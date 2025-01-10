Hur skapar man en omröstning i Slack?

Vilket verktyg använder du för intern kommunikation i din organisation?

Om du svarade Slack är du en av uppskattningsvis 38,8 miljoner andra användare som använder plattformen dagligen. Snacka om en värdig konkurrent!

Slack har förändrat hur team samarbetar genom att erbjuda en dynamisk plattform där kanaler, snabbmeddelanden och tredjepartsintegrationer förenklar kommunikationen. Men visste du att du också kan använda det för beslutsfattande?

Hur? Svaret är Slack-enkäter.

En vältajmad Slack-enkät kan förenkla beslutsfattandet, samla in feedback och aktivt engagera dina teammedlemmar.

Låt oss utforska hur man skapar sådana omröstningar i Slack.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Slack-enkäter hjälper team att samla in feedback och fatta snabba beslut med hjälp av funktioner som emoji-reaktioner eller integrering av tredjepartsappar för mer omfattande alternativ. Med Simple Poll kan du skapa snabba, anpassningsbara omröstningar i Slack med /poll. Alternativen inkluderar anonym röstning, återkommande omröstningar och flervalsfrågor.

Polly är ett mer avancerat alternativ som erbjuder funktioner som schemalagda omröstningar, anonyma svar och detaljerad analys.

SurveyMonkey fungerar utmärkt för djupgående undersökningar. Skapa formulär på deras plattform och dela länkar i Slack för att få svar.

ClickUp integreras med Slack, vilket gör omröstningar och beslutsfattande effektivt och enkelt.

ClickUp Forms är ett robust alternativ till Slack-enkäter som låter dig anpassa formulär, samla in detaljerad information och analysera svar med hjälp av ClickUp Dashboards.

Bästa praxis för omröstningar inkluderar att hålla frågorna enkla, sätta tydliga deadlines och använda verktyg som ClickUp för att spåra och analysera resultaten i realtid.

Olika metoder för att skapa omröstningar i Slack

Det är enklare än du tror att skapa omröstningar i Slack. Slack har visserligen ingen inbyggd omröstningsfunktion, men det finns många sätt att göra snabba undersökningar.

Från snabba emoji-reaktioner till dedikerade omröstningsappar för mer detaljerade svar – Slack har verktygen som gör omröstningar enkla.

1. Emoji-omröstning i ett Slack-meddelande

Emoji-reaktioner är ett snabbt och informellt sätt att genomföra en enkel omröstning i en Slack-kanal. Så här gör du:

Klicka på knappen Skriv för att publicera ett Slack-meddelande med omröstningsfrågan och alternativen (t.ex. ”Vilken tid passar bäst för mötet? Alternativ ett: 10:00, alternativ två: 14:00”).

Lägg till motsvarande emojis i ditt meddelande för varje svarsalternativ

Be teammedlemmarna att rösta genom att reagera med den emoji som matchar deras val.

via Slack.

Du kan se det mest populära valet med en enda blick.

Det är perfekt för snabba undersökningar eller enstaka frågor, men inte för flera frågor eller anonyma svar.

🧠Rolig fakta: Slack populariserade användningen av anpassade emojis i kommunikation på arbetsplatsen, vilket gör att team kan ladda upp sina egna emojis för att återspegla sina interna skämt, företagskultur eller bara för skojs skull.

2. Enkel omröstning

Simple Poll är en populär app som används för att skapa Slack-enkäter. Den är perfekt för att snabbt samla in synpunkter från ditt team.

Gå till webbplatsen Simple Poll eller Slack App Directory, klicka på Lägg till i Slack och godkänn appen för din Slack-arbetsplats. Observera att Simple Poll är en tredjepartsplattform som måste läggas till i din Slack-arbetsplats innan du kan använda den.

via Simple Poll

Nu finns det två sätt att skapa en omröstning i Simple Poll.

A) Använda ett kortkommando

I chattfönstret, längst ner till vänster, finns en praktisk knapp för Bilagor och genvägar (det lilla plustecknet). Klicka på den för att komma igång.

Om "Skapa omröstning med Simple Poll" inte visas omedelbart, skriv bara "poll" i sökfältet så ska det dyka upp.

