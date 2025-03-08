De 15 bästa apparna för snabbmeddelanden 2025

Tänk dig att du skickar ett snabbt meddelande och sedan undrar vem som egentligen läser det – din vän, din kollega... eller någon slumpmässig hacker på andra sidan jordklotet?

Dataintrång är ett aktuellt ämne och cyberhot lurar överallt. Idag handlar snabbmeddelanden om mer än bara att hitta rätt plattform att chatta på – det handlar också om att hålla dina snabbmeddelanden låsta och verkligen dina.

Och det är inte bara du som oroar dig för säkerheten – även företag är på högsta beredskap.

Nästan 90 % av konsumenterna föredrar att skicka sms när de interagerar med varumärken, vilket innebär att företag inte har råd att missköta sig när det gäller integritet. Ett enda misstag utsätter inte bara data för risk, det kan också förstöra förtroendet, ruinera rykte och förvandla lojala kunder till före detta kunder.

Men hur många av dessa så kallade "säkra" snabbmeddelandeappar lever verkligen upp till sina löften? Det här inlägget utforskar de 15 bästa snabbmeddelandeapparna som tar integritet på allvar, skyddar dina data och passar perfekt in i ditt privatliv eller yrkesliv.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning skickar cirka 43 % av arbetstagarna 0–10 meddelanden dagligen. Detta tyder visserligen på mer fokuserade eller genomtänkta konversationer, men det kan också indikera en brist på smidigt samarbete, där viktiga diskussioner förs någon annanstans (t.ex. via e-post). För att undvika onödigt byte mellan plattformar och kontext behöver du en app som klarar allt för arbetet, som ClickUp, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta mer effektivt.

Vad ska du leta efter i appar för snabbmeddelanden?

Att välja rätt app för snabbmeddelanden handlar inte bara om att få tillgång till flashiga funktioner – det handlar om att hitta en plattform som uppfyller dina behov av säkerhet, funktionalitet och användbarhet.

Här är vad du bör tänka på:

End-to-end-kryptering: Se till att snabbmeddelandeappen använder starka krypteringsprotokoll, vilket innebär att endast den avsedda mottagaren kan läsa dina meddelanden – inte ens appleverantören.

Sekretesskontroller: Leta efter funktioner som försvinnande meddelanden, säkra säkerhetskopior och möjligheten att begränsa datainsamlingen. Dessa verktyg ger dig kontroll över hur din information används och lagras.

Stöd för flera enheter: Oavsett om det är för arbete eller privat bruk är smidig synkronisering mellan enheter avgörande för flexibilitet utan att kompromissa med säkerheten.

Gruppfunktioner: Om du samarbetar med team eller chattar med vänner är snabbmeddelandeappar som erbjuder säkra gruppchattar, fildelning och administratörskontroller ett måste.

Användarvänligt gränssnitt: Säkerhet behöver inte innebära komplexitet. Välj snabbmeddelandeappar som balanserar avancerade funktioner med intuitiv design för problemfri användning.

Rykte och transparens: Leta efter populära meddelandeappar med dokumenterad erfarenhet av integritetsskydd och företag som är öppna med sin datapolicy.

💡Proffstips: När du utvärderar snabbmeddelandeappar, glöm inte att ta hänsyn till integrationer med produktivitetsappar och användarvänlighet – dessa kan avsevärt förbättra effektiviteten i både personlig och professionell kommunikation.

De 15 bästa apparna för snabbmeddelanden

Här är de 15 bästa snabbmeddelandeapparna som vi har valt ut åt dig:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-samarbete)

Har du någonsin funderat på hur kaotiskt det kan vara att jonglera med flera olika verktyg för kommunikation, projektledning och fildelning?

Friktionen mellan att växla mellan appar och flikar kan störa flödet och göra det svårare för teamen att hålla sig på samma sida. För att inte tala om all tid du förlorar på grund av distraktioner.

📮ClickUp Insight: Nästan 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter. Även om dessa snabba svar ofta likställs med effektivitet, stör de koncentrationen och hindrar djupt arbete. Samla projekt, uppgifter och chattkonversationer i ClickUp för att effektivisera dina interaktioner och minska kontextväxlingar. Få den information du behöver utan att tappa fokus!

