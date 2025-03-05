De 10 bästa alternativen till Polly AI för medarbetarfeedback och teamengagemang

Det kommer en tid för varje team när effektivt och inbjudande samarbete kastas ut genom fönstret till förmån för en trist och livlös arbetsupplevelse. Lösningar som Polly AI arbetar för att blåsa nytt liv i denna prövning genom att förse teamen med engagemangs- och feedbackverktyg för att bryta isen och få bollen i rullning.

Polly AI är dock inte det enda alternativet som finns. Det kanske saknar en eller två funktioner som du verkligen behöver, eller så behöver du andra alternativ som fungerar bättre med dina specifika arbetsflöden.

Vilket alternativ passar dig bäst? I den här bloggen utforskar vi 10 alternativ till Polly AI som kan vara bättre för din arbetsplats. Dessa alternativ hjälper dig att göra enkäter, frågestunder och teammöten mindre tråkiga. 🎉

Vad är Polly AI?

via Polly AI

Polly AI är ett verktyg för engagemang och feedback på arbetsplatsen som gör det enkelt att samla in synpunkter från team. Plattformen fungerar smidigt med kommunikationsverktyg som Slack, Microsoft Teams, Zoom och Google Meet, vilket gör det möjligt för företag att genomföra omröstningar, undersökningar, frågestunder och automatiserade incheckningar utan att störa arbetsflödet.

Polly gör det enkelt att samla in snabb feedback, hålla standup-möten, spela roliga spel och kolla in medarbetarnas humör med pulsundersökningar. Det hjälper till att öka engagemanget och stöder beslutsfattande baserat på solida data, vilket gör feedbacklooparna snabbare, mer engagerande och lättare att agera på.

Varför välja alternativ till Polly AI?

Polly AI har några fantastiska verktyg för teamengagemang, men det finns några skäl till varför organisationer kanske vill titta på andra AI-kommunikationsverktyg:

Begränsad gratispaket: Pollys gratispaket har en gräns på 25 svar per månad, vilket kanske inte räcker för team som behöver kontinuerlig feedback. Resultaten sparas i 45 dagar, vilket gör det svårt att göra långsiktiga analyser.

Komplex användargränssnitt: Vissa användare kan tycka att Pollys gränssnitt är lite svårt att navigera, särskilt när man försöker skapa omröstningar med många alternativ eller anpassade funktioner. Denna komplexitet gör det svårt att snabbt samla in feedback.

Sekretessfrågor: Polly visar respondenternas namn som standard, så du måste göra några manuella ändringar för att hålla informationen anonym. Denna standardinställning kan göra det svårare för människor att dela med sig av ärlig feedback om känsliga frågor.

Begränsad dataanalys: Polly är bra på att samla in feedback, men brister när det gäller avancerad analys. Det hjälper inte att upptäcka trender eller gräva djupt efter insikter, vilket är oerhört viktigt för att fatta välgrundade beslut.

Du kanske upptäcker att andra verktyg erbjuder mer kompletta funktioner, lättanvända gränssnitt, starkare integritetskontroller och bättre support, vilket ökar teamengagemanget och förbättrar feedbackprocesserna.

🔎 Visste du att? Anställda som får rätt mängd erkännande är fyra gånger mer benägna att vara engagerade i sitt arbete.

Polly AI-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över användningsfall och affärsstrukturer för varje alternativ till Polly AI:

Alternativ Användningsfall Bäst för ClickUp Uppgifts- och projektledning med inbyggda enkäter för feedback från teamet Team som hanterar projekt, uppgifter och arbetsflöden på ett effektivt sätt Enkel omröstning Snabba omröstningar i Slack-arbetsytan Slack-användare som behöver snabba, informella teambeslut HeyTaco Erkännande och uppskattning av medarbetare Team som höjer moralen genom ömsesidig erkänsla Microsoft Forms Enkäter, frågesporter och insamling av feedback Microsoft 365-användare som samlar in strukturerade svar Matter Feedback från kollegor och kompetensutveckling Team som uppmuntrar kontinuerlig feedback och professionell utveckling SurveyMonkey Avancerade undersökningar och analyser Företag som behöver djupgående insikter från undersökningar Doodle Mötes- och evenemangsschemaläggning Team som samordnar möten över flera tidszoner Zapier Automatisering av arbetsflöden och appintegrationer Användare som automatiserar repetitiva uppgifter i olika verktyg Google Forms Gratis formulär, omröstningar och datainsamling Individer och organisationer som behöver ett enkelt, kostnadsfritt alternativ Culture Amp Medarbetarengagemang och prestationshantering Företag som förbättrar arbetsplatskulturen och medarbetarnas tillfredsställelse

De 10 bästa alternativen till Polly AI

Låt oss utforska de 10 bästa alternativen till Polly AI! Var och en erbjuder något speciellt för undersökningar, omröstningar, medarbetarengagemang och automatisering av arbetsflöden.

