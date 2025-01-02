Bing Copilot vs. ChatGPT: Vilket AI-verktyg är bäst?

Du har flera deadlines att hantera och behöver snabba svar eller kreativ hjälp. Vad gör du? Enkelt – du vänder dig till din AI-assistent.

Idag är avancerade AI-verktyg en integrerad del av vår vardag och löser utmaningar på ett anmärkningsvärt enkelt sätt.

72 % av arbetstagarna litar på att AI tillför värde till deras arbetsprocesser, från automatisering av kundtjänst till dataanalys och innehållsgenerering.

Två publikfavoriter står i centrum för denna AI-revolution: Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat) och ChatGPT. Båda dessa stora språkmodeller (LLM) har unika styrkor, men hur står de sig i jämförelse?

Denna artikel kommer att grundligt utforska Copilot och ChatGPT och undersöka deras viktigaste funktioner, fördelar, nackdelar och prismodeller. I slutet kommer du att veta vilket AI-verktyg som bäst passar dina behov.

Och stanna kvar – vi har en överraskande bonusrekommendation som väntar på dig!

Vad är Copilot?

Copilot (tidigare Bing Chat) är en innovativ AI-chatbot som är integrerad med Microsofts sökmotor Bing. Med Copilot kan du söka på webben med naturligt språk, och den ger dig omfattande svar genom att hämta aktuell information från olika källor.

Du kan fråga vad som helst, från ”Hur är vädret?” till ”Kan du sammanfatta den här artikeln?”, och den kommer att svara därefter.

Copilot-funktioner

Copilot är sömlöst integrerat i webbläsaren Microsoft Edge, vilket gör det enkelt att få tillgång till kontextuell AI-assistans. Copilots sidofält har funktioner som Chat, Compose och Insights, som är utformade för att förbättra produktiviteten vid surfning.

Chatta för kontextuella konversationer

Med chattfunktionen kan du ställa frågor direkt i sidofältet utan att behöva byta flik. Copilot läser innehållet på den webbsida du befinner dig på och ger kontextuella svar, sammanfattningar eller förenklade förklaringar genom sin förståelse av naturligt språk.

När du till exempel läser en djupgående artikel kan Copilot sammanfatta de viktigaste punkterna eller förklara komplexa termer på ett enklare språk – perfekt för snabb research eller fördjupad förståelse.

💡Proffstips: Om Copilot inte kan analysera en sida eller sammanfatta innehållet, aktivera "Tillåt åtkomst till alla webbsidor eller PDF-filer" i Microsoft Edge-inställningarna under Sidopanel > Copilot.

Förenklat innehållsskapande med Compose

Funktionen Compose är utmärkt för att skapa skräddarsytt innehåll. Med alternativ för att ställa in ton, format (som blogginlägg eller e-postmeddelanden) och längd, erbjuder Copilot färdiga ramverk för ditt skrivande. Dessa förbättrade funktioner är särskilt användbara om du är osäker på hur du ska skapa effektiva uppmaningar – Copilot gör det enkelt att komma igång med strukturerad vägledning.

Till skillnad från ChatGPT, som kräver mycket specifika uppmaningar, säkerställer Copilots intuitiva gränssnitt att ditt innehåll matchar dina behov.

Avancerade insikter för webbinnehåll

Fliken Insights erbjuder detaljerad analys av den webbsida du besöker, inklusive frågor och svar, viktiga punkter, relaterade artiklar och webbplatsanalyser som domännamn och trafikrankning. Denna funktion är ett unikt tillägg som ger värdefull kontext och information utöver textgenerering.

Med Copilot blir surfandet en interaktiv och produktiv upplevelse som är anpassad efter dina sökbehov.

Priser för Copilot

Gratis version

Pro-abonnemang: Från 9,99 $/månad

Vad är ChatGPT?

ChatGPT, utvecklat av OpenAI, är en AI-assistent som är byggd för att delta i människoliknande konversationer i ett dedikerat gränssnitt. Den drivs av den avancerade arkitekturen Generative Pre-trained Transformer (GPT) och är utformad för att svara kontextuellt på dina frågor och uppmaningar.

Tänk på det som en skarp samtalspartner som kan ta itu med vilket ämne som helst – från att ge skrivhjälp och dela med sig av råd om specifika personliga och professionella frågor till att hjälpa dig att förbättra din förståelse för världen.

ChatGPT-funktioner

🧠 Rolig fakta: ChatGPT är ett av de snabbast växande AI-verktygen någonsin och har på rekordtid nått imponerande 200 miljoner aktiva användare globalt. Denna siffra överträffar den tidiga tillväxten för andra populära plattformar som TikTok och Instagram, som tidigare satte rekord för snabb användaradoption.

