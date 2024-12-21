De 13 bästa alternativen till Facebook Workplace för 2025

För många team är Facebook Workplace eller Workplace från Meta ett enkelt sätt att komma igång med sociala nätverk för företag.

Detta dynamiska samarbetsverktyg för in den välbekanta känslan från sociala medier till kontoret.

Det kommer dock snart att upphöra med sin verksamhet och övergå till ett skrivskyddat läge fram till 2026. Detta innebär en betydande belastning för plattformens befintliga användare, som prioriterar fokus, flexibilitet, dataintegritet, robusta integrationer och större kontroll över sitt arbetsflöde.

Lyckligtvis finns det i teknikvärlden ett överflöd av digitala samarbetsverktyg som passar dina behov perfekt.

I den här bloggen utforskar vi de 13 bästa alternativen till Facebook Workplace för att förbättra den interna kommunikationen (och produktiviteten). 🎯

Vad ska du leta efter i alternativ till Facebook Workplace?

När du övergår till ett nytt samarbetsverktyg är det bäst att börja med att identifiera vad ditt team verkligen behöver. Rätt Meta Workplace-alternativ ger tydlighet, effektivitet och smidig kommunikation mellan dina team.

Låt oss titta på några funktioner som ditt valda verktyg måste ha. 👀

Kommunikation: Välj ett verktyg med olika kommunikationsalternativ som snabbmeddelanden, videokonferenser och e-postintegration.

Integration: Välj ett verktyg som kan integreras med befintliga verktyg i din teknikstack, såsom projektledningsprogram, CRM-system och andra samarbetsverktyg.

Medarbetarengagemang: Leta efter verktyg som främjar medarbetarengagemang, såsom engagerande aktivitetsflöden, erkännandeprogram, feedbackmekanismer och funktioner för att bygga gemenskap.

Analys och rapportering: Se till att det finns kvantitativa och kvalitativa analyser för att spåra medarbetarengagemang och innehållseffektivitet för välgrundade beslut.

Skapande och distribution av innehåll: Se till att du enkelt kan skapa, dela och hantera innehåll med multimediedelning, inklusive dokument, videor och nyhetsuppdateringar.

De 13 bästa alternativen till Facebook Workplace

I det här avsnittet utforskar vi de 13 bästa alternativen till Facebook Workplace, deras styrkor och svagheter, för att hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Nu kör vi igång! 💪

1. ClickUp (Bäst för teamkommunikation och projektledning)

Först ut har vi ClickUp, den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Den är utformad för att hjälpa team och individer att organisera, spåra och hantera uppgifter på ett och samma ställe och erbjuder en flexibel uppsättning verktyg för att tillgodose olika projekt- och företagsbehov.

ClickUp Chat omdefinierar hur team kommunicerar och samarbetar genom att kombinera realtidsmeddelanden med arbetshanteringsfunktioner.

Du behöver inte längre växla mellan chattappar och arbetsverktyg; diskutera idéer, hantera uppgifter och följ projekt utan att lämna konversationen. Dina chattar och uppgifter är länkade, vilket gör att sammanhanget blir tillgängligt direkt.

Vill du snabbt ringa ett informellt ljud- eller videosamtal? Med chattens SyncUps-funktion kan du hoppa in och ut ur samtal inom arbetsytan när du vill.

Kommunicera med ditt team i realtid med ClickUp Chat

Letar du efter en lösning på ändlösa trådar? Med ClickUp Clips kan du snabbt spela in din skärm och skicka en privat eller offentlig video. Det är ett utmärkt verktyg för att ge feedback, lägga till kommentarer och omvandla dem till genomförbara uppgifter för heltäckande uppgiftshantering.

Skapa och dela skärminspelningar med ljud direkt med intressenter utan att byta flik med ClickUp Clips.

