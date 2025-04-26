De 10 bästa AI-kurserna för marknadsföring för att förbättra strategi och avkastning på investeringar 2025

AI-verktyg som ChatGPT, Midjourney, Jasper och ClickUp AI förändrar hur marknadsföringskampanjer byggs upp och mäts. En något obekväm bieffekt? Marknadsförare utsätts för ett allt större tryck att anpassa sig snabbt.

Men att ligga steget före innebär mer än att bara hänga med – det innebär att lära sig att arbeta smartare med AI. Här är en väckarklocka: 41 % av företagen planerar att minska personalstyrkan fram till 2030 med hjälp av AI-drivna arbetsflöden, medan 62 % tävlar om att anställa talanger som är skickliga på att arbeta med AI.

Budskapet är tydligt. Utveckla dina färdigheter nu, eller riskera att hamna på efterkälken. Men med så många kurser att välja mellan, hur väljer du den som verkligen hjälper dig att nå nästa nivå?

I den här bloggen tittar vi på de bästa AI-kurserna för marknadsföring 2025. Oavsett om du är specialist på digital marknadsföring, innehållsskapare, strateg eller chef är dessa program utformade för att hjälpa dig att integrera AI i dina marknadsföringsinsatser, höja prestandan och framtidssäkra din karriär.

Viktiga tillämpningar av AI inom marknadsföring

Marknadsföringsframgångar bygger på tre viktiga faktorer: prestanda, personalisering och mätbar avkastning på investeringar i stor skala. AI är inte bara ett användbart verktyg i denna ekvation – det är motorn som gör allt möjligt och ger varje kampanj oöverträffad hastighet, knivskarp precision och prediktiv intelligens.

Från djupgående beteendeinsikter till beslutsfattande i realtid – AI förvandlar marknadsföring till en mycket mer personlig upplevelse.

Här är de mest transformativa sätten som marknadsförare använder AI på:

1. Kundsegmentering och hyperpersonalisering

Tiden för statisk demografi är förbi. AI-driven segmentering dyker djupt in i användarnas beteende i realtid och tar hänsyn till surfhistorik, köpmönster, känslomässiga reaktioner och till och med tid på dygnet.

Med AI kan marknadsförare:

Gruppera användare dynamiskt i mikrosegment baserat på deras beteende i realtid.

Leverera personliga rekommendationer (tänk Netflix eller Amazon)

Aktivera innehåll och erbjudanden baserat på användarnas handlingar i realtid

Rufus, Amazons inbyggda AI-assistent, hjälper kunderna att fatta smarta köpbeslut och föreslår till och med relaterade produkter baserat på deras köphistorik.

Denna nivå av personalisering förbättrar kundengagemanget avsevärt och kan ha en positiv inverkan på kundens livstidsvärde.

2. Prediktiv analys för smartare beslutsfattande

AI:s förmåga att analysera stora datamängder och upptäcka dolda mönster är avgörande för framgångsrik marknadsföring. Med prediktiv analys kan marknadsförare förutsäga framtida beteenden och upptäcka insikter som tidigare var utom räckhåll. De viktigaste användningsområdena är:

Förutse kundbortfall och ingrip proaktivt med strategier för att behålla kunderna

Prognosera intäkter eller kampanjens avkastning baserat på historiska trender

Identifiera de bästa tidpunkterna för att skicka e-post eller push-meddelanden

Poängsättning av leads utifrån sannolikheten för konvertering

3. AI-driven innehållsskapande och optimering

Marknadsförare använder AI-verktyg inte bara för att generera innehåll utan också för att testa och optimera det. Från blogginlägg till texter för sociala medier – AI påskyndar kreativa arbetsflöden.

Verktyg som ChatGPT, Jasper, Grammarly AI och ClickUp Brain hjälper marknadsförare att:

Skapa e-postrubriker med hög konverteringsgrad

Anpassa landningssidans text efter målgruppen

Skapa SEO-optimerade blogginlägg på några minuter

Återanvänd innehåll för flera kanaler

Vissa plattformar kör till och med automatiska A/B-tester för att välja det innehåll som ger bäst resultat, vilket gör det möjligt för marknadsförare att skala upp med självförtroende.