Vad gör ChatGPT till en favorit bland användarna, förutom att det är gratis? Låt oss ta en titt:

Avancerad naturlig språkbehandling

ChatGPT är känt för sin förmåga att bearbeta naturligt språk (NLP), vilket gör att det kan förstå sammanhang, humor och till och med sarkasm, vilket gör interaktionerna mer mänskliga. Det är tränat på enorma datamängder som består av olika textkällor och använder tokenisering och inbäddningar för att representera ord och fraser numeriskt, vilket möjliggör nyanserad förståelse och generering.

Mångsidig innehållsskapande

Oavsett om du behöver hjälp med att skriva en dikt med mänskliga känslor, generera buggfria kodsnuttar eller formulera marknadsföringstexter med hög konverteringsgrad, så har ChatGPT det du behöver. Det anpassar sig till olika språk, skrivstilar och format, vilket ger dig kreativ kontroll över resultatet.

💡Proffstips: ChatGPT:s svar är bara så bra som de frågor du matar in. Använd dessa kostnadsfria AI-frågemallar för ChatGPT för att få de bästa svaren.

ChatGPT-kodtolken

ChatGPT-kodtolken, som är tillgänglig för Plus-användare, låter dig ladda upp och bearbeta olika filtyper, såsom text, kod, data och media. Den kan också analysera och visualisera data, köra och felsöka kod samt redigera multimediefiler som bilder, ljud och video.

Denna funktion erbjuder ett rikare sammanhang än standardinteraktioner genom att bearbeta större datamängder och minska fel. Den är användbar för tekniskt kunniga användare och för dem utan kodningskunskaper, och utför uppgifter som datarensning och konvertering samt erbjuder kodförslag.

GPT-4o

GPT-4o, OpenAI:s senaste generativa modell, har en större och mer optimerad arkitektur än sina föregångare, vilket möjliggör en djupare förståelse av komplexa frågor och nyanserade konversationer. GPT-4 kan hantera multimodala indata. Den kan skapa dokument, lösa komplexa matematiska problem och till och med tolka bilder, vilket gör den mångsidig inom olika områden som utbildning, kodning och innehållsgenerering. Med förbättrade finjusteringsfunktioner levererar den högre kvalitet anpassad till specifika användningsfall, vilket sätter en ny standard för AI-språkmodeller.

Priser för ChatGPT

Gratis version

Plus : 20 $/månad

Team : 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Bing Copilot vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Låt oss titta på en detaljerad jämförelse mellan Copilot och ChatGPT, med fokus på viktiga funktioner, kapacitet och prissättning. Tabellen nedan ger en översikt som hjälper dig att förstå deras kapacitet och erbjudanden:

Funktion Copilot ChatGPT Modell OpenAI:s GPT-4 (integrerat med Microsoft-produkter) OpenAI:s GPT-4 Plattform Integrerat med Microsoft-produkter (Word, Excel osv.) Fristående webbplats, API, iOS- och Android-appar Internetåtkomst Förlitar sig på Bing-söktjänsten när internetåtkomst är aktiverad. Kan utföra webbsökningar med Microsoft Bing (för Plus-användare) Bildgenerering Tillgängligt via Microsoft-verktyg, ingår inte direkt i Copilot. Kan generera bilder med DALL·E 3 (endast ChatGPT Plus) Röstfunktioner Endast tal-till-text Hanterar ljudinmatning/ljudutmatning (med GPT-4o) Dela konversationer Kan dela och samarbeta med Microsoft-verktyg Kan kopiera eller exportera textblock, dela länkar till hela konversationer Användningsbegränsningar 30 chattar per session och 300 chattar per dag 30 chattar per session, totalt 300 per dag (gratis), obegränsat med 50 GPT-4-meddelanden var tredje timme (Plus) Prissättning Gratis; ingår i Microsoft 365-prenumerationen, den specifika kostnaden för Copilot varierar beroende på plan. Gratis; ChatGPT Plus är tillgängligt för 20 dollar/månad.

Funktion nr 1: Innehållsgenerering

ChatGPT utmärker sig inom innehållsskapande och erbjuder olika resultat, från kreativt skrivande, poesi och berättande till professionellt innehåll, såsom e-postmeddelanden, kodsnuttar och manus. Du kan anpassa tonen, stilen och formatet på resultatet, vilket gör det anpassningsbart till olika innehållskrav.

Microsoft Copilot fokuserar mer på att generera informativt innehåll och hjälper till med forskningsorienterade uppgifter. Det sammanfattar effektivt webbinnehåll, tillhandahåller relevant faktainformation och skapar text som ligger nära användarens sökfråga, särskilt för forsknings- och dokumentationsuppgifter.