Använd ClickUp Docs för att lagra all din projektdata på ett strukturerat sätt. Det ger teamen utrymme att skapa, redigera och hantera innehåll i realtid. Du och ditt team kan arbeta på samma dokument samtidigt, vilket gör det enkelt att samla in synpunkter från olika teammedlemmar och effektivisera skapandet av innehåll.

Med Docs rika formateringsfunktioner och intuitiva layout kan du bädda in uppgiftslistor och att göra-listor och till och med spåra framsteg direkt i dokumentet. Dessutom kan du spåra versionshistoriken för att se vilka ändringar som har gjorts.

Samarbeta med ditt team i realtid med ClickUp Docs

Om du behöver lite brainstorming för att få igång projekten kan du använda ClickUp Whiteboards. Med det kan du och ditt team visuellt kartlägga idéer, spåra brainstormingsessioner och omvandla koncept till åtgärdspunkter. Du kan se ditt teams redigeringar och rörelser i realtid, vilket gör processen dynamisk och interaktiv, även för team som arbetar på distans.

Brainstorma med ditt team och visualisera alla synpunkter med ClickUp Whiteboards.

Är du redo att sätta igång? Här är en handlingsplan som hjälper dig att komma igång: ClickUp-mallen för kommunikationsplan.

Det är ett viktigt verktyg för intern och extern kommunikation. Mallen underlättar upprättandet av en robust kommunikationsplan för att nå ut till målgrupperna och organisera kommunikationsmål, tidsplaner och intressenter. I grund och botten säkerställer den att inga mål eller uppgifter går förlorade i översättningen. 🙌🏾

ClickUps bästa funktioner

Kommunikation i realtid: ClickUp Chat möjliggör smidig kommunikation mellan teammedlemmar utan att behöva byta app.

Samarbete: ClickUp Docs underlättar omedelbar skapande av produktguider, wikis, projektplaner etc. som kan kopplas till arbetsflöden. Du kan också lägga till kommentarer, omvandla dem till spårbara uppgifter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar.

Virtuell brainstorming: ClickUp Whiteboards skapar en visuell yta där du kan diskutera och anteckna idéer med teammedlemmarna.

Skärminspelning: Med ClickUp Clips kan du skapa snabbvideor som ersätter ändlösa konversationstrådar och eliminerar risken att viktiga uppgifter går förlorade.

Visuell presentation av uppgifter: Visuellisera ditt arbete i olika Visuellisera ditt arbete i olika ClickUp 15+ anpassade vyer , såsom listvy, tavelvy, kalendervy och tidslinjevy.

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan tycka att det är svårt i början på grund av dess mycket anpassningsbara funktionspaket.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Slack (Bäst för teamkommunikation och samarbete)

via Slack

Slack är en samarbetsplattform som effektiviserar kommunikationen inom team. Den erbjuder olika funktioner, inklusive kanaler och trådkonversationer, för att hålla konversationerna organiserade.

Plattformen har en robust sökfunktion som hjälper dig att enkelt hitta tidigare meddelanden.

Slacks bästa funktioner

Samarbete: Skapa offentliga eller privata kanaler för organisationsövergripande samarbete kring specifika ämnen eller projekt så att teamen kan hålla fokus och dela kunskap utan ansträngning.

Snabba möten: Håll snabba, informella ljud- eller videomöten med funktionen "Huddle", som hjälper team att lösa problem snabbare, brainstorma idéer på språng och spara tid med omedelbar kommunikation.

Sömlös integration: Integrera med över 2 600 applikationer, inklusive Google Drive, Zoom, Jira, Trello och många fler, vilket eliminerar behovet av att byta mellan appar och effektiviserar arbetsflödena.

Slacks begränsningar

Utan rätt konfiguration leder frekventa meddelanden och aviseringar över flera kanaler till distraktion.

Att arkivera meddelanden och söka efter tidigare data kan vara komplicerat.

