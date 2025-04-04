Hur man skapar en effektiv avbokningspolicy (exempel + mall)

Oavsett om du driver en salong, ett konsultföretag, ett gym eller ett evenemangsplaneringsföretag, så kan avbokningar och uteblivna besök snabbt bli kostsamma. Och att sedan jaga betalningar i efterhand? Nej tack.

Därför är en tydlig avbokningspolicy avgörande för bättre kundhantering. Men här ligger utmaningen: den måste vara tillräckligt strikt för att skydda ditt företag utan att skrämma bort kunderna.

Om den är för strikt riskerar du att förlora bokningar. Om den är för mild kommer du ständigt att behöva hantera avbokningar i sista minuten.

I den här guiden går vi igenom de viktigaste delarna av en effektiv policy, delar med oss av exempel och tillhandahåller mallar för avbokningspolicyer som du kan använda som utgångspunkt.

⏰ 60-sekunders sammanfattning En avbokningspolicy är viktig för att hantera kundavbokningar och uteblivna kunder, skydda intäkterna och upprätthålla schemaläggningens tillförlitlighet.

Olika typer av avbokningspolicyer inkluderar strikt, moderat, flexibel och differentierad, var och en anpassad efter olika affärsbehov.

Viktiga delar av en effektiv policy är tydliga tidsramar, avbokningsavgifter, flexibla villkor, en återbetalningspolicy och tydliga kommunikationsmetoder.

Stegen för att skapa en policy innefattar att fastställa flexibilitet, ange avbokningsperioder, besluta om avgiftsstrukturer, förenkla språket, göra policyn synlig och säkerställa en konsekvent tillämpning.

ClickUp erbjuder verktyg som uppgifter, dokument, tidslinjevy, automatiseringar och CRM för att hantera och tillämpa avbokningspolicyer på ett effektivt sätt.

Bästa praxis inkluderar tydlig kommunikation, flexibilitet, rättvis tillämpning och automatiska påminnelser och uppdateringar.

ClickUp hjälper till att automatisera policyhanteringen, vilket minskar det manuella arbetet och förbättrar efterlevnaden.

Vad är en avbokningspolicy?

En avbokningspolicy är en uppsättning riktlinjer som förklarar vad som händer när en kund avbokar en inbokad tid, reservation eller tjänst. Den beskriver viktiga detaljer som hur lång varsel som krävs, om avbokningsavgifter tillämpas och processen för ombokning eller begäran om återbetalning.

🧠 Kul fakta: Under 2023 tog amerikanska flygbolag in över 1 miljard dollar i avboknings- och ändringsavgifter.

Typer av avbokningspolicyer

Olika företag har olika behov när det gäller avbokningar och kundfakturering. Låt oss gå igenom de vanligaste policyerna, deras fördelar och var de fungerar bäst.

Strikt avbokningspolicy (för företag där varje tidsbokning är viktig)

Denna strikta, icke förhandlingsbara policy kräver att kunder avbokar minst 48 timmar i förväg eller betalar hela beloppet. Den är idealisk för företag som läkarmottagningar, privat coaching, personlig träning och lyxiga tjänster, där utebliven ankomst direkt påverkar intäkterna.

👉 Exempel: En bröllopsfotograf tar ut en deposition på 50 % och erbjuder ingen återbetalning vid avbokningar inom en vecka, vilket skyddar mot inkomstförluster i sista minuten.

Moderata avbokningsregler (viss flexibilitet, men skyddar ändå ditt företag)

Denna policy balanserar kundernas flexibilitet med skydd för företaget. Den tillåter avbokningar upp till 24 timmar i förväg med full återbetalning, medan en avgift på 50 % tas ut för sena avbokningar. Den används ofta i salonger, spa, gym och coachingtjänster.

👉 Exempel: En massageterapeut tillåter kostnadsfria avbokningar upp till 24 timmar före behandlingen, men tar ut 50 % av priset för avbokningar samma dag, vilket skapar en balans mellan flexibilitet och intäktsskydd.

Flexibel avbokningspolicy (för företag som prioriterar kundernas bekvämlighet)

Denna mycket flexibla policy prioriterar kundens bekvämlighet och tillåter avbokningar när som helst utan avgifter och med full återbetalning. Den är idealisk för företag som serverar informella måltider, erbjuder gratisevenemang och programvaruabonnemang, där förlusten av en enda bokning har minimal ekonomisk inverkan.

