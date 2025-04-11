15+ bästa GPT:er för marknadsföring för att automatisera din marknadsföringsstrategi

Endast marknadsförare förstår verkligen hur många roller de måste axla – innehållsskapande, strategi för sociala medier, leadgenerering och allt annat som företaget behöver – ofta med krympande budgetar.

När det gäller budgeten känner marknadsföringsteamen av pressen. Enligt LinkedIn har antalet lediga tjänster inom marknadsföring minskat med 42 %, vilket innebär att teamen måste göra mer med mindre resurser.

Så här håller du jämna steg: använd marknadsförings-GPT:er. Dessa AI-drivna assistenter kan automatisera repetitiva uppgifter, förbättra skapandet av innehåll och hjälpa till att utforma högpresterande marknadsföringskampanjer.

Men alla anpassade GPT:er är inte lika bra. För att hjälpa dig att hitta den rätta har vi sammanställt de bästa GPT:erna för marknadsföring och jämfört deras funktioner, styrkor och hur de passar in i olika team.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de bästa GPT:erna som använder välrenommerade marknadsföringsramverk, föreslår idéer och visar exceptionell kreativitet för att förbättra marknadsföringskampanjer: Digital Marketing Manager: Bäst för datadrivna marknadsförare som optimerar plattformsoberoende kampanjer. Marknadsförings-GPT: Bäst för strategiska marknadsförare som söker AI-drivna insikter för varumärkesbyggande. Marketer GPT Pro: Bäst för nystartade företag och småföretag som söker organiska tillväxtstrategier. Creative Writing Coach: Bäst för innehållsskapare och copywriters som vill förbättra sin berättarteknik. Canva: Bäst för marknadsförare och designers som behöver snabba, högkvalitativa bilder. VEED:s VideoGPT: Bäst för innehållsmarknadsförare som producerar AI-genererade videor för sociala medier. Video Summarizer: Bäst för proffs som vill kondensera långa videor till lättsmälta sammanfattningar. Copywriter GPT: Bäst för varumärken som behöver övertygande marknadsföringstexter med hög konverteringsgrad. Humanisera AI: Bäst för marknadsförare som vill förfina AI-genererat innehåll så att det låter naturligt. Marknadsundersökningar och konkurrensanalyser: Bäst för strateger och analytiker som följer branschtrender. SocialNetworkGPT: Bäst för social media-ansvariga som utformar plattformsspecifika strategier. GPT för innehållsmarknadsföring: Bäst för marknadsförare som fokuserar på datadriven innehållsskapande Branding GPT: Bäst för företag som vill förfina sin varumärkesidentitet och kommunikationens genomslagskraft. Landing Page Creator från HubSpot: Bäst för annonsörer som skapar landningssidor med hög konverteringsgrad. Marketing Strategizer: Bäst för företag som behöver planera kampanjer i flera kanaler. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO: Bäst för digitala byråer som skalar upp kampanjer i sociala medier Marknadschef: Bäst för seniora marknadsledare som utvecklar högnivåstrategier för varumärken. Zubot: Bäst för annonsstrateger som optimerar kampanjer med beteendemarknadsföringsprinciper. Consensus GPT: Bäst för forskare och marknadsförare som vill extrahera trovärdiga insikter. Marketing Mentor: Bäst för småföretagare som söker praktisk vägledning SEO GPT: Bäst för SEO-specialister som optimerar innehåll, sökord och teknisk webbplatsprestanda. Innehållets användbarhet och kvalitet SEO Analyzer: Bäst för marknadsförare som vill säkerställa att innehållet uppfyller Googles E-E-A-T-krav. Presentation och Slides GPT: Bäst för proffs som snabbt vill skapa AI-drivna presentationer. DesignerGPT: Bäst för marknadsförare och entreprenörer som utformar AI-genererade webbplatser Fråga allt om marknadsföring: Bäst för marknadsföringskonsulter som behöver skräddarsydda AI-drivna insikter. allt-i-ett AI-driven marknadsföringsassistent som ersätter flera GPT:er genom att kombinera AI-insikter med projektledningsverktyg. ClickUp Brain är ensom ersätter flera GPT:er genom att kombinera AI-insikter med

Vad är GPT:er?

Så vi bad ChatGPT att svara på denna fråga, eftersom det är en sådan. Och här är vad AI-modellen svarade.

✨ Sammanfattning: GPT:er är i grunden anpassade AI-modeller som är tränade för vissa uppgifter eller branscher. Dessa verktyg kan analysera marknadstrender, förstå målgrupper och skapa minnesvärda kampanjer på några sekunder.

ChatGPT:s version är dock ganska ordrik. Det är här begreppet olika typer av GPT:er blir relevant.

Här är en tabell som visar skillnaderna:

GPT-typ Beskrivning Användningsfall Exempel på GPT:er Allmänna GPT:er Mångsidiga AI-modeller som ChatGPT som hanterar forskning, skrivande och allmänna frågor. Skapa blogginlägg, sammanfatta rapporter och brainstorma marknadsföringsstrategier. ChatGPT, Claude, Gemini Anpassade GPT:er Skräddarsydda för specifika branscher som digital marknadsföring, finans eller hälso- och sjukvård. Skapa riktade e-postmarknadsföringskampanjer och förfina annonsmeddelanden. Anpassade GPT:er på GPT Store, Jasper AI Kreativa GPT:er Specialiserat på storytelling, innehållsskapande, reklamtexter och videoskript. Utveckla engagerande kampanjer i sociala medier, reklamfilmer och varumärkesbyggande. Copy. ai, Writesonic, Midjourney (för bilder) Tekniska och analytiska GPT:er Utformat för analys av marknadstrender, segmentering av målgrupper och kampanjspårning. Analysera målgruppens beteende, optimera SEO och förutsäg marknadsföringskampanjers framgång. Perplexity AI, Frase. io, MarketMuse Konversationsbaserade AI-GPT:er Fokus på chatbots, automatiserade svar och strategier för användarengagemang. Förbättra kundsupporten med AI-drivna chattinteraktioner och automatisering av strategier för sociala medier. Drift, Intercom, HubSpot Chatbot Multimodala GPT:er Integrerar text, bilder och röst för att skapa innehåll och optimera annonskampanjer. Skapa AI-drivna visuella element, interaktiva produktbeskrivningar och videoannonser. OpenAI:s DALL·E, Synthesia, Runway ML

Vad ska du leta efter i de bästa GPT:erna för marknadsföring?