Det är där ClickUp sticker ut med sin allt-i-ett-app för arbete-strategi, som samlar flera arbetsfunktioner och snabbmeddelanden under ett och samma tak.

ClickUp Chat

Kärnan i ClickUps samarbetsfunktioner ligger i ClickUp Chat. Det är en enhetlig snabbmeddelandefunktion där meddelanden, uppdateringar av uppgifter och projektdiskussioner sker smidigt.

Det handlar om mycket mer än bara att utbyta textmeddelanden. Med ClickUp Chat kan du länka meddelanden direkt till specifika uppgifter, projekt eller dokument, vilket säkerställer att varje konversation på snabbmeddelandeplattformen är sammankopplad med sitt sammanhang.

Kommunicera direkt och omedelbart med teammedlemmarna med hjälp av ClickUp Chat.

ClickUp Chat låter dig tilldela kommentarer för att hålla teammedlemmarna informerade utan att kräva omedelbara svar. Genom att byta till verktyget kan du föra mer nyanserade och engagerande konversationer via röst- och videomeddelanden.

ClickUp Clips

Spela in och dela korta videoklipp för att ge sammanhang, uppdatera eller brainstorma idéer med ClickUp Clips.

Föredrar du asynkron kommunikation med ditt team? Med ClickUp Clips kan du spela in och dela videor, vilket förenklar komplexa förklaringar och sparar tid jämfört med långa e-postkedjor eller textintensiva meddelanden.

Få gratis mall Förbättra din chattstil med ClickUp Instant Messaging Template.

För att organisera din kommunikation ytterligare kan du använda ClickUp Instant Message Template för att hjälpa teamen att upprätthålla konsekvens och tydlighet i sina meddelanden.

Med den här mallen kan du skapa och lagra meddelanden på ett strukturerat sätt, prioritera konversationer och svara snabbt på förfrågningar. Dessutom hjälper den till att identifiera stavfel och säkerställer grammatisk korrekthet, vilket förbättrar kvaliteten på intern och extern kommunikation.

Med ClickUp hanterar du projekt samtidigt som du skapar ett transparent, samarbetsinriktat arbetsflöde som för teamen närmare varandra.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, tilldela och prioritera ClickUp-uppgifter med lätthet. Dela upp komplexa projekt i hanterbara deluppgifter och ange förfallodatum för att hålla allt på rätt spår.

Välj mellan över 15 ClickUp-vyer , inklusive lista, tavla, kalender, Gantt och tankekartor.

Övervaka hur lång tid uppgifter tar med ClickUp Time Tracking , vilket eliminerar behovet av externa verktyg och förbättrar projektbudgeteringen.

Integrera ClickUp med över 1 000 appar, inklusive Google Drive, Slack, Zoom och Microsoft Teams, för att samla alla dina verktyg på en enda strömlinjeformad plattform.

Skapa personliga ClickUp-instrumentpaneler för att samla projektdata, visualisera framsteg och övervaka teamets prestanda med diagram, grafer och widgets.

Använd ClickUps rapporteringsverktyg för att få insikt i teamets produktivitet, uppgiftsgenomförande och projektframsteg för att fatta datadrivna beslut.

Begränsningar för ClickUp

Verktyget har en brant inlärningskurva och kan vara lite skrämmande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Innan ClickUp ledde möten och e-postkommunikation fram och tillbaka till ett svart hål där saker blev osynliga och obehandlade. På grund av detta granskades inte uppgifterna i tid och ingen visste hur den kreativa utvecklingen fortskred. Nu kan alla i teamet tydligt se när åtgärder ska vidtas, chatta och samarbeta inom uppgifterna.

2. WhatsApp (Bäst för personlig kommunikation och kommunikation i små team)

via WhatsApp

När det gäller enkelhet och meddelanden i realtid fortsätter WhatsApp att vara ett självklart val för både personliga och professionella kontakter. Dess gruppchattfunktion gör den perfekt för teamdiskussioner, och möjligheten att dela bilder, dokument och videor i chattar gör att allt finns på ett och samma ställe.

En av WhatsApps starkaste sidor är dess end-to-end-kryptering, som säkerställer att alla meddelanden och samtal förblir privata och säkra.

WhatsApps bästa funktioner

Skicka snabbt foton, videor och dokument

Ring samtal i realtid, perfekt för informella diskussioner eller snabba avstämningar.

