Coda vs. Notion: Vilket arbetsverktyg vinner 2025?

Visste du att 92 % av alla arbetstagare fortfarande använder olika verktyg och inkonsekventa metoder för att hantera sitt arbete?

Ett recept på missade deadlines och kaos, om det någonsin funnits något.

Det är dags att sluta jonglera med post-it-lappar, kalkylblad och oändliga flikar och hitta en arbetsplats som verkligen underlättar ditt liv. Coda och Notion är två populära produktivitetsplattformar som hjälper dig att organisera, samarbeta och automatisera allt på ett och samma ställe.

Vid första anblicken kan de verka liknande, men under ytan erbjuder de mycket olika tillvägagångssätt för att skapa din ideala arbetsplats.

Är du redo att ta reda på vilket som hjälper dig att göra mer med mindre? Vi går igenom allt – projektuppföljning, samarbete, anpassning och mycket mer. Och om inget av dem känns rätt har vi ett annat alternativ som kommer att lyfta dig till en helt ny nivå.

Coda vs. Notion i korthet

Här är en kort sammanfattning av Coda och Notion:

Funktioner Coda Notion Bonus: ClickUp Användarupplevelse och gränssnitt Kraftfullt, flexibelt, men brantare inlärningskurva Minimalistiskt, intuitivt, dra-och-släpp Moderna, funktionsrika och anpassningsbara vyer Databasintegration Avancerat: relationella tabeller, formler, automatiseringar Relationella databaser, länkade vyer, begränsade formler Robust uppgiftsdatabas, anpassningsbara fält, relationer, automatiseringar Anpassningar Formler, interaktiva tabeller, knappar, mini-appar Nästan oändliga möjligheter: instrumentpaneler, wikis, webbplatser Deep: statusar, fält, automatiseringar, instrumentpaneler, mallar Resurshantering Synkroniserade tabeller, integrationer, manuell/automatisk spårning Grundläggande nav via wikis/länkade sidor Arbetsbelastningsvyer, tidrapportering, beroenden, rapportering Samarbete och kommunikation Redigering i realtid, kommentarer, delning, automatiseringar Redigering i realtid, kommentarer, omnämnanden, delning Robust uppgiftsdatabas, anpassningsbara fält, relationer, automatiseringar Automatisering och integrationer Avancerade automatiseringar, paket, Zapier, API Grundläggande automatiseringar, integrationer, API Kraftfulla automatiseringar, inbyggda integrationer, API, återkommande uppgifter Mobilupplevelse Mobilapp tillgänglig, funktionell men mindre kraftfull än desktopversionen. Högt rankad mobilapp, smidig och intuitiv Fullfjädrad mobilapp som stöder uppgifter, dokument, chatt och aviseringar. Offlineåtkomst Begränsad offline-support, mestadels webbaserad Bra offline-stöd på stationära och mobila appar Begränsat offline-stöd, förbättras med tiden Behörigheter och delning Detaljerad delning, behörigheter på dokumentnivå, arbetsplatsroller Behörigheter på sid-/databasnivå, arbetsplatsroller Detaljerade behörigheter: utrymmen, mappar, listor, uppgifter, dokument, gäster AI-funktioner Coda AI för att skriva, sammanfatta och automatisera arbetsflöden Notion AI för skrivande, sammanfattning, autofyllning, frågor och svar ClickUp AI för automatisering av uppgifter, skrivande, sammanfattningar, mötesanteckningar, agenter Mallar och marknadsplats Omfattande mallgalleri, marknadsplats för paket Omfattande mallgalleri, gemenskapsmallar Stort mallbibliotek, automatiseringsmarknad, integrationer Vyer och visualisering Tabell, Kanban, Kalender, Gantt (via paket), anpassade diagram Tabell, tavla, kalender, galleri, tidslinje Lista, tavla, kalender, Gantt, tankekarta, tidslinje, arbetsbelastning, dokument Uppgifts- och projektledning Grundläggande uppgiftshantering via tabeller, inte ett huvudfokus Grundläggande uppgifts-/projektuppföljning, bäst för lätt användning Avancerad uppgifts-/projektledning, beroenden, sprintar, mål Priser Gratis plan, betalda planer per dokument/användare, företagsalternativ Gratis plan, betalda planer per användare, företagsalternativ Gratis plan, betalda planer per användare, företagsalternativ Offentlig publicering Publicera dokument på webben, anpassade domäner, inbäddningsalternativ Publicera sidor/webbplatser, anpassade domäner, inbäddningsalternativ Offentlig delning av dokument, uppgifter och instrumentpaneler (med behörigheter) Bäst för Interna verktyg, komplexa arbetsflöden, automatiseringsintensiva team Kunskapshantering, wikis, personlig produktivitet Projektledning, teamsamarbete, allt-i-ett-produktivitet

