Förbättra patientvården och effektiviteten med de bästa AI-verktygen inom hälso- och sjukvården

Dagens hälso- och sjukvårdssystem står inför enorma utmaningar, från att hantera enorma mängder patientdata till att upprätthålla vård av högsta kvalitet.

Att hantera dessa uppgifter manuellt kan minska effektiviteten, äventyra produktiviteten och öka risken för fel.

Lyckligtvis kan specialiserade AI-verktyg för hälso- och sjukvården rädda situationen.

AI har revolutionerat hälso- och sjukvårdsbranschen genom att automatisera processer, förbättra datakvaliteten och optimera arbetsflöden.

Men med så många verktyg tillgängliga är det inte lätt att hitta det rätta.

Efter omfattande forskning och tester har ClickUp-teamet och jag identifierat tio förstklassiga AI-verktyg för hälso- och sjukvården, som alla erbjuder kraftfulla funktioner och utmärkta priser.

Låt oss titta på dem ett efter ett!

När du letar efter de bästa AI-verktygen för hälso- och sjukvården finns det några funktioner som är ett måste och som du inte bör bortse från.

Här är de viktigaste funktionerna du bör prioritera i ett effektivt AI-verktyg för hälso- och sjukvården:

Centraliserad instrumentpanel : Välj AI-verktyg som erbjuder en centraliserad översikt över patientjournaler, kliniska arbetsflöden och administrativa uppgifter, vilket ger vårdpersonal omedelbar tillgång till all viktig information.

Projektledningsfunktioner: Välj ett AI-verktyg som hjälper dig att spåra projekt, mål, scheman, uppgifter och deadlines och snabbt ta fram viktig information.

Integration med elektroniska patientjournaler (EHR) : Jag rekommenderar att du använder AI-verktyg som integreras sömlöst med befintliga EHR-system. Detta hjälper dig att upprätthålla konsekvensen i patientjournalerna och minimera datainmatningen.

Stöd för kliniska beslut : Välj AI-verktyg som underlättar diagnos och behandling av sjukdomar genom att använda AI-algoritmer för att analysera medicinska data, såsom kliniska anteckningar, medicinska bilder och laboratorieresultat.

Naturlig språkbehandling (NLP) : Leta efter ett AI-drivet dokumentationsverktyg med NLP för bättre förståelse av kliniska anteckningar, så att vårdgivare kan förbättra dokumentationen och uppföljningen av patienternas framsteg.

Maskininlärningsfunktioner: Jag föredrar AI-verktyg för hälso- och sjukvården som innehåller maskininlärning för att förbättra prediktiv analys, stödja tidig diagnos och identifiera trender för kroniska sjukdomar.

Läs mer: Hur man använder AI på arbetsplatsen för att öka produktiviteten

Här är de 10 bästa verktygen för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården som vi anser vara bäst för olika behov:

1. ClickUp (bäst för att effektivisera projektledning inom hälso- och sjukvården)

Om du letar efter en omfattande programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården för att förbättra effektiviteten och produktiviteten är ClickUp ett utmärkt val.

Detta allt-i-ett-verktyg för projektledning förenklar arbetsflödena inom hälso- och sjukvården och erbjuder en rad funktioner för automatisering av uppgifter, tidrapportering, målsättning, samarbete i realtid, AI-assistans och mycket mer.

ClickUp Brain AI-assistenten optimerar hanteringen av journaler och andra komplexa vårddata. Med AI Knowledge Manager kan du enkelt och snabbt extrahera insikter från uppgifter, dokument eller till och med personalroller.

Om du till exempel behöver information om en patients journaler eller policyuppdateringar hämtar ClickUp Brain omedelbart exakta svar, vilket minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation.

Med ClickUp Brains AI Project Manager kan du automatisera rutinuppdateringar, följa framstegen i olika team och fokusera på mer komplexa aspekter av patientvården.

