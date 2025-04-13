Trello vs Slack: Vilket verktyg är bäst för teamsamarbete?

När det gäller teamsamarbete jämförs Trello och Slack ofta, men de löser helt olika problem.

Trello är ett strukturerat projektledningsverktyg som är utformat för att spåra uppgifter. Dess Kanban-inspirerade tavlor, anpassningsbara arbetsflöden och automatisering gör det till ett bra val för att hantera uppgiftsfördelning och projektframsteg.

Å andra sidan, om ditt teams största utmaning är splittrad kommunikation – saknade uppdateringar, oändliga e-posttrådar eller långsamma svar – samlar Slack alla dina chattar på ett ställe, vilket säkerställer snabba beslut och bättre samordning inom teamet.

Men här är den verkliga frågan: Kan Trello ersätta Slack för samarbete? Kan Slack fungera som ett projektledningsverktyg? Eller behöver ditt team ett bättre alternativ än Slack eller Trello? Vi har nämligen ett ess i rockärmen – ClickUp! Läs mer i den här bloggen!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Är du osäker på om Trello eller Slack passar bäst för ditt team? Här är en snabb jämförelse som hjälper dig att bestämma dig. Funktion Trello Slack Syfte Visuell projektledning med Kanban-tavlor och uppgiftsuppföljning Realtidskommunikation och samarbete via kanaler och meddelanden Styrkor Anpassningsbara arbetsflöden, uppgiftsberoenden och visuell organisation Organiserade kanaler, direktmeddelanden och integrationer med över 2 000 appar Begränsningar Begränsade funktioner för kommunikation i realtid Grundläggande funktioner för uppgiftshantering Bästa användningsfall Team som behöver strukturerad uppgifts- och projektledning Team som prioriterar omedelbar kommunikation och samarbete

Vad är Trello?

via Trello

Trello är ett visuellt projektledningsverktyg som hjälper team att organisera uppgifter, följa framsteg och samarbeta smidigt. Baserat på Kanban-metoden använder det tavlor, listor och kort för att strukturera arbetsflöden – så att du alltid vet vem som arbetar med vad och vad som kommer härnäst.

👀 Visste du att? Team med högt engagemang uppvisar 21 % högre lönsamhet, vilket understryker de ekonomiska fördelarna med att främja starkt samarbete och engagemang.

Trellos funktioner

Om ditt team trivs med visuell organisation och strukturerade arbetsflöden, förvandlar Trello spridda uppgifter till en tydlig, genomförbar plan. Här är vad som gör det till en favorit:

Funktion nr 1: Visuell projektledning med flexibilitet

via Trello

Trello erbjuder anpassningsbara arbetsflöden, vilket gör det lämpligt för olika behov, från marknadsföringskampanjer och produktutveckling till HR-onboarding.

Teamen kan visa sina projekt i flera format, till exempel tidslinje, kalender, tabell och karta, vilket gör det möjligt för dem att effektivt hålla koll på deadlines och arbetsbelastning.

Avancerade checklistor och uppgiftsberoenden hjälper dig att dela upp projekt i mindre, hanterbara steg samtidigt som du säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

Funktion nr 2: Anpassning och optimering av arbetsflödet

via Trello

Trello erbjuder färdiga mallar som förenklar inställningarna för återkommande projekt, så att teamen kan komma igång direkt. Uppgifter kan kategoriseras med etiketter och filter, vilket gör det enkelt att följa framstegen baserat på ansvariga, förfallodatum eller prioritetsnivåer.

💡 Proffstips: Använd Trellos inbyggda automatiseringsverktyg Butler för att automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela förfallodatum och flytta kort mellan listor, vilket förenklar ditt arbetsflöde och sparar värdefull tid.

Funktion nr 3: Samarbete och tillgänglighet

via Trello

Samarbete är enkelt med Trello-tavlor. Team kan bjuda in kunder, frilansare eller externa partners till specifika tavlor, vilket säkerställer kontrollerad tillgång till information samtidigt som känsliga projekt hålls privata.

Arbetsytans vyer och instrumentpaneler ger en översiktlig bild av projektstatus och arbetsbelastningsfördelning, vilket gör det enklare att hantera flera initiativ samtidigt.