Vad är Coda?

via Coda

Coda är en dokumentplattform med ett samarbetsutrymme som kombinerar dokumentens flexibilitet med kraften i kalkylblad, databaser och till och med lätta appar, allt på ett och samma ställe. Det är perfekt för team som vill bygga egna appar utan att skriva kod.

Coda utmärker sig med sin app-liknande funktionalitet och integrerade AI-funktion för uppgiftshantering. Du hämtar information från länkade databaser och skapar resurser i olika format i ett enda dokument, anpassat för specifika uppgifter eller projekt.

Det erbjuder också interaktiva tabeller, programmerbara knappar, formler och automatiseringar för att skapa både enkla och komplexa arbetsflöden.

Coda är ett favoritverktyg bland team som behöver interaktiva produktivitetsverktyg i ett centraliserat utrymme utan begränsningar från rigid programvara. Med paket och anpassningsbara mallar kan du utforma system för allt från produktplaner till OKR-instrumentpaneler.

Coda-funktioner

Coda erbjuder en rad funktioner som stöder dynamiska, integrerade arbetsflöden. Låt oss titta på dem i detalj:

Funktion nr 1: Skrivningar

via Coda

Coda ger dig allt du förväntar dig av Google Docs, men med större flexibilitet för effektivt samarbete på arbetsplatsen.

Med Writeup kan du:

Skapa strukturerade mötesanteckningar och projektplaner med flerkolumniga layouter och hopfällbart innehåll.

Lägg till interaktiva element som knappar, checklistor och uppdateringar av uppgifter i realtid för att göra anteckningarna mer funktionella.

Bädda in live-data från andra delar av din arbetsyta

Lägg till oändligt många sidor och kommentarer

Samarbeta i realtid och lämna kommentarer och feedback direkt i dokumentet.

Länka samman flera sidor för att göra din artikel till en samlingsplats för relaterade resurser.

Du kan använda Codas Q&A-verktyg för att låta ditt team skicka in frågor anonymt eller öppet, precis som ett live Q&A-verktyg. Användarna kan rösta på de viktigaste frågorna, så att du vet vad du ska ta itu med först. Det är perfekt för asynkrona incheckningar eller diskussioner med alla medarbetare.

Funktion nr 2: Spårare

via Coda

I stället för rigida spårningsverktyg låter Coda dig skapa unika tabeller och skräddarsy dem till smarta och interaktiva databaser. Tänk på dem som flexibla byggstenar som dina team kan använda för att spåra framsteg, vidta åtgärder och hålla sig samordnade.

Du kan skapa projektverktyg i realtid, tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange deadlines, följa framsteg och filtrera vyer för att bara visa det som är viktigt. Du kan lägga till knappar för att uppdatera status, starta automatiseringar och skicka påminnelser direkt från tabellen.

Du kan också:

Använd flera vyer som Kanban, tidslinje, kalender eller tabell för att se dina data från olika vinklar.

Lägg till villkorlig logik och formatering för att markera prioriterade ärenden och försenade uppgifter.

Koppla ihop flera spårare på olika sidor för smidigt sammankopplade arbetsflöden

Funktion nr 3: Hubbar

via Coda

Projektledningsprogramvaran effektiviserar kunskapshantering och teamledning genom att låta dig skapa nav för ditt team.