Priser för Slack

Gratis

Fördel: 8,75 dollar/månad per användare

Business+Pro: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid Plan: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 400 recensioner)

3. Microsoft Teams (bäst för smidig integration med Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Teams är ett bra alternativ till Facebook Workplace för företag som fokuserar på integration med en bredare produktivitetssvit.

Som en del av Microsoft 365-ekosystemet erbjuder Teams en enhetlig plattform för meddelanden, videomöten, fildelning och samarbete. Funktionen Channels är särskilt användbar för att hålla konversationer strukturerade och i sitt sammanhang.

Microsoft Teams bästa funktioner

Videokonferenser: Genomför videokonferenser med funktioner som PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard och AI-genererade mötesanteckningar för smidig samverkan och uppgiftsfördelning.

Integrerade produktivitetsverktyg: Redigera dokument, kodblock och andra filer tillsammans i realtid genom att använda integrationen med Microsoft 365-paketet och håll dig alltid uppdaterad med dina teammedlemmar.

Robusta säkerhetsfunktioner: Dra nytta av stark åtkomstkontroll och avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information.

Begränsningar i Microsoft Teams

Fildelning är begränsad till en viss storlek, vilket gör det svårare att dela viktiga dokument som innehåller större mängder information.

Filorganisationen är förvirrande; alla delade filer placeras i kanalens rotmapp, vilket gör navigering och åtkomst besvärligt.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 700 recensioner)

4. Workvivo (Bäst för medarbetarengagemang och intern kommunikation)

via Workvivo

Workvivo är en intern kommunikationsprogramvara med ett intuitivt gränssnitt som förbättrar medarbetarnas engagemang. Verktyget är utformat för att uppmuntra en kultur av uppskattning genom att göra det enkelt för medarbetarna att ge beröm, utmärkelser och priser till sina kollegor för väl utfört arbete.

Det erbjuder mätvärden som användaraktivitet, innehållsvisningar och communitydeltagande för att hjälpa organisationer att spåra användningen, identifiera trender och optimera interna kommunikationsstrategier.

Workvivos bästa funktioner

Gemenskapsbyggande: Skapa en enhetlig medarbetarupplevelse med sociala flöden, hälsningsvideor, shout-outs, evenemang och gemenskapsutrymmen, vilket förbättrar team- och Skapa en enhetlig medarbetarupplevelse med sociala flöden, hälsningsvideor, shout-outs, evenemang och gemenskapsutrymmen, vilket förbättrar team- och projektkommunikationen.

Informationsdelning: Förenkla delningen av organisationsövergripande information med medarbetarna genom nyhetsbrev och mallar.

Datadrivet engagemang: Samla in feedback via enkäter, omröstningar och avancerade Samla in feedback via enkäter, omröstningar och avancerade mätvärden för medarbetarengagemang för att mäta engagemanget.

Workvivos begränsningar

Ibland visas en stor mängd meddelanden som inte är viktiga, vilket leder till en rörig arbetsplats.

Saknar personliga meddelandefunktioner för privata konversationer.

Workvivo-priser

Affärsplan: Anpassad prissättning

Enterprise Plan PLUS: Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. Staffbase (Bäst för intranätlösningar för anställda)

via Staffbase

Staffbase är en omfattande plattform som effektiviserar kommunikation och engagemang mellan distribuerade team.

Funktionen "Mission Control" gör det möjligt för organisationer att hantera projekt, samordna kampanjer och mäta framgång med avancerad analys. En av dess mest framstående funktioner är den inbyggda e-postlösningen för anställda, som möjliggör kommunikation via flera kanaler.

Staffbases bästa funktioner

Kommunikation via flera kanaler: Använd verktyg för kommunikation via flera kanaler, såsom e-post, chatt och meddelanden, för att kommunicera med anställda och kollegor på olika platser och i olika roller.

AI-drivna insikter: Planera och analysera kampanjer med AI-verktyg för att förfina budskap och förbättra engagemanget.

Kunskapshubb: Använd intranätet och medarbetarappen för att skapa en centraliserad hubb för alla företagets resurser.

