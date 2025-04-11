De 13 bästa programvarorna för hantering av kliniska prövningar för 2025

Kliniska prövningar är komplexa.

De innefattar flera aspekter som kräver uppmärksamhet – från rekrytering av olika patientgrupper till hantering av studier, dataanalys, rapportering, övervakning av logistik och mycket mer.

Även om du missar en enda protokolländring kan det leda till bristande efterlevnad, höga böter och juridiska problem.

Det är här Clinical Trial Management Systems (CTMS) kommer in för att samla alla spridda processer under ett tak. En CTMS-plattform säkerställer att alla kritiska processer finns på ett ställe, vilket effektiviserar kliniska prövningar och forskningsverksamhet och hjälper dig att fatta välgrundade beslut snabbare.

Denna lista innehåller den bästa programvaran för hantering av kliniska prövningar som är utformad för att förbättra dina kliniska prövningar. Utforska dem alla och välj den som passar bäst för dina behov.

Den bästa programvaran för hantering av kliniska prövningar i korthet

Här är en jämförelsetabell för system för hantering av kliniska prövningar (CTMS):

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Hantera dokumentation från prövningar, uppgiftsuppföljning och forskningsarbetsflöden Uppföljning av uppgifter, dokumentsamarbete, automatisering, instrumentpaneler, HIPAA-efterlevnad, AI-drivna insikter Gratis, obegränsad: 7 $/användare/månad, Business: 12 $/användare/månad, Enterprise: Anpassad prissättning Zelta Hantering av kliniska data Insikter om prövningsdata i realtid, prediktiv analys av återförsörjning, KPI-baserade instrumentpaneler Anpassad prissättning Florence eBinders Fjärrövervakning och hantering av prövningar eISF, e-signaturer, dokumentlagring, fjärrövervakning, inbyggda redigeringskontroller Anpassad prissättning Clinion Centralisera och automatisera kliniska verksamheter AI/ML-moduler, protokollautomatisering, IP-inventariehantering, realtidsöverblick Anpassad prissättning Veeva Vault Centralisering av kliniska data och innehåll Delning av studieregistreringar, eCOA, centraliserad kommunikation om studier Anpassad prissättning Medidata Studiehantering och datavisualisering Automatiserade dataöverföringar, visuell analys, eTMF och Rave EDC-integrationer Anpassad prissättning Oracle Siebel Övervakning och hantering av kliniska prövningar Automatisering av arbetsflöden, personliga portaler, automatisk spårning av slutförda patientbesök Anpassad prissättning MasterControl CTMS Klinisk dokumentation och kvalitetshantering TMF- och GCP-dokumenthantering, kvalificering och övervakning av prövningsställen, integration av klinisk verksamhet och kvalitetshantering Anpassad prissättning TrialKit Hantera fjärrförsök och decentraliserade studier EDC, RTSM, AI-driven analys, inbyggd mobilapp Från 1 350 dollar och uppåt RealTime CTMS Effektivisera patientrekrytering och kliniska prövningar Patientuppföljning, automatiserad schemaläggning, HIPAA-kompatibilitet, avancerad rapportering Anpassad prissättning Edge CTMS Hantering av klinisk forskning i realtid Workflow Builder, finansmodul, spårning av patientrekrytering Anpassad prissättning Castor EDC Insamling av data från kliniska prövningar eCRF, realtidsinsikter från studien, rollbaserad åtkomst, undersökningsfunktioner Anpassad prissättning Clinical Conductor CTMS Optimera rekrytering och finansiella arbetsflöden Rekryteringsuppföljning, ekonomisk hantering, centraliserad studieinformation Anpassad prissättning

Vad är hantering av kliniska prövningar?

Hantering av kliniska prövningar innefattar planering, genomförande och övervakning av klinisk forskning för att säkerställa att den bedrivs på ett etiskt sätt i enlighet med branschens regleringsstandarder.