Denna funktion hjälper vårdteam med efterlevnadsrelaterade uppgifter genom att skapa åtgärdspunkter, ställa in påminnelser och säkerställa att viktiga deadlines uppfylls.

För att effektivisera dokumentationen med precision kan ClickUp Brains AI Writer hjälpa dig att skapa rapportsammanfattningar, generera patientkommunikation och till och med fylla i rutinformulär.

Sammanfatta dokument, anteckningar, rapporter och konversationer utan ansträngning med ClickUp Brain.

Istället för att lägga timmar på repetitiva skrivuppgifter kan du lita på ClickUp Brain för att upprätthålla konsekvensen i patientjournalerna.

Med hjälp av verktyget ClickUp Healthcare Management kan du effektivt hantera patientflöden och samordning mellan team. Det låter dig hålla all patientinformation, alla bokade tider och alla kliniska dokument organiserade och lättillgängliga på en säker plattform.

ClickUp innehåller även HIPAA-kompatibla säkerhetsfunktioner, vilket gör det idealiskt för att upprätthålla patientdatas konfidentialitet vid hantering av känslig information.

💡 Proffstips: Ta en titt på vår guide till projektledning inom hälso- och sjukvården för att upptäcka viktiga strategier och verktyg för att nå framgång i dina hälso- och sjukvårdsinitiativ.

Schemaläggningen är otroligt intuitiv – teamen kan snabbt tilldela vårdpersonal skift och automatisera påminnelser med enkla dra-och-släpp-verktyg.

Den inbyggda kalendern gör det möjligt att se och balansera arbetsbelastningen mellan avdelningarna på ett ögonblick, vilket underlättar samordningen av scheman och förhindrar att en vårdgivare blir överbelastad.

Håll detaljerade inventeringar av alla dina medicinska förnödenheter på ett effektivt sätt med hjälp av verktyget ClickUp Healthcare Management.

Verktyget ClickUp Healthcare Management har också en lagerhanteringsfunktion som är användbar för att övervaka medicinska förnödenheter och förhindra brister med anpassade databaser och uppdateringar i realtid.

Här är varför användarna älskar att använda detta verktyg 🚀

ClickUp har utformat en robust, användarvänlig lösning som uppfyller de förväntade behoven för den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt att upptäcka att ClickUp har de lösningar du förväntade dig av andra plattformar. Sunt förnuft inom räckhåll när jag arbetar i ClickUp.

ClickUp har utformat en robust, användarvänlig lösning som uppfyller de förväntade behoven för den dagliga verksamheten. Du kommer snabbt att upptäcka att ClickUp har de lösningar du förväntade dig av andra plattformar. Sunt förnuft inom räckhåll när jag arbetar i ClickUp.

Alla dessa funktioner gör ClickUp till en heltäckande lösning som håller allt från patientjournaler till lager välorganiserat och tillgängligt.

ClickUps bästa funktioner

Sätt upp tydliga mål med ClickUp Goals och följ upp framstegen inom hälso- och sjukvården för att säkerställa att målen överensstämmer med patientvårdsresultaten och gällande regelverk.

Integrera smidigt med elektroniska patientjournaler och kommunikationsverktyg med hjälp av ClickUp Integrations för att centralisera patientdata och förbättra samarbetet mellan avdelningarna.

Spåra och registrera tid som läggs på uppgifter som patientbedömningar eller dokumentation, optimera arbetsflöden och förbättra teamets produktivitet med ClickUp Time Tracking

Tagga specifika teammedlemmar i patientfall, vilket gör överlämningar smidiga och säkerställer ansvarstagande för kritiska uppgifter med hjälp av ClickUp Assign Comments.

Använd ClickUp Chat för avdelningsöverskridande uppdateringar och omedelbar kommunikation inom uppgifter, vilket förbättrar svarstiderna och teamkoordineringen.