Begränsningar för Staffbase

Bristande organisation för e-postmeddelanden som skickas och tas emot

Saknar anpassningsmöjligheter och användarvänlighet vid utformning av e-postmeddelanden och mallar.

Priser för Staffbase

Anpassade priser

Staffbase-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

🤝Vänlig påminnelse: Tänk på storleken på ditt team och hur de arbetar när du väljer plattform. Större team har nytta av flera kanaler och integrationer, medan mindre team föredrar enkla gränssnitt och direkt kommunikation.

6. Jive (Bäst för kunskapshantering)

via Jive

Jive är ett stabilt kunskapshanteringssystem som erbjuder AI-drivna kommunikationsverktyg. Du kan skapa och organisera kunskapsbaser, wikis och samarbetsytor där viktig information är lättillgänglig.

Jive innehåller gamification-funktioner som hjälper till att öka engagemanget genom att erkänna och belöna medarbetarnas bidrag. Badges, poäng och topplistor kan användas för att uppmuntra medarbetarna att delta i diskussioner, dela kunskap eller slutföra uppgifter. Dessutom hjälper den egenutvecklade funktionen ”Jive CoPilot” dig att enkelt hitta och skapa relevant innehåll.

Jives bästa funktioner

Automatisering av uppgifter: Automatisera rutinuppgifter som vidarekoppling av samtal och transkribering av röstmeddelanden.

Innehållsskapande : Skapa delade dokument och kunskapsbaser med funktioner för samarbete i realtid.

Personligt anpassat innehåll: Använd PeopleGraph-tekniken för att mäta användarnas sökintentioner och leverera hyperriktat innehåll.

Jives begränsningar

Verktyget erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner för community managers.

Nummerpresentationen fungerar inte korrekt när användarna använder olika linjer. Detta är ett problem för personer som hanterar flera företag, var och en med en egen linje.

Jive-priser

Anpassade priser

Jive-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4/5 (40+ recensioner)

7. Igloo Software (bäst för anpassningsbara intranätlösningar)

via Igloo

Igloo Software är en projektledningsprogramvara med intranätfunktioner som kopplar samman både kontorsanställda och fältarbetare. Den stöder anpassade instrumentpaneler, uppgiftsfördelning och kunskapsdelning genom detaljerade wikis.

Med robusta analysverktyg som erkännandefunktioner och undersökningar gör plattformen det möjligt för medarbetarna att erkänna varandras prestationer, dela framgångar och ge feedback. Dessutom kan organisationer genomföra undersökningar och omröstningar för att samla in medarbetarnas åsikter, vilket bidrar till att forma beslutsfattandet och förbättra företagskulturen.

Igloos bästa funktioner

Medarbetarengagemang: Motivera medarbetarna och öka engagemanget genom att fira milstolpar, dela berättelser och lyfta fram inspirerande ögonblick.

Interaktiv organisation: Skapa ett interaktivt organisationsschema med integrationer till populära tredjepartskataloger som Workday och Active Directory.

Engagemangsspårning: Använd topplistor, gamification-verktyg, omröstningar och undersökningar för att mäta medarbetarnas upplevelse.

Igloos begränsningar

Det finns också vissa begränsningar när det gäller antalet applikationer som det kan integreras med.

Anpassningsfrågan kan vara lite mer komplex för användare utan CSS-erfarenhet.

Igloos prissättning

Anpassad prissättning

Igloo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. LumApps (bäst för integration med Google Workspace)

via LumApps

LumApps är en modern intranätprogramvara som hjälper organisationer att bygga gemenskaper bland medarbetarna. Den är utvecklad för Google Cloud och stöder top-down-, peer-to-peer- och bottom-up-kommunikation, vilket förbättrar samarbetet och kulturbyggandet.

Du kan använda det för att ställa frågor, dela inlägg, evenemang och artiklar samt publicera nyheter.