Eftersom marknadsföring är ett mycket varierande område beror det på vad du ska använda GPT till för att hitta det som passar dig bäst. Här är dock några allmänna egenskaper som du bör leta efter i alla verktyg du utforskar:

Skapar alla typer av innehåll: Din GPT ska kunna skriva vad som helst – blogginlägg, landningssidor, bildtexter för sociala medier, annonstexter och till och med manus för reklamfilmer.

Känner till SEO: En bra marknadsförings-GPT ska hjälpa dig att rankas, inte bara skriva. Leta efter en som föreslår högpresterande sökord, optimerar metabeskrivningar och hjälper dig att förbättra ditt innehåll för bättre synlighet i sökresultaten.

Förstår ditt varumärkes röst: Om ditt varumärke är lekfullt och kvickt bör din GPT inte låta som ett juridiskt dokument. Hitta en som låter dig justera ton och stil.

Spåra vad som fungerar (och vad som inte fungerar): Din GPT bör ge insikter om marknadstrender, målgruppens engagemang och prestationsdata så att du inte bara gissar vad som fungerar.

Integreras med dina verktyg: Om din anpassade GPT inte kan anslutas till din e-postmarknadsföring, sociala schemaläggning eller CRM-programvara blir det bara extra arbete. Hitta en som passar in i ditt arbetsflöde istället för att du måste kopiera och klistra in hela dagen.

💡 Proffstips: Har du svårt att hålla jämna steg med flera kampanjer, analyser och kundinteraktioner? Hur man använder AI för marknadsföringsautomatisering visar hur AI kan automatisera repetitiva uppgifter och optimera kampanjer!

De bästa GPT:erna för marknadsföring

Vill du förbättra din digitala marknadsföring? ChatGPT:s specialiserade marknadsförings-GPT:er kan vara precis vad du behöver. Vi har sammanställt en viktig guide till de mest kraftfulla marknadsföringsinriktade GPT:erna som finns tillgängliga i ChatGPT:s ekosystem.

Innan du dyker in i listan bör du notera att dessa anpassade GPT:er är OpenAI-produkter som är tillgängliga via ChatGPT-gränssnittet. OpenAI erbjuder vanligtvis olika prenumerationsnivåer som kan inkludera olika GPT:er som en del av deras paket, eller så kan vissa specialiserade GPT:er ha sin egen prisstruktur. För de senaste prisuppgifterna kan du kolla OpenAI:s officiella webbplats eller dokumentation.

Låt oss nu utforska de bästa anpassade GPT:erna som förändrar arbetsflödena inom digital marknadsföring:

1. Digital Marketing Manager (bäst för datadrivna marknadsförare som optimerar plattformsoberoende kampanjer)

via ChatGPT

Kombinationen av data, kreativitet och strategi – när du behärskar detta kommer dina marknadsföringskampanjer att bli framgångsrika. Men tills dess tar Digital Marketing Manager hand om allt åt dig.

Denna GPT hjälper digitala marknadsförare som prioriterar datadrivna beslut, prestationsoptimering och smidig plattformsoberoende execution.

Digital Marketing Manager – bästa funktioner

Få praktiska rekommendationer baserade på marknadsanalyser i realtid för att maximera avkastningen på investeringen och kampanjens resultat.

Förfina strategier för Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, SEO, e-postmarknadsföring och andra viktiga digitala kanaler.

Analysera budgetfördelningen för att säkerställa högsta avkastning på annonsutgifterna (ROAS) på olika plattformar.

Utvärdera kreativa annonsbilder, målgruppsinriktning och konverteringsstatistik för att identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring.

Begränsningar för digital marknadsföringschef

Kör inte kampanjer direkt

Kräver input och kontext för anpassade och effektiva rekommendationer.

Beroende på plattformsspecifik data åtkomst och integrationer för djupare insikter

Läs också: 7 gratis mallar för snabbare innehållsskapande

2. Marknadsförings-GPT (bäst för strategiska marknadsförare som söker AI-drivna insikter för varumärkesbyggande)

via ChatGPT

Marketing GPT är utformat för att vara den ultimata marknadsföringsstrategen. Det erbjuder en fusion av klassiska marknadsföringsprinciper och djupa insikter – oavsett om det gäller att navigera i varumärkespositionering, analysera konsumentbeteende eller skapa datadrivna kampanjer.

Marknadsföring GPT:s bästa funktioner

Omvandla traditionell marknadsföringskunskap till praktiska strategier för moderna varumärken.

Använd dataanalys och AI för att förfina marknadsföringsbeslut och förutse trender .

Ge insikter i realtid om nya marknadsförändringar och förändrat konsumentbeteende.

Erbjud personlig vägledning inom SEO, sociala medier, varumärkeshantering och innehållsmarknadsföring.

Anpassa dig till olika marknadsföringsutmaningar och se till att strategierna är anpassade efter specifika branschbehov.

Begränsningar för marknadsförings-GPT

Saknar direkt exekveringskapacitet för marknadsföringskampanjer och annonshantering.

Ger inte åtkomst till företagsinterna data om inte detta uttryckligen anges.

Kräver mänsklig expertis för att tolka insikter och implementera strategier på ett effektivt sätt.

💡 Proffstips: AI-skrivverktyg är bara så bra som de uppmaningar du ger dem. Best AI Writing Prompts for Marketers & Writers erbjuder expertutformade uppmaningar som hjälper dig att enkelt skapa engagerande innehåll med stor genomslagskraft.

3. MarketerGPT Pro (Bäst för nystartade företag och småföretag som söker organiska tillväxtstrategier)

via ChatGPT

MarketerGPT Pro levererar strategiska insikter som hjälper varumärken att sticka ut, växa organiskt och förvandla begränsningar till konkurrensfördelar.

Överväg detta verktyg när du startar från scratch eller förfinar en befintlig strategi; varje rekommendation är utformad för att ge effekt.

MarketerGPT Pros bästa funktioner

Utveckla skräddarsydda marknadsföringsplaner anpassade efter varumärkets mål, målgrupp och bransch.

Lås upp organiska tillväxtstrategier som ökar synligheten utan annonskostnader.

Öka innehållets räckvidd med SEO-drivna taktiker och högvärdiga engagemangsstrategier.

Positionera varumärken med övertygande berättelser som differentierar dem på trånga marknader.

Optimera närvaron på sociala medier för att främja autentiska kontakter och tillväxt i communityn.

Begränsningar för MarketerGPT Pro

Utför inte annonskampanjer eller hanterar betalda medier direkt.

Saknar realtidsdataspårning utöver strategiska rekommendationer

Kan inte ersätta praktisk expertis för djupgående kreativ utförande

4. Creative Writing Coach (Bäst för innehållsskapare och copywriters som vill förbättra sin berättarteknik)

via ChatGPT

Att fylla den tomma sidan kan vara en skrämmande uppgift, vilket är varför ChatGPT:s Creative Writing Coach är en livräddare. Den hjälper dig med berättande, struktur och att få dina ord att verkligen resonera.