Här kan du lägga till ”pulser” för att förstå hur ditt team mår och låta dem använda Q&A-funktionen för att ställa frågor och lägga till ämnen att diskutera med teamkamraterna.

Du kan skapa en dedikerad hubb för ditt team, projekt eller avdelning, komplett med sidor för dokument, trackers, mötesanteckningar, OKR och resurser. Kort sagt låter det dig bygga en live, interaktiv arbetsyta där du kan lägga till tabeller, verktyg och uppdateringar i realtid.

Du får också Coda-mallar för projektuppföljning, kunskapshantering, OKR och mycket mer. Denna funktion är perfekt för onboarding, företagswikis, produktdokumentation eller tvärfunktionell planering. Den levereras med åtkomstkontroll. Så obehöriga redigeringar är inte heller något problem.

Funktion nr 4: Applikationer

via Coda

Med Coda kan du skapa projektledningsverktyg och andra tidsbesparande lösningar med en formelredigerare, knappar och automatiseringar utan att skriva en enda rad kod.

Dessa verktyg, eller appar, finns i dina Coda-dokument och är skapade av samma byggstenar som du redan använder: tabeller, knappar och automatiseringar.

Du kan förvandla ett enkelt dokument till ett fullfjädrat verktyg, till exempel en automatiskt uppdaterad kundportal, ett arbetsflöde för godkännande av innehåll med knappar för statusändring eller ett CRM-system för försäljning som skickar uppföljningsmejl. Varje del fungerar tillsammans som delar av en app.

Med den här funktionen kan du:

Använd formler som kopplar samman data mellan tabeller och sidor, precis som i ett kalkylblad, men med ännu större kapacitet.

Skapa anpassade arbetsflöden med logikbaserade formler, filter och villkor.

Skapa automatiseringar som hanterar repetitiva arbetsuppgifter, som att skicka påminnelser eller synkronisera med Google Kalender.

Använd interaktiva gränssnitt där teammedlemmarna kan visa, filtrera och uppdatera data utan att behöva röra backend-systemet.

Du kan också använda Coda Packs för att integrera dina anpassade lösningar med andra verktyg, såsom Slack, Jira, HubSpot och många fler.

📖 Läs också: Hur man använder projektledningsprogram effektivt

Funktion nr 5: Coda AI

via Coda

Coda AI är din inbyggda arbetsassistent som hjälper dig att skriva, organisera och automatisera smartare utan att lämna ditt dokument. Det är utformat för att minska arbetsbelastningen och hjälpa ditt team att arbeta snabbare genom att omvandla råa innehåll och data till polerade, användbara insikter.

Du kan använda det för att automatisera innehållsskapande, mötesanteckningar och projektplanering. Coda AI kan också sammanfatta långa dokument och diskussioner från alla integrerade appar till viktiga slutsatser.

AI är också bra på att generera tabeller från ostrukturerad text och brainstorma idéer. Använd AI-kolumnerna för att automatiskt fylla i data, extrahera insikter eller skapa sammanfattningar i stor skala. Du kan också ställa frågor om ditt dokument, få omedelbara svar via AI-chatt och automatisera repetitiva uppgifter som att skriva uppföljningsmejl eller uppdatera statusar.

Priser för Coda

Gratis för alltid

Fördel: 12 $/månad per Doc Maker

Team: 36 $/månad per Doc Maker

Företag: Anpassad prissättning

👀 Visste du att? Varje avbrott gör att medarbetarna förlorar 23 minuters koncentrationstid. Detta visar hur viktigt det är med tidsblock och tidrapportering för att upprätthålla produktiviteten.

Vad är Notion?

via Notion

Notion är en allt-i-ett-arbetsplats som är utformad för att hjälpa individer och team att organisera sitt arbete, hantera kunskap och samarbeta i projekt.

Det har ett överskådligt gränssnitt och flexibel konfiguration med ett anteckningsverktyg, uppgiftshantering, wikis, en kalender, en databas och teamsamarbete.