👉 Exempel: En coworking-lokal tillåter medlemmar att avboka rum fram till start, eftersom de arbetar med en flexibel platsmodell där outnyttjat utrymme fortfarande kan utnyttjas.

👀 Visste du att? Nästan 20 % av gästerna dyker inte upp till sina bokade bord.

Differentierad avbokningspolicy (en balanserad strategi med varierande avgifter)

Denna policy graderar avgifter baserat på tidpunkt, vilket säkerställer rättvisa samtidigt som intäkterna skyddas. Kunder får full återbetalning 48+ timmar i förväg, 50 % inom 24–48 timmar och ingen återbetalning för avbokningar samma dag.

👉 Exempel: En resebyrå ger full återbetalning för avbokningar en månad i förväg, men endast 25 % inom en vecka, vilket skyddar mot intäktsförluster i sista minuten.

Varför är en avbokningspolicy viktig?

Om du undrar: ”Behöver jag verkligen en avbokningspolicy?” – svaret är ja! Här är varför:

Skyddar dina intäkter: Sena avbokningar kan kosta företag hundratals, till och med tusentals dollar varje år. En tydlig avbokningspolicy säkerställer att du inte drabbas av ekonomiska förluster på grund av uteblivna gäster.

Uppmuntrar till engagemang: Kunderna är mindre benägna att avboka om de vet att de kommer att debiteras. En avbokningspolicy får kunderna att tänka sig för två gånger innan de backar ur i sista minuten, vilket gör din schemaläggning mer tillförlitlig.

Eliminerar besvärliga tvister om återbetalningar: Ingen gillar att bråka om återbetalningar. En skriftlig policy gör det tydligt från början – om det står svart på vitt finns det inget utrymme för diskussioner.

Förhindrar kaos i schemaläggningen: Tidig avbokning gör att du kan boka om tiden, men avbokningar i sista minuten slösar bort tid och resurser. En avbokningspolicy hjälper dig Tidig avbokning gör att du kan boka om tiden, men avbokningar i sista minuten slösar bort tid och resurser. En avbokningspolicy hjälper dig att hantera dina kunders bokningar på ett effektivt sätt.

Ökar professionalismen: En välstrukturerad avbokningspolicy visar kunderna att du driver ett seriöst företag – inte ett med godtyckliga regler. Det skapar förtroende, trovärdighet och ett mer pålitligt rykte.

🧠 Kul fakta: Den genomsnittliga kostnaden för flygplansblockeringstid för amerikanska passagerarflygbolag är 100,80 dollar per minut, där bränsle är den största kostnaden.

Viktiga delar i en avbokningspolicy

En tydlig avbokningspolicy skyddar ditt företag och skapar tydliga förväntningar, vilket förhindrar förvirring och tvister. Här är de viktigaste elementen i en effektiv policy:

Tydliga tidsramar

Din policy bör tydligt ange när kunder kan avboka utan straffavgift och vad som händer om de avbokar för sent. Ju mer transparent du är, desto färre klagomål kommer du att få.

Vanliga uppsägningstider:

✔ Mer än 48 timmar före bokad tid → Full återbetalning✔ 24–48 timmar före bokad tid → Delvis återbetalning eller kredit✔ Avbokningar samma dag eller utebliven ankomst → Ingen återbetalning

💡 Exempel: En tandläkarmottagning kräver 24 timmars varsel för avbokningar. Patienter som avbokar inom 24 timmar debiteras en avgift på 50 dollar för sen avbokning. Detta säkerställer att tandläkaren inte förlorar intäkter på missade besök.

Avbokningsavgifter

En avbokningsavgift ska vara rättvis men ändå bestämd. Den avskräcker från ändringar i sista minuten, kompenserar för förlorad tid och förhindrar överbokningar.

Typer av avbokningsavgifter:

✔ Ingen avgift för tidiga avbokningar: Uppmuntrar till ändringar i god tid

✔ Fast avgift: Fast avgift (t.ex. 20 dollar) för sena avbokningar

✔ Procentbaserad: En del av bokningskostnaden (t.ex. 50 %)

✔ Full debitering vid utebliven ankomst: Täcker förlorade intäkter

💡 Exempel: Ett gym som tar ut 10 dollar för sena avbokningar för att säkerställa engagemang.