Även när användarna är offline kan de fortsätta arbeta, och Trello synkroniserar deras uppdateringar när de återansluter till internet.

👀 Visste du att? Att byta mellan olika sammanhang kan minska produktiviteten med upp till 40 % – Trello minimerar distraktioner genom att samla allt på ett ställe!

Funktion nr 4: Integrationer och mobilitet

via Trello

Trello integreras sömlöst med populära verktyg som Slack, Google Drive, Jira och många fler, vilket gör det möjligt för team att centralisera sitt arbetsflöde över olika plattformar.

Oavsett om du sitter vid skrivbordet eller är på resande fot, garanterar Trellos mobil- och datorappar för iOS, Android, Mac och Windows produktivitet när som helst och var som helst.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Vad är Slack?

Slack är en plattform för teamkommunikation som är utformad för att ersätta röriga e-posttrådar och spridda konversationer med organiserad meddelandehantering i realtid. Den fungerar som en central knutpunkt där team kan chatta, dela filer, samarbeta i projekt och integrera med andra verktyg.

via Slack

Slack-funktioner

Om ditt team trivs med snabb kommunikation och smidigt samarbete är Slack den digitala arbetsplatsen som samlar konversationer, filer och verktyg på ett och samma ställe.

Här är alla funktioner, fördelar och nackdelar som gör det till ett självklart val för team:

Funktion nr 1: Effektiviserad kommunikation och samarbete

via Slack

Slack håller ordning på teamets konversationer med kanaler, som kan skapas för team, projekt eller specifika ämnen. Kanalerna kan vara offentliga för diskussioner som rör hela företaget eller privata för konfidentiella ärenden.

Utöver kanaler möjliggör direkt- och gruppmeddelanden omedelbar kommunikation utan e-post, medan trådade konversationer håller diskussionerna fokuserade och överskådliga.

Behöver du prata ansikte mot ansikte? Ljud- och videosamtal, inklusive skärmdelning, gör att du snabbt kan komma i kontakt med dina teammedlemmar.

💡 Proffstips: Genom att införa tydliga namngivningskonventioner för Slack-kanaler, till exempel att prefixera projektkanaler med ”proj-” eller teamkanaler med ”team-”, kan du förbättra organisationen och göra det enklare för teammedlemmarna att navigera och hitta relevanta diskussioner.

Funktion nr 2: Förbättrad produktivitet och fildelning

Samarbete är mer än bara meddelanden – Slack gör det enkelt att dela filer, bilder och videor direkt i konversationer. Med fildelning och samarbete kan team ladda upp dokument, kommentera dem och till och med integrera med verktyg som Google Drive och Dropbox.

Dessutom säkerställer fästa meddelanden och bokmärken att viktiga länkar, filer eller diskussioner alltid finns inom räckhåll. När du söker efter tidigare meddelanden eller delade filer hjälper Slacks kraftfulla sökfunktion och filter dig att hitta exakt vad du behöver på några sekunder.

Funktion nr 3: Smart automatisering och integrationer

Ta ditt arbetsflöde till nästa nivå med arbetsflödesautomatisering och bots. Använd Slacks Workflow Builder för att automatisera repetitiva uppgifter, ställa in påminnelser eller samla in godkännanden, medan bots som Slackbot hanterar vanliga frågor och automatiserar svar.

via Slack

Behöver du integrera med andra verktyg? Slack stöder över 2 000 appintegrationer, inklusive Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp och Salesforce, vilket säkerställer att ditt team håller sig synkroniserat utan att byta plattform.

Funktion nr 4: Anpassade aviseringar och snabbt samarbete

Håll kontroll över dina aviseringar med anpassade aviseringar och stör ej-läge, så att du kan skräddarsy aviseringar baserat på nyckelord, omnämnanden eller specifika kanaler samtidigt som du stänger av aviseringar under intensiva arbetspass.

För snabba diskussioner erbjuder Huddles ett enkelt sätt att starta spontana ljudchattar i valfri kanal eller DM. Om du arbetar med externa partners möjliggör Slack Connect smidigt samarbete med kunder, leverantörer eller intressenter samtidigt som interna konversationer förblir privata.