Det som gör Notion så speciellt är dess obegränsade anpassningsbarhet. Du kan skapa sidor och instrumentpaneler precis som du vill, använda AI-verktyg för att få insikter om projektet och förvandla en tom duk till allt från en personlig planerare till en fullständig produktplan.

Allt uppdateras i realtid och du kan samarbeta med ditt team direkt i Notions arbetsyta, vilket gör det till ett effektivt alternativ till traditionella produktivitetsverktyg.

Notions funktioner

Notion är ett kraftfullt verktyg tack vare sin flexibilitet. Från enkla att göra-listor till komplexa projektdashboards – det anpassar sig efter ditt sätt att arbeta. Låt oss titta på dess funktioner:

Funktion nr 1: Projekt

via Notion

Notion ger dig en ren canvas för att planera, spåra och hantera arbete, oavsett om du organiserar en produktlansering, kör sprintar eller håller koll på dagliga uppgifter.

Du kan:

Skapa projektpaneler med anpassningsbara vyer som Kanban, kalender, tidslinje eller lista.

Lägg till uppgifter med detaljer som ansvariga, förfallodatum, taggar och prioritetsnivåer.

Länka databaser så att uppdateringar på ett ställe återspeglas i hela ditt arbetsområde.

Använd Notion-mallar för att snabbt starta nya projekt och replikera återkommande arbetsflöden.

Samarbeta i realtid genom att kommentera, nämna teammedlemmar och spåra uppdateringar.

Bädda in relaterade dokument, filer och anteckningar direkt i din projektpanel

Förvandla valfri Notion-sida till en offentlig webbplats, anpassa sidans URL-adresser och hantera åtkomstkontrollen.

Notions projektledningssystem är flexibelt och visuellt, så du är inte bunden till ett fast format.

Funktion nr 2: Kalender

via Notion

Du får en helt integrerad Notion-kalender där du kan visualisera och hantera alla dina åtaganden på ett och samma ställe. Den låter dig se deadlines och projektets tidsplaner för varje kalenderhändelse.

Du kan dela din tillgänglighet och schemaläggningslänk så att andra kan boka tid med dig, vilket eliminerar behovet av separata appar.

Kalendern integreras med Google Kalender och Apple iCloud-synkroniserade kalendrar, vilket säkerställer att alla dina händelser synkroniseras. Den låter dig också ansluta och skapa Notion-dokument direkt från din kalender och uppdatera projektets tidslinjer genom att helt enkelt dra och släppa objekt.

Dessutom kan du delta i möten direkt från menyraden och använda kommandomenyer, projektledningsmallar och genvägar för effektiva arbetsflöden.

Om du har ett globalt team kan du med Notion se deras tillgänglighet och åtaganden i olika tidszoner.

💡Proffstips: Ta dina dokumentarbetsflöden till nästa nivå genom att kombinera versionshistorik med anpassade behörigheter och kommentartrådar. Ställ in detaljerade åtkomstkontroller så att endast viktiga intressenter kan redigera avsnitt med stor påverkan, medan andra lämnar kontextuell feedback via kommentarer. Använd sedan versionshistoriken strategiskt – duplicera en version innan större redigeringar så att du kan A/B-testa dokumentändringar eller spåra hur specifika uppdateringar påverkar beslutsfattandet över tid.

Funktion nr 3: Wikis

via Notion

Med Notion Wikis kan du skräddarsy ett kunskapshanteringssystem för att lagra företagspolicyer, projektdokumentation, introduktionsmaterial, teamresurser och mycket mer.

Med Notion Wikis kan du:

Skapa sammankopplade sidor som länkar relaterad information på ett smidigt sätt

Anpassa och lägg till sök- och filterfunktioner för att snabbt hitta data

Tilldela ägarskap och verifieringsstatus för att säkerställa innehållets riktighet

Anpassa layouter med dra-och-släpp-block, bilder och inbäddningar

Integrera med verktyg som Slack, GitHub och Figma för ett sammanhängande arbetsflöde.

