Gratis mallar för livsmedelsinventering för att organisera och spåra dina förråd

Om du arbetar inom livsmedelsbranschen eller bara älskar att laga mat hemma vet du hur viktigt det är att hålla koll på ingredienser och förråd. Att vara organiserad kan spara tid, minska svinnet och säkerställa att du aldrig får slut på det nödvändiga.

Det är där mallarna för livsmedelsinventering kommer in!

De organiserar informationen och ger en översikt över vad som finns i lager, vad som börjar ta slut och vad som snart går ut. Detta ger en dubbel fördel: du sparar pengar och undviker svinn.

I den här artikeln har vi samlat över 15 mallar för livsmedelsinventering som hjälper dig att hantera ditt lager. Låt oss sätta igång.

🔎 Visste du att? Effektiv hantering av livsmedelslager minskar lagerkostnaderna med upp till 25 %!

Vad är mallar för livsmedelsinventering?

En mall för livsmedelsinventering erbjuder ett strukturerat ramverk för att spåra, hantera och organisera livsmedelsförråd.

Oavsett om du driver en food truck, en lyxrestaurang eller ett enkelt hemkök, låter dessa mallar dig veta vad som finns i lager, vad som behöver fyllas på och vad som snart går ut.

Mallen hjälper dig att skapa en uppdaterad lagerlista så att alla viktiga ingredienser finns tillgängliga utan att något går till spillo. De hjälper också till med lagerplaneringen, eftersom du vet vilka varor som börjar ta slut.

Slutligen hjälper de till med resurshantering genom att optimera livsmedelsanvändningen, minska svinnet, förbättra tillgängligheten och optimera livsmedelskonsumtionen.

➡️ Läs mer: Hur man skapar ett system för lagerhantering

Vad kännetecknar en bra mall för livsmedelsinventering?

En mall för livsmedelsinventering erbjuder en rad fördelar. Men vad skiljer en bra mall för livsmedelsinventering från de andra?

Här är några viktiga funktioner som du kan hålla utkik efter:

Användarvänlighet : Mallen ska vara enkel och intuitiv så att vem som helst kan använda den, oavsett tekniska kunskaper.

Kategorisering av livsmedel : Det bör göra det möjligt för dig att sortera livsmedel utifrån faktorer som lättfördärvliga eller icke-lättfördärvliga varor, färskvaror, frysta varor, torrvaror etc.

Spårning av utgångsdatum : Mallen bör ha en kolumn för produktens utgångsdatum, så att du kan använda produkten i tid och minimera svinnet.

Lagerkvantitetsindikator : Slutligen måste du ha tillgång till fält som visar de senaste lagernivåerna. Detta förhindrar lagerbrist och undviker överköp av varor.

Inköps-/påfyllningshistorik : En logg över när varan köptes eller fylldes på så att du kan övervaka : En logg över när varan köptes eller fylldes på så att du kan övervaka lagerstatistik som inköps-/påfyllningsfrekvens.

Prisuppföljning : För register över kostnaden per artikel för att hålla koll på dina utgifter och planera din budget.

Leverantörsuppgifter : I detta fält finns en : I detta fält finns en lista över leverantörer eller leverantörsuppgifter, så att du snabbt kan kontakta dem för påfyllning eller inköp.

AI-verktygsintegration: Genom att använda : Genom att använda AI-verktyg i lagerhanteringen kan du utnyttja nya möjligheter. Använd det för att förutsäga lagertrender, förutse produktbehov, prognostisera när en produkt kommer att ta slut och till och med lägga order automatiskt.

💡 Proffstips: Medan lagerkvantitetsindikatorn bör innehålla ett numeriskt värde, bör du leta efter en mall som använder färgkodning för att hjälpa dig att visuellt spåra lagerstatusen.

18 mallar för livsmedelsinventering

Oavsett om du använder sofistikerad programvara för lageroptimering för restaurangägare eller enkla kalkylblad för att hålla ordning i ditt skafferi, här är några av de bästa mallarna för lagerhantering som kan integreras i din teknikstack:

1. ClickUps mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Ta kontroll över ditt lager redan idag med ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUp Inventory Template är utformad för mer allmän lagerhantering. Du kan dock anpassa den efter dina önskemål och använda den för att övervaka livsmedelslageruppgifter. Den ger en omfattande översikt över lagernivåerna och länkade detaljer.

Mallen låter dig växla mellan sex olika vyer, till exempel "Lager", "Per leverantör" osv. Detta möjliggör enkel datavisualisering och praktisk lagerhantering.

🏅Perfekt för: Företag som söker en mångsidig lösning för att hantera och övervaka lagernivåer för olika artiklar.