När du klickar på genvägen Enkel omröstning öppnas ett fönster. Du kan lägga till frågor, ställa in alternativ och justera inställningarna efter eget tycke.

När din omröstning är klar klickar du på knappen Förhandsgranska. Då ser du hur omröstningen kommer att se ut när den publiceras.

B) Använda kommandot /poll

Gå till Slack-kanalen eller direktmeddelandet där du vill skapa omröstningen och skriv kommandot /poll följt av din fråga och svarsalternativen. Till exempel:

Tryck på Enter eller Skicka så publiceras din omröstning.

💡Proffstips: Du kan anpassa omröstningen ytterligare genom att lägga till avancerade nyckelord till dina slash-kommandon, till exempel: "anonym" för att hålla svaren privata.

"återkommande" för att skapa återkommande omröstningar med jämna mellanrum.

Begränsa antalet röster för att begränsa antalet gånger varje deltagare kan rösta.

"allow-options" för att låta dina teammedlemmar lägga till alternativ Exempel: /poll ”Vad vill du att vi tar upp på företagets möte senare?” ”Rekryteringsprocessen” ”Festuppdatering” ”Ekonomi” tillåt-alternativ anonym

Tryck på Enter så skapar Simple Poll omröstningen i kanalen eller meddelandet. Ditt team kan börja rösta direkt!

3. Polly

Polly är ett annat fantastiskt verktyg för att skapa Slack-enkäter, med avancerade funktioner som schemaläggning av enkäter och anonym röstning.

1. Besök Slack App Directory och lägg till Polly i din Slack-arbetsplats.

2. Skriv /polly följt av din fråga och dina alternativ i din favoritkanal.

3. Ett popup-fönster visas där du kan välja mellan olika frågetyper:

Flervalsfrågor

Numeriska skalor (1–5, 1–10)

Håller med/Håller inte med

NPS (Net Promoter Score)

Öppen

via Polly

4. Precis som i Simple Poll kan du lägga till extra alternativ som anonyma omröstningar, flera röster och återkommande omröstningar.

5. När din omröstning är klar kan du köra den direkt eller schemalägga den för deltagarna.

6. Polly ger resultat och uppdateringar i realtid så att du kan följa undersökningsresultaten medan ditt team svarar.

👀 Visste du att? I Polly kan du inte göra en anonym omröstning/enkät icke-anonym i efterhand. Men du kan ändra på saker och ting.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey, ett program för att skapa onlineformulär, är ett utmärkt val för att skapa detaljerade omröstningar eller undersökningar med avancerade frågetyper. Även om det inte är direkt integrerat i Slack kan du enkelt dela dina SurveyMonkey-omröstningar med ditt team.

Genom att integrera Slack och SurveyMonkey kan du använda slash-kommandon för att ställa enkla frågor och dela enkäter och resultat med deltagarna i Slack. Till exempel: /poll ”Vad ska vi brainstorma om under nästa session?”

Om du redan har skapat en mer djupgående undersökning i SurveyMonkey kan du enkelt dela den i din Slack-kanal med ett annat enkelt kommando: /survey.

via SurveyMonkey.

Begränsningar vid användning av Slack för att skapa omröstningar

Slack-enkäter saknar ofta flexibilitet när det gäller att anpassa frågetyper eller utformning, vilket begränsar hur du samlar in feedback

Omröstningar kan ibland spridas över olika kanaler, vilket gör det svårt att hantera svaren eller spåra resultaten på ett och samma ställe.

För att skapa avancerade Slack-enkäter (t.ex. enkäter med flera frågor) krävs ofta installation av appar från tredje part, vilket kan medföra extra kostnader eller begränsningar.

Läs också: Hur man genomför användarundersökningar

Skapa omröstningar med ClickUp

När det gäller smidiga omröstningar och samarbete erbjuder ClickUp – appen som har allt för arbetet – ett kraftfullt alternativ till Slack-omröstningar.

Slack erbjuder utmärkta alternativ för grundläggande omröstningar och snabba undersökningar, men ClickUp tar det ett steg längre med ClickUp Form View genom att eliminera begränsningar som begränsad anpassning och brist på detaljerad datainsamling.