📖 Läs också: Hur man förbättrar samarbetsförmågan på arbetsplatsen

Funktion nr 4: Notion AI

via Notion

Notions inbyggda AI-assistent hjälper dig att skriva, organisera och automatisera på ett smartare sätt utan att lämna ditt dokument. Denna AI kan användas för projektledning, automatisering av uppgifter och för att omvandla rådata till välpolerade insikter.

Så här kan du använda Notion AI:

Skapa sammanfattningar av mötesanteckningar, dokument eller projektuppdateringar

Översätt innehåll, korrigera grammatik eller skriv om text i olika tonfall

Be AI att brainstorma idéer, skriva utkast eller bryta ner komplexa ämnen

Fyll i hela tabeller automatiskt med insikter, åtgärdspunkter eller statusuppdateringar

Använd kommandot "Fråga AI" var som helst i ditt arbetsområde för att få hjälp i realtid.

Håll dina sidor rena med inbyggda AI-block som du kan expandera eller minimera.

Chatta med GPT-4. 1 & Claude 3. 7 Sonnet för att få omedelbara svar på allt som rör din arbetsplats.

Notions prissättning

Gratis för alltid

Plus: 12 $/användare per månad

Företag: 24 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Coda vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Nu ska vi se hur de två verktygen står sig mot varandra:

Funktion nr 1: Användarupplevelse och gränssnitt

Coda känns som en blandning mellan ett dokument och en appbyggare. Dess minimalistiska gränssnitt döljer mycket kraft, men inlärningskurvan kan vara brant om du bygger komplexa arbetsflöden. Det är mer funktionellt än snyggt, men extremt anpassningsbart.

Notion erbjuder däremot ett renare och mer intuitivt gränssnitt. Dess dra-och-släpp-struktur gör det enklare att skapa sidor, instrumentpaneler och databaser utan att bli överväldigad. Dessutom kan du använda vissa av funktionerna även utan internetuppkoppling.

🏆 Vinnare: Notion När det gäller visuell tydlighet och användarvänlighet ligger Notion i täten.

Funktion nr 2: Databasintegration

Med Coda kan du skapa kraftfulla, sammankopplade databaser med hjälp av tabeller och formler. Du kan hämta data från olika sidor, bygga relationsdatabaser och till och med utlösa åtgärder med hjälp av den datan.

Notion låter dig också skapa databaser och relationsvyer, men saknar den formeldjup som Coda erbjuder. Det är bättre för enkel spårning och visualisering än för att bygga komplexa, logikdrivna system.

🏆 Vinnare: Coda Om du behöver mer avancerad logik och automatisering av flera tabeller är Coda ett bättre databasverktyg.

Funktion nr 3: Anpassningar

Coda-användare kan skapa sin egen arbetsyta med dokument, tabeller och mycket mer. Du kan skapa spårare, bädda in verktyg och anpassa layouterna precis som du vill.

Men ingenting slår Notions oändliga konfigurationsmöjligheter. Det är som en tom duk där du kan lägga till, anpassa och ta bort funktioner precis som du vill. Förutom att skapa arbetsytor och projektpaneler kan du med Notion även designa en webbplats, anpassa dess URL och publicera direkt från plattformen.

🏆 Vinnare: Notion Med sina obegränsade anpassningsmöjligheter och flexibilitet har Notion ett försprång här.

Funktion nr 4: Resurshantering

Codas flexibilitet gör att du kan skapa din egen resurshub med formler, tabeller och automatiseringsfunktioner. Du kan samla alla dokument, diagram, verktyg och mötesanteckningar på ett och samma ställe. Dessutom synkroniserar det information från integrerade appar från tredje part.

Notion erbjuder inte inbyggd resurshantering, men du kan skapa kunskapssidor med wikis. Det är dock inte lika robust som Codas hubbfunktion.

🏆 Vinnare: Coda Coda är ett bättre alternativ för resurshantering än Notion tack vare sina byggstenar och interaktiva element.

Coda vs. Notion på Reddit

Åsikterna om Coda och Notion är ganska delade på Reddit.