🏆 Vinnare: ChatGPT ChatGPT är mer mångsidigt för att skapa varierat innehåll, medan Bing Copilot är bättre lämpat för precisa, informationsintensiva uppgifter.

Funktion nr 2: Svarskvalitet

ChatGPT ger konversationsliknande och mänskliga svar, vilket gör det utmärkt för informella frågor, brainstorming och idégenerering. Även om det inte alltid anger källor är språket och kvaliteten på svaren hög, vilket är värdefullt för dem som föredrar en mer interaktiv upplevelse.

Microsoft Copilot prioriterar tydlighet och faktamässig korrekthet i svaren. Genom att utnyttja webbdata i realtid kan detaljerade svar med källhänvisningar ges, vilket gör det möjligt för användarna att verifiera informationen. Denna noggrannhet gör det idealiskt för forskning, där precis och tillförlitlig information är avgörande.

🏆 Vinnare: Det beror på ditt mål ChatGPT är det bättre alternativet för naturliga, engagerande konversationer. Microsoft Copilot har dock fördelen när det gäller noggrannhet och verifierbar information.

Funktion nr 3: Integration med arbetsytor

Anta att ditt marknadsföringsteam genomför en undersökning inför en kommande produktlansering. De samlar in data från flera källor, analyserar kundfeedback, skapar innehåll och organiserar sina resultat för att dela med intressenterna.

I ett sådant fall kan integrationen av rätt AI-verktyg i arbetsflödet avsevärt förbättra effektiviteten och samarbetet.

ChatGPT, med sina unika funktioner, är tillgängligt som ett fristående verktyg. Genom Pro-planen kan användare integrera det i olika arbetsflöden genom att ansluta till tredjepartsapplikationer via OpenAI:s API. Det fungerar bra med produktivitetsverktyg, men integrationen kräver installation, vilket kan vara mer lämpligt för individuell anpassning än för direkt samarbete.

Microsoft Copilot är en del av Microsofts ekosystem och är utformat för att integreras direkt med Microsoft Office 365-verktyg som Word, Excel och Outlook. Detta gör det idealiskt för yrkesverksamma som förlitar sig på Microsofts programpaket, eftersom de smidigt kan växla mellan uppgifter med hjälp av Microsoft Copilot för att generera innehåll, organisera data och bedriva forskning inom välbekanta applikationer.

🏆 Vinnare: Microsoft Copilot Copilot är kompatibelt med Microsoft 365 och erbjuder en förenklad och effektiv upplevelse för användare som söker djup integration med arbetsverktyg. ChatGPT erbjuder flexibilitet men kan kräva mer tid för att konfigurera integrationer med olika verktygsarbetsytor.

Funktion nr 4: Datasäkerhet

ChatGPT har ett starkt fokus på datasäkerhet, särskilt med de senaste uppgraderingarna i GPT-4.

OpenAI har investerat mycket tid i att förfina säkerheten och anpassningen, vilket säkerställer att GPT-4 är 82 % mindre benäget att svara på känsliga innehållsförfrågningar och 40 % mer benäget att tillhandahålla korrekt information än sin tidigare version.

Microsoft Copilot, som en del av Microsofts ekosystem, drar nytta av Microsofts omfattande säkerhetspolicyer, såsom Zero Trust-principerna, som ger användarna på Bing- och Edge-plattformarna tillförlitligt dataskydd.

🏆 Vinnare: Copilot Båda verktygen är inriktade på att säkerställa datasäkerhet och anpassning, vilket ger användarna en säkrare AI-upplevelse. Till skillnad från ChatGPT håller Copilot dock dina data privata, vilket ger det en liten fördel i denna direkta jämförelse.

Bing Copilot vs. ChatGPT på Reddit

Vi tog debatten om ChatGPT vs Copilot till Reddit för att få insikter om användarnas erfarenheter av dessa AI-chattbottar, med fokus på deras viktigaste skillnader.

En användare, Niss_UCL, påpekade:

tycker att Copilot inte är så bra som det borde vara; ChatGPT har fortfarande fel, men felmarginalen är mindre.

Denna kommentar återspeglar en allmän uppfattning om att båda verktygen har brister, men att ChatGPT kan erbjuda en något mer tillförlitlig helhetsupplevelse.

En annan Redditor, CK1026, lyfte fram Copilots styrkor:

De enda två fördelarna med Copilot jämfört med ChatGPT är att det lär sig av dina privata M365-data och att det håller dina data privata.

Användare som prioriterar dataintegritet och sömlös integration med Microsoft 365 föredrar Copilot.