Hantering av kliniska prövningar kräver samordning av flera aspekter, såsom patientrekrytering, datainsamling, datadrivet beslutsfattande, dokumenthantering, budgethantering, upprätthållande av efterlevnad och rapportering mellan olika platser och intressenter. Målet är att genomföra prövningen på ett effektivt sätt samtidigt som dataintegriteten och deltagarnas säkerhet upprätthålls.

🧠 Visste du att? Enligt en forskningsstudie krävs flera faktorer för att genomföra framgångsrika kliniska prövningar, bland annat projektplanering, smidigt samarbete, minimalt arbete för forskare och deltagare, effektiva system och korrekt rekrytering av prövningsdeltagare.

Vad ska du leta efter i den bästa CTMS-programvaran?

Oavsett om du letar efter programvara för hantering av kliniska prövningar eller en plattform som hjälper dig att skapa processer för användningshantering, se till att programvaran har följande funktioner:

Patienthantering : Välj en plattform som kan automatisera schemaläggning, organisera möten, spåra registreringar och övervaka efterlevnad.

Dokumenthantering : Implementera ett system för hantering av kliniska prövningar som hjälper dig att lagra och hantera dokument och forskningsstudier centralt. Se till att det erbjuder säker lagring med åtkomstbehörigheter och versionskontroll.

Rapportering och analys : Välj programvara som erbjuder anpassade instrumentpaneler och rapporter i realtid så att du kan få insikt i prövningsaktiviteter, teamets produktivitet och andra prestationsmått.

Regelefterlevnad: Välj en plattform som stöder nödvändiga hälsovårdsstandarder, inklusive HIPAA och SOC 2, och säkerställ fullständig efterlevnad av standarder och protokoll.

💡Proffstips: Tänk på plattformens användarvänlighet och skalbarhet. Se till att programvaran kan hantera dina växande prövningsvolymer och komplexitet. Detta hjälper dig att välja programvara som kan hållas igång i takt med att din forskning utvecklas.

Den bästa CTMS-programvaran

Låt oss titta på de bästa CTMS-programvarorna, deras viktigaste funktioner, priser och begränsningar.

1. ClickUp (bäst för hantering av prövningsdokumentation, uppgiftsuppföljning och forskningsarbetsflöden)

Samarbeta i realtid med patientflöden och dokumentation med ClickUp

Oavsett om det är på plats, på distans eller en kombination av båda, innebär kliniska prövningar mycket arbete – besök på plats, övervakning av prövningsplatser, omfattande dokumentation, komplexa prövningsprocesser och strikta regelkrav, vilket resulterar i osammanhängande arbetsflöden.

Här kombinerar ClickUp, appen för allt som rör arbete, projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att göra dina kliniska prövningar snabbare och effektivare.

ClickUp for Healthcare kan förbättra patientupplevelsen med automatisk tidsbokning och kontrakts- och SLA-processer, snabbhantering av registerförfrågningar och samarbete kring patientdata och forskning. Det är en SOC 2- och HIPAA-kompatibel plattform med avancerade användarbehörigheter för dataskydd.

Automatisera bokningar, spåra scheman och balansera arbetsbelastningen med ClickUp for Healthcare

Till att börja med effektiviserar ClickUp Tasks kliniska prövningar. Det gör det möjligt för dig att organisera komplexa prövningsarbetsflöden i hanterbara uppgifter (med checklistor), övervaka prövningsmaterial, tilldela ansvar och spåra kliniska prövningars framsteg i realtid. Du kan också tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar för att säkerställa ansvarsskyldighet under prövningsfaserna.

ClickUp Docs gör klinisk dokumentation problemfri. Det fungerar som ett centralt arkiv för lagring och hantering av regleringsdokument, forskningsanteckningar och studierapporter. Forskningsgrupper kan enkelt samarbeta inom dessa dokument och samtidigt upprätthålla versionskontroll.