1. ClickUp (bäst för feedbackhantering och samarbete)

Ladda ner den här mallen Skapa anpassningsbara enkätformulär för användbara insikter med ClickUp Forms.

ClickUp är en app för arbete som hjälper team av alla storlekar att hantera sitt arbete på ett och samma ställe. Den erbjuder olika verktyg som underlättar projektledning, samarbete och optimering av arbetsflöden, vilket gör processen enkel och engagerande.

När det gäller feedback och engagemang använder de flesta av oss externa verktyg och tar med oss insikterna tillbaka till vår arbetsplats, vilket leder till att vi måste byta mellan olika sammanhang och verktyg. Men inte med ClickUp.

Med ClickUps AI-agenter kan du automatisera rutinprocesser och öka teamets produktivitet. Till exempel blir det enkelt att genomföra asynkrona standups – agenterna kan be ditt team om uppdateringar, samla in svar och automatiskt generera en sammanfattning av allas framsteg. Detta eliminerar manuella uppföljningar och säkerställer att viktiga uppdateringar alltid registreras och delas, så att alla är samordnade och fokuserade på det som är viktigast.

Uppmuntra dina teammedlemmar att skicka in svar, oavsett om det är roliga eller allvarliga saker!

Med alternativ för att skapa offentliga eller privata kanaler för specifika uppgifter och projekt hjälper ClickUp Chat ditt team att hålla konversationerna organiserade och relevanta. Det finns en mängd olika chattagenter tillgängliga i ClickUp för att göra dina konversationer mer produktiva och handlingskraftiga!

Om du vill skapa en omfattande enkät och omedelbart omvandla dessa insikter till genomförbara uppgifter, bör ClickUp Forms bli din nya bästa vän. Det gör att du enkelt kan skapa anpassningsbara formulär och länka dem direkt till uppgifter i ClickUp. Detta är praktiskt för att samla in feedback, genomföra enkäter eller hantera omröstningar, eftersom enkätsvaren är snyggt organiserade i uppgifter, vilket gör det enklare att spåra och följa upp.

Är du ett fan av Slack? Med ClickUps Slack-integration kan du enkelt skapa uppgifter och kommentarer från dina Slack-meddelanden. ClickUp låter dig också bifoga uppgifter direkt i dina Microsoft Teams-chattar. Du får statusuppdateringar, kommentarer och aviseringar om bilagor i realtid, vilket underlättar samarbetet mellan olika plattformar.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för medarbetarundersökning för att få värdefull feedback från dina medarbetare.

Vill du komma igång direkt? Vi har mallarna. Till exempel hjälper ClickUp Employee Engagement Survey Template team att övervaka medarbetarnas nöjdhet och identifiera områden som kan förbättras genom att samla in strukturerad feedback. Syftet är att ge realtidsinsikter i arbetsplatskulturen så att HR-team kan fatta datadrivna beslut för att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Vad du kommer att gilla med detta:

Identifiera tydligt områden som behöver förbättras på arbetsplatsen och öka medarbetarnas arbetsglädje.

Spåra förbättringar och förändringar över tid

Utforma policyer och strategier genom att analysera värdefull feedback

Det finns också ClickUp Feedback Form Template och ClickUp Engagement Survey Action Plan Template som hjälper dig att bestämma nästa steg baserat på vad medarbetarna säger.

Vill du förbättra din undersökning med AI? Använd ClickUp Brain för att skapa strukturerade undersökningar om medarbetarengagemang på några sekunder. Här är en som vi har skapat:

Ett exempel på en undersökning om medarbetarengagemang skapad av ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

Samla in feedback med anpassningsbara formulär som omvandlar svaren till genomförbara uppgifter.