Oavsett om du skriver skönlitteratur, poesi eller essäer kan Creative Writing Coachs genomtänkta feedback och vägledning hjälpa dig att förfina din röst och förverkliga dina idéer.

Creative Writing Coach – bästa funktioner

Få personlig feedback för att identifiera styrkor och förbättringsområden.

Övervinna skrivkramp med kreativa uppmaningar och hjälp med brainstorming.

Förbättra berättartekniker som karaktärsutveckling, världsbyggande och tempo.

Förfina din skrivstil med hjälp av vägledning om dialog, beskrivning och ton .

Få detaljerad, konstruktiv feedback som lyfter fram styrkor och föreslår förbättringar.

Begränsningar för Creative Writing Coach

Kräver manuell implementering av ändringar istället för att göra direkta ändringar i ditt dokument.

Ger analytisk snarare än emotionell feedback baserad på mönster och principer.

Saknar praktisk erfarenhet av publicering och branschkontakter, men erbjuder allmän vägledning.

💡 Proffstips: Att hantera sociala medier utan AI är ett recept på utbrändhet. De 15 bästa AI-verktygen för marknadsförare på sociala medier lyfter fram de bästa verktygen för att automatisera schemaläggning, spåra engagemang och optimera din strategi utan ansträngning.

5. Canva (Bäst för marknadsförare och designers som behöver snabba, högkvalitativa bilder)

via ChatGPT

För dig som vill förverkliga dina idéer på ett enkelt sätt förvandlar Canva for ChatGPT grova koncept till polerade designer. Oavsett om det gäller affärs-, marknadsförings- eller personliga projekt förenklar detta verktyg den kreativa processen med intelligenta förslag och anpassningsbara mallar.

Canvas bästa funktioner

Skapa unika, AI-drivna designer anpassade efter användarens inmatningar

Få tillgång till tusentals professionellt utformade mallar samt ett omfattande bibliotek med bilder, ikoner och typsnitt för obegränsad kreativitet.

Förenkla din totala designprocess med ett intuitivt, nybörjarvänligt gränssnitt .

Möjliggör smidigt samarbete i realtid för team och individer

Canvas begränsningar

Skapar AI-genererade designer som kan kräva manuella justeringar för precision.

Erbjuder anpassningsalternativ som beror på Canvas tillgängliga verktyg och förinställningar.

6. VEED:s VideoGPT (bäst för innehållsmarknadsförare som producerar AI-genererade videor för sociala medier)

via ChatGPT

Precis som bilder är videor en viktig del av framgångsrik marknadsföring – därför inkluderar 50 % av marknadsförare världen över dem i sina strategier. VideoGPT från VEED hjälper dig att förvandla manus till polerade videor för sociala medier med AI-avatarer och anpassade voiceovers.

VEED VideoGPT:s bästa funktioner

Förvandla manus till polerade sociala videor med AI-avatarer och voiceovers .

Extrahera de mest engagerande ögonblicken från långa innehåll för TikTok, Instagram Reels och YouTube Shorts.

Lägg till automatiserade undertexter, översättningar och dubbning för att nå ut till en global publik.

Anpassa videor med bakgrundsborttagning , brusreducering och dynamiska textanimationer.

Underlätta arbetsflöden med molnbaserat samarbete för redigering, granskning och slutförande av projekt.

VEED VideoGPT-begränsningar

Erbjuder begränsad anpassning för AI-genererade bilder, vilket kräver manuella justeringar för exakt varumärkeskonsistens.

Fångar ögonblick med automatiserad klippning som inte alltid är kontextuellt relevant och behöver förfinas av användaren.

Genererar AI-röster som är naturliga, men saknar fullt emotionellt register för mycket uttrycksfullt innehåll.

📮 ClickUp Insight: Dina anställda ber praktiskt taget om hjälp att förstå sina uppgifter. Enligt ClickUps forskning kontaktar cirka 33 % av kunskapsarbetarna 1 till 3 personer dagligen bara för att samla in den information de behöver. Men tänk om all den informationen redan var dokumenterad och lättillgänglig. Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager är det inte längre krångligt att byta kontext. Skriv bara din fråga i ditt arbetsområde så hämtar ClickUp Brain omedelbart relevant information från ditt arbetsområde eller anslutna tredjepartsappar!

7. Video Summarizer (bäst för proffs som sammanfattar långa videor)

via ChatGPT

Användare har ofta svårt med långa innehåll, vilket gör det svårt att hitta relevant information eller återvända till viktiga ögonblick utan att manuellt bläddra igenom tidslinjer. Video Summarizer automatiserar processen utan ansträngning och tillhandahåller strukturerade, tidsstämplade höjdpunkter som förbättrar innehållskonsumtionen och tillgängligheten.

Video Summarizers bästa funktioner

Få koncisa, strukturerade sammanfattningar med klickbara tidsstämplar för omedelbar navigering.

Få support på flera språk, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för olika målgrupper.

Hantera långa texter genom att dela upp transkriptioner i hanterbara avsnitt .

Extrahera viktiga insikter samtidigt som du bevarar sammanhanget och säkerställer tydlighet utan onödiga detaljer.

Identifiera videometadata, inklusive kanalinformation, visningar och längd, för en komplett innehållsöversikt.

Begränsningar för videosammanfattare

Kräver en aktiv internetanslutning för att bearbeta och hämta sammanfattningar.

Noggrannheten kan variera beroende på tydligheten i videons tal och bakgrundsljud.

Det går inte att sammanfatta videor med begränsat eller regionslåst innehåll.

8. Copywriter GPT (bäst för varumärken som behöver övertygande marknadsföringstexter med hög konverteringsgrad)

via ChatGPT

Även om prisbelönt copywriting kräver mycket mer arbete, hjälper Copywriter GPT dig att komma igång. Det förvandlar marknadsföringstexter genom att skapa övertygande, slagkraftiga budskap som är anpassade till olika branscher och kampanjmål.

Copywriter GPT:s bästa funktioner

Skapa övertygande annonstexter med precision och anpassningsförmåga

Anpassa budskapen efter kampanjens mål , från varumärkeskännedom till försäljningskonvertering.

Optimera innehåll för olika plattformar för att säkerställa att ordbegränsningar och bästa praxis följs.

Förfina ton, stil och huvudteman så att de matchar varumärkets identitet och målgruppens förväntningar.

Förbättra prestandan genom SEO-optimering och engagemangsdrivna förbättringar.

Stöd företag i alla branscher, från nystartade företag till storföretag, med skalbara innehållslösningar.