Vissa användare berömmer Notions flexibilitet och eleganta användargränssnitt, men påpekar också att det saknar avancerade formler och föredrar Coda för hantering av komplexa projekt.

En Reddit-användare på r/Notion påpekade till exempel:

Coda är som Notions nördig kusin som är mästare på automatisering och fungerar bra med API:er. Om du behöver djup integration, formler och automatisering av arbetsflöden har Coda ett försprång...

Vissa Reddit-användare säger dock att Notion är deras favoritverktyg framför alla andra. En Reddit-användare skrev till exempel:

Jag har använt Notion i två år och har ärligt talat inte känt något behov av att byta programvara! Notion är superpraktiskt för listor och anteckningar och, enligt min egen erfarenhet, mycket lätt att lära sig (jag har minimala tekniska kunskaper). Coda kan dock vara bättre på vissa områden, till exempel interaktiva komponenter och integrationsbiblioteket.

En annan Redditor beskrev fördelarna med båda verktygen:

…Enligt min mening har Notion ett bättre flöde när man använder det, vilket gör det mycket bättre för anteckningar. Det har också en lägre tröskel och det är oftast enkelt att komma igång. Coda är mycket kraftfullare och har större potential. Du har inbyggda integrationer med olika plattformar och kan till och med skapa dina egna (Packs). Det har automatiseringar, diagram, formler överallt i dokumentet och mycket mer. Använd det du gillar bäst och som löser dina unika användningsfall på bästa sätt!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Coda och Notion

Både Notion och Coda erbjuder fantastisk flexibilitet.

Notion saknar dock avancerade projektledningsfunktioner och har begränsade integrationsmöjligheter, medan Coda är mindre intuitivt och inte det bästa valet för storskaliga projektledningsoperationer.

Vill du ha samma anpassningsbara arbetsyta som Notion och Coda, som också är lätt att använda, superintuitiv och lämplig för avancerade PM-arbetsflöden? Prova ClickUp, appen som har allt för arbetet.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Docs och ClickUp Chat

Skapa projektplaner, innehållsutkast och genomförbara uppgifter med ClickUp Docs, där samarbete är inbyggt!

Notion och Coda erbjuder visserligen solida samarbetsfunktioner, men de brister ofta när det gäller realtidsarbete i team och smidig integrering av uppgifter. ClickUp överbryggar denna klyfta genom att kombinera dokument, uppgifter och chatt. Det säkerställer att dina idéer går direkt från diskussion till handling utan ständiga kontextbyten.

ClickUp Docs är en komplett samarbetsplattform där du kan skapa obegränsat med dokument, wikis och kunskapsbaser med avancerad formatering, kapslade sidor och samarbete i realtid.

Hela teamet kan tillsammans brainstorma nya idéer, skissa på projektplaner och diskutera implementeringsstrategier. De kan också lämna feedback, skriva kommentarer och bädda in resurser i dokumentet.

Det bästa är att Docs låter dig gå från idé till genomförande utan att byta verktyg. Anslut Docs direkt till uppgifter och arbetsflöden och förvandla åtgärdspunkter till att göra-listor med ett enda klick.

Dokument kan organiseras, sökas och delas både internt och offentligt, och du kan tilldela åtgärdspunkter direkt från dokumentet. Det möjliggör också djup länkning, widgets och avancerad formatering för att stödja komplexa arbetsflöden för avancerade användare.

Med ClickUp Chat kan du chatta med dina teammedlemmar direkt från din ClickUp-arbetsyta. Detta eliminerar behovet av separata kommunikationsverktyg som Slack eller Teams.

Håll kontakten med dina teammedlemmar och diskutera åtgärder och strategier med ClickUp Chat.

Du kan prata i dedikerade kanaler inom ClickUp, referera till uppgifter, @nämna teammedlemmar och till och med bädda in projektvyer – allt utan att lämna arbetsytan. Detta effektiviserar kommunikationen, håller diskussionerna kontextuella och minskar verktygströtthet.