2. ClickUp-mall för restauranglager

Hämta gratis mall Lagra ingredienser innan de tar slut med ClickUps mall för restauranglager.

ClickUps mall för restauranglager är bättre anpassad till kraven inom livsmedelsbranschen. Använd den för att hålla koll på lagerstatus, beställningar och leveranser. Du kan välja mellan anpassade statusar som "Ny artikel", "Slut i lager", "I lager" osv. för att noggrant övervaka lagernivåerna.

Denna mall för restaurangens livsmedelslager erbjuder flexibilitet att växla mellan "Veckoförbrukning", "Lagerhållning" och "Slut i lager", vilket gör informationen mer överskådlig.

🏅Perfekt för: Används bäst för att hantera restaurangens lager och minska matsvinnet.

3. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Undvik lagerbrist och överskott med ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUps mall för lagerhantering förenklar hanteringen av stora eller komplexa lagerlistor. Översiktsfliken i mallen fungerar som en instrumentpanel där du kan följa lagernivåer, lagertillgänglighet, lagerrörelser och kostnadsfluktuationer i realtid.

Listlayouten gör att du kan organisera produktinformation, såsom produktnamn, pris etc. Du kan även använda taggar för att kategorisera produkterna i lagret.

🏅Perfekt för: Återförsäljare och lageransvariga som söker en pålitlig lösning för att övervaka och analysera sina lageruppgifter.

4. ClickUp-mall för lagerrapport

Hämta gratis mall Skapa insiktsfulla lagerrapporter på några sekunder med ClickUps mall för lagerrapport.

ClickUps mall för lagerrapport underlättar övervakningen av produktlagernivåer och planeringen av framtida beställningar. Den har en anpassningsbar tabell som du kan uppdatera för att återspegla det lager du har till hands. Denna information ligger till grund för inköpsrelaterade beslut om du vill beställa om eller inte.

Det fungerar utmärkt som ett beslutsunderlag. När du uppdaterar rapporten regelbundet fungerar den också som ett register.

🏅Perfekt för: Lageransvariga och team för effektiv beslutsfattande och validering av lagerpåfyllning. Det hjälper också till med registerunderhåll.

💡 Proffstips: Använd FIFO-metoden (First In, First Out) för att använda äldre lager innan matleveranser för att minimera svinn.

5. ClickUp-mall för inköpsorder och lager

Hämta gratis mall Samla inköpsorder och lageruppföljning på ett ställe med mallen för inköpsorder och lager på ClickUp.

Mallen för inköpsorder och lager på ClickUp effektiviserar hanteringen av inköpsorder och kopplar dem till lagerartiklar.

Med lagermallen kan du välja mellan anpassade statusar för att övervaka varje orders framsteg samtidigt som du håller koll på lagervärdet. Genom att integrera inköpsorderprocesser med noggrann lagerhantering förebygger du matsvinn och sparar pengar.

🏅Perfekt för: Restauranger som vill samordna restaurangverksamheten, till exempel beställningar och lageruppföljning, för att öka effektiviteten.

6. ClickUp-mall för kontorsmaterial

Hämta gratis mall Du kommer aldrig mer att få slut på dina matvaror med ClickUps mall för kontorsmaterial.

Kontorsmaterial behöver inte bara vara häftapparater och brevpapper! Använd ClickUps mall för kontorsmaterialinventering för att skapa en organiserad förteckning över alla dina snabbrörliga artiklar.

Genom att samla in värdefull information om lagernivåerna blir det enklare att göra snabba beställningar och se till att du aldrig får slut på nödvändiga produkter.

Dessutom kan du använda dem för att hitta den perfekta balansen mellan överlager och brist!

🏅Perfekt för: Snabbmatsföretag som vill övervaka och hantera livsmedelslager för att stödja den dagliga verksamheten.

7. ClickUp Enkel mall för företagslagerregister

Hämta gratis mall Håll ordning på ditt företags lager med den enkla mallen för lagerregister från ClickUp.

Som namnet antyder är mallen Simple Business Inventory Register Template från ClickUp utformad med tanke på enkel åtkomst. Använd den för att hålla en tydlig och organiserad förteckning över lagerartiklar.

Välj mellan ett urval av anpassade statusar för att övervaka livscykeln för varje livsmedelsprodukt. Det är särskilt användbart när du arbetar med lättfördärvliga varor, eftersom det låter dig upprätthålla lagerlistan för maximal livsmedelssäkerhet och minimalt matsvinn.

