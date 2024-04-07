Notion vs Roam Research: Vilket anteckningsverktyg är bäst?

Roam har en kultliknande följarskara, där människor delar med sig av hur de använder det med hashtaggen #RoamCult på Twitter. Å andra sidan har Notion funnits på marknaden i ungefär sju år nu. Det är lång tid att göra avtryck på!

Men nytt blod är inte alltid en dålig sak. Så om du står inför ett dilemma och undrar om du ska välja Notion eller Roam, är vi här för att reda ut begreppen.

Dagens inlägg hjälper dig att upptäcka skillnaderna, funktionerna och de bästa användningsområdena när det gäller Notion vs. Roam. Gör dig redo, så ska vi få denna jämförelse avklarad.

Notion vs. Roam i korthet

Både Notion och Roam är verktyg för anteckningar. Med det sagt kan du utöka funktionerna i Notion som ett projektledningsverktyg och Roam som ett uppgiftshanteringsverktyg.

Här är en snabb översikt över de viktigaste skillnaderna mellan Notion och Roam.

Notion Roam Användningsfall Teamsamarbete, dokumentation och projektledning Idéutforskning, personlig kunskapshantering, forskningsdokumentation och uppgiftshantering Samarbete Utmärkt Begränsad Anteckningar Strukturerat Ostrukturerat och utforskande Dokumentation (wikis och kunskapscentrum) Moderata länkar och innehållskopplingar med dubbelriktad länkning Avancerade länkar och innehållskopplingar med dubbelriktad länkning Plattformsstöd iOS, Windows, webbläsare, MacOS Android, iOS, Windows, Linux, MacOS Visningar Kanban, kalender, galleri, uppgiftsvy, tidslinjelayout Grafisk översikt, Kanban-tavla och listvy G2-betyg 4. 6/5 (491 recensioner) Inget betyg Priser Gratis plan Personal Pro: 4 $/månad/användare Professional Pro: 8 $/månad/användare Enterprise: (anpassad prissättning) Professional plan: 15 $/månad Believer plan: 500 $/5 år

Vad är Notion?

Notion är en anteckningsapp med funktioner för projektledning och uppgiftshantering. I slutet av förra året hade denna praktiska app 20 miljoner användare. Det var en ökning med 16 miljoner användare från 2020. 😲

Notions funktioner

Här är de funktioner du får med Notion:

Anteckningar

Ett exempel på mötesanteckningar i Notion

Notions anteckningsfunktion är en av de främsta anledningarna till att denna app är så populär. Med Notion kan du skapa snabba anteckningar och organisera dem i hierarkier för enkel åtkomst.

Med Notion kan du anteckna allt från komplexa teammöten till enkla saker som en lista över böcker du vill läsa.

Du kan också samarbeta med teammedlemmarna när du redigerar dina anteckningar. Notion är bra på inbyggda kommentarer, så att du kan nämna personer så att de kan se och bidra till ett dokument.

Om du avskyr distraktioner när du antecknar är Notion perfekt för dig. Denna app har ett intuitivt gränssnitt som är fritt från onödiga detaljer. Textredigeraren är en praktisk dra-och-släpp-redigerare. På så sätt kan du strukturera dina anteckningar precis som du vill.

Dessutom kan du lägga till bilder, tabeller, kodsnuttar och massor av annat innehåll med Notion-anteckningar. Lägg till alla dessa innehållsblock med hjälp av praktiska kortkommandon som gör det enkelt för dig och ditt team att ta anteckningar!

Bonus: Programvara för mötesprotokoll!

Dubbelriktad länkning

Notions dubbelriktade länkningsfunktioner i praktiken

Räck upp handen om du inte tycker att det är en bra arbetsdag att söka igenom hundratals dokument för att hitta rätt information.

Ingen av oss gillar det.

Notion kommer till undsättning med sina dubbelriktade länkningsfunktioner. Och vad är egentligen dubbelriktad länkning?

Dubbelriktade länkar skapar en tvåvägskommunikation. Det innebär att du kan följa en länk till dess destination och bläddra bland alla länkar till den specifika sidan. Enkelt uttryckt låter dubbelriktade länkar dig skapa kopplingar mellan information på olika sidor och dokument.

Med dubbelriktad länkning i Notion kan du enkelt lagra och referera till olika dokument och innehåll. (Du behöver inte längre bläddra igenom hundratals dokument för att hitta rätt information!)

Dubbelriktad länkning är särskilt användbart när man skapar wikis och kunskapscentrum.

Wikis

Notions wikis samlar ditt teams minne på ett ställe. Olika teammedlemmar kan delta i wiki-byggandet, vilket underlättar flödet av relevant information inom ett företag. När du lägger till dubbelriktade länkar är det enkelt att skapa en enda källa till sanning för processer, riktlinjer etc.