Underlätta diskussioner med hjälp av ClickUp Chat för feedback från teamet i realtid.

Övervaka engagemanget med hjälp av enkätmallar för strukturerade insikter.

Modifiera och anpassa dina enkätformulär på några sekunder med ClickUp Brain.

Analysera svaren med ClickUp Dashboards som visualiserar trender och teamets åsikter.

Begränsningar med ClickUp

Plattformens omfattande funktioner kan vara överväldigande för nybörjare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp? Här är vad Christian Gonzalez, administrativ koordinator vid National Chamber of Commerce, Services and Tourism of Guadalajara, säger:

Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsintelligens, automatiserade e-postverktyg och lagring av KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

Vi förenklar alla processer i våra avdelningar genom att integrera plattformar för affärsintelligens, automatiserade e-postverktyg och lagra KPI:er, formulär, processdokument och beroenden i en enda app (ClickUp).

🧠 Kul fakta: Den globala ekonomin förlorar uppskattningsvis 9 biljoner dollar årligen på grund av lågt medarbetarengagemang!

2. Simple Poll (bäst för snabba omröstningar i Slack)

via Simple Poll

Simple Poll är ett användarvänligt verktyg för omröstningar som är särskilt utvecklat för Slack. Det gör det enkelt för team att skapa omröstningar och enkäter inom sin arbetsmiljö, vilket gör allt smidigt. Simple Poll fungerar inom Slack, så du behöver inte hoppa mellan olika appar. Med dess anonyma omröstningsfunktion kan anställda enkelt dela med sig av sina ärliga åsikter utan att tveka.

Simple Polls bästa funktioner

Skapa Slack-omröstningar direkt med kommandot /poll.

Genomför anonyma omröstningar för att uppmuntra ärlig feedback

Schemalägg återkommande omröstningar för att automatisera teamcheckar och projektfeedback.

Exportera undersökningsresultat i CSV-format för långsiktig uppföljning och analys.

Begränsningar för Simple Poll

Den kostnadsfria versionen begränsar användarna till 100 svar per månad.

Det erbjuder inte inbyggd rapportering utöver CSV-export.

Priser för Simple Poll

Gratis

Premium: 59 $/månad per användare för upp till 24 användare

Företag: Anpassad prissättning

Enkla omröstningar och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Här är vad en användare av Simple Poll säger om det:

Jag gillar hur snabbt och enkelt jag kan skapa och skicka en omröstning till olika team inom Slack. Oavsett om det handlar om att planera ett teamevenemang, samla in projektinput eller fråga vem som har erfarenhet av en viss programvara – Simple Poll gör det möjligt för mig att anpassa en effektiv omröstning eller undersökning för att engagera mitt team och samla in deras input.

Jag gillar hur snabbt och enkelt jag kan skapa och skicka en omröstning till olika team inom Slack. Oavsett om det handlar om att planera ett teamevenemang, samla in projektinput eller fråga vem som har erfarenhet av en viss programvara – Simple Poll låter mig anpassa en effektiv omröstning eller undersökning för att engagera mitt team och samla in deras input.

3. HeyTaco (Bäst för peer-to-peer-erkännande i Slack och Microsoft Teams)

via Hey Taco

HeyTaco är en uppfriskande plattform för erkännande av anställda som låter teammedlemmar visa uppskattning för varandras hårda arbete på ett roligt och engagerande sätt. Genom integrationen med andra kommunikationsplattformar kan användarna skicka virtuella "tacos" för att visa sin uppskattning.

Det är ett roligt sätt att skapa en positiv och sammanhållen arbetsmiljö. Varje teammedlem får en daglig tacoranson som de delar med sina kollegor för att uppmärksamma bra arbete eller laganda.

HeyTacos bästa funktioner

Möjliggör kollegialt erkännande med virtuella tacos för att göra uppskattning roligt och meningsfullt.

Integrera med Slack och Microsoft Teams för att införliva erkännande i befintliga arbetsflöden.

Anpassa belöningar så att de passar företagskulturen

Övervaka engagemanget genom topplistor och prestationsnivåer.

Begränsningar för HeyTaco

Det saknar funktioner som automatiserade undersökningar och djupare analyser.