🧠Rolig fakta: Konceptet med omröstningar går tillbaka till 1800-talet. George Gallup genomförde den första vetenskapliga opinionsundersökningen i USA 1935, vilket lade grunden för moderna omröstningstekniker.

Varför ClickUp Forms?

Tänk dig att du planerar en företagsresa och vill samla in allas önskemål om aktiviteter... eller lunch. En snabb Slack-enkät kan fungera, men du behöver troligen mer flexibilitet för att fånga upp flera önskemål, kommentarer eller till och med rangordningar.

Förbättra dina omröstningar med ClickUp Form View

Med ClickUp Forms kan du:

Designa helt anpassningsbara omröstningar som är skräddarsydda efter dina behov

Samla in detaljerade svar, inklusive öppen feedback

Dela länken via ClickUp Chat (eller Slack) för enkel åtkomst. I ClickUp Chat kan du markera länken som ett "meddelande" så att den inte missas. Du kan också skicka en påminnelse via ClickUp till respondenterna så att de lämnar in sina svar i tid!

Använd meddelanden i ClickUp Chat för att lyfta fram den delade omröstningen.

Med ClickUp sker varje steg i din omröstning inom samma app, vilket eliminerar behovet av att växla mellan appar eller installera verktyg från tredje part. Du börjar med att skapa en omröstning i ClickUp Forms, delar den via ClickUps inbyggda chatt och analyserar svaren inom ClickUp via anpassade rapporter och dashboards. Kan det bli mer effektivt än så här?

Hur man skapar en omröstning med ClickUp Form View

Att skapa en omröstning i ClickUps formulärvy är både snabbt och intuitivt. Så här gör du:

1. Skapa ett formulär

Navigera till det ClickUp-arbetsområde där du vill hantera omröstningen.

Gå till Formulärvy och välj lämpligt alternativ. Du kan antingen välja en befintlig formulärmall eller skapa ett nytt formulär från grunden (mallar går förstås mycket snabbare!).

Skapa din omröstning med hjälp av dra-och-släpp-funktioner för att lägga till frågor/kategorier. Du kan använda flervalsfrågor, rullgardinsmenyer eller till och med textrutor för öppna svar.

Få enkel men effektiv feedback med ClickUps formulärvy.

Det här måste vara det enklaste sättet att skapa omröstningar. Håller du med?

2. Anpassa din omröstning

Utnyttja ClickUps standardanpassade fält som "Namn", "E-post" eller "Prioritet" för enkäter. Du kan anpassa dem efter dina behov.

Använd villkorslogik för att guida respondenterna utifrån deras tidigare svar. Om någon till exempel väljer ”Ja” för att delta i en retreat kan de uppmanas att välja önskade datum eller aktiviteter.

Generera detaljerade insikter och svar med villkorlig logik i ClickUp Form View.

Använd ClickUps mallar som inspiration och för att snabbt komma igång med din omröstning. Med ClickUp Form Template kan du till exempel skapa ett generiskt registreringsformulär för att samla in svar från respondenterna på några minuter.

3. Dela omröstningen

När formuläret är klart och publicerat kopierar du länken med ett enda klick.

Dela formulären du skapar i ClickUp Form View på några sekunder

Publicera den i ClickUp Chat eller din Slack-kanal så att teamet enkelt kan komma åt den och låt deltagarna svara direkt.

4. Spåra svaren

Se svaren i realtid från formulärvyn i ClickUp.

När svaren kommer in synkroniseras de direkt med uppgifter i ClickUp . Detta säkerställer att du kan agera på feedbacken omedelbart.

Läs också: De 15 bästa chattplattformarna

Integration med Slack

Men det är inte allt! Med ClickUps Slack-integration kan du skicka meddelanden eller påminnelser om undersökningar direkt till Slack. Detta säkerställer att alla har en chans att delta, vilket överbryggar eventuella klyftor mellan plattformarna.

Bästa metoder för effektiva omröstningar

Vill du att fler ska svara på dina omröstningar? Då måste du börja med att skapa bättre omröstningar!