Begränsningar för Copywriter GPT

Saknar den djupa emotionella intuition som mänskliga författare bidrar med till nyanserad berättarkonst.

Förlitar sig på användarinmatning för varumärkesspecifika nyanser, vilket kräver tydlig vägledning för bästa resultat.

Kan inte genomföra oberoende marknadsundersökningar utöver tillhandahållna detaljer eller realtidswebbsökningar.

Kan kräva mänsklig övervakning för att säkerställa kulturell och kontextuell känslighet i högt lokaliserade kampanjer.

9. Humanize AI (Bäst för marknadsförare som vill förfina AI-genererat innehåll så att det låter naturligt)

via ChatGPT

När AI-genererat innehåll känns robotlikt eller onaturligt kan det minska engagemanget, trovärdigheten och läsbarheten.

Humanize AI är den perfekta lösningen för dig som behöver ett raffinerat, naturligt språk utan att förlora innebörden – samtidigt som tydlighet, sammanhang och autenticitet bibehålls.

Humanisera AI:s bästa funktioner

Få avancerad parafraseringsteknik för att säkerställa att AI-genererad text flyter naturligt, vilket förbättrar läsbarheten och engagemanget.

Skriv med kontextmedveten omskrivning för att förfina ton och struktur samtidigt som du bevarar den ursprungliga avsikten.

Integrera snabbt för att omvandla innehåll smidigt utan manuella redigeringar.

Skapa polerad, människoliknande text för att upprätthålla noggrannhet och effektivitet.

Humanisera AI-begränsningarna

Kräver extern input för optimering, eftersom det inte genererar innehåll självständigt.

Kanske inte helt fånga nischade eller mycket tekniska nyanser utan manuell finjustering.

Begränsade anpassningsmöjligheter för mycket specifika varumärkesröster och unika stilistiska preferenser.

🧠 Visste du att: 6 av 10 marknadsförare anser att leadgenerering är den svåraste delen av deras jobb. Hur man använder AI för leadgenerering förklarar hur AI kan förenkla processen.

10. Marknadsundersökningar och konkurrensanalys (bäst för strateger och analytiker som följer branschtrender)

via ChatGPT

Marknadsundersökningar och konkurrensanalyser är skapade för proffs som behöver insikter i realtid. När du vet vad någon redan har testat kan du använda denna AI för att få mer insikter om resultaten och omfattande marknadsutvärderingar.

Marknadsundersökningar och konkurrensanalys – de bästa funktionerna

Upptäck styrkor, svagheter och brister i konkurrenternas strategier med AI-driven konkurrensanalys.

Förutse marknadstrender , konsumentbeteende och nya möjligheter med prediktiv analys.

Omvandla komplex forskning till tydliga, användbara rapporter med integrerad datavisualisering.

Kombinera webbdata, akademisk forskning och affärsrapporter för en helhetsbild av marknaden med information från flera källor.

Begränsningar för marknadsundersökningar och konkurrensanalyser

Begränsar insikterna om kritiska marknadsförändringar inte återspeglas i realtid på grund av beroenden av datakällor.

Kräver användarinmatning för förfinad analys, eftersom bredare uppmaningar kan leda till generaliserade insikter.

Behöver ytterligare förtydligande för komplexa branschspecifika frågor för att säkerställa precision och relevans.

💡 Proffstips: Gissningar har ingen plats i affärsvärlden. De 10 bästa programvarorna för prediktiv analys för att fatta datadrivna beslut hjälper dig att utnyttja AI och maskininlärning för att förutsäga trender, minimera risker och fatta smartare beslut med självförtroende.

11. SocialNetworkGPT (Bäst för social media-chefer som utformar plattformsspecifika strategier)

via ChatGPT

SocialNetworkGPT är perfekt för kreatörer, företag och marknadsförare som vill öka sin närvaro online. Genom att erbjuda anpassade innehållsstrategier, idéer till inlägg och optimeringstips hjälper denna GPT användarna att skapa övertygande berättelser på sociala medier som driver engagemang och varumärkeslojalitet.

SocialNetworkGPT:s bästa funktioner

Generera AI-drivna innehållsidéer som är anpassade efter trender och plattformsalgoritmer.

Optimera profiler med anpassade biografier , användarnamn och varumärkesstrategier.

Skapa strategiska publiceringsscheman som förbättrar konsekvensen och engagemanget.

Få plattformsspecifika insikter för att skräddarsy innehåll för Instagram, TikTok, LinkedIn, X (Twitter) och mer.

Få engagerande videokoncept och bildtexter som förbättrar berättandet.

Sortera hashtags och nyckelord för att förbättra synligheten och målgruppsanpassningen.

Begränsningar för SocialNetworkGPT

Saknar direkt schemaläggning efter publicering, vilket kräver att användarna implementerar strategier manuellt.

Saknar realtidsanalys , vilket innebär att användarna måste spåra prestanda genom plattformens insikter.

Beror på förändringar i plattformens algoritm, vilket kräver att användarna anpassar sina strategier över tid.

💡 Proffstips: Marknadsföring utan tydliga användarprofiler är som att kasta dart i mörkret. Genom att skapa effektiva användarprofiler för riktad marknadsföring kan du definiera din ideala målgrupp, förfina budskapet och förbättra kundengagemanget med datadrivna profiler.

12. Content Marketing GPT (Bäst för marknadsförare som fokuserar på datadriven innehållsskapande)

via ChatGPT

Men Content Marketing GPT utmärker sig genom att gå längre än att bara generera idéer – det förfinar strategin, förbättrar SEO och säkerställer att innehållet ger mätbara resultat.

Med fokus på datastödda insikter och konverteringsdrivna ramverk hjälper det marknadsförare att skapa innehåll som inte bara lockar utan också behåller och konverterar målgrupper.

De bästa funktionerna i Content Marketing GPT

Skapa datadrivna innehållsrekommendationer som är anpassade efter målgruppens avsikter och sökbehov.

Ge avancerade SEO-insikter för att optimera innehåll för synlighet, engagemang och rankningspotential.

Strukturera innehåll med hjälp av konverteringsfokuserade ramverk för att driva på leadgenerering och kundlojalitet.

Skapa unika innehållsvinklar med AI-driven idéskapande för att eliminera kreativa hinder.

Anpassa meddelanden på bloggar, sociala medier, e-post och video för att säkerställa genomslagskraft i flera kanaler.

Begränsningar för GPT inom innehållsmarknadsföring

Saknar mänsklig intuition för nyanser i varumärkets röst, vilket kräver redaktionell övervakning.

Fungerar med begränsad tillgång till realtidsdata , vilket kan påverka innehållsoptimeringen för populära ämnen.