LumApps bästa funktioner

AI-driven personalisering: Anpassa innehåll, hitta relevant innehåll och automatisera repetitiva uppgifter med inbyggda AI-tekniker som maskininlärning (ML) och naturlig språkförståelse (NLU).

Kommunikationsplanering: Använd LumApps Campaigns för att planera, bygga, sända, övervaka och förbättra interna kommunikationsstrategier.

Innehållsdelning: Publicera med ett klick från Google Docs till ditt intranät och dela företagsnyheter direkt i Google Workspace-kanaler.

LumApps begränsningar

Analyserna är bristfälliga, särskilt när det gäller att försöka förstå användarens resa inom intranätplattformen, och det finns inga klickanalyser.

Verktyget behöver fler anpassningsfunktioner för att kunna öka engagemanget ytterligare.

LumApps prissättning

Gratis

Luma Plus: 69 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

LumApps betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (30+ recensioner)

9. Google Workspace (bäst för en omfattande produktivitetssvit)

via Google

Google Workspace erbjuder en svit av applikationer, inklusive Gmail, Google Drive, Docs, Sheets och Meet. Det utmärker sig med robusta fildelningsfunktioner och live-redigeringsfunktioner, vilket gör det möjligt för flera användare att arbeta samtidigt. Dess intuitiva användargränssnitt och skalbarhet gör det attraktivt för företag av alla storlekar.

Google Workspaces bästa funktioner

Teamsamarbete: Samarbeta med ditt team i realtid på dokument, kalkylblad och presentationer.

Datasäkerhet: Skydda känslig data med inbyggda säkerhetsfunktioner som tvåfaktorsautentisering, datakryptering och avancerade administrativa kontroller.

Avancerad sökning: Integrera Googles Gemini i din arbetsmiljö för att förbättra sökfunktionerna.

Begränsningar i Google Workspace

Användarna klagar över bristen på sammankoppling mellan arbetsplatsens verktyg.

Begränsade offlinefunktioner; användare måste installera appar som Docs, Sheets och Gmail i förväg för att kunna arbeta utan internetuppkoppling.

Priser för Google Workspace

Gratis

Business Starter: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 42 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 16 700 recensioner)

10. Happeo (bäst för sociala intranätfunktioner)

via Happeo

Happeo är en app för virtuell teamkommunikation som kombinerar intranätfunktioner med samarbetsverktyg. Den ger dig kanaler, interaktiva omröstningar och sidor och integreras med tredjepartsplattformar som Google Workspace och Slack.

Happeos bästa funktioner

Flexibel kommunikation: Strukturera intern kommunikation med flexibla kanaler, trådar, reaktioner, kommentarer, omröstningar och anpassade emojis för att hålla alla engagerade och informerade.

AI-drivna insikter: Använd alternativet "AI Search" för att få svar, upptäcka luckor i din befintliga kunskapsbas och i integrerade verktyg.

Innehållsoptimering: Få insikter om användarbeteende, innehållsprestanda och söktrender för att optimera innehållet.

Happeos begränsningar

Vissa användare uppger att avsaknaden av ett schemaläggningsverktyg är ett problem; inlägg görs i realtid och kan inte schemaläggas för publicering vid en specifik tidpunkt.

Analyserna har en tidsfördröjning, vilket innebär att information i realtid inte är direkt tillgänglig.

Happeos prissättning

Anpassade priser

Happeo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

11. eXo Platform (Bäst för öppen källkods flexibilitet)

via eXo Platform

eXo Platform är en flexibel, öppen källkodslösning som är skräddarsydd för organisationer som vill ha fullständig kontroll över sin digitala arbetsplats. Den innehåller funktioner som nyhetsflöden, aktivitetsströmmar, kommentarer och omnämnanden, vilket möjliggör informell men ändå strukturerad kommunikation.