Använd appen på mobiltelefoner, surfplattor och stationära datorer.

Separera arbets- och privata konton med ett WhatsApp Business-konto

WhatsApps begränsningar

Erbjuder inte inbyggda verktyg för uppgiftshantering, projektledning eller samarbete.

Delar ditt telefonnummer som en grundläggande form av kommunikation – en funktion som kanske inte passar bäst för professionella kontakter.

WhatsApp-priser

Gratis för alltid

WhatsApp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om WhatsApp

Den har alla nödvändiga funktioner som vanliga WhatsApp, vilket gör det enklare att ansluta och chatta med kunder för affärsrelaterade samtal, tillsammans med kryptering och försvinnande funktioner för säkerhetsändamål.

🧠 Kul fakta: År 2024 har WhatsApp över 100 miljoner användare bara i USA!

3. Google Chat (bäst för användare av Googles ekosystem)

via Google Chat

Om ditt team redan är integrerat i Google Workspace-ekosystemet är Google Chat en naturlig förlängning. Det möjliggör en enkel övergång mellan chattar och videosamtal med Google Meet, så att teamen kan hålla kontakten utan att byta plattform.

Med trådade konversationer ser Google Chat till att diskussionerna förblir organiserade, och möjligheten att skapa dedikerade rum för team eller projekt hjälper till att hantera kommunikationen effektivt.

Google Chats bästa funktioner

Arbeta i Google Docs, Sheets och Drive med fullständig enkelhet

Gå från textbaserad kommunikation till videosamtal utan att byta plattform.

Dela filer och dokument från Google Drive i chattar

Begränsningar för Google Chat

Jämfört med vissa andra alternativ till Google Chat , såsom ClickUp, erbjuder Google Chat färre anpassningsalternativ.

Saknar avancerade samarbetsfunktioner som finns i verktyg som är särskilt utformade för projektledning.

Priser för Google Chat

Business Starter : 6 $/användare per månad

Business Standard : 12 USD/användare per månad

Business Plus : 18 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Chat

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

4. Brosix (Bäst för säker teamsamarbete)

via Brosix

Brosix erbjuder privata teamnätverk som garanterar att all kommunikation förblir säker. Det eliminerar risken för extern åtkomst, vilket gör det till ett utmärkt val för branscher som hälso- och sjukvård, finans och statliga organisationer.

Utöver säkerhet har Brosix funktioner som skärmdelning, röst- och videosamtal samt ett filöverföringssystem med kryptering, vilket garanterar dataintegritet under hela kommunikationsprocessen.

Brosix bästa funktioner

Samarbeta visuellt i realtid för brainstorming-sessioner

Skapa rum för specifika team eller projekt för organiserade diskussioner.

Utnyttja mobilkompatibilitet på flera plattformar (Windows, Web, iOS, Android, Mac, Linux)

Brosix begränsningar

Brosix saknar verktyg för att skapa, spåra eller tilldela uppgifter.

Färre integrationsmöjligheter med andra produktivitetsverktyg

Brosix prissättning

Startup : Gratis

Företag : 5 $/månad per användare, per månad

Premium: 8 $/månad per användare, per månad

Brosix betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

Vad verkliga användare säger om Brosix

Det jag gillar med Brosix är att gränssnittet är enkelt och överskådligt. Det finns ingen inlärningskurva. Under åren har jag också sett introduktionen av coola funktioner som samsurfning med andra teammedlemmar och möjlighet att skicka skärmdumpar direkt till andra.

5. RingCentral (Bäst för enhetlig kommunikation mellan plattformar)

via RingCentral

Vill du integrera bättre chattetikett på jobbet? RingCentral är en enhetlig kommunikationslösning som inkluderar meddelanden, röstsamtal, videokonferenser och teamsamarbete.

Med snabbmeddelanden för team kan du skapa dedikerade trådar för avdelningar, projekt eller ämnen, så att konversationerna hålls välorganiserade. Dessutom möjliggör RingCentral Video smidig fildelning och integreras direkt med verktyg som Google Workspace, Microsoft 365 och Slack.