En annan användare gav ett mer neutralt perspektiv:

Är Copilot lika bra som ChatGPT? Nej. Men är data konfidentiella? Ja.

Denna kommentar ger en balanserad bild och erkänner att Copilot kanske inte har samma konversationsfunktioner som ChatGPT, men erbjuder en viktig fördel när det gäller integritet.

Låt oss nu utforska de bästa alternativen till Copilot och ChatGPT.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Bing Copilot vs. ChatGPT

Tänk om du hade en AI-chatbot som kombinerar Copilots live-datafunktioner med ChatGPT:s kreativa mångsidighet?

Nu har du ett.

Upptäck ClickUp – appen som har allt du behöver för jobbet – ett utmärkt alternativ till ChatGPT och Copilot.

Spåra projektuppdateringar, förfina arbetsflöden och samarbeta smidigt med ditt team – allt inom ClickUp.

Det går utöver AI-textgenerering och erbjuder robust uppgiftshantering, kunskapshantering, sömlös integration med över 1 000 appar och avancerade verktyg för dokumentskapande – allt skräddarsytt för att optimera produktiviteten.

ClickUp säkerställer hög synlighet för både teammedlemmar och chefer när det gäller projektets leveranser och hur dessa fortskrider. Det använder också AI för att minska den administrativa arbetsbördan för alla aspekter av projekten.

Låt oss titta på vad som gör ClickUp till det ultimata AI-hacket för att arbeta snabbare.

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain är din kraftfulla AI-assistent, utformad för att organisera individuella uppgifter och öka teamets produktivitet. Med intelligenta funktioner för textsammanfattning, uppdatering av uppgifter, kunskapsfrågor och brainstorming hjälper ClickUp Brain dig och ditt team att arbeta smartare, inte hårdare.

Anamma ett smartare sätt att arbeta med ClickUp Brain, det enda AI-verktyg du behöver för att lyckas.

Oavsett om du hanterar projekt, marknadsföringskampanjer eller HR-verksamhet blir ClickUp Brain ditt ultimata AI-samarbetsverktyg, som gör det enkelt att:

Få omedelbara uppdateringar om uppgifter via AI CatchUps (för missade konversationstrådar) och AI StandUps (för pågående arbete i hela teamet).

Sammanfatta långa kommentartrådar och diskussioner

Skriv utkast till e-postmeddelanden, projektbeskrivningar och innehållsidéer direkt med hjälp av naturliga språkprompter.

Få insikter om uppgifter, personer och dokument från din ClickUp-arbetsyta genom att helt enkelt ställa frågor på naturligt språk.

Skapa automatiserade arbetsflöden utan kodning (som att uppdatera uppgiftsansvariga när uppgiftsstatusen ändras eller skicka ett e-postmeddelande när en uppgift avslutas etc.) med hjälp av Brains automatiseringsverktyg för naturligt språk.

Vad är Brains största fördel jämfört med ChatGPT och Copilot? Eftersom Brain är direkt inbäddat i ClickUp kan du brainstorma, automatisera uppgifter och hantera alla dina projekt på ett och samma ställe.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Docs

Förenkla dokumenthantering och anpassning med ClickUp Docs

De flesta av oss arbetar med flera dokument varje dag. Det kan vara svårt att hitta, referera till och samarbeta kring dem på grund av spridd information.

ClickUp Docs hjälper dig att hålla ordning med ett smidigt utrymme där du kan skapa, redigera och lagra alla viktiga filer på ett och samma ställe. Gå bortom att ta anteckningar, skriva förslag och skapa dispositioner och memon i silo. ClickUp Docs låter dig och ditt team samarbeta i realtid – redigera dokument tillsammans, kommentera och nämna teammedlemmar på relevanta ställen i dokumentet och tilldela uppgifter direkt från dokumentets innehåll.

Du kan omvandla valfri del av ditt dokument till praktiska ClickUp-uppgifter och sedan länka dem till relaterade projekt för en välorganiserad arbetsyta. ClickUp Docs säkerställer att dina dokument är anpassade efter dina projekt, uppgifter och teamets arbetsflöden i en centraliserad hubb.

ClickUps fördel nr 3: ClickUps projektledningsverktyg

Håll koll på dina projekt med ClickUps kraftfulla projektledningsfunktioner.

Känner du dig överväldigad av spridda mål och projektdetaljer? Använd ClickUps projektledningsverktyg för att skapa ordning och tydlighet. Medan AI-verktyg som ChatGPT och Copilot är utmärkta för att generera innehåll och ge konversationshjälp, är ClickUp specialbyggt för att omvandla idéer till handling, vilket gör det till ett överlägset val för produktivitet och samarbete.