Fungerar endast som en strategisk guide utan att direkt skapa innehåll.

13. Branding GPT (bäst för företag som vill förfina sin varumärkesidentitet och kommunikation)

via ChatGPT

Branding GPT erbjuder expertrådgivning om allt från att utforma övertygande varumärkesstrategier till att designa visuella identiteter med stor genomslagskraft, vilket hjälper företag att bygga starka, differentierade varumärken med tydlighet och konsekvens.

Branding GPT:s bästa funktioner

Få djupgående expertis inom varumärkesstrategi, namngivning, logotypdesign och webbdesign .

Få tillgång till egenutvecklade ramverk som strukturerar varumärkesbyggande i stegvisa processer.

Leverera skräddarsydda rekommendationer baserade på verkliga branschinsikter

Anpassa dig dynamiskt i realtid med tydliga, praktiska råd som är skräddarsydda för att hantera olika marknadsföringsutmaningar.

Få tillgång till aktuella trender och bästa praxis för att säkerställa att varumärkesstrategierna förblir relevanta och framåtblickande.

Branding GPT-begränsningar

Saknar direkt utförande av design- eller varumärkestjänster, vilket kräver att företag tillämpar insikter eller samarbetar med externa experter.

Beroende på användarinmatning för sammanhang och detaljer, eftersom anpassade lösningar kräver detaljerad information om varumärke och verksamhet.

Begränsar visuella designiterationer i realtid eller interaktiva varumärkesverktyg på grund av ett textbaserat format.

14. Landing Page Creator från HubSpot (bäst för annonsörer som skapar landningssidor med hög konverteringsgrad)

via ChatGPT

Att skapa landningssidor med hög konverteringsgrad är en balans mellan UI/UX och övertygande texter som tilltalar målgruppen.

Landing Page Creator från HubSpot förenklar denna process genom att generera övertygande, strukturerat innehåll som är skräddarsytt för marknadsföringskampanjer. Denna GPT är utformad för marknadsförare som vill ha effektivitet utan att kompromissa med kvaliteten och effektiviserar copywritingprocessen samtidigt som den säkerställer tydlighet och genomslagskraft.

Landing Page Creator från HubSpot – de bästa funktionerna

Skapa övertygande landningssidor baserat på kampanjmål och insikter om målgruppen.

Följ en strukturerad metod för att säkerställa tydlighet, engagemang och konverteringsoptimering.

Erbjud flera skrivstilar som matchar varumärkets ton och kampanjens syfte .

Skapa en färdig att använda landningssida som integreras sömlöst med HubSpot.

Eliminera gissningsarbetet vid copywriting med AI-driven innehållsgenerering.

Begränsningar för Landing Page Creator från HubSpot

Kräver användarinmatning för anpassning, eftersom det inte genererar innehåll utan sammanhang.

Tillhandahåller inte multimediaelement såsom bilder eller designlayouter.

Fokuserar enbart på landningssidestexter och stöder inte andra innehållstyper.

15. Marketing Strategizer (Bäst för företag som behöver planera kampanjer i flera kanaler)

via ChatGPT

Marketing Strategizer med sin multikanalmarknadsföring är idealisk för företag som kräver datadrivna insikter och kreativ genomförande – samtidigt som kampanjerna skräddarsys för maximal avkastning.

Marknadsföringsstrateg

Utveckla omfattande kampanjer genom att integrera målgruppsundersökningar, innehållsskapande och strategisk distribution för en enhetlig strategi.

Möjliggör precis inriktning genom avancerad marknadssegmentering

Identifiera nya möjligheter med AI-driven trendanalys för att förfina marknadsföringsstrategier och ligga steget före branschförändringar.

Förbättra varumärkesidentiteten med anpassade varumärkeslösningar genom övertygande berättande, design och engagemangsstrategier.

Optimera kampanjer på flera plattformar för att säkerställa hög prestanda på sociala medier, e-post, SEO och betald annonsering .

Maximera effektiviteten med prestationsspårning och justeringar i realtid baserade på kontinuerliga analysdrivna optimeringar.

Begränsningar för Marketing Strategizer

Kräver ytterligare input för att anpassa djupgående anpassning till mycket nischade branscher.

Kräver teknisk konfiguration för att integreras sömlöst med befintliga marknadsföringsverktyg.

🧠 Visste du att: 72 % av marknadsförarna i branschen uppger att marknadsföring har blivit viktigare och påskyndat den digitala omvandlingen. Marknadsföringsprojektledning: En projektledares guide utforskar hur team kan anpassa sig.

16. SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO (Bäst för digitala byråer som skalar upp kampanjer i sociala medier)

via ChatGPT

Det bästa med en anpassad AI är att du kan få den att passa många roller. Precis som SMMA | Social Media Marketing Agency | SEO GPT.

Denna AI-modell ger skräddarsydda insikter, avancerade verktyg och expertstrategier som hjälper byråer att optimera sin digitala närvaro och maximera kundernas framgång.

SMMA | Sociala medier-marknadsföringsbyrå | SEO:s bästa funktioner

Kombinera organiska och betalda strategier för att maximera effekten.

Analysera plattformsalgoritmer, målgruppsbeteende och datainsikter för att öka engagemanget.

Skapa högpresterande innehåll med hjälp av AI, automatisering och prestationsdriven storytelling .

Skala upp reklamkampanjer samtidigt som du optimerar annonsutgifterna.

Generera och hantera högkvalitativa leads för att underlätta kundförvärv.

SMMA | Sociala medier-marknadsföringsbyrå | SEO-begränsningar

Kräver kontinuerlig anpassning till snabbt föränderliga plattformsalgoritmer.

Kräver kontinuerlig testning och optimering för att upprätthålla prestandan.

Beroende på externa verktyg för automatisering och analys

Möter ökad konkurrens i mättade nischer

Kräver investeringar i annonsutgifter för skalbara betalda kampanjer

17. Marknadschef (Bäst för seniora marknadsledare som utvecklar högnivåstrategier för varumärken)

via ChatGPT

Att hantera marknadsföringsstrategier inom branscher som teknik, detaljhandel och B2B-tjänster kräver en egenskap mer än någon annan: differentiering.

Chief Marketing Officer är idealisk för team som prioriterar strategisk insikt, varumärkesförstärkning och datadrivna beslut – samtidigt som de integrerar med föränderliga marknadstrender för varaktig framgång.

Chief Marketing Officer GPT:s bästa funktioner

Analysera marknadstrender och prognostisera förändringar för att hjälpa företag att ligga steget före branschförändringar.

Strukturera, optimera och mät marknadsföringskampanjer i flera kanaler för maximal prestanda.