Frekventa erkännandemeddelanden kan bli överväldigande

HeyTaco-priser

Alla- och teamplaner: 3 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

HeyTaco-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

HeyTacos unika tillvägagångssätt har många anhängare, och en användare säger:

Jag uppskattar hur enkelt det är att dela med sig av sin uppskattning till teammedlemmarna på Slack. Det är lika enkelt som att skicka en emoji, men det ger en omtänksam, personlig touch som visar att man uppskattar någons insats. Denna enkelhet uppmuntrar till frekventa, genuina uttryck av tacksamhet, vilket har haft en positiv inverkan på teamets moral.

Jag uppskattar hur enkelt det är att dela uppskattning med teammedlemmar på Slack. Det är lika enkelt som att skicka en emoji, men det ger en omtänksam, personlig touch som visar att man uppskattar någons insats. Denna enkelhet uppmuntrar till frekventa, genuina uttryck av tacksamhet, vilket har haft en positiv inverkan på teamets moral.

4. Microsoft Forms (bäst för integration med Microsoft 365)

via Microsoft Forms

Med Microsoft Forms kan du enkelt skapa enkäter, frågesporter och omröstningar. Som en viktig del av Microsoft 365-paketet fungerar det bra tillsammans med andra Microsoft-appar, vilket gör det till ett fantastiskt alternativ för organisationer som redan använder Microsofts ekosystem.

Plattformen erbjuder olika frågetyper, såsom flervalsfrågor, textfrågor, betygsfrågor och Likert-skalor. Spårning av svar i realtid och inbyggd analys ger omedelbara insikter, som kan analyseras ytterligare genom att exportera data till Excel.

Microsoft Forms bästa funktioner

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna om formulärskapande och dataanalys.

Bädda in frågesporter eller feedbackformulär direkt i videor som finns på Microsoft Stream på Sharepoint.

Låt respondenterna ladda upp filer som en del av sina formulärsvar, vilket underlättar insamlingen av stödjande dokument eller bilder.

Skapa formulär som stöder flera språk och bredda tillgängligheten för olika respondentgrupper.

Begränsningar i Microsoft Forms

Integrationsfunktionerna är främst inriktade på Microsofts ekosystem, vilket kan begränsa anslutningsmöjligheterna till tredjepartsapplikationer.

Det finns inte som fristående produkt och kräver ett Microsoft 365-abonnemang.

Priser för Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

➡️ Läs mer: Hur man skapar en enkät i Microsoft Forms

5. Matter (Bäst för feedback och erkännande från kollegor)

via Matter

Matter är en plattform för medarbetarerkännande och feedback som förbättrar arbetsplatskulturen och kollegornas engagemang. Den hjälper också teammedlemmarna att dela konstruktiv feedback, fira framgångar och uppmuntra till fortsatt personlig och professionell utveckling.

Som ett alternativ till Polly AI integreras Matter sömlöst med kommunikationsverktyg som Slack och Microsoft Teams och möjliggör kollegialt erkännande genom anpassningsbara beröm och feedback. Plattformen har också anpassningsbara beröm, automatiska påminnelser om feedback och analyser som hjälper dig att övervaka engagemang och prestanda.

Matter bästa funktioner

Skicka automatiska, anpassningsbara påminnelser med plattformens "Feedback Friday".

Spåra engagemang och identifiera områden som kan förbättras inom organisationen.

Integrera feedback och erkännande i det dagliga arbetet

Skapa personliga erkännandemallar som är anpassade efter företagets värderingar eller specifika tillfällen.

Begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar användarna till att skicka ett begränsat antal kudos per kanal och vecka.

Vissa användare kan tycka att priset är en utmaning.

Priser

Gratis för alltid

Fördel: 4 $/månad per användare

Pro + Surveys: 7 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Matter-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

6. SurveyMonkey (bäst för att skapa och analysera enkäter)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey är en utmärkt onlineplattform för enkäter där privatpersoner och organisationer kan skapa, dela och analysera enkäter. Den erbjuder olika frågetyper, anpassningsbara mallar och avancerade logikfunktioner , vilket gör det enkelt för användare att skapa enkäter och genomföra användarundersökningar.

Avancerade funktioner som hoppa över logik och förgrening förbättrar respondentupplevelsen genom att presentera relevanta frågor baserat på tidigare svar. Dessutom erbjuder SurveyMonkey analys- och rapporteringsverktyg i realtid, vilket gör det möjligt för användare att snabbt få fram användbara insikter.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Få tillgång till en samling frågor som har skrivits av experter för att förbättra undersökningens kvalitet och relevans.