🏅Perfekt för: Små till medelstora livsmedelsföretag som söker ett enkelt men effektivt verktyg för att spåra och hantera lager av färskvaror.

8. ClickUp-mall för restaurangreceptkostnader

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för restaurangreceptkostnader för att beräkna receptkostnader med precision.

Undrar du vad varje rätt på din meny kostar? ClickUps mall för restaurangreceptkostnader hjälper dig att räkna ut det.

Denna mall för restauranglager innehåller anpassade fält för recept, leverantörsuppgifter, måttenhet (UOM), receptets avkastning och UOM per recept för automatisk beräkning av livsmedelskostnader. Att balansera kostnaderna utan att kompromissa med recepten på menyalternativen är nyckeln till framgång för alla restauranger!

🏅Perfekt för: Kockar och restaurangchefer som vill hantera kostnaden per rätt noggrant för att öka lönsamheten.

🧠 Kul fakta: För en genomsnittlig restaurang står 10–15 viktiga menyalternativ för nästan 50 % av försäljningen. Prioritera därför smart för att dra nytta av dessa möjligheter.

9. Mall för beställningsformulär för leveranser från ClickUp

Hämta gratis mall Effektivisera leveransbeställningar och förhindra brister med mallen för leveransbeställningsformulär från ClickUp.

Mallen för beställningsformulär från ClickUp hjälper dig att effektivisera beställningar och hantering av leveranser.

Den har anpassningsbara fält för att registrera detaljer som artikelbeskrivning, erforderlig kvantitet, leverantörsinformation etc., så att den samlar in alla data du behöver mata in i logistikprogramvaran. Spåra orderstatus, från inlämning till leverans, så att du aldrig får slut på nödvändiga varor!

🏅Perfekt för: Restauranger och livsmedelsföretag som vill stärka sina beställningsprocesser med hjälp av en strukturerad och samarbetsinriktad metod.

10. Mall för produktbeställningsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Optimera produktbeställningsprocessen och spåra inkommande lager med ClickUps mall för produktbeställningsformulär.

ClickUps mall för produktbeställningsformulär underlättar effektiv hantering av produktbeställningar för korrekt och snabb leverans. Denna enhetliga lagerförrådsmall innehåller fält för kundinformation, produktinformation, beställningskvantitet och betalningsvillkor.

Sådana insikter gör det lättare att hålla ett optimalt lager av dina snabbrörliga livsmedel så att du aldrig får slut och kan leverera alla beställningar!

🏅Perfekt för: Restauranger och matleveransföretag som vill hålla koll på sina lagernivåer.

11. ClickUp-mall för orderhantering

Hämta gratis mall Skapa smidig orderhantering – från inköp till leverans – med ClickUps mall för orderhantering.

Vill du ordna smidiga och punktliga leveranser av dina livsmedelsprodukter? Använd mallen för orderhantering från ClickUp. Den har anpassade statusar för att övervaka varje steg i orderhanteringen och innehåller detaljerade orderuppgifter.

Denna information hjälper dig att spara tid på tidskrävande aktiviteter som att manuellt leta efter orderstatus. Nu kommer varje matleverans att få dina kunder att le.

🏅Perfekt för: Restauranger, bagerier och matleveransföretag som vill förbättra effektiviteten och noggrannheten i orderhanteringen genom praktisk lagerhantering.

12. Mall för restauranginventering från Coefficient

via Coefficient

Mallen för restaurangens lagerförteckning från Coefficient hjälper chefer att hålla en korrekt lagerförteckning. Detta bidrar till effektiv lagerkontroll och kostnadshantering.

Det användarvänliga gränssnittet låter dig logga lagerartiklar, spåra kvantiteter, övervaka användningsgraden och beräkna återbeställningsnivåer. Integrationen med Google Sheets gör detta till ett utmärkt val om du arbetar i Google Workspace.

🏅Perfekt för: Restaurangägare som letar efter ett lagerförteckningsblad för restauranger för att effektivisera lageruppföljningen och fatta välgrundade beslut för att minska matsvinnet och optimera leveransbeställningarna.

13. Mall för livsmedelsinventering i kalkylblad från Template. Net

Som namnet antyder finns mallen för livsmedelsinventering tillgänglig som ett kalkylblad, vilket gör den kompatibel med Google Sheets och Microsoft Excel.

Med dessa mallar kan du spåra hela ditt livsmedelslager genom en strukturerad layout med kolumner för produktnamn, livsmedelskategori, kvantitet, utgångsdatum etc. Detta hjälper dig att upprätthålla livsmedelssäkerheten och eliminera matsvinn utan att kompromissa med tillgängligheten.