Definiera varumärkets positionering och säkerställ ett konsekvent budskap i alla kundkontakter.

Kartlägg kundresor och segmentera målgrupper för att förbättra personaliseringen och engagemanget.

Skräddarsy marknadsföringsstrategier för att anpassa dem till branschspecifika utmaningar och affärsmål.

Begränsningar för GPT för marknadsföringschefer

Saknar realtidsfunktioner, vilket innebär att teamen måste implementera insikter via externa plattformar.

Erbjuder begränsade kreativa designfunktioner , vilket kräver separata verktyg för skapande av innehåll och tillgångar.

Kräver anpassning för nischbranscher för att anpassas till unika marknadsdynamiker och kundförväntningar.

18. ZuBot (Bäst för annonsstrateger som optimerar kampanjer med beteendemarknadsföringsprinciper)

via Zubot

Facebook, Instagram och Google Ads – alla dessa plattformar kräver en djup förståelse för beteendemarknadsföringstekniker.

Här kan ZuBot hjälpa marknadsförare med sin inbyggda kunskap om psykologiska principer som social bevisföring och knapphet, och skapa marknadsföringskampanjer som är optimerade för kundkonvertering.

ZuBots bästa funktioner

Utnyttja expertis inom beteendemarknadsföring för att optimera annonser för engagemang och konverteringar .

Tillämpa psykologiska principer som knapphet, social bevisföring och Baader-Meinhof-fenomenet för att göra annonser mer övertygande.

Förfina meddelanden och bilder med hjälp av en datadriven strategi för maximal prestanda på alla plattformar.

Utvärdera och förbättra befintliga annonser med praktiska rekommendationer.

Anpassa smidigt till olika branscher och målgruppssegment för skräddarsydda annonsstrategier.

ZuBots begränsningar

Förlitar sig på information från användarna för att anpassa annonser effektivt.

Hantera inte annonskampanjer direkt, men erbjuder vägledning på expertnivå.

Prestationsanalys kräver feedback från användarna för att finjustera strategierna.

💡 Proffstips: Att planera en marknadsföringskampanj utan en solid struktur leder till förvirring och missade möjligheter. Dessa kostnadsfria mallar för marknadsföringsplaner för att bygga en marknadsföringsstrategi ger dig färdiga mallar som du kan använda för att effektivisera din strategi, hålla ditt team samordnat och genomföra kampanjer med tydlighet.

19. Consensus GPT (bäst för forskare och marknadsförare som vill få fram trovärdiga insikter)

via ChatGPT

Forskare, studenter och yrkesverksamma behöver en lösning som sammanställer trovärdiga resultat på ett och samma ställe.

Consensus GPT erbjuder detta genom att leverera evidensbaserade svar från peer-review-granskade studier. Oavsett om det gäller att utvärdera medicinska behandlingar, utforska ekonomiska trender eller validera vetenskapliga påståenden, effektiviserar Consensus GPT forskningsprocessen med akademisk stringens och effektivitet.

Consensus GPT:s bästa funktioner

Sammanställ forskningsresultat till tydliga, koncisa slutsatser för snabbare beslutsfattande.

Ge tillgång till peer-reviewed studier för att säkerställa att insikterna baseras på trovärdiga källor.

Filtrera studier efter relevans, metodik och trovärdighet för precisa sökresultat.

Skapa automatiserade källhänvisningar för att förenkla referenser i akademiskt och professionellt arbete.

Uppdatera kontinuerligt med de senaste forskningsrönen för att slippa manuell sökning.

Konsensus om GPT-begränsningar

Baseras på publicerade studier, vilket kan utesluta nya men opublicerade insikter.

Varierar i kontextinterpretation baserat på frågans specificitet, vilket kräver exakta inmatningar.

Fungerar som ett forskningsverktyg snarare än en ersättning för expertanalyser av komplexa ämnen.

🧠 Visste du att: 83 % av marknadsförare säger att AI hjälper dem att producera mer innehåll än de skulle kunna utan det. Lär dig hur du balanserar AI-effektivitet med mänsklig kreativitet i En guide till att använda AI i innehållsmarknadsföring.

20. Marketing Mentor (Bäst för småföretagare som söker praktisk vägledning)

via Marketing Mentor

Marketing Mentor hjälper småföretagare att navigera i marknadsföringens komplexitet med enkla, praktiska råd.

Marketing Mentor GPT gör detta genom att leverera praktiska strategier som ger verkliga resultat. Oavsett om det gäller tillväxt på sociala medier, e-postkampanjer eller varumärkespositionering, ger denna GPT lättförståeliga och lättimplementerade insikter.

Marknadsföringsmentorns bästa funktioner

Översätt komplexa marknadsföringskoncept till enkla, lättförståeliga strategier.

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna för att säkerställa att företagen förblir konkurrenskraftiga.

Erbjud skräddarsydd vägledning baserat på bransch, målgrupp och budgetbegränsningar.

Prioritera effektivitet genom att endast rekommendera de mest effektiva marknadsföringsinsatserna.

Stöd entreprenörer med begränsad marknadsföringserfarenhet genom att ge tydliga, stegvisa råd.

Begränsningar för Marketing Mentor

Saknar praktisk tillämpning , vilket kräver att användarna själva implementerar strategierna.

Ersätter inte mänsklig kreativitet inom varumärkesbyggande och storytelling.

Kan inte tillhandahålla djupgående nischkompetens för högt specialiserade branscher.

Baseras på tillgängliga data, vilket innebär att hyperlokala eller mycket specifika insikter kan vara begränsade.

21. SEO GPT (Bäst för SEO-specialister som optimerar innehåll, sökord och teknisk webbplatsprestanda)

via ChatGPT

Marknadsförare, företag och byråer som söker datadrivna insikter, strategiska rekommendationer och automatiserad innehållsoptimering kan undvika dessa misstag med SEO GPT.

SEO GPT hjälper marknadsförare med AI-drivna SEO-strategier och riktlinjer som anpassas efter de senaste riktlinjerna från sökmotorerna för hållbar tillväxt.

SEO GPT:s bästa funktioner

Optimera innehåll med AI för att anpassa det efter sökintentionen och förbättra rankningen.

Analysera sökord för att identifiera möjligheter med stor påverkan för organisk trafik.

Upptäck tekniska SEO-problem för att förbättra crawlbarhet, indexering och prestanda.

Automatisera rapporter och analyser för att spåra rankningar, trafik och konkurrenttrender.

Integrera med CMS-plattformar och SEO-verktyg för att effektivisera arbetsflöden och genomförande.

Begränsningar för SEO GPT

Genererar innehåll med begränsad kreativitet , vilket kräver manuell finjustering för att anpassa det till varumärket.