RingCentrals bästa funktioner

Aktivera avancerade VoIP-funktioner, inklusive vidarekoppling, samtalsinspelning, röstmeddelande till text och interaktiv röstsvarstjänst (IVR), för att förbättra kundservice och teamkommunikation

Lägg till användare, telefonnummer och funktioner i takt med att ditt företag växer utan att behöva komplex infrastruktur eller hårdvara.

Få tillgång till alla funktioner via RingCentrals mobilapp, som gör det möjligt för team att hålla kontakten och vara produktiva var de än befinner sig.

RingCentrals begränsningar

RingCentrals omfattande funktioner kan kännas överväldigande för mindre företag.

Dyrare än verktyg som enbart är inriktade på snabbmeddelanden på jobbet

RingCentrals priser

Core : 30 $/månad för 1–5 användare

Avancerad : 35 $/månad för 1–5 användare

Ultra: 45 $/månad för 1–5 användare

RingCentral-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

6. Microsoft Teams (bäst för Microsoft 365-användare)

via Microsoft Teams

Om din organisation redan använder Microsoft 365 är det självklart att använda Microsoft Teams i ditt arbetsflöde. Teams integreras med Microsofts ekosystemverktyg, såsom Word, Excel, PowerPoint och OneDrive, vilket gör det till en knutpunkt för snabbmeddelanden och samarbete.

Dess kontinuerliga chattfunktion organiserar pågående konversationer, medan trådade svar hjälper till att hålla diskussionerna fokuserade och lätta att följa. Microsoft Teams utmärker sig också med sina videokonferensfunktioner, som möjliggör upp till 1 000 deltagare i ett enda möte.

Instant messaging-plattformen inkluderar skapande av kanaler för teamdiskussioner och integrationer med tredjepartsappar för uppgiftshantering och projektuppföljning.

Microsoft Teams bästa funktioner

Använd en-till-en-meddelanden eller gruppchatt för snabb kommunikation.

Dela filer, länkar och emojis för att hålla konversationerna dynamiska och engagerande.

Spara möten med automatisk molninspelning och transkription

Lägg till flikar för ofta använda appar, filer eller verktyg inom kanalerna.

Begränsningar i Microsoft Teams

Mindre effektivt om du inte redan använder Microsoft 365.

Gränssnittet kan kännas rörigt för mindre team eller enklare användningsfall.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/användare per månad

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (över 15 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 500 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Microsoft Teams

Detta har underlättat vårt arbete och minskat den manuella arbetsinsatsen genom att automatiskt generera mötesreferat efter mötet. Tidigare var arrangörer och presentatörer tvungna att manuellt starta och stoppa inspelningarna, men nu är denna process automatiserad.

👀 Visste du att? Microsoft Teams erbjuder översättning i realtid under möten, vilket gör det till ett bra verktyg för globala team.

7. Slack (Bäst för anpassningsbar teamkommunikation)

via Slack

Slack är en populär app för snabbmeddelanden som utmärker sig inom gruppkommunikation. Du kan skapa kanaler för varje projekt, avdelning eller diskussionsämne, vilket säkerställer att konversationerna förblir fokuserade och organiserade.

Dess trådade meddelanden förhindrar att diskussioner spårar ur, vilket gör det lättare att följa uppdateringar och svara utan att huvudchatten blir rörig.

Slack ansluter sömlöst till över 2 000 appar från tredje part, inklusive projektledningsverktyg som Trello, Asana och Jira. Du kan till och med automatisera repetitiva uppgifter med hjälp av Slacks inbyggda arbetsflödesbyggare, vilket sparar värdefull tid.

Slacks bästa funktioner

Fäst viktiga meddelanden eller filer i kanaler så att teammedlemmarna snabbt kan komma åt viktig information utan att behöva söka igenom trådar.

Ladda upp dokument, bilder och videor direkt i konversationer

Reagera på meddelanden med anpassade emojis eller skapa omröstningar med hjälp av emoji-svar.

Slacks begränsningar

Avancerade funktioner som obegränsad historik medför högre kostnader.

Team med många kanaler kan uppleva notiströtthet

Slack-priser

Gratis plan

Pro : 7,25 $/användare per månad

Business+ : 12,50 $/användare per månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Slack

Jag har tidigare använt andra plattformar som Microsoft Teams, men användarupplevelsen på Slack är mycket bättre och mer intuitiv för anställda.

