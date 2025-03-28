Gratis mallar för innehållskalender för Google Sheets

Visste du att 71 % av innehållsmarknadsförare säger att innehållsmarknadsföring har blivit viktigare för deras organisation år efter år?

Det är inte överraskande att effektiv innehållsplanering är avgörande för att leverera konsekvent material av hög kvalitet som tilltalar din målgrupp.

Oavsett om du är ensamföretagare eller del av ett större marknadsföringsteam kan gratis mallar för innehållskalendrar i Google Sheets göra hanteringen av marknadsföringskampanjer till en barnlek. Dessa mallar för innehållsmarknadsföring förenklar planeringen över olika plattformar och gör det möjligt för dig att spåra idéer, deadlines och resultat – allt på ett och samma ställe.

Om du inte är redo att investera i betald programvara för innehållskalendrar kan dessa mallar i Google Sheets och andra alternativ hjälpa dig att hålla din strategi på rätt spår.

Vad kännetecknar en bra mall för innehållskalender i Google Sheets?

En väl utformad mall för innehållskalender i Google Sheets kan bidra till ett smidigt och effektivt arbetsflöde. Oavsett om du hanterar blogginlägg, kampanjer i sociala medier eller nyhetsbrev via e-post, bör idealiska mallar för innehållskalender erbjuda funktioner som förenklar planeringen och ökar produktiviteten.

Här är vad du ska leta efter:

Tydlig översikt över datum och deadlines : Välj en mall som organiserar innehållet efter datum så att du enkelt kan hålla koll på kommande inlägg utan att tappa bort deadlines.

Spårning av prestationsmått : Välj en mall med utrymme för att logga prestationsstatistik (som engagemang, räckvidd och kommentarer).

Utrymme för innehållsdetaljer : Se till att det finns utrymme för att anteckna detaljer som bildtexter, hashtags och nödvändiga länkar. De bästa mallarna låter dig lägga till dessa detaljer direkt i kalendern, så att ditt team har all information på ett ställe, vilket gör det enklare att anpassa sig till din marknadsföringsstrategi för sociala medier.

Flexibel för olika plattformar : Gör det möjligt att anpassa den för olika sociala mediekanaler och smidigt anpassa den till dina unika behov när det gäller att skapa innehåll.

Användarvänligt format: En bra : En bra kalender i Google Sheets är intuitiv och kräver inte mycket formateringskunskap. Du vill ha något enkelt men effektivt – tänk på färgkodade sektioner eller rullgardinslistor för att ange innehållsstatus, plattform eller typ av inlägg.

Mallar för innehållskalender i Google Sheets

Låt oss utforska dessa sju mallar för innehållskalender i Google Sheets som hjälper dig att förverkliga dina innehållsidéer:

1. Mall för innehållskalender i Google Sheets från Vertex42

via Vertex42

Du kan förenkla din innehållsplanering och uppföljning med mallen för innehållskalender i Google Sheets från Vertex42.

Så här gör du:

Få tillgång till en Gantt-diagramtidslinje och en månadskalender för att få en omfattande översikt över ditt innehållsschema.

Redigera enkelt titlar, beskrivningar och datum i arbetsbladet Innehåll, medan arbetsbladet Kalender visualiserar ditt publiceringsschema.

Samarbeta smidigt med ditt team med hjälp av Google Sheets-versionen.

Denna kostnadsfria mall för innehållskalender innehåller även en hashtag-organiserare för hantering av taggar i sociala medier. Med den nya funktionen Visa publiceringstid kan du visualisera tidslinjen för dina marknadsföringskampanjer.

✨Perfekt för: Innehållsansvariga som vill hantera flera leveranser i olika projekt.

2. Mall för innehållskalender i Google Sheets från Backlinko

via Backlinko

Har du svårt att upprätthålla ett konsekvent innehållsschema? Mallen för innehållskalender i Google Sheets från Backlinko förenklar din innehållsplanering och produktionsprocess, vilket säkerställer effektivitet och organisation.