Organisera anteckningar, studier, klinisk forskning och samarbeta i realtid med ClickUp Docs

När det gäller processer kan du avlasta bördan av rutinmässiga prövningsprocesser som godkännanden, påminnelser om studier, ändring av uppgifts- och datainsamlingsstatus samt påminnelser om uppföljningsuppgifter med ClickUp Automations. Du kan också integrera ClickUp med andra CTMS-plattformar för att skapa triggerbaserade automatiseringsregler och göra filer sökbara inom ett enda integrerat arbetsutrymme.

Automatisera uppgiftsfördelning, godkännanden och ställ in aviseringar med ClickUp Automations

ClickUp hjälper dig också att övervaka tidsplaner för prövningar och checklistor för efterlevnad och ger dig insyn i teamets produktivitetsmått. Med anpassade ClickUp-instrumentpaneler kan du snabbt få tillgång till viktiga prövningsmått och detaljer utan att behöva gräva igenom massor av data.

Förutom dessa funktioner underlättar ClickUp ditt arbete med ett enormt mallbibliotek. Till exempel hjälper ClickUp Patient Management Template dig att:

Skapa anpassade vårdplaner och följ framstegen mot hälsomålen.

Samarbeta med dina studieteammedlemmar i realtid

Organisera möten, journaler och bedömningsformulär på ett och samma ställe.

Få en gratis mall Organisera vårdplaner, tidsbokningar och journaler med ClickUps mall för patienthantering.

På samma sätt har ClickUp flera mallar för processdokumentation som hjälper dig att standardisera processer och säkerställa konsekvens och transparens.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta kring kliniska prövningsprocesser och forskning med ClickUp Docs.

Organisera scheman med ClickUp Calendar och automatisera tidsbokning, godkännanden och andra rutinuppgifter.

Övervaka tiden som läggs på varje klinisk prövning och justera projektets tidsplaner och resursfördelning med ClickUp Time Tracking.

Sätt upp tydliga mål för att förbättra kliniska prövningar och följ upp dem på ett och samma ställe med ClickUp Goals.

Samla alla dina prövningsrelaterade diskussioner och frågor på ett ställe för enkel åtkomst med ClickUp Chat.

Skapa dokumentation om efterlevnad, skapa receptmallar, analysera patientjournaler, extrahera information från klinisk forskning och mycket mer med ClickUp Brain.

Analysera befintliga kliniska data och skriv kliniska forskningsdokument med ClickUp Brain

Begränsningar med ClickUp

ClickUp kan initialt kännas överväldigande eftersom det erbjuder en uppsjö av funktioner på ett och samma ställe.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp är ett kraftfullt verktyg där informationen om alla projekt i vår organisation kan centraliseras för tvärvetenskapliga och regionala team, så att alla är på samma sida när verksamheten går mot framsteg.

💡Proffstips: Lär dig hur du konfigurerar ClickUp Dashboard för projektledning av kliniska prövningar. 👇

2. Zelta (Bäst för hantering av kliniska data)

via Zelta

Zelta, från Merative Clinical Development (tidigare IBM Clinical Development), är en plattform för hantering av kliniska data som gör kliniska prövningar mer effektiva. Den har en anpassningsbar approach som gör att du kan välja funktioner för specifika studier.

Med Zelta kan du få insikter i realtidsdata från prövningar, inklusive deltagarnas engagemang, regelefterlevnad och mycket mer, på ett och samma ställe. Programvaran har även funktioner för hantering av prövningsmaterial och randomisering som hjälper till med jämn fördelning av deltagare och optimering av logistiken för materialförsörjningen.

Zeltas bästa funktioner

Samla in data från deltagarna, inklusive enkäter, utvärderingar och dagböcker med Zelta EDC (Electronic Data Capture).

Prognosera lagerstatusen på prövningsplatsen med prediktiv analys av återförsörjning

Få insikter i realtid, identifiera trender och hinder med hjälp av KPI-baserade instrumentpaneler.