4. Automatiserad kampanjhantering

Kampanjhantering kan vara kaotiskt – flera deadlines, kreativa idéer, målgruppssegment, plattformar och budgetar. AI hjälper marknadsförare att automatisera viktiga uppgifter och säkerställer att kampanjerna löper smidigt i alla kanaler. AI-driven kampanjhantering omfattar:

Smart schemaläggning baserad på målgruppens beteende

Automatiserad generering och testning av annonstexter

Multikanalskoordinering (e-post, sociala medier, SMS osv.)

Justeringar i realtid baserade på prestationsdata

5. AI-chattbottar och virtuella assistenter inom kundupplevelse

Kundernas förväntningar har utvecklats. De kräver snabba, personliga och smidiga interaktioner dygnet runt. AI-drivna chatbots och virtuella assistenter hjälper dig att tillgodose detta behov utan att det kostar skjortan.

De hjälper dig att erbjuda:

Kundsupport dygnet runt utan att behöva utöka personalstyrkan

Snabbare svarstider och kortare väntetider

Personliga interaktioner baserade på användarhistorik

Integration med CRM-system för kontextuella konversationer

Du kanske har stött på ClickUps AI-assistent när du surfat på våra webbplatser.

Dessa AI-chattbottar är dock inte bara till för support. De används också för att generera leads, göra undersökningar och skapa engagemang efter köp.

6. Annonsinriktning och programmatisk medieköp

AI har förändrat digital annonsering genom att möjliggöra hyperriktade, datadrivna annonsplaceringar. Den analyserar kontinuerligt vilka kreativa lösningar, plattformar och demografiska grupper som ger bäst avkastning på investeringen och justerar kampanjerna därefter.

AI utmärker sig inom:

Identifiera målgruppssegment med hög konverteringsgrad

Förutsäga klickfrekvens (CTR) och konverteringar före lansering

Optimera annonsplacering, budstrategier och kreativa element

Det innebär mer strategiska annonsutgifter, vilket resulterar i högre avkastning och lägre kostnad per förvärv (CPA).

➡️ Läs mer: Hur AI som tjänst kan förändra din affärsverksamhet

Hur AI förbättrar marknadsföringseffektiviteten

Den främsta fördelen med att använda AI inom marknadsföring? Ökad effektivitet! Genom att automatisera repetitiva uppgifter, öka kreativiteten och förbättra målgruppen gör AI det möjligt för marknadsförare att uppnå mer med mindre ansträngning.

Så här fungerar AI:

✅ Eliminerar repetitiva uppgifterAI kan automatisera schemaläggning, rapportgenerering, kalenderhantering och kommentarsmoderering, vilket sparar marknadsförare tid på administrativa uppgifter.

✅ Förbättrar kreativitet och idéskapandeDet kan hjälpa till att generera innehållsidéer, föreslå ämnesrader och till och med iterera på designer med hjälp av verktyg som Canva AI och Adobe Firefly.

✅ Förbättrar målgruppsanpassning och kundinsikterMed AI i mixen talar du alltid till rätt målgrupp med rätt budskap, baserat på beteende och förutsagda handlingar.

✅ Effektiviserar verksamheten och minskar felAI-drivna arbetsflöden säkerställer att uppgifter slutförs i tid och att problem identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede.

✅ Ökar avkastningen på investeringar och marknadsföringsprestandaGenom att optimera utgifterna för betalda medier, innehållsproduktion och kundförvärv kan AI minska marknadsföringskostnaderna med 5–15 %, enligt McKinsey.

Hur du väljer rätt AI-marknadsföringskurs

Det finns gott om AI-kurser på internet. Vissa är breda och akademiska, andra är praktiska och hands-on. Att välja rätt kurs beror på din nuvarande roll, dina mål och din inlärningsstil.

Här är ett strategiskt sätt att utvärdera dina alternativ:

🎯 Hur bra är dina kunskaper inom AI idag?