💡Proffstips: Utnyttja Slacks appkatalog för att integrera verktyg som Trello, Zoom eller Google Drive.

8. Troop Messenger (Bäst för små och medelstora team)

via Troop Messenger

Troop Messenger fokuserar på centrala meddelandefunktioner som gruppchattar, enskilda meddelanden och ljud-/videosamtal.

Ett av dess mest framstående verktyg som snabbmeddelandeplattform är Burnout. Denna säkra självförstörande chattfunktion säkerställer att känslig information försvinner efter en viss tid – ett utmärkt tillskott för branscher som kräver sekretess.

Till skillnad från konkurrenterna har Troop Messenger funktioner för skärmdelning och fjärrstyrning av datorer, vilket gör den till ett praktiskt verktyg för felsökning eller samarbete.

Troop Messengers bästa funktioner

Se vem som har läst dina meddelanden i gruppchattar

Växla enkelt mellan privata konversationer och teamdiskussioner

Skicka och ta emot dokument, bilder och mycket mer med lätthet.

Lägg till externa medarbetare, såsom kunder eller leverantörer, med funktionen Gästinloggning.

Begränsningar för Troop Messenger

Färre integrationer med appar från tredje part jämfört med verktyg som Slack eller ClickUp.

Designen är enkel, men känns föråldrad jämfört med moderna konkurrenter.

Priser för Troop Messenger

Premium : 2,50 $/användare per månad

Företag : 5 $/användare per månad

Superior: 9 $/användare per månad

Troop Messenger-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Rocket. Chat (Bäst för öppen källkodskommunikation)

Med Rocket. Chat kan ditt företag vara värd för sina servrar för att säkerställa fullständig äganderätt till data. Om du tillhör en bransch som kräver strikta datakrav är det värt att titta på.

Om du representerar en organisation som letar efter en mycket flexibel kommunikationsplattform med öppen källkod kan Rocket.Chat hjälpa dig att få fullständig kontroll över dina meddelanden.

En av Rocket. Chats starkaste försäljningsargument är dess utbyggbarhet. Som en öppen källkodsplattform gör den det möjligt för utvecklare att anpassa verktyget med integrationer och plugins som är skräddarsydda efter deras behov.

Rocket. Chat – viktigaste funktionerna

Inbyggda samtalsfunktioner för smidig kommunikation

Skapa anpassade funktioner och arbetsflöden direkt i plattformen

Använd realtidsmeddelanden med funktioner som trådning, reaktioner och omnämnanden för att hålla konversationerna organiserade och engagerande.

Rocket. Chattbegränsningar

Installation och underhåll kan vara komplicerat för användare utan tekniska kunskaper.

Rocket. Chat-priser

Starter : Gratis

Pro : 4,60 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

👀Visste du att? Rocket. Chat är inte bara öppen källkod – den är självhostad, vilket ger företag fullständig kontroll över sina data.

10. WeChat (Bäst för global kommunikation)

via WeChat

För företag som bedriver verksamhet, även delvis, från Kina är det avgörande att ha rätt meddelandeplattform – och inget dominerar marknaden quite like WeChat.

Som landets mest använda meddelandeapp är den ett kraftpaket för global kommunikation och affärskontakter. Utöver snabbmeddelanden erbjuder WeChat personliga och professionella verktyg, inklusive fildelning, röst- och videosamtal samt robusta mobilfunktioner.

Funktionen "Moments" gör det möjligt för användare att dela uppdateringar, ungefär som i ett socialt medie-flöde, vilket gör det till ett unikt alternativ för att främja teamets sammanhållning och engagemang. Det är perfekt för att överbrygga klyftan mellan informell och professionell kommunikation i en enda app.

Varning: WeChats funktioner utanför Kina är något begränsade, och organisationer kan tycka att dess gränssnitt är mindre lämpligt för storskaligt teamsamarbete än verktyg som Slack eller Microsoft Teams.

WeChats bästa funktioner

Ring högkvalitativa samtal för kommunikation mellan två personer eller i grupp.

Skicka enkelt dokument, bilder och videor direkt via chatten.

Få tillgång till affärsfunktioner som uppgiftshantering och spårning av anställda med WeCom-integration.