Med sina tre olika vyer kan denna innehållskalender för sociala medier enkelt hantera alla aspekter av ditt innehållsflöde:

Innehållsplaneringsvyn hjälper dig att brainstorma idéer, optimera SEO och skissa på ditt innehåll för sociala medier.

Vyn Innehållsflöde guidar dig genom en steg-för-steg-process och säkerställer att allt utförs i rätt tid.

Månadskalendern är en färdig kalender med deadlines och publiceringsdatum som hjälper dig att nå dina övergripande marknadsföringsmål.

✨Perfekt för: Små reklambyråer som presenterar innehållsleveranser för kunder

3. Mall för videokalender från Coefficient

via Coefficient

Vill du hantera din strategi för videoinnehåll på ett bättre sätt? Mallen för videokalender från Coefficient hjälper dig att organisera din planering och genomförande av videor, så att du alltid har koll på informationen.

Så här gör du:

Organisera snabbt dina videoidéer med den fördefinierade strukturen.

Visualisera ditt innehållsschema och säkerställ ett konsekvent flöde av engagerande videor.

Spåra dina videors prestanda för att fatta datadrivna beslut och optimera din strategi.

Samarbeta smidigt med ditt team och se till att alla är överens om innehållsplaner och ansvarsområden.

✨Perfekt för: Produktionsbolag som vill hantera sina videoprodukter för sina kunder.

4. Mall för årlig innehållskalender från Coefficient

via Coefficient

Med den årliga innehållskalendermallen från Coefficient kan du ta kontroll över din innehållsstrategi genom att planera, organisera och spåra dina innehållsinsatser för hela året.

Med översikten över hela året kan du enkelt få en överblick över din innehållskalender. Visualisera din innehållsstrategi, identifiera viktiga datum, schemalägg blogginlägg och planera säsongskampanjer med detaljerade uppdelningar, så att du får en välstrukturerad innehållskalender.

Dessutom hjälper den här mallen dig att spåra resultatet av ditt innehåll och mäta dess inverkan på dina affärsplaner. Du kan fatta datadrivna beslut för att optimera din strategi genom att analysera viktiga mätvärden.

✨Perfekt för: Sociala medieansvariga som vill skapa årliga innehållsplaner.

💡Proffstips: Lägg till kolumner för innehållstyp, målgrupp, nyckelord och distributionskanaler efter dina specifika behov.

5. Mall för e-postinnehållskalender från Coefficient

via Coefficient

Använd mallen för e-postinnehållskalender från Coefficient för att planera och genomföra din e-postmarknadsföringsstrategi, upprätthålla ett konsekvent e-postschema och öka engagemanget hos dina prenumeranter.

Fastställ en regelbunden e-postfrekvens så att prenumeranterna får värdefullt innehåll med förutsägbara intervall. Planera ditt e-postinnehåll strategiskt, anpassa det efter viktiga händelser och maximera effekten. Segmentera dessutom din e-postlista för att leverera personliga meddelanden som tilltalar din målgrupp.

✨Perfekt för: E-postkampanjansvariga som vill genomföra och spåra framgångsrika kampanjer.

6. Mallen för Instagram-innehållskalender från Coefficient

via Coefficient

Med Instagram-innehållskalendermallen från Coefficient kan du planera ditt innehåll för att upprätthålla en konsekvent varumärkesröst och dra nytta av trender.

Här är vad mallen har att erbjuda:

Håll ett regelbundet publiceringsschema för att hålla dig aktuell hos din publik och öka synligheten.

Se till att ditt Instagram-flöde ser visuellt tilltalande ut genom att planera en sammanhängande rutnätslayout.

Planera varje inlägg noggrant, inklusive innehållsidéer, bildtexter, hashtags och bilder.

Undersök och införliva relevanta hashtags strategiskt för att öka synligheten.

Diversifiera ditt innehåll med en blandning av olika typer av inlägg för att hålla din publik engagerad.

✨Perfekt för: Sociala medieansvariga som vill genomföra sin Instagram-strategi på ett grundligt sätt.