Nybörjare: Du är ny inom AI och vill lära dig grunderna – sök efter ”AI in Marketing 101” eller introduktionskurser.

Mellannivå: Du är bekant med AI-koncept och vill tillämpa dem – välj användningsfallsfokuserade kurser som ”AI för tillväxt” eller ”Marknadsföring med generativ AI”.

Avancerad/ledare: Du behöver driva på införandet, leda strategin eller innovera – överväg program på ledningsnivå från Oxford, Harvard eller Cambridge.

🎯 Vad hoppas du uppnå?

Olika kurser löser olika problem. Genom att anpassa din kurs till specifika mål säkerställer du en bättre avkastning på din tid och investering. Du kanske till exempel försöker:

Automatisera innehållsproduktion eller kampanjhantering

Förbättra din datakunskap och tolka AI-genererade insikter

Lär dig prompt engineering för AI-verktyg

Utveckla AI-drivna marknadsföringsstrategier för ditt team

🎯 Vilket format passar din schemaläggning och inlärningsstil?

Fundera över hur du lär dig bäst och hur snabbt du vill tillämpa dina nya kunskaper. Till exempel:

Videokurser i egen takt är perfekta för flexibilitet och självstudier.

Live online-grupper erbjuder strukturerad vägledning och interaktion med kollegor.

Program på campus erbjuder en fördjupad och interaktiv inlärningsupplevelse.

Workshops eller boot camps ger snabba resultat på kort tid.

🎯 Behöver du en erkänd certifiering?

Om du vill avancera i din karriär, bygga upp din auktoritet som marknadsförare eller byta till en ny roll eller ett nytt team kan ett certifikat från ett toppuniversitet eller en toppinstitution vara ett kraftfullt tillskott till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Vissa leverantörer erbjuder även professionella märken eller CPD-poäng, som är erkända inom branscher som finans, konsultverksamhet och hälso- och sjukvård.

De 10 bästa AI-kurserna inom marknadsföring

1. Artificiell intelligens inom marknadsföring av University of Oxford

Denna onlinekurs från Saïd Business School vid Oxfords universitet utforskar hur AI kan förändra marknadsföringsstrategier. Kursen kombinerar aspekter av varumärkesbyggande, psykologi och maskininlärning i sina moduler. Deltagarna får verktyg för att utforma AI-drivna kampanjer och lär sig att bygga affärsmodeller med AI.

🌟 Vem det är för: Marknadsföringschefer, strateger, chefer för digital transformation och affärsproffs.

💡 Vad du kommer att lära dig:

Förstå AI-ekosystem och marknadsföringsspecifika användningsfall

Utveckla strategiska metoder för AI-integration

Skapa AI-drivna strategier för kundengagemang och personalisering

🕓 Varaktighet: 14 veckor (6–8 timmar/vecka)

🎯 Gå kursen: University of Oxford

2. AI för företagsledare av University of Cambridge

Denna korta 3-dagarskurs hjälper erfarna yrkesverksamma att förstå och tillämpa generativ AI i olika affärsfunktioner. Kursen fokuserar på praktiska användningsfall, etiska överväganden och strategier för framgångsrik AI-implementering.

🌟 Vem är det för: Chefer, seniora ledare, entreprenörer och teknikledare

💡 Vad du kommer att lära dig:

Identifiera och analysera verkliga affärsmöjligheter inom AI

Hantera AI-risker och utvärdera implementeringsstrategier

Få råd som är skräddarsydda efter dina specifika individuella eller organisatoriska behov.

🕓 Varaktighet: 3 dagar

🎯 Gå kursen: University of Cambridge

3. AI inom marknadsföring av University of California, Berkeley

Denna kurs från Berkeley Executive Education utforskar hur marknadsanalys och AI kan förbättra avkastningen, segmenteringen och kampanjernas framgång. Genom fallstudier och livesessioner får deltagarna prova på praktiska verktyg och lära sig hur man tillämpar AI i hela marknadsföringsprocessen.