🧠 Kul fakta: År 2023 genererade Frontier Airlines cirka 288,6 miljoner dollar från avbokningsavgifter!

Flexibla villkor

Även strikta policyer bör tillåta viss flexibilitet – oväntade händelser inträffar. En rigid inställning kan skrämma bort kunder, medan lite eftergivenhet skapar goodwill och lojalitet.

Sätt att öka flexibiliteten:

✔ En kostnadsfri avbokning per år: En liten men uppskattad förmån

✔ Ombokning istället för avbokning: Bevarar intäkterna

✔ Butikskredit istället för återbetalning: Uppmuntrar till framtida bokningar

💡 Exempel: En dansstudio låter eleverna avboka en gång i månaden utan straffavgift, vilket gör att klasserna förblir fullbokade samtidigt som man tar hänsyn till verkliga konflikter.

Återbetalningspolicy

En tydlig återbetalningspolicy skapar förväntningar, förhindrar tvister och balanserar rättvisa med intäktsskydd.

Typer av återbetalningspolicyer:

✔ Full återbetalning vid tidig avbokning: Uppmuntrar till förhandsanmälan (t.ex. 7+ dagar)

✔ Delvis återbetalning vid sen avbokning: Skalan baseras på hur långt i förväg avbokningen görs.

✔ Ingen återbetalning, endast butikskredit: Behåll pengarna i din företagsinkomst

💡 Exempel: Ett boutiquehotell återbetalar 75 % vid avbokning minst 14 dagar i förväg, men erbjuder ingen återbetalning vid avbokning mindre än en vecka i förväg, vilket förhindrar förluster i sista minuten.

➡️ Läs också: Hur man får kunder att förnya sina kontrakt

Kommunikationsmetod

Gör avbokningar enkla samtidigt som du för register för att undvika tvister. Tydliga instruktioner minskar förvirring och säkerställer ansvarighet.

Accepterade avbokningsmetoder:

✔ Onlinebokningssystem: Kunderna avbokar direkt på din webbplats.

✔ Telefonsamtal eller e-post: Direktkontakt, men beror på personalens tillgänglighet.

✔ SMS eller app: Bekvämt men kan kräva manuell bokningshantering

💡 Exempel: En privatlärare kräver avbokningar via e-post för att säkerställa skriftliga bevis och undvika tvister i sista minuten.

Steg för att skapa en effektiv avbokningspolicy

En avbokningspolicy ska vara tydlig, rättvis och genomförbar – den ska skydda ditt företag samtidigt som den tar hänsyn till kunderna. Så här skapar du en steg för steg:

Steg 1: Bestäm hur flexibel din verksamhet kan vara

Börja med att utvärdera din specifika affärsmodell och vilken inverkan avbokningar har på dina intäkter, resurser och schemaläggning. Tänk på följande:

Kostar avbokningar dig pengar? Om du tillhandahåller en tjänst (t.ex. konsultation, coaching, salonger, evenemangsplanering) innebär avbokningar förlorade intäkter och bortkastad tid. Men om du säljer produkter kanske avbokningar inte påverkar dig lika mycket.

Hur lång tid behöver du för att fylla avbokade tider? En frisör kan ibland fylla sista minuten-tider. En bröllopsplanerare, å andra sidan, förlorar månader av arbete när en kund avbokar.

En frisör kan ibland fylla sista minuten-tider.

En bröllopsplanerare, å andra sidan, förlorar månader av arbete när en kund avbokar.

Behöver dina kunder flexibilitet? Ett gym kan tillåta avbokningar samma dag eftersom människors scheman kan ändras. En lyxig resort kräver sannolikt minst en veckas varsel för avbokningar.

Ett gym kan tillåta avbokningar samma dag eftersom människors scheman kan ändras.

Ett lyxigt resmål kräver sannolikt minst en veckas varsel för avbokningar.

💡 Proffstips: Använd strikta policyer med avgifter om avbokningar skadar din verksamhet; välj flexibilitet om du kan absorbera tillfälliga förluster för att behålla kunder.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om man skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Steg 2: Ställ in rättvisa avbokningsfrister

När du har förstått dina affärsbehov kan du fastställa en rimlig avbokningsfrist som balanserar dina operativa krav med kundernas förväntningar.