💡 Proffstips: Automatisera dina arbetsflöden för att öka effektiviteten och eliminera repetitiva uppgifter! För detaljerade strategier om hur du kommer igång, läs vår guide om automatisering av arbetsflöden och förändra ditt sätt att arbeta .

Begränsningar för ClickUp

På grund av verktygets många funktioner finns det en inlärningskurva, men det omfattande biblioteket med handledningar underlättar övergången.

Mobilappen erbjuder visserligen grundläggande funktioner, men saknar vissa funktioner som finns på datorn, vilket kan påverka produktiviteten för användare som är på resande fot.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. PathAI (Bäst för att förbättra diagnostisk noggrannhet inom patologi)

via PathAI

Om du behöver ett avancerat AI-verktyg inom hälso- och sjukvården för att förbättra diagnostisk precision och effektivitet, överväg PathAI.

Med ett centraliserat digitalt arkiv minskar PathAI avsevärt den tid som läggs på manuell datasökning och gör det enklare för vårdpersonal att följa patienters framsteg eller förbereda kliniska prövningar.

Denna klinikhanteringsprogramvara innehåller också en intelligent fallförteckningsfunktion som prioriterar fall baserat på hur brådskande de är. På så sätt kan du fokusera på de mest brådskande fallen först och förbättra handläggningstiderna.

PathAI:s bästa funktioner

Få tillgång till en molnbaserad plattform för heltäckande bild- och ärendehantering.

Använd avancerade verktyg för identifiering av biomarkörer, som underlättar precisionsmedicin och läkemedelsprövningar.

Minska variationen mellan olika fall genom att använda maskininlärningsmodeller för enhetliga diagnoser.

PathAI:s begränsningar

Användarna kan uppleva det som svårt att införa på grund av höga driftskostnader.

Verktyget är främst lämpligt för patologi, vilket begränsar användningen inom bredare hälso- och sjukvårdsområden.

PathAI-priser

Anpassad prissättning

PathAI-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Läs mer: Är du nyfiken på de viktigaste skillnaderna mellan AI och maskininlärning? Upptäck hur de fungerar och deras unika tillämpningar i vår insiktsfulla guide, Skillnaden mellan maskininlärning och artificiell intelligens.

3. Viz. ai (Bäst för realtidsdetektering av stroke och samordning av vård)

Viz. ai är främst känt för sin AI-drivna strokekänning och arbetsflödeshantering.

Det integreras med sjukhus och hälsosystem för att analysera CT-skanningar i realtid, vilket möjliggör snabb identifiering av stroke och omedelbar avisering till vårdgivare. Detta gör att vårdpersonal kan agera snabbare, vilket gör en betydande skillnad för patienternas resultat.

Verktyget för hälso- och sjukvårdssystemet sparar betydande tid. I akuta situationer säkerställer snabba varningar till berörda vårdpersonal, automatiserade radiologiska arbetsflöden och enkel integration med elektroniska journaler att patientdata flödar smidigt mellan teammedlemmarna.

Viz. ai bästa funktioner

Integrera EHR-system smidigt och säkerställ smidig datatillgång inom befintliga system.

Förbättra samordningen av vården och underlätta teamkommunikationen och planeringen av patientvården.

Utnyttja AI-insikter effektivt för andra tillstånd än stroke.

Viz. ai-begränsningar

Det erbjuder begränsad kompatibilitet med vissa system, vilket innebär att inte alla elektroniska patientjournaler integreras smidigt.

Verktyget har begränsad tillämpning för vård av andra sjukdomar än stroke.

Viz. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Viz. ai-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Tempus (Bäst för precisionsmedicin vid behandling av kroniska sjukdomar)

via Tempus

Tempus är ett av mina favoriter bland AI-verktygen för hälso- och sjukvården. Det erbjuder korrekt medicinering och precisa insikter som förbättrar patientvården. Verktyget samlar också in patientinformation från elektroniska journaler, medicinsk bilddiagnostik och genetiska data, vilket hjälper vårdgivare att skapa personliga behandlingsplaner.