🌟 Vem det är för: Marknadsförare, analytiker och digitala marknadsförare

💡 Vad du kommer att lära dig:

Använd AI för segmentering, prissättning och personalisering

Använd analysverktyg för att mäta kampanjens effektivitet

Integrera prediktiva modeller i marknadsföringsstrategier

🕓 Varaktighet: 2 månader (4–6 timmar/vecka)

🎯 Gå kursen: University of California

4. Generativ AI inom marknadsföring – specialisering vid Darden School of Business

Denna flexibla onlinekurs, som skapats av UVA Darden School of Business, hjälper marknadsförare att använda AI för att utveckla tillväxtstrategier, optimera kundresan och implementera automatiseringsverktyg.

🌟 Vem det är för: Tillväxtmarknadsförare, företagare, säljchefer och strateger

💡 Vad du kommer att lära dig:

Utveckla AI-drivna tillväxtmarknadsföringsstrategier

Automatisera och optimera kundengagemanget med hjälp av AI

Bygg och implementera analysbaserade marknadsföringstrattar

🕓 Varaktighet: 1 månad (3 timmar per vecka)

🎯 Gå kursen: Coursera (av Darden School of Business)

Denna praktiska kurs från LinkedIn Learning utforskar de mest kraftfulla AI-verktygen som omformar modern marknadsföring. Under ledning av digitala marknadsföringsexperten Anson Alexander kommer du att upptäcka hur du kan utnyttja AI för att bygga smartare personas, generera engagerande innehåll, skapa visuella element och öka kampanjernas prestanda.

🌟 Vem det är för: Marknadsförare på alla nivåer – särskilt de som vill förbli konkurrenskraftiga i en AI-driven miljö.

💡 Vad du kommer att lära dig:

Skapa personliga kundupplevelser med AI

Använd AI-verktyg för att skapa grafik, infografik och optimerat innehåll.

Förbättra SEO och kampanjinriktning med hjälp av prediktiv analys

Förstå bästa praxis för etisk användning av AI inom marknadsföring

🕓 Längd: 51 minuter

🎯 Gå kursen: LinkedIn Learning

6. AI för marknadsföring av HubSpot Academy

Denna kostnadsfria onlinekurs från HubSpot Academy erbjuder en nybörjarvänlig introduktion till användningen av AI inom digital marknadsföring. Den täcker grundläggande kunskaper och praktiska verktyg för att förbättra innehållsstrategi, kundinsikter och kampanjoptimering.

🌟 Vem det är för: Marknadsförare, frilansare och småföretagare

💡 Vad du kommer att lära dig:

Skapa innehåll och marknadsföringsuppmaningar med AI-verktyg

Använd AI för att segmentera kunder och personalisera upplevelser

Implementera AI-verktyg för smartare beslutsfattande

🕓 Längd: 2 timmar och 49 minuter (i egen takt)

🎯 Gå kursen: HubSpot Academy

7. Transforming Strategies with Generative AI av Harvard Professional Development

Detta tvådagarsprogram från Harvard Professional Development fokuserar på strategisk användning av generativ AI inom marknadsföring. Det täcker hyperpersonalisering, AI-driven innehållsskapande och prediktiv analys för att driva kundengagemang och affärstillväxt.

🌟 Vem det är för: Marknadsförare på mellannivå till seniornivå med 5–10 års erfarenhet

💡 Vad du kommer att lära dig:

Använd generativ AI för kampanjautomatisering och personalisering

Analysera målgruppens beteende med prediktiv analys

Integrera AI-verktyg i din marknadsföringsteknikstack

🕓 Varaktighet: 2 dagar

🎯 Gå kursen: Harvard Professional Development

8. Piloterande AI genom marknadsföring Artificial Intelligence Institute

Piloting AI for Marketers är en praktisk kurs på begäran som är utformad för att hjälpa marknadsförare att experimentera med och implementera AI i sina team. Med över 18 lektioner är det en steg-för-steg-guide till att testa och skala AI i verkliga kampanjer.