Förlitar sig på befintliga datamängder och API:er, vilket ibland kan leda till fördröjningar i realtidsuppdateringar.

Kräver SEO-kunskap för att fullt ut kunna utnyttja avancerade rekommendationer och rapporter.

22. Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer (Bäst för marknadsförare som vill säkerställa att innehållet uppfyller Googles E-E-A-T-krav)

via ChatGPT

Oavsett om du förfinar befintligt innehåll eller jämför det med konkurrenternas, ger Content Helpfulness and Quality SEO Analyzer skräddarsydda rekommendationer för att förbättra ditt innehålls trovärdighet, expertis och användarnöjdhet.

Innehållets användbarhet och kvalitet SEO Analyzer bästa funktioner

Identifiera luckor i innehållet, redundans och möjligheter till förbättringar för att följa Googles riktlinjer för användbart innehåll.

Jämför konkurrenternas innehåll för att avslöja styrkor och svagheter för en datadriven innehållsstrategi.

Förbättra läsbarheten, strukturen och engagemanget med SEO-fokuserade rekommendationer.

Förfina expertis, trovärdighet och auktoritet för att etablera trovärdighet inom alla nischer.

Förvandla underpresterande sidor till högkvalitativa tillgångar som lockar organisk trafik.

Innehållets användbarhet och kvalitet Begränsningar i SEO Analyzer

Kräver tydlig information om målfrågor och konkurrenters webbadresser för att kunna leverera den mest precisa analysen.

Ger strategisk vägledning snarare än att automatisera direkt innehållsskapande.

Anpassar strategier baserat på förändrade söktrender snarare än att åsidosätta algoritmiska förändringar.

23. Presentation och bilder GPT (Bäst för proffs som snabbt vill skapa AI-drivna presentationer)

via ChatGPT

Kraftfulla presentationer berättar en fängslande historia.

Att skapa effektiva presentationer kan dock vara tidskrävande och kräver research, design och tydlighet för att säkerställa att budskapet går fram.

SlidesGPT förenklar denna process genom att generera högkvalitativa, strukturerade presentationer med smidig research, visuella element och innehåll på doktorsnivå – allt optimerat för att ge maximal effekt.

Presentation och bilder GPT:s bästa funktioner

Genererar presentationsklara bilder med koncist, informationsrikt innehåll anpassat efter ämnet.

Integrerar forskning i realtid för att tillhandahålla aktuella fakta, statistik och fallstudier för trovärdighet.

Hittar relevanta bilder och ikoner automatiskt för att förbättra det visuella engagemanget utan extra ansträngning.

Strukturerar presentationer med tydliga berättelser, logiskt flöde och professionell formatering.

Stöder olika ämnen , från tekniska fördjupningar till affärsstrategier och akademiska presentationer.

Anpassar sig efter användarfeedback och förfinar bilder för specifika behov samtidigt som effektiviteten bibehålls.

Presentation och bilder Begränsningar för GPT

Begränsad designanpassning, vilket kan kräva efterredigering för varumärkesspecifik estetik.

Kräver internetuppkoppling för realtidsforskning och generering av bilder.

Fast, koncis punktformatering passar kanske inte alla presentationsstilar.

Läs också: Hur man använder AI inom marknadsföring: 10 effektiva exempel

24. DesignerGPT (Bäst för marknadsförare och entreprenörer som utformar AI-genererade webbplatser)

via ChatGPT

DesignerGPT erbjuder lösningar för enkel webbplatsskapande.

Oavsett om du skapar personliga portföljer, företagswebbplatser eller interaktiva landningssidor förenklar DesignerGPT processen med strukturerade, responsiva designer som inte kräver någon kodningskunskap.

DesignerGPT:s bästa funktioner

Skapa HTML och CSS smidigt för professionella webbplatser

Integrera modern stil för visuellt tilltalande och användarvänliga layouter

Automatisera responsiv design för att säkerställa optimal visning på alla enheter.

Ge omedelbar bildintegrering genom DALL-E- eller Unsplash-integration.

Erbjud exportfunktioner för fortsatt utveckling på plattformar som Replit.

Säkerställ en strukturerad innehållsorganisation för tydlig navigering och läsbarhet.

Eliminera tekniska hinder och gör webbdesign tillgängligt för alla.

Begränsningar för DesignerGPT

Begränsade djupgående anpassningsalternativ utöver den genererade strukturen

Ingen inbyggd backend-funktionalitet för dynamiskt innehåll eller databaser

Kräver extern hosting och distribution för live-åtkomst till webbplatsen.

Bildgenerering är beroende av DALL-E eller Unsplash, vilket begränsar den fullständiga kreativa kontrollen.

25. Ask All About Marketing (Bäst för marknadsföringskonsulter som behöver skräddarsydda AI-drivna insikter)

via ChatGPT

Ask All About Marketing är skapat för dig som vill ha praktiska insikter, prestationsdrivna strategier och en noggrann approach till digital marknadsföring.

Denna GPT tillhandahåller detaljerade, stegvisa marknadsföringsstrategier som är anpassade efter specifika branscher, användningsfall och affärsmodeller.

Fråga allt om marknadsföring bästa funktioner

Få expertinsikter om de senaste marknadsföringstrenderna, från AI-drivna kampanjer till avancerad analys.

Bryt ner komplexa digitala marknadsföringskoncept till praktiska, genomförbara strategier.

Erbjud realtidsanalys av marknadsdynamiken för att säkerställa att strategierna förblir anpassningsbara och konkurrenskraftiga.

Integrera bästa praxis från flera marknadsföringsdiscipliner, inklusive SEO, PPC, innehållsmarknadsföring och konverteringsoptimering.

Fråga allt om marknadsföringsbegränsningar

Saknar praktisk genomförande , fokuserar enbart på strategisk vägledning och rådgivning.

Ger inte direkt hantering av reklambudgetar eller kampanjgenomförande.

Kräver att användarna själva tillämpar strategier eller samarbetar med ett internt/externt marknadsföringsteam för implementering.

Men problemet med att använda olika verktyg och plattformar för olika funktioner är att det ofta leder till splittrad och osammanhängande information. Denna fragmentering gör det svårare för marknadsförare att fatta datadrivna beslut eller återanvända framgångsrika kampanjer.

Det är här ClickUp kommer in – appen som har allt för arbetet – och en mångsidig plattform för projektledning och produktivitet som fungerar som ett kraftfullt AI-verktyg för marknadsföringsteam.

Genom att integrera AI i uppgiftshantering, innehållsskapande och kampanjspårning ger ClickUp marknadsföringsteam möjlighet att fokusera på strategi och innovation samtidigt som repetitiva uppgifter automatiseras.