En annan utmärkt och anmärkningsvärd funktion i denna patienthanteringsprogramvara är prediktiv analys. Den hjälper dig att förutse utfallet för medicinska tillstånd som cancer och andra kroniska sjukdomar.

Tempus laboratorietester ger användbar information som är mycket effektiv för läkemedelsutveckling och patientövervakning.

Tempus bästa funktioner

Möjliggör matchning av kliniska prövningar och koppla cancerpatienter till lämpliga kliniska prövningar baserat på unika biomarkörer.

Automatisera kliniska arbetsflöden och effektivisera rutinuppgifter med AI, vilket förbättrar den kliniska effektiviteten.

Använd AI-algoritmer för att minimera diagnostik- och behandlingsfel och förbättra patientsäkerheten.

Tempus-begränsningar

Användare har uttryckt oro över integriteten på grund av lagringen av stora mängder patientdata.

Det erbjuder begränsad sjukdomstäckning eftersom det huvudsakligen är inriktat på onkologi och utvalda kroniska tillstånd.

Tempus prissättning

Anpassad prissättning

Tempus betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Nanox. AI (Bäst för screening av flera tillstånd med hjälp av bilddata)

För att förbättra patientresultaten med rutinmässig medicinsk bilddiagnostik, överväg Nanox. AI.

Tidigare känt som Zebra Medical Vision, Nanox. AI tillhandahåller robusta AI-bildlösningar med fokus på att upptäcka kritiska hälsotillstånd i ett tidigt skede.

Det erbjuder verktyg som hjälper till att identifiera dolda risker, såsom kranskärlskalk (CAC) och osteoporos, som ofta missas i standardutvärderingar.

Dessutom kan verktyget screena patienter under rutinmässiga CT-undersökningar och upptäcka kardiovaskulära risker utan ytterligare kostsamma tester.

Detta AI-verktyg gör det möjligt för vårdpersonal att fatta snabbare, proaktiva vårdbeslut, vilket avsevärt minskar upptäckten av sjukdomar i ett sent skede.

Nanox. AI:s bästa funktioner

Generera CAC-poäng från rutinmässiga CT-skanningar av bröstkorgen för att identifiera kardiovaskulära risker.

Identifiera tidiga tecken på osteoporos med HealthOST, som stöder hanteringen av benhälsa.

Minimera patienternas strålningsexponering med rutinmässiga skanningar utan kontrastmedel

Nanox. Begränsningar för AI

Användare har noterat potentiella falska positiva resultat i specifika fall, vilket kräver klinisk granskning.

Det är begränsat till specifika tillstånd som CAC och osteoporos och erbjuder ännu inte bredare detektionsalternativ.

Nanox. AI-prissättning

Anpassad prissättning

Nanox. AI-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Merative (Bäst för högkvalitativ vård genom datadrivna insikter)

via Merative

Nästa på min lista är Merative, tidigare IBM Watson Health, för sina avancerade AI-lösningar för beslutsfattande och dataanalys inom hälso- och sjukvården.

Plattformen är särskilt användbar för att förbättra kliniska arbetsflöden och resultat. Dess Micromedex-funktion för kliniskt beslutsstöd gör det möjligt att fatta säkrare och mer välgrundade beslut genom att få tillgång till dagliga uppdateringar om läkemedel och sjukdomar.

Meratives MarketScan har också gjort avtryck inom benchmarking av hälso- och sjukvårdsdata. Denna funktion gör det möjligt att utvärdera vårdresultat för olika patientgrupper och hjälper dig att skräddarsy behandlingar på ett effektivt sätt.

Meratives bästa funktioner

Identifiera patienter som löper risk för biverkningar och förebygg negativa resultat med prediktiv analys.

Underlätta korrekt diagnostik genom avancerad bildanalys

Få tillgång till evidensbaserade insikter som vägledning för kliniska beslut.