🌟 Vem det är för: Marknadsförare, teamledare och beslutsfattare som vill tillämpa AI.

💡 Vad du kommer att lära dig:

Identifiera snabba vinster med AI i marknadsföring

Få resurser för att implementera AI inom e-post, SEO, reklam och analys.

Skala framgångsrika AI-implementeringar för långsiktigt värde

🕓 Varaktighet: Cirka 8 timmar (i egen takt)

🎯 Gå kursen: Marketing Artificial Intelligence Institute

9. AI i digital marknadsföring av My Great Learning

Denna korta kurs, som du kan genomföra i din egen takt, introducerar deltagarna till hur AI förändrar digital marknadsföring. Med praktiska tillämpningar som chatbots, dynamisk prissättning och personalisering är det en utmärkt startpunkt för nybörjare.

🌟 Vem det är för: Studenter, marknadsförare i början av karriären och entusiaster inom digital marknadsföring.

💡 Vad du kommer att lära dig:

Förstå hur AI förbättrar digitala marknadsföringsstrategier

Utforska automatisering, personalisering och skapande av chatbots.

Få insikt i AI:s roll inom innehåll och PR.

🕓 Längd: 1 timme och 30 minuter

🎯 Gå kursen: My Great Learning

10. Skapa och implementera en AI-marknadsföringsstrategi av Thalita Milan

Denna omfattande Udemy-kurs erbjuder en steg-för-steg-guide till att utforma och genomföra en datadriven AI-marknadsföringsstrategi. Kursen är utformad av marknadsföringsautomatiseringsexperten Thalita Milan och täcker allt från AI-grunder till avancerade tillämpningar, så att marknadsförare smidigt kan integrera AI i sina kampanjer. ​

🌟 Vem det är för: Digitala marknadsförare, företagare och entreprenörer som vill utnyttja AI för att förbättra sina marknadsföringsresultat.

💡 Vad du kommer att lära dig:

Utveckla en skräddarsydd AI-driven marknadsföringsstrategi från grunden

Använd AI-verktyg för marknadsanalys och kundinsikter

Optimera marknadsföringstrattar och innehållsskapande med generativ AI

Implementera AI-driven e-postsegmentering och lead nurturing

Analysera och förfina marknadsföringsprestanda med hjälp av AI-analyser

🕓 Varaktighet: I din egen takt

🎯 Gå kursen: Udemy

➡️ Läs mer: Hur man använder AI i innehållsmarknadsföring

Implementera AI i marknadsföring

Att lära sig om AI är en sak, men att integrera det i ditt dagliga marknadsföringsarbete är det verkliga arbetet. För marknadsförare är utmaningen inte bara att förstå AI. Det handlar om att jonglera strategi, genomförande och analys mellan spridda verktyg och oändliga flikar – samtidigt som man försöker ligga steget före.

Det är där ClickUp kommer in. Tänk på det som din allt-i-ett-app för arbetet – en enda plattform som samlar uppgiftshantering, dokument, måluppföljning, dashboards, automatisering och nu även AI-drivna insikter med ClickUp Brain.

Du behöver inte längre växla mellan innehållskalendrar, analyspaneler, Slack-trådar och kreativa briefs. ClickUp for Marketing gör det möjligt för ditt team att brainstorma idéer, tilldela uppgifter, samarbeta med andra team, hantera deadlines och till och med automatisera rapporteringen – allt på ett och samma ställe.

Tack vare ClickUp Brain är AI inte ett tillägg – det är en integrerad del av ditt arbetssätt. Från innehållsskapande till projektuppdateringar och smarta förslag hjälper det dig att arbeta snabbare, hålla ordning och göra mer med mindre. Låt oss se hur!

AI-förbättrade arbetsflöden för innehåll från början till slut

Integrera ClickUp Brain för att skriva, sammanfatta och förbättra dina dokument utan ansträngning.