ClickUp integrerar uppgiftshantering, måluppföljning, tidrapportering, dokumenthantering och AI-verktyg i en enda plattform, vilket eliminerar behovet av flera appar. Dess samarbetsfunktioner, som integrerad chatt, gemensamt skapande av dokument, trådade kommentarer och teamdashboards, säkerställer att alla är synkroniserade – funktioner som saknas i fristående AI-verktyg.

ClickUp kan anpassas helt efter ditt teams behov och låter dig skapa anpassade vyer, mallar och automatiseringar som är skräddarsydda för specifika branscher eller projekttyper. Använd ClickUp för

Automatisera skapandet av uppgifter : Snabba upp planeringen genom att automatisera skapandet av uppgifter och generera deluppgifter utan ansträngning med ClickUp Brain.

Beroende- och prioritetshantering : Fokusera på det som är viktigast med : Fokusera på det som är viktigast med ClickUp Task Priorities och se till att kritiska uppgifter inte hindras av beroendeförhållanden.

Ökad synlighet och transparens : Säkerställ transparens och effektivt samarbete genom integrerad chatt som sammanför ditt arbete och dina konversationer (mer om detta senare).

Anpassa projekt efter företagsövergripande mål: Ge ditt team möjlighet att smidigt anpassa projekt efter företagets mål via : Ge ditt team möjlighet att smidigt anpassa projekt efter företagets mål via ClickUp Goals.

ClickUps fördel nr 4: ClickUp Chat

Samarbeta effektivt och håll igång kommunikationen på jobbet med ClickUp Chat.

Oavsett om du konsulterar teamet om ett projekt, brainstormar idéer, ställer frågor eller delar uppdateringar om uppgifternas framsteg, håller ClickUp Chat sammanhanget sammankopplat och lätt att hitta.

Här är några av de mest framstående funktionerna i ClickUp Chat, som förhindrar växling mellan skatter och ökar din produktivitet:

Teammedlemmars profiler och schemaläggning : Se teammedlemmarnas prioriteringar och schemalägg möten direkt i Chat.

AI-funktioner : Använd AI för att få omedelbara svar, ta igen missade meddelanden, skapa uppgifter från meddelanden och hitta relaterade uppgifter/dokument i realtid.

Integrerad arbetshantering : Chattar är kopplade till dina : Chattar är kopplade till dina listor, mappar och utrymmen i ClickUp, vilket möjliggör smidig projektledning och uppdateringar direkt från chattgränssnittet.

Chattbehörigheter : Chattar kan vara offentliga eller privata, med inställningar som möjliggör åtkomstkontroll och integritetshantering för teamkommunikation.

Fäst och organisera chattar : Fäst viktiga chattar för enkel åtkomst och lägg till beskrivningar eller rubriker för sammanhang och synlighet.

Sökfunktion: Sök inom och mellan chattar för att snabbt hitta relevanta konversationer eller information.

Denna konfiguration möjliggör effektivt samarbete och projektledning, vilket gör all kommunikation och uppgiftshantering tillgänglig i ett enda enhetligt arbetsutrymme.

Optimera din AI-upplevelse med ClickUp

Artificiell intelligens är inte en ersättning för mänsklig intelligens, utan ett verktyg för att förstärka människans kreativitet och uppfinningsrikedom.

Artificiell intelligens är inte en ersättning för mänsklig intelligens, utan ett verktyg för att förstärka människans kreativitet och uppfinningsrikedom.

Detta perspektiv belyser en viktig sanning: AI är mest kraftfullt när det kompletterar mänsklig intelligens snarare än försöker ersätta den. Verktyg som Copilot och ChatGPT förkroppsligar denna princip på olika sätt. Copilot är till exempel utmärkt för integration med M365 för insikter i realtid, medan ChatGPT utmärker sig för sin kreativa flexibilitet och konversationsmässiga mångsidighet.

Men om du letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar kraften i AI med robusta verktyg för produktivitet, projektledning och automatisering, är ClickUp svaret. ClickUp integrerar AI sömlöst i uppgiftshantering, teamsamarbete och arbetsflödesoptimering, vilket gör att du enkelt kan gå från idé till genomförande.

Oavsett om du skapar innehåll, spårar projektmilstolpar eller samordnar teamets arbete, ser ClickUp till att du kan hålla ordning och vara produktiv utan att behöva växla mellan olika verktyg. Med anpassningsbara projektmallar, avancerade AI-funktioner och centraliserade arbetsflöden samlar ClickUp allt du behöver under ett och samma tak.

Kom igång med ClickUp redan idag!