Vanliga avbokningsperioder:

24 timmar i förväg : Bäst för salonger, gym, personlig träning och små serviceföretag.

48 timmar i förväg : Fungerar bra för evenemangsplanerare, läkarbesök och uthyrningstjänster.

72 timmar eller mer: Perfekt för högvärdiga tjänster som retreats, workshops eller semesterbostäder.

Överväg att erbjuda ett differentierat system:

48+ timmar före → Full återbetalning

24–48 timmar före → 50 % återbetalning eller tillgodokvitto

Inom 24 timmar → Ingen återbetalning

💡 Proffstips: Undersök konkurrenternas policyer för att fastställa standarder som överensstämmer med branschnormerna.

Steg 3: Bestäm vilken typ av avbokningsavgift du vill ha

Att ta ut en avgift avskräcker från avbokningar i sista minuten, men avgiften måste vara rimlig för att undvika att kunderna blir frustrerade.

Vanliga strukturer för avbokningsavgifter:

✔ Fast avgift: ”Avbokning av bokade tider inom 24 timmar medför en avgift på 25 dollar. ”

✔ Procentandel av bokningskostnaden: ”Vid avbokning inom 48 timmar debiteras 50 % av bokningsavgiften. ”

✔ Full avbokningsavgift: ”Uteblivna bokningar utan förvarning debiteras fullt ut.”

💡 Proffstips: Om du är orolig för att förlora kunder kan du erbjuda en möjlighet att boka om och boka nya tider istället för att ta ut en avbokningsavgift.

Steg 4: Håll det enkelt

Din avbokningspolicy ska vara lätt att läsa och förstå. Kunderna ska inte behöva tolka komplicerade juridiska termer.

Istället för:❌ ”Om en kund avbryter tjänsterna inom en period som inte överstiger 24 timmar före det schemalagda servicebesöket, behåller tjänsteleverantören en icke återbetalningsbar avgift motsvarande 50 % av det totala transaktionsbeloppet.”

Säg så här:✅ ”Om du avbokar inom 24 timmar före din bokade tid debiterar vi en avbokningsavgift på 50 %.”

Viktiga tips för tydlighet:✔ Håll meningarna korta och direkta✔ Undvik juridisk eller teknisk jargong✔ Använd punktlistor för att underlätta läsbarheten✔ Inkludera exempel om det behövs

💡Proffstips: Behöver du hjälp med att skriva en avbokningspolicy från grunden men vet inte var du ska börja? Be AI Writer i ClickUp om hjälp! Så här gör du.

Använd ClickUp Brain för att skapa dina avbokningspolicyer.

➡️ Läs också: Gratis mallar för försäljningskontoplanering

Steg 5: Gör den synlig

En bra avbokningspolicy är värdelös om kunderna inte ser den. Se till att den är omöjlig att missa!

📌 Var du ska visa din policy:✔ Bokningssidan✔ Bekräftelsemejl✔ FAQ-sektionen på webbplatsen✔ Skyltar i butiken (om tillämpligt)

💡 Proffstips: Om du har onlinebokningar måste kunderna markera en ruta för att bekräfta att de har läst policyn innan de slutför en bokning.

Steg 6: Var konsekvent

En avbokningspolicy fungerar bara om den tillämpas konsekvent. Om du efterskänker avgiften för vissa personer men inte för andra, kommer kunderna att protesterar och argumentera för undantag.

Hur man upprätthåller konsekvens:

✔ Utbilda din personal: Se till att de förstår och tillämpar policyn på ett enhetligt sätt✔ Håll dig till din policy: Om du gör för många undantag förlorar den sin effektivitet✔ Var professionell men bestämd: Visa empati men bryt inte mot reglerna om det inte är nödvändigt✔ Erbjud alternativ: Istället för återbetalningar, överväg ombokningsalternativ eller butikskredit

💡 Proffstips: Erbjud en engångsundantag för lojala kunder med akuta situationer, men gör det tydligt att detta är en artighetsgest.