7. Innehållskalender i Google Sheets från HubSpot

via HubSpot

Ofta är den största utmaningen med bloggande inte själva skrivandet, utan alla andra uppgifter som hör till. Från att brainstorma ämnen och identifiera målgruppen till att optimera inlägg med nyckelord och skapa övertygande uppmaningar till handling – varje steg är viktigt för att hålla ordning, fokusera och lyckas.

HubSpots innehållskalender i Google Sheets erbjuder tre format för din redaktionella kalender för sociala medier (inklusive Excel, Google Sheets och Google Kalender).

Varje mall levereras med lättförståeliga instruktioner och experttips för blogghantering, så att du snabbt kan implementera ett system som hjälper dig att hålla koll på ditt publiceringsschema.

✨Perfekt för: Innehållsansvariga som vill spåra, hantera och genomföra sin bloggstrategi med hjälp av SEO.

💡Snabbtips: Identifiera dina viktigaste innehållspilar eller teman för att skapa en stark grund för din innehållsstrategi.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för mallar för innehållskalendrar

Google Sheets erbjuder en flexibel och anpassningsbar plattform för att skapa innehållskalendrar, men det är viktigt att vara medveten om dess begränsningar:

Utmaningar med realtidssamarbete: Google Sheets erbjuder visserligen realtidssamarbete, men det är mindre intuitivt och effektivt jämfört med dedikerade projektledningsverktyg.

Problem med versionshantering: Det kan vara mer komplicerat att hantera flera versioner och spåra ändringar i Google Sheets, särskilt när flera teammedlemmar arbetar med kalendern samtidigt.

Grundläggande uppgiftshantering: Google Sheets kan hantera grundläggande uppgiftsfördelningar och deadlines, men saknar avancerade funktioner som uppgiftsberoenden, tidsspårning och framstegsspårning.

Brist på inbyggda arbetsflöden: Det kan vara svårt att skapa komplexa arbetsflöden eller automatisera uppgifter utan ytterligare integrationer eller skript.

Manuell datainmatning: Att manuellt mata in och uppdatera innehållsinformation kan vara tidskrävande och felbenäget.

Beroende av användarens konsekvens: Kalenderns effektivitet är beroende av konsekventa uppdateringar och att den valda strukturen följs, vilket kan vara svårt att upprätthålla över tid.

Alternativa mallar för innehållskalender i Google Sheets

Google Sheets kan vara ett mångsidigt verktyg för att skapa innehållskalendrar, men det är inte alltid den mest effektiva eller funktionsrika lösningen.

Alternativ till Google Sheets, såsom ClickUp, erbjuder en rad kraftfulla funktioner och anpassningsbara mallar för att effektivisera din innehållsplanering och hanteringsprocess.

Sid Babla, ClickUp-användare och koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College Student Wellness Center, förklarar:

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsektionen för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsektionen för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Låt oss diskutera gratis mallar för innehållskalendrar som fungerar som ett utmärkt alternativ till Google Sheets:

1. ClickUps mall för månatlig innehållskalender

Hämta denna kostnadsfria mall Planera, hantera, genomför och publicera ditt innehåll i tid för flera varumärken med ClickUps månatliga innehållskalendermall.

Ta kontroll över din innehållskalender med ClickUps månatliga innehållskalendermall. Den erbjuder ett kraftfullt och flexibelt sätt att hantera alla dina redaktionella behov, till exempel:

Välj den layout som bäst passar ditt arbetsflöde bland fyra anpassningsbara vyer: Kalender, tavla, lista och tidslinje.

Spåra varje steg i innehållsproduktionen enkelt med hjälp av sju färgkodade anpassade statusar.

Registrera och övervaka viktiga detaljer för varje inlägg med fem anpassade fält: Tillgångar, Kategori, Kanal, Länk och Publiceringsdatum.

✨Perfekt för: Innehållsansvariga som vill organisera, spåra och hantera innehållsleveranser.