Oavsett om du planerar kampanjer, analyserar resultat eller brainstormar idéer, säkerställer ClickUps AI-funktioner att dina marknadsföringsinsatser är både datadrivna och effektiva.

Låt oss gå igenom ClickUps funktioner och hur du kan använda dem till din fördel.

ClickUp Brain för innehåll

ClickUp Brain är plattformens inbyggda AI som gör det enkelt att skapa innehåll. Det hjälper till att generera idéer för blogginlägg, bildtexter på sociala medier, e-postkampanjer och annonstexter. Det ersätter andra GPT:er genom att förfina befintligt innehåll genom att förbättra grammatik, ton och läsbarhet, vilket säkerställer att ditt budskap når fram till din målgrupp.

Analysera marknadstrender, målgruppsinformation och konkurrenters strategier under din brainstorming med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Innan du börjar, sätt upp tydliga marknadsföringsmål. Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för att dela upp målen i genomförbara steg och följ upp framstegen med inbyggda analysverktyg.

ClickUp-användaren och affärseffektivitetskonsulten Yvi Heimann beskrev ClickUps effekt som:

Vi har kunnat halvera tiden som läggs på vissa arbetsflöden genom att kunna generera idéer, ramverk och processer direkt i ClickUp.

Vi har kunnat halvera tiden som läggs på vissa arbetsflöden genom att kunna generera idéer, ramverk och processer direkt i ClickUp.

En sak till! Glöm generiska e-postutskick för dina e-postmarknadsföringskampanjer – ClickUp Brain anpassar utskicken baserat på målgruppens beteende. Det optimerar sändningstiderna, säkerställer högre öppningsfrekvenser och bättre engagemang samtidigt som uppföljningar automatiseras för att enkelt vårda leads.

Skicka och svara på e-post direkt och slipp växla mellan flera plattformar med ClickUps e-postprojektledningslösning

Utöver dessa fördelar hjälper ClickUp Brain även till med sökordsanalys, marknadsanalys och tekniska SEO-granskningar.

Skapar blogginlägg, videoskript, uppdateringar på sociala medier och innehåll för marknadsföringskampanjer med hjälp av ClickUp Brain

Låter det som många coola funktioner i ett paket? Absolut. Men om du just har börjat är ClickUp Marketing Action Plan Template ett bra ställe att börja på.

Ladda ner den här mallen Få en tydlig strategi för att nå din målgrupp, marknadsföra produkter och hantera prissättning med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

Mallen hjälper företag att utforma sin marknadsföringsstrategi, inklusive målgrupp, marknadsföringstaktik, prissättning och distribution. Den fungerar som en färdplan för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna är organiserade, målinriktade och anpassade efter företagets mål.

Automatisera marknadsföringsuppgifter med ClickUp Automations

Detta är en favoritfunktion hos många marknadsförare. Eftersom marknadsföringsteam ofta hanterar oändliga repetitiva uppgifter – uppföljningsmejl, uppdateringar av kampanjstatus, uppgiftsfördelning – eliminerar ClickUp Automations det manuella arbetet.

Aktivera arbetsflöden baserat på specifika villkor och minska manuellt arbete med ClickUp Automations

Du kan ställa in triggers för att automatisera godkännanden, tilldela uppgifter och schemalägga uppföljningar, så att ditt team kan fokusera på strategin istället för administrativt arbete.

📌 Exempel: En marknadsförare ställer in en automatisering där en e-postkampanj triggas varje gång ett nytt blogginlägg färdigställs och inlägget schemaläggs på sociala medier.

Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Projektledning och uppgiftsframsteg

ClickUps funktioner för uppgiftshantering säkerställer att alla marknadsföringskampanjer håller tidsplanen med verktyg som:

✅ ClickUp Docs för samarbetsinriktad innehållsplanering och brainstorming

✅ ClickUp Tasks för att effektivisera återkommande marknadsföringsarbetsflöden

✅ Automatiska påminnelser för att undvika missade deadlines

ClickUp AI erbjuder omfattande marknadsföringsstöd inom flera funktioner:

Analysera kampanjdata för användbara insikter och visuella rapporter

Segmentera målgrupper för att anpassa marknadsföringsinsatserna

Underlättar kreativ brainstorming och idégenerering

Optimerar schemaläggningen för sociala medier baserat på målgruppens beteende

Förbättrar e-postmarknadsföring med innehållsförslag och prestationsanalys

Prioriterar uppgifter baserat på deadlines och teamets kapacitet

Övervakar konkurrenters kampanjer för att identifiera möjligheter till differentiering

Analysera kundfeedback för att fatta strategiska beslut

Fungerar som en allt-i-ett-AI-assistent för datadriven marknadsföringsoptimering.

Du kan se ClickUp Brain + ClickUp Docs i praktiken med mallen för marknadsföringskampanj från ClickUp, som hjälper team att förbereda sig för varje steg i sitt marknadsföringsprojekt.

Ladda ner den här mallen Definiera dina kampanjmål, strukturera dina idéer och organisera dina marknadsföringsresultat med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringskampanj.

Denna mall gör det möjligt för företag att definiera tydliga kampanjmål för att anpassa sin marknadsföringsstrategi, brainstorma kreativa idéer för att maximera genomslagskraft och engagemang samt organisera leverabler för varje steg i marknadsföringskampanjen.

På tal om marknadsföringskampanjer kan du också prova att använda ClickUps mall för marknadsföringsteam för att organisera dina uppgifter och följa projektets framsteg.

ClickUps AI fyller dina marknadsföringsluckor

Mike Coon, programchef på DISH, konstaterade:

ClickUp Brain är som en heltidsanställd i vårt team. Det är en fantastisk app. Den är så enkel att använda och sparar så mycket tid. Allt jag behöver göra är att skriva en fråga som ”Vad är det senaste om det här projektet just nu?” och jag får en fullständigt formaterad lista över allt som har hänt under den tidsperiod jag vill se.

ClickUp Brain är som en heltidsanställd i vårt team. Det är en fantastisk app. Den är så enkel att använda och sparar så mycket tid. Allt jag behöver göra är att skriva en fråga som ”Vad är det senaste om det här projektet just nu?” och jag får en fullständigt formaterad lista över allt som har hänt under den tidsperiod jag vill se.

ClickUp tar AI för marknadsföring till en ny nivå med AI-drivna insikter, centraliserad dokumentation, samarbete i realtid och automatiserade arbetsflöden. Med dessa kan ditt team arbeta smartare, inte hårdare.

Registrera dig gratis på ClickUp nu och ta din marknadsföringsstrategi till nästa nivå!