Zeltas begränsningar

Kan bli långsammare vid arbete med stora kliniska studier

Zelta-priser

Anpassad prissättning

Zelta-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Florence eBinders (Bäst för fjärrövervakning och hantering av prövningar)

via Florence eBinders

Florence eBinders stöder klinisk forskning med eISF (elektroniska forskarplatsfiler) och deltagarbindare. Den erbjuder funktioner som e-signatur och dokumentlagring för att påskynda prövningshanteringen.

Programvarans fördel ligger i dess fjärrövervakningsfunktioner. Dessa funktioner gör det möjligt för dig att övervaka prövningsaktiviteter i realtid utan besvärliga besök på plats, granska prioriterade dokument och spåra efterlevnad när du är på resande fot. Du kan också få direkt tillgång till redigerade deltagarregister utan att behöva ladda upp dubbla dokument till sponsorns portaler.

Florence eBinders bästa funktioner

Använd arbetsflöden för att konfigurera och aktivera studier

Identifiera risker med rapportering och instrumentpaneler

E-signera dokument och samarbeta kring studier och skrivning av SOAP-anteckningar

Låt endast behöriga användare se skyddad hälsoinformation (PHI) med inbyggda redigeringskontroller.

Begränsningar med Florence eBinders

Vissa funktioner kan vara förvirrande. Det tar tid att förstå produkten.

Svårt att placera signaturerna på rätt plats

Sökfunktionen hittar inte rätt information

Priser för Florence eBinders

Anpassad prissättning

Florence eBinders betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Florence eBinders?

Enkel att använda app med fantastiska funktioner som förenklar och underlättar arbetet. Det finns dock fortfarande vissa komplikationer när det gäller användningen, och du måste fortfarande vara en erfaren tekniker.

4. Clinion (Bäst för centralisering och automatisering av klinisk verksamhet)

via Clinion

Clinions eClinical-plattform integrerar prövningshantering, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, CSR-automatisering och eTMF (Electronic Trial Master File) för att effektivisera kliniska prövningar. En av dess mest framstående funktioner är realtidsöverblick som gör att du kan övervaka varje steg i prövningen – från rekrytering av försökspersoner till datainsamling och kurskorrigeringar.

Den har även integrerade AI/ML-moduler, såsom AI-medicinsk kodning, för att påskynda prövningstiderna och förbättra datakvaliteten och efterlevnaden.

Clinions bästa funktioner

Automatisera protokoll och kliniska studierapporter för snabbare godkännanden, minskad tid och kostnad för författande samt efterlevnad av regelverk.

Spåra lager – från mottagande till utlämning till retur med IP-lagerhantering

Spåra och hantera kliniska milstolpar och säkerställ att protokollet följs i tid.

Se finanser, projekt, fält och lager med rapporter och instrumentpaneler.

Clinions begränsningar

Batchladdning av data kan vara något komplicerat

Hantering av stora datamängder kan göra programvaran långsam

Clinions prissättning

Anpassad prissättning

Clinion-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Veeva Vault (bäst för centralisering av kliniska data och innehåll)

via Veeva Vault

Veeva Vault är en programvara för hantering av kliniska prövningar med funktioner som uppfyller dina behov inom projektledning inom hälso- och sjukvården. Den stöder samarbete i realtid med redigering, kommentarer och integrerad chatt. Den gör det möjligt att spåra godkännanden av innehåll och dokument, vilket säkerställer efterlevnad av regler och standardiserade arbetsflöden.

Plattformens främsta fördel är att den fungerar som en enda källa till kliniska data och dokumentation. Den är direkt kopplad till andra Veeva-appar, vilket underlättar realtidsinsikter, operativ effektivitet och snabba beslut.

Veeva Vaults bästa funktioner

Hantera delning av studieregistreringar med hjälp av förkonfigurerade registerregler, arbetsflöden, XML-generering, inlämningar etc. med Veeva Disclosures.