Användare kan skapa och organisera filer, mappar och kunskapsbaser, dela nyheter och främja engagemang med funktioner i stil med sociala medier.

eXos bästa funktioner

Innehållsdistribution: Använd det inbyggda innehållshanteringssystemet för att skapa webbplatser, sidor och navigeringar över olika kommunikationskanaler.

Personliga arbetsytor: Skapa personliga arbetsytor med företagets varumärke för olika team för att underlätta uppgiftshantering, kunskapsdelning och samarbete.

Kommunikation i realtid: Kommunicera med ditt team i realtid med interna chattar, forum och aktivitetsflöden.

Begränsningar för eXo

Användare tycker att det är svårt att konfigurera integrationer, särskilt mindre team eller team utan teknisk expertis.

Begränsade anpassningsmöjligheter, särskilt när det gäller att ändra sidornas visuella presentation.

eXo-priser

Gratis

Social Intranet: 3 $/månad per användare

Digital Workplace: 5 USD/månad per användare

eXo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

12. Viva Engage (Bäst för att förbättra medarbetarupplevelsen)

via Microsoft

Microsofts Viva Engage är ett bra alternativ till Metas arbetsplats och är utformat för organisationer som använder Microsoft 365-appar som Word eller Teams.

Det erbjuder personliga flöden som är anpassade efter varje användares roll, intressen och kontakter inom företaget. Detta gör det möjligt för medarbetarna att snabbt få tillgång till det innehåll som är viktigast för dem, oavsett om det är företagsnyheter, teamuppdateringar eller diskussioner om specifika ämnen. Denna personliga approach hjälper till att hålla medarbetarna informerade och engagerade.

Viva Engages bästa funktioner

Nätverkande: Överbrygga Överbrygga kommunikationsklyftor på arbetsplatsen med hjälp av sociala nätverksfunktioner mellan olika team och offentliga och personliga kanaler.

Ledningsengagemang : Kom i kontakt med ledare, se deras profiler och delta i diskussioner, evenemang och inlägg med funktionen ”Leadership Corner”.

AI-driven support: Använd funktionen "Copilot" för AI-driven innehållsskapande och strategistöd.

Begränsningar för Viva Engage

Fullständig gästsupport kräver Microsoft 365 Native Mode för Viva Engage, vilket är begränsande.

Länkar till interna system som kräver autentisering eller som inte kan lösas offentligt visar inte giltiga förhandsvisningar.

Priser för Viva Engage

Medarbetarkommunikation och gemenskaper: 2 USD/månad per användare (årligt åtagande)

Workplace Analytics och medarbetarfeedback: 6 USD/månad per användare (årligt åtagande)

Paket: 12 USD/månad per användare (årligt åtagande)

Viva Engage-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

13. Simpplr (Bäst för modern medarbetarkommunikation)

via Simpplr

Simpplr erbjuder en centraliserad hubb för företagets innehåll, resurser och nyheter. Dess intuitiva design förenklar användarupplevelsen både på datorn och i mobilversionen.

Dess anpassningsbara nyhetsflöde och gamification-element förbättrar kundengagemanget. Dessutom, erkänd i Gartner Magic Quadrant, inkluderar den en AI-driven virtuell assistent för hybrid kommunikation på arbetsplatsen.

Simpplrs bästa funktioner

Erkännande av anställda: Använd verktyg som AI-drivna undersökningar, nyhetsbrev, meddelanden och erkännandeprogram för att motivera anställda.

Engagemangsanalys: Samla in normativa analyser för att övervaka medarbetarnas engagemang.

Dataåterställning: Få datareplikering i nära realtid för effektiv och säker dataåterställning.

Simpplrs begränsningar

Saknar automatiserad innehållsstyrning kring hantering av webbplatsadministratörer eller ägare.

Integrationen med ADP-applikationen har problem, till exempel att viktig information för målgruppssegmentering inte synkroniseras, vilket leder till en lång lösningsprocess och försenat arbetsflöde.

Simpplr-priser

Anpassade priser

Simpplr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