💡Snabbtips: Återanvänd ditt befintliga innehåll i nya format (t.ex. blogginlägg i videor, infografik eller inlägg på sociala medier) och distribuera dem efter målgruppen för den sociala plattformen.

2. ClickUp-mallen för sociala medier-kalender

Hämta denna kostnadsfria mall Säkerställ konsekvens och planera allt ditt innehåll för sociala medier på ett och samma ställe med ClickUps mall för sociala medier.

ClickUp Social Media Calendar Template hjälper dig att skapa en enhetlig plan för alla dina sociala kanaler, förenkla samarbetet med ditt team och organisera dina innehållsidéer för maximal effekt.

Så här gör du:

Planera och skapa engagerande innehåll effektivt med funktioner som innehållsbiblioteket, innehållsstadiet och formuläret för innehållsförslag.

Schemalägg dina inlägg för optimal räckvidd med hjälp av innehållskalendervyn.

Spåra framstegen för varje uppgift och håll ditt team informerat och på rätt spår med anpassningsbara statusar.

✨Perfekt för: Marknadsförare som vill schemalägga inlägg och spåra engagemang.

3. Mall för innehållskalenderlista i ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Skapa innehåll på ett organiserat och effektivt sätt, i linje med dina marknadsföringsmål, med ClickUps mall för innehållskalender.

Låt inte förvirring kring innehållet hindra dina marknadsföringsmål. ClickUp-mallen för innehållskalender är utformad för att förenkla din innehållsplanering och hålla dig på rätt spår med dina marknadsföringsmål.

Denna mall innehåller:

Fem anpassningsbara vyer, inklusive list-, kalender-, tavel-, tidslinje- och dokumentvyer. Du kan hantera och övervaka varje steg i din innehållsproduktion i det format som passar dig bäst.

Fem färgkodade anpassade statusar gör organisationen smidig och tydlig så att du enkelt kan se var varje innehållsparti befinner sig.

Sju anpassningsbara fält, som "Vecka", "Innehållspelare", "Relaterade filer", "Värde", "Kundgodkännande", "Publiceringsdatum" och "Anteckningar", hjälper dig att hantera viktiga detaljer på ett effektivt sätt.

✨Perfekt för: Innehållsansvariga som vill planera sin innehållsproduktion utifrån varumärkets mål.

4. ClickUp-mallen för innehållsplanering

Hämta denna kostnadsfria mall Planera dina innehållsmål, spåra varje enskilt innehåll och organisera uppgifter för din innehållsstrategi med ClickUp Content Plan Template.

För att nå dina mål för innehållsstrategin måste du se till att varje steg i processen för att skapa och publicera innehåll är tydligt. ClickUp Content Plan Template är utformad för att underlätta detta.

Denna handlingsinriktade listmall har funktioner som gör det enkelt och effektivt att spåra, hantera och organisera innehåll. Använd anpassade statusar som "Godkänd", "Eftersläpning", "Pågår", "Under granskning" och "Publicerad" för att se varje del av projektets framsteg och säkerställa att inga uppgifter förbises.

Med nio anpassningsbara fält – inklusive "Författare", "Nödvändiga resurser", "Nyckelord", "Syfte" och "Innehållstyp" – hjälper den här mallen dig att enkelt fånga viktiga detaljer och visualisera innehållsdata. Integrerade projektledningsfunktioner som tidsspårning, taggar och beroendevarningar håller ditt team samordnat och enligt schemat.

✨Perfekt för: Innehållsplanerare och marknadsförare som vill vara på samma sida när det gäller planering och marknadsföring av innehåll.

💡Vänlig påminnelse: Ta hänsyn till säsongsevenemang och helgdagar för att skapa aktuellt och relevant innehåll.

5. Mallen för publiceringsschema för sociala medier från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Schemalägg inlägg för konsekvent engagemang, optimera innehållet för varje plattform och analysera prestanda för att maximera räckvidden med ClickUps mall för schemaläggning av inlägg på sociala medier.