Men det handlar inte bara om arbete.

Du kan också skapa en personlig wiki för din inlärnings- och självupptäcktsresa.

Databasvyer

Vill du ha olika sätt att visa dina anteckningar?

Notion gör det möjligt med databasvyer.

Du kan visa ditt innehåll på olika sätt, till exempel i kalenderformat, kanban-liknande tavlor, uppgiftslista, galleriformat och tidslinjeformat.

Du kan också använda filter och sortera utan att det påverkar andra personer i en delad databas. Databasens struktur förblir densamma för andra personer.

Men allt går om intet när du sparar filtren och sorteringarna... de gäller nu för alla.

Bonus: Jämför Microsoft OneNote med Notion!

Vad är Roam?

Roam är, enligt grundarnas egna ord, ”ett anteckningsverktyg för nätverksbaserat tänkande”. Det är också en nykomling bland anteckningsapparna.

Men låt inte det hindra dig. Trots att Roam skapades 2019 har det snabbt vuxit och fått en kultföljd på Twitter och andra community-plattformar som Reddit.

Roam är ett populärt verktyg för forskningshantering bland forskare, akademiker, mjukvaruutvecklare och ingenjörer. Roam är en blandning av anteckningsverktyg, kunskapshanteringsverktyg (livswiki) och uppgiftshanteringsapp.

Roams funktioner

Funktionerna i Roam är starkt inriktade på anteckningar. Här är exakt vad du får när du använder Roam:

Anteckningar

En titt på Roams anteckningsfunktioner

Med Roam finns det ingen informationshierarki. Varje sida är autonom, även om det finns länkar som skapar en komplett kunskapsgraf.

Du börjar helt enkelt med en punktlista och bygger därifrån upp innehåll som är sammankopplat men inte staplat eller linjärt. Roam erbjuder också olika sätt att presentera dina idéer och ditt innehåll.

Du kan använda kanban-tavlor för att visualisera. Eller så kan du välja att organisera och använda tabeller. Om du vill omvandla dina anteckningar till uppgifter kan du förvandla dem till kryssrutor som du kan bocka av senare.

Slutligen låter Roam dig skapa anteckningar snabbt med en lista över kortkommandon och integrationer längst ner på varje sida.

Dubbelriktad länkning

Roam handlar om att skapa kopplingar mellan dina anteckningar. Varje gång du länkar till ett befintligt ämne eller tema skapar Roam en dubbelriktad länk mellan din aktuella sida och den nämnda sidan.

Om du länkar till ett nytt ämne skapar Roam automatiskt en ny sida åt dig. Den nya sidan kopplas sedan till den aktuella sidan som du länkar från.

Resultatet?

Ett gigantiskt nätverk av sammankopplade tankar, idéer och innehåll.

Sidomeny

Roams gränssnitt är ganska avskalat, men det finns en hopfällbar sidofält där all action sker. Sidofältet finns till vänster och ger snabb åtkomst till tre huvudmenyer:

Dagliga anteckningar

Grafisk översikt

Alla sidor

Sidan Daily Notes är den förinställda datumsidan som visas när du loggar in på Roam. Du kan inte ändra rubriken eller datumet, så det är mer en dagbokssida.

Funktionen Daily Notes är perfekt för halvfärdiga tankar och dagliga funderingar. När du väl har lyckats forma dina idéer fullt ut kan du skapa en egen sida för varje idé.

Funktionen Alla sidor visar alla dina Roam-sidor samtidigt. Du kan sortera dina sidor efter senaste taggar, alfabetet och ämnen. Graföversikten behöver ett eget avsnitt, så låt oss se vad du kan göra med den här funktionen.

Grafisk översikt

Alla älskar att se sig själva göra framsteg över tid. Och det är precis vad funktionen Graph Overview erbjuder dig. Graph Overview presenteras som en tvådimensionell graf som visar hur dina idéer hänger ihop.

Ju mer innehåll du har om ett visst ämne, desto större blir grafnoderna som visar kopplingarna. Varje gång du klickar på en nod ser du hur dina idéer hänger ihop och flödar.

Även om Graph Overview inte har någon praktisk användning är det ett utmärkt sätt att se ditt idéflöde och de framsteg du gör.

Bonus: Jämför Notion och Coda!

Notion vs. Roam – jämförelse av funktioner

Notion och Roam har många likheter, särskilt när man jämför deras anteckningsfunktioner. Men eftersom du kom hit för att få all information du behöver för att få mest valuta för pengarna, ska vi se hur de skiljer sig åt när det gäller funktioner.

Lagring

Du vill inte ha någon begränsning på hur mycket data du kan lagra i en anteckningsapp. Så här står Notion och Roam mot varandra.