Mallar och exempel på avbokningspolicyer

Här är en enkel, anpassningsbar mall:

[Företagsnamn] avbokningspolicy Vi förstår att planer kan ändras. För att vara rättvisa mot både våra kunder och vårt företag har vi följande avbokningspolicy: Avbokningar måste göras minst [X timmar/dagar] i förväg för att undvika en avgift.

Sen avbokning inom [X timmar] medför en avgift på [avgift eller procentandel] .

Vid utebliven ankomst debiteras hela beloppet.

Ombokning är tillåten upp till [X timmar] före bokad tid.

För att avboka, kontakta oss via [telefon, e-post, onlineportal]. Genom att boka hos [företagsnamn] godkänner du denna policy. Tack för din förståelse!

Behöver du en mer strukturerad version? Använd ClickUp-mallen för uppsägningsbrev. Den är helt anpassningsbar och nybörjarvänlig och hjälper till att säkerställa tydlig kommunikation för att formellt avsluta affärsavtal samtidigt som den täcker juridiska och ekonomiska överväganden.

Hämta gratis mall Skapa professionella uppsägningsbrev utan ansträngning med ClickUps mall för uppsägningsbrev.

Mallen innehåller följande:

Tydlighet och efterlevnad : Ange tydligt detaljerna för uppsägning för att undvika missförstånd.

Anpassningsbar och färdig att använda : Förformaterade avsnitt för snabb redigering

Integrerad med ClickUp: Spåra godkännanden, hantera arbetsflöden och : Spåra godkännanden, hantera arbetsflöden och samarbeta med intressenter med hjälp av flera innovativa projektledningsverktyg.

I kombination med andra inbyggda verktyg i ClickUp hjälper denna mall till att säkerställa en smidig avvecklingsprocess för kunder, vilket minskar risker och tvister.

Att skapa en avbokningspolicy är en sak – att faktiskt hantera den effektivt är en annan.

Du behöver ett system som säkerställer att din policy är tydlig, tillgänglig och verkställbar. Det sista du vill är att en kund säger: ”Vänta, jag visste inte att det fanns en avbokningsavgift!” och sedan försöker bevisa att de har godkänt dina villkor.

Tack och lov kan mjukvarulösningar hjälpa till. Med rätt verktyg kan du:

Utarbeta och spara policyer på ett ställe så att ditt team enkelt kan hänvisa till dem.

Tilldela och spåra policyuppdateringar för att säkerställa att de förblir relevanta.

Automatisera kundmeddelanden så att ingen kan hävda att de "inte visste".

Logga kundinteraktioner ifall tvister uppstår.

Som den kompletta appen för arbete gör ClickUp allt detta (och mer), vilket gör policyhanteringen enkel.

Hantera kundinteraktioner och tillämpa policyer smidigt med ClickUp CRM.

För det första håller ClickUp CRM reda på alla kundinteraktioner, så att det går smidigt och utan problem att tillämpa din avbokningspolicy. Inga fler besvärliga diskussioner – bara tydliga register till hands. Har kunden godkänt policyn? Kontrollera loggen. Bestrider de en avgift? Ta fram deras undertecknade avtal på några sekunder.

Varje interaktion, från bokningsbekräftelser till avbokningstvister, dokumenteras, vilket gör din kundkommunikation smidig och stressfri.

Du kan till och med skapa specifika uppgifter för varje kund för att hålla reda på vad som har avtalats och vad som har ändrats via ClickUp Tasks. Och det är bara kundhanteringssidan av saken. Nu kommer vi till policyhantering!

Organisera och tilldela policyuppdateringar med ClickUp Tasks för att hålla allt på rätt spår.

Har du någonsin känt att din avbokningspolicy svävar i limbo och väntar på att glömmas bort? Med ClickUp Tasks tilldelas, spåras och ges varje steg – utkast, juridisk granskning eller kundtjänstutbildning – en tydlig deadline.

Ett bra sätt att hantera detta är att skapa en uppgift som heter "Uppdatera avbokningspolicy", tilldela den till rätt person och tagga juridikteamet om deras input behövs. Vill du att kundtjänsten ska vara med och tycka till? Lägg till dem som observatörer.

Nu vet alla sin roll, ingenting går förlorat och din policy hålls uppdaterad istället för att samla virtuellt damm.

Lagra och samarbeta kring dina avbokningspolicyer med ClickUp Docs för enkel åtkomst och redigering.