Begränsningar för WeChat

Omfattas av strikta lokala datalagar, som kanske inte överensstämmer med globala sekretessstandarder.

WeChat-priser

Gratis : Grundläggande meddelande- och samtalsfunktioner

WeCom: Anpassad prissättning

WeChat-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

11. Flock (Bäst för små team som behöver enkelhet)

via Flock

Enkelhet är en underskattad funktion i snabbmeddelanden, men Flock fyller det tomrummet. Det är en prisvärd, enkel meddelandeapp som är utformad för små team.

Med funktioner som gruppchattar, delade att göra-listor och omröstningar håller Flock teamen organiserade utan att överbelasta dem med onödiga funktioner. Till skillnad från mer komplexa verktyg som Microsoft Teams säkerställer Flocks lätta design snabb onboarding och användning.

Flock bästa funktioner

Spåra teamets uppgifter direkt i appen med hjälp av delade att göra-listor.

Håll ordning med inbyggda påminnelser och anteckningar

Håll virtuella möten med teammedlemmar

Flock-begränsningar

Inte idealisk för stora organisationer med komplexa behov

Verktyg för videokonferenser saknar avancerade samarbetsfunktioner

Flock-prissättning

Starter: Gratis

Pro : 4,50 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Flock-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Flock

Jag gillar att Flock gör det möjligt för vårt kontor att hålla kontakten oavsett om vi är på kontoret eller på resande fot. Jag ogillar att man bara kan gå tillbaka så långt i arkivet när man behöver söka efter specifika ämnen.

12. Discord (Bäst för community och informellt samarbete)

via Discord

Discord, som ursprungligen var avsett för gamers, har blivit ett communitydrivet kommunikationsverktyg som blir allt populärare i professionella sammanhang.

Dess serverbaserade struktur gör det möjligt för team att skapa dedikerade utrymmen för olika projekt, avdelningar eller intressen, vilket gör den idealisk för företag med kreativa och informella kulturer.

Discord stöder röstkanaler för snabba drop-in-konversationer, vilket eliminerar behovet av schemalagda samtal. Plattformen utmärker sig i realtidskommunikation, med minimal fördröjning i röst- eller videochatt. Discord erbjuder skärmdelning och streamingfunktioner för fjärr- eller hybridteam, vilket kan vara till hjälp för presentationer eller teambuildingaktiviteter.

Discords viktigaste funktioner

Presentera idéer eller felsök problem under videosamtal

Dela liveuppdateringar eller demonstrationer med ditt team

Hantera åtkomst och ansvar inom din server

Begränsningar för Discord

Saknar verktyg som uppgiftshantering och detaljerad rapportering.

Få inbyggda anslutningar till produktivitetsappar för företag

Priser för Discord

Gratis plan

Nitro: 9,99 $/månad

Discord-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

13. Mattermost (Bäst för öppen källkods flexibilitet)

via Mattermost

Mattermost är ett öppet källkodsalternativ till plattformar som WhatsApp och Slack som riktar sig till organisationer som behöver kontroll över sin kommunikationsmiljö.

Mattermost är utformat för branscher som hälso- och sjukvård, finans och offentlig förvaltning och prioriterar integritet och efterlevnad genom att erbjuda självhostade distributioner.

Dess teamchattfunktioner, inklusive trådade meddelanden och kanaler, är intuitiva och praktiska för daglig kommunikation.

Mattermosts viktigaste funktioner

Underlätta samarbetet mellan utvecklingsteam med GitHub/GitLab-integrationer, delning av kodsnuttar och DevOps-uppdateringar i kanalen.

Använd Mattermorts verktyg för incidenthantering för att hantera kritiska händelser och säkerställa snabba lösningar och tydlig kommunikation under kriser.

Använd inbyggda playbooks för att automatisera repetitiva uppgifter, standardisera arbetsflöden och förbättra teamets effektivitet i incidenthantering eller återkommande processer.

Mattermosts begränsningar

Kräver IT-expertis för att konfigurera och underhålla appen.

Priser för Mattermost

Gratis

Professionell : 10 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Mattermost-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

14. Workplace (Bäst för socialt samarbete på jobbet)

via Workplace by Meta

Team som trivs med engagemang och kontakt behöver mer än bara ett grundläggande meddelandeverktyg – de behöver en plattform som känns naturlig att använda. Det är där Workplace by Meta kommer in och ger arbetsplatskommunikationen en social nätverksprägel.