Med ClickUp Social Media Posting Schedule Template kan du enkelt schemalägga inlägg i förväg för att upprätthålla ett konsekvent engagemang. Du kan också optimera varje inlägg för maximal räckvidd på olika plattformar och analysera resultatet med rapporteringsverktyg för att finjustera din strategi.

Här är vad det erbjuder:

Anpassade statusar som "Avbruten", "Slutförd", "Pågår", "Väntar" och "Att göra" låter dig spåra framstegen för varje inlägg.

Anpassade fält , såsom referenser, plattform, media och frekvens, hjälper dig att kategorisera dina inlägg, vilket gör det enkelt att hantera och organisera varje kampanj.

Fyra mångsidiga vyer – efter plattform, aktivitetsalmanacka, veckolista och startguide – så att du kan se allt ditt innehåll på sociala medier från olika vinklar.

✨Perfekt för: Marknadsförare som vill planera och schemalägga innehåll för sociala medier som en social expert.

6. ClickUp-mallen för redaktionell kalender

Hämta denna kostnadsfria mall Planera och publicera ditt dagliga, veckovisa, månatliga och årliga innehåll med ClickUp Editorial Calendar Template.

Bra innehåll börjar med bra planering, och det kräver ett robust system.

ClickUp Editorial Calendar Template är utformad för att förenkla innehållsplaneringen och ger dig en tydlig, organiserad översikt över ditt publiceringsschema, oavsett om det är dagligt, veckovis eller månadsvis.

Använd innehållslistan för att smidigt lagra och organisera artiklar och innehåll för snabb åtkomst, så att inget material går förlorat i virrvarret.

Guiden Kom igång guidar dig genom inställningar och tips för arbetsflödet. Dessutom innehåller resursvyn användbara länkar och verktyg för smidigare innehållsskapande. Med sex anpassade statusar – Utkast, Granskning, Publicerad, Klar för publicering och Research – har du allt du behöver för att hålla koll på ditt redaktionella innehåll.

✨Perfekt för: Redaktörer och innehållsansvariga som vill planera och schemalägga kundinnehåll.

7. ClickUp-mallen för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Hämta denna kostnadsfria mall Säkerställ varumärkeskonsistens i dina marknadsföringsinsatser på sociala medier med ClickUps mall för innehållsmarknadsföring.

Tänk om din innehållskalender inte bara hjälpte dig att hålla ordning, utan också förstärkte din marknadsföringsstrategi? Det är precis vad ClickUp Content Marketing Editorial Calendar Template gör. Den hjälper dig att hålla ditt innehåll organiserat, konsekvent och slagkraftigt i alla digitala kanaler.

Börja med guiden Kom igång, där du hittar insikter om innehållsmarknadsföring som hjälper dig att komma igång med ditt projekt. För att spåra framstegen för varje del kan du använda framstegstavlan, där du kan se hur innehållet rör sig smidigt genom olika stadier, vilket gör det enkelt att upptäcka flaskhalsar.

Med sju anpassade statusar – Avbruten, Slutförd, Pågående, Under granskning och På vänt – kan du hålla ordning och hålla alla informerade om framstegen.

✨Perfekt för: Marknadsförare som vill organisera och schemalägga marknadsföringsinnehåll.

💡Proffstips: Använd ClickUps funktion för att tilldela kommentarer för att uppmuntra samarbete mellan teammedlemmarna och se till att alla är överens om projektmålen.

8. ClickUps mall för kampanjkalender

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra kampanjer, planera marknadsföringsevenemang och mycket mer med ClickUps mall för marknadsföringskalender.

Att behärska konsten att välja rätt tidpunkt kan avgöra om en kampanj blir framgångsrik eller inte – och det är där ClickUp Promotional Calendar Template kommer in. Det är ett smart sätt att planera och hantera varje detalj, från rabatter till kampanjens längd och utgångsdatum, så att ingenting missas.

Med anpassade fält kan du spåra de specifika uppgifter du behöver så att dina marknadsföringsinsatser blir välriktade och lägliga.