Skapa enkäter på flera språk för att nå en bred publik och samla in omfattande feedback.

Distribuera enkäter via flera kanaler, inklusive e-post, webblänkar och sociala medier.

Analysera svaren i realtid med dynamiska rapporteringsverktyg.

SurveyMonkeys begränsningar

I gratisversionen är användarna begränsade till 10 frågor per undersökning.

Priset kan vara för högt för småföretag eller privatpersoner.

SurveyMonkey-priser

Advantage Annual: 39 $/månad per användare

Standard månadsavgift: 99 $/månad per användare

Premier Annual: 139 $/månad per användare

Team Advantage: 30 $/månad per användare (faktureras årligen)

Team Premier: 92 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

💡 Proffstips: Genom att göra användarundersökningar tidigt kan du utforma produkten utifrån verkliga användarbehov, inte antaganden. Skapa en intuitiv, effektiv och trevlig produkt genom att aktivt lyssna på användarna och förstå deras problem. Detta leder till högre nöjdhet, bättre kundlojalitet och starkare acceptans. 🚀

7. Doodle (bäst för förenklad gruppschemaläggning)

via Doodle

Doodle är ett populärt onlineverktyg för schemaläggning som används för att samordna möten och evenemang med en grupp. Det låter arrangörer föreslå olika tidsluckor och deltagarna dela med sig av när de är lediga, vilket eliminerar onödiga fram- och återgångar.

Med sitt intuitiva gränssnitt kan användarna föreslå flera tidsluckor, bjuda in deltagarna att rösta på sina favoritalternativ och snabbt identifiera den tid som passar bäst för alla inblandade. Doodle integreras sömlöst med populära kalenderapplikationer som Google Kalender och Outlook, vilket säkerställer att alla schemalagda händelser synkroniseras mellan plattformarna.

Doodles bästa funktioner

Samordna gruppmöten genom att föreslå flera tidsalternativ och låta deltagarna ange sin tillgänglighet.

Förbättra deltagandet och punktligheten med funktioner som automatiska påminnelser och deadlines för att uppmana deltagarna att svara.

Anpassa omröstningar med olika alternativ, inklusive datum, tider och platser.

Förbättra din professionella image genom att lägga till din organisations logotyp och varumärkeselement i dina Doodle-inbjudningar och omröstningar.

Begränsningar med Doodle

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser, vilket kan vara störande.

Vissa avancerade funktioner är begränsade till betalda versioner.

Priser för Doodle

Gratis

Pro: 14,95 $/månad per användare

Team: 19,95 $/månad per användare

Doodle-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 800 recensioner)

Doodles enkla funktionalitet är populär bland användarna, och en användare säger

Det är funktionellt enkelt och lätt att dela. Det är enkelt att skapa kampanjer och skicka länkar till många mottagare. Att skapa flera omröstningar eller kalenderalternativ är en utmärkt funktion. Liksom de flesta som svarar på enkäter har jag aldrig missat en deadline för att boka ett möte eller fått ett sent svar.

Det är funktionellt enkelt och lätt att dela. Det är enkelt att skapa kampanjer och skicka länkar till många mottagare. Att skapa flera omröstningar eller kalenderalternativ är en utmärkt funktion. Liksom de flesta som svarat på enkäten har jag aldrig missat en deadline för att boka ett möte eller fått ett sent svar.

📚 Läs också: De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Doodle för professionell schemaläggning

8. Zapier (bäst för automatisering av arbetsflöden mellan olika plattformar)

via Zapier

Zapier är en automatiseringsplattform som låter dig länka olika webbappar och förenkla dina arbetsflöden utan kodning. Användare kan skapa "Zaps" för att ställa in triggers och åtgärder mellan appar, vilket underlättar repetitiva uppgifter. Dessutom stöder Zapier över 5 000 applikationer, inklusive välkända verktyg som Gmail, Slack och Trello. Det hjälper till att skapa ett smidigt dataflöde mellan olika plattformar.

Zapier bästa funktioner

Implementera if/then-logik i Zaps för att utföra olika åtgärder baserat på specifika villkor.

Använd Zapiers inbyggda verktyg för att anpassa och kontrollera dataflödet inom din automatisering.