Samla in svar på enkäter direkt från prövningspatienter, vårdgivare eller kliniker med eCOA (elektroniska kliniska utfallsbedömningar).

Centralisera kommunikation, dokument, utbyte av säkerhetsbrev och betalningsinformation med Site Connect.

Begränsningar i Veeva Vault

Sökfunktionen visar ofta irrelevanta resultat.

Den är inte lika intuitiv som konkurrenternas. Funktioner som att ladda upp dokument till eTMF, starta eller visa ett arbetsflöde etc. kräver för många steg.

Priser för Veeva Vault

Anpassad prissättning

Veeva Vault-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Veeva Vault i verkligheten?

Den övergripande upplevelsen var tillfredsställande och jag kunde använda samarbetsfunktionerna mycket bra och det var enkelt att hålla koll på uppgifterna. Det som dock inte är bra är att prestandan är långsam med stora datamängder och att det finns latensproblem.

📖 Läs mer: Bästa programvaran för projektledning inom hälso- och sjukvård

6. Medidata (Bäst för studiehantering och datavisualisering)

via Medidata

Medidatas CTMS är ett enkelt verktyg med automatiserade arbetsflöden som hjälper dig att effektivisera manuella kliniska processer. Programvarans sömlösa integration med eTMF och Medidata Rave EDC eliminerar manuell datainmatning, så att du kan hantera prövningar, forskningsstudier och prövningscentra. Dessutom erbjuder den kraftfulla visuella analyser för att övervaka studier och prövningsprocesser.

Medidatas bästa funktioner

Hantera kliniska studier effektivt med automatiserade dataöverföringar från EDC till instrumentpaneler, prognoser och analyser.

Skapa grafer och intuitiva visualiseringar för olika studier i en enda rapport eller på en enda instrumentpanel.

Optimera samarbetet mellan olika platser och hantera dokument med Rave EDC- och Medidata eTMF-integrationer.

Medidatas begränsningar

Ingen möjlighet att lägga till information i bulk

Det är lätt att förlora data om den inte sparas eller om flera användare arbetar samtidigt.

Medidata-priser

Anpassad prissättning

Medidata-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga Medidata-användare?

Sammantaget är Medidata ganska lätt att använda med omfattande utbildningsvideor. Gränssnittet är inte roligt eller intuitivt att navigera i och färdiga sidor övergår inte till nästa sida när de har sparats, vilket gör datainmatningen mer tidskrävande. Jag gillar inte heller att när man är klar med en datainmatningssida i eCRF, efter att jag har sparat, övergår den inte automatiskt till nästa sida där data behövs, särskilt vid samma besök.

📮ClickUp Insight: Vi upptäckte nyligen att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

7. Oracle Siebel (bäst för övervakning och hantering av kliniska prövningar)

via Oracle Siebel CTMS

Oracle Siebels CTMS hjälper dig att förbättra kliniska prövningar, upprätthålla prövningskvaliteten och hantera relationerna med prövare på ett bättre sätt.

Plattformen har robusta verktyg, såsom reserapporter, dokumenthantering, spårning av betalningar till kliniker och kalenderhantering, för att genomföra kliniska prövningar mer effektivt. Den erbjuder också avancerade rapporter om prövningens status och hantering för att förbättra beslutsfattandet.

Oracle Siebels bästa funktioner

Förbättra kliniska prövningar med realtidsdata och automatiserade arbetsflöden.

Få tillgång till personliga portaler som hjälper klinikkoordinatorer och CRA:er att hantera kliniska prövningar via webben.

Spåra automatiskt status för slutförda besök och eliminera manuella fel.

Begränsningar i Oracle Siebel

Konfigurering och hantering av systemet kan kräva utbildning.

Det kan förekomma höga implementeringskostnader, inklusive programvarulicenser, anpassning och integrationer.