Med funktioner som livevideo och grupper skapar Workplace en bekant social medieupplevelse i en professionell miljö. Den är utmärkt för att sända företagsomfattande meddelanden eller främja informella diskussioner.

Workplace stöder även integrationer med verktyg som Microsoft 365 och Google Workspace, vilket gör det möjligt för team att samarbeta smidigt.

Varning: Workplace by Meta upphör med sin verksamhet och övergår till ett skrivskyddat läge fram till 2026. Här är de bästa alternativen till Facebook Workplace som du kan kolla in.

De bästa funktionerna för arbetsplatsen

Använd Workplace Chat för enskilda samtal eller gruppkonversationer, med integrerade video- och röstsamtalsfunktioner för smidig samverkan.

Spåra engagemang och kommunikationsstatistik genom Workplace Insights för att identifiera trender och optimera interna strategier.

Använd nyhetsflödet för att publicera uppdateringar, dela artiklar och hålla alla informerade om viktiga händelser inom företaget.

Begränsningar på arbetsplatsen

Saknar verktyg för uppgiftshantering eller deadlinehantering

Vissa användare kan uppleva anslutningen till Meta som påträngande.

Det Facebook Messenger-liknande användargränssnittet kanske inte är bekvämt för de flesta användare.

Priser för arbetsplatser

Grundpaket : 4 $/användare per månad

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner från arbetsplatser

G2 : 4/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

15. Ryver (Bäst för uppgiftsorienterad kommunikation)

via Ryver

Ryver kombinerar snabbmeddelanden med uppgifts- och arbetsflödeshantering, vilket gör det till ett idealiskt val för team som vill centralisera kommunikation och projektuppföljning.

Dess uppgiftstavlor och teamchattar är djupt integrerade, vilket gör det möjligt för användare att skapa och tilldela uppgifter direkt från konversationer.

Ryvers gränssnitt påminner om Trello, med Kanban-inspirerade tavlor för visuell uppgiftshantering. Det som gör Ryver unikt är dess fokus på automatisering. Det gör det möjligt för användare att skapa arbetsflöden som minskar manuellt arbete.

Ryvers bästa funktioner

Skapa öppna, privata eller gästkanaler för att hålla konversationerna fokuserade och relevanta för specifika ämnen eller team.

Använd forum för att hålla strukturerade diskussioner, så att teamen kan dela idéer och samarbeta utan att chattarna blir röriga.

Utnyttja Ryvers avancerade sökfunktion för att snabbt hitta meddelanden, uppgifter eller filer i hela ditt arbetsutrymme.

Dra nytta av att det inte finns någon begränsning på antalet användare, även i de grundläggande kommunikationspaketen.

Ryvers begränsningar

Begränsad kompatibilitet med externa verktyg

Bäst lämpad för enklare uppgiftshantering

Ryvers prissättning

Startpaket : 69 $/månad

Obegränsad : 129 $/månad

Medium-paket : 4 $/användare

Företag: Anpassad prissättning

Ryver-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Instant messaging på ett enkelt sätt med ClickUp Chat

När det gäller snabbmeddelandeappar finns det gott om alternativ som passar alla behov, från snabba personliga chattar till professionellt teamsamarbete.

Medan appar som WhatsApp och Slack utmärker sig inom sina nischer, tar ClickUp Chat förstaplatsen som en allt-i-ett-lösning för team. Den kopplar inte bara samman konversationer – den länkar dem direkt till uppgifter, projekt och arbetsflöden, så att ingenting går förlorat i översättningen.

ClickUps funktioner, såsom länkning av meddelanden till uppgifter, kommentarsuppdrag och inbyggda verktyg som klipp och mallar för snabbmeddelanden, går utöver enkel kommunikation för att förbättra produktiviteten och samarbetet.

Till skillnad från många appar som kräver ständig växling eller saknar integration, kombinerar ClickUp sömlöst meddelanden med projektledning, vilket sparar tid och håller teamen samordnade. Om du är seriös när det gäller att kombinera förstklassig kommunikation med effektiv arbetsflödeshantering är ClickUp inte bara en app – det är den ultimata hubben för att få jobbet gjort.