Funktion nr 5: Engagemang och personalisering

Slack handlar inte bara om effektivitet – det gör också kommunikationen rolig och engagerande. Med emoji-reaktioner kan användarna bekräfta meddelanden utan att skicka extra svar, vilket håller kanalerna snygga och ger dem en personlig touch.

Priser för Slack

Gratis

Standard: 6,67 $/månad per aktiv användare

Plus: 12,50 $/månad per aktiv användare

Företag: Anpassad prissättning

Trello vs Slack: Jämförelse av funktioner

Trello effektiviserar projektuppföljningen med ett visuellt arbetsflöde, medan Slack utmärker sig inom realtidskommunikation och samordning. Ditt team kanske föredrar det ena eller båda.

Låt oss jämföra deras funktioner för att hitta det som passar bäst.

Funktion Trello Slack ClickUp Uppgiftshantering ✅ Ja ❌ Nej Ja + Anpassningsbara arbetsflöden Teamchatt ❌ Nej ✅ Ja Ja + Inbyggd chatt och kommentarer Videosamarbete ❌ Nej ✅ Ja Ja + Skärminspelningar och möten Automatisering och AI ✅ Grundläggande ✅ Grundläggande Avancerad AI och automatisering Flera projektvyer ✅ Begränsad ❌ Nej Ja (Kanban, Gantt, Kalender, Lista, etc. ) Fildelning och dokument ✅ Grundläggande ✅ Ja Ja + Integrerade dokument och lagring

Funktion nr 1: Uppgiftshantering och organisation

Trello är utformat för projekt- och uppgiftshantering och erbjuder Kanban-tavlor, uppgiftskort, förfallodatum, checklistor, etiketter och automatisering. Medan Slack utmärker sig inom kommunikation, är dess funktioner för uppgifts- och projektledning begränsade till påminnelser och fästa meddelanden.

🏆 Vinnare: Om strukturerad arbetshantering är din prioritet är Trello det bästa valet.

Funktion nr 2: Kommunikation och samarbete

Slack dominerar med organiserade kanaler, direktmeddelanden, trådade konversationer, huddles och video-/ljudsamtal. Trello stöder grundläggande kommunikationsfunktioner inom uppgiftskort, men är inte byggt för snabba, pågående diskussioner.

🏆 Vinnare: Slack är den klara vinnaren här tack vare sitt mer djupgående konversationsbaserade tillvägagångssätt.

Funktion nr 3: Integrationer och automatisering

Båda verktygen kan integreras med appar som Google Drive, Jira, ClickUp och Zoom. Trellos automatiseringsfunktion Butler effektiviserar uppgiftshanteringen, medan Slacks Workflow Builder automatiserar kommunikationen.

🤝 Det är oavgjort! Du kan prioritera uppföljning av uppgiftsframsteg med Trello eller effektivitet i arbetsflödet med Slack.

Funktion nr 4: Användarvänlighet och användarupplevelse

Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt för alla att använda. Slack är enkelt, men kan bli överväldigande med för många kanaler och aviseringar. Trello håller ordning på saker och ting och ser till att även komplexa projekt förblir visuellt organiserade.

🏆 Vinnare: Trello är den klara vinnaren här. Tabellerna utgör grunden för plattformen, vilket gör uppdateringar av uppgifter mycket enklare än i Slack.

Funktion nr 5: Fildelning och dokumenthantering

Slack gör det enkelt att dela filer, bilder och dokument i realtid, med direktintegration till molnlagringstjänster som Google Drive och Dropbox. I Trello är bilagor begränsade till uppgiftskort, vilket gör det mindre effektivt för team som ofta utbyter filer.

🏆 Vinnare: Om fildelning är en viktig del av ditt arbetsflöde är Slack det bättre valet.

Funktion nr 6: Säkerhets- och sekretesskontroller

Båda verktygen erbjuder starka säkerhetsfunktioner, inklusive tvåfaktorsautentisering (2FA), kryptering och efterlevnad av branschstandarder som SOC 2, GDPR och HIPAA.

🤝 Det är oavgjort! Om säkerhet är en prioritet kommer båda verktygen att skydda dina data.

Funktion nr 7: Mobil och fjärråtkomst

Slack är utformat för team som behöver hålla kontakten när som helst, var som helst. Med sitt mobilvänliga användargränssnitt, användningsfall, aviseringar och funktioner för röst- och videosamtal kan team på distans arbeta smidigt.