Med chatten kan du också skapa och hantera arbete från konversationer med ett enda klick för att skapa uppgifter. Varje diskussion som ditt team har länkas automatiskt till relaterat arbete. Du kan till och med generera AI-föreslagna svar, sammanfattade trådar och mer med inbyggda AI-agenter. Läs vidare för att lära dig mer om detta.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Brain och ClickUp AI Notetaker

För nybörjare kan det kännas svårt att navigera i Notion AI eller Codas AI-system. ClickUp Brain är dock ett mycket enklare och effektivare alternativ.

Sammanfatta information och dra slutsatser från var som helst i ditt arbetsutrymme med ClickUp Brain.

Vår AI-assistent kopplar samman dina uppgifter, dokument och teammedlemmar och skapar en organiserad kunskapsbas. Du kan begära statusrapporter, dra slutsatser från tidigare data, sammanfatta möten och enkelt skapa utkast till innehåll. ClickUp Brain kan till och med skapa projektplaner och automatiskt omvandla viktiga steg till åtgärder.

💟 Bonus: Trött på att betala för Claude, Gemini och andra AI-verktyg separat? Tänk dig om ditt team kunde göra allt – innehåll, sökning, automatisering – direkt i ClickUp, med ClickUp Brain. Ett verktyg, en kostnad, allt på ett ställe. Det är smartare (och billigare) arbete!

Låt ClickUps AI-assistent förbättra ditt skrivande, sammanfatta innehåll och mycket mer.

ClickUp Brain är en dröm för projektledare som behöver AI-driven automatisering för att ersätta rutinarbete med utförande.

Du kan också använda ClickUp Autopilot Agents för att ta hand om repetitiva, tidskrävande arbetsflöden. Om dina mötesanteckningar till exempel innehåller åtgärdspunkter kan en Autopilot Agent anpassas för att skapa relaterade uppgifter med deadlines.

På tal om mötesanteckningar är ClickUp AI Notetaker en annan praktisk funktion, särskilt om du måste sitta igenom långa, på varandra följande möten samtidigt som du hanterar flera projekt.

Automatisera dina mötesanteckningar – låt ClickUp AI Notetaker spela in, sammanfatta och tilldela åtgärdspunkter i realtid.

Denna funktion bearbetar alla dina möten och registrerar detaljerade mötesanteckningar i realtid. Den erbjuder exakt identifiering av talare, tidsstämplar och markerade åtgärdspunkter. Du kan gå tillbaka till de viktigaste ögonblicken i mötena när du vill.

Det integreras också med Zoom, Teams och Google Meet, så att varje möte, oavsett var du har det, ger användbara och sökbara resultat.

💡 Proffstips: Använd den AI-drivna ClickUp-kalendern för att blockera tider så att alla i ditt team känner till varandras scheman och kan delegera arbete därefter. Du kan också lägga till möteslänkar i kalendern!

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-projektledning

Både Coda och Notion erbjuder fantastiska anpassningsmöjligheter. Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja med projektledning på dessa plattformar.

ClickUps AI-drivna projektledning kombinerar anpassningsbarhet med struktur så att du lägger mindre tid på att ställa in din arbetsyta och mer tid på att faktiskt utföra arbetet.

Hantera projekt, följ upp framsteg och säkerställ ansvarstagande med ClickUp Project Management.

Denna funktion är utvecklad för att hantera komplexa projekt i stor skala och erbjuder helt anpassningsbara vyer som lista, tavla, tidslinje, Gantt, kalender och mycket mer. Så här hjälper den dig:

Föreslå eller tilldela automatiskt uppgifter till de mest lämpliga teammedlemmarna baserat på arbetsbelastning, expertis eller tidigare uppdrag.

Analysera deadlines, beroenden och brådskande uppgifter för att rekommendera vilka uppgifter som bör hanteras först, så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Skapa snabbt uppgifter från mötesanteckningar, e-postmeddelanden eller till och med bara en kort beskrivning – vilket sparar tid på manuell inmatning.