Här är några tips för att maximera deltagandet och engagemanget i dina omröstningar:

Sätt upp tydliga mål: Börja med ett väl definierat syfte för omröstningen för att säkerställa att frågorna är koncisa, relevanta och lätta att förstå.

Håll det enkelt: Använd ett enkelt språk och ge flera svarsalternativ för att tillgodose olika perspektiv.

Marknadsför brett: Dela omröstningen via e-post, chattplattformar eller instrumentpaneler för att nå en bredare publik. Dela omröstningen via e-post, chattplattformar eller instrumentpaneler för att nå en bredare publik. ClickUp Notifications hjälper dig genom att påminna människor om att skicka in sina svar.

Erbjud incitament: Uppmuntra deltagande genom att förklara hur resultaten kommer att användas eller erbjuda små belöningar.

Skapa en känsla av brådska: Sätt en tydlig deadline för att motivera deltagarna att svara snabbt.

När du har fått in resultaten från omröstningen är det lika viktigt att extrahera användbara insikter som kan bidra till effektiv beslutsfattande:

Identifiera trender: Samla data för att upptäcka mönster eller trender i svaren. Använd demografiska filter, om det är tillämpligt, för att förstå olika gruppers perspektiv.

Visualisera data: Presentera resultaten med diagram eller grafer för att göra resultaten mer tillgängliga och användbara.

Markera viktiga slutsatser: Fokusera på insikter som stämmer överens med projektmålen eller organisationens KPI:er, och förbise inte avvikande eller oväntade svar som kan ge unika perspektiv.

Kommunicera öppet: Dela resultaten med deltagarna och intressenterna för att skapa förtroende och uppmuntra framtida engagemang.

Implementera dessa bästa praxis med ClickUp

ClickUp erbjuder robusta verktyg som gör omröstningar och analyser extremt effektiva för dig. Skapa en anpassad resultattavla för omröstningar med ClickUp Dashboards och använd widgets som cirkeldiagram eller stapeldiagram för att visualisera svarsdata på ett överskådligt sätt.

Visualisera och analysera dina omröstningsresultat direkt i ClickUp med hjälp av ClickUp Dashboards.

Du kan även övervaka deltagandegraden med hjälp av widgets för att spåra framsteg eller aktivitetsvyer för att identifiera engagemangsnivåer. Använd ClickUps rapporteringsverktyg för att generera sammanfattningar och länka omröstningsresultat till specifika mål med hjälp av ClickUp Goals.

Glöm inte att lägga till kommentarer till instrumentpaneler eller rapporter och sammanfatta resultaten i ClickUp Docs så att du enkelt kan dela dem med teamet.

Genom att utforma omröstningar med tydliga mål, analysera resultaten strategiskt och utnyttja ClickUps kraftfulla funktioner kan du förvandla omröstningar till en strategisk tillgång som förbättrar teamets samarbete och driver datastödda beslut.

💡 Proffstips: Inkludera en valfri öppen fråga tillsammans med flervalsalternativen när du skapar din omröstning. Detta gör det möjligt för respondenterna att dela med sig av insikter, förslag eller unika perspektiv som fördefinierade svar kanske inte fångar upp.

Få fram din bästa form (ordvits avsedd) med ClickUp

Omröstningar är ett av de underskattade verktyg som kan göra ditt arbetsliv mycket enklare. Oavsett om det är en snabb omröstning med emoji-reaktioner i Slack eller en mer detaljerad omröstning med Simple Poll eller Polly, handlar det om att samla in feedback och fatta demokratiska beslut.

Men ibland behöver du mer än bara en enkel omröstning.

När du har deadlines, önskemål och synpunkter som kommer in från alla håll kan en snabb Slack-enkät vara till hjälp, men ClickUp samlar in detaljerade svar, filtrerar dem efter teamets prioriteringar och visar allt i realtidsrapporter.

Med ClickUp är det funktionellt, insiktsfullt och – vågar vi säga det – roligt att skapa omröstningar.

Nöj dig inte med att det är ”bra nog”. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och gör din nästa omröstning till en game changer!