Priser för Oracle Siebel

Anpassad prissättning

Oracle Siebel-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs mer: Bästa programvaran för klinikhantering

8. MasterControl CTMS (Bäst för klinisk dokumentation och kvalitetshantering)

via MasterControl CTMS

MasterControl kombinerar CTMS och CQMS (system för hantering av kliniska prövningar och kvalitetshantering) så att du kan hantera allt – från insamling av patientdata till dokumentation, kvalitet och risk – vilket förbättrar datakvaliteten och effektiviteten i kliniska prövningar.

Programvaran effektiviserar hanteringen av din eTMF, dokument, aktiviteter, kvalitetshändelser, revisioner, utbildning och projekt under hela den kliniska prövningen. Den förenklar informationsutbytet med hjälp av flera metoder för import och export av data. Dessutom kan du länka, rapportera och göra omfattande undersökningar av varje anläggnings information, inklusive studiebehörighet och deltagande, revisionshistorik och övervakningsbesök.

MasterControl CTMS bästa funktioner

Samla in och organisera TMF-dokument (Trial Master File) och GCP-dokument (Good Clinical Practices) från olika anläggningar och CRO:er.

Hantera kvalificering av kliniker, övervakning, prestanda, leverantörsrevisioner och utbildning under hela den kliniska studien.

Integrera klinisk verksamhet, kvalitetshantering och kvalitetshändelser mellan CRO:er, leverantörer och studieplatser.

Begränsningar med MasterControl CTMS

Att söka efter data kan vara tidskrävande

Brant inlärningskurva

Priser för MasterControl CTMS

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av MasterControl CTMS

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. TrialKit (bäst för hantering av fjärrförsök och decentraliserade studier)

via TrialKit

TrialKit är ett heltäckande system för hantering av kliniska prövningar med resurshantering som förenklar genomförandet av prövningar. Det möjliggör datainmatning i realtid och direkt dataöverföring till EDC-appen, vilket påskyndar datainsamlingen.

Plattformen automatiserar elektroniska samtyckesprocesser och patientrapporterade resultat, vilket hjälper dig att genomföra kliniska prövningar på distans och i hybridform. TrialKit erbjuder dessutom AI-driven analys som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Plattformen har en inbyggd mobilapp som gör det möjligt för forskare att hantera prövningar var som helst.

TrialKits bästa funktioner

Lägg till platser och kohorter, ändra doseringsscheman, anpassa efter regeländringar och förhindra avvikelser från protokollet med TrialKit Electronic Data Capture (EDC).

Genomför flexibla studiedesigner och randomisera patienter på ett korrekt sätt med hjälp av resurshanteringsfunktioner som RTSM (Randomization and Trial Supply Management).

Förenkla kodningsprocessen i klinisk datahantering med automatisk kodning med TrialKit Coder.

Begränsningar för TrialKit

Det finns en inlärningskurva för att bygga och utforma EDC:er för studier.

Du kan filtrera dashboardrapporten efter mer än en plats åt gången.

Priser för TrialKit

Från 1 350 dollar och uppåt

Betyg och recensioner av TrialKit

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TrialKit?

TrialKit uppfyller våra forskningsbehov. Användargränssnittet är fantastiskt och gör det enkelt för användarna att arbeta med plattformen. Deras omfattande kunskapsbas är utrustad med AI som kan svara direkt på dina frågor. Kundsupporten är exceptionell! Vi har aldrig haft en fråga som inte besvarats, och de erbjuder även 1:1-konsultationssamtal för att hjälpa dig med nästan vad som helst. Det saknas dock vissa funktioner, såsom ett enklare sätt att utforma hemsidan, mer flexibilitet med instrumentpanelen och hemsidans rapporter, samt mer avancerade villkorade åtgärder.