Merativa begränsningar

Programvaran kräver en omfattande initial installation, vilket kan belasta IT-resurserna.

Användare har rapporterat att det är komplicerat att hantera stora mängder hälsovårdsdata.

Merative-prissättning

Anpassad prissättning

Merative-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Butterfly Network iQ (Bäst för snabb bildbedömning inom primärvården)

via Butterfly Network iQ

Butterfly Network iQ är en avancerad teknik som främst används av vårdgivare, såsom primärvårdsläkare, specialister och till och med medicinstudenter, för snabb bilddiagnostik i vårdmiljöer.

Det som gör den unik är dess handhållna, enkelprobs, helkroppsultraljudsenhet. Den är också mycket portabel och ansluter smidigt till mobilappar för realtidsavbildning och enkel lagring.

Butterfly iQ har dessutom funktionerna iQ Slice och iQ Fan, som förbättrar noggrannheten vid inspelning av komplexa bilder, särskilt i lung- och bukområdet.

Den har ett färgdoppleläge för bedömning av blodflödet, medan NeedleViz-funktionen förenklar placeringen av nålen, vilket gör ingreppen smidigare och säkrare.

Butterfly Network iQ:s bästa funktioner

Ta tydliga bilder från flera vinklar med iQ Slice och Fan

Utför smidiga lung- och hjärtundersökningar på språng

Förbättra diagnostisk precision med AI-drivna verktyg

Begränsningar för Butterfly Network iQ

Proben har kanske inte tillräcklig batteritid för längre sessioner.

Tillgängligheten är begränsad i miljöer med begränsade resurser.

Priser för Butterfly Network iQ

Individer och team – undersökning och medlemskap:

Kostnad för iQ+ sond: 2 699 USD

Kostnad för iQ3-sond: 3 899 dollar

Kärnteknologi: 299 $/år

Avancerad teknik: 420 $/år

Kliniker: 3 500 USD/år (5 användarplatser ingår)

EMS: Anpassad prissättning

Företagsundersökning och medlemskap:

Kostnad för iQ+ sond: 3 499 USD

Kostnad för iQ3-sond: 4 699 dollar

Medicinska fakulteter: Anpassade priser

Residensprogram: Anpassade priser

Avdelningar: Anpassad prissättning

Sjukhus: Anpassad prissättning

Butterfly Network iQ-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Aidoc (Bäst för att tillhandahålla AI-driven support för radiologer)

via Aidoc

Aidoc är ett av de populäraste AI-verktygen inom hälso- och sjukvården tack vare sina avancerade radiologiska AI-bedömningar som förbättrar patientvården. Det hjälper dig att snabbt analysera medicinska bilder och markera avvikelser.

Detta AI-verktyg integreras sömlöst i arbetsflöden för medicinsk bildbehandling, vilket gör det möjligt för radiologer att prioritera akuta fall på ett effektivt sätt. Verktygets automatiska aviseringar hjälper dig också att agera snabbare, vilket förbättrar patientsäkerheten.

Aidocs funktion för triagering i realtid är användbar för att identifiera kritiska tillstånd som blödningar, lungemboli och stroke. Den hjälper också till att analysera patientdata på ett effektivt sätt och säkerställer att viktiga detaljer inte förbises.

Aidocs bästa funktioner

Prioritera fall med AI-algoritmer för snabbare diagnos och kortare handläggningstider.

Analysera medicinska bilder automatiskt för att identifiera akuta fall och förbättra patientsäkerheten.

Skalbarhet inom vårdorganisationer för att stödja ett brett spektrum av medicinska tillstånd.

Aidocs begränsningar

Verktyget är begränsat till specifika bildtyper, vilket kräver separata lösningar för uppgifter som inte rör bildbehandling.

Det finns risk för fel i icke-standardiserade fall, särskilt i komplexa situationer.