Övervaka automatiseringsprestanda med en detaljerad uppgiftshistorik

Skapa flerstegs-Zaps för att automatisera uppgifter och möjliggöra komplexa arbetsflöden.

Zapier-begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar användarna till enstegs-Zaps och 100 uppgifter per månad.

Högre prisnivåer kan bli kostsamma för privatpersoner och småföretag.

Zapier-priser

Gratis

Professional: Från 29,99 $/månad

Team: Från 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 900 recensioner)

➡️ Läs mer: De 10 bästa programvarorna för analys av enkäter

9. Google Forms (bäst för gratis och användarvänlig formulärskapande)

via Google Forms

Google Forms är ett gratis formulärverktyg som låter dig skapa, dela och analysera enkäter, frågesporter och formulär, vilket gör det till ett bra alternativ till Polly AI. Eftersom det ingår i Google Workspace-paketet fungerar det bra tillsammans med andra Google-tjänster som Google Sheets, vilket gör datainsamling och enkätanalys mer effektiv.

Appens intuitiva gränssnitt anpassar sig också smidigt till olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor, rullgardinsmenyer och linjära skalor, vilket tillgodoser olika behov av datainsamling.

De bästa funktionerna i Google Forms

Skapa feedbackformulär med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt

Låt flera användare redigera formulär samtidigt; samarbetsfunktioner i realtid för att underlätta teamarbete.

Integrera med Google Sheets för dataanalys i realtid.

Öppna och ladda upp filer direkt via formuläret, vilket är användbart för att samla in dokument, bilder eller andra resurser.

Begränsningar i Google Forms

Det erbjuder grundläggande designfunktioner, vilket gör att formulären ser generiska ut.

Det erbjuder inte avancerade analys- eller rapporteringsfunktioner som standard.

Priser för Google Forms

Gratis

Betyg och recensioner på Google Forms

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Användarna uppskattar hur snabbt det går att skapa formulär i Google Forms. En användare säger:

Google Forms gör det enkelt och snabbt att arbeta med personer som inte kan vara i samma rum. Vi måste arbeta snabbt för att utveckla verksamheten, och Google Forms är omedelbart.

Google Forms gör det enkelt och snabbt att arbeta med personer som inte kan vara i samma rum. Vi måste arbeta snabbt för att utveckla verksamheten, och Google Forms är omedelbart.

10. Culture Amp (Bäst för medarbetarengagemang och prestationshantering)

via Culture Amp

Culture Amp är en omfattande plattform för medarbetarupplevelser med omfattande verktyg för engagemang, prestationshantering och utveckling.

Culture Amp är utformat för att förbättra arbetsplatskulturen och gör det möjligt för organisationer att samla in användbara insikter genom anpassningsbara undersökningar, prestationsutvärderingar och utvecklingsplaner. Plattformen erbjuder verktyg för att samla in och analysera feedback från anställda, genomföra prestationsutvärderingar och stödja kontinuerlig utveckling.

Culture Amps bästa funktioner

Genomför omfattande undersökningar om medarbetarengagemang med praktiska insikter.

Möjliggör prestationshantering genom målsättning, 360-graders feedback och utvecklingsuppföljning.

Integrera med olika HRIS-system för att förenkla datahanteringen.

Upprätta en strukturerad kompetensmatris för att definiera och bedöma de färdigheter och beteenden som förväntas inom organisationen.

Begränsningar med Culture Amp

De omfattande funktionerna kan ta tid att lära sig.

Vissa användare tycker att plattformens kostnad är relativt hög.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

📌 Några andra alternativ till Polly AI: Slido (Bäst för livepublikengagemang)

Mentimeter (Bäst för presentatörer och lärare som vill skapa interaktiva omröstningar i realtid under sessioner)

Tally (Bäst för formulärskapande utan kod med obegränsat antal svar och kraftfulla integrationer)

Alchemer (Bäst för mycket anpassningsbara undersökningsflöden och analys på företagsnivå)

Välj det bästa alternativet till Polly AI

Att välja rätt alternativ till Polly AI beror på vad som fungerar bäst för ditt teams arbetsflöde. Det finns många bra alternativ, oavsett om du letar efter snabba omröstningar med Simple Poll, djupgående undersökningsresultat från SurveyMonkey eller smidig automatisering med Zapier.