Notion

Notion har fattat grejen. De har ingen lagringsgräns, inte ens för sina gratispaket. Det finns dock en gräns för hur mycket data du kan ladda upp per gång.

I gratisversionen är du begränsad till 5 MB per filuppladdning. Om du vill ta bort begränsningen för filuppladdning måste du uppgradera till ett betalkonto.

Roam

Precis som Notion har Roam inte satt någon gräns för hur mycket data du kan skapa och lagra. Du kan skapa så många anteckningar och sidor du vill utan att minska ditt lagringsutrymme.

Till skillnad från Notion har Roam ingen begränsning för filuppladdning. Du kan importera filer på flera MB utan några begränsningar. Roam avråder dock från att importera stora filer, eftersom det kan göra appen långsam eller orsaka problem. Det är alltså något att tänka på.

Anteckningar

Gränssnittet är avgörande för upplevelsen av anteckningsskrivande. Så i kampen mellan Notion och Roam, vem vinner?

Notion

Notion är en mer strukturerad anteckningsapp. Den är hierarkisk och dina anteckningar organiseras i staplar och block. Om du gillar struktur passar Notion bättre än Roam.

På grund av sin strukturerade uppbyggnad är Notion mer rigid. Det innebär att det blir mer komplicerat att göra ändringar, eftersom du måste omorganisera block eller ångra staplar.

En fördel är att Notions gränssnitt är lätt att arbeta med. Det är elegant och överskådligt.

Roam

Roam är för dem som uppskattar smidighet och utforskning. Roams anteckningsfunktion är decentraliserad och sidorna är utformade för att vara autonoma men sammankopplade.

Denna anteckningsapp är bättre för dem som värdesätter idéutforskning och kopplingar mellan idéer.

Denna flexibilitet gör det också möjligt att göra ändringar snabbt och enkelt.

Sidorna är autonoma och uppdateras automatiskt, så det är inte lika frustrerande att göra ändringar som i Notion.

Nackdelen är att Roams användargränssnitt kanske inte är lika inspirerande.

Det kanske fungerar för vissa, men det minimala gränssnittet saknar Notions charm.

Priser för Notion vs. Roam

Du vill definitivt inte tömma bankkontot på din anteckningsapp. Vilken app ger dig mest valuta för pengarna, Notion eller Roam?

Notion

Notion har ett gratisabonnemang för personlig användning. Med det kostnadsfria personliga abonnemanget får du obegränsat antal sidor och block, möjlighet att dela med upp till 5 gäster och synkronisering mellan enheter.

Det personliga pro-abonnemanget kostar 4 dollar per månad, och utöver de kostnadsfria funktionerna får du obegränsat antal gäster och versionshistorik i 30 dagar.

Notion för team kostar 8 dollar per användare och månad. Med detta abonnemang får du obegränsat antal teammedlemmar, en samarbetsyta, API-integration och avancerade behörigheter.

Roam

Roam är dyrare än Notion. De har ingen gratisplan, men erbjuder en kostnadsfri 31-dagars provperiod.

Pro-planen kostar 15 dollar per månad och erbjuder API-åtkomst, obegränsat antal medarbetare och obegränsat antal offentliga och privata Roam Graphs.

Believer-planen kostar 500 dollar för fem år. Med denna plan får du tillgång till prioriterad support, community-samtal med teamet och förtur till nya funktioner.

Notion vs. Roam på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker i debatten Notion vs. Roam. När man söker på Notion vs Roam på Reddit är de flesta användare överens om att Notion är ett bra val om man letar efter ett mer strukturerat sätt att ta anteckningar:

”Notion är bättre för saker som är välstrukturerade eller som måste vara konsekventa och repeterbara, medan Roam är bättre för smidig kunskapsinsamling och brainstorming.”

Notion vs. Roam: Vilket ska du välja?

Notion erbjuder en mer strukturerad approach till dokumentation och kunskapshantering, medan Roam uppmuntrar utforskning och kunskapsförbindelser.

Notion är för dig som vill ha strukturerad kunskapshantering. Roam är för dig som vill utforska dina idéer och dokumentera din personliga kunskapshantering.

Notion gör det möjligt för dig att samarbeta bättre. Du kan ställa in behörigheter och dela din wiki eller en projektledningspanel.

Å andra sidan är Roam inte byggt för effektivt samarbete, åtminstone inte för större team. Du kan dock ställa in åtkomstbehörighet och göra din anteckningsdatabas privat eller offentlig.

Om du delar enskilda sidor kan någon tekniskt kunnig person snoka i dina andra privata dokument, vilket äventyrar din integritet. Prismässigt är Notion mer plånboksvänligt, medan Roam kan få dig att gråta lite när du ser dina kreditkortstransaktioner.

Det som är speciellt med Notion och Roam är att de inte är helt jämförbara. De passar olika användare.