Sedan finns ClickUp Docs, där dina policyer faktiskt förblir på plats – du behöver inte längre leta igenom e-postmeddelanden eller undra om den version du hittat är den versionen.

Skapa, spara och samarbeta kring din avbokningspolicy i realtid, så att ditt team alltid har tillgång till den senaste uppdateringen. Lämna kommentarer, tagga kollegor för feedback och spåra revisionshistoriken för att se exakt vad som har ändrats och när.

💡Proffstips: Bädda in policyn direkt i uppgifter eller kundtjänstarbetsflöden så att ditt team alltid har den till hands när de hanterar tvister.

Ställ in återkommande policyöversyner (till exempel var sjätte månad) för att hålla dina avbokningsvillkor relevanta, och använd ClickUp Reminders för att påminna ditt team i god tid.

Använd ClickUp Reminders för att säkerställa att du aldrig missar en enda leverans – oavsett hur liten den är!

Tänk dig följande: januari för att utarbeta uppdateringar, februari för juridisk granskning, mars för kundserviceträning och april för att meddela förändringar. Allt går enligt plan och din policy utvecklas i takt med ditt företag och dina strategier för kundbehållning.

Automatisera kundmeddelanden och påminnelser om avbokningsvillkor med ClickUp Automations.

ClickUp Automations gör det också enkelt att hålla alla informerade – hantera påminnelser om policyer, uppdateringar och kundmeddelanden utan att du behöver lyfta ett finger.

Ny bokning? Skicka automatiskt ett meddelande med en länk till din policy. Sen avbokning? Skicka en påminnelse via e-post om villkoren. Uppdatering av policyn? Meddela alla kunder via e-post eller chatbot så att det inte blir några överraskningar.

Inga fler manuella uppföljningar, inga fler ursäkter som ”Jag visste inte om det” – bara smidig, automatiserad hantering av kundkommunikationen.

👀 Visste du att? ClickUps automatiseringar hjälper team att spara uppskattningsvis 1 timme per dag per anställd, vilket leder till en 12 % ökning av arbetseffektiviteten!

Jag provade ClickUp och blev förälskad i det. Plattformen har blivit en favoritdel av min arbetsdag. Jag är en obotlig evangelist – jag berättar för alla om ClickUp.

Jag provade ClickUp och blev förälskad i det. Plattformen har blivit en favoritdel av min arbetsdag. Jag är en obotlig evangelist – jag berättar för alla om ClickUp.

Bästa praxis för avbokningspolicyer

En avbokningspolicy är endast effektiv om den är tydlig, rättvis och genomförbar. En vag eller alltför strikt policy kan frustrera kunderna, medan en dåligt genomförd policy kan skada ditt företag. Så här hittar du rätt balans:

Var tydlig: Använd ett enkelt språk och ange specifika tidsramar, avgifter och återbetalningsregler.

Kommunicera i förväg: Visa policyn på bokningssidorna, kräv bekräftelse och utbilda personalen i att informera kunderna.

Erbjud flexibilitet: Tillåt ombokning, VIP-förmåner eller differentierade avgifter för en balanserad strategi.

Tillämpa policyn på ett rättvist sätt: Använd automatisering för påminnelser, men tillåt undantag från fall till fall när det behövs.

Förtydliga återbetalningar: Ange tidsfrister och om kunderna får kontanter eller butikskredit.

Automatisera efterlevnaden: Ställ in påminnelser, automatiska avgifter och använd ett schemaläggningsprogram.

Gör avbokningar smidigare med ClickUp

En tydlig avbokningspolicy skyddar ditt företag samtidigt som den skapar tydliga förväntningar och minskar antalet tvister. Kunder som förstår reglerna i förväg är mer benägna att följa dem, vilket innebär färre avbokningar i sista minuten.

Utmaningen? Att tillämpa din policy utan att det medför extra arbete. Det är där ClickUp kommer in. Automatisera påminnelser, spåra avbokningar och hantera återbetalningar – utan manuellt arbete.

Din policy bör utvecklas i takt med ditt företag. Med ClickUps anpassningsbara arbetsflöden kan du uppdatera villkor, övervaka efterlevnad och förbättra tillämpningen – allt på ett och samma ställe.

Är du redo att förenkla hanteringen av avbokningar? Prova ClickUp gratis idag!