediciner och sjukdomar är lätta att lägga till och övervaka.

ClickUp låter dig också integrera dessa data i anteckningsformat, vilket gör den subjektiva rubriken på dina SOAP-anteckningar mindre tidskrävande och mer effektiv.

Förbättra hälso- och sjukvården genom effektiv dokumentation med ClickUp

SOAP-metoden ger struktur åt anteckningsarbetet i en mycket dynamisk och viktig bransch. Som dokumentationsmetod bidrar den till bättre behandlingsplaner, säkerställer efterlevnad och fungerar som underlag för framtida referens.

Med en gedigen förståelse för de viktigaste metoderna och begreppen kan du nu skapa effektiva SOAP-anteckningar. I kombination med ClickUps verktyg kommer din produktivitet garanterat att öka avsevärt. Registrera dig på ClickUp idag.