Notion är utmärkt för samarbete, projektledning och dokumentation av processer, medan Roam är bäst på att skapa kunskapslänkar och dokumentera framsteg.

Vad händer om du vill ha det bästa av två världar?

ClickUp: Ett bättre alternativ till Roam & Notion

ClickUp är mer som din egen magiska ande som står redo att erbjuda det bästa inom anteckningar, dokumentation, kunskapshantering och uppgiftshantering, allt i ett.

ClickUp är också ett av de bästa och högst rankade projektledningsverktygen.

Du kan använda ClickUp för att hålla ordning på både ditt privatliv och ditt yrkesliv, i ett team. Låt oss utforska hur ClickUp ger dig geniala möjligheter att göra mer på mindre tid och samtidigt spara tid och pengar!

Anteckna allt med ClickUp

ClickUps anteckningsfunktion är enkel och intuitiv.

Notepad by ClickUp är ditt självklara verktyg när du vill skriva ner något. Det är extremt flexibelt och du kan skapa så många anteckningar du vill utan begränsningar. Använd rich text-redigeraren för att snabbt formatera anteckningarna så som du vill ha dem. Och du kan spara tid när du skapar att göra-listor genom att helt enkelt konvertera dina anteckningar till spårbara uppgifter. Hur coolt är det?

ClickUp Docs för överlägsna anteckningar och kunskapsförbindelser

Vill du ha något mer flexibelt och överlägset för dina viktiga anteckningar? ClickUp Docs är lösningen. Med ClickUp Docs kan du skapa omfattande wikis och kunskapsbaser.

ClickUp Docs fungerar som din centrala knutpunkt för kunskapsdelning.

Du kan till och med kapsla sidor för att skapa inbördes relationer och beroenden mellan olika sidor och ämnen. Och det bästa med ClickUp Docs?

De har funktioner för dubbelriktad länkning. Ja, nu kan du helt och hållet säga adjö till att söka igenom hundratals dokument för att hitta det du behöver!

ClickUp Docs ger dig superkraften att bestämma vem som har tillgång till ett dokument och vem som inte har det. Ställ in dina dokument som privata och dela dem med några utvalda personer när du vill hålla informationen konfidentiell.

Länka dina uppgifter, dokument eller vad som helst annat i ClickUp

Du behöver inte oroa dig för att någon ska snoka i dokument som de inte borde se. Behörighetskontrollerna är strikta och flexibla samtidigt, vilket ger dig större trygghet och maximal integritet.

Ge och neka åtkomst efter eget önskemål!

Och om du vill berätta om det för hela världen kan du göra dina dokument offentliga och indexerbara av Google och andra sökmotorer. Möjligheterna är oändliga med ClickUp Docs.

Du kan till exempel enkelt inkludera tabeller, vägkartor, bokmärken, bilder och alla möjliga typer av innehåll i dina dokument. Sedan kan du enkelt hitta dina dokument genom att kategorisera dem för enkel åtkomst och sökbarhet.

Spara tid med ClickUp Doc-mallar

Skapa din egen mall eller använd en färdig mall från ClickUps mallcenter och spara den för att återanvända i framtida projekt.

ClickUp letar alltid efter sätt att hjälpa dig spara tid och optimera ditt arbetsflöde. Med Docs kan du skapa egna mallar genom att spara ett befintligt dokument som mall. Det är så enkelt som att klicka på spara som mall, och du har en mall för livet!

Du behöver inte längre börja om från början varje gång du dokumenterar något.

Integrationer som underlättar arbetet

Du behöver aldrig lämna ClickUp Docs för att få ditt arbete gjort. Du kan till exempel skapa Google Docs direkt från ClickUp genom att integrera dina dokument med Google Drive.

Det finns mer.

Använd Slack-integrationen för att skapa och hantera ClickUp-uppgifter utan att lämna dina Slack-konversationer. Eller bädda in YouTube-videor i kommentarer eller uppgiftsbeskrivningar och titta direkt på ClickUp.

Det är en helt ny värld med ClickUp. Du kan använda mer än 1 000 ClickUp-integrationer, appar och verktyg för att få ditt arbete gjort snabbare och mer effektivt.

Offra inte en enda funktion

Både Notion och Roam har några smarta funktioner i rockärmen. Men man kan inte bortse från begränsningarna, vare sig det gäller det höga priset, begränsade sök- och filterfunktioner eller lagringsutrymme. Dessa begränsningar kan skapa luckor i ditt arbetsflöde.

Och det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp fyller luckorna och erbjuder dig det bästa av två världar och lite mer än du förväntade dig.

Du kan använda ClickUp för projektledning, uppgiftshantering, anteckningar, dokumentation eller som ett samarbetsverktyg. Som vi sa, det är som att ha din egen produktivitetsgenie som hjälper dig att uppnå det du siktar på!