I schemavyn kan du planera start- och slutdatum för varje kampanj, vilket hjälper dig att hålla koll på läget. Vyn för kommande helgdagar hjälper dig att planera specialkampanjer kring helgdagar och högsäsong för shopping. Listvyn erbjuder ett utrymme för att brainstorma och spara nya kampanjidéer när de dyker upp.

Dessutom håller automatiska aviseringar dig alltid uppdaterad, vilket gör den här mallen till ett ovärderligt verktyg för alla väl genomförda marknadsföringsstrategier.

✨Perfekt för: Marknadsförare som vill planera och schemalägga marknadsföringsaktiviteter.

9. ClickUp-kampanjkalendermallen

Hämta denna kostnadsfria mall Planera din kampanj på en tidslinje, samarbeta med team och visualisera alla dina mål för innehållsmarknadsföring med ClickUp-kampanjkalendermallen.

Att hantera dina marknadsföringskampanjer kan vara lika enkelt som att bocka av en att göra-lista. Med ClickUp-kampanjkalendermallen är det enkelt att skapa en tydlig tidsplan för varje kampanj och följa framstegen mot viktiga milstolpar, så att varje uppgift bidrar till dina marknadsföringsmål.

Samarbetet blir enkelt – teammedlemmar och intressenter kan hålla sig uppdaterade och samordnade, så att kampanjerna löper smidigt från start till mål, till exempel:

Planera din kampanjkalender och viktiga datum med kalendervyn.

Visualisera flödet av uppgifter och deadlines med tidslinjevyn och få en överblick över helheten.

Spåra varje uppgift individuellt med kampanjlistan.

Övervaka framstegen i varje steg med kampanjprocessvyn.

Upprätthåll ett enkelt, effektivt arbetsflöde med bara två statusar: Öppen och Klar.

✨Perfekt för: Små reklambyråer kan spåra, hantera och presentera sina reklamkampanjer för kunder.

10. Mallen för skalbar innehållsproduktion från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Skala upp din innehållsproduktionsprocess för flera varumärken och hantera publiceringen på flera plattformar med ClickUp Content Production Scaling Template.

ClickUp Content Production Scaling Template är utformad för att hjälpa dig att hantera och skala upp innehållsproduktionen smidigt, precis som ClickUps team gör för sina bloggar. Även om denna mall använder blogginnehåll som exempel kan arbetsflödet anpassas till andra innehållstyper.

När du har tillämpat mappen för skalning av innehållsproduktion på din arbetsyta får du tillgång till flera optimerade vyer, inklusive en särskild backlog-vy i listan över blogginlägg (pågående). Backlog-vyn är utformad för att effektivisera processen, så att du snabbt kan komma åt bloggbrev, kommentarer och live-URL:er för kommande innehållsuppdateringar.

Med anpassade fält som "Innehållstyp", "Målpubliceringsdatum", "Författarkälla" och till och med URL:er för utkast och publicerade inlägg kan du organisera och prioritera innehåll med maximal effektivitet.

✨Perfekt för: Innehållsmarknadsförare som vill skala upp och schemalägga olika innehållsleveranser.

Maximera innehållseffektiviteten med ClickUp

Mallarna för innehållskalendrar i Google Sheets ger en tydlig översikt över innehållets tidslinjer, så att du kan hålla koll på viktiga händelser. De största fördelarna är flexibilitet, enkel åtkomst och en central plats för hantering av data och uppföljning av uppgiftsförlopp.

För dig som söker en ännu mer robust lösning erbjuder gratis mallar för innehållskalendrar från ClickUp avancerade funktioner som är utformade för heltäckande innehållshantering.

Det gör det möjligt för innehållsproducenter och byråer att genomföra en smidig innehållsstrategi, från brainstorming till skapande och schemaläggning av inlägg.

ClickUp låter dig organisera alla steg i innehållsskapandet, sätta deadlines, tilldela uppgifter och visualisera ditt arbetsflöde, vilket gör det perfekt för omfattande innehållsplanering.

Registrera dig för ClickUp idag och ta din innehållshantering till nästa nivå!