Trellos mobilapp är utmärkt för uppgiftshantering, men erbjuder inte samma nivå av interaktion i realtid.

🏆 Vinnare: För team som arbetar på distans är Slack det bättre alternativet. Med Huddles och trådar är det mycket enklare att hitta kontextuell information på Slack än på Trello.

Funktion nr 8: Prissättning och prisvärdhet

Trellos kostnadsfria plan är funktionsrik och erbjuder obegränsat antal tavlor, uppgiftskort och grundläggande automatisering. Om ditt team växer kan du dock behöva en plan som stöder obegränsat antal användare.

Slacks gratisversion har begränsningar för meddelanden (endast de senaste 90 dagarnas meddelanden är tillgängliga), vilket kan vara begränsande för team som behöver obegränsad meddelandehistorik.

🏆 Vinnare: Trello är det mer budgetvänliga alternativet med långsiktigt värde.

I slutändan tjänar Trello och Slack olika syften. Många team använder Trello för uppgiftshantering och Slack för kommunikation, vilket gör dem till en kraftfull kombination.

Trello vs. Slack på Reddit

Diskussionerna på Reddit gör en sak tydlig – Trello och Slack tillhör inte ens samma kategori. Men det har inte hindrat team från att försöka använda det ena istället för det andra.

Trello utmärker sig som ett projektledningsverktyg som ger teamen ett visuellt sätt att följa arbetet med Kanban-tavlor, listor och automatisering. Det är ett favoritverktyg för små team och enskilda användare, men många Redditors påpekar att det har svårt att hantera komplexitet när teamen växer.

…Trello är utmärkt för personliga och små projekt/små team. Du kan lägga till tillräckligt med automatisering och integrationer för att "klara sig" för medelstora till större projekt. Men mer seriösa projekt behöver bättre system…

Slack, å andra sidan, är utformat för kommunikation, inte uppgiftshantering.

Vissa användare svär vid Slack-integrationer för att hålla arbetsflödena igång, men många är överens om att försök att hantera projekt direkt i Slack leder till kaos – uppgifter begravs i meddelandetrådar och viktiga uppdateringar försvinner i scrollningen.

Slack är INTE ett projektledningsverktyg. (För övrigt älskar jag Slack och försöker göra nästan allt med hjälp av specialskrivna Slack-appar).

Så vilket vinner? Enligt Redditors beror det på.

Om du behöver strukturerade arbetsflöden är Trello det bättre valet. Om realtidskommunikation är din prioritet är Slack det bästa valet. Men för team som vill ha det bästa av två världar rekommenderar många att kombinera Trello med Slack – eller ännu bättre, byta från Trello och Slack till ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp som eliminerar behovet av båda.

Här är vad en Redditor säger:

Efter att ha använt en mängd olika projektledningsverktyg tycker jag att ClickUp definitivt är det mest robusta och kan hantera komplicerade arbetsflöden tack vare de olika sätt det kan kombineras på.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Trello och Slack

Varför välja mellan Trello och Slack när du kan få det bästa av två världar – och mer därtill – i en allt-i-ett-programvara för projektledning?

ClickUp är inte bara ännu ett projektledningsverktyg eller en chattapp, utan den ultimata appen för arbete som kombinerar uppgifter, dokument, chatt, möten, automatisering och AI-driven samverkan på ett och samma ställe.

Med ClickUp behövs inga separata verktyg – ditt team kan hantera projekt, kommunicera i realtid och automatisera arbetsflöden utan att behöva jonglera med flera appar.

Derek Clements, marknadschef på BankGloucester, sammanfattar det perfekt:

ClickUp är ett fantastiskt verktyg för att organisera uppgifter och prioriteringar, teamsamarbete och datahantering. Flexibiliteten i utrymmen och listor gör det anpassningsbart till nästan alla branscher.

ClickUps fördel nr 1: Mer än bara meddelanden

Glöm att växla mellan Slack för diskussioner och Trello för uppgifter. ClickUps chatt låter team kommunicera i realtid och håller konversationerna organiserade efter projekt eller ämne.

Kommunicera i realtid med ditt team med hjälp av ClickUp Chat.