10. RealTime CTMS (Bäst för att effektivisera patientrekrytering och kliniska prövningar)

via RealTime CTMS

RealTime CTMS hjälper dig att effektivisera kliniska prövningar, patientrekrytering och studiehantering. Programvaran har schemaläggningsverktyg som automatiserar aviseringar om studiens måldatum och kommande händelser. Den förenklar patientuppföljningen och har avancerade rapporteringsfunktioner som hjälper dig att övervaka klinikens prestanda, rekrytering, ekonomiska mått och personalens produktivitet.

RealTime CTMS är också en HIPAA-kompatibel programvara som hjälper dig att säkerställa att dina kliniska prövningar uppfyller gällande regler och etiska standarder med funktioner som revisionsspår och dataintegritetskontroller.

RealTime CTMS bästa funktioner

Spåra och övervaka nya prövningsledtrådar från CRO:er och bygg upp din studiepipeline.

Skapa anpassade rapporter för att identifiera branschtrender och få insikter om aktiviteter på plats.

Snabba upp schemaläggningen med automatiserade måldatum för studien och beräkningar av tidsfönster.

Begränsningar med RealTime CTMS

Brant inlärningskurva

Användaråtkomst och behörigheter är inte tillräckligt detaljerade

Priser för RealTime CTMS

Anpassad prissättning

RealTime CTMS-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om RealTime CTMS?

Real Time-CTMS erbjuder en rad funktioner som underlättar hanteringen av kliniska prövningar. Jag uppskattar också utbildningsprogrammet som täcker alla användares behov, och kundtjänsten förtjänar 5 stjärnor. Jag önskar dock att det fanns ett sätt att importera studiebesök. Det skulle spara mycket tid och minimera risken för fel vid datainmatning.

11. Edge CTMS (Bäst för hantering av klinisk forskning i realtid)

via Edge

Liksom de flesta CTMS är Edge utvecklad som programvara för hantering av kliniska prövningar och patienter. Programvaran är specialiserad på att hjälpa forskare att följa och hantera sina studier från början till slut. Dessutom ger den fullständig insyn och kontroll över patientrekryteringen.

Edge CTMS har andra fördelaktiga funktioner, såsom en ekonomimodul och anpassade arbetsflöden. Därför kan det ersätta dina kalkylblad och ge en mer transparent bild av ekonomiska rapporter, arbetsflöden, patientattribut, fakturor och mycket mer.

EDGE CTMS bästa funktioner

Registrera och hantera arbetsflödesprocesser i realtid

Fördela arbetsbelastningen som du vill med en anpassningsbar arbetsflödesbyggare.

Spåra fakturor och skapa rapporter med en omfattande finansmodul.

Begränsningar med EDGE CTMS

Saknar interaktiv rapportering, vilket kan begränsa möjligheten att redigera fakturor och rapporter och påverka förmågan att optimera kvaliteten på registrerade data.

Det kan vara svårt och tidskrävande att hantera stora datamängder från forskningsanläggningar.

Priser för EDGE CTMS

Anpassad prissättning

EDGE CTMS betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare av EDGE CTMS?

Fantastiskt system – lätt att använda, lätt att lära andra att använda, skulle inte kunna göra mitt jobb utan det idag. Jag är en stor förespråkare av EDGE – det är en fantastisk design! Systemet loggar dock ut dig om det inte sker några tangenttryckningar/musrörelser under en mycket kort period.

12. Castor EDC (Bäst för att samla in data från kliniska prövningar)

via Castor EDC

Castor EDC är ett molnbaserat CTMS- och datainmatningsprogram. Dess användarvänliga databas är utmärkt för att spåra patientjournaler. Du kan mata in data, generera automatiska frågor och använda olika filteralternativ för att snabbt söka efter data. Plattformen visar också patientens hela resa, deras framsteg och utestående arbete – allt på ett och samma ställe.