🏅Perfekt för: Bäst för livsmedelsföretag, restauranger och cateringfirmor som vill ha en korrekt och organiserad matlagringsförteckning.

14. Mall för livsmedelsinventering i hemmet från Template. Net

Flera mallar på vår lista hjälper dig att hålla ordning på restaurangens lager, men här är en mall för ditt hem. Mallen för livsmedelslager i hemmet hjälper hushåll att hålla ordning på sina skafferier och köksförråd.

Registrera alla dina skafferiartiklar och organisera dem i kategorier som "Spannmål", "Konserver", "Kryddor" etc. för att få en omfattande översikt. Spåra kvantiteter och utgångsdatum för effektiv måltidsplanering utan något svinn.

🏅Perfekt för: Privatpersoner och familjer som vill organisera sitt livsmedelslager hemma och ha nödvändiga ingredienser till hands.

15. Mall för checklista för köksförrådets lager av Template. Net

På tal om skafferier, här är en annan mall för inventering av köksskafferiet. Den hjälper dig att hålla en optimal nivå på livsmedelsförrådet så att du kan laga din favoriträtt utan att råna slut på ingredienser och utan att överfylla förrådet.

Använd dem för att hålla reda på livsmedel, kvantiteter, utgångsdatum och särskilda lagringskrav så att du alltid har färska och hälsosamma ingredienser i lager.

🏅Perfekt för: Hemmakockar och matentusiaster som gillar att experimentera i köket och vill hålla sitt skafferi välfyllt och organiserat.

🧠 Kul fakta: Att förvara bröd i kylskåp påskyndar föråldringsprocessen – överväg istället att frysa det!

16. Mall för matleveransinventering från Template. Net

Mallen för livsmedelsleveranslager är utformad för företag som är verksamma inom livsmedelsleveranssegmentet.

Den erbjuder ett strukturerat format för att registrera och spåra varje genomförd livsmedelsleverans, med viktiga detaljer som företagsnamn, kontaktperson, leveransdatum, orderinformation och betalningsmetod.

Detta hjälper dig att effektivisera den ekonomiska hanteringen av din matleveransverksamhet genom att säkerställa att inga leveranser går förlorade.

🏅Perfekt för: Matleveransföretag som vill ha en korrekt och granskbar registrering av sina leveranser för förbättrad lagerhantering och kundupplevelse.

17. Mall för livsmedelsförvaringslista från Template. Net

Har du ett kylskåp eller skafferi fullt av matvaror och vet inte hur du ska förvara dem?

Använd mallen för livsmedelsförvaringslista. Detta verktyg hjälper dig att hantera livsmedelsförrådet på ett effektivt sätt. Den har avsnitt för skafferi, kylskåp och frys, beroende på hur du förvarar dem.

Håll systematiskt koll på produkter, lagringsförhållanden, kvantiteter och utgångsdatum för att upprätthålla livsmedelssäkerheten, bevara färskheten och förhindra att maten blir dålig.

🏅Perfekt för: Stora hushåll som lagrar matvaror för effektiv måltidsplanering.

18. Mall för restaurangens lagerhanteringsplan från Template. Net

Mallen för restaurangens lagerhanteringsplan är ett ramverk för restauranger att övervaka och kontrollera sina lagernivåer. Mallen för restaurangens livsmedelslager beskriver de viktigaste målen, såsom noggrann spårning, kostnadsminimering, effektiviserade påfyllningsprocesser och förbättrade prognoser.

Detta underlättar standardiseringen av processer, särskilt i stora anläggningar och restaurangkedjor.

🏅Perfekt för: Restaurangkedjor och stora restauranger kan använda denna mall för restauranginventering för att fastställa standarder och bästa praxis för lagerhantering.

➡️ Läs mer: De bästa alternativen till Microsoft Excel

Håll ett hälsosamt livsmedelslager med ClickUp

Oavsett om du använder den hemma eller på restaurangen är en mall för livsmedelsinventering avgörande för att hålla ordning på livsmedel, minska svinn och förstörelse, spara pengar och säkerställa en smidig verksamhet.

ClickUp är en flexibel plattform som hjälper dig att hålla koll på dina lagernivåer, oavsett om du lagrar eller använder dem. Använd någon av mallarna ovan för att upprätthålla ett levande dokument över alla dina livsmedel, så att du aldrig får slut på något, slösar bort mat eller överlagrar!

Dessutom gör funktionerna för realtidssamarbete, integration med AI, interaktiva instrumentpaneler, uppdateringar i realtid och sömlös integration med andra verktyg det till ett förstklassigt val.

Håll koll på din lagerlista. Registrera dig på ClickUp nu!