Dessutom går inga diskussioner förlorade med ClickUps funktion för att tilldela kommentarer – omvandla alla kommentarer till åtgärdspunkter med ett förfallodatum så att ingenting missas.

Diskutera, tilldela och avsluta uppgifter från ClickUp Chat med hjälp av Assign Comments.

📌 Vad gör ClickUp unikt ?

Chatta, men med sammanhang – diskussionerna förblir kopplade till uppgifterna

Handlingsbara konversationer – omvandla meddelanden till uppgifter

Inga meddelandebegränsningar – till skillnad från Slacks kostnadsfria plan låter ClickUp dig behålla all din chattlogg.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, vilket gör att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

ClickUps fördel nr 2: Avancerad projektledning

Trellos Kanban-tavlor är fantastiska, men ClickUp är bättre än Trello eftersom det tar projektledning till en helt ny nivå.

Med flera vyer, inklusive lista, tidslinje, Gantt och tankekartor, anpassar sig ClickUp Project Management-lösningen efter hur ditt team arbetar bäst. Hantera enkelt uppgifter, arbetsflöden och beroenden samtidigt som kommunikationen hålls på samma plats.

Håll alla leveranser på rätt spår med ClickUp Project Management.

ClickUp Tasks ger ännu mer flexibilitet – anpassade statusar, prioriteringar, återkommande uppgifter och beroenden säkerställer att varje projekt håller sig på rätt spår. Med nästlade deluppgifter, checklistor och automatisering kan team dela upp komplexa arbetsuppgifter utan att förlora helhetsperspektivet.

Diggs, ett innovativt företag som tillverkar husdjursprodukter i Long Island City, New York, har faktiskt förbättrat projektuppföljningen och teamsamarbetet avsevärt med ClickUp.

Dela upp arbetet tydligt med ClickUp Tasks

📌 Varför överträffar ClickUp både Trello och Slack?

Fånga och dela insikter direkt med ClickUp Clips

Behöver du förklara en uppgift snabbt? Istället för att skriva långa meddelanden i Slack eller lägga till detaljer på Trello-kort, spela in en skärmdump med ClickUp Clips eller hoppa in i ClickUp Meetings direkt från din arbetsplats.

Detta eliminerar behovet av separata videoverktyg samtidigt som allt hålls kopplat till dina uppgifter.

Genomför smidigare och mer fokuserade samtal med ClickUp Meetings.

ClickUps fördel nr 4: Sömlös Slack-integration – om du fortfarande behöver det

Använder du redan Slack? Med ClickUps Slack-integration kan du skapa uppgifter, ställa in påminnelser och uppdatera arbete direkt från Slack – utan att behöva byta app.

Men med ClickUps inbyggda chattfunktion upplever många team att de inte behöver Slack alls.

💡 Proffstips: Regelbunden feedback och avstämningar mellan kollegor kan förbättra samarbetet och medarbetarnas tillfredsställelse, eftersom 89 % av HR-cheferna är överens om att dessa metoder är avgörande för framgångsrika resultat.

Synkronisera konversationer och uppgifter med ClickUps Slack-integration.

ClickUps One Up #5: AI-driven samverkan

ClickUp är inte bara en hybrid av Trello och Slack – det är smartare.

Med ClickUp Brain får du en AI-driven assistent som hjälper dig att automatisera uppgifter, sammanfatta uppdateringar och optimera arbetsflöden, vilket gör samarbetet snabbare och effektivare.

Fatta smartare beslut snabbare med ClickUp Brain

Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. Våra projekt, vår kunskap och vår kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta med en app för allt som rör arbetet, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Med flera vyer, såsom Kanban, Lista, Gantt och Kalender, får teamen den flexibilitet de behöver.

Inbyggda chatt-, dokument- och whiteboardfunktioner håller konversationer och innehåll kopplade till uppgifter, vilket eliminerar behovet av att hoppa mellan olika appar. AI-driven automatisering minskar manuellt arbete, medan verktyg för videosamarbete ersätter appar från tredje part.

Dessutom säkerställer ClickUp, med djup integration över mer än 1 000 plattformar, ett smidigt arbetsflöde som hjälper team att arbeta smartare, inte hårdare. Om ditt team är trött på appöverbelastning är det dags att uppgradera.

Registrera dig gratis idag och upplev äkta allt-i-ett-samarbete.