Till att börja med är ClickUp Brain integrerat i hela din arbetsyta – i ClickUp Docs, ClickUp Tasks, ClickUp Whiteboards och mer. Det innebär att marknadsförare som du och jag kan skapa första utkast till blogginlägg, sociala medier-inlägg, e-postsekvenser och kampanjbriefs utan att någonsin lämna arbetsytan. AI-assistenten kan justera tonen, skriva om avsnitt eller sammanfatta innehåll på språng.

Du behöver inte längre växla mellan olika verktyg eller tappa fart – idéer och genomförande sker på ett och samma ställe.

Oavsett om du planerar en kvartalskampanj eller skapar en innehållskalender, så påskyndar ClickUps AI-skrivfunktioner varje steg – från brainstorming till finputsning av slutprodukten.

Intelligent kampanjplanering och tidslinjeoptimering

Skapa marknadsföringsuppgifter baserat på dina befintliga mål och aktiviteter med hjälp av ClickUp Brain.

En av ClickUps största styrkor ligger i projektplanering, och med AI blir den ännu smartare. Använd ClickUp Brains naturliga språkkommandon för att skapa hela kampanjflöden på några sekunder. Skriv bara ”Skapa en plan för lansering av innehåll för en produktlansering under Q3” så genereras automatiskt en uppgiftslista med deadlines, beroenden och teamuppdrag.

I kombination med ClickUps funktioner Custom Views, Gantt-diagram och Dependencies blir dina marknadsföringstidslinjer inte bara organiserade – de blir också förutsägbara och anpassningsbara till förändringar.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för marknadsföringskampanjer

Automatiserad uppgiftshantering på ett enkelt sätt

Skapa enkelt anpassade automatiseringsregler med ClickUp Automations.

ClickUps automatiseringar gör det möjligt för marknadsförare att eliminera tidskrävande manuella steg. Du kan automatisera arbetsflöden som att tilldela kreativa uppgifter när briefs godkänns, flytta kort när status ändras eller skicka påminnelser före deadlines.

Och med ClickUp Brain kan du utlösa AI-åtgärder inom automatiseringar. Sammanfatta till exempel automatiskt mötesanteckningar när en uppgift markeras som slutförd, eller skriv ett svar på en kommentartråd.

Kampanjrapportering i realtid med AI-drivna insikter

Marknadsföringsteam behöver inte längre vänta på att analytiker ska ta fram insikter.

Med ClickUps dashboards kan du skapa realtidsvisningar av kampanjresultat med hjälp av anpassade widgets för KPI:er som öppningsfrekvens, konverteringsstatistik, innehållshastighet eller kreativ genomströmning. Och nej, du behöver inte kunna "koda" för att skapa dessa anpassningsbara dashboards.

Få AI-genererade insikter från instrumentpanelen och skapa mål baserat på dina befintliga uppgifter och aktiviteter med hjälp av ClickUp Brain.

ClickUp Brain tar detta ett steg längre med AI-genererade sammanfattningar av uppgifter, dokument och projektuppdateringar. Det kan svara på frågor som "Vad hindrar lanseringen av vår kampanj?" eller "Vilka uppgifter ligger efter i schemat den här veckan?" – vilket ger dig klarhet utan att du behöver gräva djupare.

Resultatet: Smidigare samarbete, snabbare genomförande och ett marknadsföringsteam som äntligen är synkroniserat. ✨

ClickUp: Där AI möter marknadsföringsexpertis

AI inom marknadsföring handlar om att arbeta smartare, hålla sig uppdaterad och skala upp effekten. Det är därför moderna marknadsföringsteam vänder sig till plattformar som integrerar AI i kärnan av sina arbetsflöden.

Med ClickUps enda, intelligenta arbetsyta för kampanjplanering, innehållsskapande, samarbete och rapportering kan du äntligen skära igenom bruset och fokusera på det som ger resultat.

Och med inbyggd AI som tänker tillsammans med ditt team – sammanfattar planer, lyfter fram insikter och svarar på frågor i realtid – håller du inte bara jämna steg. Du ligger steget före!

👉 Är du redo att integrera AI i din marknadsföring? Kom igång med ClickUp redan idag.