Aidocs prissättning

Anpassad prissättning

Aidoc-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Regard (Bäst för automatisering av arbetsflöden för medicinsk dokumentation)

via Regard

Regard är lämpligt om du behöver ett AI-verktyg som hjälper till att diagnostisera medicinska tillstånd och minska tiden som läggs på dokumentation.

Det integreras direkt med elektroniska patientjournaler och använder AI för att hjälpa läkare att snabbt analysera patientdata. Regard kan föreslå diagnoser, generera kliniska anteckningar och markera viktig information i en patients journal. Detta hjälper teamen att fokusera bättre på patientvården.

Regards AI Resident-funktioner är idealiska för att automatisera journalgranskningar och generera diagnostiska rekommendationer på några minuter. Detta strömlinjeformade tillvägagångssätt gör det möjligt att upptäcka och hantera tillstånd mer effektivt med ökad effektivitet.

Se de bästa funktionerna

Effektivisera diagnostiskt stöd genom att analysera fullständiga journaler och lyfta fram potentiella tillstånd.

Förbättra patientsäkerheten genom att upptäcka feldiagnoser och förbisedd information.

Automatisera klinisk dokumentation, till exempel genom att generera strukturerade kliniska anteckningar.

Beakta begränsningar

Verktygets diagnostiska förslag kan ibland missa subtila eller sällsynta tillstånd.

Det erbjuder begränsade integrationer utanför större elektroniska patientjournaler, vilket kan begränsa mindre leverantörer.

Betrakta prissättningen

Anpassad prissättning

Betrakt betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Twill (Bäst för att effektivisera digitala hälsovårdslösningar)

via Twill

Twill är en av de ledande AI-plattformarna inom hälso- och sjukvården som är utformad för att förbättra patientvården och effektivisera vårdleveransen. Den är känd för att hantera specifika medicinska tillstånd, med fokus på patienters mentala hälsa, graviditet och kroniska sjukdomar.

Den intelligenta navigeringen guidar användarna effektivt till rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Twill ger dig också tillgång till skräddarsydda insatser som främjar hälsosammare beteenden. Det hjälper till exempel till att hantera psykiska hälsotillstånd genom att tillhandahålla evidensbaserade verktyg som engagerar patienterna och förbättrar deras engagemang i behandlingsplanerna.

Twill bästa funktioner

Underlätta personliga vårdplaner som är anpassade efter individuella hälsobehov

Engagera patienter genom evidensbaserade interventioner för kroniska sjukdomar

Använd AI-drivna insikter för att förbättra behandlingsföljsamheten och patienternas resultat.

Begränsningar

Verktygets anpassningsalternativ kanske inte passar alla användares behov.

Användare har rapporterat att verktyget inte är tillgängligt i många regioner.

Twill-prissättning

Anpassad prissättning

Twill-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Förbättra patientvården och öka den operativa effektiviteten med ClickUp

Att välja rätt AI-verktyg för hälso- och sjukvården kan kännas överväldigande, med många alternativ som fokuserar på patientvård, dataintegration och efterlevnad.

Men vår noggrant sammanställda lista över de 10 bästa verktygen gör att du med säkerhet kan utvärdera lösningar som är skräddarsydda för hälso- och sjukvårdsadministration. Vi har beaktat viktiga funktioner, betydande begränsningar, prisplaner och användarrecensioner för att kunna erbjuda de bästa alternativen.

Om du letar efter en användarvänlig, allt-i-ett-plattform för projektledning inom hälso- och sjukvården, bör du överväga ClickUp som din lösning.

Som en mångsidig produktivitetsplattform erbjuder ClickUp viktiga funktioner som förenklar projektledning inom hälso- och sjukvården, från patientbokning till uppföljning av efterlevnad.

Är du redo att förbättra din hälso- och sjukvårdsadministration? Registrera dig för ClickUp idag och upptäck hur det förändrar ditt arbetsflöde och ökar effektiviteten!