Castors främsta fördel är dess avancerade undersökningsfunktioner. Du kan skapa formulär för prövningar och klinisk forskning, skapa olika undersökningar med hjälp av mallar, skicka webbundersökningar, organisera undersökningar i paket för enkel distribution och även visa en formulärnavigator på undersökningarna så att deltagarna enkelt kan navigera mellan olika avsnitt.

Castor EDC:s bästa funktioner

Samla in och hantera studiedata på en enda plats, dela dem med ditt studieledningsteam och skapa avancerade eCRF:er (Case Report Forms).

Få realtidsinsikter i studiestatistik och spåra datainmatning.

Använd rollbaserade åtkomstbehörigheter för detaljerad kontroll och dataskydd.

Få e-postaviseringar för specifika händelser, såsom upprepade datainmatningar, studiehändelser etc.

Begränsningar med Castor EDC

Datahantering kan vara utmanande med problem som försenad datainsamling, ändrade datum när man arbetar i olika tidszoner etc.

Priser för Castor EDC

Anpassad prissättning

Castor EDC-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga Castor EDC-användare?

Castor EDC är ett användarvänligt och lättanvänt verktyg för kliniska prövningar som jag har använt hittills. Det är flexibelt att använda. Det går att lägga till funktioner för att tillgodose nya behov. Det styrs dock centralt. Det är svårt att lägga till kommentarer i vissa fält som är begränsade. Å andra sidan går det långsamt vissa dagar.

13. Clinical Conductor CTMS (Bäst för att optimera rekrytering och finansiella arbetsflöden)

via Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS, från Advarra, erbjuder robusta funktioner för spårning av kliniska studier, rekrytering, efterlevnad och ekonomi. Den har en enorm databas med filtreringsalternativ och anpassningsbara instrumentpaneler, vilket gör den lämplig för hantering av tusentals patienter.

Plattformen hjälper dig att spåra patientrekrytering, skapa detaljerade rapporter och organisera möten och tidsbokningar. Verktygets mest utmärkande funktion är patientplaneringen. Du anger helt enkelt varje studie, ställer in intervaller, registrerar och planerar.

De bästa funktionerna i Clinical Conductor CTMS

Centralisera information om personal, protokoll, ekonomi och mer med hjälp av studie- eller forskningshantering.

Effektivisera rekryteringsuppgifterna och få uppdateringar i realtid om anmälningar med rekryteringsfunktioner.

Hantera budgetar, spåra fakturor och identifiera utestående betalningar

Begränsningar med Clinical Conductor CTMS

Funktionerna för ekonomisk hantering kan vara ganska komplexa.

Gränssnittet med många sidor och knappar kan upplevas som klumpigt av vissa användare.

Priser för Clinical Conductor CTMS

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Clinical Conductor CTMS

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clinical Conductor CTMS?

Clinical Conductor CTMS är utmärkt för prövningshantering, ekonomi, rekrytering och schemaläggning. När du väl har lärt dig gränssnittet finns det många sätt att visa information. En nackdel är att det inte erbjuder elektronisk käll- eller dokumenthantering. Om det gjorde det skulle det verkligen vara en one-stop-shop för kliniska prövningsplatser.

Förenkla kliniska prövningar med rätt CTMS-programvara

Utan teknik är moderniseringen av kliniska prövningar en avlägsen dröm. Oavsett om du vill organisera dokumentation, förbättra övervakningen eller påskynda processer behöver du den perfekta CTMS-programvaran.

Vår lista innehåller de bästa CTMS-programmen med olika funktioner. Allt du behöver göra är att utvärdera dina behov, prioriteringar och budget för att välja en plattform som passar dig. Om din prioritet är forskningshantering kan du till exempel överväga Edge CTMS, och om du arbetar med fjärrförsök kan du sätta Florence eBinders på din kortlista.

Men om du vill ha en heltäckande lösning med alla aspekter av projektledning för att effektivisera och påskynda dina kliniska prövningsprocesser, prova ClickUp.

Registrera dig gratis idag för att se ClickUp i aktion!