Sammanfatta långa uppgiftsbeskrivningar, projektuppdateringar eller mötesanteckningar så att informationen blir lättare att ta till sig.

Automatisera rutinåtgärder (som att flytta uppgifter, uppdatera status eller skicka påminnelser)

Generera smarta förslag och analyser om projektets framsteg, potentiella flaskhalsar och teamets prestanda.

Bonus: ClickUp-mallar

Ett bra tips är att helt enkelt använda ClickUps mall för ifyllbar tidslinje för att visualisera komplexa projekt tidslinjer och kartlägga framsteg på ett överskådligt sätt. Denna mall gör det snabbt och enkelt att hantera deadlines och resurser.

ClickUp erbjuder också gratis mallar för projektledning som du kan använda för att förenkla hela processen med några få klick. Med ClickUps mall för produktplanering kan du till exempel skapa en visuell strategi för produktdesign, iterationer och lansering.

Få en gratis mall Skapa en visuell färdplan för dina produktdesignprojekt med ClickUps mall för produktfärdplan.

Du kan använda det för att visualisera produktutvecklingscykeln. Det låter dig dela upp uppgifter och tilldela resurser. Med anpassade statusar och attribut kan du prioritera uppgifter och spåra framsteg för att hålla processen samordnad och effektiv.

Du kan också prova ClickUp OKR Framework Template för att sätta upp mål och fastställa en specifik tidsplan och milstolpar för dina projekt.

Få en gratis mall Sätt upp projektmål och milstolpar med ClickUp OKR Framework Template

Med den här mallen kan du skapa SMART-mål som stämmer överens med ditt teams huvudmål. Den låter dig också följa framstegen mot dessa mål i realtid och enkelt identifiera hinder innan de blir kritiska problem.

Som Judy Hellen, administrativ supportchef på Brighten A Soul Foundation, uttrycker det:

Med ClickUp-programvaran är det mycket enkelt och effektivt att spåra och organisera företagets projekt. Från enkla listor till komplicerade projekt har ClickUp-programvaran använts för att få saker gjorda som förväntat. Det är en mycket effektiv programvara när det gäller att hantera problem med uppgiftshantering och spåra framstegen i organisationens pågående uppgifter och projekt.

Med ClickUp-programvaran är det mycket enkelt och effektivt att spåra och organisera företagets projekt. Från enkla listor till komplicerade projekt har ClickUp-programvaran använts för att få saker gjorda som förväntat. Det är en mycket effektiv programvara när det gäller att hantera problem med uppgiftshantering och spåra framstegen i organisationens pågående uppgifter och projekt.

💡 Proffstips: Att byta arbetsflöde från listvy till Kanban- eller kalendervy – beroende på din tankestil – kan förbättra tydligheten och genomförandets hastighet. Arbetsverktyg med flera vyer har visat sig öka teamets produktivitet.

Förändra sättet du planerar, bygger och samarbetar på. Prova ClickUp!

Notion bygger på en ren canvas för att skapa och dokumentera nästan vad som helst. Coda lägger till ett lager av interaktivitet med avancerade formler och logik. Men båda verktygen behöver vissa lösningar för att hantera uppgifter, spåra framsteg och samarbeta i stor skala.

ClickUp eliminerar dessa produktivitetsgap genom att samla allt ditt arbete i en sammankopplad, kraftfull arbetsyta. Det erbjuder det bästa av två världar: anpassning med struktur. Du kan brainstorma idéer, omvandla dem till genomförbara uppgifter, tilldela ansvar och följa framstegen – allt utan att byta verktyg.

Med ClickUp Brain, dess inbyggda AI, levererar det omedelbara sammanfattningar av uppdateringar, möten och kommentarer så att ditt team kan hålla sig uppdaterat utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka. Och eftersom allt – uppgifter, dokument, chatt och till och med möten – är länkat och AI-drivet får du smidiga överlämningar, synlighet i realtid och en enda källa till information för hela ditt arbetsflöde.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och få oöverträffad tydlighet och bekvämlighet i din projektledningsprocess.